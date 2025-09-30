Modelo gratuito de escopo de trabalho para o Google Docs

Equívocos sobre o escopo são uma das maneiras mais rápidas de um projeto fracassar. Talvez o cliente esperasse três revisões, mas sua equipe tenha orçado apenas uma. A vida dos gerentes de projeto, então, pode ser assim:

Um modelo de escopo de trabalho resolve esses problemas antes que eles comecem. Ele funciona como um documento dinâmico, fácil de editar, compartilhar e adaptar para qualquer projeto.

Neste guia, exploraremos alguns modelos gratuitos de escopo de trabalho no Google Docs que você pode começar a usar imediatamente. Se você estiver procurando uma opção mais conectada e personalizável, considere explorar os modelos do ClickUp que podem ser integrados diretamente aos seus projetos.

O que torna um modelo de escopo de trabalho do Google Docs bom?

Aqui estão algumas coisas a serem observadas em um modelo de escopo de trabalho (SOW) do Google Docs:

Define as metas e os resultados esperados do projeto: Indica exatamente o que o projeto irá alcançar e quais são os resultados esperados

Define prazos do projeto: Adiciona marcos e datas de vencimento para acompanhar o progresso

Atribui funções e responsabilidades: Esclarece a propriedade e Esclarece a propriedade e as funções do projeto para cada tarefa ou resultado

Descreve os detalhes do orçamento: Aloca custos e recursos estimados para garantir a transparência

Lista os critérios de aceitação: Estabelece como o sucesso será medido e aprovado

Estrutura o conteúdo com seções: usa títulos, tabelas ou listas para maior clareza e navegação

Rastreia o histórico de versões: Monitore as alterações no documento e mantenha a responsabilidade

Modelos de escopo de trabalho em resumo

Aqui está uma tabela resumida com todos os modelos de escopo de trabalho listados no blog:

Modelos de escopo de trabalho do Google Docs

Aqui estão alguns dos melhores modelos editáveis de escopo de trabalho para atender aos requisitos do seu projeto. 🚀

1. Modelo de escopo de trabalho da HubSpot

via Hubspot

Este é um modelo de documento pronto para uso que captura todos os detalhes essenciais de um projeto antes de ele começar. Ele abrange os fundamentos do projeto e descreve exatamente o que será entregue.

Comece adicionando os detalhes principais do projeto, como título, localização, métodos de entrega e partes responsáveis. Em seguida, descreva o escopo em termos simples, seguido de uma descrição detalhada dos resultados esperados.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Inclui um espaço dedicado para exclusões, evitando o aumento do escopo

Organize marcos importantes juntamente com datas de entrega

Fornece uma seção detalhada de custos para mão de obra, materiais ou outras despesas do projeto

Aproveite o acesso no Microsoft Word, PDF e Google Docs para obter flexibilidade na edição e no compartilhamento

📌 Ideal para: Equipes de marketing e agências de atendimento ao cliente que precisam definir resultados esperados, exclusões e custos antecipadamente para evitar expectativas incompatíveis.

💡 Dica profissional: antes de passar para a execução, é fundamental alinhar sua equipe e o cliente, garantindo a aprovação formal da linha de base do escopo. Essa linha de base inclui três componentes: a declaração do escopo, a Estrutura Analítica do Projeto ( EAP) e o dicionário da EAP. Juntos, eles definem os objetivos, resultados, exclusões, recursos, cronogramas e muito mais do projeto.

2. Modelo de escopo de trabalho do projeto da Template. Net

Este modelo foi projetado para personalização rápida, mantendo todos os detalhes importantes do projeto em um formato limpo e imprimível. Ele abre com espaço para o logotipo da sua empresa e o título do projeto, para que você possa combinar com o estilo da sua marca desde o início.

Além disso, o design intuitivo do modelo de escopo do projeto permite que as equipes personalizem rapidamente seções como objetivos, escopo e resultados esperados, ajudando a garantir clareza e alinhamento desde o início até a conclusão.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina os objetivos, resultados e cronogramas do projeto desde o início

Minimize o aumento do escopo definindo limites e expectativas antecipadamente

Melhora a responsabilidade com funções e responsabilidades definidas

Imprima o modelo para referência no local ou integração do cliente

📌 Ideal para: Pequenas empresas e agências que buscam um documento de escopo personalizado e imprimível para revisões e aprovações rápidas dos clientes.

3. Modelo de escopo de trabalho de TI da Template. Net

Este modelo de escopo de trabalho da Template.net foi projetado para registrar os detalhes técnicos e administrativos de um projeto de TI em um documento estruturado. Ele começa com uma seção de Definição de Termos para esclarecer a linguagem técnica antecipadamente, garantindo que todos estejam alinhados quanto à terminologia.

Você pode editá-lo usando o Microsoft Word, o Google Docs ou o Apple Pages e personalizá-lo com seus próprios dados de gerenciamento de projetos antes de compartilhar ou imprimir.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize os detalhes com áreas estruturadas para nome do projeto, visão geral, escopo, cronograma e gerenciamento

Registre os nomes dos contratados e testemunhas em campos dedicados para acordos formais

Adapte o layout para se adequar a qualquer projeto de TI, desde atualizações de infraestrutura até implementação de software

Imprima e compartilhe o modelo sem esforço, garantindo que ele se adapte aos fluxos de trabalho digitais e presenciais

📌 Ideal para: Departamentos de TI e prestadores de serviços que lidam com projetos técnicos que exigem clareza nas definições, conformidade e acordos formais.

4. Modelo profissional de declaração de trabalho da GooDocs

via GooDocs

Em vez de montar acordos do zero, este modelo permite organizar todos os detalhes do trabalho em um único documento. Você pode definir um cronograma de trabalho claro usando o calendário semanal integrado. Em seguida, especifique a remuneração em seções dedicadas a salário, frequência de pagamento, despesas, políticas de licença e pagamento de horas extras.

🌟 Por que você vai adorar este modelo

Descreva a cobertura de despesas, direitos a licenças e taxas de horas extras em seções dedicadas

Personalize cada seção para corresponder exatamente ao seu projeto ou aos termos de emprego

Use-os como contrato de trabalho e documento de referência para manter a clareza ao longo do projeto

📌 Ideal para: Gerentes de RH e empregadores que precisam de documentação no estilo de contrato com cronogramas de trabalho, estruturas de pagamento e detalhes da política.

🧠 Curiosidade: O termo “Estrutura de Divisão do Trabalho” é frequentemente pronunciado como “webs”, fazendo com que soe tão interconectado quanto os projetos que organiza.

5. Modelo de declaração do escopo do projeto da ManyRequests

via ManyRequests

Este modelo da ManyRequests garante que todos, desde clientes até membros da equipe, saibam exatamente o que está incluído no escopo do seu trabalho (e o que não está).

Ele funciona como uma ferramenta para alinhamento, aprovações e proteção contra mal-entendidos. Com este modelo de declaração de escopo do projeto, você economizará tempo, manterá os projetos em dia e construirá uma confiança mais forte com os clientes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Preencha o escopo, os resultados esperados e os prazos com seções prontas

Edite as condições de pagamento e os detalhes de faturamento para obter acordos de taxas claros

Defina a cadência da comunicação e os canais de feedback

Simplifique as aprovações ativando o compartilhamento digital, as aprovações dos clientes e o acompanhamento das revisões

📌 Ideal para: Equipes prestadoras de serviços e freelancers que consolidam o escopo, os marcos e as condições de pagamento em um documento voltado para o cliente.

6. Modelos de escopo de trabalho para empreiteiros da WordLayouts

via WordLayouts

Este modelo orienta os contratados em todos os detalhes necessários para definir e comunicar claramente o escopo do projeto. Ele captura tudo, desde o histórico e os objetivos do projeto até os locais, inclusões e exclusões detalhadas, cronogramas de marcos e critérios de aceitação.

Você também terá acesso a seções robustas para localização dos locais (primária e secundária), condições de pagamento, protocolos de conformidade, apêndices e muito mais.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie os locais principais e secundários para abordar considerações logísticas e de recursos

Documente medidas de segurança e ambientais para atender aos padrões de conformidade

Descreva protocolos de controle de qualidade para manter os padrões de qualidade do trabalho

Adicione apêndices ou documentos de apoio diretamente ao modelo para obter um contexto completo

📌 Ideal para: Empresas de construção ou empreiteiras e equipes de campo que precisam detalhar os locais dos projetos, medidas de conformidade, cronogramas e critérios de aceitação ao longo do ciclo de vida de um projeto.

7. Modelo de escopo de trabalho para eventos da WordLayouts

via WordLayouts

Este modelo da WordLayouts oferece aos gerentes de eventos um documento estruturado para registrar todos os detalhes do evento antes da execução. Ele apresenta seções claramente definidas, como objetivos, detalhes do evento, pessoal e responsabilidades, equipamentos e materiais, entre outros. Ele ajuda os planejadores de eventos a delinear de forma abrangente o escopo do evento e garantir clareza mútua com os clientes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina os objetivos do evento com espaço para listar resultados mensuráveis, como metas de participação ou compromissos de patrocínio

Descreva estratégias de marketing e promoção com canais definidos, público-alvo e atividades planejadas

Adicione métodos de avaliação, processos de coleta de feedback e métricas para medir o sucesso do evento

Registre os riscos potenciais com planos de contingência para cada cenário, desde interrupções climáticas até problemas com fornecedores

📌 Ideal para: Planejadores e coordenadores de eventos que gerenciam projetos com grande volume de logística, nos quais os objetivos, promoções e riscos devem ser documentados.

🔍 Você sabia? Antes da WBS se tornar popular, acreditava-se que a maioria das falhas nos projetos ocorria no final. Mas pesquisas realizadas na década de 1990 revelaram que os projetos geralmente falham no início devido a um planejamento deficiente e um escopo pouco claro.

8. Modelo de escopo do projeto da Scribd

via Scribd

Este modelo do Scribd oferece um layout simples que define claramente o que precisa ser feito. Ele começa com um espaço para instruções importantes e notas da reunião inicial do projeto e, em seguida, passa para uma tabela estruturada que captura os detalhes mais críticos do seu projeto.

Disponíveis em formatos editáveis como DOCX, PDF ou TXT, eles são flexíveis o suficiente para se adequarem ao seu fluxo de trabalho existente. Você pode até importá-los para o Google Docs ou compartilhá-los com colaboradores via Scribd.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Preencha os resultados desejados com metas mensuráveis para orientar as expectativas de resultados

Defina as necessidades de comunicação, incluindo canais, frequência e partes responsáveis

Liste os critérios de aceitação com métricas ou condições específicas para aprovação do projeto

Expanda seções ou insira linhas para adaptar o modelo ao tamanho ou à complexidade do projeto

📌 Ideal para: Gerentes de projeto que preferem uma estrutura adaptável para documentar o escopo, os prazos e as expectativas de comunicação entre as equipes.

Limitações do uso dos modelos de escopo de trabalho do Google Docs

Os modelos de escopo de trabalho do Google Docs oferecem conveniência e acessibilidade. No entanto, eles também apresentam limitações notáveis que podem causar desafios no gerenciamento de projetos:

Limitações de formatação: carece de ferramentas de layout avançadas em comparação com os processadores de texto para desktop, o que dificulta a criação de designs de documentos complexos

Possibilidade de violações de segurança: sua interface de compartilhamento pode levar à exposição acidental de documentos confidenciais, colocando em risco o escopo confidencial do projeto

Fraca aplicação dos modelos: Ao contrário das ferramentas dedicadas, o Google Docs não aplica padrões de modelo (por exemplo, campos obrigatórios), dificultando a consistência entre vários documentos de escopo

Confusão com as versões dos documentos: embora exista um histórico de versões, comparar versões, rastrear alterações com precisão ou reverter para uma versão aprovada específica pode ser complicado

Problemas de formatação entre plataformas: importar ou exportar para formatos como o MS Word pode distorcer os layouts, causando falhas de formatação e apagando a estrutura

💡 Dica profissional: use a regra WBS de 8-80. Ela diz que os pacotes de trabalho devem levar no mínimo 8 horas e no máximo 80 horas para serem concluídos. Isso mantém as tarefas do projeto gerenciáveis, sem serem excessivas ou vagas.

Alternativas para modelos de escopo de trabalho do Google Docs

Quando você deseja fluxos de trabalho em tempo real, personalização profunda e colaboração perfeita, tudo em uma única plataforma de IA de trabalho, o ClickUp se destaca como muito mais do que um software de gerenciamento de tarefas.

É o aplicativo completo para o trabalho, que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Além disso, a plataforma oferece um ecossistema robusto de modelos (mais de 1.000 modelos) que conecta diretamente todos os elementos do ciclo de vida do seu projeto.

Aqui estão alguns dos nossos modelos ClickUp mais recomendados para escopo de trabalho.

1. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie as etapas do projeto e descreva as tarefas e os cronogramas com o modelo de escopo de trabalho do ClickUp

O modelo de escopo de trabalho do ClickUp descreve os objetivos, limites e resultados esperados do seu projeto em um único documento organizado. Ele está integrado ao ClickUp Docs, para que você possa atualizar os detalhes em tempo real, vinculá-los diretamente às tarefas e garantir que todas as partes interessadas vejam o mesmo plano.

Depois de definir o escopo, você pode conectá-lo instantaneamente a cronogramas, listas de tarefas e atualizações automáticas. Dessa forma, o progresso avança sem a necessidade de verificações constantes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adicione campos personalizados do ClickUp para orçamentos, pontos de verificação de aprovação ou alocações de recursos para dar total visibilidade aos tomadores de decisão

Alterne entre várias visualizações do ClickUp , como Gantt, Carga de trabalho, Calendário ou Lista, para monitorar o progresso de diferentes ângulos

Capture e compartilhe atualizações visualmente com ferramentas integradas de gravação de tela e edição colaborativa

📌 Ideal para: Gerentes de projeto e equipes de atendimento ao cliente que precisam de um esboço claro das responsabilidades, resultados esperados e cronogramas.

🚀 Vantagem do ClickUp: esses modelos são os melhores porque funcionam bem com o assistente de IA integrado da plataforma, o ClickUp Brain. Com o AI Writer for Work do ClickUp Brain, você pode gerar SOWs completos com objetivos, resultados esperados e cronogramas em segundos. *Solicite ao ClickUp Brain para redigir SOWs contextuais ou outra documentação em qualquer tom de voz Aqui estão algumas sugestões que você pode experimentar: Elabore um escopo de trabalho para um novo redesenho de site, incluindo objetivos, resultados esperados e marcos

*Crie um escopo de trabalho para a configuração da infraestrutura de TI, abrangendo hardware, software e protocolos de segurança

Gere um escopo de trabalho para uma campanha de marketing com cronograma, métricas de sucesso e principais responsabilidades

2. Modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie alterações no escopo em tempo real com o modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp

O modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp oferece uma maneira estruturada de definir exatamente o que está (e o que não está) incluído no seu projeto, para que as expectativas de todos permaneçam alinhadas.

Ele foi criado para monitorar ativamente o escopo. À medida que os resultados do projeto evoluem, você pode acompanhar o progresso em relação aos requisitos originais, sinalizar alterações para aprovação e ver instantaneamente como os ajustes afetam os cronogramas ou orçamentos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Use campos personalizados para registrar detalhes relacionados ao escopo, como origem da alteração, impacto nos prazos e implicações de custo

Defina avisos de dependência para que as alterações no escopo não interrompam seu caminho crítico sem aviso prévio

Organize e encontre informações relacionadas ao escopo mais rapidamente com a marcação de resultados esperados

📌 Ideal para: Gerentes de programa e PMOs que gerenciam projetos complexos, nos quais as mudanças no escopo são frequentes e exigem documentação estruturada e aprovação.

3. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp Whiteboard

Obtenha um modelo gratuito Colabore em tempo real para gerenciar as partes móveis do projeto com o modelo de quadro branco do escopo do projeto do ClickUp

Mapeie o escopo do seu projeto visualmente com o modelo de quadro branco do ClickUp Project Scope. Com esse modelo, sua equipe pode trabalhar em conjunto em tempo real em um quadro digital compartilhado, adicionando ideias, organizando detalhes e dividindo grandes objetivos em partes acionáveis.

Este modelo de escopo de trabalho vem pré-construído com seções dedicadas para suposições, justificativas, objetivos e resultados esperados, para que você possa começar imediatamente o planejamento sem precisar partir do zero.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Converta notas do quadro branco diretamente em tarefas rastreáveis com responsáveis e prazos

Categorize os detalhes do escopo usando campos personalizados para orçamentos, dependências ou requisitos de aprovação

Mantenha o ritmo com reações aos comentários que permitem aos membros da equipe sinalizar rapidamente sua aprovação ou levantar preocupações

Divida resultados complexos em subtarefas aninhadas e atribua-as a vários proprietários para a execução colaborativa do projeto

📌 Ideal para: Equipes criativas e consultores que preferem mapear o escopo visualmente em workshops ou sessões iniciais antes de definir os detalhes das tarefas.

📮 ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você gasta mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho completo do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho desnecessário e revelando os insights mais importantes, exatamente quando eles são necessários. 💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho do ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

4. Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estime prazos, atribua tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

O modelo de escopo de trabalho para sites da ClickUp fornece às equipes um roteiro claro para projetos de sites. Ele garante que todas as partes interessadas, incluindo designers, desenvolvedores e clientes, estejam alinhadas em relação aos objetivos, resultados, cronogramas e tarefas.

Ele também vem com orientações integradas para seções complexas, como a elaboração de uma declaração de objetivo e problema ou a definição de exclusões claras.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Rascunho do design, Revisão do cliente, Desenvolvimento, Controle de qualidade e Lançamento Acompanhe cada fase do desenvolvimento web com os status personalizados do ClickUp , comoLançamento

Registre detalhes específicos do projeto, como preços, exclusões e datas de lançamento, usando campos personalizados para proporcionar visibilidade clara ao cliente

Armazene todos os recursos criativos, wireframes e contratos em um só lugar com anexos de arquivos baseados em documentos

Automatize atualizações de status, lembretes de prazos ou notificações ao cliente com o ClickUp Automation

📌 Ideal para: Agências de web design, freelancers e equipes de marketing digital que precisam definir expectativas claras com os clientes sobre as etapas do projeto, prazos e exclusões.

5. Modelo de escopo de trabalho do aplicativo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Grave orientações rápidas sobre os fluxos do aplicativo no modelo de esboço do escopo do aplicativo ClickUp

Descreva a visão, a funcionalidade e o plano de desenvolvimento do seu aplicativo com o modelo de descrição do escopo do aplicativo ClickUp. Desde a funcionalidade principal até os casos extremos, ele foi projetado para capturar tanto o panorama geral quanto os detalhes que os engenheiros, designers e clientes precisam para se manterem alinhados.

Ele oferece seções pré-criadas para objetivos, listas de recursos, histórias de usuários e requisitos de recursos. Este guia passo a passo orienta você na documentação de tudo, desde especificações técnicas até cronogramas de implantação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe cada fase do desenvolvimento do aplicativo com status personalizados, como Wireframing, Protótipo, Teste Beta e Implantação

Documente requisitos técnicos, compatibilidade de sistema operacional e integrações de API com campos personalizados criados para visibilidade de engenharia

Priorize recursos e sprints usando a ordenação de tarefas por arrastar e soltar dentro do seu documento de escopo

Anexe modelos de interface do usuário, diagramas de arquitetura e trechos de código diretamente no documento com a incorporação de arquivos

📌 Ideal para: Gerentes de produto, desenvolvedores de software e equipes de startups que criam aplicativos que exigem recursos definidos, requisitos de plataforma e etapas de teste.

6. Modelo de declaração de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore um documento de escopo de trabalho pronto para o cliente com o modelo de declaração de trabalho do ClickUp

Use o modelo de Declaração de Trabalho (SOW) do ClickUp para criar um contrato legalmente válido entre você e seus clientes ou contratados. Ele inclui breves descrições de cronogramas de pagamento, cláusulas de autorização, condições legais e outros requisitos contratuais que protegem ambas as partes.

Este modelo fácil de usar garante que tanto os clientes quanto as equipes tenham um entendimento comum desde o início

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as etapas de criação e aprovação do escopo de trabalho com status personalizados, como Rascunho, Revisão interna, Revisão do cliente e Assinado

Use campos personalizados para registrar números de referência de contratos, valores de pagamento e datas de aprovação para facilitar o acompanhamento

Adicione cláusulas opcionais para privacidade de dados, direitos de propriedade intelectual, conformidade regulatória e termos de rescisão

Aplique tags para tipo de contrato, nome do cliente ou categoria do projeto para recuperar rapidamente os acordos relevantes

📌 Ideal para: Agências, consultores e equipes jurídicas que precisam de um contrato com o cliente que abranja resultados esperados, condições de pagamento e aprovações.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain MAX é um superaplicativo de IA para desktop que entende o seu trabalho. Ele consolida suas tarefas, documentos, reuniões e aplicativos integrados, como Google Drive, GitHub e SharePoint, em um só lugar. Isso significa que você nunca mais precisará explicar o contexto para a sua IA; ela trata o seu trabalho como parte da conversa. ⭐️ Bônus: aproveite modelos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, diretamente do Brain MAX para criar SOWs que vêm com 100% do contexto do seu trabalho. ⭐️ ⭐️ Bônus duplo: use sua voz para informar ao Brain MAX as cláusulas ou exceções importantes que você deseja incluir no seu escopo de trabalho com o Talk to Text. Você não precisa digitar nada! Peça ao ClickUp Brain MAX para obter informações contextuais sempre que precisar

7. Modelo de proposta de alteração do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descubra todas as etapas e recursos necessários para uma mudança bem-sucedida com o modelo de proposta de mudança do ClickUp

Quando você precisar apresentar uma mudança nas operações da sua empresa, o modelo de proposta de mudança do ClickUp oferece uma estrutura pronta para apresentá-la de forma clara e profissional.

Ele oferece seções dedicadas, como a página Change Case, para explicar o “porquê”, e espaços estruturados para cronogramas, orçamentos e signatários. Com este modelo ao seu lado, você pode garantir que sua proposta seja persuasiva e viável.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adicione uma seção de cronograma com marcos para definir o cronograma de implementação das mudanças

Detalhe os requisitos na seção de recursos para especificar a equipe, as ferramentas ou o financiamento necessários

Obtenha a aprovação formal com a página de assinaturas para aprovações das partes interessadas

Use reações a comentários e @menções para colaborar em rascunhos de propostas em tempo real

📌 Ideal para: Gerentes de operações e líderes de projeto que precisam propor ajustes em recursos, cronogramas ou escopo em um formato estruturado e pronto para aprovação.

8. Modelo de quadro branco para proposta de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha um layout visual para organizar ideias e o escopo do trabalho com o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp

Planeje, estruture e apresente sua próxima proposta de projeto com o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp. Esse modelo foi criado no ClickUp Whiteboards para a fase de proposta, não para o planejamento do projeto após a aprovação.

Isso ajuda você a transformar ideias brutas em uma apresentação visualmente organizada, fácil de entender e aprovar pelos tomadores de decisão. Com visualizações de propostas pré-configuradas, você pode reunir contribuições de sua equipe, refinar a apresentação e finalizar uma proposta clara e envolvente, pronta para ser apresentada.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adicione detalhes específicos da proposta, como estimativas de orçamento, ROI esperado e prazos para decisão, com campos personalizados

Alterne entre visualizações pré-criadas, como o Quadro de propostas de projetos , para uma configuração e navegação mais rápidas

Mapeie visualmente os componentes da proposta, mantendo notas, gráficos e links relacionados anexados a cada elemento

Use rótulos de prioridade para marcar quais elementos da proposta devem ser finalizados primeiro antes do envio

📌 Ideal para: Equipes de desenvolvimento de negócios, consultores e freelancers que estão apresentando novos projetos e precisam apresentar ROI, cronogramas e orçamentos em um formato profissional.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain transforma suas ideias em recursos visuais, gerando imagens diretamente nos quadros brancos usando prompts simples. Se você precisar de maquetes rápidas, diagramas de processos ou recursos criativos, dê vida a eles sem precisar trocar de ferramenta. Crie recursos visuais personalizados para apoiar seu planejamento com o ClickUp Brain no ClickUp Whiteboards Basta solicitar “Gerar um fluxo de trabalho visual simples usando as fases do projeto (descoberta, planejamento, design, desenvolvimento, teste e lançamento)”. Dessa forma, seu quadro branco obtém instantaneamente um roteiro visual claro, alinhado com o escopo do trabalho que você está elaborando.

9. Modelo de contrato de serviços de escopo de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Proteja suas relações comerciais com o modelo de contrato de serviços de escopo de trabalho do ClickUp

Com o modelo de contrato de serviços de escopo de trabalho do ClickUp, você pode criar rapidamente um documento profissional e juridicamente vinculativo que descreve exatamente quais serviços você prestará e como os pagamentos serão processados.

Este modelo do Docs oferece seções estruturadas para escopo, resultados esperados, cronogramas e condições de pagamento, facilitando a formalização de acordos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Preencha a seção dedicada a Requisitos de pagamento para documentar taxas, cronogramas e métodos aceitos

Marque os acordos como Rascunho, Em revisão, Finalizado ou Assinado para ver instantaneamente em que estágio cada um se encontra

Use comentários, reações e notificações no documento para alinhar internamente os detalhes do contrato antes de enviá-lo ao cliente

📌 Ideal para: Prestadores de serviços e agências que desejam padronizar contratos com clientes, garantindo clareza sobre resultados, cronogramas de pagamento e termos.

10. Modelo de resultados esperados do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje prazos, responsáveis e expectativas com o modelo de resultados esperados do projeto do ClickUp

Recorra ao modelo de resultados do projeto ClickUp para definir resultados tangíveis em seu projeto, como relatórios, designs, campanhas ou protótipos reais que sua equipe precisa entregar.

Ele divide os resultados em fases, conecta-os a cronogramas e orçamentos e cria responsabilidade em toda a sua equipe. Você pode anexar requisitos, vincular documentos de apoio e até mesmo acompanhar as aprovações dos clientes diretamente no modelo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Conecte os resultados às fases do projeto com marcos e vincule os resultados a pontos de verificação importantes para que o progresso esteja alinhado com a estratégia

Documente a propriedade com vários responsáveis e atribua resultados compartilhados entre departamentos

Configure as dependências de tarefas do ClickUp para mapear quais resultados não podem avançar até que outros sejam concluídos

Aproveite a visualização Gantt do ClickUp para ver como os resultados se comparam entre si e alterar os cronogramas com facilidade

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais e líderes de departamento que precisam acompanhar a responsabilidade pelos principais resultados e alinhar os resultados com os marcos gerais do projeto.

11. Modelo de plano de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas realistas para cada etapa do seu projeto com o modelo de plano de trabalho do ClickUp

O planejamento de cronogramas de trabalho envolve compreender como as tarefas se desenrolam, que esforço elas exigem e como os atrasos afetam o panorama geral. O modelo de plano de trabalho do ClickUp oferece essa clareza. Você pode mapear todo o ciclo de vida do seu projeto, do início ao fim, enquanto acompanha a saúde do cronograma, o esforço e o tempo em cada etapa.

O que o torna especialmente útil são os detalhes incorporados nele. Além das datas de início e prazo, você verá quanto esforço cada tarefa requer, acompanhará o escopo do projeto e saberá se os marcos estão se mantendo estáveis ou atrasados.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Use estágios como Cancelado, Concluído, Em andamento, Em espera e A fazer para ter uma visão clara da situação de cada tarefa

Registre atributos com status personalizados, como Cronograma, Esforço, Data de início real, Duração real em dias e Duração em dias , para analisar o progresso planejado em comparação com o progresso real

Monitore a saúde do projeto com o campo Cronograma e obtenha uma visualização codificada por cores (verde, âmbar, vermelho) para ver instantaneamente se as tarefas estão dentro do prazo, ligeiramente atrasadas ou significativamente fora do prazo

Classifique o esforço das tarefas de 1 a 5 para equilibrar as atribuições entre a equipe e evitar gargalos

📌 Ideal para: Líderes de equipe e gerentes de projeto que desejam monitorar cronogramas, identificar atrasos antecipadamente e analisar cargas de trabalho para um melhor planejamento futuro.

Ouça o depoimento de um usuário do ClickUp:

A capacidade do ClickUp de personalizar fluxos de trabalho individuais oferece à nossa equipe a flexibilidade necessária para definir o escopo das tarefas de maneira eficaz, ao mesmo tempo em que fornece uma visão geral do andamento do projeto para a liderança e outros departamentos.

A capacidade do ClickUp de personalizar fluxos de trabalho individuais oferece à nossa equipe a flexibilidade necessária para definir o escopo das tarefas de maneira eficaz e, ao mesmo tempo, fornecer uma visão geral do andamento do projeto para a liderança e outros departamentos.

Transforme o escopo do seu projeto em um plano de ação com o ClickUp

Os modelos do Google Docs são um ponto de partida útil, mas têm suas limitações.

Com o ClickUp, seu escopo de trabalho simples se torna parte do seu fluxo de trabalho. Você pode atribuir responsabilidades diretamente a partir do escopo, definir prazos que são atualizados automaticamente em todas as visualizações e usar campos personalizados para capturar todos os detalhes.

Além disso, seus modelos são projetados para equipes de todos os setores, para que você nunca mais precise começar do zero.

