Como usar o ClickUp para gerenciamento de eventos: modelos e fluxos de trabalho

Já tentou planejar um evento com cinco planilhas, uma dúzia de conversas por e-mail e três aplicativos de chat diferentes? É muito trabalhoso, sim.

É por isso que as equipes modernas estão recorrendo a plataformas completas como o ClickUp.

Em vez de alternar entre ferramentas, você pode planejar, acompanhar e executar tudo em um só lugar. Com modelos prontos, automações inteligentes e painéis personalizáveis, o ClickUp ajuda você a otimizar todo o processo.

Vamos explorar como! 💁

Por que usar o ClickUp para gerenciamento de eventos?

Cada evento é diferente. Alguns são lançamentos virtuais rápidos, enquanto outros são sessões complexas com palestrantes que duram vários dias. O que permanece igual? A necessidade de controle, visibilidade e flexibilidade.

O ClickUp se destaca aqui, adaptando-se ao seu estilo único de gerenciamento de fluxo de trabalho. Veja por que você deve usar o software de gerenciamento de eventos:

Centralize tudo , desde tarefas e cronogramas até documentos e comunicações, em um único espaço de trabalho.

Use modelos escaláveis para replicar fluxos de trabalho de eventos bem-sucedidos em webinars, lançamentos e conferências.

Coordene perfeitamente com fornecedores, palestrantes e equipes de marketing usando com fornecedores, palestrantes e equipes de marketing usando campos personalizados , dependências e observadores do ClickUp

Colabore em tempo real por meio de comentários em tarefas, bate-papo, documentos compartilhados e atualizações instantâneas de status.

Como plataforma de planejamento de eventos, o ClickUp se adapta a diferentes fluxos de trabalho, desde lançamentos virtuais até conferências de vários dias.

Como plataforma de planejamento de eventos, o ClickUp se adapta a diferentes fluxos de trabalho, desde lançamentos virtuais até conferências de vários dias.

Como usar o ClickUp para gerenciamento de eventos

O uso de um software de gerenciamento de eventos como o ClickUp garante que todas as tarefas, prazos e partes interessadas permaneçam conectados durante todo o ciclo de vida do evento.

O uso de um software de gerenciamento de eventos como o ClickUp garante que todas as tarefas, prazos e partes interessadas permaneçam conectados durante todo o ciclo de vida do evento.

Mas como usar o ClickUp de forma eficaz?

Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a planejar e executar todo o fluxo de trabalho do seu evento dentro do software de planejamento de eventos. 🎯

Passo 1: Configure um espaço de trabalho ou pasta para o evento

Se você está começando do zero ou deseja um espaço dedicado para todo o trabalho relacionado a eventos, crie um novo Espaço de Trabalho. Mas se você já tem um Espaço de Trabalho (por exemplo, Marketing ou Projetos), crie uma Pasta dentro dele para o seu evento (por exemplo, Conferência Anual).

Como fazer isso:

Clique no botão + ao lado de Espaços ou Pastas na barra lateral.

Selecione Criar espaço (para área de trabalho) ou Nova pasta (dentro de um espaço existente)

Nomeie seu espaço de trabalho/pasta

Clique em Criar espaço de trabalho e siga as instruções para configurá-lo

Etapa 2: Adicione listas para as etapas de planejamento do evento

Com sua pasta de eventos pronta, o próximo passo é criar Listas, cada uma representando uma área-chave do fluxo de trabalho de gerenciamento do projeto do seu evento, como:

Planejamento pré-evento

Marketing e promoção

Logística

Palestrantes e agenda

Inscrição

Acompanhamento pós-evento

Mantenha seus projetos estruturados com diferentes listas

Como fazer isso:

Passe o mouse sobre sua pasta na barra lateral, clique no ícone + e selecione Lista.

Nomeie cada lista de acordo com suas etapas de planejamento.

Etapa 3: Adicione tarefas no ClickUp e atribua responsáveis

Agora que suas listas estão prontas, é hora de dividi-las em tarefas acionáveis.

As tarefas do ClickUp são totalmente personalizáveis, inteligentes e profundamente conectadas a tudo o mais em seu espaço de trabalho. Com recursos como níveis de prioridade, status personalizados e tipos de tarefas, esses elementos ajudam você a manter o foco até nos mínimos detalhes.

Como fazer isso:

Clique em + Tarefa em cada lista.

Adicione detalhes da tarefa, como datas de vencimento, responsáveis, subtarefas e quaisquer campos personalizados relevantes.

Crie tarefas no ClickUp com responsáveis, sinalizadores de prioridade e descrições detalhadas das tarefas para se manter organizado

Este é um ótimo momento para explorar o ClickUp Brain, seu assistente com inteligência artificial integrado ao seu espaço de trabalho. A inteligência artificial para planejamento de eventos pode ajudá-lo a dar o pontapé inicial, resumindo notas de reuniões, atribuindo tarefas ou obtendo respostas rápidas sobre a configuração do seu espaço de trabalho.

Use o ClickUp Brain para gerar uma lista de verificação do que você precisará para o seu evento Espaço de trabalho ou pasta

Por exemplo, se você estiver criando uma nova pasta para sua próxima conferência, pode pedir ao ClickUp Brain para gerar uma lista de verificação abrangente com base no tipo de evento. Ela pode incluir tarefas como Reservar local, Criar página do evento, Criar formulário de inscrição ou Encomendar crachás impressos. Isso economiza horas de planejamento inicial, especialmente para organizadores iniciantes.

💡 Dica profissional: Você pode acessar o ClickUp Brain na barra de ferramentas ou digitando sua pergunta no painel do assistente de IA em qualquer lugar do seu espaço de trabalho.

Etapa 4: use o modelo de planejamento de eventos do ClickUp

E se você não quiser criar seu espaço de trabalho do zero? Use os modelos prontos para uso do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todas as fases do gerenciamento de eventos visíveis e sistemáticas, economizando tempo com o modelo de planejamento de eventos do ClickUp.

O modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp oferece um espaço de trabalho pronto para uso para ajudá-lo a planejar e realizar qualquer tipo de evento, seja uma conferência virtual, treinamento interno ou lançamento de produto.

Você receberá listas pré-criadas, como:

Atividades: Para planejamento geral, execução e gerenciamento de fluxos de trabalho

Instalações: para gerenciar locais, equipamentos e configuração

Pré-evento: para preparar as etapas essenciais iniciais, como divulgação, promoção e recursos.

Faturamento: para acompanhar o planejamento financeiro, como orçamentos, faturas e pagamentos a fornecedores.

Depois de configurar, você poderá:

Relacione tarefas de cada área, como logística, marketing, divulgação, conteúdo e muito mais, com dependências de tarefas.

Atribua responsáveis e prazos para que todos saibam quais são suas responsabilidades.

Use tags personalizadas como reserva do local, palestrante principal, lista de convidados ou orçamento para agrupar e filtrar tarefas com facilidade.

💡 Dica profissional: Ao gerenciar os custos do evento, não confie em notas ou planilhas fora do seu espaço de trabalho. Use os campos personalizados Money para acompanhar despesas como taxas do local, catering, pagamentos de palestrantes e faturas de fornecedores. Depois, use os campos personalizados Formula para calcular automaticamente os totais, como gastos estimados x gastos reais, orçamento restante ou custo por participante.

Etapa 5: gerencie cronogramas com as visualizações Calendário e Gantt

Agora que você criou seu espaço de trabalho, é preciso visualizá-lo. Recorra às visualizações personalizadas do ClickUp para gerenciar seus cronogramas com diferentes visualizações , como a visualização cronológica do ClickUp, a visualização estruturada do gráfico de Gantt do ClickUp ou a visualização geral do calendário do ClickUp.

Por exemplo, a Visualização do Calendário ajuda você a ver todas as tarefas, prazos e marcos do seu evento plotados em um calendário. Isso facilita:

Filtre por campos de data personalizados, como Data do evento e Início da preparação , para criar visualizações focadas.

Use-o semanalmente ou mensalmente para garantir um ritmo suave e lembretes oportunos.

Arraste e solte tarefas nas datas para agendar itens de ação importantes com a visualização do calendário do ClickUp

Para uma visão geral mais detalhada, no estilo de linha do tempo, use o Gráfico de Gantt. Essa visualização ajuda a visualizar as dependências entre as tarefas (por exemplo, Reservar local deve ser feito antes de Enviar convites).

Ajuste cronogramas e destaque gargalos usando o gráfico de Gantt do ClickUp

Tudo o que você precisa fazer é acessar o Espaço, a Pasta ou a Lista do seu evento, clicar em + Exibir e selecionar Calendário ou Gantt, de acordo com o seu fluxo de trabalho.

Etapa 6: Colabore com partes interessadas internas e externas

Para dar vida a um evento, é necessário ter uma comunicação e coordenação fluidas, tanto dentro da sua equipe quanto com parceiros externos.

O ClickUp Chat conecta todas as conversas da sua equipe diretamente a tarefas, documentos e cronogramas. Você pode criar canais para logística, palestrantes, marketing e planos de emergência.

Entre em uma chamada com fornecedores ou membros da equipe com um clique e deixe que o ClickUp AI Notetaker gere automaticamente resumos da chamada e itens de ação após a reunião.

Use as publicações no ClickUp Chat para fazer grandes anúncios

Além do Chat, você pode armazenar todos os documentos importantes do evento e colaborar em resumos, notas de reunião ou agendas no ClickUp Docs. Você pode editar em conjunto, deixar comentários, coletar pesquisas de feedback do evento e garantir que todos estejam trabalhando com as informações mais recentes.

Edite documentos ao vivo e dê vida às suas ideias com o ClickUp Docs

📌 Exemplo: Para um webinar, sua equipe pode redigir o roteiro do evento em um documento do ClickUp enquanto atualiza os detalhes do local e os requisitos técnicos no chat. Quaisquer atualizações sinalizadas no chat marcam instantaneamente o colega de equipe certo, refletem no documento e acionam tarefas de acompanhamento.

Como usar:

Comente diretamente nas tarefas ou no Docs usando @menções para envolver colegas de equipe, fornecedores, palestrantes ou patrocinadores.

Convide fornecedores ou patrocinadores como convidados (somente para visualização ou com permissão controlada) para pastas, listas, tarefas ou documentos relevantes.

Além disso, o ClickUp Brain ajuda você a redigir convites, agendas e acompanhamentos em segundos com seu AI Writer integrado. Ele também transforma detalhes brutos em planos de ação claros, permitindo que você passe das ideias à execução mais rápido do que nunca.

Escreva conteúdo para marketing de eventos em segundos com o AI Writer do ClickUp Brain

⚡ Atualização do fluxo de trabalho: deixe os Super Agentes coordenarem o caos

Os eventos dependem da comunicação, mudanças de última hora nos palestrantes, alterações nos cronogramas dos fornecedores, agendas atualizadas e aprovações em falta. Essas atualizações geralmente se espalham por chats, comentários, e-mails e reuniões. Os Super Agentes ajudam você a se manter à frente, monitorando discretamente as conversas em seu espaço de trabalho e transformando detalhes importantes em ação.

Se alguém escrever “O serviço de catering precisará do número de participantes até sexta-feira” no chat, os Super Agentes podem capturar essa informação, exibir o lembrete e iniciar a tarefa de acompanhamento automaticamente. Eles agem como coordenadores nos bastidores, garantindo que nada importante seja esquecido, especialmente quando seu evento está acontecendo em ritmo acelerado.

Crie agentes de IA personalizados e sem código com o ClickUp.

📌 Exemplo de prompt: Escreva um e-mail de convite profissional e envolvente para um evento virtual de lançamento de produto que acontecerá em 18 de julho, incluindo a agenda, os destaques dos palestrantes e uma CTA para inscrição.

🚀 Vantagem do ClickUp: a colaboração em eventos fica confusa quando as atualizações ficam nas conversas. Os agentes de IA do ClickUp resolvem isso monitorando ativamente as conversas e transformando a discussão em execução. Eles podem ouvir decisões, alterações ou solicitações no chat, nos documentos e nas tarefas e, em seguida, agir em tempo real. Peça aos agentes de IA do ClickUp para responder a perguntas específicas feitas no canal de bate-papo do seu evento

Etapa 7: Acompanhe orçamentos, estoque e fornecedores

Antes de começar a gerenciar orçamentos, estoque ou desempenho de fornecedores, você precisa de uma visão clara. Os painéis do ClickUp oferecem exatamente isso.

Gerencie os KPIs do seu evento com os painéis do ClickUp

Como usar:

Acesse o Dashboards Hub no ClickUp, clique em New Dashboard e escolha começar do zero ou usar um modelo.

Dê um nome ao seu painel e selecione a localização do espaço de trabalho/pasta/lista.

Se você deseja que seu painel fique ao lado de suas tarefas, crie uma Exibição do painel dentro de um espaço, pasta ou lista.

Adicionar cartão no seu painel e escolha entre opções como: Gráfico circular para entender a carga de trabalho da sua equipe ou departamento Gráfico de barras para monitorar tendências ao longo do tempo Cartão de cálculo para acompanhamento de orçamento, análise de ROI e relatórios de despesas Cartão de lista de tarefas para visualizar fornecedores, contratos, Clique emno seu painel e escolha entre opções como:para entender a carga de trabalho da sua equipe ou departamentopara monitorar tendências ao longo do tempopara acompanhamento de orçamento, análise de ROI e relatórios de despesaspara visualizar fornecedores, contratos, listas de verificação de planejamento de eventos e aprovações em uma única visualização

Gráfico circular para entender a carga de trabalho em sua equipe ou departamento

Gráfico de barras para monitorar tendências ao longo do tempo

Cartão de cálculo para acompanhamento do orçamento, análise de ROI e relatórios de despesas

Cartão de lista de tarefas para visualizar fornecedores, contratos, listas de verificação de planejamento de eventos e aprovações em uma única tela.

Gráfico circular para entender a carga de trabalho em sua equipe ou departamento

Gráfico de barras para monitorar tendências ao longo do tempo

Cartão de cálculo para acompanhamento do orçamento, análise de ROI e relatórios de despesas

Cartão de lista de tarefas para visualizar fornecedores, contratos, listas de verificação de planejamento de eventos e aprovações em uma única tela.

Gere relatórios de progresso e análises a partir de painéis usando o ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem principalmente da IA para gerenciamento e organização de tarefas. Isso pode ser porque as ferramentas são restritas a aplicativos específicos, como calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA alimenta seus e-mails ou outros fluxos de trabalho de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Basta perguntar: “Quais são minhas prioridades hoje?” O ClickUp Brain pesquisará em todo o seu espaço de trabalho e informará exatamente o que você precisa fazer com base na urgência e importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único superaplicativo!

Etapa 8: Automatize tarefas repetitivas

À medida que seu plano de eventos cresce, o trabalho também aumenta. Atualizar manualmente cada tarefa pode retardar o processo. As automações do ClickUp mantêm o ritmo, lidando com tarefas recorrentes nos bastidores. Elas ajudam você a definir regras do tipo “se isso, então aquilo” para um processo de planejamento suave e eficiente.

Combine o ClickUp Automations e o ClickUp Brain para criar gatilhos personalizados com prompts em linguagem natural

Como usar:

Acesse sua lista ou pasta de eventos.

Clique no botão Automações na parte superior.

Selecione entre modelos de automação pré-construídos ou crie sua própria automação personalizada.

Configure gatilhos, ações e condições: Gatilho: o evento que inicia a automação (por exemplo, quando o status da tarefa muda para Em andamento) Ação: o que acontece automaticamente (por exemplo, atribuir a [membro da equipe], enviar notificação, alterar data de vencimento, adicionar comentário etc.)

Gatilho: O evento que inicia a automação (por exemplo, quando o status da tarefa muda para Em andamento)

Ação: O que acontece automaticamente (por exemplo, atribuir a [membro da equipe], enviar notificação, alterar data de vencimento, adicionar comentário, etc.).

Gatilho: O evento que inicia a automação (por exemplo, quando o status da tarefa muda para Em andamento)

Ação: O que acontece automaticamente (por exemplo, atribuir a [membro da equipe], enviar notificação, alterar data de vencimento, adicionar comentário, etc.).

Você pode revisar os registros de automação para garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente e fazer os ajustes necessários.

📌 Exemplo: Digamos que a confirmação de um palestrante esteja pendente. Você pode criar uma automação em que, assim que o status da tarefa mudar para Aguardando palestrante, as automações a atribuam automaticamente ao coordenador do evento, adicionem um comentário de acompanhamento e adiem a data de vencimento em dois dias. Ou pule a configuração manual e basta perguntar ao ClickUp Brain: “Se o status for Aguardando palestrante, atribua-o ao coordenador, adicione um lembrete e adie a data de vencimento em 2 dias”.

📮 ClickUp Insight: 43% das pessoas afirmam que tarefas repetitivas proporcionam uma estrutura útil para o seu dia de trabalho, mas 48% consideram-nas desgastantes e uma distração do trabalho significativo. Embora a rotina possa oferecer uma sensação de produtividade, muitas vezes ela limita a criatividade e impede que você faça progressos significativos. O ClickUp ajuda você a se libertar desse ciclo, automatizando tarefas rotineiras por meio de agentes de IA inteligentes, para que você possa se concentrar em trabalhos mais complexos. Automatize alertas, atualizações e atribuições de tarefas, e deixe que recursos como o bloqueio automático de tempo e as prioridades de tarefas protejam suas horas de maior produtividade. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Modelos de planejamento de eventos do ClickUp

Os modelos de planejamento de eventos no ClickUp ajudam as equipes a padronizar os fluxos de trabalho, mantendo a flexibilidade para diferentes tipos de eventos.

Os modelos de planejamento de eventos no ClickUp ajudam as equipes a padronizar os fluxos de trabalho, mantendo a flexibilidade para diferentes tipos de eventos.

De modelos de propostas de eventos a modelos de itinerários, aqui está uma lista dos principais modelos de planejamento de eventos do ClickUp, projetados para manter sua equipe organizada e seus eventos funcionando perfeitamente. ⚒️

1. Modelo de resumo de evento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture detalhes importantes, como tipo de evento, formato, data, orçamento e patrocinadores, com o modelo de resumo de evento do ClickUp.

Este modelo de resumo de evento do ClickUp centraliza todos os detalhes do evento em um único local, facilitando a coordenação das equipes desde o início.

O modelo permite que os usuários se conectem diretamente a espaços de projetos relacionados, discussões em equipe e documentos de expositores, garantindo que tudo permaneça conectado. Seções como marcos, funções da equipe e insights do público são organizadas por meio de um menu suspenso, simplificando a navegação.

2. Modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os custos com o modelo de orçamento para eventos do ClickUp.

Excedentes orçamentários podem comprometer até mesmo os eventos mais bem planejados. O modelo de orçamento para eventos do ClickUp é estruturado como uma visualização em lista com tarefas e subtarefas, ajudando você a dividir cada evento em componentes como local, transporte e alimentação. Cada campo personalizado permite que você insira datas, locais e alocações orçamentárias do evento, para que você possa gerenciar e comparar facilmente os detalhes financeiros.

O modelo também inclui campos personalizados para partes interessadas, como funcionários, patrocinadores ou equipes de RH, oferecendo visibilidade sobre quem está envolvido e onde os fundos estão sendo alocados.

3. Modelo de marketing de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha controle operacional sobre as promoções de eventos com o modelo de marketing de eventos do ClickUp.

Ao gerenciar o marketing de eventos, não há espaço para confusão, atrasos ou prazos perdidos. O modelo de marketing de eventos do ClickUp ajuda as equipes a acompanhar o progresso em diferentes etapas, incluindo planejamento pré-lançamento, promoção e execução no local.

O modelo inclui várias visualizações adaptadas a tarefas específicas.

O Team Docs pode ser usado para redigir resumos e planos promocionais, e o Events View centraliza os detalhes do evento em um só lugar. O Event Calendar mostra um cronograma de prazos para ajudar as equipes a manterem-se dentro do prazo.

4. Modelo ClickUp Run of Show

Obtenha um modelo gratuito Crie um fluxo de apresentação em tempo real e acionável com o modelo ClickUp Run of Show.

O modelo ClickUp Run of Show fornece um fluxo minuto a minuto do evento. Você pode delinear as deixas do palco, os tempos dos palestrantes, os pontos de verificação de áudio/visual, as transições e as notas dos bastidores em uma linha do tempo estruturada. Cada item da linha pode incluir proprietários, tempos de execução e dependências, para que a equipe de produção permaneça perfeitamente coordenada.

5. Modelo de gerenciamento de conferências do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a logística de conferências com o modelo de gerenciamento de conferências do ClickUp.

O modelo de gerenciamento de conferências do ClickUp organiza o processo de planejamento em tarefas gerenciáveis e rastreáveis. Ele usa status personalizados como A fazer, Novo registro, Ativo e Em andamento para dar uma visibilidade clara da situação de cada tarefa.

O modelo é estruturado para seguir o fluxo natural das fases do evento, desde o Planejamento e Preparação até a Operação no Local, Dia do Evento e Pós-Evento, para que as equipes possam monitorar o progresso em cada etapa. As tarefas também podem ser classificadas por campos personalizados, como Aquisição, Desenvolvimento Web, Documentos, Impressões, Local e Reunião, ajudando as equipes a atribuir o trabalho com eficiência.

⚙️ Bônus: confira estes modelos de agenda de conferências para organizar esses eventos com uma estrutura eficiente.

As equipes de vendas, marketing, laboratório de design, logística, engenharia e suporte precisam realizar suas tarefas em uma ordem específica para que o projeto do cliente seja um sucesso — isso costumava ser um verdadeiro tormento antes do ClickUp. Sem a capacidade de acompanhar o cronograma do projeto, as metas e as tarefas das equipes globais em um único lugar, tínhamos dificuldade para reunir todas as peças para os eventos a tempo.

As equipes de vendas, marketing, laboratório de design, logística, engenharia e suporte precisam realizar suas tarefas em uma ordem específica para que o projeto do cliente seja um sucesso — isso costumava ser um verdadeiro tormento antes do ClickUp. Sem a capacidade de acompanhar o cronograma do projeto, as metas e as tarefas das equipes globais em um único lugar, tínhamos dificuldade para reunir todas as peças para os eventos a tempo.

Desafios comuns na gestão de eventos que o ClickUp resolve

O planejamento de eventos traz uma pressão constante, incluindo prazos apertados, detalhes dispersos e inúmeras variáveis.

O ClickUp, como um software de gerenciamento de projetos para eventos, simplifica o processo resolvendo os desafios mais comuns que as equipes enfrentam. Vamos dar uma olhada em alguns deles. 👀

Detalhes dispersos: as informações ficam espalhadas por planilhas, e-mails e chats, dificultando a localização das atualizações mais recentes. O ClickUp centraliza informações sobre locais, orçamentos, contratos com fornecedores, participantes e cronogramas em um único espaço de trabalho, conectando-se também a ferramentas de terceiros para uma colaboração perfeita.

Prazos perdidos ou excedentes orçamentários: as tarefas são esquecidas sem lembretes ou visibilidade. O ClickUp oferece datas de início/vencimento, notificações automatizadas e acompanhamento do progresso, para que nada seja esquecido.

Desalinhamento da equipe e caos na comunicação: mudar de ferramenta causa falhas de comunicação e perda de tempo. O ClickUp combina bate-papo, comentários, documentos e espaços de trabalho compartilhados em uma plataforma unificada.

Gerenciamento tedioso de fornecedores e participantes: acompanhar contratos, faturas, inscrições e feedback pode ser complicado. Use campos e listas personalizados para contratos/pagamentos e comunicação perfeita com os participantes, tudo em um só lugar.

Tarefas repetitivas consomem tempo: lembretes manuais e atualizações de status atrasam seu trabalho. As automações do ClickUp lidam com ações rotineiras, como enviar lembretes, alterar status e atualizar dependências automaticamente.

Torne seu evento um sucesso com o ClickUp

Quando você está gerenciando um evento complexo, são os pequenos detalhes que fazem a diferença na experiência. O ClickUp cuida de tudo nos bastidores, desde prazos até alterações de última hora, para que nada seja esquecido.

O que o torna realmente poderoso é a forma como a IA está integrada em todas as partes do seu espaço de trabalho. Com o ClickUp Brain, você obtém assistência inteligente dentro da sua ferramenta de gerenciamento de projetos, que entende suas prioridades e ajuda a criar e acompanhar tarefas a partir de conversas, ao mesmo tempo que possibilita a colaboração em equipe. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

O ClickUp é usado para planejar, organizar e executar eventos, gerenciando tarefas, cronogramas, orçamentos, fornecedores e comunicação em um espaço de trabalho centralizado.

Sim. O ClickUp funciona bem como software de gerenciamento de eventos porque combina rastreamento de tarefas, modelos, painéis, automações e ferramentas de IA que se adaptam a diferentes tipos de eventos e tamanhos de equipes.

Sim. Com listas, dependências, gráficos de Gantt e painéis, o ClickUp oferece suporte a eventos complexos de vários dias com várias partes interessadas, fornecedores e fluxos de trabalho.