10 melhores softwares de gerenciamento de locais para eventos em 2024

O gerenciamento de eventos não é uma tarefa simples. Desde a programação até a coordenação com os planejadores de eventos e a garantia de que tudo ocorra sem problemas, o software de gerenciamento de locais certo pode ser a diferença entre o caos e o sucesso.

Neste artigo, vamos nos aprofundar no melhor software de gerenciamento de locais de eventos disponível em 2024 para simplificar suas operações de gerenciamento de eventos e tornar seu local o ponto de referência para eventos.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de locais de eventos?

A escolha do melhor software de gerenciamento de locais de eventos requer uma análise minuciosa. Aqui está um guia prático para mantê-lo no caminho certo:

Interface amigável: Opte por uma plataforma de gerenciamento de eventos que ofereça um painel de controle fácil de navegar

Recursos personalizáveis: Cada local é único; certifique-se de que sua plataforma de software de gerenciamento de locais de eventos atenda às suas necessidades específicas

Agendamento integrado: Um calendário que mantém o controle de todas as suas reservas, evitando reservas duplicadas

Ferramentas financeiras: Faturamento, pagamentos e outros recursos monetários devem ser facilmente acessíveis

Ferramentas de colaboração: Trabalhe perfeitamente com sua equipe ou parceiros externos durante o planejamento do evento

Relatórios e análises: Você precisa de dados perspicazes para otimizar suas operações de gerenciamento de eventos

Suporte e atualizações: Garanta que o software de gerenciamento de eventos ofereça suporte confiável ao cliente e atualizações regulares de recursos

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de locais para usar em 2024

A escolha dos melhores sistemas de gerenciamento de locais pode elevar o nível do seu planejamento de eventos. Deixe-nos ajudá-lo a encontrar suas soluções de software de gerenciamento de locais na lista abaixo.

Arraste e solte tarefas na visualização de calendário do ClickUp

O ClickUp não é uma plataforma de produtividade qualquer; Eventos do ClickUp transforma essa plataforma de gerenciamento de projetos em um poderoso software on-line de gerenciamento de locais de eventos, adaptado às necessidades exclusivas dos organizadores de eventos. Com seu foco na adaptabilidade, o ClickUp pode atender a qualquer tamanho de evento, desde reuniões íntimas até convenções de grande porte.

A plataforma se orgulha de sua interface fácil de usar que minimiza a curva de aprendizado, tornando execução do projeto mais fácil para equipes multifuncionais independentemente de seu nível de conhecimento técnico. As integrações com outros softwares gratuitos de gerenciamento de locais de eventos são outro ponto forte; o ClickUp pode se combinar perfeitamente com outras soluções de gerenciamento de eventos, reduzindo o trabalho manual e aumentando a eficiência.

Seu conjunto dinâmico de recursos e modelos de itinerário facilita o gerenciamento de locais e, por sua vez, ajuda os gerentes de locais a garantir que seus eventos sejam espetaculares.

melhores recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

Um pouco de curva de aprendizado para alguns de seus recursos mais avançados

Requer Internet para a funcionalidade completa

Alguns recursos avançados têm custos adicionais

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: uS$ 5 por espaço de trabalho para todos os planos pagos

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Pod de planejamento

via Pod de planejamento O Planning Pod é uma plataforma unificada que combina mais de 30 ferramentas projetadas especificamente para o gerenciamento de locais de eventos. Essa abordagem completa garante que os gerentes de eventos tenham tudo o que precisam em um só lugar.

Seja para lidar com vários locais ou para se concentrar em um único espaço, as ferramentas do Planning Pod são projetadas para garantir a eficiência ideal. O Planning Pod torna-se a espinha dorsal de qualquer evento bem organizado, desde o orçamento e o faturamento até a comunicação e o controle de tarefas.

Seu compromisso de simplificar o processo do evento garante que nenhum detalhe passe despercebido, por menor que seja.

