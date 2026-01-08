As 11 melhores alternativas ao Upbase para produtividade pessoal e em equipe (2025)

Um usuário do G2 resumiu sua experiência com o Upbase da seguinte forma:

O que mais gosto no Upbase é que ele é simples o suficiente para funcionar para empreendedores individuais. Além disso, o Upbase não impõe uma abordagem específica. Ele é flexível, então você pode usá-lo da maneira que for melhor para você.

Essa facilidade de uso é um dos principais motivos pelos quais o Upbase funciona tão bem para empreendedores individuais. Quando você gerencia seu próprio trabalho, não quer uma ferramenta que complique demais as coisas. O Upbase é adaptável e fácil de moldar ao seu fluxo de trabalho pessoal.

No entanto, à medida que seu trabalho evolui, a flexibilidade por si só pode não ser suficiente. Se você estiver lidando com vários projetos e clientes ou coordenando uma equipe em crescimento, talvez precise de um acompanhamento mais rigoroso do progresso e de uma automação do fluxo de trabalho.

É aí que entram as alternativas ao Upbase. Neste artigo, exploramos ferramentas que aproveitam os pontos fortes do Upbase e oferecem mais escalabilidade para a sua forma de trabalhar atualmente.

11 alternativas ao Upbase em resumo

Para ajudá-lo a comparar suas opções rapidamente, aqui está uma visão geral das melhores alternativas ao Upbase.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Planejamento unificado de projetos, mais de 15 visualizações de tarefas, assistência com inteligência artificial com o ClickUp Brain, controle de tempo nativo, gerenciamento de carga de trabalho, agendamento de calendário, documentos, painéis, automações e modelos Indivíduos e equipes que buscam gerenciar projetos complexos e dimensionar o trabalho sem a proliferação de ferramentas Gratuito para sempre; preços personalizados disponíveis para empresas Trello Quadros Kanban com cartões e listas, automação Butler para regras e fluxos de trabalho, IA Trello para brainstorming e criação de itens de ação, e-mail e Slack para captura de cartões, espelhamento de cartões e modelos prontos Indivíduos e pequenas equipes que desejam uma maneira simples e visual de gerenciar projetos e acompanhar o progresso Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário Monday.com Quadros e fluxos de trabalho altamente personalizáveis, várias visualizações, incluindo Kanban, Gantt, Linha do tempo, Calendário e Carga de trabalho, painéis em tempo real, controle de tempo integrado, WorkDocs, WorkForms e mais de 200 integrações de aplicativos Equipes de pequeno a médio porte que precisam de fluxos de trabalho flexíveis, visibilidade da carga de trabalho e acompanhamento de projetos em tempo real entre departamentos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Wrike Fluxos de trabalho e status personalizados, automação em nível de espaço, quadro branco Wrike para brainstorming, formulários de solicitação dinâmicos, inteligência de trabalho baseada em IA, planos de projeto e controles de acesso baseados em funções Pequenas equipes que gerenciam projetos complexos que exigem forte controle, padronização e escalabilidade Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Asana Gerenciamento de tarefas e subtarefas, visualizações de lista, quadro, calendário e linha do tempo, portfólios para visibilidade entre projetos, acompanhamento de metas, resumos e detecção de riscos com tecnologia de IA, modelos de fluxo de trabalho e gerenciamento de processos escalável Equipes multifuncionais de médio a grande porte que desejam uma execução estruturada com visibilidade das metas e dos resultados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês por usuário Akiflow Agendamento de tarefas no calendário, planejamento em linguagem natural, modo de foco e bloqueio de tempo, assistente de IA para detecção de conflitos, captura rápida de tarefas por meio da barra de comandos e compartilhamento de disponibilidade Fundadores e operadores individuais que desejam tarefas alinhadas com seu calendário e disponibilidade de tempo diária Os planos pagos começam em US$ 34/mês por usuário Basecamp Espaços de projeto centralizados para tarefas, mensagens, arquivos e agendas, gráficos Hill para clareza do progresso, chat em grupo Campfire e Pings para comunicação, check-ins automatizados, referências de itens e controle de tempo integrado para faturamento Equipes pequenas que desejam uma colaboração simples e centralizada, com um contexto de projeto claro e configuração mínima Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Jira Quadros Scrum e Kanban, rastreamento de problemas e bugs com rastreabilidade total, roteiros avançados para planejamento de portfólio e capacidade, relatórios e painéis de desempenho, controles de segurança granulares e integrações profundas com ferramentas de desenvolvimento Grandes equipes ágeis e de software que gerenciam projetos complexos, bugs e fluxos de trabalho em grande escala Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,91/mês por usuário Zoho Projects Planejamento de projetos baseado em marcos, dependências de tarefas, controle de tempo integrado com integrações de faturamento, gráficos de carga de trabalho, automação de fluxo de trabalho com blueprints, rastreamento de problemas com SLAs e colaboração contextual Pequenas equipes que já utilizam aplicativos Zoho e desejam uma execução de projetos e faturamento totalmente integrados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 3,90/mês por usuário Notion Bancos de dados personalizados para tarefas e projetos, linha do tempo e várias visualizações de projetos, painéis para acompanhamento do progresso, preenchimento automático com IA para automação, permissões granulares, fluxos de trabalho de sprint e PRDs conectados dentro das tarefas Equipes de pequeno a médio porte que desejam um gerenciamento de projetos flexível combinado com documentação e gerenciamento de conhecimento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Todoist Entrada de tarefas em linguagem natural, tarefas recorrentes flexíveis, lembretes via Adição rápida, visualização Hoje para foco diário, acompanhamento da produtividade Karma e compartilhamento de projetos públicos ou privados Indivíduos e pequenas equipes que desejam um gerenciamento de tarefas leve e a criação de hábitos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 2,93/mês por usuário

Por que escolher alternativas ao Upbase?

O Upbase é um software de gerenciamento de tarefas projetado para ajudar pequenas empresas e equipes a se manterem organizadas. Você pode gerenciar tarefas, projetos e documentação básica em uma interface simples, sem a complexidade dos softwares corporativos.

No entanto, à medida que sua equipe cresce e o trabalho se torna mais colaborativo e acelerado, você pode achar o Upbase limitante.

Aqui está o que você deve procurar em uma alternativa ao Upbase:

Controle de tempo e gerenciamento de carga de trabalho: inclui controle de tempo nativo e registro de esforços para que você possa equilibrar as cargas de trabalho e melhorar a previsibilidade de entrega sem ferramentas extras

Colaboração em equipe em tempo real : oferece suporte a bate-papo, coedição de arquivos, painéis e análises, para que você fique alinhado e informado

Relatórios e análises avançadas: oferece insights integrados, relatórios personalizáveis e métricas visuais que ajudam você a entender o desempenho da equipe e a saúde do projeto sem exportar dados para ferramentas externas

Calendário e agendamento integrados: oferece um calendário unificado que reúne tarefas, prazos, reuniões e marcos importantes

Automação inteligente e insights de IA: incorpora assistentes inteligentes que automatizam tarefas rotineiras e fornecem respostas contextuais

Pesquisa unificada e acesso ao conhecimento: oferece conteúdo pesquisável em todos os aplicativos e fontes de dados para ajudá-lo a encontrar o que precisa sem precisar vasculhar várias ferramentas

Permissões e governança baseadas em funções: permitem definir controles de acesso granulares em espaços, projetos e dados para manter a segurança e a conformidade à medida que sua organização cresce

As melhores alternativas ao Upbase para usar

Vamos explorar cada alternativa ao Upbase em detalhes, incluindo os melhores recursos, limitações, preços e avaliações reais de usuários.

1. ClickUp (ideal para unificar a produtividade pessoal e os fluxos de trabalho da equipe)

Hoje em dia, o trabalho é fragmentado e se espalha por muitas ferramentas. Essa alternância constante desperdiça tempo e faz com que seja fácil perder o foco no que realmente importa.

O ClickUp resolve isso com um espaço de trabalho de IA convergente, reunindo seus projetos, tarefas, calendário e conhecimento da equipe. Com sugestões baseadas em IA e automação do fluxo de trabalho, você pode priorizar o trabalho e colaborar sem atritos.

Vamos explorar como o software de gerenciamento de projetos ClickUp ajuda você a reduzir a dispersão do trabalho e gastar menos tempo alternando entre ferramentas e mais tempo realmente realizando o trabalho.

Planejamento e configuração unificados de projetos

Use o ClickUp Tasks para organizar o trabalho, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso em um único local estruturado

O ClickUp Tasks oferece um espaço conectado para planejar e lançar vários projetos, desde iniciativas individuais até atividades em equipe.

Você pode criar tarefas e subtarefas, definir responsáveis e atribuir prazos, tudo em um só lugar. Os projetos podem incluir etapas e marcos que ajudam você a começar o trabalho com clareza e objetividade.

Veja como o ClickUp simplifica o gerenciamento de projetos, do planejamento à execução.

Depois de definir a estrutura do seu projeto, você pode escolher entre mais de 15 visualizações personalizadas que melhor se adaptam à forma como deseja acompanhar o progresso.

Essas visualizações facilitam a alternância entre a execução detalhada de tarefas e o planejamento geral do projeto sem sair do ClickUp.

