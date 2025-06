Modelos de calendário Figma gratuitos para um planejamento elegante e organizado

Você está tendo dificuldades para otimizar tarefas e horários? Ou acha difícil organizar suas listas de tarefas manualmente? Se sim, você precisa de um layout estruturado. 🗓️

🔍 Você sabia? De acordo com estudos, apenas 18% dos funcionários possuem ferramentas eficazes de gerenciamento de tempo; os 82% restantes concluem as atividades usando uma lista ou sua caixa de entrada de e-mail.

Um modelo de calendário Figma é uma ótima solução para simplificar tarefas e se destacar no planejamento de projetos. Sem prazos perdidos, sem mais distribuição inadequada do trabalho, apenas um planejamento eficaz e organizado.

Neste blog, você conhecerá 10 calendários personalizáveis do Figma, aprenderá a selecionar o mais adequado, entenderá suas limitações e explorará alternativas adequadas para aumentar a eficiência.

Chega de ficar olhando para calendários em branco e sem graça!

O que torna um modelo de calendário Figma bom?

Os designs de calendário estão disponíveis no Microsoft Word, Google Sheets, Excel e até mesmo em formato PDF de uma página — perfeito para organizar seu trabalho, sua casa, seu ano letivo ou seus planos de negócios.

Além disso, se você gosta de design, o Figma, uma das ferramentas de web design mais comuns, tem vários modelos elegantes e gratuitos à espera de serem baixados! Mas antes de selecioná-los, dê uma olhada nos parâmetros essenciais para um “bom” modelo de calendário do Figma:

Interface imersiva e fácil de navegar: Deve ser fácil de navegar e oferecer várias opções para adicionar ocasiões, tarefas, lembretes, etc.

Funcionalidade colaborativa: Um bom layout deve permitir que os membros da equipe acessem e contribuam para calendários compartilhados e agendamentos em grupo para uma sincronização adequada

Personalizável para vários requisitos: Deve permitir opções de personalização em relação a visualizações, status, etc. Também deve suportar codificação por cores para categorizar tarefas

Sincronização de dados entre dispositivos: Garanta que o modelo sincronize os dados entre dispositivos, especialmente celulares, para acesso instantâneo

Envolve integrações de terceiros com o Figma: Escolha um modelo que se conecte perfeitamente a esses aplicativos para evitar atrasos ou reuniões perdidas

Recursos de IA: Um ótimo calendário deve possuir a funcionalidade de sugestões habilitadas para IA, automações para rotinas complexas e relatórios e análises alimentados por IA para a tomada de decisões baseadas em dados

Modelos de calendário Figma

Aqui está nossa lista completa com 10 modelos de calendário gratuitos incríveis da Figma que simplificam suas rotinas de trabalho, cuidam das suas publicações nas redes sociais, gerenciam suas tarefas com eficiência e muito mais.

1. Modelo de planejador de calendário Figma

via Figma

O modelo de planejador de calendário Figma é uma das estruturas mais básicas e fáceis de usar para organizar seus horários em casa e no trabalho. Ele tem visualizações semanais e mensais para que você possa personalizar seu plano de acordo com suas necessidades.

Chega de listas escritas à mão, planilhas complicadas do Google Sheets, documentos desorganizados do Microsoft Word ou planilhas do Microsoft Excel para manter suas rotinas diárias! Experimente um gerenciamento de tempo simples, mas eficaz.

Por que você vai adorar

Acompanhe suas reuniões, eventos, sessões de ioga matinal, tempo com a família, etc.

Compartilhe seu horário de trabalho e disponibilidade com seus colegas de equipe

Faça cópias, modifique e imprima facilmente a partir de qualquer dispositivo que desejar

Dê uma visão geral dos padrões habituais de reuniões da sua equipe a um novo funcionário

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que precise de gerenciamento de tempo e planejamento de tarefas sem complicações, tanto em casa quanto no trabalho

2. Modelo de lista de tarefas do calendário Figma

via Figma

As listas de tarefas fazem toda a diferença na organização de tarefas rotineiras. O modelo interativo de lista de tarefas do Figma Calendar permite que você elabore a lista de tarefas perfeita e, em seguida, decida quem fará o quê, ajudando assim a aumentar a produtividade.

Quer você chame de itinerário, programa, planejador de lista ou checklist, ele permite que você passe das tarefas pendentes para as concluídas de maneira organizada e descontraída.

Por que você vai adorar

Use o recurso de arrastar e soltar para organizar todas as suas tarefas na lista de acordo com a importância delas

Divida tarefas grandes e complexas em partes menores, delineando as etapas de cada subtarefa

Delegue tarefas aos membros da equipe e imprima-as para torná-las acessíveis de qualquer lugar

Desfrute de um planejamento de tarefas visualmente atraente através de formas e imagens prontas a usar

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que deseja organizar seus horários de trabalho, prazos, etc., em um formato visualmente atraente

3. Modelo de planejador de mídias sociais Figma

via Figma

Você está procurando um planejador de mídias sociais? Se você deseja criar uma estratégia, identificar as plataformas nas quais publicar, debater temas de conteúdo, organizar suas publicações e muito mais, este recurso pode ajudar!

O modelo de planejador de redes sociais do Figma é um modelo de calendário mensal perfeito para acompanhar as tendências em constante mudança nas redes sociais e manter a consistência do seu conteúdo. Ele mantém sua presença online em dia em várias plataformas.

Por que você vai adorar

Desenvolva estratégias de conteúdo específicas para plataformas como Instagram, Facebook, X e muito mais

Implemente ideias de publicações atraentes para ocasiões especiais, eventos, ofertas de vendas, etc.

Aproveite os comentários no documento, enquetes em grupo, emblemas, notas de marcação e muito mais

Diga adeus às mensagens do tipo “O que devemos postar hoje?” agendando com antecedência

📌 Ideal para: Desenvolver uma estratégia completa para redes sociais, incluindo planejamento de conteúdo, seleção de criativos a serem usados e programação de publicações por plataforma

4. Modelo de calendário anual Figma

via Figma

Com este modelo de calendário anual do Figma, você tem visibilidade completa das principais tarefas que deve concluir nos próximos 365 dias.

Este layout de calendário anual personalizável torna o planejamento mais fácil do que nunca. Seu apelo visual facilita o planejamento dos seus dias, semanas e meses com precisão cristalina.

Por que você vai adorar

Visualize datas importantes, compromissos de trabalho, como prazos, e metas mensais

Priorize tarefas de acordo com sua importância

Sincronize escalas de turnos para garantir que todos estejam em sintonia

Use ferramentas integradas, como Linha do tempo e Organograma, para criar um itinerário geral para o ano que vem

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que queira organizar seus planos anuais com antecedência, planejar férias e fazer planos de investimento anual

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails, documentos ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

5. Modelo de programação semanal do Figma

via Figma

Quer você trabalhe em casa ou concilie vários projetos ao mesmo tempo, você precisará de um layout de calendário limpo e claro para gerenciar sua rotina. O modelo de programação semanal do Figma é útil para planejar as tarefas da sua semana.

Por que você vai adorar

Defina lembretes para sessões de ioga matinal e refeições pontuais

Configure reuniões de trabalho para garantir que você não perca nada

Defina horários específicos para passar tempo de qualidade com sua família

Use cores diferentes para categorizar atividades

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que precise de soluções de gerenciamento de calendários executivos para simplificar suas agendas lotadas

💡 Dica profissional: Use a visualização do calendário semanal para ver as tarefas em um formato semanal. Se você quiser definir horários diferentes para dias úteis e fins de semana, abra e modifique-os na visualização diária.

6. Modelo de calendário editorial Figma

via Figma

O modelo de calendário editorial do Figma é ideal para supervisionar todo o processo de produção de conteúdo. Ele oferece um fluxo metódico, desde a concepção até a redação, edição, planejamento de mídia e publicação.

Se você lidera uma equipe de conteúdo, essa ferramenta é essencial para manter o conteúdo, as campanhas de marketing e os anúncios em dia. Ela ajuda a alinhar seu conteúdo com as metas de marketing, os objetivos da empresa e as tendências sazonais.

Por que você vai adorar

Compile uma lista abrangente do conteúdo que você pretende criar

Atribua tarefas aos membros da equipe em todas as etapas do processo

Tenha visibilidade do desenvolvimento e monitoramento de cada conteúdo por meio de quadros Kanban

Incorpore elementos como palavras-chave alvo, o público-alvo do conteúdo, etc.

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que deseja organizar e alinhar sua equipe com um plano sólido de gerenciamento de conteúdo

7. Modelo de calendário de gestão de licenças Figma

via Figma

Você tem uma equipe grande e tem dificuldade para gerenciar as folgas e férias dos funcionários? Não mais! Este modelo de calendário de gerenciamento de folgas do Figma simplifica tudo.

Possui um painel organizado que permite garantir que toda a equipe saiba quem está fora do escritório em quais dias da semana e quantos recursos estão disponíveis em um determinado dia.

Por que você vai adorar

Organize e acesse as licenças e férias dos funcionários

Fique por dentro dos feriados (nacionais e regionais)

Aprove ou rejeite pedidos de licença sem esforço

Planeje o trabalho com os recursos disponíveis

📌 Ideal para: Gerentes que precisam de clareza sobre as folgas remuneradas dos funcionários para planejar escalas de trabalho e cumprir prazos importantes com a força de trabalho restante

🧠 Curiosidade: De acordo com um relatório de pesquisa de mercado da Facts and Factors, o mercado global de software de gerenciamento de licenças por ausência crescerá 9,3% entre 2020 e 2026, atingindo a impressionante marca de US$ 0,95 bilhão!

8. Modelo de calendário de conteúdo Figma

via Figma

Para garantir que a voz da sua marca seja vista e ouvida, você precisa fornecer consistentemente às pessoas conteúdo envolvente, informativo e promocional. Este modelo de calendário de conteúdo do Figma ajuda você a acertar no planejamento e na publicação do seu conteúdo.

Dê as boas-vindas a um calendário mensal limpo, bonito e totalmente personalizável, criado com um layout automático para facilitar os ajustes em uma única página.

Por que você vai adorar

Saiba o que (reel/vídeo/postagem estática/carrossel) e quando postar (incluindo data e hora)

Seja claro sobre a plataforma em que deseja publicar determinados conteúdos (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

Tenha as legendas e as chamadas para ação (CTAs) à mão

📌 Ideal para: Gerentes de redes sociais que desejam planejar suas metas de conteúdo com antecedência e de forma organizada

🔍 Você sabia? A regra 50-30-20 recomenda publicar 50% de conteúdo envolvente, 30% de conteúdo selecionado e 20% de conteúdo promocional para manter o interesse do seu público-alvo e promover sua marca de forma eficaz, sem sobrecarregar os seguidores com mensagens de vendas.

9. Modelo de agenda da equipe Figma

via Figma

Como gerente, você vai querer ficar por dentro do trabalho atribuído a vários funcionários e do quanto eles podem concluir dentro do prazo determinado. Para isso, você precisa do modelo de cronograma da equipe Figma.

Ele permite monitorar a disponibilidade dos membros de várias equipes, como marketing, design, vendas etc., e, assim, planejar as tarefas de acordo. Também mostra quem está trabalhando no escritório e quem está trabalhando remotamente.

Por que você vai adorar

Simplifique as escalas de trabalho dos seus funcionários

Monitore o tempo total de trabalho da equipe durante o mês

Acompanhe a quantidade de tempo de trabalho de cada funcionário

📌 Ideal para: Gerentes e líderes de equipe para monitorar e organizar as cargas de trabalho de várias equipes multifuncionais que trabalham juntas

10. Modelo de roteiro de marketing do Figma

via Figma

O marketing envolve vários aspectos que você deve gerenciar. Planejar e implementar as tarefas de marketing necessárias é difícil sem um formato claro de calendário de marketing. O modelo de roteiro de marketing da Figma entra em cena aqui.

Chega de confusão sobre o status das tarefas! O planejamento de marketing fica mais fácil com um registro visual das atividades que você já fez, está fazendo ou planeja fazer.

Por que você vai adorar

Acompanhe e monitore estratégias de conteúdo, SEO e anúncios pagos

Gerencie parcerias com influenciadores

Desenvolva funis de marketing e crie e cultive ciclos de vida de clientes para aumentar as taxas de conversão

Analise os resultados com base nos dados para tomar decisões prudentes

📌 Ideal para: Gerentes de marketing que desejam facilitar as promoções de produtos aproveitando uma interface visual

Limitações do uso dos modelos de calendário do Figma

Você já viu como o Figma pode melhorar o gerenciamento do tempo em um ambiente colaborativo. No entanto, ele também tem suas desvantagens. Nesta seção, vamos explorá-las:

Funcionalidade dependente da Internet: O Figma é uma ferramenta baseada na nuvem que requer sempre uma conexão estável à Internet. Isso dificulta o trabalho dos membros da equipe que não têm uma conexão adequada à Internet

Custo elevado: Se você gerencia uma empresa que envolve muitos colaboradores, o Figma pode parecer caro em comparação com os preços dos concorrentes

Interrupções no layout: O formato pode ser alterado mesmo com pequenas mudanças, como redimensionamento ou adição de novos elementos. Isso exige mais trabalho de design

Interatividade complexa: interações complexas (como estados de foco ou opções com várias datas) são difíceis de lidar para usuários iniciantes

Devido a essas limitações, o trabalho se torna complicado. Por isso, compilamos algumas alternativas ao Figma.

Modelos alternativos úteis para calendários Figma

O ClickUp oferece vários modelos de calendário interativos gratuitos com múltiplos casos de uso.

Vamos dar uma olhada em 14 modelos gratuitos super úteis que você pode modificar, baixar e imprimir para reduzir a desorganização e adotar uma abordagem organizada para o gerenciamento do tempo.

1. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique por dentro das tarefas e prazos — tudo em um só lugar com o modelo de planejador de calendário do ClickUp

Com o modelo de planejador de calendário ClickUp, você e sua equipe podem se manter organizados e à frente do jogo. A visualização resumida oferece uma visão rápida das tarefas e atividades futuras.

Com este modelo, você pode dividir grandes projetos em etapas gerenciáveis, lidar facilmente com eventos, prazos e tarefas, e ajustar sua rotina.

Por que você vai adorar

Organize tarefas em diferentes status: Bloqueado, Cancelado, Concluído, Em andamento, Em espera, para acompanhar o progresso

Organize seu mês com antecedência com uma visualização do planejador mensal

Baixe e imprima para pendurar em sua mesa de trabalho, geladeira, etc.

Visualize dados com base em marcos, referências, locais, custos reais e avaliações

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que priorize fluxos de trabalho organizados, gerenciamento de recursos e ajustes flexíveis aos planos

2. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida tarefas e eventos grandes para se manter organizado com o modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

O modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp ajuda você a concluir tarefas e atingir seus objetivos de maneira organizada. Ele também simplifica o agendamento de trabalho para os membros da equipe e permite monitorar o progresso de maneira otimizada.

O layout oferece uma visualização em uma única página de todas as suas tarefas, para que você possa planejar suas atividades com rapidez e facilidade.

Por que você vai adorar

Acompanhe as próximas reuniões e tarefas a serem concluídas antes da reunião

Classifique as tarefas por categoria para facilitar o acesso e a compreensão

Abra cinco visualizações diferentes, como Solicitação de reunião, Por função, Por categoria, Agendas e Guia de introdução, para facilitar o acesso às informações

Tenha um melhor controle do tempo com alertas de dependência e tags

📌 Ideal para: Pessoas que desejam otimizar suas rotinas diárias

💡 Dica útil: É tentador culpar sua meta de concluir 15 tarefas pela falta de progresso. Mas o verdadeiro problema é outro: você não está se concentrando no que é mais importante hoje. Comece identificando as três a cinco coisas mais importantes do dia. Você não pode se dar ao luxo de deixar essas tarefas de lado, mesmo que tenha que abandonar todas as outras. Priorize-as e veja sua produtividade disparar!

3. Modelo de calendário moderno para redes sociais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie suas contas nas redes sociais sem esforço com o modelo de calendário moderno para redes sociais do ClickUp

Suponha que você esteja gerenciando várias contas em diferentes setores. Nesse caso, você precisa do modelo de calendário moderno para redes sociais do ClickUp para se manter organizado, atualizado com seu conteúdo e à frente da concorrência nas redes sociais.

Este modelo ajuda você a planejar e gerenciar facilmente suas campanhas de marketing nas redes sociais, monitorando todas as suas atividades nas redes sociais. Ele também melhora o rastreamento com IA, comentários e monitoramento de tempo.

Por que você vai adorar

Planeje e monitore seu processo de geração de conteúdo para garantir a consistência entre as plataformas

Categorize e adicione atributos para gerenciar suas tarefas, como Tema, Data de publicação, Canal, Resultado final e Hashtags

Tenha visibilidade das próximas campanhas e eventos

📌 Ideal para: Gerentes de redes sociais que precisam organizar o conteúdo em várias plataformas de forma consistente, monitorar o desempenho em tempo real e usar a visualização de dados para avaliar o desempenho

4. Modelo de calendário anual ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite o modelo de calendário anual do ClickUp para planejar de forma mais inteligente e atingir seus objetivos com facilidade

O modelo de calendário anual do ClickUp oferece uma visão clara e focada das metas a serem alcançadas no próximo ano. Ele ajuda você a organizar, planejar e monitorar tarefas e atividades durante todo o ano.

Não perca mais tarefas, eventos, compromissos ou prazos importantes! Com este modelo, você pode planejar e organizar todas as suas tarefas sem complicações.

Por que você vai adorar

Planeje metas, tarefas e atividades mensais e priorize as tarefas para se concentrar nas mais importantes primeiro

Tenha uma visão holística do seu ano com uma visão geral completa de todas as tarefas e atividades

Crie tarefas com cinco status personalizados, como Concluída, Atrasada, Em andamento, Em dia e A iniciar, para monitorar o progresso delas

📌 Ideal para: Obter uma perspectiva clara do ano que se inicia para um melhor planejamento e execução das tarefas

Veja o que Victoria Berryman, gerente de operações de marketing da Seequent, disse sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp nos ajudou a centralizar nossos recursos, comunicação e gerenciamento de projetos, tornando-nos duas vezes — se não três vezes — mais eficientes.

O ClickUp nos ajudou a centralizar nossos recursos, comunicação e gerenciamento de projetos, tornando-nos duas vezes — se não três vezes — mais eficientes.

5. Modelo de calendário semanal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de calendário semanal do ClickUp para planejar e visualizar toda a sua semana em um só lugar

O modelo de calendário semanal do ClickUp fornece uma visão geral da sua semana e dos seus eventos pessoais, permitindo que você planeje melhor a sua semana e se mantenha organizado. Este modelo fácil de usar é ótimo para identificar e ajustar conflitos ou sobreposições.

Por que você vai adorar

Acompanhe as tarefas concluídas para se concentrar nas tarefas restantes da semana

Anote todos os eventos e compromissos regulares, como reuniões, aulas e compromissos, para acesso instantâneo

Use três atributos personalizados diferentes, como "Sentindo-se bem", "Tipo de tarefa" e "Notas importantes", para categorizar e adicionar notas breves às tarefas

📌 Ideal para: Gerenciar tarefas e prazos, planejar e visualizar toda a sua semana e organizar atividades com alterações em tempo real para aumentar a produtividade

6. Modelo de calendário de publicações do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de calendário de publicações do ClickUp para economizar tempo e manter-se atualizado com sua estratégia de conteúdo

O modelo de calendário de publicações do ClickUp é uma maneira eficiente de planejar e gerenciar suas publicações em um só lugar. Ele ajuda você a organizar, controlar e otimizar o calendário mensal da sua marca, as redes sociais e a rotina de publicação de conteúdo do blog.

Quer você esteja gerenciando um blog de uma pequena empresa ou uma equipe de profissionais de marketing de redes sociais, este modelo oferece as ferramentas necessárias para se manter organizado e concluir tudo dentro do prazo.

Por que você vai adorar

Produza conteúdo consistente seguindo os requisitos da marca

Simplifique o processo de criação, edição e aprovação de publicações

Configure publicações futuras e evite erros de planejamento e prazos perdidos

📌Ideal para: Gerentes de redes sociais para colaborar com membros da equipe no planejamento e publicação de conteúdo.

7. Modelo de calendário editorial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique por dentro das suas tarefas editoriais com esta Lista de Calendário Editorial do ClickUp

Este modelo de calendário editorial ClickUp, fácil de usar para iniciantes, é ideal para monitorar tarefas que exigem modificações. Isso inclui blogs de liderança inovadora, notícias sobre produtos, publicações patrocinadas etc.

Este layout permite mencionar os respectivos cronogramas de publicação, os canais através dos quais você publicará o conteúdo (e-mail, anúncios pagos, RP, site, etc.) e o estágio específico de marketing em que cada conteúdo se encontra (novo rascunho, design, aprovação do cliente, revisão, etc.).

Por que você vai adorar

Atribua redatores e revisores a cada item de conteúdo

Indique se as alterações necessárias são pequenas ou grandes para garantir uma publicação sem problemas

Use quatro visualizações diferentes, como Documento, Lista, Calendário e Quadro, para organizar e visualizar informações de acordo com suas necessidades

📌 Ideal para: Rastrear e delegar vários requisitos de edição de conteúdo aos recursos antes de publicá-los

🧠 Curiosidade: Os leitores dos artigos do blog WordPress deixam mais de 77 milhões de comentários nos blogs por mês

8. Modelo de calendário PTO da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize, monitore e gerencie as solicitações de folga da sua equipe com o modelo de PTO do ClickUp

O modelo de calendário PTO da ClickUp oferece um formato adequado para organizar licenças, férias e feriados.

Isso reduz conflitos de escalas e aumenta a visibilidade da disponibilidade da equipe. Também aproveita os recursos do ClickUp para melhorar a eficiência do trabalho, incluindo integração de e-mail, alertas de dependência e controle de tempo para mantê-lo informado.

Seja para alguns funcionários ou para uma grande empresa, isso tornará o gerenciamento do tempo livre da sua equipe rápido e fácil!

Por que você vai adorar

Use quatro campos personalizados diferentes, como Aprovador, Dias de PTO, Motivo do PTO e Tipo de PTO, para salvar informações importantes sobre cada solicitação

Aprove ou recuse solicitações rapidamente

Permita que os funcionários enviem novos pedidos de licença remunerada sem envolver solicitações e aprovações por e-mail

📌 Ideal para: Gerentes ou profissionais de RH que precisam visualizar as folgas dos funcionários, gerenciar as férias dos funcionários e coordenar feriados com facilidade

9. Calendário empresarial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o Calendário Empresarial ClickUp para organizar tudo, desde argumentos de venda até prazos, em um só lugar

Você está tentando encontrar uma estratégia eficaz para gerenciar seus negócios e se manter organizado? Se sim, você precisa dar uma olhada no modelo de calendário empresarial ClickUp. É um layout gratuito projetado para ajudá-lo a organizar tarefas, planejar e visualizar as horas de trabalho dos funcionários de forma colaborativa.

Chega de perder notas adesivas! Com essa estrutura, você pode gerenciar facilmente tudo, desde ligações de vendas até prazos, em um só lugar.

Por que você vai adorar

Distribua o trabalho a ser feito pelos funcionários em categorias diárias, semanais ou mensais

Planeje compromissos e metas de longo prazo

Use quatro atributos personalizados diferentes, como “Isso foi divertido”, Tipo de atividade, Arquivos e Departamento, para salvar informações sobre tarefas e visualizá-las

📌 Ideal para: Empresários que precisam organizar o calendário com a ajuda do monitoramento do tempo, e-mails e notificações oportunas

10. Modelo de calendário de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, organize, publique e monitore o conteúdo ao longo de todo o ano com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp é a solução perfeita para planejar vários tipos de conteúdo.

A estrutura é um dos modelos de calendário de conteúdo mais fáceis de usar para iniciantes, com pastas prontas para uso. Isso permite que você se concentre em outras áreas essenciais do negócio enquanto publica seu conteúdo regularmente.

Por que você vai adorar

Use quatro visualizações diferentes, como Calendário, Quadro, Lista e Linha do tempo, para personalizar o plano de conteúdo de acordo com suas necessidades

Organize e monitore diferentes tipos de conteúdo (blogs, publicações nas redes sociais, etc.)

Classifique o conteúdo com base em ativos, categorias, canais, links e datas de publicação

📌 Ideal para: Gerentes de marketing de redes sociais que precisam planejar o conteúdo a ser publicado nos próximos meses

11. Modelo de calendário de pré-produção ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique seu processo de pré-produção e remova obstáculos com o modelo de pré-produção do ClickUp

Você gosta de produção de vídeo ou cinema? Ou precisa gerenciar filmagens para criativos de publicidade, campanhas de conscientização de marca e muito mais? Então experimente o modelo de calendário de pré-produção do ClickUp.

É ideal para simplificar as fases de pré-produção e garantir que nada passe despercebido. Esta solução utiliza etiquetas para manter tudo organizado, oferece um calendário personalizado e é fácil de integrar com ferramentas como o Dropbox e o Google Drive.

Por que você vai adorar

Use cinco atributos personalizados diferentes, como Nível de esforço, Impacto da mudança, Tipo de atividade, Fase de produção e Recursos, para salvar tarefas importantes

Marque o status das tarefas como Bloqueada, A fazer, Em andamento e Concluída para acompanhar os resultados atuais

Planeje o cronograma e monitore o progresso usando a Visualização Gantt do Projeto

📌 Ideal para: Gerenciar filmagens complexas ou vídeos simples, aproveitando o poder da visualização

12. Modelo de agenda da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite o modelo de agenda da equipe ClickUp para ter clareza sobre os prazos da sua equipe, colaborar com facilidade e realizar o trabalho

Se você acha difícil gerenciar escalas de tarefas da equipe e garantir uma distribuição eficiente do trabalho entre os membros da equipe, considere o modelo de programação da equipe ClickUp.

Usando este modelo, você terá a visibilidade necessária para ajudar sua equipe a cumprir prazos, colaborar com facilidade e aumentar a produtividade, tudo em um só lugar! Ele permite visualizar e planejar as cargas de trabalho das equipes com base em cronogramas reais.

Por que você vai adorar

Monitore o progresso de tarefas individuais com a ajuda dos status personalizados “Aberto” e “Concluído”

Reduza a confusão e a falta de comunicação entre os membros da equipe por meio da alocação correta de tarefas

Abra diferentes visualizações, como Atividades do projeto, Carga de trabalho, etc., para organizar e acessar informações facilmente

Monitore e avalie a carga de trabalho de cada membro da equipe

📌 Ideal para: Planejar e monitorar as cargas de trabalho da equipe para trazer clareza, tornar os membros da equipe mais responsáveis pelo seu trabalho e reduzir mal-entendidos

Veja o que Anne Thomas, gerente de RH do Snowville Creamery LLC, disse sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp nos permite publicar todas as comunicações entre todas as áreas da nossa empresa em um único lugar. Isso torna fácil e conveniente receber notificações e manter agendas, rotas e entregas para nossa empresa. Eu pessoalmente uso para acompanhar pedidos de folga, agendas dos motoristas e clientes que precisam de reembolso.

O ClickUp nos permite publicar todas as comunicações entre todas as áreas da nossa empresa em um único lugar. Isso facilita e torna mais prático receber notificações e manter agendas, rotas e entregas para nossa empresa. Eu, pessoalmente, uso para acompanhar pedidos de folga, agendas dos motoristas e clientes que precisam de reembolso.

13. Modelo de calendário de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de marketing do ClickUp para facilitar o planejamento de conteúdo e campanhas

Se você é um profissional de marketing e tem dificuldade em desenvolver um plano de marketing abrangente, precisa do modelo de calendário de marketing da ClickUp.

Esta alternativa ao modelo de calendário Figma permite gerenciar tarefas como pesquisa de mercado, análise da concorrência, nutrição de leads, campanhas e atribuições com automação, lembretes e visualizações personalizadas. Você também pode priorizar atividades de alto impacto em um banco de dados simplificado e sem código.

Aproveite todo o seu potencial para criar uma estratégia de marketing de sucesso!

Por que você vai adorar

Obtenha uma visão consistente e centralizada de todas as atividades de marketing atuais e futuras

Acompanhe o andamento das atividades com status personalizados, como Cancelado, Concluído, Em andamento, Em revisão e Precisa de atenção

Monitore o orçamento e aloque recursos de forma eficaz

📌 Ideal para: Profissionais de marketing que desejam obter acesso centralizado às atividades de marketing e facilitar o planejamento eficiente de orçamento e recursos por meio de uma abordagem colaborativa

📈 Veja como a Vida Health registrou um aumento de 50% na produtividade das operações de marketing com o ClickUp.

14. Modelo de calendário para podcasts ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a produção de podcasts com o modelo de podcast do ClickUp

Com o modelo de calendário para podcasts do ClickUp, criar um podcast de sucesso fica super fácil! Você tem uma visão geral completa dos próximos episódios, convidados e tópicos a serem abordados.

Além disso, 18 campos personalizados revelam informações cruciais sobre episódios individuais, enquanto status personalizados (Concluído, Em andamento, A fazer) ajudam você a monitorar o processo de produção de ponta a ponta.

Use este layout para garantir que seu podcast permaneça no caminho certo!

Por que você vai adorar:

Use a Visualização do status da transcrição para criar e monitorar transcrições específicas de episódios

Mantenha facilmente um registro dos tópicos e cronogramas futuros dos podcasts

Salve e organize notas para cada episódio

Use a Visualização de Patrocinadores de Podcast para monitorar patrocinadores e suas necessidades

📌 Ideal para: Gerentes de podcast e produtores executivos para simplificar o planejamento e a execução de podcasts

Organize tarefas e cumpra seus prazos com estilo com o ClickUp

Aproveitar os modelos de calendário mensal do Figma garante que você não sobrecarregue seus horários desnecessariamente. Além disso, ajuda você a organizar suas rotinas, aproveitar momentos de qualidade com a família, gerenciar bem sua equipe e evitar perder prazos importantes.

No entanto, ele tem suas desvantagens. Você pode não encontrar layouts do Figma relevantes que atendam às suas necessidades ou achá-los difíceis de usar. Mas não se preocupe.

O ClickUp facilita o gerenciamento de tarefas com layouts anuais e mensais versáteis, bem organizados e fáceis de usar, que se adaptam a vários cenários de uso. Não importa o quão complicadas sejam suas tarefas e rotinas, com o ClickUp, você fica por dentro de suas tarefas, economiza tempo e reduz o estresse.

Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp gratuitamente para baixar esses modelos e gerenciar seus planos sem esforço.