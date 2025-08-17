As 8 melhores alternativas ao FogBugz para rastreamento de bugs e gerenciamento ágil de projetos

Preso a um rastreador de bugs que é mais lento do que seu sprint?

Se a interface desatualizada e os fluxos de trabalho desajeitados do FogBugz estão atrasando sua equipe ágil, você não está sozinho. O desenvolvimento de software hoje exige colaboração em tempo real, design intuitivo e ferramentas que realmente aceleram seu processo, em vez de retardá-lo.

Você precisa de uma plataforma de gerenciamento ágil de projetos que ofereça suporte ao rastreamento de bugs, histórias de usuários, planejamento de sprints, revisões de código e colaboração multifuncional, sem complicações.

Essas alternativas ao FogBugz foram projetadas para equipes de desenvolvimento de alto desempenho que desejam entregar produtos de forma mais rápida e inteligente.

Vamos examinar as melhores ferramentas que ajudam você a rastrear problemas e tarefas com menos atrito e muito mais poder.

Alternativas gratuitas ao FogBugz em resumo

Aqui estão as melhores alternativas ao FogBugz para diferentes fluxos de trabalho e estruturas de equipe:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Indivíduos, pequenas empresas, agências e grandes corporações que precisam de um gerenciamento ágil de projetos e colaboração em equipe tudo em um só lugar Visualizações personalizáveis, assistência por IA, gráficos de sprint, modelos, painéis em tempo real, colaboração em equipe, automação Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Jira Grandes empresas e equipes de desenvolvimento de software que buscam rastreamento de bugs e problemas Quadros Kanban, relatórios ágeis, fluxos de trabalho personalizáveis, rastreamento de problemas e bugs, integrações com ferramentas de desenvolvimento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,53/usuário por mês YouTrack Equipes ágeis e desenvolvedores individuais que precisam de rastreamento de problemas e fluxos de trabalho ágeis Quadros ágeis (Scrum, Kanban), pesquisa inteligente, controle de tempo, relatórios, assistência por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,40/usuário/mês Linear Equipes de software modernas que precisam de gerenciamento simplificado de sprints e rastreamento de problemas Ciclos e projetos, roteiros, rastreamento de problemas (bugs, recursos, tarefas), design com prioridade para o teclado, IA linear, integração com GitHub, Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/usuário/mês (cobrados anualmente) Zoho BugTracker Equipes de desenvolvimento e teste de software que utilizam o ecossistema Zoho Envio de bugs, campos e fluxos de trabalho personalizáveis, relatórios, automação, controle de tempo, chat integrado, compartilhamento de arquivos, gerenciamento de SLA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 3/usuário/mês (cobrados anualmente) GitLab Equipes de DevOps que buscam gerenciamento completo do ciclo de vida do desenvolvimento de software Gerenciamento de código-fonte (repositórios Git), pipelines de CI/CD, rastreamento de problemas, épicos, roteiros, quadros Kanban, varredura de segurança (SAST, DAST), GitLab Duo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/usuário/mês (cobrados anualmente) Backlog Equipes de projetos de desenvolvimento de software que procuram ferramentas de planejamento de sprints e colaboração em equipe Gerenciamento de tarefas, rastreamento de bugs, gráficos de Gantt, gráficos de burndown, repositórios Git e SVN, wikis, compartilhamento de arquivos, quadros Kanban Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 35/mês Trello Indivíduos e equipes que precisam de uma maneira simples e visual de organizar tarefas e projetos usando quadros no estilo Kanban Quadros, listas, cartões, listas de verificação, anexos, power-ups, automação (Butler), modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês (cobrados anualmente)

Por que escolher alternativas ao FogBugz?

Embora o FogBugz tenha atendido bem às equipes no rastreamento básico de bugs, muitos usuários consideram suas limitações frustrantes. É como usar um telefone fixo hoje em dia: funciona, mas você perde muitos recursos modernos.

Aqui estão algumas das deficiências da ferramenta de rastreamento de problemas:

Interface desatualizada : o design antiquado do FogBugz carece de : o design antiquado do FogBugz carece de painéis ágeis modernos, navegação intuitiva e atalhos de teclado, dificultando o trabalho eficiente das equipes. A interface parece ultrapassada e não oferece a experiência sofisticada e intuitiva das ferramentas modernas

Ecossistema de integração limitado : embora se conecte a sistemas de controle de versão como Git, o Fogbugz não oferece o amplo ecossistema de aplicativos (Slack, Google Workspace, CI/CD, armazenamento em nuvem, etc.) que as ferramentas modernas oferecem

Faltam recursos essenciais para agilidade : Embora tenha : Embora tenha planejamento básico de sprints , pontos de história e gráficos de burndown, o FogBugz não oferece rastreamento automatizado de velocidade, roteamento de tickets com IA, visualizações de portfólio entre equipes ou fluxos de trabalho ágeis personalizáveis

Caro para o que oferece : o preço por usuário aumenta rapidamente, especialmente quando outras ferramentas oferecem mais recursos a um custo menor ou até mesmo planos gratuitos

Relatórios e análises fracos: tem suporte limitado para relatórios personalizados e visibilidade mínima do progresso do sprint, tendências de bugs ou desempenho da equipe

🧠 Curiosidade: Lembra-se do Y2K, o bug do fim do mundo que fez todo mundo pensar que os computadores iriam travar à meia-noite do ano 2000? Enquanto o mundo continuava girando, o FogBugz nasceu naquele mesmo ano. Isso significa que ele existe desde que os disquetes ainda eram usados! Em termos de tecnologia, isso é praticamente pré-histórico. E, assim como os softwares da era Y2K, o FogBugz está começando a mostrar sua idade, especialmente para equipes de desenvolvimento modernas que precisam de ferramentas de rastreamento de bugs mais rápidas e flexíveis.

As melhores alternativas ao FogBugz para equipes ágeis

Por que eliminar bugs com ferramentas desajeitadas quando soluções excelentes com recursos avançados podem ajudar você a fazer muito mais? Aqui estão as melhores alternativas ao FogBugz para gerenciamento ágil de problemas e gerenciamento de projetos para equipes de desenvolvimento.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento ágil de projetos de ponta a ponta)

Experimente o ClickUp agora Otimize todo o seu fluxo de trabalho de engenharia, desde o roteiro até o lançamento, com o ClickUp para equipes de software e entregue mais rápido, tudo em um único espaço centralizado

Se você está procurando uma alternativa moderna, escalável e altamente colaborativa ao FogBugz para sua equipe de desenvolvimento, temos algo para você.

O ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho, foi projetado para equipes ágeis, desenvolvedores e gerentes de produto que precisam de rastreamento de problemas, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe em uma única plataforma.

O ClickUp para equipes de software permite capturar, atribuir e priorizar rapidamente bugs ou histórias de usuários. Com status, campos e modelos personalizáveis, as equipes podem adaptar o fluxo de trabalho para se adequar a qualquer processo de desenvolvimento de software

Priorize seu backlog com clareza usando o ClickUp para equipes ágeis — use campos personalizados e fórmulas para avaliar vantagens e desvantagens e tomar decisões mais inteligentes sobre produtos

O ClickUp para equipes ágeis permite que desenvolvedores e engenheiros de software criem fluxos de trabalho eficientes e flexíveis (quadros Scrum, faixas Kanban ou uma combinação que realmente funcione para sua equipe) para manter os projetos em andamento e as equipes alinhadas.

Trabalhe de forma mais inteligente com IA e automação

Os poderosos recursos de IA e automação do ClickUp eliminam o trabalho repetitivo para que sua equipe possa se concentrar na construção.

Automatize o backlog e receba sugestões de IA com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain atribui automaticamente tickets, atualiza sprints e tarefas, refina seu backlog e até transforma retros, revisões de PRD e chats do Slack em tarefas acionáveis com responsáveis claros e próximas etapas. E tudo fica conectado — pull requests, arquivos e links de projetos aparecem exatamente onde você precisa, para que sua equipe nunca fique na dúvida.

Com o ClickUp Automations, ações repetitivas como atribuir bugs, atualizar status e notificar as partes interessadas acontecem instantaneamente, mantendo seu fluxo de trabalho eficiente e sua equipe alinhada.

Fique por dentro de todos os sprints com o ClickUp Sprints — personalize pontos, acompanhe o progresso por responsável e gerencie a carga de trabalho do seu jeito, tudo em uma única visualização

Gerenciamento de sprints simplificado

O módulo Sprints do ClickUp foi desenvolvido especificamente para equipes ágeis, para acompanhar o progresso, ver o que está bloqueado e gerenciar backlogs de sprints, tudo em um só lugar.

Planeje seus sprints de forma eficaz com estimativas de pontos de história e cronogramas

Mantenha a agilidade ajustando os planos com base na capacidade da equipe e transferindo rapidamente as tarefas entre sprints

Economize tempo com relatórios diários e atualizações de tarefas geradas automaticamente com IA

Acompanhe o progresso com os cartões do Painel Sprint , como os relatórios Sprint Velocity, Sprint Burndown e Sprint Burnup

Você também pode configurar os Agentes Autopilot do ClickUp para monitorar e relatar atividades do projeto ou sprints para gatilhos específicos, como a conclusão de tarefas, atualizações no status de problemas ou novos relatórios de bugs.

Gerenciamento de projetos flexível para todas as equipes

O ClickUp não é apenas para equipes de software. As equipes de gerenciamento de projetos podem gerenciar fluxos de trabalho complexos com dependências de tarefas, subtarefas e listas de verificação, facilitando a identificação de obstáculos.

Gráficos Gantt interativos e uma escolha de mais de 15 visualizações, como Lista, Kanban, Calendário e Linha do tempo, simplificam a coordenação entre equipes. Mantenha as partes interessadas atualizadas por meio de relatórios detalhados com painéis ClickUp personalizáveis.

Gerencie projetos complexos, planeje e visualize cronogramas de projetos e coordene trabalhos multifuncionais com o ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos

De startups a grandes empresas, a arquitetura flexível do ClickUp se adapta facilmente para oferecer suporte a tudo, desde pequenas equipes ágeis até equipes de engenharia distribuídas globalmente.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize backlogs, revele insights e transforme conversas em tarefas acionáveis com o ClickUp Brain

Integre com GitHub, GitLab, Bitbucket e outras ferramentas de desenvolvimento para vincular commits, pull requests e revisões de código diretamente às tarefas

Personalize os dados das tarefas usando campos personalizados para rastreamento de bugs, solicitações de recursos e estágios de desenvolvimento

Crie e mantenha documentação de projetos, wikis, histórias de usuários e bases de conhecimento internas com o ClickUp Docs colaborativo

Comunique-se perfeitamente em tempo real com o ClickUp Chat integrado em todas as tarefas e projetos

Visualize e converta arquitetura, retrospetivas e fluxos de trabalho em tarefas usando os quadros brancos e mapas mentais do ClickUp

Acompanhe o tempo gasto em tarefas e projetos para garantir o alinhamento com os objetivos da empresa

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar os recursos extensos um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp é extremamente flexível e fácil de usar. Ele nos permite gerenciar fluxos de trabalho ágeis e em cascata com facilidade, adaptando-se perfeitamente às diferentes necessidades de cada equipe. A plataforma é altamente intuitiva, rápida de configurar e repleta de recursos como painéis, campos personalizados, automações e muito mais. Sua usabilidade realmente se destaca — mesmo usuários sem conhecimentos técnicos podem se familiarizar rapidamente, o que tornou a adoção fácil em todos os departamentos.

O ClickUp é extremamente flexível e fácil de usar. Ele nos permite gerenciar fluxos de trabalho ágeis e em cascata com facilidade, adaptando-se perfeitamente às diferentes necessidades de cada equipe. A plataforma é altamente intuitiva, rápida de configurar e repleta de recursos como painéis, campos personalizados, automações e muito mais. Sua usabilidade realmente se destaca — mesmo usuários sem conhecimentos técnicos podem se familiarizar rapidamente, o que tornou a adoção fácil em todos os departamentos.

2. Jira (Melhor para planeamento e rastreamento de desenvolvimento de software)

via Jira

O Jira é uma plataforma completa criada para atender às necessidades das equipes de desenvolvimento de software modernas. Projetado pela Atlassian com fluxos de trabalho ágeis em sua essência, o Jira ajuda as equipes a ficarem por dentro de todas as etapas, desde o planejamento de sprints e a organização do backlog até o rastreamento de bugs e o lançamento de versões.

O Jira se integra profundamente às ferramentas que os desenvolvedores já utilizam. De plataformas de controle de código-fonte, como GitHub e Bitbucket, a ferramentas de CI/CD e conjuntos de testes, o Jira atua como um hub de comando central, reunindo atualizações e contexto de toda a sua pilha de tecnologia.

Ao contrário de ferramentas antigas como o FogBugz, o Jira oferece uma experiência muito mais moderna, escalável e personalizável.

Principais recursos do Jira

Use tipos avançados de problemas, como épicos, bugs e histórias de usuários, personalizados para o desenvolvimento ágil

Automatize tarefas repetitivas com regras personalizadas para fechar automaticamente problemas ou reatribuir tickets

Integre-se profundamente com o Bitbucket, GitHub e ferramentas de CI/CD para obter visibilidade completa, desde o código até a implantação

Planeje sprints, organize backlogs e acompanhe marcos com modelos ágeis e roteiros integrados

Aproveite os recursos com inteligência artificial para resumir problemas, gerar conteúdo e obter sugestões inteligentes

Limitações do Jira

A instalação e configuração iniciais podem parecer complicadas em comparação com algumas alternativas ao Jira , especialmente para equipes menores ou novos usuários

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: A partir de US$ 7,53/mês por usuário

Premium: A partir de US$ 13,53/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2 : 4,3/5 (mais de 6.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.200 avaliações)

3. YouTrack (ideal para rastreamento de problemas e gerenciamento ágil do fluxo de trabalho)

via YouTrack

O YouTrack é ótimo para gerenciamento flexível de projetos e rastreamento de problemas. Ele também é altamente personalizável — as equipes não são forçadas a seguir fluxos de trabalho rígidos.

Você pode personalizar tudo, desde campos de problemas e fluxos de trabalho até comandos e relatórios. A ferramenta se adapta à sua maneira de trabalhar, e não o contrário. Enquanto o FogBugz apenas rastreia bugs sem agilidade e profundidade, o YouTrack da JetBrains oferece suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, da ideia à implantação, com muito mais clareza e controle.

O YouTrack é especialmente atraente para equipes que já investiram no ecossistema de ferramentas de desenvolvimento da JetBrains.

Principais recursos do YouTrack

Configure quadros ágeis com fluxos de trabalho personalizáveis para métodos Scrum, Kanban ou híbridos

Use a pesquisa inteligente e as atualizações baseadas em comandos para lidar com tarefas rapidamente

Rastreie o tempo diretamente nas tarefas para monitorar o esforço em todos os sprints

Crie relatórios e painéis personalizáveis para visualizar o desempenho da equipe

Use assistência com inteligência artificial para resumir discussões, gerar respostas e criar tarefas

Limitações do YouTrack

A interface do usuário pode parecer um pouco complicada para quem não faz parte das equipes de desenvolvimento ou controle de qualidade

Embora poderosa, a linguagem de consulta para pesquisa avançada pode ter uma curva de aprendizado

Preços do YouTrack

Gratuito

Mais de 11 usuários: US$ 4,40/mês por usuário

Avaliações e comentários do YouTrack

G2 : 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o YouTrack?

Uma avaliação do G2 diz:

A melhor coisa sobre o YouTrack é sua flexibilidade e capacidade de se adaptar a diferentes fluxos de trabalho. Posso personalizá-lo para refletir processos específicos de rastreamento de projetos, o que torna o gerenciamento de tarefas mais eficiente e personalizado.

A melhor coisa sobre o YouTrack é sua flexibilidade e capacidade de se adaptar a diferentes fluxos de trabalho. Posso personalizá-lo para refletir processos específicos de rastreamento de projetos, o que torna o gerenciamento de tarefas mais eficiente e personalizado.

4. Linear (ideal para operações simples de navegação, inserção e exclusão)

via Linear

O Linear foi desenvolvido especificamente para equipes modernas de produtos e engenharia que desejam gastar menos tempo lidando com ferramentas e mais tempo enviando códigos.

Ele se destaca em operações simples de navegação, inserção e exclusão, o que significa que é incrivelmente fácil mover tarefas, atualizar status, atribuir trabalhos e excluir ou arquivar itens irrelevantes.

Com integrações Git perfeitas, você pode sincronizar automaticamente commits, PRs e ramificações com problemas. Você também obtém planejamento baseado em ciclos (versão Linear dos sprints), rastreamento de velocidade integrado e automações poderosas que reduzem a entrada manual.

Linear AI, o assistente inteligente, pode classificar automaticamente os bugs recebidos, redigir descrições de problemas e até mesmo ajudar a gerenciar seu backlog, identificando problemas semelhantes.

Melhores recursos do Linear

Navegue com uma interface extremamente rápida usando atalhos de teclado para todas as ações

Automatize seus sprints de desenvolvimento com o Cycles, que gerencia lançamentos e backlogs para você

Gerencie sprints, roteiros e rastreamento de problemas com fluxos de trabalho integrados

Colabore em tempo real com integração perfeita com GitHub/GitLab

Automatize o gerenciamento do backlog de produtos para manter o trabalho organizado, focado e prático

Limitações lineares

Pode parecer limitado para necessidades empresariais em grande escala ou equipes que dependem de muita personalização

Os recursos de relatórios são menos abrangentes em comparação com alternativas lineares mais voltadas para empresas

Preços lineares

Gratuito

Básico: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários lineares

G2 : 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Zoho BugTracker (Melhor para rastreamento de bugs e resolução de problemas)

via Zoho BugTracker

Ao contrário de plataformas mais pesadas que tentam ser tudo ao mesmo tempo, o Zoho BugTracker é focado na resolução de problemas. Ele oferece uma interface limpa e intuitiva, fácil de navegar, mesmo para equipes que não querem perder tempo aprendendo mais um sistema complexo.

Como parte do extenso ecossistema Zoho, este software de rastreamento de problemas é uma escolha particularmente lógica para empresas que utilizam outras aplicações Zoho. Desde o registo de bugs e atribuição de responsabilidades até ao rastreamento da resolução e análise pós-mortem, tudo é otimizado para maior rapidez e clareza.

A assistente de IA da Zoho, Zia, pode ajudar a gerar relatórios e fornecer insights a partir dos dados do seu projeto. As equipes também podem definir fluxos de trabalho personalizados que refletem exatamente o ciclo de vida dos bugs, configurar regras para acionar alertas ou ações automaticamente e usar SLAs e controle de tempo para garantir que nada passe despercebido.

Principais recursos do Zoho BugTracker

Configure notificações, dependências de tarefas e lembretes para manter as pessoas certas informadas no momento certo

Sincronize as operações de desenvolvimento com integrações GitHub e Bitbucket dentro do ecossistema Zoho

Colabore com sua equipe em tempo real com bate-papo, fóruns e muito mais

Use permissões baseadas em funções para acesso seguro e focado

Acompanhe o tempo gasto em bugs e gerencie os Acordos de Nível de Serviço (SLAs)

Limitações do Zoho BugTracker

Falta integração mais profunda para equipes maiores

Pode ser menos intuitivo para projetos de software altamente complexos

Preços do Zoho BugTracker

Gratuito

Padrão: US$ 4/mês por usuário

Premium: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho BugTracker?

Uma avaliação da Capterra diz:

Eu estava procurando um software que nos ajudasse a relatar os bugs no software que desenvolvemos. Felizmente, encontrei o rastreador de bugs do Zoho, que é muito prático e super fácil de usar.

Eu estava procurando um software que nos ajudasse a relatar os bugs no software que desenvolvemos. Felizmente, encontrei o rastreador de bugs do Zoho, que é muito prático e super fácil de usar.

6. GitLab (ideal para plataforma DevOps e colaboração)

via GitLab

Precisa de um centro de comando DevOps de núcleo aberto completo? O GitLab cobre tudo, desde o planejamento e a codificação até os testes, a segurança, a implantação e o monitoramento. Você pode automatizar testes, executar varreduras de segurança e implantar com facilidade usando configurações YAML simples.

Além disso, com suporte integrado para Kubernetes e ferramentas integradas, como SAST, DAST e verificação de dependências, o GitLab incorpora segurança diretamente em seu pipeline.

Os recursos da plataforma baseados em IA estão reunidos no GitLab Duo, que auxilia as equipes em todo o ciclo de vida com resumos de discussões e sugestões de código.

Ao contrário do FogBugz, que é principalmente um rastreador de problemas, o GitLab oferece a toda a sua equipe, desde desenvolvedores até gerentes de lançamento, uma plataforma única para colaborar e entregar mais rapidamente.

Melhores recursos do GitLab

Use pipelines de CI/CD integrados para automatizar e acelerar as implantações

Centralize seu código, problemas e documentação em uma única fonte de verdade

Acompanhe o trabalho usando Issues e organize-os com Epics, Iterations e marcos

Gerencie aprovações de solicitações de mesclagem e revisões de código em um único espaço unificado

Integre diretamente com testes de segurança robustos em seu ciclo de vida DevOps

Limitações do GitLab

Embora o GitLab tenha muitos recursos, ele pode parecer complexo para novos usuários, e a configuração leva muito tempo, especialmente para equipes menores que não estão acostumadas com ferramentas DevOps completas

O conjunto completo de recursos, incluindo segurança avançada, conformidade e recursos de IA, está reservado para os planos premium pagos

Preços do GitLab

Gratuito

Premium: US$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente)

Ultimate: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o GitLab

G2 : 4,5/5 (mais de 840 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitLab?

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto é que o GitLab reúne controle de versão, CI/CD, rastreamento de problemas e gerenciamento de projetos em uma única ferramenta. Gosto muito da facilidade de passar da escrita do código à sua implantação, tudo sem sair da plataforma. O CI/CD integrado é fácil de configurar e o fluxo de trabalho de solicitações de mesclagem ajuda a manter a qualidade do código elevada. Às vezes, pode parecer um pouco lento, especialmente com repositórios maiores ou pipelines mais complexos.

O que mais gosto é que o GitLab reúne controle de versão, CI/CD, rastreamento de problemas e gerenciamento de projetos em uma única ferramenta. Gosto muito da facilidade de passar da escrita do código à sua implantação, tudo sem sair da plataforma. O CI/CD integrado é fácil de configurar e o fluxo de trabalho de solicitações de mesclagem ajuda a manter a qualidade do código elevada. Às vezes, pode parecer um pouco lento, especialmente com repositórios maiores ou pipelines mais complexos.

7. Backlog (ideal para metodologias ágeis e scrum)

via Backlog

Se você está executando fluxos de trabalho ágeis ou scrum e precisa de rastreamento de tempo junto com rastreamento de bugs, o Backlog da Nulab é a solução ideal. Ele combina recursos de gerenciamento de projetos com ferramentas de desenvolvimento, como repositórios Git e SVN integrados, para que sua equipe possa planejar, rastrear e entregar, tudo em um só lugar.

Você também encontrará quadros de planejamento de sprints, gráficos de burndown, acompanhamento de marcos e suporte para pontos de história e projetos pessoais. Além disso, atualizações em tempo real e discussões em threads mantêm todos alinhados sem confusão.

Principais recursos do Backlog

Atribua tarefas e bugs aos membros da equipe, defina prazos e receba notificações instantâneas sobre atualizações e responsabilidades

Organize o trabalho dividindo tarefas grandes em questões principais detalhadas e subtarefas

Planeje sprints de maneira flexível com gráficos Gantt visuais e quadros Kanban

Acompanhe o progresso e identifique gargalos com gráficos de burndown e ferramentas abrangentes de relatórios

Crie páginas wiki para documentação interna e colaboração perfeita entre equipes

Limitações do backlog

Possui apenas recursos básicos de relatórios e análises, dificultando que equipes orientadas por dados extraiam insights detalhados ou criem relatórios avançados

Você precisa rastrear o tempo manualmente, pois não há um widget integrado para registrar as horas automaticamente

Preços do Backlog

Gratuito

Inicial: US$ 35/mês

Padrão: US$ 100/mês

Premium: US$ 175/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Backlog

G2 : 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 158 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Backlog?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu uso essa ferramenta para rastreamento de bugs. Ela ajuda a mim e à minha equipe a encontrar e corrigir bugs rapidamente. Antes de usar essa ferramenta, usávamos planilhas do Excel para rastrear bugs. Mas isso levava muito tempo e às vezes confundia os desenvolvedores. Agora, com essa ferramenta, ficou fácil e os desenvolvedores entendem facilmente. A única coisa que não gosto é o aplicativo móvel, que é muito lento.

Eu uso essa ferramenta para rastreamento de bugs. Ela ajuda a mim e à minha equipe a encontrar e corrigir bugs rapidamente. Antes de usar essa ferramenta, usávamos planilhas do Excel para rastrear bugs. Mas isso levava muito tempo e às vezes confundia os desenvolvedores. Agora, com essa ferramenta, ficou fácil e os desenvolvedores entendem facilmente. A única coisa que não gosto é o aplicativo móvel, que é muito lento.

8. Trello (Melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de tarefas)

via Trello

Procurando um ótimo software com uma interface personalizável que possa rastrear tarefas e bugs com a mesma facilidade? Diga olá ao Trello, uma ferramenta de gerenciamento de projetos altamente visual e fácil de usar que ajuda as equipes a organizar, priorizar e executar o trabalho por meio de um sistema de quadro e cartões intuitivo.

Embora o Trello não seja uma ferramenta dedicada ao rastreamento de problemas, ele oferece quadros, listas e cartões flexíveis que podem ser configurados para fluxos de trabalho de rastreamento de bugs. Projetado com base na simplicidade do Kanban, o Trello permite criar um quadro dedicado ao rastreamento de bugs, usar listas para representar diferentes status de bugs e atribuir cartões aos membros da equipe para resolução.

Esta ferramenta de tarefas e colaboração foi criada especificamente para o gerenciamento de toda a equipe, incluindo funções técnicas e não técnicas. Ela incentiva a visibilidade interfuncional, algo que o FogBugz não oferece naturalmente.

Como um produto Atlassian, o Trello também incorpora o Atlassian Intelligence para otimizar a comunicação e o planejamento.

Melhores recursos do Trello

Automatize ações repetitivas, como mover cartões, definir prazos ou enviar lembretes com a automação Butler

Integre-se perfeitamente com ferramentas como Slack, Google Drive e muito mais usando Power-Ups

Use modelos para planejamento de projetos, rastreamento de sprints e calendários de conteúdo

Aproveite a IA para criar listas de tarefas acionáveis e resumir informações diretamente nos cartões

Colete relatórios de bugs por meio de formulários, anexe capturas de tela e comunique-se com os relatores por meio de recursos avançados, como Hipporello Service Desk ou Marker

Limitações do Trello

Projetos complexos podem precisar de mais estrutura do que o Trello oferece

Não possui recursos avançados encontrados em rastreadores de bugs especializados, como campos personalizados e relatórios complexos

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,5/mês por usuário

Empresa: US$ 210/ano por usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2 : 4,4/5 (mais de 13.700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 23.600 avaliações)

