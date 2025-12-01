Os 13 melhores agentes de IA para produtividade

Todo gerente de projetos e líder de equipe conhece essa sensação: sua lista de tarefas cresce mais rápido do que você consegue riscar itens, e é difícil manter-se à frente da curva.

E se algumas de suas tarefas não exigissem mais tanta atenção sua?

É aí que os agentes de IA entram em cena.

Os agentes de IA impulsionam ativamente a produtividade, adaptam-se aos fluxos de trabalho e tomam decisões em tempo real que transformam a forma como o trabalho é realizado.

Nesta postagem do blog, vamos analisar 13 dos melhores agentes de IA que podem ajudar você a otimizar operações, priorizar melhor e dar um grande impulso à sua produtividade.

Também temos um vídeo para você com nossas principais recomendações!

Os melhores agentes de IA para produtividade em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para *Preços ClickUp – Gerenciamento de projetos com IA usando o ClickUp Brain – Automatize tarefas com fluxos de trabalho sem código – Gere conteúdo com o AI Writer for Work – Resuma atualizações e agilize a colaboração com os Chat Agents Equipes que gerenciam projetos complexos, documentos e colaboração em um único lugar Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Notion AI – Extraia insights do Notion, Slack e Google Drive – Use o GPT-4 e o Claude para responder de acordo com o contexto – Gere automaticamente listas de tarefas a partir de conteúdo não estruturado – Ajude a estruturar documentos e notas de reuniões Criação de documentos e gestão do conhecimento para equipes assíncronas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Reclaim AI – Agendamento baseado em IA para tarefas, hábitos e reuniões – Monitora o tempo gasto em tarefas e reuniões – Sincroniza a disponibilidade com o Slack, CRMs e calendários – Prioriza o equilíbrio entre vida profissional e pessoal com blocos de tempo inteligentes Otimização inteligente do calendário e gerenciamento do tempo de concentração Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Motion AI – Agenda e reprograma tarefas automaticamente – Prevê atrasos nos projetos e ajusta as cargas de trabalho – Os links de reunião com IA protegem os horários sem reuniões – Automação do fluxo de trabalho com modelos integrados Planejamento de tarefas e projetos com agendamento inteligente para indivíduos e equipes Os planos pagos custam a partir de US$ 20 por mês por usuário Fellow. app – Gera automaticamente resumos de reuniões, itens de ação e decisões – Modelos para planejamento pré-reunião – Sincroniza notas e transcrições com CRMs – Armazena todas as informações da reunião em um único local Equipes com muitas reuniões que precisam de acompanhamentos claros e notas centralizadas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11/mês por usuário Grammarly IA – Feedback em tempo real sobre tom e clareza – Detecção de plágio em milhões de fontes – Integrações avançadas entre aplicativos e navegadores – Sugestões de redação com IA para e-mails, documentos e muito mais Criação de conteúdo claro e sem erros em todas as plataformas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 30/mês por usuário SaneBox – Filtros inteligentes para classificar e-mails por prioridade – Cancele assinaturas com o SaneBlackHole – Adie e-mails para reduzir a desorganização – Resumo diário para atualizações de baixa prioridade Gerenciando a sobrecarga de e-mails e aumentando a eficiência da caixa de entrada Os planos pagos custam a partir de US$ 3,49/mês Intuit Assist – Transforma notas e recibos em faturas – Personaliza insights financeiros com sugestões de IA – Lembretes inteligentes de faturas e acompanhamento de clientes – Integra-se ao QuickBooks, TurboTax e Mailchimp Automatizando a contabilidade de pequenas empresas e gerando insights sobre o fluxo de caixa Preços personalizados Intercom AI – Suporte ao cliente com tecnologia de IA via Fin Agent – Resumos de conversas em tempo real e sugestões de respostas – Caixa de entrada unificada em todas as plataformas – Central de Ajuda inteligente com suporte de autoatendimento Equipes que desejam suporte rápido e baseado em IA, com suporte humano como alternativa Os planos pagos custam a partir de US$ 39 por mês por usuário Glean AI – Pesquisa por IA em toda a empresa, abrangendo todos os aplicativos conectados – Assistente inteligente para resumir documentos e gerar conteúdo – Respostas personalizadas com base na função e na atividade – Cria um gráfico de conhecimento pesquisável Respostas rápidas e suporte de conteúdo para equipes com grande volume de conhecimento Preços personalizados AutoGPT – Executa tarefas complexas com o mínimo de intervenção humana – Utiliza a memória para tomar decisões informadas – Divide grandes objetivos em subtarefas gerenciadas pela IA – Resume documentos com o GPT-3.5 e o GPT-4 Automatização de fluxos de trabalho, pesquisas e tarefas com várias etapas Preços personalizados Superhuman – Triagem por IA para classificação mais rápida de e-mails – Atalhos de teclado para respostas instantâneas – Calendário e insights de redes sociais diretamente no e-mail – Lembretes de acompanhamento e monitoramento de engajamento Produtividade no e-mail com triagem rápida e personalização avançada Os planos pagos custam a partir de US$ 30 por mês por usuário RescueTime AI – Acompanha e relata o tempo gasto em cada ferramenta – As sessões de foco bloqueiam distrações – Informações diárias sobre padrões de produtividade – Alertas de metas para criar hábitos melhores Profissionais autônomos e equipes que monitoram o tempo para melhorar o foco Os planos pagos custam a partir de US$ 9 por mês por usuário