Visualize projetos com clareza com várias visualizações de projeto que se adaptam ao fluxo de trabalho da sua equipe

Calendário com tecnologia de IA para agendamentos e insights mais inteligentes

O calendário com inteligência artificial do ClickUp agenda automaticamente as tarefas prioritárias e bloqueia o tempo de concentração com base nos seus prazos e carga de trabalho. Quando os planos mudam, ele pode ajustar sua agenda para que as reuniões e o trabalho permaneçam equilibrados, sem a necessidade de reprogramar manualmente.

Integre o Outlook ou o Google Agenda ao seu calendário do ClickUp para que todas as suas reuniões e tarefas apareçam em uma única visualização combinada.

Obtenha uma visão unificada de tarefas, prazos e reuniões com o Calendário ClickUp AI

Você obtém transcrições geradas por IA para todas as suas reuniões e pode criar itens de ação e transformá-los em tarefas na hora. Isso transforma sua agenda em uma ferramenta de planejamento que ajuda a registrar o trabalho à medida que ele é realizado e melhorar a produtividade.

Controle de tempo que conecta esforço a resultados

O ClickUp Time Tracking permite monitorar e registrar o tempo exatamente no momento em que o trabalho é realizado. Você pode acompanhar o tempo gasto nas tarefas ou registrar as horas após a tarefa, mantendo o esforço diretamente vinculado ao trabalho entregue.

Acompanhe o esforço diretamente nas tarefas usando o ClickUp Time Tracking para entender onde as horas de trabalho são gastas

Os dados de tempo são compilados em planilhas e relatórios, facilitando a compreensão de como os projetos consomem tempo e onde as cargas de trabalho estão se estendendo. Ao comparar as estimativas planejadas com o esforço real, você obtém uma visibilidade mais clara dos riscos de entrega e da capacidade da equipe.

🎯 Dica rápida: se você trabalha com vários dispositivos ou ferramentas, o ClickUp ainda mantém o controle de tempo simples. Acompanhe o tempo no desktop, celular ou navegador usando a extensão gratuita do Chrome ou conecte ferramentas como Toggl ou Clockify para sincronizar o tempo automaticamente. Você também pode marcar entradas como faturáveis, para que as horas prontas para faturamento fiquem sempre visíveis sem reconciliação extra.

ClickUp Brain: seu assistente de trabalho com tecnologia de IA

O ClickUp Brain atua como um assistente no espaço de trabalho que ajuda você a entender o trabalho em andamento sem precisar vasculhar tarefas, comentários ou documentos. Ele exibe as informações de que você precisa no momento em que você precisa delas.

Use o ClickUp Brain para gerar resumos e insights diretamente de suas tarefas e documentos

Em vez de escrever manualmente atualizações de status ou acompanhamentos, você pode contar com o Clickup Brain para transformar entradas brutas, como notas, arquivos e conversas, em conteúdo utilizável. Isso mantém a execução diária em andamento, reduzindo o esforço gasto com o trabalho administrativo.

O ClickUp Automations elimina o trabalho repetitivo da sua lista de tarefas. Em vez de atualizar manualmente as tarefas ou ficar atrás das atualizações, você pode definir regras que atribuem tarefas, alteram status, enviam alertas ou avançam tarefas assim que as condições forem atendidas. Isso mantém os projetos em andamento, mesmo quando ninguém está acompanhando-os de perto.

Com os agentes de IA do ClickUp, a automação vai um passo além. Esses agentes podem agir com base no contexto do seu espaço de trabalho para sugerir as próximas etapas, resumir atualizações e ajudar a gerenciar o fluxo de tarefas entre projetos.

Automatize tarefas repetitivas e economize tempo com os agentes de IA do ClickUp

Planeje seu dia com modelos prontos

Quando seu trabalho segue padrões familiares, começar com uma estrutura comprovada pode economizar tempo e reduzir a fadiga de decisão. Os modelos gratuitos do ClickUp oferecem uma estrutura simples que você pode adaptar para se adequar à sua rotina diária.

Por exemplo, o modelo de planejador diário do ClickUp ajuda você a organizar tarefas diárias e blocos de tempo em um só lugar. Você pode mapear seu dia e usar a visualização do calendário para ver prazos e horários com clareza. Dessa forma, seu plano diário permanece realista e viável.

Obtenha um modelo gratuito Planeje e estruture seu dia usando o modelo de planejador diário do ClickUp para transformar prioridades em tarefas claras e viáveis

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos da plataforma pode ser um pouco difícil para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Aprecio muito a variedade de recursos que o ClickUp oferece, o que me ajuda a gerenciar tarefas de curto prazo ao longo da semana e projetos mais complexos, com duração de meses. Gosto de poder acompanhar facilmente as tarefas pelas quais sou responsável e sua urgência, simplificando meu fluxo de trabalho diário.

