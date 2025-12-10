Gráfico de burnup e gráfico de burndown: qual é a diferença?

Durante sua reunião, alguém perguntou se o sprint está dentro do prazo. Você abriu um gráfico, acenou com a cabeça com confiança e leu o gráfico. No meio do almoço, você percebe que pode ter mentido para todos. Sim, isso acontece com os melhores de nós.

A confusão entre o gráfico de burnup e o gráfico de burndown já atrapalhou mais revisões de sprint do que se imagina. Eles parecem semelhantes: linhas que se movem (em termos simples, é claro). Mas eles contam histórias totalmente diferentes sobre se você está vencendo ou afundando lentamente.

Vamos esclarecer essa confusão de uma vez por todas. Como bônus, também mostraremos como o ClickUp torna o acompanhamento mais fácil. 🤩

O que é um gráfico de burndown?

via ResearchGate

Um gráfico de burndown é um rastreador visual que mostra quanto trabalho resta em um sprint ou projeto ao longo do tempo. A linha começa alta e, idealmente, desce até zero no prazo final.

Por exemplo, sua equipe inicia um sprint de duas semanas.

No primeiro dia, o gráfico mostra 80 pontos restantes; no quinto dia, você completou 35 pontos, então a linha cai para 45. E no décimo dia, você está com 15 pontos restantes. Se tudo correr bem, essa linha chega a zero no 14º dia, e todos comemoram.

🔍 Você sabia? O nome Scrum vem, na verdade, de um artigo da Harvard Business Review de 1986 que comparava equipes inovadoras a um scrum de rúgbi: unidas, coordenadas e se movendo como uma única unidade.

Como funciona um gráfico de burndown

O eixo vertical mostra a quantidade de trabalho restante, medida em pontos de história ágeis, horas ou tarefas, e o eixo horizontal mostra o tempo, dividido por dias ou semanas.

À medida que sua equipe conclui o trabalho, a linha se move para baixo. A maioria dos gráficos de burndown inclui uma linha de trajetória ideal que representa o ritmo perfeito. Se sua linha real estiver acima dessa linha ideal, você está atrasado, e se estiver abaixo, isso significa que você está adiantado.

📮 ClickUp Insight: 45% dos trabalhadores já pensaram em usar automação, mas ainda não deram o salto. Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e opções excessivas podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação.

Vantagens dos gráficos de burndown

Veja por que as equipes continuam recorrendo a esses gráficos de gerenciamento ágil de projetos:

Qualquer pessoa pode dar uma olhada no gráfico e entender imediatamente se a equipe vai terminar a tempo.

A inclinação descendente cria uma urgência natural e mantém todos focados em concluir as tarefas restantes.

Eles são fáceis de configurar e exigem o mínimo de explicação para novos membros da equipe ou partes interessadas.

O efeito visual da contagem regressiva motiva as equipes a manter o ritmo durante o sprint.

As atualizações diárias levam apenas alguns segundos, tornando-as de baixa manutenção para equipes em rápida evolução.

Limitações dos gráficos de burndown

Os gráficos de burndown apresentam pontos cegos que podem induzir sua equipe ao erro:

Quando o escopo muda no meio do sprint, a linha salta para cima, fazendo parecer que sua equipe perdeu progresso quando, na verdade, foi adicionado trabalho.

Não há como distinguir entre “estamos atrasados” e “alguém adicionou mais trabalho ao backlog”.

O trabalho concluído fica invisível depois de feito, então você perde a visibilidade do que a equipe realmente realizou.

Eles não levam em conta a complexidade do trabalho; concluir cinco tarefas pequenas parece o mesmo que concluir uma tarefa grande.

Se a velocidade da equipe mudar durante o sprint, o gráfico não refletirá se é um problema de capacidade ou de estimativa de trabalho.

🔍 Você sabia? Nosso cérebro depende muito de pistas visuais. Quando o progresso é mostrado visualmente (gráficos, quadros, rastreadores), ele ativa os mesmos sistemas de recompensa ligados ao progresso do jogo, mesmo que a carga de trabalho geral não tenha mudado. Por isso, os gráficos de burnup e burndown “parecem” motivadores.

O que é um gráfico de burnup?

via ResearchGate

Um gráfico de burnup é uma ferramenta visual que mostra tanto o trabalho concluído quanto o escopo total ao longo do tempo. Duas linhas se movem para cima: uma acompanhando o que foi feito e a outra acompanhando a carga de trabalho total.

Pegue o mesmo exemplo de sprint. O primeiro dia começa com a linha de trabalho concluído em zero e a linha de escopo total em 80. No quinto dia, sua linha de trabalho concluído sobe para 35, enquanto a linha de escopo permanece em 80.

Então, no sétimo dia, uma parte interessada adiciona 20 pontos de trabalho urgente. A linha de escopo salta para 100, mas sua linha de trabalho concluído continua subindo constantemente para 50. Todos podem ver exatamente o que aconteceu: a equipe está se movendo na mesma velocidade, mas alguém acabou de mover a linha de chegada.

🚀 Vantagem do ClickUp: as equipes perdem tempo quando não conseguem identificar o que precisa de atenção no sprint. O ClickUp Brain, assistente de IA integrado à plataforma, destaca as poucas tarefas que estão retardando o progresso para que a equipe se concentre nas correções certas, em vez de examinar todo o quadro.

📌 Exemplos de prompts: Mostre-me as três tarefas que atualmente colocam nosso sprint em risco e as metodologias ágeis que irão desbloquear o progresso mais rapidamente.

Dê-me um resumo rápido dos possíveis atrasos neste sprint e como eles afetam nosso progresso geral.

Identifique os obstáculos que nos impedem de permanecer alinhados com o escopo total do projeto e sugira como ajustar os planos.

Vantagens dos gráficos de burnup

Aqui está onde os gráficos de burn-up têm vantagem:

Ele rastreia o trabalho concluído separadamente do escopo, de modo que as alterações são imediatamente visíveis como um aumento na linha superior.

O trabalho concluído permanece em exibição como uma linha ascendente, o que é melhor para o moral da equipe e celebra o progresso geral.

As partes interessadas podem visualizar o progresso e as mudanças nos requisitos em uma única visualização, tornando as revisões de sprint mais transparentes.

Você pode acompanhar as tendências de velocidade ao longo do tempo observando a inclinação da linha de trabalho concluído.

Eles separam o desempenho da equipe do gerenciamento do escopo, facilitando a identificação das razões por trás dos atrasos.

🔍 Você sabia? Os seres humanos percebem o progresso em uma “curva S”. O início do trabalho parece lento, o meio do projeto parece rápido e o final parece lento novamente. Os gráficos de burnup geralmente revelam esse padrão natural de forma mais clara do que os gráficos de burndown.

Limitações dos gráficos de burnup

O uso de gráficos de burnup tem suas desvantagens:

Duas linhas ascendentes confundem as pessoas que não estão familiarizadas com o formato.

Eles exigem uma explicação mais detalhada antes que as equipes e as partes interessadas no projeto possam interpretá-los com segurança.

Para sprints com um escopo estável, a complexidade adicional não agrega muito valor, pois a linha superior permanece estável.

As verificações rápidas de status demoram mais porque você precisa explicar a diferença entre as linhas.

Parece menos urgente porque ambas as linhas sobem; não há uma contagem regressiva dramática até zero.

Gráfico de burnup e gráfico de burndown: principais diferenças

Os gerentes de projeto muitas vezes confundem os gráficos de burnup e burndown porque eles são parecidos, mas cada um responde a uma pergunta diferente à medida que o trabalho avança no ciclo de vida do projeto.

Aqui está uma análise clara e simples para ajudá-lo a escolher o mais adequado para o seu fluxo de trabalho. 👀

Recurso Gráfico de burnup Gráfico de burn down O que ele mostra Linha concluída para o trabalho que se aproxima do escopo total Trabalho restante que está diminuindo em direção a zero Objetivo Mostre o progresso e o escopo em uma única visualização Mostre a rapidez com que a equipe está reduzindo o trabalho Visibilidade do escopo Exibe as alterações no escopo de forma clara com uma linha de escopo separada. Oculta alterações no escopo, o que pode tornar as tendências enganosas. Visão do progresso Ajuda as equipes a ver se estão se aproximando da conclusão, mesmo que os requisitos mudem. Ajuda as equipes a avaliar se estão no caminho certo para concluir dentro do prazo do sprint. Estrutura visual Duas linhas: uma para o trabalho concluído e outra para o escopo total Uma linha: trabalho restante ao longo do tempo Mais adequado para Trabalhe onde os requisitos podem evoluir Sprints de escopo fixo com cargas de trabalho previsíveis Força Representação clara do aumento do escopo e do progresso total Uma maneira simples e fácil de acompanhar a taxa de queima dia a dia

Qual é o melhor para sprints?

Um gráfico de burndown funciona melhor para projetos de escopo fixo, nos quais a carga de trabalho é claramente definida no início.

É simples, focado e combina bem com o planejamento de sprints sem sobrecarregar a equipe com dados extras. Como o objetivo de um sprint é concluir uma quantidade fixa de trabalho em um curto espaço de tempo, ver a carga de trabalho restante cair para zero ajuda todos a se manterem alinhados e se ajustarem rapidamente se o progresso diminuir.

🔍 Você sabia? Em 1995, quando o Scrum foi introduzido oficialmente, a duração média de um sprint era de 1 a 4 semanas. A duração máxima era de um mês. Hoje, a maioria das equipes usa sprints de duas semanas, pois ciclos mais curtos aumentam a dopamina devido a loops de feedback mais rápidos.

Qual é o melhor para projetos com escopo variável?

Um gráfico de burnup funciona melhor quando os requisitos estão em constante mudança, pois mostra o trabalho concluído e o escopo total em linhas separadas. Ele oferece aos líderes uma visão transparente de como o trabalho está progredindo em todo o projeto.

Quando as equipes consultam um roteiro mais amplo do projeto, o gráfico de burnup oferece uma visão mais clara de como o progresso se compara à meta em evolução. Ele torna o aumento do escopo imediatamente visível e mantém as conversas baseadas em fatos, em vez de suposições.

🔍 Você sabia? Os trabalhadores ganham motivação com o “impulso psicológico ” – a sensação de que o progresso continua de forma constante. Mesmo pequenos avanços criam impulso, e é por isso que acompanhar a velocidade e o trabalho acumulado ajuda as equipes a superar sprints complexos.

Por que muitas equipes ágeis usam os dois

O uso dos dois gráficos oferece às equipes uma visão mais completa e precisa do progresso. O gráfico de burndown destaca a velocidade de curto prazo, enquanto o gráfico de burnup mostra o movimento de longo prazo em direção à meta e qualquer possibilidade de mudança no escopo.

Essa combinação fortalece o acompanhamento do projeto, pois as equipes podem detectar problemas antecipadamente, entender o “porquê” das mudanças e comunicar o status com confiança às partes interessadas.

Depois de entender como o progresso é acompanhado, o próximo desafio é manter essas informações visíveis em todo o seu espaço de trabalho — e é aí que o ClickUp entra em cena.

🚀 Vantagem do ClickUp: Quando seu trabalho se espalha por aplicativos, documentos, tickets, chats e pesquisas, encontrar respostas se torna lento e fragmentado. O ClickUp BrainGPT, um companheiro de IA para desktop, unifica a pesquisa e o raciocínio em: TODOS os seus aplicativos de trabalho

Seu espaço de trabalho ClickUp

Aplicativos conectados

Vários LLMs (ChatGPT, Claude e Gemini)

Pesquisa na web Pergunte ao ClickUp Talk to Text no Brain MAX para encontrar suas respostas em seu espaço de trabalho E quando você está trabalhando em ritmo acelerado, o Talk to Text no ClickUp Brain MAX ajuda você a trabalhar quatro vezes mais rápido. Basta ditar insights ou requisitos valiosos, e a ferramenta os formatará para você, prontos para serem adicionados a uma tarefa.

Veja como isso ajuda a eliminar a proliferação da IA:

Quando usar cada gráfico (cenários do mundo real)

As equipes costumam alternar entre gráficos de burnup e burndown ágeis, dependendo do tipo de trabalho, do nível de incerteza e da necessidade de monitorar o progresso de perto.

Aqui estão alguns cenários práticos que mostram quando cada gráfico faz mais sentido. 📈

Cenário 1: Um sprint de duas semanas em que o backlog está bloqueado

Sua equipe inicia um sprint de duas semanas com um conjunto fixo de tarefas e sem alterações esperadas no meio do sprint. Você deseja uma visualização diária simples que mostre se você está reduzindo o trabalho no ritmo certo.

Um gráfico de burndown é adequado para isso porque a linha de trabalho restante mostra se a equipe está adiantada ou atrasada. Isso funciona bem em um fluxo de trabalho ágil scrum, onde o foco é a entrega previsível.

Cenário 2: um recurso do produto que continua evoluindo durante o desenvolvimento

Você está criando um novo recurso voltado para o usuário e as partes interessadas continuam solicitando pequenas melhorias após cada demonstração. O escopo cresce um pouco a cada poucos dias, e a equipe precisa de clareza sobre se o progresso é real ou apenas parece lento porque a meta continua mudando.

Um gráfico de burnup é melhor neste caso, pois mostra o trabalho concluído e o escopo total como linhas separadas. Isso ajuda quando você mantém uma estrutura detalhada de divisão do trabalho que continua mudando.

🔍 Você sabia? As pessoas costumam superestimar o tempo que tarefas difíceis levarão (chamado de “viés de impacto”), o que as leva a procrastinar. Mas, uma vez que começam, elas geralmente concluem as tarefas mais rápido do que o previsto. Essa é uma das razões pelas quais dividir trabalhos complexos em partes menores aumenta o cumprimento das tarefas.

Cenário 3: Um projeto com duração de um trimestre, com várias aprovações e dependências

Sua equipe está preparando um lançamento voltado para o cliente que envolve engenharia, design, marketing e jurídico. Cada grupo segue seu próprio cronograma, e as aprovações podem atrasar certas tarefas.

Como o cronograma geral não é fixo, um gráfico de burnup oferece à liderança uma visão honesta do progresso e de como as mudanças afetam o escopo. Dessa forma, você pode explicar por que os cronogramas mudam, especialmente quando o cronograma do projeto muda devido a dependências entre equipes.

🧠 Curiosidade: as pessoas se sentem mais motivadas quando veem um progresso visível, mesmo que sejam pequenas vitórias. Isso é chamado de efeito gradiente de metas. Seu cérebro acelera o esforço à medida que você se aproxima da conclusão (e é exatamente por isso que os gráficos de burndown funcionam!).

Como criar um gráfico de burnup/burndown com o ClickUp

O ClickUp atua como um espaço de trabalho de IA convergente, o que significa que suas tarefas, documentos, atualizações, dados de sprint, relatórios e assistência de IA ficam em um único sistema, eliminando a proliferação de ferramentas.

Veja mais detalhes sobre como a ferramenta ágil pode ajudá-lo. 👇

Inicie sua configuração de sprint

Obtenha um modelo gratuito Estabeleça uma base consistente para sprints, acompanhe várias tarefas e veja o que está concluído e o que está em andamento com o modelo de gráfico de burndown do ClickUp.

O modelo de gráfico de burndown do ClickUp oferece um ponto de partida sólido. Defina cada KPI como uma tarefa do ClickUp. Em seguida, adicione campos personalizados do ClickUp, como Valor alvo, Valor real, Progresso e até mesmo Período anterior ou Variação. Dessa forma, você captura o número e o contexto em torno dele: como ele se compara à sua meta, se você está em uma tendência de alta ou baixa e qual equipe é responsável por ele.

O modelo oferece status personalizados do ClickUp, como Em andamento, Em risco, Concluído e Não iniciado, para definir o estado de cada KPI.

Digamos que você esteja executando um sprint de 12 dias para uma atualização de pagamentos. Você carrega o “Sprint 14”, insere seus 60 pontos de história estimados e mapeia tudo para status significativos. No segundo dia, seu engenheiro de back-end envia uma história de 5 pontos, o controle de qualidade fecha uma tarefa de 3 pontos e a linha de trabalho restante cai imediatamente.

Ouça Dayana Mileva, diretora de contas da Pontica Solutions:

Com o ClickUp, demos um passo à frente e criamos painéis onde nossos clientes podem acessar e monitorar o desempenho, a ocupação e os projetos em tempo real. Isso permite que os clientes se sintam conectados às suas equipes, especialmente considerando que estão localizados em diferentes países e, às vezes, até em diferentes continentes.

Crie sua sala de controle de sprint real

Criados dentro da plataforma (e integrados aos modelos do ClickUp!), os painéis do ClickUp permitem que você crie hubs personalizáveis que visualizam informações de todas as equipes ou departamentos. Você pode usar gráficos de barras, gráficos de linhas, medidores ou blocos numéricos, dependendo da história: desempenho de vendas, alcance de marketing, eficiência operacional, métricas de atendimento ao cliente ou KPIs relacionados aos funcionários.

Tenha acesso a recursos visuais em tempo real que refletem os dados de fontes selecionadas com os painéis personalizados do ClickUp

Os painéis funcionam melhor quando você os concentra nos dois gráficos que orientam as decisões do sprint: burndown para ritmo e burnup para escopo.

Suponha que você crie um “Painel de Controle Sprint 22”. Você adiciona um Cartão Sprint Burndown à esquerda e um Cartão Sprint Burnup à direita. Essa combinação facilita identificar o verdadeiro motivo dos atrasos.

Use o cartão Sprint Burndown nos painéis do ClickUp para ter uma visão clara da velocidade com que o trabalho está avançando

Quando você estiver na metade do sprint, seu painel mostrará:

A linha ideal do gráfico de burn down espera 27 pontos concluídos.

A linha real está em 18.

O gráfico de burnup mostra a linha de escopo saltando de 54 para 66 porque o Produto adicionou três tarefas de aperfeiçoamento de integração.

Esses dois gráficos, lado a lado, contam uma história muito diferente das questões de velocidade. A equipe não diminuiu o ritmo; o sprint mudou. Isso lhe dá um próximo passo claro: descarte uma história não essencial e mova as novas tarefas de aperfeiçoamento para o Sprint 23, em vez de forçar um ritmo irrealista.

Acompanhe seu ritmo em tempo real

Analise os detalhes do seu trabalho com os cartões Sprint Burndown no painel do ClickUp

Os cartões de burndown do sprint são atualizados sempre que alguém move uma tarefa. Se a linha ideal espera 12 pontos concluídos no segundo dia e sua linha real mostra apenas 6, você verifica seu quadro e encontra três tarefas paradas em revisão.

Um pequeno empurrão durante a reunião diária faz com que eles voltem a agir.

💡 Dica profissional: Configure um painel de KPI com cartões de IA que extraem dados de várias fontes. À medida que os dados são atualizados, o ClickUp Brain destaca tendências e anomalias (por exemplo, uma queda repentina na velocidade do sprint ou um pico na contagem de defeitos). Você evita ter que filtrar manualmente os números brutos.

Configure os cartões de IA nos painéis do ClickUp para criar reuniões rápidas sobre as atualizações recentes

Combine isso com o Talk-to-Text. Dite suas atualizações, acione um cartão de IA para recalcular métricas e atualize gráficos: burndown, burnup, escopo versus velocidade, etc. Você terá um painel atualizado antes da próxima reunião ou verificação da liderança.

Mantenha o escopo aberto

Os gráficos de burnup são importantes quando o sprint se recusa a permanecer estável.

Identifique alterações no escopo antes que elas atrapalhem seu sprint com os cartões de burnup de sprint nos painéis do ClickUp

O Sprint Burnup Card separa o trabalho concluído do escopo total, para que as alterações apareçam instantaneamente. Digamos que o QA adicione quatro cenários de acessibilidade no valor de 10 pontos. A linha do escopo sobe, a linha do progresso permanece estável e você sabe imediatamente que está mirando em um alvo em movimento.

Assista a este vídeo para aprender como criar um painel de controle de gerenciamento de projetos:

Elevem o nível com o ClickUp

Os gráficos de sprint tornam o trabalho mais claro quando as equipes agem rapidamente e gerenciam metas em constante mudança.

Os gráficos de burn down mantêm todos focados no ritmo atual, enquanto os gráficos de burn up ajudam a entender como o escopo evolui. A escolha certa depende do nível de mudança em torno do seu projeto, mas ambos os gráficos dão à sua equipe mais confiança e menos surpresas.

O ClickUp oferece as duas visualizações sem esforço extra, pois cada tarefa já contém os dados necessários para seus gráficos. Você acompanha o progresso, detecta mudanças no escopo antecipadamente e executa sprints com menos desvios.