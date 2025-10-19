As 11 melhores alternativas ao Product Hunt para lançar e promover seu produto

O Product Hunt é conhecido por ajudar as pessoas a lançar, descobrir e falar sobre novos produtos, especialmente entre os primeiros usuários e entusiastas de tecnologia.

Mas nem sempre é fácil ser notado no Product Hunt. A plataforma é concorrida, o timing é importante e mesmo produtos de software excelentes podem passar despercebidos sem a rede ou o impulso certos. Para fabricantes independentes, pequenas startups ou produtos SaaS de nicho, confiar apenas no Product Hunt pode limitar a quantidade de feedback valioso que você recebe do seu público-alvo.

É por isso que muitos fundadores e profissionais de marketing procuram outros sites e comunidades para alcançar testadores beta, conectar-se com usuários reais e construir tração passo a passo.

Neste artigo, veremos algumas das melhores alternativas ao Product Hunt para ajudá-lo a alcançar o público certo, coletar feedback e fazer seu próximo lançamento crescer de forma mais sustentável.

As 11 melhores alternativas ao Product Hunt em resumo

Aqui está uma comparação rápida das principais soluções alternativas ao Product Hunt para ajudá-lo a escolher a opção certa com base em alguns recursos essenciais, recursos adicionais, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* BetaList Feedback inicial e tração pré-lançamento Inscrições de usuários beta, tópicos em destaque, resumo diário, páginas de produtos Preços personalizados Indie Hackers Apoio da comunidade e feedback de colegas Fóruns ativos, estudos de casos reais, quadro de ideias e entrevistas com fundadores Gratuito Reddit Comunidades de nicho e feedback sincero dos usuários Subreddits focados, comentários em tempo real, visibilidade dos votos positivos, público amplo Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5,99/mês por usuário AlternativeTo Comparando softwares e conquistando novos usuários Classificações de usuários, listas de concorrentes, avaliações reais, votos coletivos Gratuito BetaPage Apresentando startups para testadores beta Listagens de produtos, comunidade de usuários beta, recursos de boletim informativo, insights sobre o roteiro Gratuito Lançamento em breve Exposição constante e tração inicial Recursos diários para startups, divulgação em boletins informativos e alcance da comunidade tecnológica Gratuito; planos pagos a partir de US$ 99 (pagamento único) Starter Story Aprenda com os manuais reais dos fundadores mais de 4.400 estudos de caso, acesso à comunidade, relatórios detalhados, cursos Preços personalizados Betafy Conectando startups com usuários beta Grupo de testadores beta, coleta de feedback, geração de leads, listagens de descobertas Preços personalizados G2 Construção de confiança e validação credível Avaliações verificadas, comparações com concorrentes, sinais de confiança, grande comunidade de compradores Gratuito Capterra Alcançando compradores empresariais para software B2B Avaliações verificadas, páginas detalhadas de produtos, lances PPC, recursos para construir confiança Gratuito SaaSWorthy Listas imparciais de softwares Pontuações SW, mais de 75.000 ferramentas, avaliações verificadas, listas selecionadas, citações reais Gratuito

O que você deve procurar nas alternativas ao Product Hunt?

Ao explorar alternativas ao Product Hunt, é útil escolher plataformas que correspondam ao seu público-alvo e facilitem a divulgação dos seus produtos de software para as pessoas certas.

Veja o que você deve procurar na ferramenta ideal:

Comunidades ativas onde os primeiros usuários, usuários beta e entusiastas de tecnologia verificam regularmente novas ferramentas e compartilham opiniões sinceras

Um público adequado ao seu nicho, para que você não esteja apresentando produtos de tecnologia para o perfil de usuário errado

Etapas de envio simples e aprovações rápidas para que você possa se concentrar no lançamento de seus produtos, sem se preocupar com formulários intermináveis

Maneiras claras de coletar feedback valioso , interagir com sua base de clientes fiéis e construir um envolvimento genuíno com a comunidade

Opções que equilibram custo e benefício — algumas plataformas são gratuitas, enquanto outras cobram por visibilidade extra ou posicionamento premium

📖 Leia também: Exemplos de metas de marketing para atingir seus objetivos

As 11 melhores alternativas ao Product Hunt

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As empresas que utilizam plataformas SaaS baseadas em nuvem costumam afirmar que podem lançar novos produtos e recursos no mercado 20% a 40% mais rápido do que antes.

Isso significa que há um potencial real para que ferramentas e produtos tecnológicos de acesso antecipado alcancem um público mais amplo e revolucionem o mercado quando têm o plano de lançamento certo.

Se você deseja comparar softwares de lançamento de produtos ou acessar uma comunidade fantástica além do Product Hunt, aqui estão as melhores alternativas para ajudá-lo a se conectar com os primeiros usuários.

Pronto para impulsionar a adoção do produto?

1. BetaList (ideal para feedback inicial e tração pré-lançamento)

via BetaList

Dados da Gallup mostram que 80% dos funcionários que recebem feedback significativo todas as semanas se sentem totalmente envolvidos. O mesmo princípio aplica-se quando se está a desenvolver novos produtos.

Sem a opinião sincera dos primeiros usuários e usuários beta, os fabricantes independentes e as equipes pequenas muitas vezes perdem oportunidades de refinar suas criações. O BetaList ajuda a resolver esses problemas, apresentando seu projeto a pessoas que querem testar novas ferramentas e dar feedback valioso antes do lançamento completo.

Essa exposição inicial pode ajudá-lo a atrair seus primeiros usuários reais, construir confiança e moldar um produto que se adapte ao seu público-alvo desde o primeiro dia.

Melhores recursos do BetaList

Conecte-se com usuários beta e entusiastas de tecnologia interessados em testar produtos SaaS e ferramentas da web.

Crie páginas de produtos simples para coletar inscrições e obter opiniões reais dos usuários.

Use tópicos em alta, como aplicativos, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de IA e gerenciamento de projetos, para se adequar ao seu nicho.

Alcance uma comunidade que procura ativamente novas ferramentas e projetos paralelos.

Obtenha visibilidade extra através do resumo diário e da newsletter da BetaList.

Limitações do BetaList

A maior parte do tráfego ocorre nos primeiros dias após a divulgação.

Nem todos os produtos recebem a mesma exposição sem promoção extra.

Envolvimento mais limitado da comunidade em comparação com plataformas de lançamento maiores.

Preços do BetaList

Preços personalizados

Avaliações e comentários do BetaList

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários dizem sobre o BetaList

Esta avaliação do Reddit compartilhou:

Nos primeiros 10 dias, 209 visitantes acessaram o site do produto a partir do BetaList e 53 deles se inscreveram... Como primeiro tráfego para um novo produto, o volume me parece bastante positivo.

Nos primeiros 10 dias, 209 visitantes acessaram o site do produto a partir do BetaList e 53 deles se inscreveram... Como primeiro tráfego para um novo produto, o volume me parece bastante positivo.

🎥 Assista: Como planejar o lançamento do seu próximo produto com um modelo do ClickUp:

2. Indie Hackers (ideal para suporte da comunidade e feedback de colegas)

via Indie Hackers

Criar um novo produto, projeto paralelo ou ferramenta SaaS pode ser uma tarefa solitária, especialmente para fundadores independentes que trabalham sozinhos. Sem uma comunidade engajada, é fácil perder ideias, conexões e feedback valioso que moldam um lançamento bem-sucedido.

A Indie Hackers resolve isso oferecendo aos fundadores um espaço para compartilhar histórias reais e aprender com os outros.

Esta rede aberta ajuda você a encontrar os primeiros usuários, obter conselhos práticos e se conectar com clientes em potencial, mantendo a motivação a longo prazo.

Melhores recursos do Indie Hackers

Fóruns ativos onde criadores independentes, desenvolvedores e startups compartilham vitórias, fracassos e dicas.

Acesse estudos de casos reais de projetos paralelos lucrativos e produtos de tecnologia.

Um quadro de ideias para envolvimento instantâneo da comunidade e feedback sobre novas ideias

Apoio de colegas para ajudar a testar, lançar e comercializar novas ferramentas.

Histórias e entrevistas para inspirar seus próximos passos e mantê-lo informado.

