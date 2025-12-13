As 11 melhores alternativas e concorrentes do Sendible em [ano] (gratuitas e pagas)

Sua produtividade no gerenciamento de mídias sociais melhora quando você não precisa publicar posts nas mídias sociais ou gerenciar agendas manualmente em planilhas.

É por isso que ferramentas como o Sendible se tornaram populares. Elas ajudam as equipes a programar publicações, colaborar no conteúdo e gerenciar várias contas sociais a partir de um único painel.

No entanto, ela não é adequada para todos. Muitos usuários do G2 relatam problemas com o gerenciamento de publicações pagas nas redes sociais e a falta de configurações de superadministrador.

Então, quais são suas opções se você estiver pronto para explorar alternativas ao Sendible?

Vamos dar uma olhada nas principais ferramentas que vale a pena experimentar.

As principais alternativas ao Sendible num relance

Aqui está um resumo das principais alternativas ao Sendible e como elas se comparam.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp IA integrada, recursos de gerenciamento de tarefas, mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar cargas de trabalho, automação fácil e fluxos de trabalho de agentes. Espaço de trabalho completo para equipes de redes sociais que desejam planejar, criar conteúdo, colaborar e gerar relatórios em um único lugar. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Hootsuite OwlyGPT para assistência de IA, Whiteboard para planejamento visual, Heatmaps para insights de engajamento Equipes grandes que gerenciam operações de mídia social multicanal Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 99/mês. Buffer Agendador simples, caixa de entrada de interações, gerador de legendas com IA, criador de páginas de destino Criadores individuais e equipes pequenas que desejam agendamento ilimitado de publicações e análises diretas. Gratuito para sempre; planos pagos a US$ 6/mês Sprout Social Agendamento SmartQ, publicação em massa, monitoramento de marca e integrações CRM. Equipes que precisam de análises e monitoramento de redes sociais em nível empresarial Teste gratuito disponível; preços a partir de US$ 249/mês. Zoho Social IA contextual, painel alimentado por IA para insights, agentes de IA sem código, calendário alimentado por IA. Empresas que já fazem parte do ecossistema Zoho Gratuito para sempre; preços a partir de US$ 10/mês Agorapulse Caixa de entrada unificada, monitoramento de redes sociais, regras de moderação automatizadas, relatório de concorrentes Agências que precisam de benchmarking da concorrência e caixa de entrada social IA contextual, painel alimentado por IA para insights, agentes de IA sem código, calendário alimentado por IA. Mais tarde Calendário visual, tags de postagem para grupos de desempenho, descoberta de influenciadores, organização de mídia Marcas visuais que planejam conteúdo para Instagram, Pinterest e TikTok Teste gratuito disponível; preços a partir de US$ 25/mês. Loomly Caixa de entrada social unificada, monitoramento avançado, análises detalhadas e fluxos de trabalho de aprovação. Equipes que desejam fluxos de trabalho com prioridade no calendário Preços personalizados CoSchedule Tarefas codificadas por cores, editor Mia, Headline Studio, modelos de tarefas Equipes de marketing que desejam um calendário central para blogs, boletins informativos e publicações nas redes sociais Calendário gratuito disponível; preços a partir de US$ 29/mês. SocialBee Categorias de conteúdo, reciclagem automática, copiloto de mídia social para geração de estratégias Empresas que dependem de agendamento baseado em categorias Teste gratuito com planos pagos a partir de US$ 29/mês. ContentStudio Calendário de conteúdo multiformato, ferramentas de conteúdo com IA, automação RSS, pesquisa de mídia, rastreamento de links Equipes que desejam descoberta de conteúdo multicanal e publicação orientada por IA Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês.

O que você deve procurar nas alternativas ao Sendible?

Lançado em 2009 por Gavin Hammar, o Sendible é uma ferramenta de gerenciamento de mídias sociais projetada para agências e marcas. Ele se conecta a todas as principais redes sociais e fornece um calendário de conteúdo para gerenciamento de campanhas.

Aqui está o que você deve procurar em uma alternativa ao Sendible:

Calendário com tecnologia de IA: escolha uma plataforma que não apenas agende publicações, mas também use IA para organizar seu fluxo de trabalho de conteúdo automaticamente. Ela sugere horários ideais para publicação, destaca lacunas, resolve conflitos de agendamento nas redes sociais e mantém seu plano de marketing alinhado em um calendário unificado.

Integração perfeita com aplicativos: oferece suporte a bate-papos, vídeos, documentos, tarefas e calendários em uma interface fácil de navegar.

Pesquisa unificada e acesso ao conhecimento: a ferramenta de IA para redes sociais permite pesquisar em todos os aplicativos e fontes de dados conectados.

Fluxos de trabalho e visualizações personalizáveis : permite definir status, quadros, cronogramas e automações que se adaptam à forma como sua equipe trabalha.

Ferramentas de colaboração em tempo real: oferece suporte a bate-papo, coedição, painéis compartilhados e análises de mídia social ao vivo para manter todos alinhados.

Relatórios avançados: oferece análises multicanais, relatórios com tecnologia de IA e opções de exportação para acompanhar o desempenho das mídias sociais da maneira que você preferir.