O que são agentes de IA?

Os agentes de IA são programas de software inteligentes que executam tarefas complexas, tomam decisões e se adaptam com base em dados. Eles analisam seu ambiente, processam informações e tomam medidas para atingir objetivos específicos.

Usando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP), os agentes de IA aprendem e melhoram com o tempo, tornando-se mais dinâmicos e responsivos.

A IA no ambiente de trabalho aumenta a produtividade ao automatizar processos comerciais complexos, minimizar a fadiga decisória e otimizar a alocação de recursos. Além da execução, os agentes evoluem continuamente e enfrentam os desafios da IA, tornando-se essenciais para a eficiência em ambientes dinâmicos.

Os melhores agentes de IA para produtividade

Vamos explorar os melhores agentes de IA para produtividade para que você possa encontrar o ideal para suas necessidades de trabalho. 📊

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos baseado em IA, automação de fluxos de trabalho e colaboração)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, combinando gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e comunicação em equipe — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Conheça os Agentes do ClickUp Autopilot: seus colegas de equipe de IA

Faça mais com os agentes de IA do ClickUp

O que realmente diferencia o ClickUp são seus agentes de IA de última geração — chamados de Autopilot Agents — integrados diretamente à plataforma. Esses agentes de IA não são apenas simples bots ou ferramentas de automação; são colegas de equipe digitais inteligentes, capazes de compreender suas metas, tomar decisões e agir em todo o seu espaço de trabalho.

Os Agentes do ClickUp Autopilot podem impulsionar a produtividade ao:

Automatização de fluxos de trabalho com várias etapas: Por exemplo, quando uma tarefa de integração de um novo cliente é criada, um agente de IA pode automaticamente designar membros da equipe, definir prazos, enviar e-mails de boas-vindas e atualizar o status dos projetos — sem necessidade de intervenção manual

Atuando como assistentes proativos: Os agentes monitoram seu espaço de trabalho em busca de gatilhos (como uma tarefa passando para uma nova etapa ou um prazo se aproximando) e tomam as medidas certas, como escalar questões urgentes, enviar lembretes ou gerar resumos

Personalização de acordo com suas necessidades: Você pode criar agentes personalizados usando instruções em linguagem natural, adaptando-os aos processos exclusivos da sua equipe — sejam aprovações de conteúdo, planejamento de sprints ou relatórios recorrentes

Quer ver como é na prática quando um agente de IA compreende o contexto do seu trabalho? Veja como o agente de IA da Atlassian utiliza o conhecimento da empresa para fornecer respostas com nuances reais. Confira a demonstração →

💡 Dica profissional: Os Agentes de IA do ClickUp podem até mesmo se conectar a outras ferramentas (como Slack, Google Agenda ou Salesforce) para manter todo o seu fluxo de trabalho sincronizado.

ClickUp Automation: simplifique o trabalho repetitivo

O ClickUp Automation tira o trabalho rotineiro das suas mãos, lidando com tarefas repetitivas para que as equipes possam se concentrar no que realmente importa. Desde a atribuição de tarefas e atualização de status até o envio de lembretes e sincronização de dados, ele mantém tudo funcionando perfeitamente nos bastidores.

O AI Builder facilita a configuração da automação de fluxos de trabalho. Em vez de configurar manualmente as regras de automação, basta descrever o que você precisa em linguagem simples — como “Atribuir automaticamente um revisor quando uma tarefa passar para a fase ‘Em revisão’”— e o ClickUp Brain configurará instantaneamente a regra para você.

Informações, resumos e assistência pessoal com tecnologia de IA

Crie conteúdo atraente usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain eleva o gerenciamento de trabalho baseado em IA a um novo patamar, automatizando tarefas, resumindo atualizações de projetos e fornecendo insights em tempo real para toda a organização. Integrado diretamente ao software de gerenciamento de projetos do ClickUp, ele funciona como um par extra de mãos e um cérebro adicional para ajudar a tomar decisões mais inteligentes.