Limitações do Indie Hackers

Sem uma “página de lançamento” direta como o Product Hunt — mais discussão do que promoção.

Ser notado pode levar tempo se você não for ativo na comunidade.

O feedback depende do quanto você participa e contribui.

Preços do Indie Hackers

Gratuito

Avaliações e comentários do Indie Hackers

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Reddit (ideal para comunidades de nicho e feedback sincero dos usuários)

via Reddit

Muitas startups e fabricantes independentes subestimam o Reddit, mas a publicação certa no subreddit certo pode gerar um tráfego enorme sem gastar um centavo.

Ao contrário dos sites de lançamento lotados, o Reddit oferece uma vantagem ao permitir que você se conecte com seu público-alvo em seus locais preferidos, como r/SideProject para ideias independentes, r/Entrepreneur para fundadores ou r/InternetIsBeautiful para produtos tecnológicos inteligentes.

Quando usado corretamente, o Reddit ajuda você a coletar feedback bruto e sem filtros, atrair os primeiros usuários e construir confiança de uma forma que páginas de lançamento sofisticadas sozinhas não conseguem.

Melhores recursos do Reddit

Conecte-se com os primeiros usuários em subreddits específicos

Teste ideias em público e obtenha feedback sincero e rápido

Alcance um grande público interessado em produtos de tecnologia gratuitamente se sua publicação tiver repercussão

Mantenha-se visível ao longo do tempo por meio de votos positivos e tópicos de discussão ativos

Saiba o que seu público-alvo realmente deseja antes de investir mais tempo na criação

Limitações do Reddit

É fácil infringir as regras da comunidade e ter suas postagens removidas se você se autopromover demais

Requer pesquisa e paciência — os resultados dependem da publicação da maneira correta

O engajamento pode ser imprevisível e, às vezes, severo

Preços do Reddit

Gratuito

Reddit Premium: US$ 5,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Reddit

G2 : 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários dizem sobre o Reddit

Esta avaliação da G2 capturou:

O Reddit é uma excelente plataforma de mídia social que permite aos usuários participar de uma comunidade, publicar conteúdo e participar de discussões com outros usuários. O Reddit facilita a criação ou participação em uma comunidade e a conexão com pessoas que pensam da mesma forma.

O Reddit é uma excelente plataforma de mídia social que permite aos usuários participar de uma comunidade, publicar conteúdo e participar de discussões com outros usuários. O Reddit facilita a criação ou participação em uma comunidade e a conexão com pessoas que pensam da mesma forma.

👀 Curiosidade: o primeiro lançamento do iPhone, em 2007, quase fracassou. Steve Jobs teve que trocar de dispositivo nos bastidores porque o protótipo ficava travando durante a demonstração.

4. AlternativeTo (ideal para comparar softwares e conquistar novos usuários)

via AlternativeTo

Apresentar seus produtos de software para pessoas que já estão procurando alternativas é um atalho inteligente para direcionar tráfego e encontrar os primeiros usuários dispostos a experimentar algo novo.

O AlternativeTo classifica as ferramentas com base em votos e avaliações reais dos usuários. Assim, quando alguém procura uma alternativa a um aplicativo de grande nome, seu novo produto pode aparecer ao lado de nomes mais estabelecidos.

Melhores recursos do AlternativeTo

Apareça diretamente ao lado dos principais concorrentes quando os usuários pesquisarem por melhores opções

Alcance uma comunidade grande e ativa que busca comparar softwares e descobrir novos produtos SaaS

Use avaliações e votos de usuários reais para construir confiança e atrair clientes em potencial

Aproveite o tráfego orgânico constante à medida que as pessoas procuram ferramentas melhores

Mantenha-se relevante com classificações colaborativas e páginas de produtos atualizadas

Limitações do AlternativeTo

Leva tempo para se destacar se sua ferramenta ainda não tiver muitos votos positivos

Não é uma plataforma de lançamento clássica e é mais útil para descobertas contínuas do que para grandes anúncios

Envolvimento direto limitado — você depende dos visitantes que clicam no seu site

Preços da AlternativeTo

Gratuito

Avaliações e comentários da AlternativeTo

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

5. BetaPage (ideal para apresentar startups a usuários pioneiros e testadores beta)

via BetaPage

Há alguns anos, a Ray-Ban e a Meta lançaram óculos inteligentes chamados Ray-Ban Stories. A ideia parecia futurista: óculos que permitem tirar fotos e gravar vídeos com câmeras ocultas. No entanto, o lançamento não conseguiu atrair compradores reais.