Aprecio muito a variedade de recursos que o ClickUp oferece, o que me ajuda a gerenciar tarefas de curto prazo ao longo da semana e projetos mais complexos, com duração de meses. Gosto de poder acompanhar facilmente as tarefas pelas quais sou responsável e sua urgência, simplificando meu fluxo de trabalho diário.

2. Trello (ideal para acompanhamento visual de projetos no estilo Kanban com automação simples)

via Trello

Quando você deseja gerenciar projetos simples com clareza, o Trello oferece um sistema fácil de usar. Ele é construído em torno de uma estrutura baseada em Kanban, usando quadros, listas e cartões, o que facilita a organização de tarefas e a visualização do progresso rapidamente.

O Butler, a ferramenta de automação integrada do Trello, elimina o trabalho repetitivo do gerenciamento de seus quadros. Ele pode mover cartões automaticamente entre listas, atribuir tarefas a colegas de equipe, atualizar prazos e até mesmo acionar fluxos de trabalho complexos de várias etapas com base nas regras que você definir.

O Trello AI ajuda você a se comunicar com clareza e trabalhar com mais eficiência em seus cartões. Você pode usá-lo para debater ideias com base em seus tópicos e identificar itens de ação para adicionar diretamente aos seus cartões.

Melhores recursos do Trello

Transforme e-mails e mensagens do Slack em tarefas práticas, capturando conversas como cartões do Trello

Acompanhe o trabalho de forma integrada usando o espelhamento de cartões para ver tarefas de diferentes painéis em um só lugar

Inicie vários projetos mais rapidamente com modelos prontos, projetados para padronizar quadros e fluxos de trabalho comuns da equipe

Limitações do Trello

À medida que os projetos crescem, navegar pelos painéis e encontrar detalhes pode se tornar um desafio

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto do fato de o Trello me permitir separar o trabalho em diferentes seções e subseções, o que facilita a organização dos projetos por assunto ou tarefa. Essa separação realmente me ajuda a organizar as coisas e evitar que meu trabalho fique confuso. Também acho útil a opção de marcação por cores, pois ela me permite categorizar as tarefas de acordo com sua importância ou necessidades de especialização.

Gosto do fato de o Trello me permitir separar o trabalho em diferentes seções e subseções, o que facilita a organização de projetos por assunto ou tarefa. Essa separação realmente me ajuda a organizar as coisas e evitar que meu trabalho fique confuso. Também acho útil a opção de marcação por cores, pois ela me permite categorizar as tarefas de acordo com sua importância ou necessidades de especialização.

3. Monday.com (ideal para fluxos de trabalho personalizáveis com visibilidade da carga de trabalho e do tempo entre equipes)

O Monday.com é um sistema de gerenciamento de trabalho flexível que ajuda as equipes a planejar e acompanhar projetos com eficiência. Seus painéis e fluxos de trabalho altamente personalizáveis permitem que você estruture o trabalho de acordo com as necessidades da sua equipe.

Você tem várias maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo as visualizações Kanban, Linha do tempo, Gantt, Calendário e Carga de trabalho. Com painéis personalizáveis, você pode acompanhar todos os projetos em tempo real. Gráficos, números e indicadores de carga de trabalho destacam o progresso e as principais métricas.

Os recursos de controle de tempo e gerenciamento de carga de trabalho oferecem visibilidade sobre a duração das tarefas e ajudam a equilibrar o trabalho em toda a equipe. Ao mesmo tempo, as visualizações de planejamento de recursos e acompanhamento de projetos facilitam a definição de marcos e o gerenciamento eficiente de dependências.

Monday.com: melhores recursos

Colabore com o WorkDocs criando e gerenciando materiais de referência diretamente no Monday.com

Colete informações com o WorkForms de clientes, parceiros ou colegas de equipe, com respostas adicionadas automaticamente aos painéis

Conecte suas ferramentas com integrações em mais de 200 aplicativos, como Slack, Google Drive, Teams, Zoom e Salesforce

Limitações do Monday.com

A plataforma não suporta vários níveis de subitens para análises detalhadas de projetos

Preços do Monday.com

Gratuito

Padrão: US$ 14/mês por licença

Pro: US$ 24/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 14.700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Uma avaliação da Capterra diz:

O que mais gostei no monday.com foi sua interface visualmente atraente e seus fluxos de trabalho personalizáveis. A funcionalidade de arrastar e soltar torna o gerenciamento de projetos intuitivo, e as opções de integração com aplicativos como Slack, Google Drive e Zoom são excelentes

O que mais gostei no monday.com foi sua interface visualmente atraente e seus fluxos de trabalho personalizáveis. A funcionalidade de arrastar e soltar torna o gerenciamento de projetos intuitivo, e as opções de integração com aplicativos como Slack, Google Drive e Zoom são excelentes

4. Wrike (ideal para gerenciar projetos complexos com controles e automação de nível empresarial)

via Wrike

Com o Wrike, você pode personalizar fluxos de trabalho, status e tipos de itens para se adequar à terminologia e ao estilo de trabalho da sua equipe.