Os melhores recursos do Planning Pod

Gerencie seus contatos e leads com eficiência

Não há mais reservas duplas ou contratempos de agendamento

Das propostas às faturas finais, tudo está em um só lugar

Adapte o layout de seu espaço a vários eventos

Atribua e monitore tarefas para a sua equipe

Colabore sem esforço com os fornecedores de eventos

Assine contratos on-line de forma rápida e segura

Limitações do Planning Pod

A interface pode parecer sobrecarregada com várias ferramentas

Opções de personalização limitadas para determinados recursos

Alguns usuários acham a versão móvel menos intuitiva

Preços do pod de planejamento

Planejador : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Negócios : uS$ 89/mês

: uS$ 89/mês Enterprise 50 : $129/mês

: $129/mês Enterprise 75 And Up: Entre em contato com o Planning Pod para obter preços

Classificações e resenhas do Planning Pod

G2 : 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

3. Tripleseat

via Tripleseat A Tripleseat revoluciona o gerenciamento de eventos ao reunir logística e vendas de eventos em uma única plataforma coesa.

Seu design, especialmente adaptado para locais como restaurantes, hotéis e espaços exclusivos, ajuda a simplificar o processo de reserva. As ferramentas da plataforma não se referem apenas ao gerenciamento, mas também ao aprimoramento da experiência do cliente.

A comunicação otimizada garante que as dúvidas dos clientes sejam atendidas prontamente e que as disponibilidades dos locais sejam atualizadas em tempo real.

A abordagem holística da Tripleseat garante que os gerentes de locais de eventos possam equilibrar vendas e serviços, criando sempre eventos memoráveis.

Melhores recursos do Tripleseat

Propostas, contratos e pedidos de eventos personalizáveis

Um formulário de lead para seu site, garantindo um processo de reserva simplificado

Análises detalhadas para monitorar o desempenho do seu local de eventos

Conecta-se a aplicativos e ferramentas populares para ampliar a funcionalidade

Um espaço compartilhado para os clientes verem os detalhes do evento

Simplifique a comunicação com modelos pré-projetados

Acompanhe a contagem de convidados e as escolhas de refeições

Limitações de tripleseat

Alguns recursos podem ser excessivos para usuários iniciantes

Ferramentas limitadas para gerenciamento financeiro

Preços da Tripleseat

Entre em contato com a Tripleseat para obter preços

Avaliações e resenhas do Tripleseat

G2 : 4.4/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

4. Local perfeito

via Local perfeito O Perfect Venue é mais do que apenas uma ferramenta; é um parceiro no gerenciamento de locais de eventos. Sua plataforma, projetada com as necessidades dos gerentes de locais em mente, oferece ferramentas que abrangem todo o processo do evento, desde as consultas iniciais até o faturamento final.

Sua natureza intuitiva garante que os usuários possam navegar facilmente por seus recursos, reduzindo o tempo gasto com treinamento.

O Perfect Venue se concentra na eficiência e garante que os gerentes de eventos tenham mais tempo para se concentrar no que realmente importa: criar experiências de eventos inesquecíveis para seus clientes.

Os melhores recursos do Perfect Venue

Acesse todas as suas reservas, tarefas e dados em um único local central

Monitore as consultas e garanta que nenhuma reserva em potencial seja perdida

Crie, envie e assine contratos digitalmente

Acelere seu processo de faturamento

Atribua tarefas à sua equipe e acompanhe a conclusão

Obtenha insights adaptados às suas necessidades específicas

Gerencie seu local de eventos em qualquer lugar

Limitações do Perfect Venue

Integrações limitadas de terceiros

A interface do usuário pode parecer muito básica para usuários avançados

Falhas ocasionais relatadas por alguns usuários

Preços do Perfect Venue

Básico : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Profissional : $119/mês

: $119/mês Premium: $189/mês

Perfect Venue avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: N/A

5. Eventos Rendezvous

via Eventos de encontro Embora o Rendezvous Events não seja um aplicativo, ele pode ajudar sua empresa a divulgar seu próximo evento.

Essa empresa de mídia e relações públicas de Jackson, Wyoming, é excelente em lançamentos de produtos, eventos de vários dias e tudo o mais.

A ampla lista de contatos nas principais publicações servirá muito bem à sua equipe quando chegar a hora de largar o aplicativo de gerenciamento de locais e pegar o megafone. A equipe de gerentes de eventos e fotógrafos da empresa está pronta para lhe dar o tratamento de publicidade VIP para que você possa se preocupar menos com a imprensa e se concentrar em um evento que valha a pena ser elogiado!

Os melhores recursos do Rendezvous Event

Equipe experiente de gerentes de eventos

A lista de clientes inclui dezenas de grandes marcas

Conhecida por construir showrooms personalizados e outros eventos experimentais

Limitações dos eventos Rendezvous

Essa pode ser uma abordagem cara para empresas menores

Pode não ser a opção certa para empresas que trabalham com locais de eventos

Preços do Rendezvous Events

Entre em contato com a Rendezvous Events para obter preços

Avaliações e resenhas de Rendezvous Events

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Templo do evento

via Templo do evento O Event Temple não é uma plataforma típica de gerenciamento de locais de eventos; é uma solução dinâmica que prioriza a automação. Reconhecendo as tarefas que podem prejudicar a produtividade, ela se concentra em simplificá-las e automatizá-las.

Esse foco a torna a favorita entre diversos locais, como hotéis, salões de banquetes e centros de conferência.

Ao automatizar tarefas repetitivas, o Event Temple garante que os gerentes de locais de eventos possam dedicar sua energia e criatividade à criação de experiências memoráveis.

Os melhores recursos do Event Temple

Automatize o acompanhamento das vendas e aumente o número de reservas

Projete e visualize a configuração de seu local

Enviar rapidamente propostas com aparência profissional

Visualize e gerencie todas as suas reservas em um único local

Acompanhe as métricas de vendas e outros KPIs com facilidade

Facilite a assinatura de contratos mais rapidamente

Conecte-se facilmente com ferramentas de software populares

Limitações do Event Temple

A integração pode ser demorada

Personalização limitada em algumas ferramentas de relatório

Alguns recursos avançados exigem uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços do Event Temple

Básico: $109/mês

$109/mês Profissional: US$ 199/mês

US$ 199/mês Enterprise: Entre em contato com o Event Temple para obter os preços

Event Temple avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 60 avaliações)

7. Rastreador de funções

via Rastreador de funções O Function Tracker oferece uma solução simples e inovadora para o gerenciamento de locais de eventos em um mundo repleto de complexidades.

Sua abordagem objetiva garante que os gerentes tenham acesso às ferramentas de que precisam, sem nenhum extra complicado. Projetado com uma gama diversificada de locais em mente, ele garante o gerenciamento eficiente de eventos, independentemente do tamanho do local.

Com o Function Tracker, o foco permanece firme na criação de eventos que repercutam, sem distrações desnecessárias.

Os melhores recursos do Function Tracker

Gerenciar reservas e evitar conflitos de agendamento

Manter listas de contatos e informações de clientes organizadas

Enviar faturas e monitorar os pagamentos recebidos

Facilite as reservas diretas por meio de seu site

Delegue tarefas e acompanhe o progresso sem problemas

Armazene com segurança contratos, plantas baixas e outros documentos essenciais

Reúna avaliações e feedback após o evento

limitações do #### Function Tracker

A experiência móvel poderia ser aprimorada

A interface pode parecer básica em comparação com a dos concorrentes

Alguns recursos podem não ter profundidade em suas funcionalidades

Preços do Function Tracker

Mini: $62,50/mês

$62,50/mês Médio: $125/mês

$125/mês Maior: $187,50/mês

$187,50/mês Super: $250/mês

$250/mês Ultimate: $330/mês

Function Tracker avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5 (4+ avaliações)

iVvy Venue Management

via gerenciamento de locais de eventos iVvy a iVvy se destaca como uma solução abrangente para gerentes de locais de eventos. Seu conjunto de ferramentas de classe mundial, alimentado por tecnologia de ponta, garante que o gerenciamento de locais pareça menos uma tarefa e mais uma paixão.

Não importa se você está encarregado de um espaço de eventos aconchegante ou de uma arena ampla, as ferramentas da iVvy são projetadas para se adaptar e atender a necessidades específicas.

Sua reputação no setor fala por si só, garantindo que os eventos gerenciados com a iVvy estejam sempre um passo à frente.

Os melhores recursos do iVvy Venue Management

Otimizar estratégias de preços para obter o máximo de receita

Adaptar as configurações de eventos às preferências do cliente

Mergulhe fundo nas métricas de vendas, leads e desempenho

Permitir que os clientes visualizem a disponibilidade e os preços em tempo real e façam reservas

Simplifique o faturamento e outros processos financeiros

Mantenha-se conectado com os clientes por meio de e-mails e SMS automatizados

Faça com que seu local seja listado no marketplace da iVvy para maior exposição

Limitações do iVvy Venue Management

Alguns recursos podem parecer excessivos para locais menores

Requer treinamento para aproveitar todo o seu potencial

A integração com aplicativos de terceiros pode ser melhorada

Preços do iVvy Venue Management

Entre em contato com a iVvy Venue Management para obter preços

iVvy Venue Management avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

9. Priava

via Priava A Priava (agora conhecida como Momentous) tem uma infraestrutura baseada em nuvem que é mais do que apenas uma maravilha tecnológica; é uma prova do compromisso da plataforma com a escalabilidade e a flexibilidade.

O design da Priava, que agrada especialmente a locais exclusivos, como museus e galerias, garante uma experiência de gerenciamento de locais simplificada. Suas ferramentas poderosas priorizam a facilidade de uso, garantindo que o processo do evento seja tranquilo do início ao fim.

Em uma área em que a exclusividade é fundamental, o Priava garante que cada evento gerenciado se destaque.

Melhores recursos do Priava

A navegação simplificada garante a execução rápida de tarefas

Monitore todas as reservas de eventos em um só lugar

Gerar relatórios sobre reservas, receitas e leads

Gerencie perfeitamente vários locais de eventos em um único lugar

A proteção de dados continua sendo uma prioridade máxima

Perfis detalhados dos clientes aprimoram o gerenciamento do relacionamento

Personalizar e integrar com outros sistemas, conforme necessário

Limitações do Priava

Ferramentas de marketing limitadas em comparação com alguns concorrentes

A estética da interface do usuário pode parecer ultrapassada para alguns usuários

A capacidade de resposta móvel poderia ser aprimorada

Preços da Priava

Entre em contato com a Priava para obter preços

Priava ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (3+ avaliações)

: 4.7/5 (3+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (10+ avaliações)

10. BriteVenue

via BriteVenue A BriteVenue, posicionada como uma opção de elite para profissionais de eventos, combina flexibilidade com funcionalidade.

Não se trata apenas de ter recursos; trata-se de ter os recursos certos. O design intuitivo do BriteVenue garante que a navegação por suas inúmeras ferramentas seja natural.

Seus recursos robustos garantem que todos os aspectos da gestão de locais de eventos sejam abordados, assegurando uma abordagem holística. Para os profissionais de eventos que desejam elevar seus eventos, o BriteVenue é o aliado perfeito.

Melhores recursos do BriteVenue

Cultive leads e relacionamentos com clientes

Engajar clientes potenciais com recursos visuais atraentes

Garanta pagamentos em dia com lembretes e ferramentas de rastreamento

Crie um fluxo contínuo de tarefas e processos

Os clientes podem visualizar os detalhes do evento, fazer pagamentos e se comunicar

Extrair insights valiosos de relatórios detalhados

Facilite a comunicação interna e o trabalho em equipe

Limitações do BriteVenue

Não possui um aplicativo móvel nativo

As opções de personalização podem parecer limitadas

A configuração inicial pode levar algum tempo para os novatos

Preços da BriteVenue

Entre em contato com a Brite Venue para obter preços

Avaliações e resenhas da BriteVenue

G2 : 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 5/5 (3+ avaliações)

Por que o ClickUp se destaca na área de gerenciamento de locais de eventos

A escolha de um software de gerenciamento de locais é uma tarefa desafiadora. Embora cada plataforma tenha seu toque exclusivo, o ClickUp continua sendo uma força a ser considerada nesse domínio.

Com seus recursos adaptáveis, planos econômicos e um compromisso com a melhoria contínua, o ClickUp é mais do que um simples software - é um parceiro para o sucesso de seu local.

Seja gerenciando um espaço de eventos aconchegante ou um grande salão de baile, o ClickUp é dimensionado para atender às suas necessidades, garantindo que cada evento que você organiza seja um sucesso retumbante.