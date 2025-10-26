As 10 melhores alternativas ao When2Meet para um agendamento fácil em 2025

Você está tentando planejar uma reunião. À primeira vista, parece simples. Você só precisa encontrar um horário que seja bom para todos.

Mas então começam as idas e vindas.

“Estou livre na segunda-feira de manhã!”

“Não posso na segunda-feira, que tal na terça-feira?”

“Terça-feira não dá para mim, talvez quinta-feira?”

Antes que você perceba, você está afogado em trabalho e a reunião ainda não foi agendada.

O When2Meet tem sido uma escolha popular para verificar rapidamente a disponibilidade, mas tem limitações. Se você está procurando calendários populares com melhores integrações, agendamento automatizado ou uma experiência mais integrada, há muitas opções disponíveis.

Nesta postagem do blog, exploraremos algumas das melhores alternativas ao When2Meet para ajudá-lo a agendar eventos sem confusão.

Alternativas ao When2Meet em resumo

Vamos dar uma olhada em uma rápida comparação das melhores alternativas ao When2Meet:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Agendamento com inteligência artificial, calendário, visualização do calendário, anotações de reuniões, análises, controle de tempo, modelos pré-criados Startups, empresas modernas baseadas em agendamentos e empresas que precisam de agendamento e gerenciamento de tarefas de ponta a ponta Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Calendly Links automatizados para reuniões, enquetes, lembretes, agendamento de equipes, integração de pagamentos Freelancers, startups e pequenas e médias empresas automatizando o agendamento de reuniões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês Google Agenda Integração com o Meet, codificação de cores para eventos, Focus Time, Time Insights Freelancers e pequenas e médias empresas dentro do ecossistema do Google Gratuito com uma conta Google Doodle Agendamento baseado em enquetes, suporte a fusos horários, páginas de reserva personalizadas, lembretes Freelancers, startups e pequenas empresas coordenando a disponibilidade do grupo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,95/usuário/mês Calendário do Microsoft Outlook Assistente de agendamento, visualizações em vários fusos horários, integração com Teams/OneDrive Empresas de médio porte e grandes empresas que utilizam o ecossistema Microsoft Gratuito com uma conta Microsoft Acuity Scheduling Páginas de reserva personalizadas, lembretes e acompanhamentos automatizados, formulários de admissão, gerenciamento de clientes Empresas de serviços que procuram um aplicativo de reservas fácil de usar para os clientes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês HubSpot Meetings Integração com CRM, formulários de reserva no site, acompanhamento automatizado Startups e empresas que integram o agendamento aos fluxos de trabalho de vendas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/usuário/mês Bookafy Roteamento baseado em habilidades, solicitações de revisão, API/webhooks, personalização da marca Pequenas e médias empresas que precisam de reservas e lembretes automatizados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Setmore Reservas públicas/privadas, reservas de clientes através das redes sociais, lembretes por SMS Freelancers e pequenas empresas que oferecem agendamento de consultas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/usuário/mês Zoho Bookings Portal de autoatendimento, calendários para funcionários, CRM e automação de faturamento Startups e empresas de médio porte que precisam de um agendamento flexível para atendimento ao cliente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/usuário/mês

O que é o When2Meet?

O When2Meet é uma ferramenta de agendamento simples, sem necessidade de cadastro, que ajuda as equipes a encontrar um horário comum para se reunirem. Em vez de trocas intermináveis de mensagens, ele permite que vários usuários marquem sua disponibilidade comum em uma grade compartilhada. Este aplicativo de planejamento diário é leve, fácil de usar e não exige que ninguém crie uma conta.

Depois que cada pessoa insere sua disponibilidade, essa ferramenta baseada em pesquisa é atualizada dinamicamente para destacar os períodos livres que se sobrepõem.

via When2Meet

Limitações do When2Meet

Embora o When2Meet seja um software simples e útil para reunir rapidamente a disponibilidade, ele carece de alguns recursos que podem ser decisivos, dependendo do que você precisa:

Sem integração com calendário : você não pode sincronizá-lo com seus calendários do Google, Outlook ou iCloud. Isso significa que você precisa verificar e atualizar sua disponibilidade atual manualmente

Sem lembretes automáticos : depois de escolher um horário, cabe a você se lembrar dele. Não há alertas de acompanhamento ou e-mails relacionados aos eventos

Interface desatualizada : o design é funcional, mas parece um pouco desajeitado e antiquado, especialmente quando comparado às ferramentas modernas de agendamento

Sem suporte para fusos horários : se você estiver coordenando entre diferentes fusos horários, precisará converter os horários manualmente Falta de personalização : você não pode adicionar sua marca, personalizar o design da enquete ou coletar informações extras dos participantes com o When2Meet

Recursos de colaboração limitados: o When2Meet não possui chat, compartilhamento de arquivos ou sistema de comentários integrados, portanto, qualquer discussão sobre agendamento precisa ser feita em outro lugar

Essas limitações tornam o When2Meet mais adequado para agendamentos rápidos e informais do que para casos de uso mais profissionais ou recorrentes.

As melhores alternativas ao When2Meet para usar

Se você está procurando ferramentas de agendamento que ofereçam mais recursos, integrações ou uma experiência de usuário mais suave do que o When2Meet, aqui estão algumas das melhores alternativas que vale a pena explorar:

1. ClickUp (a melhor ferramenta completa de gerenciamento de projetos com calendário e reuniões)

Experimente o ClickUp Calendar Visualize seus eventos, convide pessoas, crie tarefas e muito mais com o ClickUp Calendar

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne agendamento, equipes e gerenciamento de tempo, tornando-se uma alternativa poderosa ao When2Meet.

Por exemplo, o ClickUp Calendar é um centro de agendamento completo, criado para colaboração. Uma de suas vantagens mais exclusivas é a capacidade de criar, editar e gerenciar eventos diretamente no espaço de trabalho do ClickUp.

Use esta ferramenta para configurar horários de trabalho, bloquear tempo para aumentar a produtividade ou configurar vários calendários para diferentes equipes ou funções. Este vídeo mostra como fazer isso!

Você também pode convidar pessoas (mesmo que elas não façam parte do seu espaço de trabalho) e definir regras de recorrência personalizadas.

O ClickUp Calendar conecta sua agenda ao seu trabalho real. Este software de agendamento de tarefas pode anexar documentos, tarefas, subtarefas e até mesmo notas diretamente aos eventos.

💡 Dica profissional: use o Calendar Glance para visualizar os próximos eventos de qualquer lugar do seu espaço de trabalho! Acesse o Calendar Glance passando o mouse sobre o ícone do calendário ou o nome do evento na barra de ferramentas do ClickUp

Quando precisar participar de uma reunião agendada, você pode fazê-lo diretamente no ClickUp, sem precisar alternar entre aplicativos ou abas.

Se o ClickUp Calendar ajuda você a agendar de forma mais inteligente, o ClickUp Meetings vai além, transformando suas reuniões em ação.

Documente todas as suas reuniões e compartilhe com sua equipe usando o ClickUp Meetings

Este software de gerenciamento de reuniões gera automaticamente agendas de reuniões, rastreia pontos de discussão, atribui itens de ação em tempo real e vincula tudo diretamente a tarefas ou documentos.

Além disso, se você perdeu uma reunião, pode fazer perguntas ao ClickUp Brain, como “O que decidimos sobre o cronograma de lançamento?”, e obter respostas instantâneas sem precisar vasculhar todo o documento.

Enquanto o ClickUp Calendar and Meetings mantém sua agenda organizada, o ClickUp Calendar View funciona como uma solução de gerenciamento de tarefas totalmente interativa.

Ele vem com intervalos de tempo personalizáveis, incluindo visualizações por dia, quatro dias, semana e mês, e é perfeito para ter uma visão geral dos próximos prazos, alterações nos cronogramas e priorização do que precisa ser feito (sem sair do espaço de trabalho).

