10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para eventos em 2024

Ah, não, não há opções de comida suficientes para os convidados! Chegaram mais convidados do que o registrado no RSVP. Portanto, agora não há espaço suficiente para todos os participantes no local do evento! Além disso, estamos com falta de pessoal. 🤦

Como planejador de eventos, esses contratempos devem fazer parte da sua rotina.

É compreensível que, entre o planejamento e a execução do evento, ficar por dentro de tudo tende a se tornar uma sobrecarga.

E se disséssemos que há uma maneira mais fácil de garantir que tudo corra bem e sem surpresas? Um software de gerenciamento de projetos para eventos faz todo o trabalho pesado para você. 🏋️

Seja gerenciando cronogramas de eventos, coordenando com várias equipes e fornecedores ou gerenciando orçamentos e tudo o mais.

Quer você seja um funcionário que planeja um evento como parte do seu trabalho ou um gerente de eventos, nós o ajudaremos a entender o que procurar em um software de gerenciamento de eventos software de gerenciamento de eventos as opções disponíveis e, o que é mais importante, o melhor software de planejamento de eventos que atenda às suas necessidades.

O que é um software de gerenciamento de eventos?

Um software de gerenciamento de projetos de eventos permite que os organizadores de eventos planejem, executem e gerenciem todos os eventos em um só lugar. Eles podem variar de conferências, feiras comerciais, festas, eventos esportivos e muito mais.

Você verá que a maioria dos softwares de gerenciamento de eventos se enquadra em duas categorias:

Plataforma de gerenciamento de projetos de ponta a ponta para equipes de planejamento de eventos Uma plataforma que lida com elementos individuais da lista de verificação de planejamento (por exemplo, registro, organização do evento, orçamento e análise pós-evento)

O software escolhido depende de suas necessidades. Especialmente após a pandemia, a tecnologia passou a ser personalizada para diferentes eventos. Por exemplo, alguns softwares são melhores para hospedar eventos virtuais, enquanto outros têm uma gama mais ampla de recursos para eventos físicos e híbridos.

Planeje e organize eventos inesquecíveis eventos inesquecíveis com a melhor ferramenta de gerenciamento de eventos

Digamos que, para a sua conferência de vários dias sobre "O futuro do varejo em 2024", vários eventos estejam acontecendo simultaneamente - físicos e on-line. Nesse caso, é melhor usar um sistema de gerenciamento de eventos de ponta a ponta.

Aqui estão alguns recursos que você deve avaliar para um planejamento de eventos perfeito em uma plataforma de gerenciamento de eventos. 🧐

O que procurar em um software de planejamento de eventos?

Então, o que procurar em uma ferramenta de gerenciamento de eventos? Vamos simplificar suas escolhas.

Recursos : A ferramenta tem os recursos de que você precisa para planejar, promover e executar seus eventos? Registro e emissão de ingressos personalizados para eventos com lista de espera, registro de grupo e ingressos antecipados Processamento de pagamento integrado para que os participantes possam comprar ingressos on-line por meio de seu site Acesso móvel para planejadores de eventos e equipes que estão em trânsito Acompanhamento automatizado de despesas para que você possa controlar o seu orçamento

: A ferramenta tem os recursos de que você precisa para planejar, promover e executar seus eventos? Reputação: Pergunte aos seus amigos planejadores de eventos sobre as ferramentas deles e verifique as avaliações no Google, na loja de aplicativos e em sites de terceiros.

Pergunte aos seus amigos planejadores de eventos sobre as ferramentas deles e verifique as avaliações no Google, na loja de aplicativos e em sites de terceiros. Segurança : É fundamental manter a privacidade dos dados dos participantes. Procure ferramentas que estejam em conformidade com as normas de seu país, como o GDPR.

: É fundamental manter a privacidade dos dados dos participantes. Procure ferramentas que estejam em conformidade com as normas de seu país, como o GDPR. Robustez : O software de gerenciamento para organizadores de eventos é estável mesmo com uso intenso?

: O software de gerenciamento para organizadores de eventos é estável mesmo com uso intenso? Recursos personalizáveis : Cada evento é único, portanto, garanta que seu eventoferramenta de planejamento atenda às suas necessidades. Por exemplo, a ferramenta oferece uma visualização de calendário para os próximos prazos ou diferentes visualizações para ver as próximas tarefas?

: Cada evento é único, portanto, garanta que seu eventoferramenta de planejamento atenda às suas necessidades. Por exemplo, a ferramenta oferece uma visualização de calendário para os próximos prazos ou diferentes visualizações para ver as próximas tarefas? Suporte e atualizações: Seu ferramenta de gerenciamento de projetos deve oferecer suporte confiável ao cliente e ser atualizada regularmente.