Controles rigorosos de aprovação e conformidade: oferece aprovações em várias camadas, histórico de versões e registros de atividades para que seu conteúdo permaneça preciso e alinhado à marca.

IA contextual: IA contextual que compreende suas publicações, briefings e conversas e gera textos e respostas alinhados com a marca, extraídos de todo o seu espaço de trabalho.

🧠 Curiosidade: as equipes que apostam na IA já estão percebendo uma vantagem. Mais de um quarto dos profissionais de marketing afirmam que o conteúdo gerado por IA tem um desempenho melhor do que o conteúdo criado apenas por humanos.

⚡ Arquivo de modelos: modelos gratuitos para redes sociais para aumentar sua produtividade

As melhores alternativas ao Sendible

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos de mídia social)

Experimente o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo que unifica todos os seus fluxos de trabalho em um só lugar.

Gerenciar as redes sociais em várias ferramentas desconectadas pode dificultar a visualização de como tudo se encaixa.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reúne várias ferramentas, documentos, conversas e fluxos de trabalho em uma plataforma unificada. Tudo, desde calendários de conteúdo e recursos criativos até discussões em equipe e análises, fica em um só lugar.

Vamos ver como o software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp facilita sua vida.

Acelere a criação de conteúdo com o ClickUp Brain e o Docs.

Acesse o suporte contextual de IA diretamente em seus documentos através do ClickUp.

O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, ajuda você a automatizar a criação de conteúdo para mídias sociais e gerar insights baseados no seu trabalho real. Em vez de funcionar como um chatbot independente, ele trabalha com todo o contexto do que suas equipes estão planejando e produzindo.

Se você está se perguntando como usar a IA para marketing, este vídeo oferece dicas sobre como começar e o que fazer.

Veja como você pode usar a IA no marketing de conteúdo para obter o máximo impacto:

Acelere a criação de conteúdo: transforme ideias, resumos ou notas em legendas, hashtags ou roteiros prontos para usar diretamente no seu espaço de trabalho.

Geração de recursos criativos: gere imagens diretamente em seu espaço de trabalho, acelerando a criação de maquetes, rascunhos conceituais ou imagens provisórias durante o planejamento.

Reutilização inteligente: converta um único conteúdo em vários tons ou formatos sem precisar reescrever tudo manualmente.

Resuma longos ciclos de feedback: condense longas sequências de comentários, notas de revisão e discussões estratégicas em resumos curtos para entender rapidamente o que mudou.

Análise de mercado e da concorrência: envie pesquisas, feedback nas redes sociais ou avaliações e deixe o ClickUp Brain identificar tendências, padrões, sentimentos e insights úteis que você pode usar para sua estratégia de conteúdo.

Salve suas ideias de postagens e rascunhos de conteúdo no ClickUp Docs e edite-os em conjunto com seus colegas de equipe em tempo real, para que você não precise mudar para o Google Docs apenas para usar os recursos de colaboração em equipe.

💡 Dica profissional: o ClickUp Docs oferece controle de permissões. Por exemplo, use a opção “Somente visualização” para leitores, “Comentário” para revisores e mantenha as permissões “Editar” ou “Editar totalmente” para seus colaboradores de confiança.

Planeje e atribua seu fluxo de trabalho de mídia social com o ClickUp Tasks.

O ClickUp Tasks começa a partir daí e permite que você planeje seu fluxo de trabalho de conteúdo de mídia social com precisão. Você pode criar tarefas para revisar legendas, criar gráficos, gravar vídeos ou procurar imagens de banco de imagens.

Use o AI Assign, o AI Prioritize e o AI Cards do ClickUp para automatizar o gerenciamento de tarefas e obter insights em tempo real instantaneamente.

Deixe que as automações e os agentes de IA cuidem do trabalho pesado.

O ClickUp Automations, os AI Agents e o Brain assumem as tarefas repetitivas.

Isso significa atribuir tarefas quando um rascunho estiver pronto, atualizar status quando os designs forem aprovados, mover publicações para as pastas certas ou notificar as partes interessadas quando algo precisar ser revisado.

Automatize tarefas repetitivas do fluxo de trabalho das redes sociais usando o ClickUp Automations.

Os agentes de IA vão um passo além. Em vez de acumular dezenas de regras, você pode simplesmente dizer a um agente o resultado que deseja. Diga “revisar esta legenda”, “encaminhar para o design”, “atribuir ao líder social”, “atualizar o status quando as revisões forem concluídas” e deixe que ele lide com a lógica de forma autônoma. Os agentes interpretam o contexto das tarefas, comentários, formulários, ativos ou briefings para decidir o que acontecerá a seguir.

Dê instruções simples usando o Brain, e ele criará fluxos de trabalho inteligentes.

O Calendário com tecnologia de IA do ClickUp ajuda você a manter o controle, agendando automaticamente tarefas de conteúdo e reuniões de mídia social nos horários certos. Você pode arrastar e soltar tarefas em datas específicas, sincronizar tudo com seus calendários externos e ver o plano para a semana ou o mês.

Após cada reunião, você recebe transcrições pesquisáveis e resumos gerados por IA que capturam as decisões e os próximos passos em segundos.