Gerencie tarefas e acompanhe prazos usando a visualização de calendário do ClickUp

💡 Dica profissional: Uma das melhores dicas de produtividade é usar a funcionalidade de arrastar e soltar do ClickUp Calendar View para reprogramar tarefas sem esforço. Para se concentrar ainda mais, aproveite as opções de filtragem para se concentrar nas tarefas por status, prioridade ou responsável.

Se você já simplificou suas reuniões e agendamentos, use o modelo de agendamento de funcionários do ClickUp para obter uma maneira clara e organizada de atribuir turnos, acompanhar a disponibilidade e evitar conflitos.

Elas permitem que você organize o trabalho e distribua tarefas de acordo com a disponibilidade de cada membro da equipe, ajudando a evitar o esgotamento e melhorar a comunicação da equipe.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie os horários dos funcionários, as cargas de trabalho e muito mais com o modelo de horário de trabalho dos funcionários do ClickUp

Além disso, você pode até adicionar campos personalizados, como taxas horárias, funções e gerentes de turno, para ficar por dentro do planejamento da força de trabalho. E quando se trata de como você visualiza sua programação, você está no comando — alterne entre Programação Semanal, Capacidade dos Funcionários ou Painel de Status para obter as informações exatas de que precisa.

⌛ Economia de tempo: Experimente o modelo de planejador de calendário do ClickUp para se manter organizado, consolidando tarefas, eventos e prazos em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Embora este seja o melhor aplicativo para agendar reuniões, o número de recursos importantes pode ser um pouco complicado para quem está usando pela primeira vez

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

Desde que mudamos para o ClickUp, tudo está em um só lugar: tarefas, cronogramas, documentos, painéis, comentários e até mesmo notas de reuniões. É incrivelmente personalizável, mas intuitivo o suficiente para que todos possam adotar rapidamente. Recursos como automações, assistente de redação com IA e o calendário renovado economizam muito tempo. E a melhor parte? Ele se adapta às nossas necessidades, seja para lançar uma nova campanha ou gerenciar operações de longo prazo. O ClickUp não apenas nos ajuda a nos manter organizados, mas também nos ajuda a trabalhar de forma mais inteligente. Chega de fadiga com ferramentas. Chega de trabalho duplicado. Apenas clareza, alinhamento e execução.

Desde que mudamos para o ClickUp, tudo está em um só lugar: tarefas, cronogramas, documentos, painéis, comentários e até mesmo notas de reuniões. É incrivelmente personalizável, mas intuitivo o suficiente para que todos possam adotar rapidamente. Recursos como automações, assistente de redação com IA e o calendário renovado economizam muito tempo. E a melhor parte? Ele se adapta às nossas necessidades, seja para lançar uma nova campanha ou gerenciar operações de longo prazo. O ClickUp não apenas nos ajuda a nos manter organizados, mas também nos ajuda a trabalhar de forma mais inteligente. Chega de fadiga com ferramentas. Chega de trabalho duplicado. Apenas clareza, alinhamento e execução.

via Calendly

O Calendly é uma ferramenta de agendamento que ajuda a gerenciar a disponibilidade e reduzir a desorganização da agenda. Para ter mais controle sobre quem agenda um horário com você, o Calendly oferece tipos de eventos ocultos que ajudam a criar links somente para convidados, mantendo certas reuniões individuais e em grupo privadas.

Ao coordenar com várias pessoas, as enquetes de reunião do Calendly facilitam encontrar um horário que funcione para todos — os convidados votam nos horários preferidos e você escolhe o horário final com base na disponibilidade do grupo.

Melhores recursos do Calendly

Personalize as notificações definindo lembretes, escolhendo prazos e selecionando métodos de entrega, como e-mail ou alertas no desktop

Integre o processamento de pagamentos para cobrar taxas dos clientes durante o fluxo de agendamento

Coordene reuniões de equipe reunindo a disponibilidade dos membros, permitindo que os convidados reservem um horário que seja conveniente para todos

Faça anotações e recapitule reuniões com o Calendly Notetaker

Limitações do Calendly

Às vezes, as configurações do calendário podem mudar sem o seu envolvimento, resultando em confusão

Os diferentes tipos de regras associadas ao agendamento podem ser um pouco confusos

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/usuário/mês

Equipes: US$ 20/usuário/mês

Enterprise: A partir de US$ 15 mil/ano

Avaliações e comentários sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro poder conectar vários calendários (Google, Outlook, etc.) e incorporar automaticamente links do Zoom. Isso mantém tudo sincronizado e sem conflitos.

Adoro poder conectar vários calendários (Google, Outlook, etc.) e incorporar automaticamente links do Zoom. Isso mantém tudo sincronizado e sem conflitos.

3. Google Agenda (ideal para agendamentos fáceis dentro do ecossistema Google)

via Google Agenda

O Google Agenda é uma ferramenta de agendamento integrada ao Google Workspace para gerenciar compromissos para várias pessoas.

Com ele, você pode usar o recurso Focus Time (disponível para contas profissionais ou escolares elegíveis) para criar blocos livres de distrações em seu dia, silenciando notificações e marcando-se como indisponível. O Event Color Coding permite que você escolha cores para reuniões de trabalho, planos pessoais e calendários compartilhados.

Como esse aplicativo de calendário é perfeitamente integrado ao Google Meet, todas as reuniões agendadas também recebem automaticamente um link para videochamada. Além disso, o assistente de IA Gemini do Google agora pode sugerir horários ideais para reuniões com base nas informações do seu calendário e e-mail.

Melhores recursos do Google Agenda

Configure respostas “Fora do escritório” para recusar automaticamente convites para reuniões durante suas férias

Compartilhe calendários inteiros com membros da equipe com permissões específicas de visualização ou edição

Crie páginas de agendamento públicas e compartilháveis para agendas de compromissos

Acompanhe as horas de reunião com o “Time Insights” para ver quanto do seu horário é gasto em reuniões

Gerencie suas tarefas e lembretes diretamente em seu calendário para uma gestão de tarefas simplificada

Limitações do Google Agenda

Alguns dizem que o gerenciamento de tarefas do Google Agenda carece de recursos avançados, como dependências de tarefas recorrentes ou priorização

Recursos avançados, como cobrança de pagamentos e lembretes automáticos, exigem uma assinatura paga do Google Workspace

Preços do Google Agenda

Gratuito para uso pessoal com uma conta do Google.

Parte dos planos pagos do Google Workspace

Avaliações e comentários do Google Agenda

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 3.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Agenda?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

A integração é a melhor parte do Google Agenda. Juntamente com a facilidade de uso, a compatibilidade e as atualizações constantes tornam o uso do programa um sonho.

A integração é a melhor parte do Google Agenda. Além da facilidade de uso, a compatibilidade e as atualizações constantes tornam o uso do programa um sonho.

4. Doodle (ideal para encontrar horários comuns para reuniões usando enquetes)

via Doodle

O Doodle simplifica o agendamento em grupo, permitindo que os usuários proponham horários para reuniões e façam enquetes com os participantes (os convidados não precisam fazer login). Depois que um horário é escolhido, o Doodle o bloqueia com uma confirmação automática.

Você também pode adicionar intervalos entre as reuniões para evitar o esgotamento e ajustar os fusos horários automaticamente antes mesmo que os participantes votem. Para administradores ou assistentes executivos, a opção de agendar em nome de outras pessoas torna o agendamento para outra pessoa igualmente simples.

Você pode integrá-lo a uma ampla variedade de calendários (Google, Outlook, O365) e ferramentas de videoconferência (Zoom, Microsoft Teams).

Melhores recursos do Doodle

Acompanhe o agendamento com um painel que centraliza as próximas reuniões, respostas a enquetes e convites pendentes.

Crie enquetes em grupo para encontrar o horário ideal para a reunião de vários participantes.

Adicione perguntas personalizadas nas reservas para coletar informações importantes sobre o cliente antes de uma reunião.

Simplifique o agendamento com uma página de reservas personalizada que permite que as pessoas vejam seus horários disponíveis e façam reservas instantaneamente.

Limitações do Doodle

A versão gratuita é muito limitada; recursos essenciais, como enviar lembretes ou definir prazos para enquetes, exigem um plano pago.

A interface pode ser complicada para configurar vários eventos ou reuniões individuais.

Alguns usuários relatam que as notificações não aparecem de forma confiável quando uma enquete ou pesquisa é concluída.

Preços do Doodle

Gratuito

Pro: US$ 14,95/usuário/mês

Equipe: US$ 19,95/usuário/mês, pago anualmente

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Doodle

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Doodle?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Doodle tornou muito mais fácil “pesquisar” quais datas e horários funcionam melhor para reuniões. Isso nos poupou muito tempo e estresse ao tentar encontrar os melhores horários para reunir grupos maiores de pessoas com agendas variadas.

O Doodle tornou muito mais fácil “pesquisar” quais datas e horários funcionam melhor para reuniões. Isso nos poupou muito tempo e estresse ao tentar encontrar os melhores horários para reunir grupos maiores de pessoas com agendas diferentes.

5. Calendário do Microsoft Outlook (ideal para agendamentos entre fusos horários diferentes dentro dos ecossistemas da Microsoft)

via Microsoft

O Calendário do Microsoft Outlook simplifica a coordenação da equipe, permitindo que você visualize vários fusos horários lado a lado. É especialmente útil ao agendar entre regiões.

Ele se integra nativamente ao ecossistema do Microsoft 365, incluindo calendários do Outlook e Microsoft Teams para reuniões virtuais. Você pode anexar arquivos diretamente do OneDrive e iniciar reuniões do Teams sem sair da visualização do calendário.

O Outlook também usa filtragem inteligente para reduzir a confusão de notificações, facilitando a identificação de convites prioritários sem o ruído.

Melhores recursos do Calendário do Microsoft Outlook

Visualize vários calendários ao mesmo tempo, sobrepondo-os para identificar facilmente conflitos de agendamento.

Encontre o melhor horário para a reunião analisando a disponibilidade de todos usando o “Assistente de Agendamento”.

Transforme uma conversa por e-mail em um evento do calendário instantaneamente usando o recurso “Responder com uma reunião”.

Compartilhe e-mails e seus anexos do Outlook diretamente em um chat ou canal do Teams para agendar um acompanhamento

Limitações do Calendário do Microsoft Outlook

Alguns usuários dizem que a pesquisa pode ficar lenta quando as caixas de entrada estão cheias de e-mails automáticos, retardando as pesquisas rápidas

É mais eficaz quando usado no ambiente pago do Microsoft 365; a versão gratuita e independente é limitada

Preços do Calendário do Microsoft Outlook

Conta gratuita para uso pessoal (integrada ao Microsoft Outlook)

Parte dos planos pagos do Microsoft 365

Avaliações e comentários sobre o Calendário do Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (mais de 3.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2100 avaliações)

6. Acuity Scheduling (ideal para empresas de serviços com necessidades complexas de agendamento)

via Acuity Scheduling

O Acuity Scheduling, agora parte do Squarespace, oferece uma plataforma robusta projetada para simplificar a forma como as empresas gerenciam seus compromissos e interagem com os clientes.

Ele permite que seus clientes vejam a disponibilidade em tempo real e reservem sessões diretamente por meio de um portal online personalizável. Além da disponibilidade por tipo de compromisso, você pode controlar com quanto tempo de antecedência os clientes podem reservar ou até quando podem cancelar/remarcar.

A plataforma também oferece suporte a lembretes automáticos por e-mail e SMS, formulários de cadastro de clientes e processamento de pagamentos integrado através do Stripe, Square ou PayPal para uma experiência de usuário tranquila.

Melhores recursos do Acuity Scheduling

Sincronize a disponibilidade em vários calendários (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) para evitar agendamentos duplicados

Ofereça serviços e agendamentos ilimitados por meio de uma página de reservas personalizável e com a sua marca

Crie formulários personalizados para coletar as informações necessárias dos clientes antes das consultas

Gerencie vários funcionários e locais, cada um com disponibilidade e fusos horários distintos

Limitações do Acuity Scheduling

Não oferece um plano gratuito, embora forneça um teste gratuito de 7 dias

Alguns usuários mencionam que a interface do usuário, embora funcional, às vezes pode parecer menos intuitiva ou um pouco desatualizada em comparação com os concorrentes do Acuity Scheduling

Preços do Acuity Scheduling

Teste gratuito

Starter: US$ 20/mês

Padrão: $34/mês

Premium: $61/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5.700 avaliações)

7. HubSpot Meetings (ideal para integrar o agendamento ao fluxo de trabalho do seu CRM)

via HubSpot

O HubSpot Meetings permite que as equipes de vendas gerem links de reunião para diferentes cenários, como reuniões individuais, sessões em grupo ou eventos round robin.

O widget de calendário pessoal incorporado nesta ferramenta de reuniões online permite que você coloque um formulário de reserva diretamente em seu site, permitindo que os clientes agendem reuniões sem sair da página.

Além disso, os resultados automáticos das reuniões garantem que os acompanhamentos ocorram sem esforço, registrando os resultados das reuniões e acionando fluxos de trabalho, reduzindo a entrada manual de dados e mantendo as equipes de vendas e suporte alinhadas.

Principais recursos do HubSpot Meetings

Personalize as páginas de agendamento com intervalos de tempo específicos, tempos de buffer e durações variadas para os compromissos

Ajuste automaticamente as diferenças de fuso horário, exibindo os horários disponíveis para reuniões no fuso horário local do contato

Automatize o processo de vendas registrando reuniões no HubSpot CRM, acionando tarefas de acompanhamento e atualizando as etapas das negociações sem necessidade de inserção manual de dados

Limitações do HubSpot Meetings

Este aplicativo de agendamento de reuniões oferece menos opções para o design da página de reservas e carece de opções de personalização abrangentes

A ferramenta faz parte de um ecossistema de CRM grande e complexo, o que pode ser complicado para usuários que precisam apenas de um agendador simples

Preços do HubSpot Meetings

Plano gratuito

Sales Hub Starter: US$ 20 por usuário/mês

Sales Hub Professional: US$ 100 por usuário/mês

Sales Hub Enterprise: US$ 150 por usuário/mês

🔖 Observação: o HubSpot Meetings faz parte do HubSpot Sales Hub, e seu preço está vinculado a esse produto.

Avaliações e comentários sobre o HubSpot Meetings

G2: 4,4/5 (mais de 12.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

8. Bookafy (ideal para automatizar reservas, pagamentos e lembretes)

via Bookafy

O Bookafy torna o agendamento fácil e eficiente, seja você um gerente de uma equipe pequena ou de uma grande empresa.

Com o encaminhamento baseado em habilidades e round-robin, os compromissos são atribuídos ao membro certo da equipe com base em sua experiência ou distribuídos uniformemente para manter as cargas de trabalho equilibradas.

Você também pode definir limites para as reuniões, para que ninguém fique sobrecarregado ou com a agenda lotada. Além disso, você pode definir prazos antes das reuniões de negócios, dando à sua equipe tempo suficiente para se preparar e evitando correria de última hora.

Melhores recursos do Bookafy

Agende até dois lembretes automáticos antes de uma reunião e solicite avaliações após a sessão para melhorar o envolvimento do cliente

Integre o Bookafy aos seus sistemas usando APIs e webhooks para automatizar fluxos de trabalho

Sincronize bidirecionalmente com os calendários do Google, Outlook, Exchange e iCloud

Incorpore um widget de reservas diretamente em qualquer site como um iframe ou um pop-up

Adicione elementos de personalização da marca, como logotipos, cores, modelos de e-mail e um domínio (URL personalizado) para criar um toque pessoal

Limitações do Bookafy

Ao contrário dos aplicativos de calendário com IA que podem economizar tempo, o Bookafy não otimiza o agendamento automaticamente com base nos hábitos ou na carga de trabalho do usuário. Isso significa que você precisa confiar exclusivamente na aprovação manual para a seleção do horário

Preços do Bookafy

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 9 por usuário/mês

Plano Pro+: US$ 13 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Bookafy

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bookafy?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Estou com a Bookafy há um ano e estou muito satisfeito. A Bookafy é acessível, fácil de usar e está constantemente aprimorando seu software.

Estou com a Bookafy há um ano e estou muito satisfeito. A Bookafy é acessível, fácil de usar e está constantemente aprimorando seu software.

9. Setmore (ideal para permitir que os clientes marquem consultas online)

via Setmore

O Setmore permite que você controle sua disponibilidade com opções de agendamento público e privado — deixe qualquer pessoa agendar livremente ou aprove os compromissos manualmente.

Para equipes, os logins dos funcionários com acesso baseado em funções garantem que todos gerenciem sua própria agenda sem interferir nas configurações da empresa.

Além disso, você pode permitir que os clientes agendem eventos diretamente do Instagram, Facebook ou do seu site, para que eles possam reservar um horário sem complicações. E com as Shoutout Pages exibindo automaticamente as avaliações dos clientes, os novos clientes obtêm provas sociais instantâneas antes mesmo do processo de reserva.

Melhores recursos do Setmore

Personalize lembretes por SMS com nomes de clientes, detalhes de compromissos e mensagens personalizadas para manter as reservas em dia

Gerencie os horários da equipe e uma lista digital de clientes (rolodex) a partir de um único painel

Analise o tráfego de reservas vinculando o Google Analytics à sua página de agendamento e acompanhando o comportamento dos visitantes

Oriente os clientes após a reserva com um URL de retorno de chamada, direcionando-os para uma página de agradecimento, formulário de feedback ou qualquer link personalizado para um maior envolvimento

Aceite pagamentos online por serviços

Limitações do Setmore

Esta ferramenta de agendamento de consultas não permite configurar serviços específicos em dias ou horários específicos

Alguns usuários dizem que não há opção de receber pagamento parcial antecipado

Preços do Setmore

Gratuito

Pro: US$ 12/usuário/mês

Avaliações e comentários do Setmore

G2 : 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Setmore?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Setmore é uma excelente plataforma de agendamento de consultas, que usamos para marcar consultas de psicologia. É intuitivo, fácil de usar, gratuito e com excelente suporte técnico – rápido e eficaz.

O Setmore é uma excelente plataforma de agendamento de consultas, que usamos para marcar consultas de psicologia. É intuitivo, fácil de usar, gratuito e com excelente suporte técnico – rápido e eficaz.

10. Zoho Bookings (ideal para reuniões de vídeo seguras com agendamento integrado)

via Zoho Bookings

Com o portal de autoatendimento do Zoho Bookings, os clientes podem agendar, remarcar ou cancelar reuniões de forma independente.

Para empresas que oferecem vários serviços ou operam em vários locais, é possível configurar páginas de reserva separadas para cada funcionário, serviço ou local, a fim de manter a programação organizada.

A plataforma também inclui reserva de recursos, que centraliza o gerenciamento de salas e equipamentos para evitar reservas duplicadas. Nos bastidores, fluxos de trabalho personalizados e automação cuidam de lembretes, atualizações de CRM e faturamento, reduzindo a necessidade de acompanhamentos manuais.

Melhores recursos do Zoho Bookings

Defina disponibilidade específica para diferentes tipos de reuniões, incluindo horários especiais ou bloqueio de indisponibilidade

Personalize as páginas de reserva com white label e use um domínio personalizado

Integre-se perfeitamente ao pacote Zoho One, incluindo Zoho CRM e Zoho Meetings

Permita que vários clientes reservem a mesma sessão definindo um número total de vagas disponíveis

Colete detalhes importantes dos clientes no momento da reserva com campos personalizados, para que você tenha todas as informações necessárias antes do compromisso

Limitações do Zoho Bookings

A interface do Zoho pode parecer confusa e menos intuitiva do que a dos concorrentes

Preços do Zoho Bookings

Plano gratuito

Plano básico: US$ 6 por usuário/mês

Plano premium: US$ 9 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Zoho Bookings

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