Seu ferramenta de gerenciamento de projetos deve oferecer suporte confiável ao cliente e ser atualizada regularmente. Colaboração: A ferramenta deve ser capaz de se integrar a outros sistemas que você possa usar para o evento. Por exemplo, se o fornecedor atualizar o orçamento em outra ferramenta, isso deverá ser refletido na sua ferramenta. Ou, se o palestrante atualizar as anotações no Google Docs, deve haver uma integração com o Google Apps para que as alterações estejam sempre sincronizadas.

A ferramenta deve ser capaz de se integrar a outros sistemas que você possa usar para o evento. Por exemplo, se o fornecedor atualizar o orçamento em outra ferramenta, isso deverá ser refletido na sua ferramenta. Ou, se o palestrante atualizar as anotações no Google Docs, deve haver uma integração com o Google Apps para que as alterações estejam sempre sincronizadas. Modelos: O software de planejamento de eventos fornece pontos de partida para vários eventos commodelos em vez de você ter de criar tudo do zero?

10 melhores softwares de gerenciamento de eventos para usar em 2024

1. ClickUp

Planeje e gerencie vários eventos com status personalizados detalhados e uma visão geral de todo o seu progresso Ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos do ClickUp atende a eventos de qualquer tamanho e permite que você gerencie todo o planejamento do evento, desde a concepção até o dia da execução.

A plataforma do ClickUp é agnóstica em relação ao evento, o que significa que você pode personalizar o poder da plataforma para um evento de qualquer tamanho. Quer seja um jantar surpresa para seu ente querido ou um casamento com mil participantes - a plataforma pode ser ampliada ou reduzida de acordo com sua preferência.

Você pode criar planos detalhados para cada etapa do evento, organizar os principais detalhes em um só lugar e acompanhar as metas para um evento bem-sucedido com Modelo de plano estratégico de eventos do ClickUp .

Melhores recursos do ClickUp

Adicione status personalizados (como aberto, em andamento e concluído), categorize e adicione atributos (orçamento, orçamento restante, orçamento gasto e status de pagamento) e visualize todas as informações em um só lugar

Se você estiver organizando um evento de trabalho, uma conferência de negócios ou um casamento,modelos de mapas de assentos permitem que você planeje e crie um plano de assentos onde todos ficarão sentados para evitar a superlotação

Se estiver organizando uma grande conferência, o planejamento incluiria a reserva de hotéis e aluguel de carros, planejamento de voos e horários de viagem, transporte e acomodação, garantindo que tudo isso caiba no seu orçamento. Modelos de itinerário documentam os detalhes de seu evento e são modelos prontos para uso que podem ser usados para todo tipo de evento

Um dos assistentes com tecnologia de IA para planejadores de eventos,ClickUp AI resolve até mesmo as partes mais desafiadoras do processo de planejamento de eventos, incluindo a redação de planos de eventos, a criação de conteúdo e o brainstorming de ideias para eventos corporativos

Mais de 100automações simplifique os fluxos de trabalho de planejamento de eventos e automatize tarefas repetitivas para que você possa se concentrar em aspectos essenciais do processo de planejamento

Crie metas rastreáveis, monitore-as, meça as metas e automatize o acompanhamento do progresso com oMetas do ClickUp Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado inicial

O ClickUp AI está disponível apenas para usuários pagos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8900+ avaliações)

4,7/5 (8900+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3800+ avaliações)

2. Asana

Via Asana Seja em uma grande organização ou em uma pequena equipe de planejamento de eventos, a ferramenta de gerenciamento de projetos da Asana permite que você acompanhe todos os detalhes relacionados ao seu evento em um só lugar. 🗓️

A Asana permite que os usuários façam brainstorming de ideias para eventos, atribuam tarefas aos participantes, como coordenadores de locais, coordenadores de programas, coordenadores de marketing e a equipe de merchandising, personalizem modelos de gerenciamento de projetos e acompanhar os marcos do evento.

Melhores recursos da Asana

Organize seu trabalho em quadros Kanban para reuniões com fornecedores, exiba tarefas em um formato de lista de tarefas vertical e visualize cronogramas em formatos de gráfico de Gantt

Diferentes grupos podem trabalhar juntos emprojetos e tarefas usando os espaços de trabalho da Asana

Adicione campos personalizados para especificar o estágio, a prioridade e o custo relacionados ao fluxo de trabalho do evento

Limitações da Asana

É um esforço para vincular tarefas hierárquicas, projetos e suas dependências

A Asana não tem planilhas incorporadas, o que significa que elas não podem ser visualizadas ou modificadas diretamente na Asana

Preços da Asana

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Premium : uS$ 10,99 por usuário por mês

: uS$ 10,99 por usuário por mês Business: uS$ 24,99 por usuário por mês

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.3/5 (9400+ avaliações)

: 4.3/5 (9400+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 12.100 avaliações)

3. Segunda-feira.com

via Segunda-feira.com Os planejadores de eventos usam o Monday para planejar conferências de grande escala e eventos on-line e híbridos, além de outros tipos de eventos, como festas infantis e eventos privados.

O software se concentra em fluxos de trabalho centralizados para registro de eventos, colaboração entre equipes, gerenciamento de marketing de eventos e monitoramento em tempo real à medida que o evento se desenrola. 💫

melhores recursos do #### Monday.com:

Modelos de linha do tempo de projetos permitem que as equipes de eventos incluam detalhes específicos de tarefas, como o número de recursos disponíveis para um evento, juntamente com cronogramas estimados para cada tarefa

Colete dados de eventos para obter insights sobre cronogramas, carga de trabalho e status de progresso e visualize-os em painéis

Os painéis de alto nível exibem todos os eventos em uma plataforma centralizada, que pode ser dividida em grupos, como categorias de eventos

limitações do #### Monday.com

Os painéis não estão disponíveis para usuários gratuitos

A integração do calendário poderia ser melhor para permitir a previsão

Preços do Monday.com

Gratuito : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8 por assento por mês

: uS$ 8 por assento por mês Standard : uS$ 10 por assento por mês

: uS$ 10 por assento por mês Pro : $19 por assento por mês

: $19 por assento por mês Empresarial: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2 : 4.7/5 (8600+ avaliações)

: 4.7/5 (8600+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (4200+ avaliações)

4. Trello

Via Trello O Trello é uma ferramenta mais simples do que outros softwares de gerenciamento de projetos para eventos.

Originalmente uma ferramenta de colaboração em equipe, muitas equipes usam o Trello para tarefas de planejamento de eventos e gerenciamento de projetos de eventos .

Por exemplo, se você estiver planejando a festa de aniversário de uma criança, os quadros do Trello ajudam a gerenciar fluxos de trabalho, compartilhar ideias, definir prazos, atribuir projetos e monitorar o progresso. Isso torna a experiência divertida.

Melhores recursos do Trello

O espaço de trabalho do Trello tem cartões de tarefas onde você pode adicionar anexos, documentos, imagens e outros dados para colaborar com outras equipes e fornecedores externos

A automação sem código para fluxos de trabalho facilita o uso mesmo para pessoas não técnicas

O Butler do Trello permite que você crie comandos para automatizar tarefas de gerenciamento de eventos, como o gerenciamento de prazos

Limitações do Trello

O Trello não oferece bate-papo em tempo real

Considerando que não possui recursos como e-mail incorporado, capacidade de atribuir comentários e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é adequado para eventos de grande escala

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Premium : $10 por usuário por mês

: $10 por usuário por mês Enterprise: uS$ 17,50 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (13390+ avaliações)

: 4.4/5 (13390+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (22800+ avaliações)

5. Acampamento base

via Basecamp Vamos supor que você esteja planejando uma conferência virtual com cúpulas de vários dias. Seria útil se você tivesse uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o Basecamp para coletar dados como taxas de envolvimento dos participantes, números de registro e taxas de participação.

Os recursos do Basecamp gerenciamento de tarefas permite a colaboração de várias equipes, como planejadores de eventos, profissionais de marketing de eventos, executivos de alto nível e fornecedores.

A integração do gráfico de Gantt do Basecamp o torna um excelente software de planejamento de eventos. Os usuários podem simplesmente arrastar e soltar suas tarefas aqui, e os gerentes podem ver no que cada membro da equipe está trabalhando.

Nesse estágio, você pode avaliar se precisará de mais pessoal à medida que o evento se aproxima.

Melhores recursos do Basecamp

Painel de controle de uma página para todos os projetos, atribuições e cronograma

Bate-papo em grupo integrado em tempo real para comunicação com diferentes equipes

Espaço de trabalho organizado para armazenar documentos e arquivos

Limitações do Basecamp

Não há planos gratuitos, a menos que você seja um estudante

O Basecamp não tem gravação de vídeo no aplicativo

Preços do Basecamp

Pessoal : uS$ 15 por mês

: uS$ 15 por mês Empresarial: uS$ 299 por mês

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2 : 4.1/5 (5200+ avaliações)

: 4.1/5 (5200+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (14200+ avaliações)

6. Wrike

via Wrike Se estiver planejando organizar eventos on-line, como webinars de menor escala, recomendamos o software de gerenciamento de projetos do Wrike.

Ele tem modelos de planejamento de eventos para gerenciar datas de vencimento, organizar calendários compartilhados, acompanhar o progresso em quadros visuais e monitorar o orçamento.

Melhores recursos do Wrike

Modelos pré-criados simplificam o planejamento de eventos recorrentes

Quadros Kanban com painéis personalizados, gráficos de Gantt interativos e visualizações dinâmicas de calendário

Fluxos de trabalho personalizados para monitorar o progresso em tempo real

Limitações do Wrike

Curva de aprendizado para usuários iniciantes

A visualização do gráfico de Gantt está disponível somente para usuários pagos

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80 por usuário por mês

: uS$ 9,80 por usuário por mês Empresa : uS$ 24,80 por usuário por mês

: uS$ 24,80 por usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Pináculo: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 3400 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (2400+ avaliações)

7. Noção

via Noção Se você pretende organizar uma festa de aniversário surpresa para seu parceiro, a plataforma de gerenciamento de projetos da Notion pode ajudá-lo a se organizar. Você pode criar esboços de projetos com modelos incorporados, anotações de registro e centralização de custos e atividades em um único hub.

melhores recursos do #### Notion

O Notion AI é um parceiro de redação criativa para fazer brainstorming de ideias e criar conteúdo para eventos

Modelos personalizáveis para organizar seu processo de planejamento

Limitações do Notion

Alguns usuários dizem que falta uma ferramenta de relatório integrada

Preços do Notion

**Gratuito

Mais : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Business : $15 por usuário por mês

: $15 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Notion ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 4800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (1800+ avaliações)

8. Cvent

Via Cvent Se estiver organizando uma feira comercial, a tecnologia de eventos da Cvent permite que você crie uma experiência memorável para seus participantes.

A plataforma de gerenciamento de eventos reduz as tarefas administrativas pré-evento para que você possa capturar, qualificar e acompanhar os leads.

Melhores recursos da Cvent

Simplifica o processo de busca de locais para eventos com o gerenciamento de locais

O gerenciamento de expositores agiliza as tarefas e as comunicações com os expositores para reduzir a coordenação de ida e volta

A plataforma de webinar permite que você crie webinars envolventes para eventos virtuais

Limitações do Cvent

A plataforma é cara em comparação com outras ferramentas desta lista

Os recursos podem ser muito pesados para usuários iniciantes e sem experiência em tecnologia

Preços da Cvent

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Cvent

G2 : 4.3/5 (mais de 1700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 900 avaliações)

9. Whova

via Quem é Em vez de usar diferentes softwares para gerenciar a venda de ingressos, a comunicação com os participantes e a logística, o software de planejamento de eventos Whova funciona como uma solução completa para os organizadores de eventos.

A plataforma unificada de eventos híbridos da Whova e software de gerenciamento de locais de eventos têm estandes digitais para eventos como feiras de carreira, exposições e feiras comerciais.

melhores recursos do #### Whova

Crie folhetos de divulgação prontos para dispositivos móveis com a marca de sua empresa

Enviar notificações push com anúncios direcionados

Gerencie a emissão de ingressos para participantes e eventos na mesma plataforma

Limitações do Whova

Integrações limitadas com plataformas de terceiros

Preços do Whova

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Whova

G2 : 4.8/5 (mais de 1200 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1700+ avaliações)

10. Scoro

via Escória Criar orçamentos de projetos alocar trabalho não faturável e faturável e gerenciar reuniões, tarefas e faturas nas ferramentas de gerenciamento de eventos do Scoro.

O Scoro's Planner oferece uma visão geral das cargas de trabalho individuais, dos espaços disponíveis, dos possíveis overbookings e dos prazos.

Acompanhe as horas faturáveis e reais trabalhadas em cada projeto ou cliente e transfira-as para faturas com taxas personalizadas em várias moedas. Você também pode enviar automaticamente lembretes de faturas atrasadas para saldos não pagos e simplificar o gerenciamento de pagamentos.

Melhores recursos do Scoro

Amplos recursos de relatórios para analisar e medir o desempenho do evento

Criar propostas e estimar custos de entrega com modelos pré-criados

O planejamento de recursos garante que as tarefas sejam atribuídas com base na capacidade dos planejadores de eventos

Limitações do Scoro

Não há plano gratuito

Alguns usuários relatam falta de capacidade de resposta do suporte ao cliente

Preços do Scoro

Essencial : uS$ 26 por usuário por mês

: uS$ 26 por usuário por mês Padrão : uS$ 37 por usuário por mês

: uS$ 37 por usuário por mês Pro : uS$ 63 por usuário por mês

: uS$ 63 por usuário por mês Ultimate: Preços personalizados

Scoro ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 380 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 3.7/5 (1700+ avaliações)

Obtenha planejamento com um software de eventos complexo e personalizável

Com uma ferramenta de gerenciamento de projetos de eventos, você pode ter certeza de que seus eventos serão memoráveis para os participantes e que tudo sairá como planejado. 🎭

Os principais recursos, como modelos de planejamento de eventos, ClickUp AI, integrações, metas e gerenciamento de tarefas de projetos, permitem que você lance eventos bem-sucedidos dos quais os participantes se lembrarão por muito tempo. 🏆

Se você está a caminho de organizar seu próximo evento, experimente ClickUp gratuitamente .