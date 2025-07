Como usar o CRM para organizações sem fins lucrativos?

Doadores, voluntários e comunidades são vitais para a sustentabilidade de uma organização sem fins lucrativos. No entanto, gerenciar essas relações pode ser complexo.

Uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) pode simplificar isso para você. Afinal, as ferramentas digitais podem aumentar o impacto de uma organização sem fins lucrativos em 4 vezes!

Neste guia, vamos mostrar como usar o software de CRM de maneira eficaz, abordando os principais benefícios, casos de uso, recursos a serem procurados e por que plataformas como o ClickUp são a escolha preferida das organizações sem fins lucrativos modernas. 🤝

O que é um CRM para organizações sem fins lucrativos?

Um CRM para organizações sem fins lucrativos é uma ferramenta para gerenciar relacionamentos com doadores, voluntários e outras partes interessadas. Ele centraliza o banco de dados da organização, facilitando o armazenamento e a organização dos dados dos apoiadores, o acompanhamento das interações, a obtenção de contexto e a automação de tarefas.

Isso desempenha um papel fundamental nas operações da sua organização sem fins lucrativos, como esforços de arrecadação de fundos, engajamento de doadores, planejamento de eventos e coordenação de voluntários.

⭐️ Modelo em destaque O modelo de CRM para organizações sem fins lucrativos da ClickUp ajuda equipes sem fins lucrativos a organizar informações de doadores, gerenciar esforços de divulgação e acompanhar o engajamento, tudo em um só lugar. Com maior visibilidade das relações com os doadores e comunicação simplificada, as organizações sem fins lucrativos podem aumentar a eficiência da captação de recursos, cultivar a lealdade dos apoiadores e impulsionar o impacto da missão. Obtenha um modelo gratuito Gerencie os relacionamentos com doadores sem esforço com o modelo de CRM para organizações sem fins lucrativos da ClickUp

Benefícios de usar um CRM para organizações sem fins lucrativos

Um CRM para organizações sem fins lucrativos torna as informações facilmente acessíveis para que as equipes possam se concentrar mais no impacto do que nas tarefas administrativas.

Os benefícios incluem:

Economize tempo com tarefas administrativas: elimine planilhas manuais e tarefas repetitivas com a automação

Aumente o envolvimento dos doadores: automatize mensagens de agradecimento, acompanhamento e atualizações que criam lealdade a longo prazo

Personalize a comunicação em grande escala: segmente contatos e envie mensagens direcionadas com base nos dados dos doadores ou voluntários

Tome decisões mais rápidas e inteligentes: use painéis e dados em tempo real para ajustar campanhas e estratégias de arrecadação de fundos

Melhore a colaboração entre equipes: compartilhe documentos, tarefas e canais de comunicação em uma plataforma centralizada

Crie transparência e confiança: gere relatórios prontos para auditoria que mostram o impacto mensurável da sua organização sem fins lucrativos

🧐 Você sabia? Warren Buffett doou US$ 5,3 bilhões em ações da Berkshire para instituições de caridade, uma das maiores contribuições individuais já registradas!

Como usar um CRM de forma eficaz para organizações sem fins lucrativos

Para aproveitar todo o potencial de um CRM para organizações sem fins lucrativos, é essencial ir além do gerenciamento básico de contatos. Veja como você pode usá-lo para obter os benefícios mencionados acima:

1. Organize os dados de doadores e voluntários

Para organizações sem fins lucrativos, a solução CRM cuida dos dados de voluntários e doadores.

Organizar os dados dessa forma garante que você possa segmentar os contatos de maneira eficaz e enviar mensagens direcionadas.

Por exemplo, os principais doadores recebem atualizações oportunas sobre relatórios de impacto, enquanto os voluntários novos recebem mensagens de boas-vindas e recursos de integração.

2. Automatize a captação de recursos e o acompanhamento de doações

Um CRM para organizações sem fins lucrativos simplifica as operações, assumindo o controle de várias atividades de arrecadação de fundos e acompanhamento de doações. Isso inclui:

Automatização do processamento de doações

Emissão instantânea de recibos de doações

Configurar opções de doações recorrentes

Acompanhamento do ciclo de vida dos doadores

Prever tendências futuras de doações

Envio automático de mensagens de agradecimento e outras mensagens de apreço

O painel de controle de arrecadação de fundos do CRM oferece uma visão clara e em tempo real das atividades de doações, do desempenho das campanhas e do envolvimento dos doadores, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento de tudo sem precisar lidar com planilhas ou relatórios manuais.

Além disso, o acesso a esses dados permite prever o comportamento dos doadores, identificar partes interessadas de alto valor e criar estratégias de arrecadação de fundos direcionadas para obter taxas de retenção mais altas.

💡 Dica profissional: Use as automações do ClickUp para acompanhar os marcos do ciclo de vida dos doadores, como dar as boas-vindas a novos doadores, acionar acompanhamentos para segundas doações ou sinalizar contribuintes de alto valor para contato pessoal.

🧐 Você sabia? Em média, os doadores recorrentes doam 42% mais por ano do que os doadores pontuais.

3. Melhore a gestão de voluntários

Lidar com voluntários para vários programas, eventos de arrecadação de fundos e iniciativas comunitárias pode ser difícil. Uma ferramenta de CRM ajuda no gerenciamento de voluntários ao:

Permitindo que voluntários se inscrevam por conta própria em eventos

Permitindo que os voluntários selecionem seus turnos preferidos

Atribuir tarefas com base nas competências e na disponibilidade

Envio de lembretes automáticos sobre os próximos turnos

Acompanhamento das horas de trabalho voluntário e dos resultados para futuros compromissos

Essa gestão prática dos voluntários torna os recursos acessíveis quando necessário.

Além disso, a combinação de conveniência e aproveitamento dos pontos fortes melhora a retenção de voluntários, aumenta o engajamento e impulsiona a motivação.

As organizações sem fins lucrativos também podem usar esses dados para reconhecer e recompensar voluntários de alto desempenho, incentivando ainda mais sua associação com sua ONG.

💡 Dica profissional: Use os Formulários ClickUp para permitir que voluntários se inscrevam em eventos ou turnos e atribua tarefas automaticamente com base nas respostas dos formulários usando automações.

4. Melhore as campanhas por e-mail e divulgação

O software de marketing CRM permite que organizações sem fins lucrativos criem e executem campanhas por e-mail voltadas para doadores, voluntários e patrocinadores em potencial. Com uma solução de CRM sem fins lucrativos, elas podem:

Envie e-mails personalizados com base no histórico dos doadores e nos níveis de envolvimento

Automatize convites para eventos, apelos a doadores e atualizações sobre o impacto

Acompanhe as taxas de abertura de e-mails e outras métricas de engajamento para otimizar suas campanhas

Segmente listas de e-mails para realizar campanhas hiperpersonalizadas e direcionadas

Essas ferramentas também oferecem recursos de automação de marketing que adicionam consistência à comunicação. Combinado com a personalização, isso ajuda a fortalecer o relacionamento com os doadores e torna seu alcance mais eficaz.

💡 Dica profissional: Escreva o conteúdo do e-mail diretamente no ClickUp Docs e, em seguida, vincule-o às suas tarefas de divulgação. Você pode até usar o ClickUp Brain para personalizar sugestões de divulgação com base nos tipos de doadores.

🎉 Curiosidade: O primeiro evento de arrecadação de fundos online aconteceu em 1994! A campanha arrecadou incríveis US$ 50.000 para um paciente com câncer.

5. Acompanhe metas e gere relatórios

Definir metas, medir o progresso e demonstrar impacto são fundamentais para medir o sucesso de uma organização sem fins lucrativos. Com um sistema de CRM, é possível:

Defina metas para arrecadação de fundos e recrutamento de voluntários

Acompanhe o progresso em tempo real com painéis visuais

Gere relatórios detalhados sobre retenção de doadores, participação em eventos e desempenho de campanhas

Identifique tendências e tome decisões baseadas em dados para ajustar estratégias futuras

Por exemplo, a organização sem fins lucrativos pode analisar dados analíticos do CRM para medir o sucesso da recente campanha de arrecadação de fundos. Ela também pode identificar segmentos de doadores de alto valor e os principais doadores para enviar mensagens mais personalizadas em campanhas futuras.

💡 Dica profissional: Visualize seu progresso com os painéis do ClickUp focados no impacto — ótimos para compartilhar resultados com sua diretoria, doadores ou financiadores.

6. Fortaleça as estratégias de retenção de doadores

Conquistar novos doadores é essencial. No entanto, manter os doadores existentes é igualmente crucial. O software de CRM para organizações sem fins lucrativos ajuda a melhorar a retenção de doadores ao:

Automatize acompanhamentos personalizados e mensagens de agradecimento

Envio de lembretes para eventos de arrecadação de fundos e campanhas anuais de doações

Oferecendo atualizações e relatórios exclusivos para os principais doadores

Acompanhe o envolvimento dos doadores e identifique os segmentos de doadores com alto risco de cancelamento

Esse gerenciamento de doadores por meio do envolvimento proativo faz com que eles se sintam valorizados e apreciados. Isso aumentará o valor da vida útil do doador e fortalecerá as estratégias de gerenciamento de relacionamento.

💡 Dica profissional: Deixe o ClickUp Brain sugerir ideias e conteúdos personalizados de acompanhamento para diferentes segmentos de doadores com base em interações anteriores.

Antes de usar uma solução de CRM para organizações sem fins lucrativos, vamos verificar como escolher um CRM. Para ajudá-lo com isso, aqui está um resumo dos principais recursos de CRM para organizações sem fins lucrativos que você deve procurar:

Gerenciamento de doadores : O CRM para organizações sem fins lucrativos deve centralizar o banco de dados de doadores, contendo informações como detalhes de contato, histórico de doações, níveis de engajamento, etc. Recursos de gerenciamento de doadores, como segmentação, ajudam a fortalecer o relacionamento com os doadores por meio de ações personalizadas

Gerenciamento de voluntários : assim como os dados dos doadores, o CRM para organizações sem fins lucrativos também deve compilar de forma eficaz os dados dos voluntários, considerando parâmetros como disponibilidade, habilidades e histórico de participação. Isso ajuda no agendamento, nos lembretes e nos programas de reconhecimento para retenção de voluntários

Arrecadação de fundos : Os recursos de CRM para organizações sem fins lucrativos devem ajudar a manter campanhas de arrecadação de fundos, incluindo apelos a doadores, arrecadação entre pares e opções de doações recorrentes para maximizar as contribuições e o envolvimento dos doadores

Acompanhamento de doações : mantenha registros precisos registrando automaticamente as doações, emitindo recibos e mantendo a conformidade com as regulamentações financeiras. O CRM para organizações sem fins lucrativos deve ir além do acompanhamento reativo dos doadores e também ajudar a prever resultados futuros

Gerenciamento de campanhas: planeje, execute e monitore campanhas de conscientização, divulgação ou arrecadação de fundos com ferramentas de rastreamento integradas. O software de CRM para organizações sem fins lucrativos deve permitir a segmentação do público, testes A/B e análise de desempenho para maximizar o engajamento

💡 Dica profissional: reconhecimentos automatizados, como o envio de mensagens de agradecimento e recibos fiscais, aumentam a confiança dos doadores e incentivam doações recorrentes.

Gerenciamento de eventos : simplifique o planejamento e a execução de eventos como galas de arrecadação de fundos, campanhas de voluntariado e eventos comunitários. O sistema de CRM para organizações sem fins lucrativos deve oferecer suporte a tudo, desde formulários de inscrição em eventos até emissão de ingressos, gerenciamento de convites e RSVPs, além de acompanhamento de doações

Marketing por e-mail : deve incluir ferramentas de marketing por e-mail para personalizar o programa de divulgação aos doadores. Recursos de CRM para organizações sem fins lucrativos, como e-mails automatizados, modelos e acompanhamento de desempenho, aumentam o envolvimento e maximizam os resultados com o mínimo de esforço

Automatização da comunicação : automatize acompanhamentos, mensagens de agradecimento e lembretes para facilitar o envolvimento oportuno com doadores e voluntários. Isso reduz as tarefas manuais e ajuda a manter relacionamentos consistentes e significativos

Automatização do fluxo de trabalho : além da comunicação, simplifique as tarefas administrativas com fluxos de trabalho automatizados. A automatização personalizada do fluxo de trabalho garante que tarefas como contato com doadores, arrecadação de fundos e coordenação de eventos sejam concluídas dentro do prazo, sem carga administrativa extra

Acompanhamento de patrocínios : gerencie parcerias corporativas e acordos de patrocínio acompanhando suas contribuições, datas de renovação e métricas de engajamento. Isso ajuda a medir o impacto do patrocinador para o reconhecimento adequado

Acompanhamento de subsídios : acompanhe pedidos de subsídios, prazos e requisitos de financiamento para garantir o envio dentro do prazo e a conformidade. A solução de CRM para organizações sem fins lucrativos deve compartilhar lembretes oportunos e gerar relatórios detalhados para simplificar o gerenciamento e a prestação de contas dos subsídios

Geração de relatórios de impacto: tenha acesso a relatórios detalhados que mostram as tendências de doações, as contribuições dos voluntários e o impacto geral da organização sem fins lucrativos. Esses relatórios ajudam os doadores a ver resultados mensuráveis como resultado de suas doações

💡 Dica profissional: acompanhe doadores inativos e envie campanhas de reengajamento direcionadas com histórias impactantes ou atualizações exclusivas.

Análise de dados : obtenha insights acionáveis sobre o comportamento dos doadores, o desempenho das campanhas e as tendências de arrecadação de fundos usando painéis em tempo real e relatórios intuitivos. Esses recursos, combinados com análises preditivas, ajudam as organizações sem fins lucrativos a refinar suas estratégias de engajamento para obter melhores resultados

Integração de pagamentos: processe doações de forma integrada, integrando o software de CRM para organizações sem fins lucrativos com vários gateways de pagamento, incluindo cartões de crédito, PayPal, Stripe, Venmo, transferências bancárias diretas e outros modos

Agora que você já conhece os recursos do CRM para organizações sem fins lucrativos, é hora de conhecer as ferramentas em si. Aqui estão alguns dos melhores softwares de CRM e gerenciamento de projetos para organizações sem fins lucrativos:

ClickUp (O melhor CRM para organizações sem fins lucrativos para a construção de relacionamentos abrangentes)

Ao reunir todas as operações em uma única plataforma, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda as organizações sem fins lucrativos a economizar tempo, melhorar a eficiência e manter o foco em sua missão.

Quer pretenda utilizá-lo como um sistema de gestão de doadores ou para a gestão de eventos, o ClickUp para organizações sem fins lucrativos é uma solução versátil que pode ser personalizada de acordo com as suas necessidades.

Ao contrário dos CRMs tradicionais, o ClickUp CRM oferece recursos altamente personalizáveis que atendem às suas necessidades.

Esses recursos de CRM para organizações sem fins lucrativos incluem:

Banco de dados de doadores

Crie bancos de dados com a Visualização em Tabela do ClickUp

Use o ClickUp Docs e os campos personalizados para armazenar e gerenciar informações dos doadores, como nome e detalhes de contato, histórico de doações e registros de engajamento. Você pode até mesmo armazenar esses detalhes na visualização em tabela.

Gerenciamento de tarefas e campanhas

Use o ClickUp Automations para automatizar tarefas recorrentes com apenas alguns cliques

O ClickUp Tasks permite converter atividades relacionadas a eventos de arrecadação de fundos ou campanhas de marketing em tarefas rastreáveis para atribuir prazos, prioridades e dependências.

Acompanhamento e lembretes automatizados

Os lembretes do ClickUp mantêm os doadores e voluntários envolvidos com atualizações e lembretes automáticos sobre tudo o que está acontecendo.

Veja o que Matt Kriteman, chefe de resposta humanitária da Help Ukraine 22, disse sobre o ClickUp:

Em resumo, o ClickUp complementa minha capacidade profissional para que eu possa me concentrar no que realmente importa: as pessoas. Além disso, ele nos ajuda a operar com uma margem de 10%, a mais baixa do setor. Isso não se deve ao fato de sermos particularmente brilhantes, mas simplesmente eficientes e incansavelmente inovadores em nossa missão de apoiar a Ucrânia.

Em resumo, o ClickUp complementa minha capacidade profissional para que eu possa me concentrar no que realmente importa: as pessoas. Além disso, ele nos ajuda a operar com uma margem de 10%, a mais baixa do setor. Isso não se deve ao fato de sermos particularmente brilhantes, mas simplesmente eficientes e incansavelmente inovadores em nossa missão de apoiar a Ucrânia.

Colaboração e comunicação em equipe

Melhore a colaboração e a comunicação da equipe oferecendo mensagens em tempo real com o ClickUp Chat

Com o ClickUp Chat, você não precisa mais de ferramentas de comunicação externas, como e-mail ou aplicativos de mensagens instantâneas; ele permite que você mantenha todas as suas discussões em um só lugar.

Além disso, você pode criar canais de chat específicos para diferentes equipes ou projetos (por exemplo, contato com doadores, planejamento de eventos), melhorando o foco e minimizando distrações.

📮ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com seis pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com seis conexões principais diariamente para reunir informações essenciais, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real: acompanhamentos constantes, confusão entre versões e lacunas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando o contexto instantaneamente ao seu alcance.

Acompanhamento de metas

Visualize suas metas e seu progresso em direção a elas com o ClickUp Goals

Acompanhe sua arrecadação de fundos ou meta de missão usando o ClickUp Goals, uma maneira visual de ilustrar o que você deseja alcançar e o quanto já avançou para alcançá-lo.

Relatórios avançados

Receba atualizações em tempo real sobre o desempenho da sua equipe com os painéis do ClickUp

Monitore todas as atividades em tempo real e gere relatórios detalhados com os painéis do ClickUp — o seu destino único para tudo, seja gestão de doadores ou análise de dados financeiros.

🌟 Dica útil: O ClickUp também ajuda organizações sem fins lucrativos a se manterem atualizadas com o ClickUp Brain, o assistente alimentado por IA. Desde sugestões inteligentes até personalização de e-mails de divulgação, o ClickUp Brain faz tudo!

Salesforce (O melhor CRM para organizações sem fins lucrativos para gerenciamento escalável de arrecadação de fundos)

via Salesforce

A Salesforce oferece uma solução de CRM para ajudar organizações sem fins lucrativos a simplificar o gerenciamento de doadores, a captação de recursos e o envolvimento da comunidade.

As organizações sem fins lucrativos podem aproveitar insights valiosos fornecidos pela IA para prever o comportamento dos doadores e personalizar os esforços de divulgação. Isso ajuda as organizações a rastrear doações, automatizar a arrecadação de fundos e gerenciar facilmente subsídios.

Bloomerang (o melhor CRM para organizações sem fins lucrativos, com integrações perfeitas)

via Bloomerang

O Bloomerang é um sistema de CRM que se integra a ferramentas de arrecadação de fundos online, software de contabilidade e soluções de marketing. É fundamental centralizar os dados dos doadores, acompanhar o histórico de comunicação e automatizar o contato com os doadores para aumentar os níveis de engajamento.

Seus recursos de arrecadação de fundos e gerenciamento de campanhas permitem que a equipe de marketing execute campanhas multicanais com facilidade.

Neon CRM (o melhor software de CRM para organizações sem fins lucrativos de todos os tamanhos)

via Neon CRM

O Neon CRM é um software de CRM acessível voltado para pequenas organizações sem fins lucrativos. Ele oferece várias ferramentas de gestão de doadores e captação de recursos para rastrear doações, gerenciar turnos de voluntários e simplificar o planejamento de eventos.

Com relatórios personalizáveis e automação integrada, o Neon CRM permite que organizações sem fins lucrativos obtenham insights mais profundos sobre o comportamento dos doadores e o desempenho das campanhas.

Construa relacionamentos lucrativos para organizações sem fins lucrativos com o ClickUp

Um CRM bem implementado para organizações sem fins lucrativos transforma a forma como as organizações gerenciam os relacionamentos com doadores, os esforços de arrecadação de fundos e a coordenação de voluntários. No entanto, escolher e implementar o melhor CRM é fundamental.

Felizmente, o ClickUp realmente se destaca como o melhor devido aos seus recursos, que permitem configurar o CRM mais eficaz para sua organização sem fins lucrativos. Você obtém bancos de dados de doadores personalizáveis, colaboração perfeita, automação de tarefas e relatórios poderosos, tudo em um só lugar.

Pronto para levar sua organização sem fins lucrativos para o próximo nível de eficiência? Inscreva-se agora no ClickUp! ✅