Menos de 10% do estoque foi vendido e mais de 13% foi devolvido, comprovando como um novo produto pode enfrentar dificuldades quando não atinge seu público-alvo e ignora feedback genuíno.

O BetaPage ajuda fabricantes independentes e startups a evitar esse erro, listando projetos paralelos, produtos SaaS e ferramentas tecnológicas onde os primeiros usuários realmente buscam ideias novas. Ele ajuda você a atrair usuários beta, coletar feedback valioso e testar sua proposta muito antes do grande lançamento do produto.

Melhores recursos do BetaPage

Liste seus produtos de software ou aplicativos, estejam eles em desenvolvimento, em beta privado ou já disponíveis

Alcance uma comunidade de amantes de startups, testadores beta e caçadores de ideias

Obtenha votos positivos e recursos de boletim informativo que atraem os primeiros visitantes às suas páginas de produtos

Avalie o interesse real e modele sua apresentação antes de investir em um lançamento maior

Reúna informações úteis para melhorar seu plano de ação e construir confiança com clientes em potencial

Limitações do BetaPage

A qualidade das inscrições pode variar se o seu nicho for muito amplo

Funciona melhor em conjunto com outras alternativas ao Product Hunt para obter tração suficiente

Menos útil para softwares totalmente lançados que não precisam de testes beta

Preços do BetaPage

Gratuito

Avaliações e comentários do BetaPage

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: As melhores ferramentas de software de gerenciamento de tarefas para melhorar seus fluxos de trabalho

6. Lançamento Next (ideal para exposição constante e tração inicial)

via Lançamento Próximo

Apresentar sua startup a usuários reais costuma ser a parte mais difícil do lançamento de um produto, especialmente quando você está desenvolvendo projetos paralelos ou produtos SaaS de nicho sem um grande orçamento de marketing.

O Launching Next permite que você liste novas startups e produtos de tecnologia diariamente, apresentando sua ideia a milhares de leitores que estão procurando novas ferramentas para experimentar. É uma maneira simples de coletar feedback valioso, conectar-se com os primeiros usuários e manter seu impulso além de um único dia de lançamento.

Lançamento Próximo melhores recursos

Apresente seus produtos de software, ferramentas e novos projetos ao lado de milhares de startups em alta

Alcance um público de entusiastas de tecnologia, fundadores e potenciais usuários beta

Aproveite os visitantes diários que procuram projetos paralelos e novas ferramentas para testar

Opção de ser listado no boletim informativo diário para obter um envolvimento extra da comunidade

Processo de envio fácil com um caminho claro para ser destacado

Lançamento Próximas limitações

As listagens básicas podem ter menos visibilidade sem promoção extra

O tráfego depende do seu nicho e do destaque das páginas dos seus produtos

Funciona melhor quando combinado com outras alternativas ao Product Hunt

Lançamento Próximo preço

Gratuito

Atualização: US$ 99 (pagamento único)

Lançamento Próximas avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Melhores aplicativos de calendário

7. Starter Story (ideal para aprender com manuais reais de fundadores)

via Starter Story

Você sabia que o Google teve que encerrar seu aplicativo dedicado a podcasts para usuários dos EUA em meados de 2024, após não conseguir capturar público suficiente?

Apesar de ter uma marca global por trás, o Google Podcasts só conseguiu se tornar a escolha preferida de cerca de 4% dos ouvintes semanais nos EUA, enquanto o YouTube atraiu mais de 23%. Um lançamento fraco e um mercado pouco claro podem impedir até mesmo o produto ou a empresa mais inovadora de ter sucesso.

A Starter Story existe por esse motivo: ela ajuda os fundadores a evitar esses pontos cegos, fornecendo milhares de exemplos reais e detalhados de estratégias de lançamento de produtos e de como os fundadores podem fazer seu próximo empreendimento valer a pena.

Principais recursos do Starter Story

Aprenda com mais de 4.400 estudos de caso de fundadores de diversos setores e modelos de negócios.

Acesse relatórios e pesquisas detalhados para identificar tendências e lacunas lucrativas.

Junte-se a uma comunidade ativa de fundadores para obter feedback de colegas e conselhos práticos.

Use modelos e ferramentas para passar da ideia ao lançamento mais rapidamente.

Faça cursos especializados em Lean SEO, marketing por e-mail e sistemas para empreendedores individuais.

Limitações do Starter Story

O alto custo inicial da assinatura pode ser difícil para fundadores com recursos limitados.

Os valores de receita são auto-relatados, nem sempre verificados de forma independente.

Algumas histórias podem parecer mais inspiradoras do que ações passo a passo.

A profundidade da comunidade e a experiência de suporte variam de acordo com o tópico e o usuário.

Preços do Starter Story

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Starter Story

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Como melhorar sua estratégia de marketing de produto

8. Betafy (ideal para conectar startups com usuários beta)

via Betafy

Quando você lança algo novo, nada dói mais do que o silêncio. Sem um grupo engajado de testadores iniciais, é fácil deixar passar bugs, perder o ímpeto ou criar algo que ninguém realmente quer.

A Betafy resolve esse problema conectando startups diretamente com usuários beta reais que estão ansiosos para testar e compartilhar feedback. É uma maneira simples de identificar problemas, reunir insights e construir lealdade antes de você entrar no mercado.

Melhores recursos do Betafy

Conecte-se com uma comunidade de testadores beta e primeiros usuários.

Receba feedback que o ajudará a resolver problemas antes de um lançamento mais amplo.

Use a plataforma para encontrar testadores para aplicativos, SaaS e novos produtos digitais.

Apresente sua startup em um espaço dedicado à descoberta.

Combine pesquisa de usuários e geração de leads em um só lugar.

Limitações do Betafy

A qualidade do feedback depende do nível de atividade dos seus testadores beta.

Comunidade menor em comparação com plataformas de lançamento maiores

Opções de promoção integradas limitadas além do teste beta

Preços do Betafy

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Betafy

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Modelos gratuitos de estratégia de entrada no mercado que você deve ter à mão

9. G2 (ideal para construir confiança e obter validação credível dos usuários)

via G2

Mesmo os lançamentos de produtos mais inteligentes podem fracassar se os novos compradores não confiarem no que você criou. Uma coisa é promover seus produtos SaaS ou de tecnologia no Product Hunt, mas outra coisa é fornecer evidências concretas de clientes reais.

O G2 resolve essa lacuna, oferecendo ao seu software um espaço visível e confiável para avaliações verificadas. Isso facilita conquistar os primeiros usuários, comparar-se aos grandes concorrentes e transformar feedback valioso em credibilidade que perdura muito depois do dia do lançamento.

Melhores recursos do G2

Reúna avaliações autênticas de clientes reais para construir confiança com seu público-alvo

Apresente seu produto ao lado dos concorrentes para que os compradores possam comparar diretamente os softwares

Use os selos e sinais de confiança da G2 em seu site para aumentar as conversões

Aproveite uma grande comunidade de profissionais que compartilham o que funciona e o que não funciona

Atraia tráfego orgânico constante de compradores que procuram novas ferramentas e produtos SaaS

Limitações do G2

Pode levar tempo e esforço para coletar avaliações de alta qualidade em quantidade suficiente

Anúncios concorrentes podem ter uma classificação mais elevada se tiverem mais avaliações ou orçamentos de marketing maiores

As avaliações são públicas, portanto, comentários negativos podem afetar sua pontuação se não forem bem gerenciados

Preços G2

Gratuito

Avaliações e comentários do G2

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários dizem sobre o G2

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O G2.com se tornou minha plataforma preferida sempre que preciso avaliar um novo software ou comparar ferramentas. Eu o uso com frequência, muitas vezes várias vezes por semana, porque é incrivelmente fácil de navegar e me poupa tempo durante o processo de tomada de decisão.

