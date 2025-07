Modelos gratuitos do Asana para planejar eventos e organizá-los com perfeição

Planejar um evento — ao vivo ou virtual — significa lidar com fornecedores, orçamentos, prazos e coordenação de equipes. Sem o sistema certo, o processo de planejamento pode se tornar rapidamente exaustivo. É aí que os modelos de planejamento de eventos podem ajudar.

Com um único modelo, você pode otimizar todas as etapas do gerenciamento de projetos de eventos, desde a atribuição de tarefas e definição de prazos até o acompanhamento do progresso em tempo real.

Os melhores modelos de projeto manterão toda a sua equipe alinhada e seu cronograma em dia, sem planilhas confusas e desorganizadas.

Neste artigo, reunimos modelos úteis do Asana para planejamento de eventos, juntamente com alternativas personalizáveis para simplificar o planejamento do seu projeto e manter a organização desde o início até o fim.

👀 Você sabia? As empresas que estão aproveitando o crescimento impulsionado por eventos (ELG) estão observando um impacto real nos negócios. Mais de 60% relatam maior visibilidade da marca e melhores relacionamentos com os clientes, enquanto mais da metade afirma que isso as ajuda a construir novas parcerias.

O que são os modelos de planejamento de eventos do Asana?

Os modelos de planejamento de eventos do Asana são layouts de projeto prontos que ajudam as equipes a organizar eventos, acompanhando as tarefas e os cronogramas futuros.

Esses modelos oferecem uma abordagem estruturada para dividir cada fase do seu evento, desde o desenvolvimento da agenda da conferência até o lançamento das campanhas de marketing do evento. Você mapeia responsabilidades, atribui proprietários e vincula tarefas a prazos importantes, garantindo que nada seja esquecido.

Suponha que você esteja planejando uma reunião de dois dias para o lançamento de um produto. Você abre um modelo de planejamento de eventos do Asana que inclui seções pré-criadas para logística, design e marketing do evento. Você pode atribuir membros da equipe a cada tarefa e definir prazos para acompanhar os itens que precisam ser realizados e levar tudo adiante.

Com o modelo certo em vigor, sua equipe pode se concentrar menos na configuração e mais em realizar um evento de destaque.

O que torna um modelo de planejamento de eventos Asana bom?

Um modelo de planejamento de eventos bem elaborado no Asana ajuda você a planejar, executar e acompanhar as tarefas do evento com eficiência, economizando tempo e esforço. Os modelos mais eficazes incluem os seguintes recursos:

Seções para planejar a logística: O modelo deve dividir os detalhes do evento em local, palestrantes, fornecedores e aprovações, para evitar que informações importantes sejam perdidas

Campos personalizados para uma proposta de evento: Você deverá ver campos como tipo de evento, orçamento e objetivos do projeto já incluídos, para que não precise criar seu plano do zero

Cronograma integrado e visualização do calendário: Deve mostrar claramente as fases do evento, a duração das tarefas e os prazos para que você possa acompanhar cada atividade ao longo do processo de planejamento

Ferramentas de colaboração e comunicação: O modelo deve permitir a marcação, comentários e atualizações para evitar falhas de comunicação durante fases críticas do evento

Suporte para automação e regras: Deve permitir que atualizações de status ou atribuições de tarefas sejam acionadas automaticamente para que sua equipe se concentre na execução real

Compatibilidade integrada com ferramentas de terceiros: Modelos que se conectam a Modelos que se conectam a softwares de gerenciamento de eventos ou ferramentas de CRM ajudam a reduzir a coordenação manual entre vários aplicativos

Planejamento com inteligência artificial: Seu modelo deve permitir Seu modelo deve permitir o uso de inteligência artificial para o planejamento de eventos , automatizando tarefas repetitivas, como agendamento e acompanhamento

10 modelos gratuitos para planejamento de eventos no Asana

Escolher o modelo certo para o planejamento de eventos pode transformar a forma como sua equipe se mantém organizada e produtiva.

Aqui estão os principais modelos de projetos do Asana, criados para atender a necessidades específicas, cada um com uma breve descrição para ajudar você a encontrar rapidamente a opção mais adequada.

1. Modelo de calendário de redes sociais

via Asana

Gerenciar conteúdo em várias plataformas pode ser uma tarefa difícil. O modelo de calendário de mídias sociais da Asana oferece um hub centralizado para planejar, acompanhar e executar sua estratégia de conteúdo com eficiência.

Com este modelo, você pode:

Programe e visualize o conteúdo em várias plataformas usando a visualização do calendário visual

Acompanhe o status, a prioridade e o tipo de conteúdo com campos personalizados

Divida tarefas maiores em etapas gerenciáveis usando subtarefas

Garanta a sequência correta configurando dependências entre tarefas

Colabore e compartilhe feedback diretamente nas tarefas usando ferramentas de comunicação integradas

🎯 Ideal para: equipes de marketing que utilizam modelos de projeto para otimizar a produção de conteúdo em todos os canais e manter as campanhas em dia

2. Modelo de planejamento de eventos

via Asana

O modelo de planejamento de eventos da Asana simplifica o gerenciamento de fornecedores, orçamentos, cronogramas e tarefas. Ele ajuda você a se manter organizado com um espaço de trabalho digital que captura todos os detalhes e mantém sua equipe alinhada do início ao fim.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe os detalhes, prazos e logística dos eventos em um único lugar

Coordene-se perfeitamente com fornecedores, partes interessadas e colegas de equipe

Visualize a linha do tempo do seu evento e fique à frente dos principais marcos

Duplique seu modelo para simplificar o planejamento de eventos futuros

🎯 Ideal para: Equipes que utilizam software de gerenciamento de projetos para eventos como lançamentos, conferências ou reuniões fora do escritório

3. Modelo de lançamento de produto

via Asana

O lançamento de produtos é um grande desafio, mas sem estrutura, pode facilmente fracassar. Um plano claro e centralizado mantém todos os detalhes em dia, todos os membros da equipe alinhados e todos os prazos dentro do prazo.

O modelo de lançamento de produto da Asana ajuda os gerentes de produto a coordenar cronogramas, ativos e atualizações em um único fluxo de trabalho conectado.

Com este modelo, você pode:

Compartilhe planos de lançamento de produtos na Linha do tempo, Quadros, Listas ou Visualização do calendário

Mantenha os recursos de lançamento, como especificações, mensagens e designs, facilmente acessíveis

Forneça atualizações de status em tempo real para reduzir idas e vindas e reuniões desnecessárias

Identifique e resolva conflitos de temporização antes que atrasem o seu lançamento

🎯 Ideal para: Gerentes de produto que lideram equipes multifuncionais por meio de lançamentos organizados e dentro do prazo

4. modelo de reunião individual

via Asana

reuniões individuais são essenciais, mas sem estrutura, podem facilmente sair dos trilhos. Um formato claro e consistente mantém as conversas focadas, produtivas e passíveis de ação.

O modelo de reunião 1:1 da Asana ajuda os gerentes e seus subordinados diretos a se alinharem em relação às prioridades, acompanhar o progresso e apoiar o crescimento semanalmente.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe as ações a serem realizadas com os responsáveis e as datas de vencimento

Registre e revisite suas metas de carreira de longo prazo

Compartilhe feedback assíncrono para acelerar o progresso

Prepare pontos de discussão com antecedência para manter o foco

🎯 Ideal para: Gerentes que apoiam os membros da equipe por meio do crescimento, feedback e definição de metas

🧠 Curiosidade: O Super Bowl é mais do que o maior espetáculo esportivo dos Estados Unidos; é uma aula magistral sobre coordenação de eventos em grande escala. Em 2025, quando Nova Orleans sediou o Super Bowl LIX no Caesars Superdome, gerou um impacto econômico impressionante de US$ 1,25 bilhão em todo o estado, sustentando quase 9.787 empregos locais e atraindo cerca de 115.000 participantes, incluindo aproximadamente 100.000 de fora do estado. O planejamento envolve meses de coordenação entre a NFL, órgãos municipais, segurança e fornecedores, gerenciando tudo, desde segurança e trânsito até entretenimento ao vivo e transmissões globais.

5. Modelo de agenda de reunião

via Asana

As reuniões devem ser produtivas, não uma perda de tempo. Sem estrutura, é fácil sair de uma reunião sem saber o que aconteceu. O modelo de agenda de reuniões da Asana ajuda as equipes a esclarecer objetivos, atribuir responsabilidades e fazer com que todas as reuniões sejam produtivas.

Com este modelo, você pode:

Padronize a forma como as reuniões são planejadas e conduzidas

Alinhe sua equipe quanto ao objetivo, às metas e às responsabilidades da reunião

Mantenha as discussões focadas em tópicos, prioridades e limites de tempo designados

Capture itens de ação em tempo real e atribua as próximas etapas de forma clara

Organize notas de reuniões, agendas e acompanhamentos em um único local acessível

🎯 Ideal para: Equipes que desejam realizar reuniões mais eficazes, colaborativas e orientadas para resultados

7. Modelo de mapa de processos

via Asana

Pense na última vez que você planejou um novo projeto ou lançou uma ideia. Por onde você começou e como mapeou cada etapa até a conclusão? O planejamento de projetos e processos envolve muitas etapas. Para gerenciá-lo bem, você precisa ter uma visão clara de cada etapa. O modelo de mapa de processos da Asana transforma seu esboço tradicional em um fluxo de trabalho dinâmico.

Essa abordagem permite que você:

Repita etapas comprovadas com eficiência

Conecte sua equipe em tempo real

Mantenha todas as tarefas fluindo perfeitamente em um só lugar

🎯 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e qualquer pessoa que deseja otimizar a execução de tarefas

📖 Leia também: Modelos gratuitos de roteiros de eventos no Excel e ClickUp

📮 ClickUp Insight: Apenas 36% dos funcionários se desconectam totalmente quando o turno termina, o que significa que quase dois terços trabalham horas extras ou se preocupam com o trabalho em seu tempo livre. Essa cultura de “estar sempre ligado” é um caminho rápido para o esgotamento. 🔥 Automatize suas rotinas de encerramento do dia com o ClickUp! Configure resumos diários com inteligência artificial, atualizações geradas por IA para threads de comentários e bloqueio automático de tempo no Calendário do ClickUp para programar blocos de tempo livres de trabalho e fazer uma pausa completa! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Limitações do gerenciamento de projetos do Asana

O Asana oferece funcionalidades robustas, mas ainda apresenta algumas lacunas quando utilizado como software de gerenciamento de projetos para eventos.

Flexibilidade limitada: Os modelos seguem uma estrutura fixa e não suportam adições avançadas de campos, tornando mais difícil a adaptação às necessidades específicas de cada evento

Suporte limitado para execução: Os recursos de IA concentram-se principalmente nas tarefas básicas e não incluem pesquisa conectada, transcrição ou resumos automatizados de projetos para um planejamento mais rápido

Sem automação integrada para fluxos de trabalho: Os status das tarefas, prazos e dependências devem ser atualizados manualmente, o que retarda a execução durante eventos grandes ou com várias fases

Sem controle de tempo nativo para tarefas: O tempo gasto nas tarefas não pode ser medido sem ferramentas de terceiros, dificultando o gerenciamento de entregas com prazo determinado

Apenas um responsável por tarefa: Cada tarefa permite apenas um responsável, o que cria atrito quando vários colaboradores precisam assumir a responsabilidade em conjunto

Modelos alternativos de Asana

Se você está explorando alternativas ao Asana, o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp não irá decepcioná-lo.

O ClickUp Event Management oferece todas as ferramentas para criar cronogramas detalhados, atribuir responsabilidades e coordenar diretamente com clientes ou fornecedores.

Você pode sincronizar suas reuniões com o Google Agenda ou usar o Calendário IA do ClickUp para planejar sua agenda com base em suas tarefas, eventos e metas.

Com um conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de tempo, recursos de organização de projetos e opções de colaboração em tempo real, você não precisa de nada mais do que este aplicativo para coordenar eventos inesquecíveis.

Agora, vamos dar uma olhada nos melhores modelos de planejamento e gerenciamento de eventos do ClickUp, que funcionam diretamente com os recursos do aplicativo.

Um usuário do G2 avalia o ClickUp para gerenciamento de eventos:

Uso há mais de um ano e adoro como facilita o meu fluxo de trabalho na produção cinematográfica. Tenho espaços diferentes para tipos de projetos e, em seguida, listas para cada um deles. Adoro a facilidade com que posso adicionar tarefas e atribuí-las a alguém. Também uso para eventos que organizo sozinho, para organizar e definir prazos, para não me esquecer de nada. Gosto da forma como sincroniza com a aplicação.

Uso há mais de um ano e adoro como facilita o meu fluxo de trabalho na produção cinematográfica. Tenho espaços diferentes para tipos de projetos e, em seguida, listas para cada um deles. Adoro a facilidade com que posso adicionar tarefas e atribuir alguém a elas. Também uso para eventos que organizo sozinho, para organizar e definir prazos, para não me esquecer de nada. Gosto da sincronização com o aplicativo.

1. Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a coordenação usando o modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Coordenar um evento envolve gerenciar vários detalhes, incluindo locais, fornecedores, orçamentos e experiências dos convidados, tudo simultaneamente. Para ficar por dentro de tudo, é necessário um sistema centralizado que mantenha tudo organizado do início ao fim.

O modelo de planejamento de eventos do ClickUp simplifica todo o processo, oferecendo uma estrutura clara para gerenciar todas as fases da execução do evento.

Veja como este modelo ajuda você a manter o controle:

Use várias visualizações personalizadas, como Lista, para organizar seu processo de planejamento e orçamento, Quadro, para visualizar prioridades em um layout Kanban, e Calendário, para gerenciar cronogramas de eventos com flexibilidade

Planeje todos os detalhes, desde a escolha do local até as negociações com fornecedores, em um único espaço centralizado

Organize as tarefas do ClickUp usando listas integradas para atividades, faturamento, preparação pré-evento e muito mais

Colabore de maneira integrada usando os documentos pré-criados do ClickUp com edição em tempo real e formatação avançada para alinhar sua equipe sobre detalhes do patrocinador, informações do fornecedor e responsabilidades do evento

Acompanhe os principais marcos e metas orçamentárias para que seu evento permaneça dentro do prazo e do planejado

🎯 Ideal para: Coordenadores de eventos, equipes de marketing e qualquer pessoa que gerencie a logística completa de eventos

2. Modelo de planejamento e colaboração de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o trabalho em equipe usando o modelo de planejamento e colaboração de eventos do ClickUp

Planejar um evento de sucesso requer mais do que apenas gerenciar a logística. Também envolve alinhar equipes, fornecedores e cronogramas para garantir que tudo corra bem. Para isso, você precisa de um sistema que integre a colaboração e o gerenciamento de tarefas em um único fluxo de trabalho simplificado.

O modelo de planejamento e colaboração de eventos do ClickUp torna isso possível, ajudando as equipes a se manterem organizadas e sincronizadas desde o início até o dia do evento.

Use este modelo para:

Coordene sem esforço entre organizadores de eventos, fornecedores e partes interessadas em um espaço de trabalho compartilhado

Divida e atribua tarefas de forma clara para que todos os detalhes sejam tratados dentro do prazo

Monitore o progresso em tempo real para se antecipar a possíveis atrasos e problemas usando os painéis do ClickUp

Minimize a sobrecarga administrativa e concentre-se mais no planejamento estratégico de alto impacto

🎯 Ideal para: Gerentes de eventos, equipes multifuncionais e qualquer pessoa que lidar com esforços colaborativos em eventos

3. Modelo de documento para planejamento de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado usando o modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp

Manter todas as peças em movimento num só lugar é fundamental no planejamento de eventos. Desde a logística do local até o catering e entretenimento, uma visão geral ajuda a garantir que nada seja esquecido.

O modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp oferece uma visão geral centralizada de tudo o que você precisa para gerenciar um evento de sucesso.

Use este modelo para:

Veja os principais componentes do evento em um piscar de olhos nos painéis, incluindo localização, fornecedores, catering e entretenimento

Organize todas as fases do seu evento com listas de verificação estruturadas para um planejamento e execução tranquilos

Mantenha as partes interessadas alinhadas, compartilhando uma única fonte de verdade para a logística do evento

Reduza a correria de última hora acompanhando o progresso e confirmando os detalhes com antecedência

🎯 Ideal para: Líderes de eventos, coordenadores de logística e equipes que gerenciam operações de eventos em grande escala

4. Modelo de planejamento de evento único ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje um evento perfeito com o modelo de planejamento de eventos singulares do ClickUp

Está planejando um aniversário, casamento ou festa de Natal no escritório? O modelo de planejamento de eventos únicos do ClickUp foi criado para planejadores que desejam manter tudo organizado.

Use este modelo para:

Crie um cronograma do evento que inclua a montagem, a chegada dos fornecedores, a disposição dos convidados e muito mais

Crie dependências de tarefas no ClickUp para evitar confusões de última hora

Atribua e sequencie tarefas na ordem correta para que tudo ocorra exatamente quando deveria

Mantenha o foco na celebração, eliminando a necessidade de gerenciar logística extra

🎯 Ideal para: Qualquer pessoa que esteja planejando um evento pessoal ou empresarial de complexidade média

5. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a coordenação usando o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Simplifique a coordenação usando o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Planejar um evento sem fins lucrativos envolve gerenciar metas de arrecadação de fundos, coordenar voluntários, gerenciar convidados e muito mais, tudo isso sem perder de vista sua missão.

O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp reúne tudo, permitindo que você se concentre no que é mais importante: causar um impacto significativo.

Use este modelo para:

Crie cronogramas estruturados e listas de tarefas do ClickUp para cobrir todas as fases do evento

Acompanhe e gerencie os orçamentos cuidadosamente para manter o alinhamento com suas metas de arrecadação de fundos

Coordene sem esforço com funcionários, voluntários e fornecedores em um espaço de trabalho compartilhado

Mantenha todos os documentos de planejamento, notas e atualizações centralizados para facilitar o acesso e a colaboração

🎯 Ideal para: Equipes sem fins lucrativos que organizam campanhas de arrecadação de fundos, eventos de conscientização ou engajamento de doadores

6. Modelo de plano de marketing de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha resultados com o modelo de plano de marketing de eventos da ClickUp

Obtenha resultados com o modelo de plano de marketing de eventos da ClickUp

Os eventos de marketing exigem mais do que apenas ótimas ideias. Eles exigem planejamento cuidadoso, execução oportuna e resultados mensuráveis. Esteja você lançando um produto ou realizando uma ativação de marca, manter-se organizado é essencial para atingir seus objetivos.

O modelo de plano de marketing de eventos da ClickUp ajuda você a gerenciar todos os aspectos da sua estratégia de eventos, desde o planejamento inicial até o acompanhamento e a análise do desempenho pós-evento.

Modelo TV | Pasta de marketing de eventos

Use este modelo para:

Priorize eventos de marketing com um roteiro claro que esteja alinhado com seus objetivos e cronograma

Divida seu plano de marketing do evento em tarefas práticas (por exemplo, reserva do local, campanhas por e-mail, publicações nas redes sociais) e atribua-as aos membros da equipe

Defina objetivos mensuráveis (por exemplo, número de inscrições, engajamento nas redes sociais) e acompanhe o progresso em tempo real com o ClickUp Goals

Acompanhe o progresso arrastando tarefas por etapas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído” na visualização Quadro/Kanban

🎯 Ideal para: Equipes de marketing que gerenciam vários eventos ou campanhas com metas de desempenho definidas

7. Modelo de plano de projeto para evento virtual ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie cronogramas, tarefas, orçamento e colaboração em equipe usando o modelo de plano de projeto para eventos virtuais do ClickUp

Está planejando um evento virtual e não sabe por onde começar? O modelo de plano de projeto para eventos virtuais da ClickUp oferece uma abordagem estruturada para você ficar por dentro de todas as tarefas, prazos e detalhes.

Você pode usar a Visualização do estágio do evento para planejar cada estágio do evento e atribuir tarefas de acordo com isso.

Use este modelo para:

Use o ClickUp Brain para analisar os objetivos do seu evento e sugerir automaticamente tarefas que você pode precisar adicionar (por exemplo, “Enviar convites aos palestrantes”, “Agendar verificação técnica”, “Rascunhar e-mails do evento”)

Forneça uma breve descrição do evento e peça ao Brain para gerar uma lista de tarefas para cada etapa do seu evento virtual

Acompanhe e resuma automaticamente os gastos do orçamento com base nas atualizações das tarefas e nos campos personalizados

Crie agentes de IA ClickUp para coordenadores de eventos, profissionais de marketing ou líderes de tecnologia para responder a perguntas específicas de cada função, automatizar tarefas repetitivas ou gerar relatórios personalizados para cada função

Mantenha uma comunicação consistente com as partes interessadas por meio de um plano de comunicação centralizado

🎯 Ideal para: Equipes que organizam webinars, conferências online ou eventos de conferências virtuais

8. Modelo de plano de projeto de evento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje vários eventos em diferentes locais com o modelo de plano de projeto de eventos do ClickUp

De workshops a conferências em grande escala, ter um plano claro e personalizável facilita o controle dos detalhes. O modelo de plano de projeto de evento do ClickUp oferece estrutura e visibilidade para todo o fluxo de trabalho do seu evento, independentemente do tamanho ou do escopo.

Use este modelo para:

Organize e acompanhe tarefas para cada evento, incluindo localização, prazos e status personalizados

Monitore o progresso em tempo real com ferramentas visuais, como barras de progresso e atualizações de tarefas

Colabore facilmente atribuindo tarefas, comentando e compartilhando atualizações com sua equipe em um só lugar

🎯 Ideal para: Equipes que planejam eventos recorrentes, lançamentos de produtos ou campanhas em vários locais

9. Modelo de planejamento de grandes eventos da ClickUp

Gerencie eventos de grande porte usando o modelo de planejamento de eventos de grande porte do ClickUp para coordenar todos os detalhes

Eventos de grande porte envolvem inúmeros detalhes, incluindo vários fornecedores, listas extensas de convidados e atividades que se estendem por vários dias. Para manter tudo sob controle, você precisa de um sistema de planejamento tão detalhado quanto sua visão.

O modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp ajuda você a gerenciar todas as camadas de complexidade com clareza e confiança.

Use este modelo para:

Acompanhe o status das confirmações, necessidades alimentares e planos de lugares para que os convidados se sintam bem cuidados desde o início

Acompanhe os prazos, contratos, pagamentos e comunicações dos fornecedores, tudo em um só lugar

Coordenar a logística, como reservas de hotéis, transporte e horários de montagem, em vários dias e locais

Crie cronogramas detalhados para cada evento e visualize tudo rapidamente com o Gráfico de Gantt para uma execução perfeita

🎯 Ideal para: Organizadores de eventos com vários dias, grande número de convidados e logística complexa

10. Modelo de resumo do projeto do evento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje eventos detalhados usando o modelo de resumo do projeto de evento do ClickUp

A falta de comunicação é um dos maiores culpados por eventos desorganizados. Sem um briefing claro sobre o evento, as equipes correm o risco de confusão, objetivos desalinhados e orçamentos estourados.

O modelo de resumo do projeto de evento ClickUp ajuda você a evitar o caos, alinhando todos desde o início. Com um layout estruturado de três páginas, incluindo um resumo do evento, um resumo do projeto e uma programação do evento, você obtém uma base de planejamento abrangente.

Use este modelo para:

Defina metas e expectativas claras para que sua equipe compreenda o objetivo e as prioridades do evento

Reúna informações das partes interessadas para criar uma estratégia colaborativa e bem informada para o evento

Identifique as principais tarefas e os possíveis obstáculos com antecedência para reduzir os riscos durante a execução

Economize tempo centralizando todas as informações sobre eventos em um espaço organizado e fácil de navegar

🎯 Ideal para: Coordenadores de eventos, equipes de marketing e gerentes de projeto que organizam eventos corporativos

11. Modelo de orçamento para eventos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as despesas do seu evento usando o modelo de orçamento para eventos do ClickUp para não sair do orçamento

O modelo de orçamento para eventos da ClickUp ajuda você a gerenciar as finanças do seu evento do início ao fim, permitindo que você se concentre no planejamento sem incertezas financeiras.

Use este modelo para:

Monitore cada tarefa ou item de despesa relacionado ao orçamento com status personalizados, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Classifique as despesas de forma clara por local, catering, decoração, fotografia, entretenimento e muito mais

Monitore os gastos estimados em relação aos reais para identificar áreas em que você está acima ou abaixo do orçamento

Acompanhe pagamentos e depósitos pendentes para evitar surpresas de última hora

Crie documentos colaborativos para debater ideias sobre o orçamento, registrar notas de reuniões ou delinear políticas orçamentárias

🎯 Ideal para: Equipes que gerenciam as finanças de eventos com clareza e responsabilidades compartilhadas

💡 Dica profissional: Quer atualizações rápidas sobre a preparação do evento? Use o ClickUp Brain para obter informações em tempo real sobre o seu projeto.

12. Modelo de oportunidades pós-evento da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe potenciais clientes e colete feedback após um evento usando o modelo de oportunidades pós-evento do ClickUp

O sucesso pós-evento depende de como você envolve os participantes depois do evento para construir relacionamentos duradouros e expandir seus negócios. O modelo de oportunidades pós-evento da ClickUp ajuda você a gerenciar todas as etapas do processo de acompanhamento de maneira fácil e eficiente.

Use este modelo para:

Filtre, classifique e analise dados pós-evento para obter insights acionáveis com mais de 15 campos personalizados

Organize e analise todos os comentários em um único lugar para facilitar a análise com várias visualizações personalizadas

Registre o tempo gasto em cada atividade de acompanhamento para uma melhor gestão de recursos com o ClickUp Time Tracking

Acompanhe todas as tarefas de divulgação pós-evento para garantir que nada seja esquecido

Armazene comentários, notas e documentos importantes em um único local acessível

🎯 Ideal para: Equipes de vendas, profissionais de marketing de eventos e profissionais de desenvolvimento de negócios focados em maximizar o ROI de eventos e nutrir leads

13. Modelo de evento da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje seu próximo evento corporativo sem esforço com o modelo de evento corporativo do ClickUp

A organização de eventos desempenha um papel importante na construção de uma cultura empresarial forte. Seja uma festa de fim de ano ou um evento de networking, o planejamento pode rapidamente se tornar estressante e exaustivo.

O modelo de evento da ClickUp simplifica todo o processo, ajudando sua equipe a criar uma proposta de evento clara e gerenciar todos os detalhes com tranquilidade, do início ao fim.

Use este modelo para:

Defina metas claras e acompanhe o progresso de cada evento

Organize tarefas, atribua pessoas e gerencie locais e datas, tudo em um só lugar

Priorize e monitore as tarefas para garantir que nada seja esquecido

🎯 Ideal para: equipes de RH, gerentes de escritório e profissionais de comunicação interna que planejam eventos corporativos de todos os tamanhos

14. Modelo de gerenciamento de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e execute vários eventos sem esforço usando o modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp

Planejar vários eventos ao mesmo tempo pode parecer complicado, mas não precisa ser assim. Com o modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp, você pode se manter organizado, eficiente e no controle de todos os detalhes, do início ao fim.

Este modelo fornece a estrutura para gerenciar locais, convidados, orçamentos e cronogramas a partir de um espaço de trabalho centralizado.

Use este modelo para:

Acompanhe os detalhes do evento com campos personalizados, como Progresso, Orçamento, Orçamento restante, Status do pagamento e Gastos

Registre o tempo gasto em cada tarefa para um planejamento preciso dos recursos e uma análise pós-evento

Colabore de forma integrada com equipes compartilhando atualizações, arquivos e recursos em tempo real no Docs e no ClickUp Chat

Monitore as despesas e mantenha-se dentro do orçamento com ferramentas integradas de acompanhamento e relatórios orçamentários

Otimize os fluxos de trabalho dos eventos para gerenciar o tempo, reduzir riscos e obter resultados consistentes em todos os eventos

🎯 Ideal para: Profissionais de gerenciamento de eventos, planejadores corporativos e equipes de marketing que lidam com vários eventos

15. Modelo de promoção de evento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje a promoção do seu próximo evento usando o modelo de promoção de eventos do ClickUp

Planeje a promoção do seu próximo evento usando o modelo de promoção de eventos do ClickUp

Planejar, promover e executar corretamente é a fórmula para um evento de sucesso, e este modelo ajuda você a fazer tudo isso com facilidade.

O modelo de promoção de eventos do ClickUp centraliza seus esforços de marketing, ajudando você a gerenciar todas as etapas do processo promocional em um só lugar, desde campanhas nas redes sociais até divulgação por e-mail e parcerias com influenciadores.

Use este modelo para:

Organizar todas as tarefas promocionais, incluindo conteúdo de mídia social, divulgação e campanhas por e-mail

Defina prazos para cada atividade para garantir que as promoções sejam lançadas no prazo e com o máximo impacto

Aproveite a IA para debater ângulos criativos ou ideias para campanhas

Acompanhe o alcance e a eficácia das suas campanhas para refinar e melhorar a sua estratégia promocional

Use o recurso de e-mail do ClickUp para enviar convites personalizados para eventos ou atualizações diretamente do seu espaço de trabalho

🎯 Ideal para: profissionais de marketing de eventos, gerentes de mídias sociais e profissionais de relações públicas que buscam um fluxo de trabalho promocional estruturado e repetível

💡 Dica profissional: use o ClickUp Automations para enviar e-mails promocionais para clientes existentes e potenciais sem nenhum esforço manual. Você também pode usá-lo para mover automaticamente as tarefas para o próximo status quando o conteúdo for aprovado ou publicado, ou enviar notificações quando os prazos se aproximarem.

16. Modelo de tarefa de cronograma de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie o cronograma do seu evento de forma eficaz usando o modelo de tarefa Cronograma do evento do ClickUp

Coordenar eventos sem um cronograma estruturado pode levar à perda de detalhes, atrasos nas tarefas e estresse desnecessário. É aí que entra o modelo de tarefa Cronograma de eventos do ClickUp, projetado para oferecer visibilidade total, desde o início até a execução.

Este modelo ajuda você a dividir seu evento em partes gerenciáveis, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso para que nada seja esquecido.

Use este modelo para:

Visualize toda a programação do seu evento, gerencie dependências e garanta que todos os prazos sejam cumpridos usando a Visualização da linha do tempo

Planeje todas as tarefas e recursos do evento, garantindo que todos os detalhes estejam contemplados

Atribua responsabilidades e campos orçamentários aos membros da equipe para uma prestação de contas clara

Automatize lembretes de tarefas e dependências para manter tudo funcionando dentro do cronograma

Identifique riscos antecipadamente, acompanhando marcos importantes e sinalizando atrasos em tempo real

🎯 Ideal para: Gerentes que supervisionam a logística de eventos complexos, atribuição de tarefas e coordenação das partes interessadas

17. Modelo de formulário de inscrição para eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre participantes, colete informações e simplifique a execução com o modelo de formulário de inscrição para eventos do ClickUp

A execução de eventos exige precisão, pois um único erro pode comprometer todo o seu plano. Gerenciar listas de participantes, pagamentos e agendas em várias plataformas só aumenta a confusão.

O modelo de formulário de inscrição para eventos da ClickUp centraliza todos os detalhes da inscrição em um só lugar, tornando o acompanhamento dos participantes simples e sem complicações. Use este modelo para:

Crie formulários personalizados para atender às suas necessidades usando os formulários do ClickUp

Capture e organize as informações dos participantes de forma eficiente, desde detalhes básicos até acesso VIP e preferências alimentares

Gerencie RSVPs e vendas de ingressos sem rastreamento manual ou correria de última hora

Sincronize os dados de registro diretamente no fluxo de trabalho do seu evento para obter atualizações em tempo real

Automatize lembretes e atualizações para manter os participantes informados e envolvidos

🎯 Ideal para: Organizadores de eventos corporativos, gerentes de conferências e organizadores de networking que precisam de um sistema simplificado de registro e acompanhamento

🧠 Curiosidade: RSVP vem da expressão francesa Répondez s’il vous plaît, que significa “Por favor, responda”

Planeje eventos com facilidade usando os modelos do ClickUp

Desde o esboço da proposta do evento até a atribuição de tarefas, acompanhamento do progresso e conclusão das atividades pós-evento, os modelos simplificam o processo e economizam seu tempo.

Embora os modelos de planejamento de eventos do Asana ofereçam estrutura, eles carecem de profundidade em personalização e automação, duas áreas em que o ClickUp se destaca.

Os modelos do ClickUp oferecem um espaço centralizado com recursos inteligentes que dão suporte a todas as etapas do seu planejamento.

Experimente o ClickUp hoje mesmo para trazer clareza e controle ao seu processo de planejamento de eventos.