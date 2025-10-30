Modelos gratuitos de planejador escolar para organizar o aprendizado do seu filho

“Hoje vamos estudar história ou arte?” Seu filho pergunta isso às 11h da terça-feira. Você dá uma olhada nas suas anotações e percebe... que também não tem certeza. Uma aba do navegador contém o currículo de matemática, outra, uma unidade de estudo da natureza, e uma terceira é um painel do Pinterest cheio de trabalhos manuais.

O ensino em casa traz liberdade, mas também pode ser opressivo quando os recursos se acumulam sem um plano de ação. 📚

De fato, a Universidade Johns Hopkins relata que, no ano letivo de 2023-24, 19 dos 21 estados que compartilharam dados registraram aumentos nas matrículas em escolas em casa. Com mais famílias escolhendo esse caminho, a demanda por maneiras simples de organizar aulas e acompanhar o progresso só está ficando mais forte.

Portanto, nesta postagem do blog, exploraremos 18 modelos gratuitos de planejadores para educação domiciliar no ClickUp for Students que podem ajudá-lo a controlar o aprendizado de seu filho. 🏁

O que são modelos de planejador escolar?

Um modelo de planejador escolar é uma ferramenta digital ou imprimível estruturada, projetada para ajudar pais, tutores ou alunos a organizar atividades acadêmicas em casa.

Ele centraliza planos de aula, tarefas, frequência, notas e horários, facilitando o gerenciamento de metas diárias, semanais e de longo prazo. Esses modelos geralmente incluem visualizações personalizáveis, acompanhamento de disciplinas, ferramentas de redação com IA e indicadores de progresso para simplificar o planejamento escolar e a manutenção de registros.

O que torna um modelo de planejador escolar em casa bom?

Um bom modelo de planejador escolar oferece um sistema completo para gerenciar estudos, recursos e rotinas familiares. Aqui estão alguns componentes a serem considerados ao escolher um:

Defina metas gerais: delineie objetivos anuais e crie uma visão geral do ano para mapear rotinas, prioridades e marcos importantes.

Organiza planos mensais e semanais: usa calendários, painéis e horários para estruturar aulas, tarefas e atividades.

Detalhes das aulas diárias: Divida cada dia com disciplinas específicas, tarefas e blocos de tempo para uma execução mais tranquila.

Gerencia o currículo e os recursos: acompanha livros, materiais, planejamento de excursões e planos de aula específicos para cada matéria durante todo o ano letivo.

Registra a frequência e reflexões: registra os registros de frequência e permite que você use páginas de reflexão para revisar o progresso.

Acompanha metas e hábitos: Monitora o progresso acadêmico e Monitora o progresso acadêmico e o desenvolvimento pessoal por meio de rastreadores

Personalize de acordo com suas necessidades: Oferece páginas extras para planejamento de projetos, estudos por unidade ou abordagens de educação não formal.

Incentive o envolvimento dos alunos: convide as crianças a ajudar a planejar as aulas ou escolher recursos para desenvolver o senso de propriedade e o envolvimento.

🧠 Curiosidade: Charlotte Mason foi uma educadora britânica do século XIX cuja filosofia ainda inspira muitas famílias que praticam o ensino doméstico hoje em dia. Ela acreditava que aulas curtas são melhores do que longas, porque a atenção das crianças funciona melhor em períodos curtos e se fortalece com a prática consistente. Sua abordagem de criar “livros vivos” e passeios pela natureza era considerada bastante radical na época.

18 modelos de planejador escolar

O software de gerenciamento de projetos educacionais ClickUp oferece um único local para mapear todas as partes móveis do ensino doméstico. Você pode esboçar planos de aula, acompanhar quais tarefas foram concluídas, registrar horas de atividades e até mesmo anotar reflexões rápidas sobre o aprendizado de cada dia.

Aqui estão 18 modelos para simplificar, estruturar e manter o controle do ano letivo em casa.

1. Modelo de plano de aula do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha planos de aula, formulários de avaliação e tarefas juntos com o modelo de plano de aula do ClickUp.

O modelo de plano de aula do ClickUp foi projetado para ajudar os educadores a criar, gerenciar e acompanhar com eficiência os planos de aula para cursos universitários. Comece delineando os tópicos e materiais a serem abordados no curso e, em seguida, defina metas e objetivos claros para cada curso dentro da ferramenta.

O modelo de planejador escolar permite que você desenvolva planos de aula detalhados para cada tópico, incluindo atividades e avaliações para garantir o envolvimento dos alunos. Além disso, você pode verificar regularmente o progresso de cada curso para fazer ajustes antecipadamente.

🌟 Veja por que você vai gostar:

📌 Ideal para: Pais, responsáveis ou tutores que desejam um modelo de plano de aula para planejar e acompanhar aulas de várias disciplinas e séries em sua escola em casa.

📮 Insight do ClickUp: 45% afirmam que dividir grandes objetivos em pequenas etapas os mantém motivados. O conceito é claro, mas colocá-lo em prática é onde o trabalho real começa (e muitas vezes fica parado). 🚥 Está se sentindo sobrecarregado com uma meta grande como “criar um currículo completo para o semestre”? Deixe o ClickUp Brain ajudar. Descreva sua meta e a IA do ClickUp irá dividi-la em tarefas e subtarefas viáveis, atribuir prazos e ajudá-lo a se aproximar dos seus sonhos. 💫 Resultados reais: Os usuários dizem que sua produtividade dobrou desde que mudaram para o ClickUp.

2. Modelo de planejador diário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize as tarefas em categorias como Pessoal, Trabalho e Objetivos com o modelo de planejador diário do ClickUp.

O modelo de planejador diário do ClickUp organiza suas aulas em casa, tarefas domésticas e afazeres pessoais em um só lugar. Com visualizações personalizadas, como a visualização de calendário do ClickUp e todas as tarefas, você pode gerenciar tarefas diárias, como compras de supermercado, rotinas de autocuidado ou até mesmo projetos paralelos, sem esforço.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize as tarefas por categoria com campos personalizados para Pessoal , Trabalho , Escola ou Metas .

Fique por dentro das prioridades com atualizações de status como A fazer e Concluído .

Agrupe as tarefas por data de vencimento e veja rapidamente o que está atrasado , com vencimento hoje ou já concluído .

Adicione detalhes como lembretes, notas e subtarefas para cada tarefa, para não se esquecer de etapas importantes.

📌 Ideal para: Pais e tutores que ensinam em casa e desejam uma maneira confiável de gerenciar as aulas diárias, ao mesmo tempo em que equilibram as responsabilidades domésticas e as tarefas pessoais em um aplicativo de planejamento diário.

3. Modelo de planejador semanal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe prazos, eventos, reuniões e muito mais de maneira envolvente com o modelo de planejador semanal da ClickUp.

O modelo de planejador semanal do ClickUp fornece um mapa visual da semana que vem, permitindo que você veja exatamente o que está acontecendo a cada dia, em quais objetivos você está se concentrando e onde pode ser necessário fazer ajustes.

Em vez de se apressar todas as manhãs, você terá uma visão geral das aulas, atividades e prioridades planejadas com antecedência. Com seu layout colorido em estilo quadro, espaços dedicados para metas e tarefas do tipo arrastar e soltar, este modelo de planejador escolar parece menos um guia semanal criativo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Planeje sua semana visualmente com um quadro Kanban de sete dias, cada coluna representando de segunda a domingo.

Identifique rapidamente o que está pendente ou concluído com status como Aberto e Concluído .

Use a Visualização do Quadro do Planejador para organizar as tarefas por dia de maneira colorida e com o recurso de arrastar e soltar.

Defina as principais metas da semana em áreas dedicadas, como Prioridade! e Reflexões.

📌 Ideal para: Pais, tutores ou responsáveis que educam em casa e desejam ter uma visão equilibrada da sua semana.

🧠 Curiosidade: No século XVII, famílias europeias ricas costumavam contratar governantas para educar os filhos em casa, combinando aulas acadêmicas com instrução sobre etiqueta e moral.

4. Modelo de programação diária da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje suas aulas, atividades e intervalos hora a hora com este modelo de programação diária por hora da ClickUp.

O modelo de programação diária da ClickUp ajuda os pais que educam em casa a planejar cada dia de forma estruturada. Você pode reservar horários específicos para aulas, leitura, atividades práticas e até mesmo intervalos, deixando um tempo livre para lidar com questões inesperadas ou transições entre disciplinas.

Os lembretes integrados e o controle de tempo facilitam o cumprimento do cronograma, garantindo que cada bloco de aprendizagem e atividade receba a atenção que merece.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Divida seu dia em intervalos de uma hora usando a Exibição da linha do tempo para ter horários claros de início e término.

Use campos para registrar detalhes como Motivo da ausência ou Notas para blocos específicos.

Alterne entre as visualizações Fluxo de trabalho diário , Ausências e Agenda diária para diferentes necessidades de planejamento.

Destaque intervalos ou transições importantes (como almoço ou sessões de revisão) com marcadores visuais de tempo.

📌 Ideal para: Pais, tutores e alunos que desejam uma estrutura hora a hora para as aulas em casa.

5. Modelo de horário escolar do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Veja as próximas aulas e o tempo gasto em projetos com o modelo de horário escolar do ClickUp.

O modelo de horário escolar da ClickUp oferece uma visão clara do horário das aulas, do tempo de estudo e das atividades.

Ele funciona como um sistema de gerenciamento de conhecimento. Isso significa que você pode planejar aulas, adicionar blocos de estudo e até mesmo incluir atividades não acadêmicas, como esportes ou intervalos. Com detalhes como nomes de professores, locais das aulas ou até mesmo notas sobre tarefas, é fácil manter tudo visível.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adicione contexto com campos como Professor , Atividade e Localização para cada aula ou bloco.

Alterne entre as visualizações Atividades , Horário escolar e Notas de aula para se concentrar no que você precisa.

Acompanhe a frequência ou a conclusão com status como Aberto e Concluído .

Defina tarefas recorrentes no ClickUp para lidar com aulas contínuas e tarefas repetitivas na programação.

📌 Ideal para: Pais, tutores ou responsáveis que desejam um planejador mensal estruturado para gerenciar várias aulas, blocos de estudo e rotinas pessoais em um ambiente de ensino doméstico.

💡 Dica profissional: use 10 minutos por dia para organizar seus arquivos digitais como uma técnica de gerenciamento de tempo para limpar notificações, atualizar tarefas e preparar seu espaço de trabalho.

6. Modelo de horário de aulas e estudo de tempo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha um melhor desempenho acadêmico ao conciliar vários compromissos simultaneamente usando o modelo de horário de aulas e estudo de tempo do ClickUp.

O modelo de horário de aulas e estudo da ClickUp foi projetado para acompanhar aulas, notas, avaliações e sessões de estudo. Ele conecta seus horários diários de aula com o desempenho acadêmico e o progresso nos estudos. Com tarefas recorrentes para cada matéria e campos personalizados para avaliações, você pode gerenciar quando são suas aulas e como está seu desempenho nelas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o desempenho acadêmico com 11 campos para Cor da turma , Semestre , Colegas de turma e Notas .

Gerencie os trabalhos do curso com status como A fazer , Em andamento e Concluído .

Fique por dentro dos exames e prazos com os painéis Atrasados e Não programados .

Use cinco visualizações personalizadas (Ano, Cronograma, Prioridades, Horário das aulas) em diferentes configurações para um planejamento flexível.

📌 Ideal para: Alunos, tutores ou professores que desejam conectar horários de aula com acompanhamento acadêmico ao usar o ClickUp para alunos.

Aprenda a aumentar a produtividade com um calendário de projetos abrangente. 👇🏼

7. Modelo de planejamento de aulas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Tenha um espaço de trabalho claro para elaborar aulas e atribuir responsabilidades com o modelo de planejamento de aulas do ClickUp.

O modelo de planejamento de aulas do ClickUp é ótimo para professores particulares ou pais que ensinam em casa e desejam uma maneira estruturada de planejar, organizar e acompanhar aulas de várias disciplinas. Cada aula pode incluir recursos, prazos e notas.

Por exemplo, se você estiver ensinando álgebra para uma criança mais velha e habilidades básicas de leitura para uma criança mais nova, você pode configurar listas separadas no modelo de planejador escolar para cada criança. Adicione tarefas da aula, anexe planilhas, vídeos ou materiais de leitura e marque-os como “Concluídos” quando estiverem prontos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso das aulas com status como A fazer , Planejado , Concluído , Reprovado , Aprovado e Arquivado .

Gerencie os detalhes das aulas com campos para informações sobre as aulas, prazos e prioridades.

Acesse rapidamente a preparação das aulas com visualizações como Esta semana, Hoje, Todas as listas e Guia.

📌 Ideal para: Pais que educam os filhos em casa e querem organizar as aulas para vários filhos e acompanhar o progresso em todas as disciplinas.

🔍 Você sabia? Horace Mann, frequentemente chamado de “Pai do Movimento Escolar Comum”, foi fundamental na defesa de um sistema de ensino público gratuito, universal e não sectário nos Estados Unidos. Suas reformas incluíram a criação de instituições de formação de professores conhecidas como “escolas normais”, que desempenharam um papel fundamental na profissionalização do ensino e na expansão das oportunidades educacionais.

8. Modelo de planejamento de programa de estudos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de planejamento de programa de estudos do ClickUp para acompanhar os objetivos do curso, cronogramas e materiais de apoio.

O modelo de planejamento de programa de estudos da ClickUp oferece uma ferramenta estruturada para planejar aulas, atividades e avaliações, garantindo que os educadores possam oferecer uma experiência de aprendizagem bem ritmada.

Colabore com colegas para reunir e organizar tópicos potenciais para o programa do curso. Depois de reunir as ideias, desenvolva um plano abrangente que inclua descrições do curso, objetivos, políticas de avaliação e um cronograma de tópicos e atividades.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize o currículo por matéria com Pastas e Hierarquia de listas (por exemplo, Inglês, Matemática).

Acompanhe a preparação das aulas com 10 status, como Atual , Em andamento , Precisa de revisão , Antigo e A planejar .

Adicione detalhes importantes com campos para Tópicos , Impressões , Prazos e níveis de Prioridade .

Planeje o semestre usando visualizações como Linha do tempo, Quadro, Calendário, Guia e Todas as listas.

📌 Ideal para: Professores, criadores de currículos ou coordenadores acadêmicos que desejam uma maneira estruturada de criar, acompanhar e refinar programas de estudos ao longo do ano letivo.

🚀 Vantagem do ClickUp: Quer saber como usar a IA para planejar aulas? Com o ClickUp Brain, você pode criar planos de aula eficazes e de alta qualidade em segundos. Basta pedir! Insira detalhes importantes, como matéria, série e objetivos de aprendizagem, e ele gerará um plano personalizado de acordo com o seu currículo. A IA conectada entende o contexto de seus projetos e fornece sugestões práticas, tornando-a ideal para pais e tutores que ensinam em casa. Mantenha-se em dia com os prazos das tarefas usando o ClickUp Brain Com a ferramenta de IA para estudantes ao seu lado, você pode: Elabore esboços detalhados do programa do curso e divida os tópicos sem esforço.

Transforme notas geradas por IA em documentos ou tarefas acionáveis instantaneamente.

Organize tarefas, listas de leitura e prazos de projetos em um único lugar.

Priorize as aulas e acompanhe o progresso com a orientação inteligente da IA. ✅ Experimente esta sugestão: Crie um plano de aula de uma semana para um aluno de 10 anos, cobrindo frações básicas em matemática. Inclua objetivos diários, atividades e uma breve avaliação no final da semana.

9. Modelo de programa de estudos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina objetivos claros para cada aula e acompanhe o progresso em tempo real com o modelo de programa de estudos do ClickUp.

Com o modelo de programa de estudos do ClickUp, você pode criar um programa estruturado e refinado que comunica claramente os objetivos, tópicos e tarefas de cada aula. Ele foi criado no ClickUp Docs, para que você possa criar um esboço bem formatado com descrições do curso, políticas de avaliação e um cronograma de atividades.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Estruture o conteúdo com o Doc View para criar um programa de estudos em rich text.

Acompanhe as atualizações do programa com campos de metadados como Criador/Proprietário e Última atualização .

Organize os elementos essenciais do curso em uma tabela de Informações do curso com campos para nome do curso, seção, unidades de crédito, informações do professor e detalhes de contato.

Navegue rapidamente com a barra lateral para páginas como Modelo de programa, Guia de introdução e + Nova página.

📌 Ideal para: Pais, tutores e educadores que ensinam em casa e desejam um programa profissional e centralizado para cada matéria ou curso.

🔍 Você sabia? John Dewey, uma figura importante na educação progressista, enfatizou a aprendizagem pela prática. Ele defendia que a educação deveria estar conectada às experiências da vida real, incentivando a resolução de problemas, o pensamento crítico e projetos práticos.

10. Modelo de acompanhamento de tarefas escolares do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Veja todos os seus trabalhos de casa em um só lugar para nunca perder um prazo com o modelo de acompanhamento de trabalhos de casa da ClickUp.

O modelo de acompanhamento de tarefas escolares da ClickUp ajuda você a ver todas as tarefas (ou partes de tarefas) em um só lugar, atribuir prioridades e se concentrar no acompanhamento de tarefas individuais.

O modelo de planejador escolar consolida os deveres de casa em uma visualização estruturada de tarefas, onde cada tarefa é uma subtarefa com sua própria data de vencimento, tag de assunto e status de conclusão. Indicadores visuais de progresso, combinados com a capacidade de adicionar notas ou dividir tarefas em etapas menores, simplificam o gerenciamento de várias disciplinas e prazos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as tarefas usando status como A fazer , Em andamento e Concluído para cada subtarefa.

Categorize os trabalhos de casa por disciplinas com etiquetas codificadas por cores para uma consulta rápida.

Visualize o progresso usando a barra de progresso de conclusão para ver o que foi feito e o que ainda está pendente.

Atribua tarefas a alunos ou auxiliares e defina sinalizadores de prioridade para destacar trabalhos urgentes.

📌 Ideal para: Pais, tutores ou responsáveis que ensinam em casa e desejam monitorar tarefas em várias disciplinas e acompanhar o progresso visualmente em um aplicativo de produtividade.

Veja o que Michael Turner, da Universidade de Miami, disse sobre o ClickUp:

O ClickUp é uma ótima ferramenta que usamos para nos mantermos organizados e em dia com os eventos. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento.

O ClickUp é uma ótima ferramenta que usamos para nos mantermos organizados e em dia com os eventos. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento.

11. Modelo de tarefas de aula do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe facilmente as tarefas e notas do seu semestre com o modelo de tarefas de aula do ClickUp.

O modelo de tarefas de aula do ClickUp centraliza todos os trabalhos, prazos e notas dos alunos em uma visualização de lista intuitiva do ClickUp. Ele também funciona como um modelo de acompanhamento de tarefas, monitorando e gerenciando as tarefas de todos os alunos e disciplinas.

Cada tarefa é claramente organizada por status de conclusão, com campos detalhados para avaliação, tópicos abordados e contexto específico do curso. Os pais ou tutores podem atribuir tarefas rapidamente, acompanhar o progresso e compartilhar recursos, facilitando a supervisão de vários alunos ou disciplinas sem perder nada.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Categorize as tarefas por matéria com o campo Aula (por exemplo, Matemática 102, Inglês 201, História 102).

Forneça acesso instantâneo a recursos e links para materiais de tarefas, leituras ou ferramentas de estudo online.

Organize e visualize tarefas em vários layouts usando as visualizações Lista , Lista por data de vencimento , Exames e Trabalhos .

Acompanhe os tópicos abordados e os tipos de tarefas com os campos Tipo de tarefa e Tópicos abordados.

📌 Ideal para: Pais, responsáveis ou tutores que ensinam em casa e gerenciam vários alunos, procurando uma maneira fácil de atribuir, acompanhar e avaliar os trabalhos de sala de aula em todas as disciplinas.

12. Modelo de lista de verificação de planejamento do aluno do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie uma lista de tudo o que você deseja alcançar ao longo do ano letivo com o modelo de lista de verificação de planejamento do aluno da ClickUp.

O modelo de lista de verificação de planejamento do ClickUp oferece aos alunos e pais que educam em casa um centro para acompanhar todas as tarefas essenciais para o planejamento acadêmico, desde inscrições até exames. Além disso, cada etapa é organizada em subtarefas acionáveis. Isso simplifica a divisão de um planejamento complexo em partes gerenciáveis, permite ver o progresso rapidamente e manter o controle dos prazos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize todo o fluxo de trabalho de preparação para a faculdade com uma Tarefa Principal que funciona como seu centro de controle.

Divida o planejamento complexo em subtarefas distintas, como Recursos , Cronograma de exames , Acompanhamento de projetos , Acompanhamento de atividades em grupo e Aulas e anotações .

Adicione notas, tags ou dependências às tarefas para obter orientações claras e contexto durante todo o processo de planejamento.

📌 Ideal para: Pais, responsáveis ou tutores que ensinam em casa e orientam os alunos na preparação para a faculdade, admissões e planejamento acadêmico de longo prazo.

13. Modelo de progresso do aluno do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Ofereça apoio personalizado a cada aluno com o modelo de progresso do aluno da ClickUp.

Já se perguntou se seu aluno ou filho está realmente acompanhando o ritmo? O modelo de progresso do aluno da ClickUp foi criado para pais, tutores e instrutores de ensino domiciliar que precisam de uma visão em tempo real do desempenho, comportamento e crescimento de seus alunos.

Você pode acompanhar vários alunos ao mesmo tempo, ver quem está se destacando, quem precisa de incentivo extra e quais áreas exigem mais atenção. O modelo de planejador escolar organiza os alunos por status, monitora o comportamento e o esforço e armazena detalhes pessoais e acadêmicos importantes em um só lugar.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Monitore o desempenho de cada aluno com status como Boa performance , Precisa de atenção , Precisa ganhar confiança e Precisa de tarefas adicionais .

Acompanhe detalhes essenciais usando campos para Aniversário , Aulas , Esforço e Comportamento .

Acesse várias perspectivas com as visualizações Problemas de comportamento , Lista e Necessita de atenção .

Registre o esforço visualmente com o campo Classificação por estrelas e o progresso acadêmico com o campo Progresso .

📌 Ideal para: Pais, responsáveis ou tutores que ensinam vários filhos em casa e desejam uma ferramenta para acompanhar o progresso, o comportamento e as conquistas individuais, garantindo que cada aluno receba a atenção necessária.

🔍 Você sabia? Thomas Jefferson, um grande defensor da educação, acreditava na aprendizagem autodirigida e incentivava as crianças a lerem bastante em casa.

14. Modelo de definição de metas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se motivado em relação às metas de longo prazo visualizando pequenos passos que levam a elas com o modelo de metas SMART da ClickUp.

O modelo de metas SMART da ClickUp foi projetado para tutores, pais e alunos que estudam em casa e desejam definir objetivos mensuráveis e acompanhar o progresso em um só lugar.

Ele permite que você divida grandes objetivos acadêmicos, como dominar um novo assunto ou concluir um projeto semestral, em etapas gerenciáveis. O modelo de planejador escolar também ajuda a quantificar o esforço, atribuir responsabilidades e acompanhar o sucesso ao longo do tempo, tornando a conquista de objetivos motivadora para os alunos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Específicas , Mensuráveis , Alcançáveis , Relevantes , Com prazo determinado . Defina metas viáveis usando os campos da estrutura SMART

Acompanhe o progresso visualmente com status como Excelente , Em dia , Atrasado e A fazer .

Quantifique o esforço e a viabilidade com os campos Quantidade de esforço necessário e Você tem as habilidades necessárias .

Monitore o progresso das metas com visualizações dedicadas, como Metas SMART, Esforço para atingir metas e Planilha de metas SMART.

📌 Ideal para: Pais, tutores e alunos que estudam em casa e desejam uma abordagem estruturada e mensurável para atingir seus objetivos acadêmicos.

🚀 Vantagem do ClickUp: O AI Writer for Work do ClickUp Brain gera conteúdo com base em um prompt de linguagem simples, completo com verificação ortográfica integrada, ajustes de tom, respostas rápidas de IA e modelos personalizáveis. Peça ao ClickUp Brain para gerar planos de aula escritos para você Experimente estas sugestões para usar a IA para tomar notas e outros fins: Escreva um plano de aula detalhado para uma criança de 7 anos sobre o tema do ciclo da água.

Crie uma planilha imprimível com 10 problemas de multiplicação adequados para uma criança de 9 anos.

Resuma os pontos principais de um capítulo sobre a Revolução Americana para uma criança de 12 anos.

Crie um cronograma semanal de ensino doméstico para alguém do 10º ano, incluindo matemática, ciências, história, leitura e arte.

15. Modelo de educação para alunos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie planos de projeto para gerenciar sua carga de trabalho de forma eficaz usando o modelo de educação para alunos da ClickUp.

O modelo de educação estudantil do ClickUp oferece um único centro para organizar o progresso acadêmico ao longo dos semestres, acompanhando a carga horária completa, os pré-requisitos e o planejamento acadêmico de longo prazo.

Você pode visualizar um semestre inteiro de uma só vez, acompanhar o desempenho dos alunos e gerenciar detalhes essenciais do curso, como créditos, instrutores e programas. É perfeito para garantir que os alunos fiquem em dia com suas tarefas, ao mesmo tempo em que oferece aos pais e tutores uma visão clara do progresso.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize todos os cursos cronologicamente usando Grupos Semestrais (por exemplo, 2022 Primeiro Semestre, 2023 Segundo Semestre).

Acompanhe o progresso de cada curso com status como A fazer , Em andamento , Concluído , Aprovado , Reprovado , Abandonado .

Armazene detalhes acadêmicos importantes com campos como Número do curso , Unidades de crédito , Contato do instrutor , Link do programa e Nota final .

Visualize as dependências do curso usando a Visualização de pré-requisitos para planejar o aprendizado sequencial de maneira eficaz.

📌 Ideal para: Pais, responsáveis e tutores que ensinam em casa e precisam de um sistema para gerenciar vários cursos, acompanhar notas e supervisionar o progresso acadêmico ao longo do tempo.

🚀 Vantagem do ClickUp: Com o ClickUp Brain MAX, você pode acompanhar todas as aulas, tarefas e recursos sem perder nada. Pesquise instantaneamente em tarefas, documentos, planos de aula e aplicativos conectados, como Google Drive ou Dropbox, para encontrar exatamente o que você precisa. Use o Talk-to-Text do ClickUp Brain MAX para fazer anotações sem usar as mãos O recurso Talk-to-Text do ClickUp permite que você dite notas de aula, lembretes de lição de casa ou ideias de projetos sem usar as mãos, para que você possa se concentrar em ensinar ou orientar seu filho. Além disso, alterne entre modelos de IA como Brain, ChatGPT, Claude ou Gemini para debater ideias de aulas, gerar guias de estudo ou criar tarefas que se adaptem ao estilo de aprendizagem do seu aluno.

16. Modelo de notas de aula do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture, organize e revise o conteúdo das aulas usando o modelo de notas de aula do ClickUp.

O modelo de anotações de aula do ClickUp centraliza seus materiais de aula, tarefas e recursos de estudo em um documento editável. Você tem controle sobre a identidade e as contribuições do seu documento com configurações e metadados de fácil acesso. Além disso, o bloco de notas fixado na parte inferior é perfeito para fazer anotações, registrar ideias de projetos ou lembretes rápidos enquanto você estuda.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe e envie os trabalhos de casa diretamente nas suas notas usando a Tabela de Trabalhos de Casa com colunas para tarefas e respostas.

Adicione comentários, atribua perguntas ou deixe notas para você mesmo e para os tutores com o Painel de Comentários .

Destaque termos ou seções importantes usando os recursos Destaque e Anotação para referência rápida.

Revise a gramática, o estilo e o tom usando Sugestões/Previsões Premium para notas refinadas.

📌 Ideal para: Alunos, pais e tutores que desejam um local organizado para anotações de aula e tarefas com ferramentas colaborativas e de anotação.

17. Modelo de folha de presença do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Monitore a frequência e a participação diária nas aulas com o modelo de folha de frequência do ClickUp.

O modelo de folha de presença do ClickUp ajuda você a registrar rapidamente quem está presente, ausente ou atrasado, além de manter todas as informações de contato dos alunos e das aulas organizadas. Veja as tendências de frequência, acompanhe a cobertura das aulas e até mesmo gerencie lembretes para as próximas aulas ou reposições. É uma maneira simples e organizada de identificar padrões ou irregularidades na frequência.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe a frequência diária dos alunos com status como Presente , Ausente , Atrasado e Programado .

Registre informações importantes sobre as aulas, como Aula do dia , Instrutor e Nome da sala de aula .

Mantenha as informações de contato à mão com os campos E-mail e Número de telefone para cada aluno.

Visualize e alterne entre várias perspectivas com exibições como Folha de Presença, Formulário de Presença ou Lista de Participantes.

📌 Ideal para: Pais, tutores ou coordenadores de ensino domiciliar que precisam acompanhar a frequência dos alunos, gerenciar várias disciplinas e manter informações de contato e aulas.

🔍 Você sabia? O envolvimento emocional na aprendizagem, como o criado por meio da narrativa, pode tornar tópicos complexos mais fáceis de entender e lembrar. Mais de 80% dos participantes de um estudo se sentiram emocionalmente conectados aos vídeos narrativos, o que melhorou sua compreensão.

18. Modelo para alunos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Integre o programa, os trabalhos de casa, as notas das aulas, a frequência e o acompanhamento do progresso com o modelo ClickUp Student.

Ao contrário de outros modelos que se concentram em áreas específicas, o Modelo para Estudantes da ClickUp é um espaço de trabalho completo, projetado para gerenciar todos os aspectos da vida acadêmica de um aluno. Lembretes e notificações automáticas garantem que prazos importantes não sejam perdidos, enquanto a capacidade de atribuir tarefas para projetos em grupo mantém a colaboração clara e coordenada.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Centralize todas as listas acadêmicas, documentos e horários em um único Espaço do Aluno dedicado.

Acompanhe as anotações das aulas e as tarefas como tarefas com indicadores de status, responsáveis, prazos e prioridades.

Planeje cursos e aulas por série, semestre ou matéria, usando fluxos de trabalho como Atual, Precisa de revisão e A fazer.

📌 Ideal para: Alunos, tutores ou coordenadores de ensino domiciliar que desejam um modelo de produtividade para planejar aulas, acompanhar notas e gerenciar tarefas e anotações.

Torne o ensino em casa mais gratificante com o ClickUp

O ensino em casa já lhe oferece o benefício da flexibilidade. Mas, sem um plano, é fácil acabar com anotações espalhadas, abas abertas e ideias pela metade.

Os modelos do ClickUp são totalmente personalizáveis, permitindo que você organize disciplinas, tarefas, horários e excursões de acordo com a rotina única da sua família. O ClickUp Docs mantém planos de aula, notas e recursos em um só lugar. Enquanto isso, o ClickUp Brain é perfeito para brainstorming, priorização e simplificação do seu fluxo de trabalho.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!