O G2.com se tornou minha plataforma preferida sempre que preciso avaliar um novo software ou comparar ferramentas. Eu o uso com frequência, muitas vezes várias vezes por semana, porque é incrivelmente fácil de navegar e me poupa tempo durante o processo de tomada de decisão.

👀Curiosidade: o slogan “Just Do It” da Nike veio das últimas palavras de um assassino condenado, transformando uma origem inesperada em um lançamento de marketing bilionário.

10. Capterra (ideal para alcançar compradores empresariais e apresentar software B2B)

via Capterra

A tecnologia de checkout “Just Walk Out” da Amazon parecia futurista durante seu lançamento, mas não atendia ao que realmente importava para os clientes: ver economias, rastrear recibos e encontrar produtos em tempo real.

Isso serve como um lembrete de que mesmo lançamentos inovadores fracassam se não estiverem alinhados com o que os usuários reais desejam.

A Capterra ajuda a evitar essa armadilha, conectando seu software a compradores que confiam em avaliações de outros usuários e comparações lado a lado antes de se comprometerem. É uma das maneiras mais fáceis de apresentar sua ferramenta a empresas que estão procurando ativamente por soluções como a sua.

Melhores recursos do Capterra

Ajude os compradores empresariais a comparar ferramentas com avaliações verificadas de usuários

Apresente páginas detalhadas dos produtos que geram confiança e transparência

Faça lances em categorias para aparecer diante dos tomadores de decisão em seu nicho

Colete e destaque comentários autênticos dos usuários para comprovar sua credibilidade

Destaque-se entre os concorrentes que os compradores já analisaram

Limitações do Capterra

A publicação de avaliações pode ser lenta ou inconsistente para alguns fornecedores

A qualidade do suporte para disputas de avaliação pode variar

Para se manter no topo da lista, muitas vezes é necessário um orçamento extra para anúncios pay-per-click

Preços da Capterra

Gratuito

Avaliações e comentários da Capterra

G2 : 3,8/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários dizem sobre a Capterra

Esta avaliação da G2 compartilhou:

A Capterra é uma enorme plataforma que contém muitas análises detalhadas de software. A Capterra tem uma interface muito fácil de usar. Adoro usar a Capterra porque trabalho em uma empresa financeira e, para administrar a organização de maneira eficiente, precisamos de diferentes conjuntos de software, como análise de dados, videoconferência, etc.

A Capterra é uma enorme plataforma que contém muitas análises detalhadas de software. A Capterra tem uma interface muito fácil de usar. Adoro usar a Capterra porque trabalho em uma empresa financeira e, para administrar a organização de maneira eficiente, precisamos de diferentes conjuntos de software, como análise de dados, videoconferência, etc.

📖 Leia também: Como criar um processo de desenvolvimento de produtos

11. SaaSWorthy (ideal para listas imparciais de softwares)

via SaaSWorthy

Uma má escolha de software pode desperdiçar orçamento, consumir tempo e impedir o crescimento antes mesmo de sua equipe começar a trabalhar.

Com milhares de opções disponíveis em cada categoria, confiar apenas na intuição muitas vezes leva a resultados desfavoráveis. O SaaSWorthy enfrenta esse desafio rastreando mais de 75.000 produtos de software e classificando-os com pontuações SW claras, para que você possa selecionar de forma mais inteligente e comparar o que realmente importa.

Melhores recursos do SaaSWorthy

Acompanhe mais de 75.000 ferramentas em mais de 600 categorias de software

Use a pontuação SW para comparar produtos por popularidade, satisfação e impulso

Navegue por avaliações verificadas de usuários e informações detalhadas sobre preços lado a lado

Obtenha listas selecionadas, como as melhores ferramentas de gestão de fornecedores ou de treinamento de funcionários

Acesse citações reais de usuários que explicam os prós, os contras e casos de uso na vida real

Limitações do SaaSWorthy

Algumas categorias têm mais profundidade do que outras

A consultoria gratuita não é personalizada como a de um consultor pago

As listagens podem parecer excessivas para setores de nicho

Preços SaaSWorthy

Gratuito

Avaliações e comentários do SaaSWorthy

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de marketing de produtos para planejar campanhas

Se você está explorando mais maneiras de apresentar seu produto aos primeiros usuários e comunidades além do Product Hunt, aqui estão três ótimas alternativas que vale a pena considerar.

Hacker News: compartilhe projetos paralelos e novos produtos com a influente comunidade Hacker News para obter feedback honesto

GrowthHackers: promova lançamentos e histórias de crescimento com um público experiente em marketing

Lançamento próximo: Descubra e envie novas startups e projetos paralelos promissores

Como o ClickUp ajuda no lançamento de seus produtos

Aparecer no Product Hunt ou em plataformas semelhantes pode chamar a atenção por um dia, mas isso é apenas uma parte do lançamento de um produto que as pessoas realmente querem e continuam usando.

Todo lançamento envolve vários componentes, e é aí que o ClickUp faz a diferença para você e sua equipe.

Embora o ClickUp não seja um site de listagem direta como o Product Hunt, ele oferece às equipes de produto o primeiro Converged AI Workspace do mundo. Isso permite que elas gerenciem lançamentos de produtos, coletem feedback e construam uma comunidade em torno de seus produtos usando seus robustos recursos de gerenciamento de projetos, documentação e colaboração. Vamos explorá-los juntos 🚀

Gerenciamento de tarefas para listas de verificação e cronogramas de lançamento

Planeje cada etapa e mantenha as tarefas em andamento com facilidade usando o ClickUp Tasks

Para qualquer lançamento, os gerentes de produto podem dividir grandes objetivos em tarefas menores da lista de verificação de lançamento de produto, definir prazos, adicionar responsáveis e mapear dependências.

Por exemplo, quando seu designer terminar os protótipos, o ClickUp Tasks pode alertar automaticamente a equipe de desenvolvimento que é hora de começar a construir.

Aqui está um guia rápido sobre como priorizar tarefas usando o ClickUp:

Documentos e wikis para documentação de produtos e kits de imprensa

Escreva a história do seu produto, organize os requisitos e crie bases de conhecimento dinâmicas com o ClickUp Docs

À medida que seu projeto toma forma, sua equipe precisa de uma fonte confiável de informações. O ClickUp Docs e os wikis tornam isso possível. Você pode criar especificações detalhadas do produto, enviar seu kit de imprensa e vincular todos os documentos diretamente às tarefas. Se seu profissional de marketing precisar verificar a descrição mais recente do produto, ele saberá exatamente onde encontrá-la.

Veja o que Zel Crampton tem a dizer sobre o ClickUp:

Lembro-me que, no início de 2021, estávamos tentando lançar vários produtos. Perdemos prazos, tivemos problemas. As pessoas não estavam se comunicando. Não sabíamos quem deveria tomar as decisões. Contratamos algumas pessoas inteligentes, mas eu diria que o ClickUp tem sido a espinha dorsal da operação da empresa, especialmente para ótimos fluxos de trabalho.

Lembro-me que, no início de 2021, estávamos tentando lançar vários produtos. Perdemos prazos, tivemos problemas. As pessoas não estavam se comunicando. Não sabíamos quem deveria tomar as decisões. Contratamos algumas pessoas inteligentes, mas eu diria que o ClickUp tem sido a espinha dorsal da operação da empresa, especialmente para ótimos fluxos de trabalho.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gráficos de Gantt no Excel e ClickUp

Seu produto nunca poderá se tornar a melhor versão possível sem o feedback adequado. O ClickUp Forms permite coletar insights de testadores beta ou relatórios de bugs em questão de minutos.

Reúna respostas, transforme-as em tarefas e tome medidas instantaneamente com o ClickUp Forms

Assim que o feedback chega, ele se transforma em tarefas para desenvolvedores ou controle de qualidade, completas com comentários e anexos de arquivos.

Reúna ideias, colete opiniões dos usuários e transforme as respostas em próximos passos usando o ClickUp Assign Comments

Você pode até usar o recurso Atribuir Comentários do ClickUp para deixar feedback para seus colegas de equipe diretamente no ClickUp Docs, tarefas ou threads de feedback. Dessa forma, fica claro quem é o responsável pela próxima etapa, e todos podem ver exatamente de onde veio o feedback e o que precisa ser feito a seguir.

Coordene todas as tarefas, eventos e prazos de forma integrada no ClickUp Calendar

Para manter esse fluxo em funcionamento, seu calendário deve se adaptar às mudanças. O Calendário AI do ClickUp faz o trabalho pesado aqui. Se a data de lançamento mudar ou um marco for alterado, o calendário reprogramará automaticamente as tarefas, bloqueará o tempo de foco e manterá as reuniões organizadas.

Ele sincroniza com o seu Google Agenda ou Outlook Calendar, para que o seu dia sempre reflita suas verdadeiras prioridades.

🎥 Assista: Leve sua empresa para o próximo nível com o ClickUp, assim como a Vela Bikes

Bônus: se você odeia alternar entre as guias do seu espaço de trabalho e sua ferramenta de comunicação, o ClickUp também resolve isso com o ClickUp Chat. Dessa forma, todas as suas tarefas, projetos e trabalhos permanecem contextuais.

Mantenha todas as conversas sobre projetos no lugar certo usando o ClickUp Chat

Nossa mais recente apreciação do impacto colaborativo do ClickUp foi ao trabalhar em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta de documentos, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos poderosos de incorporação.

Nossa mais recente apreciação do impacto colaborativo do ClickUp foi ao trabalhar em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta de documentos, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos poderosos de incorporação.

Para equipes de produto que utilizam o ClickUp, o sistema significa que, quando o dia do lançamento se aproxima, todos desejam saber como as coisas estão indo. Os painéis do ClickUp simplificam isso. Crie um painel com visualizações em tempo real do progresso do sprint, bugs abertos, prontidão de marketing e todos os KPIs importantes.

Mantenha as equipes alinhadas com discussões e atualizações em tempo real por meio dos painéis do ClickUp

Modelos para desenvolvimento de sites e planejamento de lançamento

Quer simplificar seu trabalho? Os modelos de lançamento de produtos da ClickUp adicionam um toque de conveniência aos seus processos habituais. Você pode utilizar um modelo de roteiro de produto, resumo de produto ou notas de lançamento em vez de criar o seu próprio.

Por exemplo, o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos da ClickUp simplifica o planejamento de todas as tarefas, cronogramas e recursos necessários para um lançamento tranquilo.

Obtenha um modelo gratuito Divida lançamentos complexos em etapas claras e gerenciáveis com o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos do ClickUp

Este modelo oferece à sua equipe um único local para planejar, acompanhar e atualizar o progresso em tempo real. Desde a coordenação de tarefas até manter todos informados, você pode gerenciar facilmente o lançamento do seu produto com este prático modelo de lista de verificação.

Conecte tudo com as automações e integrações do ClickUp

O ClickUp não se limita apenas a gerenciar sua equipe.

Você também pode integrar o ClickUp às suas ferramentas existentes, para que os arquivos de design no Figma, as solicitações no GitHub e as conversas no Slack fiquem todos no mesmo lugar. Isso significa menos alternância entre abas e não é mais necessário procurar atualizações espalhadas por várias ferramentas.

Acione alterações de status, atribua tarefas e atualize fluxos de trabalho automaticamente com o ClickUp Automations

Por fim, todas essas partes móveis permanecem sincronizadas graças à automação. O ClickUp Automations pode transferir tarefas automaticamente de uma equipe para outra, alterar status quando o trabalho é concluído e lembrar os proprietários sobre prazos que estão se aproximando.

O ClickUp torna os lançamentos de produtos eficazes

Lançar um novo produto no mercado é um dos desafios mais empolgantes, mas também complexos, que uma equipe pode enfrentar. Embora plataformas como o Product Hunt desempenhem um papel significativo na obtenção de tração inicial, elas não são uma solução abrangente.

Para realmente realizar um lançamento de destaque, você precisa combinar sua plataforma de lançamento com uma ferramenta que o ajude a planejar cada etapa.

O ClickUp foi criado exatamente para isso. O ClickUp unifica todos os seus componentes, desde tarefas e cronogramas até feedback, conteúdo, colaboração e automação, garantindo que seu produto seja lançado com o máximo impacto.

Pronto para simplificar seu próximo lançamento? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp