As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de escopo para equipes em 2025

Aumento do escopo. Essas duas palavras podem transformar um projeto bem planejado em uma bagunça. O que começou como entregas claras do projeto muitas vezes se transforma em uma lista interminável de alterações. Você perde prazos e sua equipe se sente sobrecarregada.

Com equipes híbridas e altas expectativas das partes interessadas, é essencial manter o controle. Mas, sem as ferramentas certas, os requisitos passam despercebidos e suas equipes acabam trabalhando horas extras apenas para recuperar o atraso.

Para ajudar você a manter o controle, selecionamos uma lista das melhores ferramentas de gerenciamento de escopo. Essas ferramentas ajudam as equipes a criar uma declaração de escopo de projeto centralizada, evitar o aumento do escopo e manter o projeto dentro do prazo, do início ao fim. 🚀

O que é aumento do escopo? O aumento do escopo refere-se à expansão gradual e descontrolada das metas, tarefas ou entregas de um projeto sem os ajustes correspondentes no tempo, orçamento ou recursos. Isso geralmente ocorre quando novos recursos ou solicitações são adicionados sem passar por um processo formal de aprovação. Gerenciar o escopo do projeto de forma eficaz e proativa mantém o aumento do escopo sob controle.

Aqui está uma comparação rápida dos principais recursos e estruturas de preços das principais ferramentas.

Nome da ferramenta Principais recursos Melhor para Preços* ClickUp ClickUp Brain, agentes de IA, colaboração em equipe, modelos, mais de 15 visualizações personalizadas, painéis em tempo real, automação do fluxo de trabalho De startups a grandes empresas que procuram uma plataforma completa para projetos e produtividade Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Jira Visualização do cronograma, tabela de escopo, filtros, consultas personalizadas, visualizações de tarefas, IA da Atlassian Equipes técnicas, desenvolvedores e empresas de software de médio a grande porte que precisam de gerenciamento ágil de projetos e acompanhamento de problemas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,60 por usuário/mês Asana Várias visualizações, IA da Asana, rótulos e campos personalizados, automação de tarefas, relatórios Pequenas e médias empresas e equipes multifuncionais que procuram uma ferramenta de gerenciamento de trabalho e coordenação de tarefas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49 por usuário/mês Smartsheet WBS, relatórios resumidos, análise de caminho crítico, assistência por IA, modelos Empresas de médio a grande porte com processos estruturados e com grande volume de dados para gerenciamento de projetos e recursos no estilo planilha Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário/mês Wrike Alertas automatizados, fluxos de trabalho de aprovação, gráficos de Gantt, quadros Kanban Equipes de médio porte que procuram um software de gerenciamento de projetos e trabalho com relatórios avançados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário/mês Monday. com Quadros codificados por cores, gráficos de Gantt, assistência por IA, automação, fluxos de trabalho flexíveis Pequenas e médias empresas e grandes corporações que buscam uma plataforma visual de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário/mês Microsoft Project Histórico de tarefas, visualizações, grades, quadros Kanban, acompanhamento do andamento do projeto, Copilot, ecossistema Microsoft Empresas e PMOs com gerentes de projeto certificados que procuram uma ferramenta avançada de planejamento e programação de projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário/mês Trabalho em equipe Formulários personalizáveis, configurações de privacidade, fluxos de trabalho de aprovação, controle de tempo, assistência por IA Agências e equipes de atendimento ao cliente que precisam de uma plataforma de gerenciamento de projetos focada no cliente e no serviço Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,99 por usuário/mês Basecamp Gráficos Hill, controle de missões, ferramentas de comunicação em equipe, listas de tarefas agrupadas Equipes pequenas, startups e equipes sem conhecimentos técnicos que procuram uma ferramenta simples para colaboração em projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15 por usuário/mês OpenProject Exibição em lista, análise EVA, painéis pai-filho, assistência por IA Órgãos governamentais, organizações sem fins lucrativos e equipes com conhecimento em tecnologia que procuram um software de gerenciamento de projetos de código aberto Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,25 por usuário/mês

Como escolher a ferramenta certa de gerenciamento de escopo

A melhor ferramenta de gerenciamento de escopo de projetos deve estar alinhada com a complexidade do seu projeto e se adequar aos fluxos de trabalho da sua organização, permitindo um gerenciamento eficaz do escopo.

Veja o que isso pode fazer por você:

Estrutura de divisão do trabalho: ajuda a criar uma estrutura de divisão do trabalho (WBS) para dividir projetos em componentes menores e gerenciáveis, facilitando a atribuição e o acompanhamento das entregas

Gerenciamento de mudanças e riscos: Oferece suporte a fluxos de trabalho integrados para Oferece suporte a fluxos de trabalho integrados para solicitações de mudança e avalia os riscos antes que eles afetem seus planos

Colaboração em tempo real: oferece recursos como comentários, notificações e compartilhamento de documentos, para manter sua equipe de projeto sincronizada

Fluxos de trabalho personalizáveis: permitem moldar o processo para atender às necessidades específicas do seu projeto, em vez de impor uma abordagem rígida e padronizada

Relatórios e painéis: Oferece relatórios avançados e painéis para que você possa acompanhar o status do escopo e identificar gargalos com antecedência

Gerenciamento de permissões e funções: Permite controlar quem pode acessar ou modificar elementos do escopo

Abaixo, compilamos uma lista das melhores ferramentas de gerenciamento de escopo que você pode usar:

O ClickUp é uma plataforma rica em recursos que ajuda as equipes a planejar e executar projetos com facilidade e visibilidade total.

Com gerenciamento de tarefas baseado em IA e automação integrada, você pode gerenciar o escopo de forma eficaz, definir expectativas claras com as partes interessadas do projeto, delinear como as mudanças serão tratadas e garantir que quaisquer ajustes sejam submetidos a uma revisão adequada.

Crie campos personalizados de dinheiro no ClickUp para registrar e classificar custos estimados e reais

Com o software de gerenciamento de projetos da ClickUp, as equipes podem dividir os projetos em fases, tarefas, subtarefas e sprints gerenciáveis para um planejamento e execução estruturados.

Para controlar o escopo do projeto de maneira eficaz, você pode adicionar mais detalhes a cada tarefa usando campos personalizados que se adaptam ao seu fluxo de trabalho e categorizar os resultados do projeto por prioridade ou departamento.

Aproveite a IA para obter um acompanhamento e controle precisos

O assistente de IA integrado, ClickUp Brain, conecta suas tarefas, documentos, pessoas e conhecimento em um só lugar. Ele simplifica o gerenciamento do escopo do projeto para gerentes de projeto com:

Respostas instantâneas a perguntas relacionadas ao escopo usando pesquisa com inteligência artificial e assistentes de IA em todo o seu espaço de trabalho

Detecção de alterações no escopo , sinalizando novas tarefas ou requisitos que podem afetar o escopo original

Atualizações automáticas sobre o andamento do projeto e alterações no escopo para as partes interessadas

Análise de impacto para avaliar rapidamente como as alterações propostas afetam os cronogramas, os recursos e os resultados esperados

Veja suas tarefas e priorize com base na urgência e importância usando o ClickUp Brain

Simplifique e padronize com modelos personalizáveis

Os modelos dedicados ao escopo do projeto do ClickUp fornecem uma estrutura clara para definir os limites, os resultados esperados, os cronogramas e as responsabilidades do projeto desde o início. Isso define as expectativas, mantém todos alinhados e facilita a colaboração.

Por exemplo, o modelo de escopo de trabalho do ClickUp descreve o plano de comunicação, o processo de gerenciamento de mudanças, os detalhes do orçamento e as etapas de aprovação necessárias para garantir o sucesso do projeto.

Obtenha um modelo gratuito Compartilhe facilmente o escopo do projeto e o plano de ação com o modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Defina claramente tarefas específicas, resultados esperados com seus responsáveis e os resultados esperados do projeto para evitar qualquer desalinhamento em relação ao escopo

Defina o cronograma e os principais marcos, fornecendo um roteiro claro e evitando a adição de novas tarefas posteriormente

Destaque quaisquer limitações relacionadas a recursos, orçamento etc. e o que não está incluído no escopo

Personalize-a com campos personalizados e status personalizados para que você possa acompanhar o projeto do seu jeito

Da mesma forma, o modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp define as metas do projeto durante a fase de planejamento e descreve os controles usados para gerenciar as mudanças ao longo do ciclo de vida do projeto.

Obtenha um modelo gratuito Defina sua estratégia de execução de projetos com o modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp

Descreva o problema que o projeto pretende resolver, as oportunidades que apresenta e os objetivos que pretende alcançar

Defina o que está dentro do escopo e o que não está, para garantir que todos os envolvidos entendam os limites do projeto

Compartilhe com as principais partes interessadas para revisão e aprovação com um link seguro

Este documento é um acordo compartilhado para manter o projeto focado, dentro do prazo e livre de surpresas.

Principais recursos do ClickUp

Várias visualizações : visualize as tarefas do seu jeito com : visualize as tarefas do seu jeito com mais de 15 visualizações personalizadas , como Lista, Quadro, Gantt e Calendário para cada fluxo de trabalho

Colaboração em tempo real: Trabalhe em conjunto com equipes e partes interessadas para planejar e monitorar projetos coletivamente usando ferramentas de colaboração em tempo real, como Trabalhe em conjunto com equipes e partes interessadas para planejar e monitorar projetos coletivamente usando ferramentas de colaboração em tempo real, como ClickUp Docs e quadros brancos

Bate-papo contextual: mantenha todos alinhados com as conversas que acontecem exatamente onde o trabalho está sendo feito, com mantenha todos alinhados com as conversas que acontecem exatamente onde o trabalho está sendo feito, com o ClickUp Chat

Acompanhamento de metas: defina objetivos claros para o projeto no ClickUp Goals , divida-os em metas mensuráveis e acompanhe o progresso em tempo real

Relatórios: Crie relatórios personalizados que mostram tudo, desde o desempenho da campanha até as horas faturáveis, com Crie relatórios personalizados que mostram tudo, desde o desempenho da campanha até as horas faturáveis, com os painéis do ClickUp

Quer eliminar a confusão sobre prioridades, progresso ou quem é responsável por quê? Assista a este vídeo para saber como criar um painel compartilhável que oferece às equipes e aos clientes uma visão geral clara do status sem enviar longos relatórios de atualização.

Limitações do ClickUp

Recursos avançados ou fluxos de trabalho mais complexos exigem um certo tempo de aprendizado

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação da G2:

Todas as campanhas, escalonamentos, melhorias de processos e tarefas ficam em um só lugar, conectadas por meio de visualizações personalizadas, automações, documentos e painéis. Isso substitui planilhas espalhadas, conversas intermináveis no Slack e ferramentas isoladas. Posso monitorar facilmente a responsabilidade pelas tarefas, o desempenho do SLA e os fluxos de trabalho multifuncionais sem sair da plataforma. Resumindo, o ClickUp me dá visibilidade e controle total sobre várias equipes e funções.

2. Jira (ideal para gerenciamento ágil de projetos de software)

O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de escopo que ajuda as equipes a planejar, acompanhar e gerenciar desde listas de tarefas simples até projetos complexos de desenvolvimento de software ágil.

As visualizações de escopo oferecem uma visão geral do trabalho em seu plano. Por exemplo, a Visualização de Cronograma mostra um roteiro visual de todas as tarefas, enquanto a Visualização de Tabela de Escopo funciona como sua lista de tarefas. Você pode visualizar todas as informações por meio de épicos, histórias e subtarefas, facilitando a definição do que precisa ser feito e do que pode esperar.

Filtros e consultas personalizadas ajudam a ajustar o escopo de um projeto e monitorar o que está dentro ou fora do escopo a qualquer momento.

Principais recursos do Jira

Priorize e gerencie o backlog do projeto para garantir que a equipe esteja trabalhando nos itens mais importantes

Automatize fluxos de trabalho comuns com a IA da Atlassian

Acompanhe o progresso usando metodologias como Scrum, Kanban ou um modelo híbrido que se adapte ao fluxo de trabalho da sua equipe

Gerencie dependências de tarefas compreendendo a ordem das tarefas, identificando gargalos e evitando atrasos

Personalize as visualizações de tarefas para acompanhar as tarefas e otimizar os fluxos de trabalho com frequência de implantação e tempo de ciclo

Gere relatórios detalhados e painéis para manter a visibilidade do status do projeto

Limitações do Jira

Pode ser complexo de configurar e configurar, especialmente para equipes sem conhecimentos técnicos

A filtragem pode ser complicada, dificultando encontrar exatamente o que você deseja

Preços do Jira

Gratuito

Padrão : US$ 8,60 por usuário/mês

Premium : US$ 17 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o JIRA?

Aqui está uma avaliação da G2:

O aspecto mais útil do Jira é sua capacidade de se adaptar a várias necessidades de gerenciamento de projetos. Ele oferece relatórios detalhados e integrações com muitas ferramentas de terceiros, além de ajudar a garantir a responsabilidade por meio de atribuições e acompanhamento claros das tarefas.

3. Asana (ideal para gerenciar fluxos de trabalho e acompanhar tarefas)

via Asana

O Asana é um software de gerenciamento de projetos que oferece ferramentas avançadas de programação que ajudam você a alocar recursos, verificar itens de ação, acompanhar o progresso e gerenciar projetos.

Com modelos de projeto e campos personalizáveis, você pode detalhar tudo para que todos saibam o que está dentro e fora do escopo. Quando precisar fazer alterações, você pode usar dependências de tarefas e fluxos de trabalho de aprovação integrados para revisá-las e controlá-las.

Acompanhe cada solicitação de alteração, obtenha aprovação e faça auditorias de forma eficaz como parte do gerenciamento de desvios do escopo.

Principais recursos do Asana

Divida o trabalho em tarefas gerenciáveis com informações sobre responsáveis, prazos e prioridades

Visualize o trabalho em vários formatos, como listas, calendários, gráficos de Gantt ou quadros Kanban

Comunique-se e colabore com os membros da equipe diretamente nas tarefas

Adicione rótulos e campos personalizados para classificar, filtrar e criar relatórios automaticamente

Automatize tarefas rotineiras e fluxos de trabalho para economizar tempo e reduzir erros

Aproveite a IA da Asana para criar atualizações de status e identificar riscos do projeto

Limitações do Asana

Capacidade limitada de pesquisa em campos específicos, como comentários ou descrições

Preços da Asana

Pessoal: $0

Starter: US$ 13,49 por usuário/mês

Avançado: US$ 30,49 por usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Aqui está uma avaliação da G2:

Gosto muito de usar o aplicativo Asanas. O processo de configuração de um projeto foi bastante simples; os modelos são úteis. Os modelos de tarefas tornaram a vida ainda mais fácil. Gosto das regras e dos fluxos de trabalho que posso configurar, o que tornou a automação de algumas tarefas muito fácil de usar.

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para gerenciar tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em tarefas fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As prioridades de tarefas do ClickUp transformam a forma como você visualiza e aborda projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que fazer primeiro.

4. Smartsheet (ideal para gerenciamento de trabalho no estilo planilha)

via Smartsheet

O Smartsheet permite que as equipes definam claramente o escopo do projeto, criando um plano detalhado com tarefas, subtarefas, dependências e prazos dispostos em uma visualização em grade.

Sua biblioteca de modelos prontos para escopo de projetos ajuda as equipes a documentar o escopo, os resultados esperados, os cronogramas e as exclusões do projeto em um formato estruturado. Relatórios agregados fornecem visões consolidadas do status do escopo, do progresso dos resultados esperados e das principais métricas em vários projetos.

A ferramenta também ajuda as equipes a visualizar dependências e medir o progresso em relação à linha de base do projeto usando gráficos de Gantt e análise de caminho crítico. Isso facilita a visualização do impacto das alterações no escopo nos cronogramas ou na alocação de recursos.

Principais recursos do Smartsheet

Centralize arquivos e conversas relacionados ao projeto anexando-os diretamente às tarefas

Obtenha controle de versão e comentários em nível de linha para documentos, comentários e aprovações do projeto

Automatize processos e fluxos de trabalho para ficar por dentro das mudanças e solicitar aprovações

Use uma visualização dinâmica para filtrar dados específicos para que outras pessoas possam visualizar e editar

Acompanhe o progresso e as principais métricas em tempo real com painéis e relatórios personalizáveis

Extraia informações importantes, crie fórmulas e automatize a criação de conteúdo com a ajuda da IA

Limitações do Smartsheet

Não possui ferramentas de comunicação integradas e o aplicativo móvel tem funcionalidade limitada

A interface semelhante a uma planilha, embora familiar, pode se tornar complicada para gerenciar projetos muito grandes e complexos

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 12 por usuário/mês

Negócios: US$ 24 por usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Gerenciamento avançado do trabalho: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 19.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Aqui está uma avaliação da G2:

Minha empresa usa o Smartsheet para armazenar informações úteis, desde preços de combustível até solicitações de TI e acompanhamento do progresso nas conversões de lojas de conveniência. Não há realmente nenhum limite para o número de maneiras pelas quais o Smartsheet pode ajudar. Você pode criar fluxos de trabalho e automações para se livrar de todos os e-mails de acompanhamento. Ele mantém todas as informações em um único lugar para que toda a nossa empresa possa acessar e você recebe atualizações em tempo real em todos os departamentos.

5. Wrike (ideal para padronizar a entrada de trabalhos)

via Wrike

O Wrike usa IA para melhorar seu plano de gerenciamento de escopo, identificando riscos potenciais, destacando áreas de melhoria e sugerindo regras de automação para garantir que os projetos permaneçam dentro do escopo.

Ferramentas de acompanhamento robustas, como gráficos de Gantt e quadros Kanban, ajudam as equipes a visualizar o progresso em relação à linha de base original do escopo, facilitando a identificação de alterações ou atrasos inesperados antes que fiquem fora de controle.

Os formulários de solicitação personalizados do Wrike são úteis para padronizar a recepção de novos trabalhos. Isso ajuda a controlar o escopo, garantindo que todas as novas solicitações passem por um processo formal de revisão e aprovação antes de serem adicionadas ao projeto.

Principais recursos do Wrike

Associe equipes para ajudá-las a visualizar as tarefas de seus projetos

Colabore com os membros da equipe por meio de comentários específicos para cada tarefa e edição em tempo real

Visualize cronogramas de projetos e dependências com gráficos de Gantt interativos

Registre alterações e crie um rastreamento auditável para garantir a transparência

Use IA para sinalizar riscos relacionados ao escopo, como atrasos e sobrecarga de recursos

Limitações do Wrike

A versão móvel não possui algumas funcionalidades em comparação com o aplicativo para desktop

Pode ser mais caro para equipes grandes do que outras alternativas ao Wrike

Preços do Wrike

Gratuito: $0

Equipe: US$ 10 por usuário/mês

Negócios: US$ 25 por usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Aqui está uma avaliação da G2:

Gosto muito de como o Wrike ajuda nossa equipe a se manter alinhada em vários projetos e prazos. Os painéis personalizáveis e as visualizações de tarefas facilitam ver quem está trabalhando em quê, e as ferramentas de colaboração integradas (como comentários e compartilhamento de arquivos) reduzem a necessidade de intermináveis trocas de e-mails.

6. Monday.com (ideal para otimizar fluxos de trabalho e visibilidade)

O Monday.com ajuda as equipes a definir, documentar e gerenciar o escopo do projeto com clareza, delineando os objetivos, entregas, exclusões, restrições, suposições, análise das partes interessadas e cronogramas do projeto.

Você pode converter elementos do escopo em quadros personalizáveis, permitindo que as equipes atribuam responsáveis, definam datas de vencimento, acompanhem o status e visualizem o progresso usando várias visualizações, incluindo Kanban, Gantt e Linha do tempo.

Painéis personalizáveis reúnem informações de vários quadros de projetos em uma única visualização de alto nível, permitindo que os gerentes monitorem o progresso, acompanhem os KPIs e identifiquem possíveis desvios de escopo e excedentes orçamentários antes que se tornem um problema.

Isso ajuda a evitar o excesso de trabalho, garantindo que todo o trabalho esteja estritamente alinhado com o escopo do projeto documentado e que qualquer alteração ou adição seja formalmente aprovada.

Melhores recursos do Monday.com

Visualize cronogramas e identifique marcos importantes usando gráficos de Gantt

Defina problemas, estabeleça metas e visualize-as usando modelos de planos de projeto

Personalize tudo facilmente, desde painéis codificados por cores até fluxos de trabalho flexíveis

Automatize tarefas rotineiras e notificações para otimizar fluxos de trabalho e comunicação

Colabore adicionando comentários, arquivos e atualizações diretamente no contexto de cada tarefa

Automatize tarefas e crie tarefas e fluxos de trabalho usando assistência de IA

Limitações do Monday.com

Algumas funcionalidades requerem uma configuração avançada para funcionar de forma eficiente, o que pode retardar a integração de novos colaboradores

Preços do Monday.com

Gratuito (até 2 usuários)

Básico: US$ 12 por usuário/mês

Padrão: US$ 14 por usuário/mês

Pro: US$ 24 por usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações do Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Monday.com?

Aqui está uma avaliação da G2:

Gosto da personalização dos painéis e das automações, o que facilita a adaptação do sistema ao nosso fluxo de trabalho. As integrações com ferramentas como Slack e Google Drive são perfeitas.

7. Microsoft Project (ideal para planejamento de projetos em nível empresarial)

via Microsoft Project

O Microsoft Project é um software de planejamento que oferece um espaço de trabalho centralizado para gerenciar projetos, tarefas e listas de afazeres em todos os aplicativos do Microsoft 365. Ele oferece recursos como planejamento ágil de sprints, campos personalizados e histórico de tarefas.

O principal ponto forte do Microsoft Project em gerenciamento de escopo reside em seus recursos rigorosos de planejamento e acompanhamento. Depois que o plano inicial (a linha de base do escopo) é definido, qualquer desvio pode ser facilmente identificado comparando-se o progresso atual com ele.

Além disso, a IA do Copilot pode ajudar a gerar planos de projeto, identificar custos excedentes e riscos, redigir relatórios de status e sugerir metas com base no escopo de um projeto.

A ferramenta possui um layout intuitivo com visualizações como Meu dia, Minhas tarefas e Meus planos, para que você sempre saiba em que se concentrar a seguir. Você pode mapear projetos com visualizações como gráficos de Gantt, grades e quadros Kanban.

Principais recursos do Microsoft Project

Desenvolva uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) detalhada para definir meticulosamente o escopo

Gerencie dependências complexas entre tarefas e identifique o caminho crítico para o projeto

Use modelos para criar planos e escolher visualizações como listas, quadros e cronogramas

Veja o progresso, o orçamento do projeto e a alocação de recursos com painéis e relatórios em tempo real

Crie categorias e tarefas com base em seus objetivos de planejamento

Gere relatórios detalhados e personalizáveis para analisar o desempenho e a integridade do projeto

Integre-se nativamente com outros aplicativos da Microsoft, como Teams e Power BI, para melhorar a colaboração e a geração de relatórios

Limitações do Microsoft Project

Opções limitadas de personalização, falta de flexibilidade e possíveis dificuldades na integração com outros sistemas

O software é caro, o que pode ser uma barreira para organizações ou equipes menores

Preços do Microsoft Project

Microsoft Planner: Gratuito

Plano Planner 1: US$ 10 por usuário/mês

Planner e Project Plan 3: US$ 30 por usuário/mês

Planner e Project Plan 5: US$ 55 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Project

G2: 4,0/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Project?

Aqui está uma avaliação da G2:

O recurso de planejamento de capacidade simplifica nosso trabalho na alocação eficiente de recursos. Além disso, as ferramentas de programação e planejamento são excelentes – linha do tempo visual (gráficos de Gantt) e rastreamento de dependências, que nos ajudam a monitorar o andamento do projeto.

8. Teamwork (ideal para gerenciar projetos e relatórios)

via Teamwork

O Teamwork é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos criada para lidar com o trabalho dos clientes, tornando-a altamente adequada para gerenciar o escopo do projeto.

Simplifica o processo de gerenciamento de escopo, permitindo que você defina metas e pontos de verificação. Você também pode definir marcos, acompanhar o andamento do projeto e oferecer aos clientes visibilidade em tempo real em todas as etapas do projeto.

Ao usar formulários personalizáveis, você pode coletar solicitações e feedback, que são automaticamente convertidos em tarefas acionáveis. Com permissões flexíveis e configurações de privacidade, as equipes podem permitir que os clientes colaborem diretamente enquanto você mantém o controle sobre o que eles veem.

Teamwork AI ajuda as equipes a sintetizar informações, obter insights rápidos sobre a capacidade e preencher automaticamente registros de despesas.

Melhores recursos do Teamwork

Veja todas as tarefas para ter uma visão geral da carga de trabalho da sua equipe

Acompanhe o tempo com precisão ao nível da tarefa para monitorizar o esforço e o orçamento

Padronize a configuração de projetos com modelos reutilizáveis de projetos e listas de tarefas

Use seções recolhíveis para ampliar ou reduzir a visualização de projetos de alto nível para subtarefas detalhadas

Otimize a revisão e aprovação do cliente gerenciando tudo, desde os rascunhos iniciais e revisões até a aprovação final, em um só lugar

Limitações do trabalho em equipe

Algumas funcionalidades não estão disponíveis ou são difíceis de navegar na aplicação móvel, em comparação com a versão para computador

O desempenho pode, por vezes, diminuir ao gerir um grande número de projetos simultâneos

Preços para trabalho em equipe

Gratuito

Entrega: US$ 13,99 por usuário/mês

Cresça: US$ 25,99 por usuário/mês

Escala: US$ 69,99 por usuário/mês

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork?

Aqui está uma avaliação da G2:

O Teamwork tem uma interface super intuitiva; não precisei me perder em um mar de configurações para começar. Consegui criar projetos, atribuir tarefas e definir prazos sem sentir que estava decifrar um código secreto. Uma coisa que realmente fez a diferença foi a maneira como ele permite organizar o trabalho com dependências e subtarefas.

9. Basecamp (ideal para gerenciar projetos e colaborar)

via Basecamp

O Basecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e comunicação em equipe conhecida por sua simplicidade. Ele divide os escopos dos projetos em listas de tarefas para que todos saibam o que precisa ser feito e o que faz parte do projeto.

O layout claro e cronológico da plataforma e as ferramentas de comunicação são recursos valiosos para o gerenciamento de escopo. O Quadro de mensagens centraliza os anúncios e as discussões sobre o escopo de todo o projeto, enquanto as Listas de tarefas permitem a atribuição e o acompanhamento claros de entregas específicas. O Cronograma mantém todas as datas e prazos importantes visíveis para todos.

Principais recursos do Basecamp

Tenha uma visão geral de todas as tarefas em um só lugar para obter uma visão completa do seu projeto

Programe datas importantes, marcos e prazos para que toda a equipe tenha visibilidade total

Automatize perguntas recorrentes para manter a equipe alinhada com o progresso

Use Hill Charts, Lineup e Mission Control para acompanhar o progresso visualmente

Use listas de tarefas agrupadas para ampliar tarefas específicas ou reduzir para obter uma visão mais ampla

Limitações do Basecamp

É complicado acompanhar tudo quando você está lidando com diferentes cartões e projetos ao mesmo tempo

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, controle de tempo e relatórios detalhados, que podem ser essenciais para projetos complexos

Preços do Basecamp

Pessoal: Gratuito

Mais: US$ 15 por usuário/mês

Pro Unlimited: US$ 299 por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Aqui está uma avaliação da G2:

Fiquei muito aliviado quando o Basecamp entrou na minha vida profissional; a interface intuitiva garante que mesmo aqueles sem nenhum conhecimento possam entendê-lo. Fazer listas de tarefas me permite organizar meu dia, delegar trabalho à minha equipe e verificar os itens quando eles são concluídos. Riscar esses itens da lista é uma sensação maravilhosa!

10. OpenProject (Ideal para gerenciar projetos complexos)

via OpenProject

O OpenProject é um software de gerenciamento de projetos de código aberto que ajuda as equipes a se manterem organizadas e no controle durante todo o ciclo de vida do projeto. Você pode coletar ideias e definir o escopo e os resultados do seu projeto com facilidade. Além disso, você pode dividi-los em pacotes de trabalho estruturados usando uma visualização em lista.

As equipes podem acompanhar o tempo e o custo gastos em cada pacote de trabalho, comparando-os com o orçamento inicial para evitar o aumento do escopo e garantir o controle financeiro. Quaisquer alterações no escopo podem ser gerenciadas formalmente por meio de fluxos de trabalho e atualizações de status.

Além disso, a EVA (Análise do Valor Ganho) permite monitorar o progresso em relação ao tempo e aos custos reais.

Principais recursos do OpenProject

Acompanhe as tarefas em detalhes com descrições, prioridades, status e responsáveis

Use painéis pai-filho para criar e visualizar a estrutura WBS dos seus projetos

Planeje e visualize cronogramas, dependências e caminhos críticos com gráficos de Gantt

Compartilhe o roteiro do projeto com as partes interessadas, solicite feedback e crie um plano prático

Gere agendas e resumos de reuniões com um assistente de IA para registrar as principais decisões

Limitações do OpenProject

Por ser uma ferramenta de código aberto, a versão auto-hospedada requer conhecimento técnico significativo para instalação, configuração e manutenção

A interface do usuário, embora poderosa, não é tão moderna ou intuitiva quanto algumas de suas concorrentes comerciais

Preços do OpenProject

Comunidade: Gratuito

Cloud Basic: US$ 7,25 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Nuvem Profissional: US$ 13,50 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Cloud Premium: US$ 19,50 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Nuvem Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o OpenProject

G2: 3,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OpenProject?

Aqui está uma avaliação da G2:

O OpenProject é uma ferramenta completa com amplos recursos de gerenciamento de projetos. A ferramenta permite até mesmo gerenciar cronogramas de tarefas e acompanhar problemas. Além disso, os membros da equipe podem personalizar o fluxo de trabalho e configurar um roteiro detalhado do projeto usando sua interface intuitiva.

Mantenha o escopo do projeto sob controle com o ClickUp

Um controle claro do escopo molda a jornada do seu projeto. Ao gerenciar cuidadosamente o escopo do projeto, você não apenas evita o caos, mas também abre espaço para entregar exatamente o que é necessário, dentro do prazo.

Com o ClickUp, você pode identificar problemas de escopo antecipadamente, fazer ajustes e manter seu projeto em andamento sem contratempos. A plataforma com tecnologia de IA integra todas as tarefas, documentos, conversas e relatórios do seu projeto em um espaço de trabalho compartilhado, tornando o gerenciamento do escopo do projeto sem estresse para as equipes.

Pronto para converter o aumento do escopo em controle do escopo? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp.