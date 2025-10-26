As 10 melhores alternativas ao Teamflow para colaboração virtual

A primeira vez que sua equipe faz login em uma plataforma de escritório virtual, geralmente ocorre de duas maneiras:

Todos estão animados, clicando aqui e ali, personalizando suas mesas Todos estão confusos, em silêncio e se perguntando se esta será mais uma ferramenta que esquecerão de abrir até sexta-feira

Escritórios virtuais como o Teamflow têm como objetivo reunir equipes, mas muitas vezes ainda deixam o contexto espalhado por chats, documentos e tarefas. O resultado? Uma busca diária para responder a perguntas como “Qual é a atualização sobre isso?” ou “Onde está o arquivo que preciso?” Essa perda de contexto e alternância de ferramentas define a dispersão do trabalho: um esgotamento generalizado da produtividade e do potencial da sua equipe. A alternativa certa deve unir sua equipe e manter todo o contexto em um só lugar. Nesta postagem do blog, reunimos 10 alternativas ao Teamflow que oferecem diferentes abordagens para a colaboração virtual. Vamos mergulhar no assunto! 🎯

As principais alternativas ao Teamflow em resumo

Estas são as melhores alternativas ao Teamflow comparadas. 📄

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Gerencie reuniões remotas, atualizações e colaboração assíncrona em um só lugar. Tamanho da equipe: Ideal para equipes híbridas, assíncronas e distribuídas ClickUp Chat, vídeo assíncrono via Clips, resumos de reuniões com o AI Notetaker, inteligência de projeto integrada com ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX Gratuito para sempre, personalizações disponíveis para empresas SpatialChat Organização de eventos remotos interativos e conversas espontâneas Tamanho da equipe: Ideal para equipes de eventos e grupos que priorizam o trabalho remoto Áudio espacial, mensagens temporárias, chats privados, apresentações por zonas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário (Escritório Virtual) Reúna Criando um escritório 2D onde as equipes podem se mover e interagir naturalmente. Tamanho da equipe: ideal para agências criativas e equipes que gostam de jogos Construtor de mapas de pixels, áudio espacial, reuniões presenciais, espaços privados Gratuito (até 10 usuários); planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário Kumospace Reproduza layouts de escritórios reais com plantas baixas virtuais e mesas pessoais. Tamanho da equipe: Ideal para equipes que desejam sedes virtuais realistas Navegação pelo andar, reserva de mesas, reserva visual de salas e personalização da marca Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16/mês por usuário ivCAMPUS Projetando campi virtuais com fluxos de trabalho acadêmicos em mente Tamanho da equipe: Ideal para universidades, faculdades e centros de treinamento Horário de atendimento virtual, palestras interativas, acompanhamento de frequência, eventos em todo o campus Teste gratuito; Preços personalizados Sococo Executando fluxos de trabalho remotos estruturados em um ambiente de escritório virtual Tamanho da equipe: Ideal para equipes focadas em produtividade e pequenas e médias empresas Fluxos de trabalho baseados em salas, status de disponibilidade e espaços prontos para arquivamento A partir de US$ 14,99/mês por usuário Tandem Participe de bate-papos de voz instantâneos sem precisar agendar reuniões. Tamanho da equipe: Ideal para equipes dinâmicas que precisam de interações rápidas Chamadas de voz/vídeo instantâneas, indicadores de atividade, compartilhamento de tela Gratuito; planos pagos a partir de US$ 59/mês (10 usuários) Teemyco Personalização de espaços de trabalho digitais com recursos sociaisTamanho da equipe: Ideal para equipes preocupadas com a marca e equipes de operações internas Branding de salas, quadros de avisos, integração com Slack/calendário, ferramentas para pausas para café avaliação gratuita por 14 dias; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário Slack Coordenar comunicações de equipe com prioridade para texto por meio de canais e threads. Tamanho da equipe: ideal para equipes remotas que precisam de mensagens estruturadas Canais, respostas em threads, fluxos de trabalho de bots, mais de 2 mil integrações de aplicativos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8,75/mês por usuário Roam Reestruturando espaços de trabalho virtuais para atender às necessidades de reuniões em constante mudança Tamanho da equipe: Ideal para equipes que lidam diretamente com clientes e equipes baseadas em projetos Salas configuráveis, acesso externo, ferramentas interativas e arquivos de sala A partir de US$ 18,88/mês por usuário

📖 Leia também: As melhores extensões do Chrome para gravação de tela

Por que escolher alternativas ao Teamflow?

Veja por que muitas equipes começam a procurar alternativas ao Teamflow:

Seu fluxo de trabalho mudou: equipes híbridas ou assíncronas podem precisar de menos presença e mais flexibilidade

Faltam integrações importantes: se não se conectar com suas se não se conectar com suas ferramentas de trabalho remoto , isso atrapalha mais do que ajuda

Sem visibilidade para leads ou RH: dados limitados dificultam o rastreamento do uso ou a identificação de lacunas

Parece muito rígido: A configuração espacial pode não ser adequada para A configuração espacial pode não ser adequada para equipes dinâmicas ou multifuncionais

Você precisa de melhores opções assíncronas: equipes que valorizam o foco e a flexibilidade podem preferir ferramentas criadas para equipes que valorizam o foco e a flexibilidade podem preferir ferramentas criadas para a comunicação assíncrona entre equipes

🧠 Curiosidade: As vagas de trabalho remoto estão em alta. A FlexJobs relatou um aumento de 8% nas vagas totalmente remotas. A maior demanda é em informática e TI, seguida por gerenciamento de projetos, vendas, operações e saúde.

As melhores alternativas ao Teamflow

Estas são as nossas escolhas para as melhores alternativas ao Teamflow. 👇

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para realizar, gravar e executar reuniões em um único espaço de trabalho)

Ofereça suporte à colaboração remota com o ClickUp Chat Facilite a colaboração remota sem a taxa de alternância no ClickUp Chat

O software de gerenciamento de projetos para equipes remotas da ClickUp oferece às equipes remotas um único local para conversar, atribuir tarefas, registrar atualizações e acompanhar resultados sem precisar alternar entre diferentes contextos. A ClickUp resolve a dispersão do trabalho, reunindo todas as suas tarefas em um único espaço de trabalho unificado e alimentado por IA. Veja como:

Converse onde suas tarefas estão

O ClickUp Chat mantém as conversas vinculadas às suas tarefas, listas ou projetos, para que o contexto acompanhe a discussão.

Peça ao ClickUp Brain para resumir as conversas do ClickUp Chat

Assim, quando um designer sinaliza um problema na sincronização semanal, você pode colocá-lo no chat de tarefas, marcar a equipe de desenvolvimento e criar uma tarefa de acompanhamento imediatamente. Você não precisa reafirmar o problema ou copiar e colar atualizações entre ferramentas.

E o assistente de IA integrado, ClickUp Brain, torna isso ainda mais fácil. Por exemplo, se alguém entrar na conversa mais tarde e perguntar o que está acontecendo, ele pode resumir toda a conversa e fornecer um link para o trabalho realizado até o momento.

💡 Bônus: Procurando um aplicativo que seja mais do que apenas um escritório virtual? Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, além da web, para encontrar rapidamente arquivos, documentos e anexos

Possui Talk to Text para fazer perguntas, ditar notas e gerenciar seu trabalho por voz — totalmente sem usar as mãos, onde quer que você esteja

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma plataforma unificada e pronta para uso corporativo que reúne todos os seus recursos de trabalho e IA Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Compartilhe rapidamente o contexto sem reuniões

É claro que nem tudo funciona em texto. O vídeo assíncrono costuma ser mais fácil quando sua equipe trabalha em diferentes fusos horários. O ClickUp Clips permite gravar sua tela e sua voz de dentro da plataforma.

Use o ClickUp Clips para atualizações assíncronas e transforme-as em itens de ação claros no mesmo espaço

Digamos que o gerente de produto não possa participar da revisão do roteiro. Você usa gravadores de tela com IA para apresentar as atualizações, compartilhá-las na tarefa e deixar que o ClickUp Brain resuma automaticamente as principais decisões. A equipe vê o que está mudando, por que isso é importante e o que precisa ser acompanhado. Assista a este vídeo para saber mais:

Ou, se você quiser se atualizar na vida real, o ClickUp SyncUps mantém as equipes remotas alinhadas com check-ins rápidos e estruturados, diretamente dentro do seu espaço de trabalho.

Você também evita as idas e vindas habituais, já que os Clips permanecem vinculados ao trabalho que explicam. Qualquer pessoa pode responder em comentários, solicitar alterações ou criar novas tarefas no ClickUp sem precisar trocar de ferramenta.

Planeje o trabalho remoto sem caos

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe a integração, alinhe equipes e gerencie a capacidade com o modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp

Agora, a estrutura é tão importante quanto a comunicação. O modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp ajuda você a construir isso desde o primeiro dia. O modelo também inclui visualizações e painéis de carga de trabalho integrados.

Os gerentes podem identificar sobrecargas antecipadamente, reatribuir tarefas e evitar gargalos sem precisar de uma ferramenta de recursos separada. O ClickUp Brain preenche lacunas resumindo o progresso, sugerindo os próximos passos ou apresentando tarefas relacionadas.

Melhores recursos do ClickUp

Grave e recapitule reuniões instantaneamente: Capture chamadas usando o AI Notetaker do ClickUp, parte do Capture chamadas usando o AI Notetaker do ClickUp, parte do Meetings in ClickUp , para gerar transcrições, resumos e tarefas sem levantar um dedo

Escreva onde o trabalho acontece: crie agendas, deixe notas e atribua as próximas etapas dentro crie agendas, deixe notas e atribua as próximas etapas dentro do ClickUp Docs para que nada se perca entre as ferramentas

Sincronize suas ferramentas favoritas: conecte o Zoom, Outlook, Google Drive e muito mais com conecte o Zoom, Outlook, Google Drive e muito mais com as integrações do ClickUp para que atualizações, arquivos e reuniões fiquem em um só lugar

Participe de chamadas rápidas: Inicie chamadas de voz ou vídeo SyncUps diretamente no ClickUp Chat para resolver rapidamente os bloqueios e manter o contexto intacto

Converse com seu espaço de trabalho a partir do seu desktop: Use Use o ClickUp Brain MAX para navegar, fazer perguntas e gerenciar o trabalho sem usar as mãos, usando comandos de voz

Programe automaticamente sua semana: deixe deixe o ClickUp Calendar sugerir horários ideais para tarefas e reuniões com base na disponibilidade e nos prazos da sua equipe

Alinhe-se antes de começar a trabalhar: defina rapidamente as expectativas usando defina rapidamente as expectativas usando modelos de plano de comunicação no ClickUp que definem o que compartilhar, quando e com quem

Limitações do ClickUp

Muitos recursos podem tornar o uso complicado para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do Reddit compartilhou:

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

💡 Dica profissional: Cansado de esquecer o que foi dito nas reuniões? Use o ClickUp AI Notetaker para capturar automaticamente notas, itens de ação e decisões — e, em seguida, vincule-os às tarefas para que sua equipe permaneça sempre sincronizada.

2. SpatialChat (ideal para hospedagem de eventos interativos)

via SpatialChat

A ferramenta de colaboração remota do SpatialChat permite que você se afaste de conversas enfadonhas e se aproxime de grupos mais interessantes, assim como faria em um evento real. Você não fica preso em uma grade de cabeças flutuantes; pode circular e participar de conversas de forma orgânica.

O áudio espacial significa que você ouve as pessoas falando à medida que se aproxima, criando aqueles momentos naturais de “oh, sobre o que vocês estão conversando?” que fazem com que os eventos valham a pena participar.

Melhores recursos do SpatialChat

Organize eventos virtuais para networking, nos quais os participantes podem se dividir em círculos menores e reformar grupos naturalmente

Envie mensagens que desaparecem após o prazo escolhido, perfeitas para compartilhar links temporários ou atualizações rápidas durante eventos ao vivo

Permita conversas privadas fluidas, nas quais os participantes podem se afastar do grupo principal sem momentos constrangedores do tipo “podemos conversar em particular?”

Transmita apresentações para áreas específicas do seu espaço virtual, permitindo que as pessoas conversem em zonas designadas

Limitações do SpatialChat

A ferramenta envolve uma curva de aprendizado para usuários não familiarizados com conceitos de interação espacial

Isso pode ser um pouco complicado para quem prefere reuniões mais estruturadas

As opções de personalização para experiências de marca são limitadas

Preços do SpatialChat

Gratuito

Escritório virtual: US$ 5/mês por usuário

Empresa: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários do SpatialChat

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SpatialChat?

Uma avaliação do G2 diz:

O SpatialChat oferece um espaço virtual onde você pode se encontrar com amigos ou colegas de trabalho. Minha função favorita é que você pode compartilhar a sala, e o volume da conversa aumenta ou diminui conforme você se aproxima ou se afasta, respectivamente. Você também pode compartilhar sua tela ou um vídeo que será reproduzido como se estivesse na tela.

O SpatialChat oferece um espaço virtual onde você pode se encontrar com amigos ou colegas de trabalho. Minha função favorita é que você pode compartilhar a sala, e o volume da conversa aumenta ou diminui conforme você se aproxima ou se afasta, respectivamente. Você também pode compartilhar sua tela ou um vídeo que será reproduzido como se estivesse na tela.

🔍 Você sabia? Os trabalhadores totalmente remotos superam consistentemente seus colegas que trabalham no escritório em termos de engajamento. O relatório da Gallup mostra que 31% dos funcionários remotos se sentem altamente engajados, em comparação com 23% dos que ocupam cargos híbridos e presenciais que permitem algum trabalho remoto, e apenas 19% dos que não o fazem.

3. Gather (ideal para ambientes de escritório com pixel art)

via Gather

Lembra quando a vida no escritório parecia mais um encontro entre amigos do que trabalho? O Gather traz de volta essa energia por meio de ambientes 2D em pixels que lembram os jogos do Super Nintendo.

Os membros da sua equipe aparecem como pequenos avatares vagando por espaços de escritório personalizados, completos com salas de reunião, áreas para café e plantas decorativas aleatórias.

O áudio de proximidade cria interações naturais. Você pode ir até a mesa de alguém para iniciar uma conversa, o que parece incômodo até você perceber o quanto sente falta daqueles momentos espontâneos de “ei, uma pergunta rápida...”.

Reúna os melhores recursos

Crie layouts de escritório elaborados usando um editor de mapas intuitivo, completo com móveis, decorações e objetos interativos que acionam diferentes ações

Experimente um fluxo de conversação natural, com vozes que ficam mais altas quando você se aproxima dos colegas e mais baixas quando você se afasta, imitando a dinâmica espacial real

Reserve salas de conferência entrando nelas e conectando-se automaticamente com outros participantes que já estão no espaço

Crie escritórios privados e zonas silenciosas onde os membros da equipe precisam de permissão explícita para entrar

Reúna as limitações

O estilo pixel art do software pode não agradar a todos os públicos profissionais

É necessária uma boa conexão com a Internet para garantir um movimento suave do avatar e uma boa qualidade de áudio

O Gather pode ser uma distração para os membros da equipe que precisam de tempo para se concentrar profundamente

Obtenha informações sobre preços

Gratuito (para 10 usuários)

Premium: US$ 7/mês por usuário

Reúna avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gather?

De um tópico do Reddit:

Minha equipe usou bastante para todas as reuniões internas. Como uma equipe totalmente remota, ficávamos nela o dia todo. Era uma ótima maneira de sinalizar com antecedência quando estávamos disponíveis para conversas. Não havia necessidade de perguntar a alguém “você pode conversar?”. Gostei muito desse aspecto.

Minha equipe usou bastante para todas as reuniões internas. Como uma equipe totalmente remota, ficávamos nela o dia todo. Era uma ótima maneira de sinalizar com antecedência quando estávamos disponíveis para conversas. Não havia necessidade de perguntar a alguém “você pode conversar?”. Gostei muito desse aspecto.

🎥 Assista: Como o ClickUp pode revolucionar a forma como sua equipe trabalha

4. Kumospace (ideal para criar réplicas realistas de escritórios com salas virtuais)

via Kumospace

O Kumospace oferece ambientes fotorrealistas onde você pode recriar o layout físico da sua empresa, até mesmo os estranhos pôsteres motivacionais na sala de descanso. Essa alternativa ao Teamflow se concentra na memória espacial, ajudando os trabalhadores remotos a manter o mapa mental que tinham quando podiam caminhar fisicamente até a mesa da Becky ou tomar um café perto do canto da equipe de marketing.

Você obtém a mesma familiaridade do layout sem o deslocamento, além da capacidade de personalizar espaços que exigiriam renovações caras na vida real.

Melhores recursos do Kumospace

Navegue entre diferentes andares e departamentos clicando em elevadores ou escadas, mantendo a estrutura hierárquica dos edifícios comerciais tradicionais

Reivindique mesas e estações de trabalho pessoais que os colegas podem visitar caminhando até lá, preservando as conversas informais que acontecem nos escritórios físicos

Reserve salas de reunião por meio de uma interface visual que mostra a ocupação e a disponibilidade em tempo real para manter a etiqueta das reuniões virtuais

Personalize a estética do espaço de trabalho individual, mantendo padrões de design e elementos de marca consistentes em todo o escritório

Limitações do Kumospace

Requisitos de recursos mais elevados podem tornar os computadores mais antigos mais lentos

O tempo de configuração necessário para criar réplicas detalhadas do escritório é extenso

Os custos mensais podem aumentar rapidamente para equipes maiores, forçando os usuários a procurar alternativas ao Kumospace

Preços do Kumospace

Gratuito

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Kumospace

G2: 4,8/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Zoom

5. ivCAMPUS (ideal para instituições educacionais)

via ivCAMPUS

As aulas regulares no Zoom muitas vezes parecem enfadonhas, especialmente quando você está tentando envolver 200 alunos que têm suas câmeras desligadas. O ivCAMPUS cria campi virtuais que funcionam para a vida acadêmica.

Pense em salas de aula interativas onde os alunos podem levantar as mãos visualmente, salas de estudo para projetos em grupo e gabinetes de professores com sistemas de fila adequados para horários de atendimento.

Esta alternativa ao Teamflow compreende os fluxos de trabalho acadêmicos, em vez de tentar forçar as necessidades educacionais em um software genérico para reuniões.

melhores recursos do ivCAMPUS

Estabeleça horários de atendimento virtuais com sistemas de fila visual que permitem aos alunos ver sua posição na fila e o tempo estimado de espera

Realize palestras interativas com enquetes, discussões em grupos e quadros colaborativos que mantêm turmas grandes envolvidas durante toda a sessão

Acompanhe a frequência e a participação automaticamente por meio de interações espaciais para uma experiência imersiva

Coordene eventos em todo o campus, como orientações, feiras de carreira e cerimônias de formatura, com gerenciamento de capacidade e controle de fluxo de pessoas

limitações do ivCAMPUS

Ele foi projetado principalmente para casos de uso educacionais, limitando as aplicações corporativas

Requer treinamento para membros do corpo docente que não estão familiarizados com a navegação em ambientes virtuais

Desafios de integração com os sistemas de informação estudantil existentes

preços do ivCAMPUS

Teste gratuito

Preços personalizados

avaliações e comentários do ivCAMPUS

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: 48% dos funcionários afirmam que o trabalho híbrido é o melhor para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. No entanto, com 50% ainda trabalhando principalmente no escritório, manter o alinhamento entre os locais pode ser um desafio. Mas o ClickUp foi criado para todos os tipos de equipes: remotas, híbridas, assíncronas e tudo mais. Com o ClickUp Chat e os comentários atribuídos, as equipes podem compartilhar atualizações rapidamente, dar feedback e transformar discussões em ação, sem reuniões intermináveis. Colabore em tempo real através do ClickUp Docs e do ClickUp Whiteboards, atribua tarefas diretamente a partir de comentários e mantenha todos em sintonia, independentemente de onde trabalhem! 💫 Resultados reais: a STANLEY Security observou um aumento de 80% na satisfação com o trabalho em equipe graças às ferramentas de colaboração integrada do ClickUp.

6. Sococo (ideal para fluxos de trabalho estruturados em equipe)

via Sococo

Se o Gather é o colega de trabalho divertido que decora sua mesa com bonecos de ação, o Sococo é o organizado que codifica seu calendário por cores. Ele trata os escritórios virtuais como ferramentas de produtividade, em vez de experimentos sociais.

Você obtém salas designadas para diferentes atividades de trabalho, indicadores de disponibilidade claros e integração perfeita com os aplicativos que sua equipe já usa diariamente.

O Sococo atrai equipes que desejam que o trabalho remoto seja profissional e eficiente, em vez de inovador e experimental. Pense menos em “vamos brincar em nossa casa na árvore virtual” e mais em “vamos trabalhar em nossa sede digital”

Melhores recursos do Sococo

Designe salas específicas para o gerenciamento contínuo do projeto de produção de vídeo , onde os membros da equipe podem entrar e sair conforme necessário

Monitore a disponibilidade da equipe e o status de foco por meio de indicadores de presença em tempo real que são atualizados automaticamente com base na localização da sala e na atividade

Arquive conversas e conteúdos compartilhados para referência futura, mantendo a continuidade do projeto mesmo quando os membros da equipe entram e saem

Limitações do Sococo

A interface parece mais corporativa e menos envolvente do que as alternativas ao Teamflow no estilo de jogos

Opções limitadas de personalização para layouts de salas e design de escritórios

É necessária uma assinatura mesmo para recursos básicos que outras plataformas oferecem gratuitamente

Preços do Sococo

Sococo: US$ 14,99/mês por usuário (mínimo de 10 usuários)

Ilimitado: $24,99/mês por usuário (mínimo de 100 usuários, cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Sococo

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sococo?

De acordo com uma avaliação da G2:

O mais útil no Sococo é que ele me permite sentir como se estivesse no escritório com meus colegas remotos, mesmo que todos trabalhemos em locais diferentes. Gosto de poder personalizar as plantas baixas do espaço virtual do escritório e usá-lo como um escritório real, com salas que servem a diferentes propósitos. As ferramentas de status online, notificação e reunião ajudam a tornar o dia de trabalho mais pessoal.

O mais útil no Sococo é que ele me permite sentir como se estivesse no escritório com meus colegas remotos, mesmo que todos trabalhemos em locais diferentes. Gosto de poder personalizar as plantas baixas do espaço virtual do escritório e usá-lo como um escritório real, com salas que servem a diferentes propósitos. As ferramentas de status online, notificação e reunião ajudam a tornar o dia de trabalho mais pessoal.

🧠 Curiosidade: Cerca de 83% dos funcionários afirmam que se sentem mais produtivos em ambientes híbridos/remotos do que em ambientes de escritório/presenciais. Isso é um sinal claro de que a flexibilidade se tornou uma das principais prioridades da força de trabalho atual.

7. Tandem (ideal para conexões de voz instantâneas)

via Tandem

Sabe aquele momento em que você precisa fazer uma pergunta rápida a alguém, mas marcar uma reunião parece ridículo? O Tandem elimina esse atrito. Você pode clicar no perfil de qualquer membro da equipe e começar a conversar imediatamente — sem convites, sem salas de espera, sem rituais do tipo “você está me ouvindo agora?”.

A plataforma parte do princípio de que a maioria das conversas no local de trabalho ocorre espontaneamente e não deve exigir o mesmo formalismo de uma reunião de diretoria. As chamadas de voz são iniciadas por padrão, já que a maioria das perguntas rápidas não requer vídeo, mas você pode atualizar para vídeo a qualquer momento.

Melhores recursos do Tandem

Veja indicadores de status em tempo real que mostram quem está disponível para perguntas rápidas e quem está concentrado e não deve ser interrompido

Compartilhe telas espontaneamente durante qualquer conversa ativa, sem necessidade de configuração de software adicional ou solicitações de permissão

Mantenha-se sempre a par das atividades da equipe por meio de sinais visuais e sonoros sutis que não exigem atenção constante ou monitoramento ativo

Limitações do Tandem

Recursos limitados além da comunicação básica por voz e vídeo

Sem salas de reunião permanentes ou espaços dedicados para projetos em andamento

Pode ser perturbador para os membros da equipe que precisam de tempo de concentração ininterrupto

Preços do Tandem

Gratuito

Equipes pequenas: US$ 59/mês (até 10 usuários)

Equipes médias: US$ 119/mês (até 50 usuários)

Equipes grandes: $449/mês (usuários ilimitados)

Avaliações e comentários do Tandem

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

⚙️ Bônus: Explore essas dicas para trabalhar em casa e dicas para escritório em casa para criar um ambiente de trabalho confortável.

8. Teemyco (ideal para experiências de escritório virtual com identidade visual)

via Teemyco

O Teemyco permite que você recrie o layout do seu escritório digitalmente, completo com as cores da marca, logotipos da empresa e citações inspiradoras nas paredes (você sabe do que estamos falando!).

As equipes podem personalizar layouts de escritórios virtuais com diferentes salas e incorporar elementos da marca da empresa para manter a identidade corporativa que todos trabalharam tanto para estabelecer.

A alternativa ao Teamflow concentra-se em fazer com que o trabalho remoto pareça menos uma série de videochamadas aleatórias e mais parte de uma cultura de trabalho coesa.

Melhores recursos do Teemyco

Fixa documentos e recursos importantes em quadros de avisos virtuais dentro de cada sala, criando espaços dedicados para informações contínuas sobre projetos e atualizações da equipe

Integre notificações de calendário e Slack diretamente em seu ambiente de escritório virtual para melhorar a colaboração e manter todos os canais de comunicação acessíveis

Use reações com emojis, botões de pausa para café e outros recursos sociais para manter as conexões da equipe e comemorar conquistas

Limitações do Teemyco

É necessário muito tempo de configuração para personalizar e marcar totalmente o seu espaço de escritório virtual

Isso pode parecer complicado para equipes que preferem ferramentas de comunicação mais simples e menos visuais

Recursos avançados limitados em comparação com alternativas especializadas para reuniões ou gerenciamento de projetos (PM) do Teamflow

Preços do Teemyco

avaliação gratuita por 14 dias

uS$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Teemyco

G2: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teemyco?

Com base em uma avaliação do G2:

O Teemyco facilita a cooperação mesmo dentro do mesmo prédio. Posso simplesmente entrar no escritório dos meus colegas com um clique. Também usamos isso para nossos clientes, eles entram diretamente em nosso escritório virtual e adoram. Não é mais necessário usar o Teams, Google Meet, etc.

O Teemyco facilita a cooperação mesmo dentro do mesmo prédio. Posso simplesmente entrar no escritório dos meus colegas com um clique. Também usamos isso para nossos clientes, eles entram diretamente em nosso escritório virtual e adoram. Não é mais necessário usar o Teams, Google Meet, etc.

🔍 Você sabia? A maioria dos trabalhadores mais jovens não está disposta a abrir mão da flexibilidade. Na verdade, 77% da Geração Z e 75% dos millennials que trabalham remotamente ou em funções híbridas afirmam que considerariam deixar o emprego se fossem obrigados a trabalhar em tempo integral no local.

9. Slack (ideal para coordenação de equipes baseada em texto)

via Slack

Enquanto todos os outros estão criando escritórios virtuais e experiências de áudio espacial, o Slack se mantém fiel ao que faz de melhor: organizar a comunicação da equipe em torno de tópicos e projetos, em vez de espaços físicos.

Ele não tenta recriar o layout do seu escritório nem fazer você andar por aí como um avatar digital. Em vez disso, ele fornece a infraestrutura baseada em texto na qual a maioria das equipes remotas confia para a colaboração diária em tempo real. Os canais mantêm as conversas organizadas, enquanto as integrações conectam todo o seu conjunto de ferramentas.

Melhores recursos do Slack

Automatize processos rotineiros com um criador de fluxos de trabalho e integrações de bots que lidam com tarefas repetitivas, como agendamento de reuniões e atualizações de status

Conecte-se a milhares de aplicativos de terceiros por meio de um mercado maduro para trabalho colaborativo

Responda a mensagens específicas em canais movimentados, mantendo a coerência mesmo quando várias discussões acontecem simultaneamente

Limitações do Slack

Usá-lo pode se tornar exaustivo, com notificações constantes e proliferação de canais

Os recursos de videochamada ficam um pouco aquém em comparação com os concorrentes do Slack

Os recursos de encadeamento podem fragmentar as conversas e torná-las difíceis de acompanhar

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Enterprise Grid: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 35.375 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 24.045 avaliações)

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Slack para bate-papo em equipe

10. Roam (ideal para espaços virtuais flexíveis)

via Roam

A maioria das alternativas ao Teamflow obriga você a se comprometer com um layout e mantê-lo, como se estivesse assinando um contrato digital. O Roam adota a abordagem oposta, com espaços que se remodelam com base no que você está fazendo.

Precisa de uma sala de brainstorming para sessões criativas? Construa-a. Tem uma apresentação para um cliente esta tarde? Reconfigure o mesmo espaço com ferramentas de apresentação e branding profissional. Para o workshop de treinamento de amanhã, transforme-o novamente.

Essa flexibilidade no local de trabalho atrai empresas de consultoria, agências e qualquer equipe cujo trabalho muda drasticamente de projeto para projeto.

Principais recursos do Roam

Alterne entre configurações de sala pré-salvas para tipos de reuniões recorrentes, apresentações a clientes ou fases de projetos sem precisar reconstruir os espaços do zero a cada vez.

Convide colaboradores externos para espaços de projeto específicos, mantendo limites de segurança que impedem o acesso a outros trabalhos de clientes ou discussões internas.

Utilize ferramentas interativas persistentes, como quadros brancos colaborativos, paredes de notas adesivas e compartilhamento de documentos, que salvam automaticamente o progresso entre as sessões.

Arquive configurações completas de salas, incluindo todo o conteúdo compartilhado e configurações, para referência futura ou reutilização em tipos de projetos semelhantes.

Limitações do Roam

A reconfiguração frequente do espaço pode confundir os membros da equipe que preferem consistência.

Modelos e predefinições limitados em comparação com as alternativas ao Teamflow, com estruturas de salas fixas.

Preços do Roam

2025: $18,88/mês por membro ativo

2026: $19,88/mês por membro ativo

Avaliações e comentários do Roam

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Roam?

Conforme compartilhado no G2:

O Roam é um escritório virtual completo, que tenho usado diariamente nos últimos meses. Ele permite que você veja quem está online, saiba quem está na porta (iniciar chamada de voz) e veja quem está falando com quem. O compartilhamento de tela mostra os cursores de outras pessoas para que elas possam apontar para a outra tela apenas passando o mouse sobre o compartilhamento de tela (isso é muito útil). [...] Leva tempo para se acostumar, porque não é intuitivo. As notificações são as piores. Uma chamada é apenas um bipe, se você perder o bipe, perde a chamada. Não há notificações pendentes no nível da área de trabalho (pelo menos na central de notificações do Mac).

O Roam é um escritório virtual completo, que tenho usado diariamente nos últimos meses. Ele permite que você veja quem está online, saiba quem está na porta (iniciar chamada de voz) e veja quem está falando com quem. O compartilhamento de tela mostra os cursores de outras pessoas para que elas possam apontar para a outra tela apenas passando o mouse sobre o compartilhamento de tela (isso é muito útil). [...] Leva tempo para se acostumar, porque não é intuitivo. As notificações são as piores. Uma chamada é apenas um bipe, se você perder o bipe, perde a chamada. Não há notificações pendentes no nível da área de trabalho (pelo menos na central de notificações do Mac).

🔍 Você sabia? O Fórum Econômico Mundial prevê um grande aumento nos empregos digitais globais. Até 2030, espera-se que essas funções cresçam 25%, atingindo mais de 90 milhões de vagas.

O ClickUp é onde as equipes remotas trabalham melhor

Você não precisa de um escritório virtual para provar que sua equipe está trabalhando. Você precisa de um espaço onde o trabalho avance, as conversas sejam claras e ninguém fique preso esperando que alguém apareça “online”.

Se a maioria das alternativas ao Teamflow parecem mais substitutos do que soluções, é hora de experimentar algo que o ajude a realizar seu trabalho.

O ClickUp reúne suas tarefas, documentos, atualizações e check-ins em um único espaço conectado, sem forçar ninguém a ficar sentado em uma sala digital.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