Ajuste e otimize as operações usando os painéis do ClickUp.

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão centralizada e em tempo real dos seus fluxos de trabalho nas redes sociais. Acompanhe o volume de tarefas e as tendências de status, juntamente com gargalos e tarefas atrasadas.

Acompanhe os principais indicadores de desempenho e o andamento do projeto com os painéis do ClickUp.

Modelos pré-criados

O ClickUp oferece mais de 1000 modelos prontos para usar com suas informações.

Por exemplo, o modelo de mídia social do ClickUp oferece uma estrutura para planejar e programar publicações nas mídias sociais em um só lugar. Você pode organizar as publicações por plataforma, campanha ou status (rascunho, programado, publicado), gerenciar prazos e manter seu calendário de conteúdo visual organizado.

Obtenha um modelo gratuito Organize ideias de conteúdo e otimize a colaboração com o modelo de mídia social do ClickUp.

Como alternativa, experimente o modelo de programação de publicações em redes sociais do ClickUp se você deseja criar uma estratégia eficaz para redes sociais e programar publicações com antecedência.

Melhores recursos do ClickUp

Faça um brainstorming visual com sua equipe: mapeie ideias, fluxos de campanha e planos de conteúdo em tempo real usando mapeie ideias, fluxos de campanha e planos de conteúdo em tempo real usando os quadros brancos do ClickUp.

Capture todas as reuniões automaticamente: use o use o ClickUp AI Notetaker para gravar chamadas de clientes, gerar resumos e extrair itens de ação.

Colabore instantaneamente sem sair do seu espaço de trabalho: use use o ClickUp Chat para discutir novas ideias, compartilhar arquivos, marcar colegas de equipe e manter todas as conversas diretamente vinculadas às suas tarefas e planos de conteúdo.

Veja seu trabalho da maneira que você pensa: alterne entre Lista, Quadro, Calendário, Linha do tempo ou Tabela com alterne entre Lista, Quadro, Calendário, Linha do tempo ou Tabela com as Visualizações personalizadas do ClickUp para ver o progresso no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Conecte todas as suas ferramentas de marketing em um só lugar: sincronize seus dados de marketing em mais de 1.000 aplicativos com sincronize seus dados de marketing em mais de 1.000 aplicativos com as integrações do ClickUp para unificar seu trabalho, seus ativos e suas conversas.

Limitações do ClickUp

O ClickUp pode ser um pouco complicado para usuários iniciantes devido à grande variedade de recursos disponíveis.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp ajuda toda a nossa equipe de conteúdo e marketing a se manter organizada em um só lugar. Gosto de como podemos gerenciar tudo, desde tarefas e prazos até documentos, comentários e feedback, sem precisar alternar entre ferramentas. Os painéis oferecem uma visão geral clara do andamento do projeto, e a capacidade de personalizar as visualizações (lista, quadro, calendário) facilita o trabalho da maneira que cada membro da equipe prefere. As integrações com o Slack e o Google Drive também economizam muito tempo.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp BrainGPT. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

2. Hootsuite (ideal para gerenciar grandes operações de mídia social multicanal)

via Hootsuite

O Hootsuite é uma plataforma completa de gerenciamento de mídias sociais que ajuda você a planejar conteúdo, monitorar atividades e analisar desempenho.

Quando você gerencia várias partes interessadas, ter tudo em um só lugar, incluindo programação de mídias sociais, relatórios, monitoramento e colaboração, é uma grande economia de tempo.

Os painéis pré-construídos dentro da plataforma ajudam você a apresentar suas descobertas facilmente aos executivos. Você obtém integrações entre canais pagos e orgânicos, bem como fluxos de aprovação para manter as campanhas em andamento.

O Hootsuite oferece um assistente de IA: o OwlyGPT. O assistente de IA para mídias sociais é treinado com milhões de publicações de alto desempenho e melhores práticas da plataforma, ajudando você a escrever legendas alinhadas à marca, gerar ideias para publicações e até mesmo reutilizar conteúdo existente.

Ele também sugere hashtags, melhora o tom e adapta seu texto para diferentes redes. Integrado diretamente ao compositor do Hootsuite, a IA se torna uma parte perfeita do seu fluxo de trabalho de programação.

Melhores recursos do Hootsuite

Acesse os modelos do Canva diretamente da janela do Composer para criar publicações rapidamente.

Programe até 350 publicações de uma só vez usando o agendador em massa para redes sociais.

Monitore os KPIs de marketing de conteúdo , como visualizações, engajamento, cliques e relatórios detalhados de anúncios ou mensagens.

Limitações do Hootsuite

O aplicativo móvel pode parecer muito simples, pois não possui ferramentas de fluxo de trabalho de aprovação ou outros recursos essenciais.

Preços do Hootsuite

Avaliação gratuita por 30 dias

Padrão: US$ 149/mês por usuário

Avançado: US$ 399/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Hootsuite

G2: 4,3/5 (mais de 6600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hootsuite?

Um usuário do G2 diz:

Eu gerencio contas sociais para uma empresa de fintech SaaS. Há algo especial em ter tudo em um só lugar. Não preciso fazer login no LinkedIn, depois no Twitter e depois no Facebook separadamente ao longo do dia. Está tudo lá, esperando por mim nessas transmissões que posso personalizar.

📚 Leia mais: As melhores alternativas ao Hootsuite para melhorar a sua estratégia nas redes sociais

A vantagem do ClickUp: o BrainGPT é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que torna o gerenciamento de mídias sociais simples e eficiente. Com integração profunda entre seus calendários de conteúdo, ferramentas de análise e plataformas de mensagens, ele reúne todas as suas tarefas de mídia social em um único espaço de trabalho unificado. Você pode usar o recurso de conversão de voz em texto para debater ideias para publicações, redigir legendas ou programar conteúdos sem usar as mãos, enquanto vários modelos de IA líderes ajudam a gerar textos envolventes, analisar métricas de desempenho e sugerir os melhores horários para publicar.

3. Buffer (ideal para criadores de conteúdo e pequenas empresas)

via Buffer

Criado para pequenas empresas e criadores independentes, o Buffer facilita o planejamento e o agendamento de conteúdo em várias contas. A plataforma permite que você armazene ideias para publicações nas redes sociais a qualquer momento, por meio de um aplicativo móvel acessível e fácil de usar.

Você também pode criar sua própria página inicial personalizada em poucos minutos, como um mini-site com a sua marca. Isso permite destacar links, produtos ou ofertas e direcionar os seguidores para onde você quiser.

Melhores recursos do Buffer

Adicione fotos e vídeos diretamente do Google Drive, Dropbox, Canva e outras fontes.

Use a IA do Buffer para debater ideias, melhorar rascunhos e gerar sugestões de conteúdo.

Colabore facilmente e em tempo real, discutindo ideias, refinando publicações e deixando comentários diretamente na plataforma.

Limitações do Buffer

A plataforma não oferece recursos avançados de monitoramento de redes sociais, como análise de sentimentos ou detecção preditiva de tendências.

Preços do Buffer

Gratuito para sempre

Essentials: US$ 6/mês

Equipe: US$ 12/mês

Avaliações e comentários do Buffer

G2: 4,3/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buffer?

Um usuário da Capterra afirma:

O Buffer torna a gestão das contas de mídia social da minha empresa simples e estruturada! A plataforma deles é direta e muito fácil de usar. A empresa também tem um ótimo atendimento ao cliente, parece honesta e autêntica, e hospeda um ótimo podcast sobre mídia social!

📚 Leia mais: 15 melhores alternativas ao Buffer para gerenciamento de mídias sociais

👀 Você sabia? A primeira plataforma oficial de mídia social remonta a 1997. Andrew Weinreich lançou o Six Degrees, um site que permitia aos usuários criar perfis e se conectar com amigos muito antes mesmo das plataformas atuais existirem.

4. Sprout Social (ideal para análises e monitoramento de redes sociais em nível empresarial)

via Sprout Social

O Sprout Social é uma ferramenta de IA para redes sociais que reúne todo o seu conteúdo, mensagens e insights em um painel simples.

Todas as mensagens, comentários e menções à marca de todas as plataformas de mídia social conectadas são reunidas em uma única "Caixa de entrada inteligente". Você pode responder instantaneamente a partir da caixa de entrada ou atribuir tarefas aos membros da sua equipe que precisam dar continuidade ao assunto.

A ferramenta fornece análises abrangentes e relatórios detalhados. Acompanhe o engajamento, as impressões, os dados demográficos do público e o desempenho das publicações em todos os canais e, em seguida, exporte essas informações como relatórios em formatos PDF ou CSV para compartilhar com seus clientes ou com a diretoria executiva.

Com monitoramento de redes sociais e rastreamento de palavras-chave ou hashtags integrados, esta alternativa ao Sendible pode ajudar a identificar tendências emergentes e descobrir oportunidades para fortalecer a reputação da sua marca.

Melhores recursos do Sprout Social

Direcione mais tráfego para o seu site ou páginas de destino usando o SproutLink como sua solução de link na biografia.

Acompanhe e gerencie avaliações das principais plataformas, como Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile e Yelp, em um só lugar.

Configure notificações push personalizadas para qualquer tipo de mensagem em qualquer perfil ou rede para se manter informado enquanto estiver em trânsito.

Limitações do Sprout Social

Alguns usuários mencionam que os recursos de análise e relatórios carecem de mais personalização e flexibilidade.

Preços do Sprout Social

Avaliação gratuita por 30 dias

Padrão: US$ 199/mês por usuário

Profissional: US$ 299/mês por usuário

Avançado: US$ 399/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 5700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sprout Social?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Sprout Social é a sua facilidade de uso e confiabilidade. Estou na plataforma todos os dias, o dia inteiro, e ela torna incrivelmente simples programar conteúdo, gerar relatórios e fazer comparações entre clientes. A equipe de suporte ao cliente e gerenciamento de contas é excelente.

⚡ Arquivo de modelos: modelos gratuitos para redação de conteúdo para uma criação mais rápida

5. Zoho Social (ideal para usuários do Zoho)

via Zoho Social

A plataforma de gerenciamento de mídias sociais Zoho Social otimiza todo o seu fluxo. Crie um calendário de conteúdo claro, programe e coloque várias publicações em fila de forma inteligente (usando até mesmo horários em que seu público está mais ativo) e visualize e publique em várias redes sociais.

O recurso SmartQ prevê os horários ideais para publicação usando dados de engajamento do público, permitindo que você publique quando seus seguidores estiverem mais ativos. Com recursos como funções personalizadas, permissões e visualizações de publicações em tempo real, você e sua equipe podem colaborar de forma integrada e gerenciar várias marcas sem confusão.

Se você já usa outros produtos Zoho, como CRM, ferramentas de suporte técnico ou ferramentas de design, o Zoho Social se integra perfeitamente a eles. Isso permite que você vincule interações sociais a leads ou tickets de suporte, mantendo todo o seu fluxo de trabalho conectado.

Melhores recursos do Zoho Social

Use o assistente Zia AI para redigir rapidamente respostas e legendas, inserindo um prompt diretamente no compositor.

Crie sua fila de publicações com conteúdo selecionado extraído de feeds RSS e da extensão do navegador zShare.

Acesse uma transmissão ao vivo em tempo real de comentários, menções e mensagens em uma guia dedicada para responder imediatamente.

Limitações do Zoho Social

A plataforma não permite vincular várias páginas à mesma conta no Zoho Social.

Preços do Zoho Social

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 10,15/mês

Profissional: US$ 27,07/mês

Premium: US$ 42,85/mês

Avaliações e comentários do Zoho Social

G2: 4,6/5 (mais de 2.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Social?

Um usuário da Capterra afirma:

Uso o Zoho Social há algum tempo para gerenciar vários canais da minha marca e, sinceramente, é uma das ferramentas mais convenientes com as quais já trabalhei. A interface é limpa, o agendamento é simples e adoro como ele recomenda os melhores horários para publicar com base nas tendências de engajamento

⭐ Bônus: o gerenciamento de mídias sociais pode se tornar caótico rapidamente. Você precisa do ClickUp BrainGPT como seu copiloto de IA. A IA para desktop ajuda você a planejar, criar e executar campanhas sociais sem esforço. Com o Brain MAX, você pode: Pesquise instantaneamente em todos os seus recursos sociais : encontre imagens, publicações anteriores, legendas, rascunhos de campanhas e análises do ClickUp, Google Drive ou outras plataformas conectadas com : encontre imagens, publicações anteriores, legendas, rascunhos de campanhas e análises do ClickUp, Google Drive ou outras plataformas conectadas com o Enterprise Search.

Crie e programe conteúdo sem usar as mãos : teve uma ótima ideia para uma publicação durante uma reunião? Use : teve uma ótima ideia para uma publicação durante uma reunião? Use o Talk to Text para capturar a ideia e trabalhar para melhorá-la mais tarde.

Acesso a vários modelos de IA: use o ChatGPT, Claude ou DeepSeek dentro do Brain MAX para gerar textos, criar campanhas e obter insights enquanto ele entende sua marca e os projetos em andamento.

Elimine a dispersão da IA ao gerenciar campanhas: o Brain MAX centraliza todo o seu trabalho de IA em um único espaço de trabalho inteligente, para que você não precise alternar entre ferramentas, perder o contexto ou recriar prompts. Se você já está lidando com a proliferação da IA, aqui estão algumas maneiras inteligentes de resolver isso antes que a situação piore.

6. Agorapulse (ideal para caixa de entrada social e benchmarking da concorrência)

via Agorapulse

O Agorapulse é o preferido por equipes que precisam de recursos de colaboração mais robustos.

A ferramenta oferece uma caixa de entrada social unificada, onde todas as mensagens, comentários, menções, mensagens privadas e threads de comentários são reunidos em uma única visualização, facilitando muito o gerenciamento da comunidade e o tratamento das respostas.

Você pode definir regras para filtrar mensagens recebidas, atribuir automaticamente aos membros da equipe, excluir spam ou comentários irrelevantes e gerenciar facilmente os acompanhamentos.

O “Relatório de concorrentes” permite adicionar páginas do Facebook ou perfis do Instagram de outras marcas. Em seguida, você pode comparar os dados lado a lado: número de seguidores, número de publicações em um período, engajamento total e engajamento médio por publicação. Isso ajudará você a identificar oportunidades para melhorar sua própria estratégia social.

Melhores recursos do Agorapulse

Conecte o Agorapulse ao HubSpot ou ao Salesforce para vincular o engajamento social aos leads e à atividade dos clientes.

Acompanhe visitantes, transações e receitas provenientes de conteúdo social (ou seja, além de curtidas/comentários) com o painel de ROI.

Obtenha análises e relatórios detalhados, incluindo acompanhamento do alcance, engajamento, crescimento de seguidores e variação mensal.

Limitações do Agorapulse

Não oferece a capacidade de gerenciar todos os seus comentários, menções e mensagens em um só lugar.

Preços do Agorapulse

Avaliação gratuita por 30 dias

Padrão: US$ 99/mês por usuário

Profissional: US$ 149/mês por usuário

Avançado: US$ 199/mês por usuário

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Agorapulse

G2: 4,5/5 (mais de 960 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 710 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Agorapulse?

Um usuário do G2 diz:

Os recursos de relatórios são absolutamente revolucionários e minha parte favorita do Agorapulse. Posso personalizar relatórios para análises semanais e mensais e consolidar métricas em todas as plataformas, o que facilita a apresentação de dados claros para a liderança.

🧠 Curiosidade: vídeos curtos e campanhas com influenciadores estão gerando o maior ROI em 2025, com o conteúdo curto sozinho gerando 21%.

7. Later (ideal para marcas visuais e planejamento voltado para o Instagram)

via Later

Se sua marca depende de plataformas de mídia social como Instagram, TikTok ou Pinterest, o Later é a ferramenta de mídia social ideal para você.

A plataforma oferece um calendário de conteúdo visual que permite arrastar e soltar imagens ou vídeos em slots programados. As tags de postagem no Later ajudam você a entender o desempenho das mídias sociais em um nível mais amplo. Em vez de analisar as postagens uma a uma, você pode agrupá-las por campanha, produto, formato ou estratégia e visualizar os resultados em todos os canais e períodos de tempo.

Se você está executando e gerenciando campanhas de influenciadores, o Later cuida do processo para você.

Desde descobrir criadores até revisar o trabalho deles e coletar o conteúdo, você pode acompanhar tudo sem usar planilhas ou alternar entre aplicativos.

Melhores recursos do Later

Use o Later EdgeAI para criar uma estratégia de influenciadores baseada em insights. Ele analisa bilhões de sinais de criadores, comércio e cultura para recomendar os criadores certos e prever o desempenho.

Encontre conteúdo gerado por usuários pesquisando tags, menções e hashtags, e acesse fotos de banco de imagens do Unsplash.

Mantenha sua mídia organizada agrupando e classificando arquivos para que você possa encontrar rapidamente o recurso certo.

Limitações posteriores

A publicação automatizada da plataforma não suporta publicações em carrossel ou histórias do Instagram.

Preços do Later

Avaliação gratuita por 14 dias

Starter : US$ 25/mês

Crescimento : US$ 50/mês

Escala: US$ 110/mês

Avaliações e comentários posteriores

G2: 4,5/5 (mais de 340 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Later?

Um usuário do Reddit diz:

Eu recomendaria o Later se você estiver gerenciando uma conta e publicar muitos carrosséis e vídeos, além de querer marcar pessoas em suas publicações. O recurso Link in Bio funciona bem para direcionar as pessoas a produtos ou páginas específicas

8. Loomly (ideal para equipes que desejam um fluxo de trabalho baseado em calendário com colaboração integrada)

via Loomly

O Loomly simplifica o planejamento de mídias sociais, desde a concepção até a publicação. Ele oferece um calendário visual, uma biblioteca de conteúdo e um fluxo de trabalho unificado em todos os canais para gerenciar sua presença nas mídias sociais.

Para equipes ou agências, o Loomly oferece suporte a vários usuários, revisões de clientes/partes interessadas, comentários privados e públicos, histórico de versões e fluxos de aprovação.

Para acelerar a criação de conteúdo, você tem à disposição um editor de vídeo e modelos de postagem reutilizáveis. Você pode até mesmo extrair recursos visuais do Canva, Unsplash ou Google Drive por meio de integrações e remixá-los diretamente dentro da plataforma.

Combinado com recursos como fluxos de trabalho colaborativos, lembretes automáticos, dicas de otimização de publicações e análises claras, ele gerencia todo o seu processo de publicação.

Melhores recursos do Loomly

Configure fluxos de trabalho de mídia social em várias camadas para garantir que cada postagem seja revisada pelas pessoas certas antes de ser publicada.

Gerencie todos os seus ativos em um só lugar, armazenando imagens, vídeos e arquivos em uma biblioteca central.

Receba notificações instantâneas no Slack ou no Microsoft Teams para se manter atualizado sobre aprovações e alterações na programação.

Limitações do Loomly

O Loomly pode parecer um pouco limitado em termos de fluxos de trabalho ou colaboração quando você está gerenciando muitas contas.

Preços do Loomly

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Loomly

G2: 4,6/5 (mais de 1700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Loomly?

Um usuário do G2 diz:

Uso o Loomly desde o início (2022!) e tenho vários clientes que usam o Loomly para o planejamento de suas mídias sociais. Eu o uso diariamente, e ter as postagens programadas para não precisar me preocupar em postar manualmente é uma dádiva. Implementar este software em meu negócio foi simples, e todos os meus clientes gostam de usá-lo porque economiza o envio de e-mails

⚡ Arquivo de modelos: planeje, programe e publique como um profissional com modelos gratuitos de calendário de conteúdo

9. CoSchedule (ideal para equipes de marketing que desejam um calendário unificado)

via CoSchedule

O CoSchedule é um calendário editorial projetado para equipes de marketing que desejam gerenciar sites de mídia social e outros canais de publicação juntos. Para começar, você pode criar um calendário principal combinando artigos de blog, postagens em mídias sociais, boletins informativos e outros conteúdos.

Além do planejamento de conteúdo, ele oferece recursos de gerenciamento de projetos de mídia social para centralizar tarefas. Atribua tarefas aos membros da equipe (por exemplo, redação, edição, publicação em redes sociais), defina prazos e acompanhe o progresso para não perder prazos.

O recurso ReQueue republica automaticamente suas postagens de mídia social com melhor desempenho para manter a consistência e maximizar o alcance. Esta alternativa ao Sendible possui um pacote de marketing que oferece painéis de insights, ferramentas de IA social, caixa de entrada social e muito mais.

Melhores recursos do CoSchedule

Use o Mia Editor para gerar imagens, ideias e textos para mensagens nas redes sociais.

Transforme suas métricas em orientações estratégicas com um analista alimentado por IA que oferece recomendações práticas para acelerar o crescimento.

Codifique as tarefas em seu calendário com cores para identificar rapidamente itens de alta prioridade e prazos.

Limitações do CoSchedule

Os recursos de marcação em várias plataformas de mídia social podem ser um pouco difíceis.

Preços do CoSchedule

Calendário gratuito

Social Calendar: US$ 29/mês por usuário

Agency Calendar: US$ 69/mês por usuário

Calendário de conteúdo: Preços personalizados

Conjunto de ferramentas de marketing: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CoSchedule

G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CoSchedule?

Uma avaliação da Capterra afirma:

O CoSchedule é uma ferramenta incrível para blogueiros individuais e equipes. Você pode planejar seu conteúdo, agendá-lo e até mesmo programá-lo com vários meses ou um ano de antecedência. Você pode configurá-lo e esquecê-lo. Ele também é muito fácil de usar e funciona diretamente no painel do WordPress

10. SocialBee (melhor para publicações baseadas em categorias)

via SocialBee

O SocialBee se concentra em tornar as publicações nas redes sociais eficientes e organizadas, especialmente quando você lida com conteúdo recorrente e atualizações frequentes.

Ele permite categorizar o conteúdo em categorias como links de blogs, estudos de caso, promoções e publicações atemporais, além de reciclar automaticamente suas publicações.

O copiloto de mídias sociais do SocialBee vai além, criando uma estratégia personalizada para o seu setor e seus produtos. Ele faz algumas perguntas simples e, em seguida, recomenda os melhores canais sociais para você e sugere categorias de conteúdo.

Melhores recursos do SocialBee

Edite suas publicações para diferentes redes sociais em um só lugar e deixe que a IA as ajuste automaticamente.

Crie coleções de hashtags a partir do seu conteúdo para manter suas publicações organizadas e direcionadas.

Programe publicações urgentes para serem publicadas em horários exatos e se adequarem perfeitamente aos seus planos de lançamento.

Limitações do SocialBee

O SocialBee não oferece controle pós-publicação, dificultando a edição da formatação ou das tags depois que uma publicação é publicada.

Preços do SocialBee

Avaliação gratuita por 14 dias

Bootstrap: US$ 29/mês por usuário

Accelerate: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 99/mês (3 usuários)

Avaliações e comentários sobre o SocialBee

G2: 4,8/5 (mais de 470 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SocialBee?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto de poder publicar em várias plataformas de redes sociais ao mesmo tempo e personalizar cada uma delas. É suficientemente simples para alguém como eu, que não é um génio da tecnologia, usar e compreender sem ter de ver imensos vídeos de formação.

✅ Verificação dos fatos: 63% dos profissionais de marketing já estão usando IA generativa em suas campanhas, e outros 27% planejam adotá-la nos próximos seis meses.

11. ContentStudio (ideal para descoberta de conteúdo multicanal e publicação baseada em IA)

via ContentStudio

O ContentStudio é um calendário de conteúdo interativo multicanal que ajuda você a visualizar sua estratégia de mídia social em um só lugar. Você pode planejar um mês inteiro de publicações e alternar entre as visualizações de calendário, lista ou grade, dependendo da preferência de trabalho da sua equipe.

Ele também oferece cinco opções flexíveis de publicação: permite que você publique instantaneamente, agende para mais tarde, salve rascunhos, use categorias de conteúdo ou mova itens para uma fila social. A partir daí, você pode acompanhar o desempenho de cada postagem por meio de análises no nível da plataforma que mostram o alcance e o engajamento.

Para acelerar a criação, você recebe modelos prontos de mídia social para legendas do Instagram, tweets e citações inspiradoras. O Assistente de IA do ContentStudio ajuda você a transformar ideias em visuais e conteúdo de texto atraentes com o mínimo de esforço.

Melhores recursos do ContentStudio

Publique automaticamente o conteúdo dos seus blogs preferidos conectando os feeds RSS deles aos seus canais sociais.

Importe imagens diretamente do Flickr, Pixabay, Imgur ou Giphy para acelerar o processo de criação de publicações.

Monitore links compartilhados em seus perfis sociais para refinar suas campanhas com dados de desempenho mais claros.

Limitações do ContentStudio

A plataforma carece de mais recursos de monitoramento de redes sociais que poderiam ajudá-lo a entender seu público.

Preços do ContentStudio

Avaliação gratuita por 14 dias

Padrão: US$ 29/mês por usuário

Avançado: US$ 69/mês (2 usuários)

Agency Unlimited: US$ 139/mês (usuários ilimitados)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ContentStudio

G2: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 670 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ContentStudio?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Estou muito satisfeito com o ContentStudio em geral. Ele facilitou muito o compartilhamento nas redes sociais e, o mais importante, ter o conteúdo certo para compartilhar nas redes sociais! Recebo um ótimo engajamento das postagens que meu assistente virtual e eu compartilhamos a partir das guias de descoberta do ContentStudio e agora, com o aplicativo móvel, posso compartilhar atualizações rápidas e novidades de última hora com meus seguidores nas redes sociais.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de gerenciamento de campanhas para experimentar

⚠️ Atenção: embora muito se tenha falado sobre a IA aumentar a eficiência e a produção de conteúdo, a realidade é mais complexa, conforme relatado no Relatório sobre o estado da IA no marketing da Co-Schedule. 40% dos profissionais de marketing ainda citam as preocupações com a privacidade dos dados como o maior obstáculo à adoção da IA, refletindo o crescente escrutínio em torno de como as ferramentas coletam, armazenam e usam os dados dos clientes. Outros 38% enfrentam dificuldades devido à falta de conhecimento técnico, o que dificulta a implementação ou o gerenciamento de soluções de IA sem treinamento ou suporte adicional. E um terço dos profissionais de marketing aponta o alto custo de implementação como um dos principais motivos para adiar a adoção. Além dessas principais preocupações, as equipes também enfrentam desafios como problemas de integração de sistemas, ROI pouco claro e resistência interna, que podem atrapalhar ou retardar as iniciativas impulsionadas por IA.

Simplifique o gerenciamento de mídias sociais com o ClickUp

“Quando se trata de gerenciar mídias sociais , nenhuma outra ferramenta é tão robusta quanto o ClickUp. Se você deseja saber tudo o que está acontecendo a qualquer momento, nenhuma outra ferramenta pode oferecer o mesmo nível de insight”.

— Sarah Lively, diretora de mídias sociais da Cartoon Network

As alternativas ao Sendible que abordamos neste blog se aplicam a diferentes tipos de casos de uso.

O ClickUp se destaca por oferecer às equipes de marketing um local centralizado para ideias, calendários de conteúdo, painéis, aprovações e assistência de IA. Todo o seu fluxo de trabalho é executado a partir de um hub unificado.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e experimente.

Perguntas frequentes

Alguns usuários procuram alternativas ao Sendible porque precisam de recursos mais avançados de análise e relatórios. Os recursos de análise da plataforma não são suficientemente aprofundados para um acompanhamento detalhado do desempenho ou otimização estratégica. O preço é outra razão pela qual os usuários exploram outras opções. O plano para criadores começa em US$ 29/mês e vai até US$ 638/mês para equipes empresariais. Se você é um criador solo ou uma pequena empresa, o preço pode ser caro. Considere explorar outras alternativas ao Sendible que oferecem recursos semelhantes a um preço acessível.

Se você está procurando a melhor alternativa gratuita ao Sendible, o ClickUp é uma das opções mais fortes. Ele oferece um espaço de trabalho convergente com IA contextual, ajudando você a gerenciar todas as partes do seu fluxo de trabalho de conteúdo em um só lugar. Você pode planejar campanhas, mapear calendários de conteúdo, criar conteúdo, gerar imagens, gerenciar tarefas, colaborar com sua equipe e acompanhar o desempenho em uma única plataforma. Como o ClickUp Brain se adapta ao seu fluxo de trabalho e mantém tudo conectado, você não precisa alternar entre diferentes aplicativos ou vários modelos de IA.

O Hootsuite pode ser melhor do que o Sendible em certos casos, mas a escolha depende das suas necessidades. O Hootsuite é conhecido por suas análises poderosas, ampla gama de integrações e recursos robustos de colaboração em equipe. Isso o torna uma boa opção para equipes maiores ou marcas que dependem de relatórios detalhados e engajamento em várias plataformas. Por outro lado, o Sendible é mais simples de usar e funciona bem para o agendamento diário e o gerenciamento de clientes. Muitas marcas de pequeno a médio porte e freelancers preferem o Sendible porque ele oferece recursos essenciais sem complexidade desnecessária.

Se você administra uma agência e deseja uma alternativa capaz ao Sendible, o ClickUp e o Agorapulse são adequados. O ClickUp vai além do gerenciamento de mídias sociais. Você pode organizar campanhas, armazenar ativos e automatizar tarefas sem precisar trocar de ferramenta. Além disso, sua IA contextual também ajuda a acelerar seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo. Já o Agorapulse oferece uma caixa de entrada social unificada para mensagens e comentários, fluxos de trabalho de aprovação e recursos de relatórios prontos para o cliente. Isso o torna ideal para agências de marketing de mídia social que desejam uma solução especializada para lidar com várias redes.

Sim, você pode gerenciar o Instagram com a maioria das alternativas ao Sendible, e algumas também oferecem suporte ao TikTok. No entanto, a API do TikTok é mais limitada, portanto, recursos como agendamento ou publicação direta podem variar dependendo da ferramenta que você escolher.