A automação em nível de espaço oferece suporte adicional a isso, permitindo que regras e ações sejam aplicadas em nível de equipe ou departamento. Isso ajuda a padronizar os processos, ao mesmo tempo em que oferece suporte a diferentes formas de trabalho em toda a organização.

Quando precisar planejar e debater ideias, use o Wrike Whiteboard para compartilhar ideias com sua equipe. As ideias criadas no quadro branco podem ser vinculadas diretamente aos planos do projeto, facilitando a transição da discussão para a execução sem perder o contexto.

A plataforma também simplifica a forma como o trabalho entra no sistema. Formulários de solicitação dinâmicos padronizam as entradas de usuários internos e externos e conectam as solicitações diretamente aos fluxos de trabalho corretos. Ao garantir que os detalhes sejam capturados antecipadamente, você evita acompanhamentos desnecessários e começa a trabalhar com um contexto mais claro.

Melhores recursos do Wrike

Use inteligência de trabalho baseada em IA para gerar conteúdo de tarefas e resumir discussões de projetos diretamente no Wrike

Reutilize projetos para criar tarefas recorrentes ou projetos completos com fluxos de trabalho padronizados rapidamente

Proteja os espaços de trabalho e controle o acesso por meio de permissões baseadas em funções e autenticação de dois fatores para proteger trabalhos confidenciais

Limitações do Wrike

A plataforma não fornece lembretes e notificações para tarefas futuras, o que facilita perder prazos sem um acompanhamento adicional

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Empresas: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.470 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Uma avaliação no Reddit diz:

Já usei vários sistemas de gerenciamento de projetos e gosto muito do Wrike. Não apenas porque sou gerente de projetos, mas pelo fato de que os 30 membros da minha equipe aprenderam a usá-lo facilmente e o utilizam diariamente. Ter 100% de adoção de um software facilita muito meu trabalho como gerente de projetos.

Já usei vários sistemas de gerenciamento de projetos e gosto muito do Wrike. Não apenas porque sou gerente de projetos, mas pelo fato de que os 30 membros da minha equipe aprenderam a usá-lo facilmente e o utilizam diariamente. O fato de termos 100% de adoção de um software facilita muito meu trabalho como gerente de projetos.

5. Asana (ideal para execução de projetos multifuncionais vinculados a metas e resultados)

via Asana

O Asana é um software de gerenciamento de trabalho e projetos que ajuda você a planejar e gerenciar o trabalho entre equipes em um espaço de trabalho compartilhado.

Para a execução diária, você pode criar tarefas com responsáveis e prazos claros. Divida o trabalho em subtarefas e acompanhe o progresso usando as visualizações de lista, quadro, calendário ou linha do tempo.

À medida que o trabalho cresce, os portfólios oferecem um único local para monitorar vários projetos. Você obtém uma visibilidade clara do progresso sem precisar alternar entre os espaços dos projetos. As metas conectam esse trabalho às prioridades da empresa e mostram como a execução gera resultados reais.

A Asana AI adiciona uma camada de inteligência aos seus fluxos de trabalho. Trabalhando diretamente com os dados do seu projeto, ela resume o status do projeto e identifica obstáculos e riscos para ajudá-lo a tomar decisões com confiança.

Melhores recursos do Asana

Padronize os fluxos de trabalho da equipe usando mais de 80 modelos prontos para uso em projetos e tarefas comuns

Gerencie processos em escala criando e atualizando pacotes em vários projetos em um só lugar

Concentre-se no trabalho importante com uma caixa de entrada que fornece atualizações relevantes e reduz distrações

Limitações do Asana

Há poucas ligações automáticas entre tarefas e projetos relacionados, o que dificulta a visualização das conexões

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto muito de usar o Asana porque ele me permite colocar todos os meus pensamentos e ideias em um só lugar e depois organizá-los em um plano claro. Ele facilita o trabalho com os membros da equipe, desde o compartilhamento de tarefas até a colaboração por meio de comentários na linha do tempo de cada um. Também gosto da flexibilidade em relação às notificações, sejam elas por e-mail ou diretamente no aplicativo

Gosto muito de usar o Asana porque ele me permite colocar todos os meus pensamentos e ideias em um só lugar e depois organizá-los em um plano claro. Ele facilita o trabalho com os membros da equipe, desde o compartilhamento de tarefas até a colaboração por meio de comentários na linha do tempo de cada um. Também gosto da flexibilidade em relação às notificações, sejam elas por e-mail ou diretamente no aplicativo

6. Akiflow (ideal para planejamento de calendário orientado por tarefas, com foco diário intenso e bloqueio de tempo)

via Akiflow

No Akiflow, é fácil transformar suas tarefas em eventos de calendário acionáveis, para que o planejamento corresponda às suas horas disponíveis reais.

Com o planejamento em linguagem natural, você pode criar e agendar tarefas usando um texto simples como “amanhã às 10h por 1 hora”. O modo de foco e os intervalos de tempo permitem organizar tarefas semelhantes em blocos dedicados, mantendo seu trabalho ininterrupto.

Aki, a assistente de IA, ajuda você a trabalhar com mais eficiência, identificando conflitos de agendamento e sugerindo ajustes. Ela mantém seu dia equilibrado para que você possa se concentrar no trabalho que realmente gera resultados.

Melhores recursos do Akiflow

Organize tarefas com projetos e tags para dar estrutura, filtrar visualizações e se concentrar no trabalho mais importante

Capture e gerencie tarefas rapidamente de qualquer lugar usando a barra de comandos e atalhos de teclado, e reduza a alternância de contexto

Compartilhe sua disponibilidade por meio de um link de agendamento para permitir que outras pessoas marquem reuniões sem esforço

Limitações do Akiflow

O recurso de chat do Aki às vezes pode interpretar mal as instruções e fazer com que as tarefas não sejam executadas conforme o esperado

Preços do Akiflow

7 dias de avaliação gratuita

Pro Mensal: US$ 34/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Akiflow

G2: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Akiflow?

Uma avaliação da Capterra diz:

Comecei a usar o Akiflow para ter uma única fonte de verdade para meus diversos aplicativos. Eu precisava de um lugar onde todas as tarefas fossem reunidas, me dando uma visão geral do que ainda está na minha lista de afazeres. O Akiflow tem uma interface de usuário elegante, e gosto que ele destaque as tarefas (em vez da visualização kanban do calendário). Também gosto da integração com o WhatsApp, que facilita a adição de novas tarefas. A ferramenta de IA funciona relativamente bem.

Comecei a usar o Akiflow para ter uma única fonte de verdade para meus diversos aplicativos. Eu precisava de um lugar onde todas as tarefas fossem reunidas, me dando uma visão geral do que ainda está na minha lista de afazeres. O Akiflow tem uma interface de usuário elegante, e gosto que ele destaque as tarefas (em vez da visualização kanban do calendário). Também gosto da integração com o WhatsApp, que facilita a adição de novas tarefas. A ferramenta de IA funciona relativamente bem.

7. Basecamp (ideal para comunicação centralizada da equipe com o mínimo de sobrecarga de gerenciamento de projetos)

via Basecamp

O Basecamp é uma plataforma de gerenciamento de projetos e colaboração que reúne tarefas e comunicação em um só lugar.

Tudo sobre um projeto, incluindo tarefas, mensagens, arquivos e cronogramas, fica em um único espaço centralizado. Os membros da sua equipe podem ver todo o contexto rapidamente, reduzindo a confusão.

O Hill Chart oferece uma perspectiva única sobre o progresso. Em vez de uma porcentagem genérica de conclusão, uma curva em forma de colina representa o ciclo de vida de uma tarefa.

Manter-se conectado com sua equipe também é simples. Você tem o Campfire Group Chat para discussões em grupo e o Pings para enviar mensagens privadas.

Melhores recursos do Basecamp

Automatize atualizações de status com check-ins que solicitam que sua equipe compartilhe o progresso em uma programação regular

Vincule mensagens, tarefas, cartões, eventos, documentos ou arquivos para criar referências automaticamente e conectar itens relacionados

Acompanhe o tempo gasto em tarefas e documentos para medir o esforço do projeto e apoiar um faturamento preciso

Limitações do Basecamp

A ausência de recursos mais recentes, incluindo IA e gráficos interativos, torna a ferramenta menos atualizada

Preços do Basecamp

Gratuito

Basecamp Plus: US$ 15/mês por usuário

Basecamp Pro Unlimited: US$ 349/mês

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Uma avaliação do G2 diz:

O Basecamp simplifica o gerenciamento de projetos, ao mesmo tempo em que me oferece a profundidade necessária para acompanhar fluxos de trabalho complexos. A plataforma é intuitiva, mas poderosa o suficiente para lidar com o rigor técnico dos meus projetos

O Basecamp simplifica o gerenciamento de projetos, ao mesmo tempo em que me oferece a profundidade necessária para acompanhar fluxos de trabalho complexos. A plataforma é intuitiva, mas poderosa o suficiente para lidar com o rigor técnico dos meus projetos

8. Jira (ideal para desenvolvimento ágil de software com rastreamento avançado de problemas e relatórios)

via Jira

O Jira, da Atlassian, é um aplicativo de gerenciamento de projetos ágil que se concentra em fluxos de trabalho centrados no desenvolvedor para equipes de software e engenharia. Originalmente criado para rastreamento de bugs, agora ele oferece suporte a equipes ágeis por meio do Jira Software, Service Management, Work Management e Align.

Com seus quadros Scrum e Kanban, você pode monitorar o progresso e identificar bloqueios rapidamente. O gerenciamento de problemas ajuda a rastrear tarefas, histórias, bugs e épicos com prioridades, status, prazos e anexos. Ele também mantém um histórico completo de todas as atualizações para total rastreabilidade.

Para equipes maiores, o Jira oferece gerenciamento de portfólio e recursos por meio do Advanced Roadmaps. Você pode planejar cronogramas e a capacidade da equipe e garantir que as cargas de trabalho sejam distribuídas uniformemente.

Melhores recursos do Jira

Acompanhe o desempenho da equipe e a saúde do projeto com gráficos burndown, gráficos de velocidade, gráficos de controle e painéis personalizáveis

Controle o acesso com configurações de segurança detalhadas para gerenciar quem pode visualizar, editar ou gerenciar elementos do projeto

Integre ferramentas conectando o Jira a milhares de aplicativos, incluindo Confluence, GitHub, Bitbucket e Microsoft Teams

Limitações do Jira

As notificações do Jira podem ser excessivas e exigir gerenciamento frequente para evitar a desorganização da caixa de entrada

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 7,91/mês por usuário

Premium: US$ 14,54/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 7.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Uma avaliação da Capterra diz:

Eu o uso há 4 anos consecutivos e a experiência tem sido imersiva. É a primeira coisa que uso ao começar meu dia de trabalho. Eu acompanho as tarefas em mãos e começo a trabalhar com itens de maior prioridade. É mais simples de usar ao longo do tempo e é fácil verificar ramificações no GitHub usando os comandos especificados na interface do usuário do Jira.

Eu o uso há 4 anos consecutivos e a experiência tem sido imersiva. É a primeira coisa que uso ao começar meu dia de trabalho. Eu acompanho as tarefas em mãos e começo a trabalhar com itens de maior prioridade. É mais simples de usar ao longo do tempo e é fácil verificar ramificações no GitHub usando os comandos especificados na interface do usuário do Jira.

9. Zoho Projects (ideal para execução de projetos e faturamento dentro do ecossistema Zoho)

via Zoho Projects

Se sua equipe já usa ferramentas Zoho, o Zoho Projects é uma solução de gerenciamento de projetos que amplia sua configuração existente.

A plataforma ajuda você a planejar e executar projetos com uma estrutura de tarefas clara, construída em torno de marcos, tarefas e subtarefas. Além disso, as dependências das tarefas garantem que o trabalho siga a sequência correta e fornecem uma visibilidade clara do progresso.

À medida que as tarefas são executadas, o controle de tempo integrado permite registrar e aprovar horas por meio de cronômetros e planilhas de horas. Essas entradas podem ser convertidas em faturas usando as integrações do Zoho Books ou Zoho Invoice, ajudando você a conectar a execução do projeto ao faturamento.

Melhores recursos do Zoho Projects

Monitore a capacidade da equipe e redistribua o trabalho usando gráficos de carga de trabalho que ajudam a evitar sobrecargas e gargalos

Automatize a execução de tarefas e transferências com modelos e regras de fluxo de trabalho que atribuem responsáveis, atualizam campos e acionam notificações

Comunique-se e colabore no contexto por meio do chat integrado e das atualizações de tarefas por e-mail

Limitações do Zoho Projects

Os relatórios da plataforma nem sempre são precisos e podem causar problemas ao apresentar dados às partes interessadas

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 3,90/mês por usuário

Empresa: US$ 7,80/mês por usuário

Ultimate: US$ 10/mês por usuário

Zoho Projects Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 840 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

Uma avaliação no Reddit diz:

Uso o Zoho Projects há cerca de um ano e, no geral, é uma boa ferramenta para gerenciamento de tarefas e projetos. A integração com outros aplicativos Zoho é perfeita, o que é uma grande vantagem se você já está no ecossistema Zoho

Uso o Zoho Projects há cerca de um ano e, no geral, é uma boa ferramenta para gerenciamento de tarefas e projetos. A integração com outros aplicativos Zoho é perfeita, o que é uma grande vantagem se você já está no ecossistema Zoho

10. Notion (ideal para gerenciamento flexível de projetos combinado com documentação e centros de conhecimento)

via Notion

O Notion é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece suporte tanto ao planejamento estruturado quanto à execução flexível.

Em vez de formatos de tarefas fixos, o Notion permite que você crie bancos de dados personalizados com seus próprios campos (prioridade, status, responsável, prazos, tags). O mesmo banco de dados pode então ser visualizado de várias maneiras para um planejamento detalhado das tarefas e uma supervisão de alto nível do projeto.

Os painéis reúnem dados de várias fontes em gráficos visuais, proporcionando às equipes uma visão clara do progresso.

Para reduzir o esforço manual, o Notion também oferece suporte à automação por meio do preenchimento automático com IA. Ele trabalha com as informações em seu espaço de trabalho para atribuir tags ou categorias e extrair pontos importantes, como métricas, resultados-chave ou itens de ação das descrições.

Melhores recursos do Notion

Defina permissões granulares com regras de acesso ao nível da página que concedem acesso automaticamente com base no responsável ou proprietário

Execute sprints automatizados usando fluxos de trabalho integrados para organizar backlogs e rastrear bugs em um só lugar

Mantenha os PRDs conectados armazenando requisitos e informações relacionadas ao projeto diretamente em cada página de tarefa

Limitações do Notion

Os recursos de gerenciamento de projetos poderiam ser mais robustos e permitir que os usuários criassem e datassem listas de tarefas sem depender de um banco de dados

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,6/5 (mais de 8.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu uso o Notion nos meus estudos para fazer anotações e gerenciar meu fluxo de trabalho com uma lista de tarefas. Gosto de poder organizar tudo perfeitamente, como em um caderno, facilitando o acesso a tudo o que preciso de maneira organizada e clara. Isso me ajuda a reduzir o estresse, pois tenho tudo em ordem e posso ver facilmente o que ainda precisa ser feito e o que fazer a seguir.

Eu uso o Notion para meus estudos, para fazer anotações e gerenciar meu fluxo de trabalho com uma lista de tarefas. Gosto de poder organizar tudo perfeitamente, como em um caderno, facilitando o acesso a tudo o que preciso de maneira organizada e clara. Isso me ajuda a reduzir o estresse, pois tenho tudo em ordem e posso ver facilmente o que ainda precisa ser feito e o que fazer a seguir.

11. Todoist (ideal para gerenciamento de tarefas simples e criação de hábitos com o mínimo de atrito)

via Todoist

O Todoist oferece entrada de tarefas em linguagem natural, permitindo que você adicione tarefas simplesmente digitando texto simples. Basta digitar “Enviar relatório amanhã às 17h #Trabalho p1” e o Todoist define automaticamente a data de vencimento e a prioridade para você.

O trabalho recorrente é tratado com um alto nível de flexibilidade. Você pode criar agendas flexíveis, como tarefas que se repetem todos os dias da semana, a cada terceira sexta-feira ou em intervalos personalizados. Isso torna a ferramenta especialmente eficaz para gerenciar rotinas e trabalhos operacionais contínuos.

Além disso, a plataforma incentiva a consistência por meio do recurso Karma integrado. Ao rastrear tarefas concluídas e tendências de produtividade ao longo do tempo, o Karma oferece uma visão geral do seu progresso e ajuda a manter hábitos consistentes.

Melhores recursos do Todoist

Defina lembretes rapidamente digitando-os em Adicionar rapidamente, para nunca perder uma tarefa urgente

Concentre-se no hoje com a visualização Hoje para concluir o que está pendente e alcançar o #TodoistZero ao final do dia

Gerencie o acesso ao projeto criando projetos públicos em equipe para facilitar o compartilhamento ou projetos privados para trabalhos confidenciais

Limitações do Todoist

O suporte para tarefas recorrentes poderia ser melhorado, e o complemento do Outlook deveria incluir seções e recursos de atribuição

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Pro: US$ 7/mês por usuário

Empresas: US$ 10/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Todoist

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Uma avaliação da Capterra diz:

Foi muito simples começar a usar. Basta baixar e começar a adicionar tarefas imediatamente. Sem configurações complicadas nem nada. O design é clean, o que eu gosto. Não é confuso, então posso ver o que preciso fazer sem me distrair. Posso verificar minhas tarefas no celular e no laptop, o que é superprático.

Foi muito simples começar a usar. Basta baixar e começar a adicionar tarefas imediatamente. Sem configurações complicadas nem nada. O design é clean, o que eu gosto. Não é confuso, então posso ver o que preciso fazer sem me distrair. Posso verificar minhas tarefas no celular e no laptop, o que é superprático

