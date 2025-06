Como ser produtivo em casa ao trabalhar remotamente

A definição de produtividade é subjetiva e expansível. Antes da COVID, tudo se resumia a trabalhar o máximo possível. Agora, as pessoas estão focadas em manter uma rotina equilibrada que apoie tanto o crescimento profissional quanto o pessoal.

No entanto, uma coisa é certa: com o trabalho remoto em cena e o tempo de deslocamento fora do quadro, finalmente podemos fazer mais. Um estudo publicado na Forbes descobriu que os funcionários que trabalham remotamente são, em média, 20% mais felizes do que aqueles que não podem trabalhar em casa.

Para garantir que isso continue — e até melhore — à medida que adotamos a cultura do trabalho remoto, aqui estão algumas estratégias e ferramentas para se manter produtivo ao longo do dia e aproveitar ao máximo suas horas de trabalho.

⏰ Resumo de 60 segundos Aqui está um resumo rápido de como você pode aplicar técnicas e métodos produtivos em sua configuração de trabalho remoto: O trabalho remoto pode aumentar a eficiência, mas sem limites claros, pode levar ao esgotamento e ao desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal

Aqui estão algumas dicas importantes para aumentar a produtividade enquanto estiver em casa e manter uma mentalidade produtiva: Comece com uma rotina matinal forte Prepare as tarefas domésticas com antecedência Organize tarefas grandes de forma eficiente

Comece com uma rotina matinal forte

Prepare as tarefas domésticas com antecedência

Organize tarefas grandes com eficiência

Minimizar distrações fica fácil com estas estratégias: Designe um espaço de trabalho separado Silencie as notificações durante o horário de trabalho Programe check-ins com a equipe

Defina um espaço de trabalho separado

Silencie as notificações durante o horário de trabalho

Agende reuniões com a equipe

Use o ClickUp para melhorar a produtividade reduzindo a alternância entre aplicativos. Aqui estão alguns recursos que ajudam a chegar lá: O controle de tempo e os painéis do ClickUp simplificam o monitoramento de tarefas O ClickUp Brain automatiza fluxos de trabalho, consolida dados e aumenta a eficiência Reduza o trabalho repetitivo com as automações do ClickUp para um gerenciamento de tarefas sem interrupções

O controle de tempo e os painéis do ClickUp simplificam o monitoramento de tarefas

O ClickUp Brain automatiza fluxos de trabalho, consolida dados e aumenta a eficiência

Reduza o trabalho repetitivo com o ClickUp Automations para um gerenciamento de tarefas sem interrupções Comece com uma rotina matinal forte

Prepare as tarefas domésticas com antecedência

Organize tarefas grandes com eficiência Defina um espaço de trabalho separado

Silencie as notificações durante o horário de trabalho

Agende reuniões com a equipe O controle de tempo e os painéis do ClickUp simplificam o monitoramento de tarefas

O ClickUp Brain automatiza fluxos de trabalho, consolida dados e aumenta a eficiência

Reduza o trabalho repetitivo com o ClickUp Automations para um gerenciamento de tarefas sem interrupções

Leia também: 12 modelos gratuitos de produtividade no Excel e ClickUp

Estratégias essenciais para aumentar a produtividade em casa

Quer aprender a gerenciar tarefas pessoais e, ao mesmo tempo, ser produtivo no trabalho? Aqui estão algumas estratégias comprovadas que ajudarão a aumentar sua produtividade geral.

1. Priorize uma rotina matinal de autocuidado

Por gerações, pais e avós juraram que acordar cedo é a chave para um bom dia. Embora ainda não estejamos convencidos disso, os psicólogos concordam que ter uma rotina matinal consistente pode reduzir o estresse, aumentar os níveis de energia e melhorar a produtividade no trabalho.

Embora a rotina de cada pessoa seja diferente, aqui estão alguns hábitos essenciais para ajudá-lo a manter a produtividade ao longo do dia:

Um treino matinal pode aumentar o foco e afastar a sonolência

Um café da manhã saudável mantém você com energia

Anotar seus objetivos, pensamentos ou afirmações ajuda a clarear a mente

Passe os primeiros momentos do seu dia sem tecnologia para evitar a sobrecarga de informações

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para acompanhar suas tarefas, mas ainda se sente improdutivo? 10 dicas sobre como trabalhar mais rápido e realizar suas tarefas com o ClickUp detalha estratégias práticas para ajudá-lo a gerenciar seu tempo com eficiência e, finalmente, assumir o controle da sua produtividade.

2. Prepare as tarefas domésticas com antecedência

"Como é possível trabalhar mais de 8 horas, cuidar da casa e ainda ter tempo para se divertir?" Essa é a pergunta de um milhão de dólares que um usuário do Reddit fez recentemente — e muitos de nós podemos nos identificar com ela.

Quando você está concentrado no trabalho, a última coisa que precisa é perceber de repente que não preparou nada para o almoço. Veja como manter a produtividade realizando as tarefas domésticas com antecedência:

Preparar as refeições com antecedência significa que você não perderá horas preciosas de trabalho

Se você é alguém que precisa de um espaço de trabalho impecável para se concentrar, faça tarefas rápidas de limpeza logo pela manhã ou na noite anterior

Configure máquinas de lavar louça, panelas elétricas ou ciclos de lavagem de roupa para funcionar em segundo plano enquanto você trabalha

Existe um excelente modelo do ClickUp chamado Chore Chart Template (Modelo de tabela de tarefas) para se manter organizado. Com ele, você pode:

✅ Acompanhe todas as tarefas domésticas em um só lugar, em vez de confiar na memória

✅ Atribua tarefas instantaneamente aos membros da família (para que não fique tudo por sua conta)

✅ Defina prazos para que as tarefas não se acumulem

📮 ClickUp Insight: Sua equipe precisa se reunir para definir as tarefas De acordo com uma pesquisa da ClickUp, o trabalhador do conhecimento médio precisa se conectar com seis pessoas por dia apenas para reunir informações essenciais, alinhar prioridades e manter os projetos em andamento. O desafio? Acompanhamentos intermináveis, confusão de versões e falta de visibilidade atrasam as equipes. Uma plataforma centralizada como a ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento com IA, elimina esses obstáculos, exibindo instantaneamente as informações de que você precisa, no momento em que você precisa.

3. Organize tarefas e conecte-as a metas com o ClickUp

Poucas coisas na vida são tão satisfatórias quanto riscar uma tarefa da lista. Mas se suas tarefas não estiverem organizadas, elas podem rapidamente se desviar de seus objetivos, deixando você ocupado, mas não realmente produtivo.

É por isso que você precisa de uma ferramenta que o ajude a acompanhar seu progresso.

O ClickUp é o aplicativo definitivo para o trabalho, combinando gerenciamento de projetos e tarefas. Veja como você pode vincular suas tarefas usando o ClickUp Goals:

O sistema centralizado do ClickUp garante que você sempre tenha um roteiro claro do que precisa ser feito

O ClickUp Goals permite que você veja o que é realmente importante para que possa dedicar seu tempo a trabalhos de alto impacto

Comunique o progresso a várias partes interessadas no mesmo lugar

Garanta que todos permaneçam alinhados e que as metas se tornem tarefas viáveis com o ClickUp Goals

Leia também: 10 modelos e exemplos gratuitos de planos de trabalho

4. Minimize o ruído para evitar distrações

De acordo com o Relatório sobre o Impacto do Ruído Digital, um em cada três trabalhadores afirma ser interrompido a cada 15 minutos devido a notificações no local de trabalho.

Veja o que você pode fazer para minimizar as distrações em seu escritório em casa:

✅ Encontre um local tranquilo e feche a porta

✅ Invista em fones de ouvido com cancelamento de ruído

✅ Estabeleça limites claros com seus colegas de casa

5. Defina um espaço de trabalho separado

O local onde você trabalha pode determinar o sucesso ou o fracasso da sua produtividade em casa. Você quer criar um ambiente onde realmente queira passar suas horas de trabalho.

Rachel, uma gerente de produtos que mora no Brooklyn, aprendeu isso da maneira mais difícil, depois que nove horas por dia sentada em uma cadeira barata de restaurante lhe causaram dores nas costas.

A solução dela? Um espaço de trabalho designado com uma cadeira ergonômica e, se possível, uma mesa para trabalhar sentado ou em pé.

Seria inteligente abastecer seu espaço com itens essenciais adicionais para trabalhar em casa, incluindo:

Fones de ouvido com cancelamento de ruído para bloquear distrações

Cadernos e canetas para anotar tarefas importantes

Acenda uma vela para começar seu dia produtivo

Use uma toalha de mesa para trabalhar — retire-a quando terminar para separar o horário de trabalho da vida pessoal

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para equilibrar grandes ideias com tarefas diárias? 10 dicas de produtividade para empreendedores ajudarão você a maximizar cada minuto, eliminar distrações e transformar sua visão em ação.

6. Silencie as notificações dos aplicativos durante o horário de trabalho

Se você já pensou "vou só dar uma olhada rápida nessa notificação" e acabou voltando 50 minutos depois, depois de ficar navegando pelo Instagram, saiba que você não está sozinho.

FOMO (medo de ficar de fora) é real. O fluxo constante de atualizações, bate-papos e menções cria uma necessidade compulsiva de verificar tudo, mesmo que 90% disso não seja urgente. O segredo para se manter produtivo em casa é dominar a priorização de notificações para ver apenas o que realmente importa.

O ClickUp Chat oferece suporte com notificações personalizáveis que ajudam você a se manter produtivo ao longo do dia sem se afogar em alertas. Veja como:

Personalize notificações globais : clique na engrenagem de configurações na parte inferior da barra lateral para ajustar as notificações do navegador, do celular, da caixa de entrada e do e-mail, para receber atualizações apenas onde e quando precisar

Personalize as notificações do chat: clique com o botão direito do mouse em qualquer chat e selecione Alterar configurações de notificação para filtrar o ruído e se concentrar apenas no que é importante

7. Agende um horário para se conectar com sua equipe usando os recursos de comunicação do ClickUp

O trabalho remoto tem suas vantagens, mas também pode causar isolamento. Quando você trabalha remotamente, sentir-se desconectado da equipe pode acabar com a motivação.

É por isso que uma rápida verificação ou uma conversa informal podem aumentar os níveis de energia e evitar a temida sensação de "Será que perdi alguma coisa?".

As ferramentas de comunicação do ClickUp facilitam a sincronização:

Reaja às mensagens : passe o cursor sobre um chat, clique em Curtir ou use o botão Adicionar reação

Responder em threads : mantenha as conversas organizadas usando a opção Responder em threads

Vincule tarefas a bate-papos: não precisa mais procurar aquela mensagem — conecte tarefas importantes diretamente a threads de bate-papo para obter contexto instantâneo

Opte por mensagens em tempo real, reações e conversas vinculadas a tarefas para manter sua equipe sincronizada com o ClickUp Chat

Além disso, o ClickUp Docs facilita a colaboração em equipe, centralizando todas as informações em um só lugar.

Habilite a colaboração em tempo real e transforme feedback em tarefas acionáveis para o trabalho em equipe usando o ClickUp Docs

Com a edição ao vivo, vários membros da equipe podem contribuir simultaneamente no ClickUp Docs. Além disso, o rastreamento do histórico de versões integrado garante que os erros possam ser desfeitos e o progresso permaneça visível, para que nenhuma atualização passe despercebida.

O feedback não fica apenas nos comentários — o ClickUp Assign Comments permite que você transforme instantaneamente essas ideias em tarefas práticas. Cada comentário pode ser atribuído à pessoa certa, rastreado e resolvido diretamente no documento.

Além disso, o ClickUp Docs está totalmente integrado a tarefas, chats e painéis, para que você possa editar, atribuir e iniciar projetos diretamente do seu espaço de escrita. Adicione widgets aos seus documentos para atualizar o status das tarefas, acompanhar o progresso ou vincular a painéis, sem precisar alternar entre ferramentas.

Leia também: 50 citações inspiradoras sobre produtividade para motivar o seu dia

8. Use o ClickUp para aumentar a produtividade e reduzir a alternância entre aplicativos

Alternar entre aplicativos prejudica o foco e desperdiça tempo. Para evitar isso, o ClickUp oferece uma variedade de recursos que ajudam você a planejar, monitorar, automatizar e melhorar suas tarefas ao longo do dia.

O ClickUp para equipes remotas foi desenvolvido para a colaboração. Isso significa que, desde o gerenciamento de cargas de trabalho até a sincronização de prioridades, os trabalhadores remotos podem contar com o ClickUp para executar projetos com mais rapidez e sem falhas de comunicação.

Para começar, as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp ajudam as equipes remotas a visualizar o progresso da maneira que melhor se adapta ao seu modo de trabalhar. E com integrações como Zoom, Slack e Google Drive, você pode manter todas as conversas, arquivos e atualizações em um só lugar.

O Project Time Tracking da ClickUp ajuda você a monitorar suas tarefas e ver exatamente onde seu tempo está sendo gasto. Basta clicar em "Iniciar" antes de começar uma tarefa e "Parar" quando terminar, seja no computador ou no celular.

Quer um fluxo de trabalho estruturado? Você pode usar os painéis do ClickUp para:

Crie e atribua tarefas diretamente do seu painel de produtividade

Use as visualizações Lista, Quadro ou Gantt para organizar projetos

Filtre por status, prazo ou responsável para acompanhar o progresso instantaneamente

Se você tem uma equipe remota recém-formada, o modelo de plano de trabalho remoto da ClickUp simplifica a transição para o trabalho remoto, fornecendo uma estrutura clara para colaboração em equipe, acompanhamento de tarefas e gerenciamento de funções.

Baixe este modelo Este modelo elimina a confusão, fornecendo um plano estruturado para colaboração e responsabilidade, para que as equipes permaneçam produtivas e alinhadas sem interrupções.

Outro recurso que pode realmente ajudar você a gerenciar melhor seu trabalho? Ferramentas com inteligência artificial. Elas podem tornar seu trabalho mais rápido e inteligente, automatizando tarefas repetitivas, resumindo informações e gerando conteúdo sob demanda. O ClickUp Brain, por exemplo, aumenta a produtividade em casa ao:

Gerando conteúdo inteligente para redação, revisão e paráfrase

Simplifique tarefas importantes por meio do gerenciamento automatizado de tarefas

Respostas instantâneas através da consolidação de documentos, tarefas e interações da equipe

Experimente o ClickUp Brain Duplique a produtividade gerando conteúdo inteligente em segundos com o ClickUp Brain

Por fim, fluxos de trabalho repetitivos tornam os trabalhadores remotos menos produtivos. O ClickUp Automations permite que você configure gatilhos, ações e condições que lidam com tarefas demoradas para você.

Elimine tarefas repetitivas criando fluxos de trabalho personalizados que acionam ações automaticamente com o ClickUp Automations

Agora, com o ClickUp Brain, você pode até criar automações usando linguagem natural — basta descrever o que precisa e ele configura as condições para você.

📌 Exemplo: Se você é gerente de folha de pagamento, o ClickUp pode:

Crie automaticamente uma tarefa de pagamento para o próximo mês ao pagar um prestador de serviços

Envie um alerta por e-mail quando as despesas de um funcionário excederem um limite definido

Se você ainda sente que sua lista de tarefas está controlando sua vida, em vez do contrário, experimente o Modelo de Produtividade Pessoal da ClickUp.

Baixe este modelo Fique em dia com suas responsabilidades diárias e simplifique o gerenciamento do tempo com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Quando as tarefas se acumulam e as prioridades ficam confusas, manter a produtividade pode parecer impossível. Este modelo ajuda você a organizar tarefas, definir prioridades claras e acompanhar o progresso para que você possa manter o controle e aproveitar ao máximo seu tempo todos os dias.

💡 Dica profissional: Está com dificuldades para cumprir prazos e lidar com o caos nos projetos? Como criar um plano de trabalho eficaz (+modelos) oferece a estrutura, as ferramentas e os modelos gratuitos para simplificar tarefas, gerenciar recursos e manter os projetos em dia.

Como gerenciar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal enquanto trabalha em casa

Os trabalhadores remotos estão redefinindo a linha entre o horário de trabalho e a vida pessoal. Ainda assim, cada vez mais profissionais são atraídos por essa modalidade devido à flexibilidade.

via Randstad Workmonitor 2023

O que pode ajudar aqui é estabelecer limites e realmente cumpri-los. Aqui estão algumas dicas para trabalhar em casa:

Defina um horário de trabalho claro e resista à tentação de "verificar só mais um e-mail" às 22h.

Desconecte-se corretamente — saia fisicamente do seu espaço de trabalho ou desative as notificações após o trabalho

Tire suas férias remuneradas — sua agenda pessoal é tão importante quanto seus prazos

🧠 Você sabia: De acordo com o Pew Research Center, 1 em cada 10 funcionários remotos tem dificuldade em equilibrar a vida profissional e pessoal, muitas vezes trabalhando além do horário sem perceber. Como criar um cronograma para trabalhar em casa oferece dicas práticas para definir limites claros, estruturar seu dia e manter a produtividade sem esgotamento.

Além disso, não se esqueça de se movimentar, alongar-se e tomar um pouco de ar fresco. Ficar sentado o dia inteiro não é apenas ruim para as costas, mas também reduz os níveis de energia e esgota a criatividade.

Caso você esteja com dificuldades para gerenciar seu tempo, experimente o método de bloqueio de tempo para estruturar seu dia em blocos focados em trabalho intenso, e-mails e reuniões.

Leia também: Desbloqueando o futuro da produtividade com o ClickUp

Superando desafios comuns do trabalho remoto

O trabalho remoto oferece flexibilidade, mas também traz desafios únicos. O mais inteligente é reconhecer esses desafios e implementar soluções práticas.

Desafio nº 1: a falta de interação pessoal torna a comunicação menos eficaz

✅ Solução: Estabeleça videoconferências regulares, documente as decisões de forma clara e utilize ferramentas de mensagens instantâneas para manter a transparência.

Desafio nº 2: Trabalhar isolado pode levar à solidão e à diminuição da motivação

✅ Solução: Incentive atividades virtuais de formação de equipes, check-ins informais e interações sociais para criar um senso de conexão.

Desafio nº 3: A ausência de um ambiente de trabalho estruturado confunde os limites entre o trabalho e a vida pessoal

✅ Solução: Defina um horário de trabalho claro, faça pausas programadas e use técnicas de gerenciamento de tempo para evitar que o trabalho invada sua vida pessoal.

Desafio nº 4: Os ambientes domésticos estão repletos de distrações que reduzem a produtividade

✅ Solução: Crie um espaço de trabalho dedicado, silencie notificações não essenciais e use as ferramentas de controle de tempo e automação do ClickUp para manter o foco.

Leia também: Como as empresas podem ajudar os funcionários a aumentar sua produtividade

A importância da produtividade em casa

Um estudo realizado na Califórnia constatou um aumento de 47% na produtividade entre funcionários remotos. Para os 53% restantes, algumas estratégias simples podem fazer uma grande diferença.

Para isso, precisamos primeiro entender os fundamentos do trabalho em casa e por que ser produtivo em casa é realmente importante:

Menos estresse, mais foco : mantenha-se em dia com as tarefas para evitar o temido acúmulo de afazeres e prazos não cumpridos

Dominar o tempo de forma eficaz : Aprenda a economizar tempo priorizando e planejando tarefas

Sensação de realização : marque projetos DIY, preparação de refeições ou novas habilidades para tornar a vida em casa mais gratificante

Melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal: organize sua rotina diária para separar o horário de trabalho da vida pessoal

A produtividade encontra seu lar no ClickUp

Starr, responsável pelas contas da West Tech Shipping, observa: "O ClickUp me ajuda a me manter organizado e aumenta minha produtividade no trabalho. Agora consigo fazer mais em menos tempo, pois estou mais focado."

Esta afirmação resume o poder do ClickUp: gerenciamento simplificado de tarefas, automação e colaboração para que você possa se manter produtivo em casa sem precisar de centenas de outras ferramentas.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp agora e faça mais em menos tempo!