⭐ Leve sua produtividade com IA ainda mais longe com o Brain MAX Para usuários que desejam recursos de IA ainda mais avançados, o ClickUp oferece o Brain MAX — um aplicativo independente para desktop que aproveita o poder do ClickUp Brain. Enquanto o ClickUp Brain está integrado à plataforma ClickUp, o Brain MAX traz ferramentas de pesquisa, gerenciamento de tarefas e automação baseadas em IA para todo o seu ambiente de desktop. Com o Brain MAX, você pode: Faça pesquisas no ClickUp, em seus aplicativos de trabalho conectados (como Google Drive, Figma e GitHub) e na web — tudo em um só lugar

Use o Talk to Text para ditar notas, tarefas ou atualizações sem usar as mãos, em qualquer lugar no seu computador

Crie e atualize tarefas ou documentos diretamente do seu desktop, sem precisar alternar entre abas ou navegadores

Resuma as atividades do projeto, gere atualizações de alto nível e identifique tarefas paralisadas com ferramentas de IA integradas

O Brain MAX também oferece a flexibilidade de escolher entre os melhores modelos de IA — incluindo ChatGPT, Claude e Gemini — para bate-papo e pesquisa, para que você possa aproveitar os pontos fortes de cada modelo para diferentes tipos de consultas O Brain MAX é ideal para equipes e profissionais que buscam um centro de produtividade dedicado e impulsionado por IA que centralize o trabalho, o conhecimento e a automação.

Os Agentes de IA do ClickUp são assistentes inteligentes integrados à plataforma ClickUp. Esses agentes automatizam fluxos de trabalho com várias etapas, tomam decisões e executam ações em todo o ClickUp — indo muito além da simples automação de tarefas. Você pode criar agentes personalizados usando instruções em linguagem natural para se adequar aos seus processos exclusivos.

Como um software de análise preditiva, o Brain utiliza dados históricos e oferece insights preditivos para prever cronogramas de projetos e possíveis desafios. Por exemplo, a IA analisa a duração de projetos anteriores e a utilização de recursos para prever possíveis atrasos nos projetos atuais, permitindo que os gerentes aloquem recursos de forma mais eficaz.

Além disso, usar a IA como assistente pessoal ajuda a manter o controle das tarefas, automatizar atualizações de rotina e agilizar a tomada de decisões.

E se você preferir uma interação sem usar as mãos? ClickUp Brain Max traz agentes de IA para o seu desktop com comandos de voz do tipo “apertar para falar”, para que você possa atribuir tarefas ou receber atualizações sem tocar no teclado.

Anotador de reuniões com IA e flexibilidade de modelos

O ClickUp Brain também conta com um Anotador de IA que pode participar de chamadas, transcrever reuniões, gerar resumos e extrair itens de ação — vinculando notas diretamente a tarefas e projetos no ClickUp.

Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre os principais modelos de IA — incluindo OpenAI, Claude e Gemini — diretamente em seu espaço de trabalho do ClickUp, oferecendo flexibilidade e controle sobre sua experiência com IA.

Para respostas rápidas, ele oferece respostas pré-escritas ou transforma notas curtas em mensagens bem elaboradas, ajudando as equipes a se manterem produtivas sem sobrecarga de mensagens no chat.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp pode não ter alguns recursos avançados que estão disponíveis na versão para desktop

Possui um amplo conjunto de recursos, exigindo um certo tempo de adaptação para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do ClickUp

tabela-de-preços

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.040 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Notion AI (Ideal para melhorar a criação de documentos e a colaboração em equipe)

via Notion

O Notion AI transforma a maneira como as equipes gerenciam projetos, analisam informações e tomam decisões.

Sua capacidade de extrair informações de várias fontes, obter insights a partir de documentos e automatizar fluxos de trabalho faz com que seja mais do que apenas um assistente de redação. É um agente de IA que ajuda as equipes a se manterem organizadas, reduzirem o trabalho manual e tomarem decisões baseadas em dados com mais rapidez.

O Notion AI integra-se ao seu espaço de trabalho, o que significa que ele compreende o contexto, consulta a base de conhecimento de IA e ajuda a estruturar o trabalho.

Principais recursos do Notion AI

Pesquise no Notion, Slack, Google Drive e outras fontes para obter respostas instantâneas

Revele automaticamente insights relevantes a partir do conhecimento organizacional

Use o GPT-4 e o Claude para fornecer respostas relevantes a qualquer consulta

Gere automaticamente listas de tarefas a partir de notas de reuniões, e-mails e chamadas de vendas

Limitações da IA do Notion

Os recursos de IA do Notion não estão disponíveis atualmente em aplicativos móveis, limitando a acessibilidade para usuários em trânsito

Novos usuários podem achar difícil navegar pelas funcionalidades do agente

Preços do Notion AI

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

🔍 Você sabia? A multitarefa reduz os ganhos de produtividade. Estudos mostram que alternar entre tarefas pode reduzir a eficiência em até 40%, já que o cérebro tem dificuldade para se concentrar novamente a cada vez.

3. Reclaim AI (Ideal para automatizar o gerenciamento de tarefas e otimizar agendas)

via Reclaim AI

O Reclaim AI é um assistente de agendamento inteligente projetado para ajudar equipes e indivíduos a otimizar suas agendas sem intervenção manual.

Ele protege seu tempo de concentração, evita o esgotamento com controles inteligentes de equilíbrio entre vida profissional e pessoal e ainda sincroniza com ferramentas como Slack e Asana para manter seu fluxo de trabalho ininterrupto. Seja para automatizar reuniões, proteger dias sem reuniões ou acompanhar como sua equipe gasta o tempo, o Reclaim AI é um gerenciador de tempo adaptável que otimiza constantemente sua agenda.

Recupere os melhores recursos da IA

Programe hábitos baseados em IA automaticamente com intervalos de tempo flexíveis, classificação por prioridade e reprogramação inteligente

Acompanhe o tempo gasto em reuniões, tarefas e hábitos com o monitoramento de tempo pessoal e a análise de pessoas

Sincronize a programação com o Slack, ferramentas de CRM e webhooks para atualizar a disponibilidade, automatizar fluxos de trabalho e melhorar a colaboração

Supere as limitações da IA

A configuração do Reclaim AI pode ser demorada e parecer excessivamente complexa para usuários ocasionais

O recurso de agendamento de reuniões carece de opções de personalização, como a adição de perguntas para os convidados, o que o torna menos adequado como substituto completo

Preços do Reclaim AI

Lite: Gratuito

Plano Starter: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 15/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Veja as avaliações e comentários sobre IA

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? A música pode aumentar a produtividade — mas apenas o tipo certo. A música instrumental, especialmente sons clássicos ou ambientais, ajuda a melhorar o foco, enquanto músicas com letra podem distrair em tarefas que exigem concentração profunda.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 60% dos profissionais respondem a mensagens instantâneas em até 10 minutos, mas cada interrupção pode levar até 23 minutos para que se recupere o foco, fazendo com que respostas rápidas tenham como custo a perda de produtividade. É aí que o ClickUp vem ao resgate. As automações cuidam das atualizações de rotina, os Comentários Atribuídos mantêm as tarefas organizadas e o ClickUp Brain resume as principais discussões — para que você esteja sempre por dentro de tudo, sem distrações intermináveis. Menos troca de contexto, mais coisas feitas!

4. Motion AI (Ideal para agendamento de tarefas e projetos com insights de IA)

via Motion AI

O Motion é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos baseada em IA que agenda tarefas automaticamente, otimiza os fluxos de trabalho da equipe e garante que os projetos permaneçam no caminho certo. Ele prioriza o trabalho com base em prazos, dependências e capacidade de carga de trabalho, mantendo sua equipe alinhada sem a necessidade de verificações constantes.

Ao contrário das ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos com IA, o Motion gerencia ativamente o seu tempo. Ele prevê prazos de conclusão de projetos, evita conflitos de agendamento e ajusta automaticamente as prioridades quando os planos mudam.

Principais recursos do Motion AI

Preveja e evite o não cumprimento de prazos analisando a disponibilidade e a carga de trabalho da equipe em tempo real e identificando riscos antes que se tornem problemas

Automatize a execução do fluxo de trabalho com modelos para lidar com a criação, atribuição, agendamento e progressão das etapas das tarefas

Ajuste os planos de projeto à medida que o trabalho é concluído, alterando automaticamente cronogramas e responsabilidades sem intervenção manual

Simplifique o agendamento com Links de Reunião baseados em IA que priorizam reuniões de alto valor, ao mesmo tempo em que protegem o tempo de concentração e impõem horários sem reuniões

Limitações do Motion AI

Alguns usuários relatam ter encontrado bugs ocasionais no aplicativo

O Motion AI não oferece suporte a tantas integrações com aplicativos de terceiros quanto algumas outras ferramentas

Ele não oferece recursos para avaliações semanais ou controle de tempo em diferentes categorias de tarefas

Atualmente, a ferramenta é compatível apenas com os calendários do Gmail e do Outlook, o que pode ser limitante para usuários que utilizam outros serviços de calendário, como o iCloud

Preços do Motion AI

Indivíduo: US$ 34/mês por usuário

Padrão Empresarial: US$ 20/mês por usuário

Business Pro: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Motion AI

G2: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

🧠 Curiosidade: Semanas de trabalho mais curtas podem aumentar a produtividade. Países que estão experimentando semanas de trabalho de quatro dias descobriram que os funcionários mantiveram a mesma produtividade — às vezes até maior — enquanto desfrutavam de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

5. Fellow.app (Ideal para otimizar fluxos de trabalho em reuniões e melhorar a colaboração da equipe)

O Fellow é um assistente de reuniões com IA que aumenta a produtividade antes, durante e depois de cada reunião. Ele automatiza a tomada de notas, acompanha itens de ação e centraliza os insights das reuniões, garantindo que cada discussão leve a resultados significativos.

Esse tipo de agente de IA organiza e otimiza ativamente as reuniões. Ele se integra diretamente a calendários, CRMs e ferramentas de colaboração para agilizar o agendamento, gerar resumos automatizados e garantir que os acompanhamentos ocorram no prazo.

Principais recursos do Fellow. app

Gere insights de reuniões com tecnologia de IA solicitando ao Fellow Copilot resumos, itens de ação ou decisões de reuniões anteriores

Implemente as melhores práticas para reuniões com calculadoras de custos integradas, modelos de agenda e produtividade e resumos pré-reunião para otimizar as discussões

Sincronize e centralize os dados das reuniões, armazenando todas as gravações, transcrições e notas em um único local, com controles de privacidade para gerenciar o acesso

Atualize automaticamente os registros do CRM sincronizando as discussões das reuniões com os campos relevantes

Limitações do aplicativo Fellow

As ações a serem realizadas não são automatizadas, exigindo que os usuários acompanhem e atualizem as tarefas manualmente

Foram relatados problemas ocasionais de sincronização, o que pode levar a inconsistências entre dispositivos

Preços do Fellow. app

Gratuito

Solo: US$ 29/mês por usuário

Equipe: US$ 11/mês por usuário

Negócios: US$ 23/mês por usuário

Empresarial: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Fellow. app

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

🤝 Lembrete: Seu horário de maior produtividade é único para você. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, enquanto outras atingem seu ritmo ideal à tarde ou à noite. Identificar seus horários de pico de produtividade ajuda a programar tarefas de forma mais eficaz.

6. Grammarly AI (Ideal para refinar a clareza, o tom e o estilo da redação em todas as plataformas)

via Grammarly

O Grammarly melhora a clareza, a coerência e o engajamento em todas as formas de comunicação. Ele refina a estrutura das frases, otimiza o tom e reescreve parágrafos inteiros para melhorar a legibilidade. Insights baseados em IA ajudam profissionais, estudantes e equipes a criar conteúdos refinados e sem erros, alinhados com a mensagem pretendida.

Com coaching estratégico baseado em IA e automação de fluxos de trabalho, o Grammarly funciona como um editor personalizado para garantir que cada texto seja claro e eficaz.

Principais recursos da IA do Grammarly

Personalize o tom e o estilo com feedback em tempo real que ajusta a formalidade, a confiança e a legibilidade com base no público e na intenção

Verifique se há plágio em bilhões de fontes para garantir a originalidade e manter a integridade profissional e acadêmica

Integre-se perfeitamente a mais de 500.000 aplicativos e plataformas, incluindo Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word e Notion

Detecte e corrija erros gramaticais com um verificador avançado de gramática, pontuação e ortografia

Limitações da IA do Grammarly

Ocasionalmente, ele pode deixar passar erros ou fornecer sugestões incorretas, especialmente em estruturas de frases complexas ou conteúdos especializados

O Grammarly oferece opções limitadas para que os usuários personalizem o feedback que ele fornece

Preços do Grammarly AI

Gratuito

Pro: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Grammarly AI

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.100 avaliações)

📖 Leia também: Como criar um agente de IA para uma melhor automação

7. SaneBox AI (Ideal para gerenciar a desorganização de e-mails e aumentar a produtividade com classificação baseada em IA)

via SaneBox

O SaneBox filtra seus e-mails com base no seu comportamento anterior. O aplicativo analisa quais e-mails você abre, responde ou exclui para classificar as mensagens futuras em pastas diferentes.

Ele categoriza automaticamente as mensagens em pastas como SaneLater para e-mails menos urgentes, SaneNews para boletins informativos e SaneBlackHole para remetentes dos quais você nunca mais quer receber nada. O agente agiliza os acompanhamentos, evita a sobrecarga da caixa de entrada e ainda gera um Resumo Diário para que você possa revisar e-mails não essenciais rapidamente.

Principais recursos do SaneBox AI

Classifique e-mails automaticamente em pastas inteligentes para reduzir distrações e manter sua caixa de entrada organizada

Cancele a assinatura de e-mails indesejados instantaneamente, arrastando-os para o SaneBlackHole

Adie e-mails não urgentes com o recurso Lembretes, adiando-os para um momento posterior para que você possa se concentrar nas prioridades imediatas

Limitações do SaneBox

Embora a IA do SaneBox tenha sido projetada para filtrar e organizar e-mails de forma eficaz, ela pode, ocasionalmente, classificar mensagens incorretamente, fazendo com que e-mails importantes sejam classificados de forma errada

Alguns usuários consideram os custos da assinatura do SaneBox um pouco altos

Certas funcionalidades ficam restritas ao usar o agente com contas do Microsoft 365 por meio do Microsoft Graph

Preços do SaneBox

Snack: US$ 3,49/mês

Lunch: US$ 5,99/mês

Dinner: US$ 16,99/mês

Avaliações e comentários sobre o SaneBox

G2: 4,9/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (70 avaliações)

8. Intuit Assist (Ideal para tarefas financeiras e insights personalizados)

via Intuit Assist

O Intuit Assist é um assistente financeiro generativo alimentado por IA que simplifica a contabilidade, o faturamento e a tomada de decisões para pequenas empresas e pessoas físicas. Ele automatiza tarefas financeiras rotineiras, fornece insights personalizados e aprimora a gestão do fluxo de caixa ao integrar o QuickBooks, o TurboTax, o Credit Karma e o Mailchimp.

Além da automação, o Intuit Assist transforma dados financeiros dispersos em insights úteis. Ele processa entradas não estruturadas — como anotações manuscritas, correspondência por e-mail e recibos —, transformando-as em faturas, lançamentos de despesas ou projeções financeiras.

Principais recursos do Intuit Assist

Gere faturas e lançamentos de despesas a partir de fotos e e-mails, convertendo anotações manuscritas, recibos e notas fiscais de fornecedores em registros financeiros estruturados

Automatize lembretes de faturas com ajustes de tom que personalizam as mensagens de acompanhamento com base no histórico de pagamentos do cliente e em insights sobre o relacionamento

Analise dados financeiros por meio de consultas interativas de IA para identificar tendências, lucratividade dos clientes e padrões de fluxo de caixa

Limitações do Intuit Assist

Usuários que dependem de aplicativos de terceiros ou ferramentas financeiras externas podem encontrar suporte ou interoperabilidade limitados

Embora o Intuit Assist utilize IA para fornecer recomendações personalizadas, os usuários devem estar cientes de que isso envolve o processamento de dados financeiros confidenciais

Preços do Intuit Assist

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Intuit Assist

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Crie um ritual de encerramento. Terminar o dia com uma rotina — como revisar tarefas ou arrumar o ambiente — ajuda na transição suave para o tempo pessoal.

9. Intercom AI (Ideal para melhorar o atendimento ao cliente e automatizar fluxos de trabalho de serviços)

via Intercom AI

O Intercom combina chatbots de IA com equipes de suporte humano para lidar com as dúvidas dos clientes. A IA resolve problemas comuns, como redefinição de senha ou atualizações de envio, enquanto sua equipe entra em ação para lidar com questões mais complexas. O sistema lembra-se de conversas anteriores; assim, se um cliente voltar com um problema, todo o seu histórico é exibido.

Quer agilizar as coisas? A IA sugere respostas com base em tickets anteriores semelhantes, para que os agentes não precisem digitar as mesmas respostas repetidamente. Além disso, o painel mostra quais perguntas aparecem com frequência, ajudando a identificar áreas em que uma seção rápida de perguntas frequentes ou um ajuste no produto poderia economizar tempo para todos.

Principais recursos da IA do Intercom

Implemente o Fin AI Agent para oferecer suporte instantâneo ao cliente, treinando-o com artigos da base de conhecimento, PDFs e URLs para fornecer respostas precisas e semelhantes às de um ser humano

Aumente a eficiência dos agentes com o Fin AI Copilot, gerando respostas especializadas, sugerindo respostas e resumindo conversas em tempo real

Ofereça suporte omnicanal em vários idiomas, unificando mensagens de e-mail, chat ao vivo e plataformas sociais em uma única caixa de entrada

Obtenha um serviço de autoatendimento com uma Central de Ajuda baseada em IA para respostas instantâneas e redução das solicitações recebidas

Limitações da IA do Intercom

A IA é um tanto rígida em termos de personalização. Empresas que buscam fluxos de trabalho ou respostas altamente personalizados podem achar que ela carece de flexibilidade para casos de uso específicos de IA

Seu custo pode ser proibitivo para pequenas empresas ou startups

Preços do Intercom AI

Essential: US$ 39/mês por usuário

Avançado: US$ 99/mês por usuário

Expert: US$ 139/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a IA da Intercom

G2: 4,4/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

🔍 Você sabia? Impressionantes 87% dos funcionários afirmam que seriam mais produtivos se pudessem escolher quantos dias trabalham de casa. Quando questionados sobre por que preferem o trabalho remoto, o principal motivo foi evitar o deslocamento, com o aumento da produtividade em segundo lugar.

10. Glean AI (Ideal para produtividade no local de trabalho com pesquisa orientada por IA e automação de tarefas)

via Glean AI

O Glean aumenta a produtividade no local de trabalho ao integrar-se perfeitamente a aplicativos como Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce e Slack. Ele permite que você encontre, crie e utilize IA de forma eficiente para automatizar tarefas. Ele ajuda a redigir e-mails, resumir reuniões e analisar dados.

Em sua essência, o Glean funciona como um centro de conhecimento que reúne informações da empresa em várias plataformas, fornecendo resultados de pesquisa em tempo real e recomendações personalizadas. Ele se adapta às funções individuais, aprendendo com dados históricos para melhorar a precisão e a relevância ao longo do tempo.

Principais recursos do Glean AI

Realize pesquisas no ambiente de trabalho em todos os dados, aplicativos e bases de conhecimento da empresa, garantindo que os funcionários obtenham respostas precisas e em tempo real às suas consultas

Use um assistente de IA para redigir e-mails, gerar conteúdo, resumir documentos e automatizar fluxos de trabalho complexos com prompts personalizáveis

Utilize o gráfico de conhecimento para criar um repositório pesquisável com informações sobre as pessoas, o conteúdo e as atividades da sua organização

Limitações do Glean AI

Configurar a pesquisa requer a criação de um índice abrangente dos dados da sua empresa, o que pode ser demorado e oneroso

A pesquisa com IA da Glean ainda está em fase inicial e pode ter dificuldades para processar terminologia específica do setor

Preços do Glean AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a IA da Glean

G2: 4,8/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🤝 Lembrete amigável: Às vezes, não fazer nada é produtivo. Momentos de quietude — sonhar acordado, meditar ou simplesmente olhar pela janela — podem despertar novas ideias e avanços na resolução de problemas.

11. AutoGPT (Ideal para automatizar fluxos de trabalho complexos e gerar conteúdo com o mínimo de informações)

via AutoGPT

O AutoGPT funciona como um assistente digital que divide tarefas grandes em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Basta definir uma meta, como “pesquisar concorrentes”, e ele mapeia as etapas, reunindo informações de fontes especificadas. A ferramenta se conecta ao GPT-4 para compreender as tarefas e determinar o que fazer a seguir.

Para desenvolvedores, ele ajuda a escrever e corrigir código, sugerindo soluções ou identificando possíveis bugs. Diga a ele o que você está tentando construir, e ele delineará as etapas de codificação ou ajudará a solucionar problemas. Como ele é executado na nuvem, você pode configurá-lo uma vez e deixá-lo lidar com tarefas repetitivas enquanto se concentra em outras atividades.

Principais recursos do AutoGPT

Execute tarefas de forma autônoma definindo metas e permitindo que o AutoGPT as divida em subtarefas, concluindo-as sem a necessidade de intervenção contínua do usuário

Gerencie a memória de curto e longo prazo para manter o contexto das tarefas e melhorar a tomada de decisões ao longo do tempo

Gere textos semelhantes aos humanos com o GPT-4, permitindo respostas precisas e coerentes para uma variedade de tarefas, desde a criação de conteúdo até o atendimento ao cliente

Armazene e resuma arquivos com os recursos do GPT-3.5, organizando e condensando documentos para fornecer insights valiosos

Limitações do AutoGPT

Cada ação no AutoGPT requer uma chamada ao modelo GPT-4, o que gera despesas significativas, especialmente para tarefas que envolvem várias etapas

Ele não consegue converter uma série de ações em funções reutilizáveis, o que exige a recriação de processos para cada nova tarefa

Preços do AutoGPT

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AutoGPT

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Salve modelos de prompts de IA para agilizar tarefas e manter a consistência em toda a equipe.

12. Superhuman (Ideal para melhorar a produtividade no e-mail com triagem e gerenciamento de tarefas baseados em IA)

via Superhuman

O Superhuman agiliza sua rotina de e-mails por meio de atalhos de teclado e ações rápidas. Divida sua caixa de entrada em seções como “precisa de resposta” ou “pode esperar até mais tarde” e navegue pelas mensagens usando apenas o teclado. O aplicativo te lembra dos e-mails que você pretendia acompanhar e permite ocultar temporariamente as mensagens que não são urgentes.

Quer agendar uma reunião? Basta digitar algumas teclas e sua agenda aparece ali mesmo na sua caixa de entrada. O aplicativo também mostra informações sobre a pessoa para quem você está enviando o e-mail — cargo, empresa e perfis nas redes sociais —, poupando-lhe o trabalho de abrir novas abas para pesquisar essas informações.

Principais recursos do Superhuman

Acelere a triagem de e-mails com a classificação automática baseada em IA, categorizando e-mails para respostas fáceis e rápidas

Use a Resposta Instantânea para criar respostas rápidas, economizando tempo em e-mails rotineiros sem sacrificar a qualidade

Envie e-mails mais tarde com o Send Later para escolher o momento ideal para o envio

Acompanhe o engajamento por e-mail verificando quando e em qual dispositivo seu e-mail foi aberto, com insights em tempo real sobre o comportamento do destinatário

Limitações super-humanas

O Superhuman não oferece um aplicativo nativo para Windows, o que limita sua acessibilidade

Ele se integra principalmente ao Gmail e ao Outlook, não oferecendo suporte nativo para outros serviços de e-mail

Preços do Superhuman

Plano Starter: US$ 30/mês por usuário

Negócios: US$ 40/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Superhuman

G2: 4,7/5 (800 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Confira estas alternativas ao Superhuman!

📖 Leia também: A diferença entre aprendizado de máquina e inteligência artificial

13. RescueTime AI (Ideal para monitorar hábitos digitais e otimizar o uso do tempo)

via RescueTime AI

O RescueTime monitora como você gasta seu tempo no computador e mostra a realidade. Percebeu que passou três horas no YouTube quando achava que era só uma pausa rápida? O aplicativo mostra esses padrões sem julgar. Marque diferentes sites e aplicativos como úteis ou que distraem e verifique seu painel para ver onde seu tempo realmente vai parar.

Você também pode ativar uma Sessão de Foco para bloquear aqueles sites tentadores que o distraem do trabalho. O aplicativo monitora esses períodos de concentração para que você possa identificar suas horas mais produtivas.

Principais recursos da IA do RescueTime

Bloqueie sites que causam distração durante sessões de trabalho concentradas com o Focus Sessions, que também monitora sua produtividade ininterrupta

Identifique padrões e tendências na sua produtividade, comparando seu desempenho ao longo de diferentes dias e semanas

Gere relatórios detalhados sobre atividades diárias, tendências de produtividade e uso do tempo para ajudar você a entender seus hábitos de trabalho

Defina metas de produtividade personalizadas e receba alertas quando atingi-las ou superá-las, mantendo-se motivado e no caminho certo

Limitações da IA do RescueTime

Você pode achar as opções de personalização insuficientes

A ferramenta requer monitoramento contínuo, o que pode não ser adequado se você preferir o monitoramento manual ou tiver preocupações com a privacidade

Preços do RescueTime AI

Solo: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 9/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o RescueTime AI

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

💡 Dica profissional: Aprenda a dizer não. Proteger seu tempo garante que você possa se concentrar em trabalhos de alto valor, em vez de ficar sobrecarregado.

O que você deve procurar em agentes de IA para produtividade?

Os agentes de IA se tornaram essenciais para refinar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade, mas, com tantas opções, pode ser difícil saber qual deles realmente fará a diferença.

Para garantir que você aproveite ao máximo o agente, veja o que deve procurar:

Automação de tarefas: Escolha uma IA capaz de lidar com tarefas repetitivas, como agendamento, coleta de dados, gerenciamento de e-mails e geração de conteúdo, para que você possa se concentrar em trabalhos de maior valor

Integrações inteligentes: Garanta que seu agente de IA possa se conectar perfeitamente a ferramentas como Google Drive, Slack e Salesforce para um fluxo de trabalho unificado

Informações em tempo real: Encontre uma solução que forneça resumos instantâneos e análises de dados para ajudá-lo a priorizar tarefas e tomar decisões informadas rapidamente

Personalização: Procure um agente que se adapte às suas necessidades específicas, aprendendo com suas preferências e aprimorando sua assistência ao longo do tempo

Recursos de colaboração: Obtenha um agente que apoie o trabalho em equipe, ajudando a redigir conteúdos, criar atualizações e gerenciar tarefas

Escalabilidade e flexibilidade: opte por um agente que cresça junto com suas necessidades, seja você uma equipe pequena ou esteja gerenciando projetos de grande escala

Gerenciamento de projetos com inteligência artificial com ClickUp

Cada um dos agentes de IA que apresentamos tem uma finalidade específica, desde a automação de tarefas até a comunicação. Eles ajudam a refinar fluxos de trabalho, aprimorar a tomada de decisões e melhorar a colaboração em equipe, tornando as tarefas diárias mais eficientes.

No entanto, o ClickUp se destaca como a solução completa que unifica tudo.

Com os recursos baseados em IA e as automações robustas do ClickUp, você pode integrar perfeitamente o gerenciamento de projetos, a delegação de tarefas e a comunicação em uma única plataforma.

Inscreva-se no ClickUp e experimente o futuro do trabalho hoje mesmo. 📝