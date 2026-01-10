Como construir uma comunidade de alto engajamento: o manual completo

Você entra no seu espaço comunitário e percebe a mesma coisa que viu durante toda a semana: publicações com visualizações, mas quase nenhuma resposta.

Em seguida, um membro compartilha uma pergunta ponderada sobre um desafio real. Em poucas horas, o tópico fica cheio. Pessoas das quais você não tinha notícias há meses começam a oferecer dicas, compartilhar experiências e marcar outras pessoas que podem ajudar.

Essa mudança ocorreu porque alguém se sentiu à vontade para se manifestar, fazendo com que os outros se sentissem conectados.

Estude como o envolvimento significativo, e não apenas a divulgação de informações, é o que fortalece a confiança, a lealdade e a participação de longo prazo nos grupos. As comunidades prosperam quando as pessoas se sentem ouvidas, valorizadas e conectadas a algo para o qual desejam contribuir.

Considere esta publicação no blog como um manual oficial de engajamento da comunidade que amplia seu produto e sua marca. 📑

P. S. Você também obterá insights sobre como o ClickUp ajuda você a criar um manual de forma integrada! ✨

O que é um manual de engajamento da comunidade?

Um manual de engajamento da comunidade é um guia prático e completo que mostra à sua equipe exatamente como projetar, executar e dimensionar seus programas comunitários para atingir resultados comerciais específicos.

Ele define seus perfis de membros-alvo, o objetivo da comunidade e a jornada de engajamento, desde o primeiro contato até a defesa da causa. Este manual operacional compartilhado descreve os rituais, campanhas, fluxos de trabalho, funções e métricas que você usará para manter os membros ativos e alinhados com sua estratégia de produto.

🧠 Curiosidade: O conceito de comunidades remonta a milhares de anos. As antigas guildas da Europa medieval foram as primeiras formas de comunidades profissionais, onde os artesãos compartilhavam conhecimento, apoiavam-se mutuamente e regulavam a qualidade.

Por que as marcas precisam de um manual

A clareza nas metas, nas mensagens e na forma como sua equipe se apresenta contribui para a construção de uma comunidade forte. Você precisa de um manual para:

Crie experiências previsíveis: garanta que todos os novos membros recebam a mesma recepção calorosa e o mesmo caminho para agregar valor.

Proteja a reputação da marca: defina regras de tom e escalonamento para que erros não se transformem em crises.

Priorize recursos escassos: concentre o tempo da equipe em programas de alto impacto, não em apagar incêndios.

Expanda programas repetíveis: transforme um webinar de sucesso em uma série trimestral.

Avalie o que é importante: relacione a atividade da comunidade à adoção do produto, retenção e receita.

Feche o ciclo de feedback: capture os sinais dos membros e encaminhe-os rapidamente para as equipes de produto, marketing e atendimento ao cliente.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp, Chat do ClickUp, Documentos do ClickUp e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Manual passo a passo de engajamento da comunidade

Siga este roteiro para planejar melhor o trabalho de engajamento da comunidade, ativar membros mais rapidamente e acompanhar o impacto à medida que você cresce. 👇

Passo 1: Defina o objetivo e o sucesso da comunidade

Comece esclarecendo por que sua comunidade existe e como ela apoia seu produto e seu negócio. Ancore seu objetivo em um público específico, uma promessa de valor fundamental e um resultado comercial mensurável.

Alguns exemplos de uma declaração de propósito clara:

Um espaço para PMMs que utilizam nossa plataforma para compartilhar manuais de lançamento e apoiar uns aos outros, para que possam lançar seus produtos mais rapidamente e permanecer conosco por mais tempo.

Uma comunidade de desenvolvedores onde fundadores de startups trocam experiências do mundo real, dão feedback sobre novos recursos e ajudam a moldar nosso roteiro.

Um centro de sucesso do cliente onde os administradores ajudam uns aos outros a resolver problemas de implementação e defendem as melhores práticas para melhorar a retenção.

Em seguida, defina o que é sucesso em dois níveis:

Nível comunitário: membros ativos, colaboradores recorrentes, defensores, participação em programas

Nível empresarial: ativação, adoção de recursos, retenção, expansão, indicações

🚀 Vantagem do ClickUp: mapeie seu objetivo e plano em uma tela visual com os quadros brancos do ClickUp: Notas adesivas para registrar para quem é a comunidade, quais problemas você está resolvendo, quais comportamentos são mais importantes e riscos como baixa participação.

Conectores para mostrar como os comportamentos que você deseja impulsionam os resultados de que você precisa.

Caixas de texto para rotular cada métrica com uma meta e um prazo (por exemplo, 10% de postagens na semana 1). Você pode então convertê-las em para rotular cada métrica com uma meta e um prazo (por exemplo, 10% de postagens na semana 1). Você pode então convertê-las em tarefas do ClickUp , para que sua estratégia passe diretamente para a execução. Mapeie as experiências, marcos e pontos de contato dos membros diretamente nos quadros brancos do ClickUp

Etapa 2: identifique seus perfis de membros prioritários da comunidade

Antes de tentar “aumentar o engajamento”, esclareça quem você está realmente engajando. Trate as personas da comunidade com o mesmo rigor que as personas de produto ou marketing, mas com base nos comportamentos da comunidade.

Crie um “Documento de Personas da Comunidade” dentro do ClickUp Docs com seções como Perfil, Motivações, Comportamentos, Programas e Riscos. Nele, você pode armazenar os elementos essenciais para cada perfil:

Quem são eles: função, antiguidade, tamanho da empresa, principais casos de uso

O que os motiva: reconhecimento, respostas, conexão com colegas, influência.

O que os impede: tempo, confiança para publicar, conhecimento do produto, restrições

Como é o sucesso na comunidade (por exemplo, recebe três soluções revisadas por pares mensalmente, compartilha estruturas e ganha visibilidade)

Comece com 2 ou 3 personas principais, tais como:

Integre proprietários (CS/Ops) que precisam de respostas rápidas e modelos de implementação.

Usuários avançados ou criadores que desejam visibilidade, acesso antecipado e influência no roteiro

Executivos ocupados que raramente publicam, mas desejam valor de alto nível e comprovação de impacto.

Se precisar de ajuda para elaborá-los, recorra ao ClickUp Brain. O assistente com tecnologia de IA ajuda você a:

Elabore sua primeira versão de cada persona usando insights reais do espaço de trabalho.

Resumindo comportamentos e feedback para fundamentar personas em dados

Sugerindo ideias personalizadas de engajamento de conteúdo e sinais mensuráveis de sucesso.

Comparando personas lado a lado para identificar lacunas, sobreposições e oportunidades únicas

Transforme personas em listas de verificação práticas para conteúdo, eventos ou programas comunitários.

Use o ClickUp Brain para criar um modelo de persona consistente que sua equipe possa reutilizar

🧠 Curiosidade: Na Inglaterra do século XVII, os cafés funcionavam como espaços de encontro igualitários, onde pessoas de diversas origens sociais se reuniam para debater política, filosofia e assuntos atuais. Essas “universidades populares” ajudaram a estimular a circulação de ideias, a impressão de notícias e até mesmo estabeleceram algumas das bases para os mercados financeiros britânicos.

Etapa 3: Mapeie seu funil de engajamento da comunidade

Trate o crescimento da sua comunidade como uma jornada orientada pelo produto, com os membros passando por diferentes estágios. Você precisará definir explicitamente o que cada estágio significa no seu contexto e quais comportamentos fazem as pessoas avançarem.

Aqui está um funil simples:

Conscientização: os membros descobrem a comunidade por meio de e-mails, avisos no produto, integração ou canais sociais. Ativação: novos membros se inscrevem e realizam uma primeira ação significativa, como publicar uma apresentação ou participar de um evento. Contribuição: Os participantes ativos começam a agregar valor respondendo aos colegas, compartilhando modelos ou organizando sessões. Defesa: os principais colaboradores elevam a comunidade compartilhando histórias de sucesso, indicando outras pessoas, cocriando conteúdo ou participando de grupos consultivos.

Para cada etapa da jornada da sua comunidade, decida duas coisas:

O que leva alguém a esse estágio: pode ser uma ação específica que realizam, como ingressar na comunidade, publicar uma apresentação ou participar do primeiro evento.

Fatores que estimulam o envolvimento: coisas que os incentivam a seguir em frente na jornada. Podem ser ações personalizadas, como enviar uma mensagem direta de boas-vindas e marcá-los no tópico de introdução, o que incentiva a primeira interação.

🚀 Vantagem do ClickUp: Dê vida ao seu funil de engajamento com os mapas mentais do ClickUp. Crie um mapa mental com os nós principais, como conscientização, ativação, contribuição e defesa. Em cada nó, crie ramificações: Canais (onde eles descobrem ou se envolvem)

Comportamentos-chave (o que eles fazem)

Gatilhos/programas (o que você executa para impulsioná-los) Converta ramificações do mapa em tarefas diretamente do ClickUp Mind Maps

Etapa 4: Crie um calendário de programação da comunidade para 90 dias

Depois que o funil estiver claro, crie um calendário de programação de 90 dias que apoie intencionalmente suas personas e os vários estágios do funil.

Combine diferentes tipos de eventos para manter a comunidade animada e diversificada, como:

Sessões de perguntas e respostas (AMA): chats ao vivo com fundadores, especialistas em produtos ou palestrantes convidados

Demonstrações/apresentações do produto: sessões regulares mostrando novos recursos ou casos de uso.

Desafios ou concursos: atividades conduzidas pelos membros (por exemplo, melhores projetos de hackathon e desafios de redação).

Boletins informativos ou resumos de blogs: atualizações selecionadas destacando as principais discussões, recursos ou anúncios.

Grupos de colegas: pequenos encontros (específicos do setor ou baseados em funções) para networking e apoio.

Use um modelo de plano de conteúdo para definir a frequência de suas publicações e garantir a consistência:

Semanalmente: tópico de boas-vindas/apresentações ou uma publicação tática. Mensalmente: AMA, sessão aprofundada, destaque dos colaboradores ou tópico de feedback Trimestralmente: Grande iniciativa temática (por exemplo, “Mês do Manual”, “Laboratório de Lançamento”)

Arraste e solte tarefas e agende para equilibrar a carga de trabalho ao longo das semanas na visualização do calendário do ClickUp

A visualização do calendário do ClickUp ajuda você a transformar esse plano em uma programação visual. Crie-o dentro da sua lista de “Programas da comunidade” e, em seguida, mapeie cada atividade: tópicos semanais de boas-vindas, AMAs mensais, demonstrações de produtos, encontros de grupos de colegas e desafios trimestrais como tarefas individuais com datas definidas.

A plataforma os exibe automaticamente no calendário, e você pode arrastar e soltar eventos para reprogramá-los sem interromper seu ritmo. Defina tarefas recorrentes, como apresentações semanais ou boletins informativos mensais, como Tarefas Recorrentes do ClickUp para automatizá-las.

💡 Dica profissional: categorize cada evento com os campos personalizados e campos de IA do ClickUp com detalhes como “Persona-alvo”, “Estágio do funil” e “Canal”. Capture esses detalhes críticos e torne-os facilmente visíveis por meio de campos personalizados.

Etapa 5: Crie suas diretrizes de moderação e engajamento

Estabeleça regras claras de engajamento e protocolos de moderação. Aborde três áreas principais:

1. Tom e voz

Como sua marca “fala” na comunidade em comparação com o marketing (por exemplo, mais sincera, menos polida)

O que fazer e o que não fazer, incluindo o que é incentivado (empatia, clareza, especificidade) e o que não é (ironia, desdém, excesso de jargões).

2. Regras de escalonamento

O que é encaminhado para o suporte, jurídico, relações públicas ou produto

Com que rapidez os moderadores devem responder a questões delicadas

Regra dos três avisos (educar, advertir, remover)

3. Expectativas da função

Quem é responsável pelas aprovações, intervenções, respostas a perguntas sobre produtos e fechamento de ciclos?

Expectativas de tempo (por exemplo, varredura diária, tópicos prioritários em até 2 horas e plano de cobertura de fim de semana)

Crie um documento ClickUp com “Diretrizes de moderação e engajamento da comunidade”, com seções para tom, matriz de escalonamento, expectativas por função e exemplos de respostas. O ClickUp Brain pode gerar modelos de respostas pré-aprovadas que correspondem às suas diretrizes de tom.

Peça ao ClickUp Brain no ClickUp Docs para criar modelos para suas diretrizes de tom com respostas para diferentes cenários

Você pode até mesmo solicitar variações de respostas para cenários comuns da comunidade (confusão sobre recursos, frustração moderada, elogios exagerados, tópicos fora do assunto) para que os moderadores permaneçam consistentes, mas não robóticos.

Observação: o ClickUp Brain também pode ajudá-lo a gerar as sugestões certas.

📌 Exemplos de sugestões: Crie uma seção para o nosso guia de moderação da comunidade descrevendo o tom e a voz da marca, usando uma linguagem amigável, profissional e acessível.

Crie uma matriz de escalonamento para problemas da comunidade, incluindo cenários de gravidade baixa, média e alta, e quem deve ser notificado em cada nível.

Forneça três respostas alternativas para um membro que pergunte sobre um recurso do produto que não compreende, mantendo as nossas diretrizes de tom de voz.

Etapa 6: Inicie fluxos de trabalho de engajamento

Com as bases estabelecidas, agora você pode criar fluxos de trabalho repetíveis que conduzem as pessoas pelo seu funil de engajamento.

Principais fluxos de trabalho a serem implementados:

Campanha de boas-vindas: envie uma série de mensagens (ou e-mails) de boas-vindas aos novos membros durante as primeiras semanas, apresentando os recursos e explicando como começar.

Ciclos semanais de engajamento: publique uma pergunta ou sugestão divertida todas as semanas (por exemplo, “Qual dica você compartilharia com os novos membros?”) e faça um acompanhamento com um resumo das respostas.

Sugestões para contribuição de conteúdo: convide os membros a enviar posts para o blog, histórias de sucesso ou tutoriais; crie tarefas para sua equipe revisar e publicar os melhores.

Fluxos de trabalho do criador/embaixador: identifique usuários avançados e configure fluxos de trabalho para reconhecê-los. Por exemplo, envie tarefas aos gerentes para mencionar os embaixadores em boletins informativos ou designá-los como anfitriões de eventos.

Agora, em vez de perseguir manualmente cada ponto de contato de engajamento, você pode deixar que o ClickUp Automations faça o trabalho pesado. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados usando gatilhos (por exemplo, tarefa ou subtarefa criada, mudanças de status, datas de vencimento ou datas de início), condições e ações (por exemplo, atribuir AI, adicionar um comentário, enviar uma mensagem de canal ou uma mensagem direta).

Ative a automação necessária ou personalize regras por meio de IA com base em seus fluxos de trabalho.

Por exemplo, defina uma automação para que, quando um membro se inscrever (ou preencher um formulário), uma tarefa de boas-vindas seja criada e atribuída a um moderador. Use automações recorrentes para programar publicações semanais para discussão. E mova as tarefas para diferentes status com base em gatilhos (por exemplo, Convidado, Introdução publicada, Participou do evento, Convidado para o Creator Track).

🔍 Você sabia? As primeiras comunidades online começaram a surgir na década de 1970 com sistemas como o PLATO e o Computerized Bulletin Board System (CBBS). Na década de 1980, o BBS e outros serviços comerciais permitiram que entusiastas compartilhassem códigos, conselhos e ideias, estabelecendo as bases para as comunidades modernas da internet que conhecemos hoje.

Etapa 7: Reúna feedback e insights da comunidade

A comunidade é um mecanismo de feedback ao vivo, e sua função é capturar, estruturar e encaminhar esse sinal. Use várias superfícies de feedback, como:

Enquetes e votações rápidas nos canais da comunidade para testar tópicos, interesse em recursos ou satisfação.

Pesquisas para insights mais profundos sobre integração, usabilidade do produto ou satisfação com o programa

Perguntas no estilo NPS para acompanhar a opinião ao longo do tempo

Tópicos de engajamento dedicados como “O que te frustrou esta semana?” ou “Qual é o recurso dos seus sonhos para X?”

Aproveite os formulários do ClickUp para coletar feedback estruturado e transformar respostas em insights acionáveis.

Personalize seus formulários ClickUp com diversos tipos de perguntas para coletar feedback significativo e transformá-lo em ações concretas

Veja como você pode usar isso na prática:

Crie enquetes ou perguntas para pesquisas de satisfação do cliente usando campos de múltipla escolha ou menus suspensos para avaliar o interesse ou a satisfação dos membros.

Crie pesquisas detalhadas com campos de texto, classificação, números e formulários longos para entender a experiência de integração, a usabilidade do produto ou o feedback do programa da comunidade.

Adicione um campo de classificação ou número para coletar dados de NPS ou sentimento.

Use campos de texto longo para feedback aberto (por exemplo, quais recursos você gostaria que existissem?).

Configure automações para que respostas específicas (por exemplo, baixas pontuações de satisfação, relatórios de bugs, solicitações de recursos) atribuam automaticamente tarefas ao produto, CS ou membro da equipe da comunidade certo.

Passo 8: Avalie o sucesso do engajamento

Vá além de métricas superficiais, como “total de membros”, e concentre-se em indicadores ligados ao comportamento real e ao impacto nos negócios. Aqui estão algumas métricas de engajamento da comunidade que são importantes:

Alcance e ativação: porcentagem de novos clientes que ingressam na comunidade ou aqueles que postam ou comentam nos primeiros 7 a 14 dias.

Profundidade do engajamento: Relatório semanal/mensal de membros ativos e publicações, comentários, mensagens diretas e reações por membro ativo.

Contribuição e defesa: número de colaboradores únicos, volume de conteúdo gerado pelos membros, referências, depoimentos e atividades de co-marketing.

Resultados comerciais: correlação entre a participação na comunidade e a adoção, retenção ou expansão do produto para segmentos específicos.

Escolha alguns indicadores principais para os seus primeiros 90 dias e analise-os regularmente.

Acompanhe esses KPIs de marketing nos painéis do ClickUp. Configure um painel de “Saúde e engajamento da comunidade” usando estes cartões personalizáveis:

Cartão de lista de tarefas para listar tarefas como publicações de novos membros, comentários ou referências

Cartão de cálculo para calcular métricas como porcentagem de novos clientes que ingressam na comunidade, NPS médio ou taxas de conversão.

Cartão de resumo executivo de IA para gerar um resumo de alto nível sobre a saúde e o envolvimento da comunidade

Obtenha esses resumos mais rapidamente com os resumos de IA nos painéis do ClickUp.

🧠 Curiosidade: Na Roma Antiga, as collegia (pequenos grupos sociais) ofereciam apoio, networking e ajuda mútua aos membros, funcionando essencialmente como programas proto-comunitários de engajamento.

Passo 9: Expanda sua comunidade com IA

À medida que sua comunidade cresce, o envolvimento manual se torna impossível de manter. É aí que o ClickUp Brain ajuda você a automatizar trabalhos repetitivos, gerar conteúdo e extrair insights em todo o seu espaço de trabalho.

Além disso, como ele fica no seu espaço de trabalho, ele é sensível ao contexto, compreendendo seus projetos, segmentos de membros e conversas anteriores. Dessa forma, você obtém respostas específicas para as atividades e necessidades reais da sua comunidade.

Vamos dar uma olhada nas tarefas que você pode otimizar com o ClickUp.

Sugestões semanais de engajamento

Peça ao ClickUp Brain para gerar novas sugestões semanais de engajamento com base na atividade da comunidade

Solicite ao ClickUp Brain para:

Gere novas ideias para discussões, enquetes e valores agregados com base no que os membros estão falando.

Escreva sugestões semanais ou trechos de conteúdo diretamente no Tasks ou no Docs.

Resumos das sessões AMA

Aproveite os campos de IA do ClickUp para criar informações consistentes sobre tarefas, eliminar trabalhos repetitivos e aumentar a eficiência

Transforme conversas cruas do AMA em insights acionáveis recorrendo ao ClickUp Brain para:

Traga transcrições de eventos, notas de reuniões ou resumos de bate-papos para o ClickUp e resuma-os automaticamente em conclusões claras.

Usando ClickUp AI Fields para capturar consistentemente destaques, temas e perguntas dos membros em um formato estruturado em um formato estruturado

Transformando insights em ações de acompanhamento para equipes de produto ou suporte

Marcação automática de conversas

Peça ao ClickUp Brain para revisar as publicações da comunidade e marcar automaticamente cada uma por persona, tópico, urgência e tipo

O ClickUp Brain pode:

Use campos de IA para categorizar feedback , solicitações de recursos, elogios e problemas.

Agrupe os sinais da comunidade por persona, tópico ou urgência.

Aplique categorização em massa a tópicos ou envios de grande volume.

Moderação e análise de sentimentos

Use o ClickUp Brain para identificar a intenção por trás de cada mensagem

Use o ClickUp Brain para:

Acompanhe as mudanças gerais de humor em torno de lançamentos, alterações de preços, atualizações de integração e outros eventos.

Identifique pontos críticos em ascensão antes que eles se tornem fatores de rotatividade.

Priorize intervenções onde a frustração dos membros é maior.

Use a detecção de sentimentos ou palavras-chave para sinalizar comentários ou tarefas preocupantes.

10 táticas comprovadas de engajamento da comunidade

Use esses truques como ações prontas para uso em seu plano de 90 dias. Combine dois ou três de cada vez com responsáveis claros e métricas de sucesso para experiências completas do cliente. 📊

Faça uma triagem de boas-vindas: cumprimente os novos membros, apresente documentos de início rápido e ofereça uma sessão de introdução individual. Organize eventos ao vivo curtos: realize AMAs ou demonstrações de 30 a 45 minutos com CTAs claras. Publique prompts semanais: publique uma postagem recorrente que incentive respostas fáceis (respostas de uma linha). Crie grupos temáticos: organize pequenos grupos baseados em funções ou setores que se reúnam uma vez por mês. Membros em destaque: Publique estudos de caso de membros e menções nas redes sociais para ampliar o número de defensores Ofereça horários de atendimento multifuncionais: alterne entre anfitriões de produto, sucesso e marketing para captar sinais. Programas-piloto de acesso restrito: convide membros ativos para versões beta privadas e, em seguida, colete feedback estruturado. Ofereça valor em troca: transforme as contribuições dos membros (enquetes, pesquisas, perguntas) em resultados visíveis, como relatórios de insights e reconhecimento. Crie desafios de engajamento: execute missões com prazo determinado, como “configuração do primeiro fluxo de trabalho” ou “vitória da automação”. Crie um mecanismo de comemoração: comemore marcos publicamente (lançamentos de recursos, aniversários, primeiros sucessos).

🔍 Você sabia? O “efeito da mera exposição ” sugere que quanto mais os membros veem e interagem com sua comunidade, mais eles gostam e confiam nela, mesmo que as interações sejam pequenas.

Gerenciar uma comunidade próspera significa lidar com conversas, conteúdo, eventos, insights e coordenação de equipe.

Aqui estão algumas ferramentas que ajudam você a criar engajamento, manter as operações organizadas e melhorar a capacitação do cliente.

1. ClickUp (ideal para centralizar feedback, conteúdo e campanhas em um único lugar)

Crie tarefas do ClickUp diretamente do ClickUp Chat para que as reclamações da comunidade não sejam perdidas

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Ele oferece um espaço de trabalho convergente para gerenciar conversas, eventos, campanhas, conteúdo e análises.

Veja como isso ajuda a elevar o nível da comunidade da sua marca, sem a necessidade de ferramentas adicionais.

Mantenha as conversas conectadas ao trabalho com o ClickUp Chat.

Tenha um espaço unificado para conversas, tarefas, projetos e documentos no ClickUp Chat. Ele oferece suporte a mensagens em tempo real (nos canais ou mensagens diretas), conversas em threads, anexos, emojis e @menções.

O aplicativo de mensagens tudo-em-um transforma ideias ou feedback em tarefas estruturadas imediatamente. Por exemplo, se um membro da comunidade notar um bug no chat, você pode criar uma tarefa com um simples clique (completa com responsáveis, data de vencimento e níveis de prioridade). Além disso, você pode criar posts para atualizações em toda a comunidade.

Garanta a visibilidade entre equipes por meio do ClickUp SyncUps.

Integrado ao Chat, o ClickUp SyncUps permite que você inicie uma rápida chamada de áudio ou vídeo a partir de qualquer canal ou mensagem direta em segundos.

Reúna membros de diferentes departamentos para resolver obstáculos com o ClickUp SyncUps

Você pode gravá-las e acessar as gravações (com transcrições e resumos gerados por IA) no Clips Hub. Isso garante que as atualizações, decisões e discussões fiquem visíveis para todas as equipes relevantes, mesmo que elas não tenham podido participar ao vivo.

Automatize tarefas de engajamento por meio dos Super Agentes

Os Super Agentes do ClickUp ajudam a automatizar tarefas de engajamento, agindo de forma autônoma com base em gatilhos, instruções e os dados aos quais têm acesso em seu espaço de trabalho.

Os Super Agentes no ClickUp são seus colegas de equipe digitais e lidam com fluxos de trabalho de ponta a ponta. Este Vibe Check Bot mantém as conversas em nossos canais internos durante períodos de baixa atividade.

Você pode criar Agentes Personalizados para dar as boas-vindas aos novos membros assim que eles se cadastrarem, monitorar palavras-chave e acionar ações, resumir tópicos movimentados para moderadores ou até mesmo transformar o feedback da comunidade em Tarefas.

Existem também agentes de piloto automático, como o Ambient Answers, para automatizar o envolvimento rotineiro, como atualizações, perguntas frequentes e comunicação contínua. Exemplos de agentes que você pode implantar:

Agente de Relatórios Diários: publica atualizações diárias do progresso para sua equipe ou moderadores.

Team StandUp Agent: resume o que todos têm trabalhado em um determinado momento.

Agente de respostas: monitora perguntas nos canais e responde instantaneamente usando o conhecimento de tarefas, documentos e bate-papos.

Juntos, os Super Agentes e os Agentes Autopilot trabalham em conjunto para automatizar todas as tarefas repetitivas, para que você possa se concentrar em agregar valor.

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha sua equipe alinhada com os cronogramas: visualize os próximos eventos rapidamente e fique sincronizado entre as ferramentas com visualize os próximos eventos rapidamente e fique sincronizado entre as ferramentas com o Calendar Glance e as integrações com o Google/Outlook.

Conecte suas ferramentas comunitárias favoritas: reúna Slack, HubSpot, Zapier, Typeform e muito mais por meio reúna Slack, HubSpot, Zapier, Typeform e muito mais por meio das integrações do ClickUp para um fluxo de dados contínuo.

Divida o trabalho em etapas gerenciáveis: acompanhe todos os eventos, campanhas ou tarefas recorrentes com acompanhe todos os eventos, campanhas ou tarefas recorrentes com as listas de tarefas do ClickUp e converta os itens da lista em subtarefas quando eles exigirem responsabilidade ou ações mais profundas.

Encontre respostas instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho: aproveite aproveite a Pesquisa Empresarial do ClickUp para localizar tarefas, documentos, mensagens e arquivos, além de conteúdo armazenado em ferramentas como Google Drive ou GitHub.

Limitações do ClickUp

No início, pode parecer complicado devido à grande variedade de recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 resume tudo:

Adoro ter tudo ao meu alcance: tarefas, documentos, painéis personalizados, links para projetos ou discussões, pesquisa e IA que funciona bem... em resumo, é um ambiente que te torna produtivo e, acima de tudo, permite que grandes equipes estejam sempre alinhadas em todos os projetos. A capacidade de criar grupos fechados/privados também permite que os clientes participem de canais de discussão operacionais sem precisar usar um software de mensagens externo. Só preciso ter uma janela do ClickUp aberta para poder trabalhar. ÓTIMO!

Adoro ter tudo ao meu alcance: tarefas, documentos, painéis personalizados, links para projetos ou discussões, pesquisa e IA que funciona bem... em resumo, é um ambiente que te torna produtivo e, acima de tudo, permite que grandes equipes estejam sempre alinhadas em todos os projetos. A capacidade de criar grupos fechados/privados também permite que os clientes participem de canais de discussão operacionais sem ter que usar um software de mensagens externo. Só preciso de uma janela do ClickUp aberta para poder trabalhar. ÓTIMO!

🚀 Vantagem do ClickUp: Capture insights, organize conhecimentos e transforme instantaneamente o engajamento em execução com o ClickUp BrainGPT como seu companheiro de desktop + navegador. Veja como isso dá à sua estratégia comunitária uma vantagem real: Pesquise no ClickUp , Gmail, Google Drive, GitHub, SharePoint e na web a partir de um único lugar com o Enterprise Search .

Obtenha resumos de IA de páginas da web, tópicos, e-mails de clientes e documentos para se manter a par do que é importante para a sua comunidade.

Converta voz em texto acionável sem usar as mãos com o Talk to Text no ClickUp BrainGPT. Ele permite capturar rapidamente ideias e feedback da comunidade e transformá-los em tarefas ou documentação.

Adapte sua IA ao trabalho alternando entre modelos como ClickUp Brain, ChatGPT, Claude e Gemini. Além disso, salve prompts reutilizáveis para que sua equipe execute os manuais de forma consistente.

2. Slack (ideal para comunicação rápida entre equipes e colaboração entre ferramentas)

via Slack

O Slack é um sistema operacional de mensagens e trabalho alimentado por IA para equipes que reúne pessoas, aplicativos e dados. Ele organiza conversas em canais e mensagens diretas, centraliza informações de projetos e se integra a aplicativos por meio de uma interface rica em recursos.

Com o Slack Connect, parceiros externos, embaixadores e principais defensores da comunidade podem se juntar ao mesmo espaço de trabalho, tornando a cocriação, as aprovações e os anúncios mais interativos.

Melhores recursos do Slack

Use o Huddles para participar de conversas de áudio/vídeo para debater ideias e cocriar conteúdo.

Compartilhe atualizações de forma assíncrona usando vídeos ou gravações de tela com o Clips .

Faça perguntas ao Slack AI para acessar conversas, arquivos ou decisões anteriores.

Limitações do Slack

É difícil gerenciar e pesquisar grandes volumes de mensagens, especialmente em equipes grandes.

O criador de fluxos de trabalho torna-se complexo e restritivo para automação avançada.

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 4,38/mês por usuário

Negócios: US$ 9/mês por usuário

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 37.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Aqui está uma avaliação do G2:

Gosto muito de poder organizar espaços de trabalho ou canais no Slack, o que me permite identificar exatamente o que quero controlar e reunir todas as informações relevantes nesse local. [...] Às vezes, o Slack pode se tornar um pouco confuso ou desastroso quando se trata de gerenciar grandes grupos de trabalho com muitos funcionários.

Gosto muito de poder organizar espaços de trabalho ou canais no Slack, o que me permite identificar exatamente o que quero controlar e reunir todas as informações relevantes nesse local. [...] Às vezes, o Slack pode se tornar um pouco confuso ou desastroso quando se trata de gerenciar grandes grupos de trabalho com muitos funcionários.

3. Circle (ideal para criar comunidades de membros com cursos e eventos)

via Circle

O Circle oferece um espaço dedicado onde sua comunidade pode aprender, se conectar e participar ativamente, em vez de apenas consumir atualizações. Ao contrário das ferramentas que priorizam o chat, ele incentiva um envolvimento mais profundo por meio de espaços estruturados, eventos, cursos e experiências personalizadas para os membros, que se sentem parte da sua marca.

Ele foi projetado para criadores, coaches e empresas lideradas pela comunidade que desejam promover a colaboração no local de trabalho, o sentimento de pertencimento e a transformação contínua. Seus agentes de IA são treinados com o conhecimento da sua comunidade, simplificando a integração e o suporte. Você pode usá-lo para coletar feedback, hospedar sessões com especialistas ou orientar os membros em marcos importantes.

Melhores recursos do Circle

Crie experiências e programas de aprendizagem direcionados diretamente dentro da sua comunidade com os Cursos .

Promova o sentimento de pertencimento por meio de feeds personalizados que mostram o que é importante para cada membro.

Gerencie associações e vendas adicionais com Pagamentos e opções de checkout com a marca da sua empresa.

Envie transmissões por e-mail e execute jornadas de nutrição automatizadas com o Email Hub.

Limitações do círculo

Não oferece faturamento em grupo e pacotes de adesão baseados em equipes para comunidades B2B.

Não é possível reutilizar mídias enviadas em publicações e cursos (afeta o armazenamento)

Preços por círculo

Teste gratuito

Profissional: US$ 89/mês (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 199/mês (cobrado anualmente)

Empresa: US$ 419/mês (cobrado anualmente)

Mais aplicativo com marca: Preço personalizado

Avaliações e comentários do círculo

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Circle?

Um usuário compartilhou sua experiência:

Ter um único hub para todos os produtos, tudo em um só lugar, é uma ótima ferramenta para que a comunidade complemente os cursos. A interface de eventos é realmente excelente em termos de design e funcionalidade, com todos os lembretes e suas personalizações. A experiência de checkout não é personalizável. Não há recurso de pré-visualização nos cursos e eles têm pouca personalização em relação ao acesso às seções e aulas do curso.

Ter um único hub para todos os produtos, tudo em um só lugar, é uma ótima ferramenta para que a comunidade complemente os cursos. A interface de eventos é realmente excelente em termos de design e funcionalidade, com todos os lembretes e suas personalizações. A experiência de checkout não é personalizável. Não há recurso de pré-visualização nos cursos e eles têm pouca personalização em relação ao acesso às seções e aulas do curso.

🔍 Você sabia? No final da década de 1990, os grupos Usenet conectavam milhões de usuários em todo o mundo por meio de milhares de fóruns de discussão chamados newsgroups. Originalmente dominante na década de 1980 e no início da década de 1990, o alcance da Usenet disparou depois que provedores e serviços comerciais de Internet, como a AOL, começaram a oferecer acesso integrado em 1993, tornando as comunidades online verdadeiramente globais.

4. Mighty Networks (ideal para lançar comunidades monetizadas com experiências de aprendizagem)

via Mighty Networks

A Mighty Networks ajuda você a construir uma comunidade próspera, onde relacionamentos, aprendizado e crescimento de receita andam de mãos dadas. Ela transforma membros em superfãs por meio de interações contínuas, experiências ao vivo e progresso significativo.

Os membros são combinados, celebrados e orientados por meio de apresentações inteligentes, feeds personalizados e automações que recompensam o engajamento. Você pode até mesmo gamificar a participação usando Pontos e Reconhecimento, Emblemas e Sequências.

Os melhores recursos da Mighty Networks

Combine os membros de maneira mais inteligente com o People Explorer para descobrir membros com base em interesses.

Aumente a visibilidade e o sentimento de pertencimento com perfis personalizáveis e sugestões para quebrar o gelo .

Inicie programas de transformação usando Cursos que oferecem sessões ao vivo, desbloqueios graduais, questionários e modelos de coorte.

Monetize o valor da comunidade com assinaturas, pagamentos únicos, pacotes, códigos promocionais e mais de 135 moedas.

Limitações da Mighty Networks

Não há opção para visualizar a plataforma da perspectiva de um membro para testar a experiência.

O acesso às análises é restrito aos anfitriões de rede, causando atrito no compartilhamento de insights com os anfitriões de espaço.

Preços da Mighty Networks

Avaliação gratuita por 14 dias

Plano de cursos: US$ 95/mês

Plano de negócios: US$ 215/mês

Plano de crescimento: US$ 425/mês

Mighty Pro: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Mighty Networks

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Mighty Networks?

Veja a opinião de um usuário:

No início, a Mighty Networks era ÓTIMA para construir uma comunidade semelhante ao Facebook e muito mais. A configuração permitia que mais pessoas se envolvessem com o conteúdo geral e participassem umas com as outras. Eles mudaram sua estrutura, tornando os membros e o conteúdo específicos para salas ou espaços, o que limitou instantaneamente meu envolvimento geral e minha capacidade de comercializar e incentivar os usuários a migrarem para espaços pagos.

No início, a Mighty Networks era ÓTIMA para construir uma comunidade semelhante ao Facebook e muito mais. A configuração permitia que mais pessoas se envolvessem com o conteúdo geral e participassem umas com as outras. Eles mudaram sua estrutura, tornando os membros e o conteúdo específicos para salas ou espaços, o que limitou instantaneamente meu envolvimento geral e a capacidade de comercializar e incentivar os usuários a migrarem para espaços pagos.

📖 Leia também: Ferramentas de IA para reuniões e assistentes de reunião

5. Discourse (ideal para discussões estruturadas e longas e comunidades de conhecimento escaláveis)

via Discourse

Se o envolvimento baseado em discussões é fundamental para a sua estratégia comunitária, o Discourse oferece a infraestrutura necessária para capturar todas as ideias, perguntas e insights de que você precisa. Ele foi desenvolvido para conversas longas que se transformam em conhecimento duradouro, algo que comunidades em rápida evolução muitas vezes têm dificuldade em organizar.

À medida que os membros fazem perguntas, compartilham feedback sobre produtos ou contribuem com ideias para o manual, tudo permanece pesquisável e estruturado, para que as ideias nunca desapareçam em uma conversa. Além de fóruns estruturados, o Discourse também oferece suporte a bate-papos em tempo real. Você também pode personalizar a jornada dos membros por meio da barra lateral personalizada e das configurações de preferências do usuário.

Principais recursos do Discourse

Habilite o carregamento just-in-time para manter as discussões contínuas, sem interrupções na página.

Use traduções com tecnologia de IA para envolver comunidades multilíngues em mais de 49 idiomas.

Fortaleça a governança da comunidade com o Sistema de Confiança , que libera permissões à medida que os membros contribuem mais.

Melhore a visibilidade usando o recurso Resumir tópicos para destacar os principais pontos em tópicos movimentados.

Limitações do discurso

Cria conteúdo duplicado, dificultando a identificação das respostas mais recentes ou validadas.

Plug-ins integrados limitados, portanto, recursos avançados podem exigir instalação/configuração adicional.

Preços do Discourse

Teste gratuito

Inicial: $20/mês

Pro: US$ 100/mês

Negócios: US$ 500/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Discourse

G2: 4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discourse?

Diretamente de uma avaliação do G2:

A melhor coisa sobre o Discourse é o recurso Canais, onde os membros da equipe do projeto podem colaborar. Nos canais, os usuários podem criar novas postagens, responder às postagens de outras pessoas e enviar anexos. Algumas funcionalidades são duplicadas e confusas. Por exemplo, quando você clica em “DMS” e seleciona um canal de grupo, é o mesmo que selecionar o Canal de Grupo diretamente.

A melhor coisa sobre o Discourse é o recurso Canais, onde os membros da equipe do projeto podem colaborar. Nos canais, os usuários podem criar novas postagens, responder às postagens de outras pessoas e enviar anexos. Algumas funcionalidades são duplicadas e confusas. Por exemplo, quando você clica em “DMS” e seleciona um canal de grupo, é o mesmo que selecionar o Canal de Grupo diretamente.

🧠 Curiosidade: O movimento Lyceum, no século XIX nos Estados Unidos, criou comunidades baseadas em palestras, onde os cidadãos se reuniam para aprender, discutir e debater temas de ciência, filosofia e política.

Recursos e modelos para engajamento da comunidade

Ao criar ou expandir uma comunidade, ter modelos ClickUp bem estruturados e guias confiáveis economiza tempo e garante consistência.

Aqui estão algumas de nossas opções favoritas que ajudam você a planejar, executar e dimensionar seus programas comunitários sem precisar reinventar a roda. 🛞

1. Modelo de plano estratégico de envolvimento da comunidade ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Execute programas como AMAs, grupos de pares e calendários de conteúdo com o modelo de plano estratégico de envolvimento da comunidade do ClickUp.

O modelo de plano estratégico de engajamento da comunidade ClickUp oferece uma maneira estruturada de definir suas metas, alinhar equipes internas e garantir que todas as iniciativas atendam diretamente às necessidades da comunidade. Organize todos os esforços de engajamento em um roteiro agrupado por departamento, tema ou persona para visualizar o que está em andamento e quem é responsável por cada tarefa.

O modelo vem com campos personalizados integrados, como Duração (dias), Impacto, Progresso, Facilidade de implementação, Membros da equipe, Departamento e Líder do projeto. Além disso, você tem várias visualizações para ajudá-lo a entender como as tarefas de engajamento estão progredindo ao longo do trimestre.

2. Modelo de plano de ação ClickUp para engajamento da comunidade

Obtenha um modelo gratuito Priorize tarefas para que a liderança possa avaliar e escolher quais iniciativas ativar primeiro usando o modelo de plano de ação do ClickUp para engajamento da comunidade.

O modelo de plano de ação do ClickUp para engajamento da comunidade descreve seu público, define métodos de comunicação e programa atividades que mantêm o engajamento inclusivo consistente e significativo.

Você pode definir métricas de sucesso concretas, avaliar o esforço em relação ao impacto e manter todas as tarefas alinhadas com o que é mais importante. Ele o orienta a planejar componentes críticos, como: segmentação do público-alvo, métodos/canais de divulgação, tempo e frequência das comunicações, mecanismos de feedback e procedimentos de relatórios ou manutenção de registros.

🔍 Você sabia? O movimento das casas de acolhimento no final do século XIX, como a Hull House de Jane Addams em Chicago, criou centros comunitários para que os imigrantes tivessem acesso à educação, saúde e oportunidades de engajamento cívico.

3. Modelo de plano de comunicação para engajamento da comunidade ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha um alcance consistente ou amplie o envolvimento de maneira integrada com o modelo de plano de comunicação para envolvimento da comunidade do ClickUp.

O modelo de plano de comunicação para engajamento da comunidade do ClickUp ajuda você a identificar e organizar as principais partes interessadas e segmentos da comunidade. Defina uma estratégia de comunicação que tenha repercussão junto ao seu público e planeje a frequência, os canais e o conteúdo de sua divulgação.

Status personalizados como Rascunho, Agendado, Enviado, Acompanhamento) e campos (para dados do público, canais preferidos, nível de engajamento, etc.) ajudam você a personalizar mensagens e acompanhar o progresso.

📖 Leia também: Modelos de pesquisa de satisfação do cliente

4. Modelo de SOP para assuntos comunitários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma maneira confiável e escalável de colaborar em iniciativas comunitárias com o modelo de SOP para assuntos comunitários do ClickUp.

O modelo de SOP (Procedimento Operacional Padrão) para assuntos comunitários do ClickUp foi criado para iniciativas voltadas para a comunidade. Você pode planejar tudo, desde parcerias e divulgação na vizinhança até programas voltados para o público e comunicação com as partes interessadas. Sua equipe pode documentar procedimentos, definir funções e centralizar diretrizes, etapas, responsabilidades e ações de acompanhamento.

Ele oferece seções personalizadas de SOP para objetivo, escopo, procedimentos, expectativas e resultados mensuráveis. Além disso, com atribuições de tarefas, prazos, acompanhamento de status e campos personalizados, você pode criar um fluxo de trabalho em segundos.

🔍 Você sabia? Os seres humanos são programados para pertencer a um grupo social. Abraham Maslow colocou o “pertencimento” bem no meio de sua hierarquia de necessidades. As comunidades satisfazem esse impulso humano fundamental.

Erros comuns a evitar

Os erros na construção de comunidades tendem a ser repetitivos e corrigíveis. Vejamos alguns deles:

Erro Solução Construindo sem um objetivo claro Crie um objetivo resumido em uma frase e dois KPIs (por exemplo, retenção e adoção de recursos). Mapeie todos os programas para esses KPIs. Tratar a comunidade apenas como um canal de marketing Designe pelo menos um funcionário em tempo integral ou meio período, estabelecendo um plano equilibrado para eventos, suporte e feedback sobre o produto. Ignorando observadores e usuários passivos Execute programas de ativação de baixo esforço (enquetes, microdesafios) e acompanhe a conversão de observadores em participantes ativos. Sem moderação ou escalonamento documentados Publique um pequeno manual do moderador com exemplos, funções e um processo de escalonamento em três etapas. Falha em fechar o ciclo de feedback Transforme o feedback em tarefas rastreadas para o produto/CS e publique atualizações de status para os membros mensalmente.

Passo 1: Recorra ao ClickUp

Um manual de engajamento comunitário sólido é a espinha dorsal de qualquer comunidade que impulsiona a adoção e a retenção de produtos. Sem um plano claro, mesmo as comunidades mais ativas podem parecer dispersas, com feedback, eventos e conversas isolados.

Dessa forma, você estará a apenas um passo de insights perdidos, ações atrasadas e membros desmotivados.

O ClickUp transforma essa experiência. Com o ClickUp Docs, suas estratégias, diretrizes e recursos ficam centralizados. O ClickUp Automations lida com tarefas repetitivas, e o ClickUp Brain adiciona insights baseados em IA, ajudando você a criar prompts de engajamento mais inteligentes. Os painéis oferecem uma visão em tempo real da saúde da comunidade, enquanto os formulários e tarefas garantem que todos os sinais dos membros sejam acionáveis.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e comece a construir uma comunidade que cresce a cada interação. ✅