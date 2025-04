As 10 melhores alternativas do Superhuman para gerenciamento de e-mail em 2025

Se você está lendo este artigo, provavelmente faz parte de um dos dois grupos: Afogado em e-mails ou usando o Superhuman, o elegante aplicativo de e-mail.

Se for o primeiro caso, você terá uma surpresa: 10 ferramentas de e-mail de última geração criadas para aliviar a carga de leitura e resposta a e-mails.

E se você estiver no segundo grupo e achar que o Superhuman não correspondeu à expectativa, continue lendo.

Há várias alternativas a serem exploradas.

Você precisa de um gerenciamento de e-mail para manter seu conteúdo de e-mail e suas caixas de entrada livres de desordem. Este guia se aprofunda nas alternativas do Superhuman para 2024, com excelentes recursos adaptados para atender às suas necessidades, ao seu orçamento e ao seu fluxo de trabalho.

O que você deve procurar nas alternativas do Superhuman?

Escolha um cliente de e-mail que aumente a produtividade e aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Velocidade e eficiência: Procure uma interface extremamente rápida com atalhos de teclado intuitivos para compor, enviar e organizar e-mails

Procure uma interface extremamente rápida com atalhos de teclado intuitivos para compor, enviar e organizar e-mails Recursos de organização: Escolha uma alternativa que mantenha sua caixa de entrada livre de bagunça com funcionalidades robustas de marcação, rotulagem e pesquisa

Escolha uma alternativa que mantenha sua caixa de entrada livre de bagunça com funcionalidades robustas de marcação, rotulagem e pesquisa Colaboração: Procure funcionalidades como encaminhamento de e-mails, caixas de entrada compartilhadas e recursos de comentários que são valiosos para equipes grandes ou pequenas

Procure funcionalidades como encaminhamento de e-mails, caixas de entrada compartilhadas e recursos de comentários que são valiosos para equipes grandes ou pequenas Integrações: Certifique-se de que o sistema se conecte com o seu favorito ferramentas de produtividade como plataformas de gerenciamento de projetos ou calendários

Leia também 10 melhores ferramentas de teste de e-mail para gerar resultados em 2024 O Canary Mail oferece recursos de segurança robustos, como criptografia e anti-imigração, uma interface amigável e recursos úteis de IA para gerenciamento do navegador de e-mail.

Ele oferece um forte equilíbrio entre segurança e funcionalidade em comparação com a priorização de velocidade e eficiência do Superhuman.

Os melhores recursos do Canary Mail

Automatize tarefas tediosas, como agendamento de e-mails, acompanhamento e envio de saudações personalizadas com IA

Bloqueie as distrações priorizando os e-mails importantes e silenciando os demais

Combine todas as suas contas de e-mail em uma visualização única e organizada

Limitações do Canary Mail

Alguns usuários relatam erros ocasionais com o assistente de IA

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

Preços do Canary Mail

Gratuito

Pro : uS$ 49/usuário por ano

: uS$ 49/usuário por ano Enterprise: uS$ 100/usuário por ano

Canary Mail classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. BlueMail

via Correio azul O BlueMail oferece uma alternativa potencialmente mais acessível ao preço premium do Superhuman. Seu conjunto de recursos atende a uma gama mais ampla de usuários, especialmente aqueles que talvez não precisem do foco na velocidade que o e-mail do Superhuman oferece.

Ele usa o ChatGPT para otimizar seu produtividade de e-mail e fluxo de trabalho. Ele também envia seus e-mails recebidos de forma inteligente para que cheguem instantaneamente, economizando um tempo valioso.

Melhores recursos do BlueMail

Acesse o seu calendário e planeje eventos a partir do BlueMail

Combine e-mails de todas as suas contas e exiba-os em pastas unificadas para uma visualização rápida

Gerencie sua caixa de entrada por remetente e grupo de forma dinâmica e inteligente

Faça backup, restaure e transfira com segurança suas contas e configurações entre todos os seus dispositivos

Limitações do BlueMail

Em algumas operações (como a pesquisa), o Bluemail tende a usar muita CPU e RAM

Com um número crescente de e-mails e contas, ele fica lento e com problemas de sincronização

Preços do BlueMail

Standard: Gratuito

Gratuito BlueMail Plus : uS$ 5/usuário por mês

: uS$ 5/usuário por mês Business Pro: $10/usuário por mês

BlueMail avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Leia também: 10 melhores ferramentas de gerenciamento de caixa de entrada para máxima eficiência O Airmail oferece uma gama mais ampla de recursos do que o Superhuman. Ele foi projetado especificamente para dispositivos Apple e funciona bem com iOS, macOS e watchOS.

Ele atrai usuários que precisam de mais do que velocidade e valorizam funcionalidades além do gerenciamento de e-mail principal, que o e-mail do Superhuman não tem.

Sua caixa de entrada inteligente classifica automaticamente seus e-mails, filtrando as mensagens promocionais e a desordem. Isso coloca as mensagens mais importantes na frente e no centro, ajudando você a ficar por dentro do que realmente precisa de sua atenção.

Melhores recursos do Airmail

Veja todos os seus e-mails em suas caixas de entrada de uma só vez com o recurso de caixa de entrada unificada

Programe seus e-mails para que cheguem à caixa de entrada do destinatário no momento certo

Atribua cores para identificar rapidamente as contas de e-mail e personalize a exibição na lista de mensagens

Compartilhe documentos ou até mesmo texto de outros aplicativos no seu dispositivo com o Airmail para criar um e-mail com facilidade

Limitações do Airmail

Falta integração com o calendário

Às vezes, os tópicos ficam confusos e, ao tentar excluir uma mensagem, exclui-se o tópico inteiro

Preços do Airmail

Versão básica : Grátis

: Grátis Pro: $2,99/usuário por mês (incluindo um teste gratuito de 3 dias)

Airmail avaliações e comentários

G2: 3,6/5 (mais de 20 avaliações)

3,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (não há avaliações suficientes)

4. Caixa postal

via Caixa postal O Postbox apresenta maior compatibilidade com vários serviços de e-mail, enquanto o Superhuman tem limitações.

O Postbox também oferece suporte a gestos para quem usa o macOS com um trackpad ou outro dispositivo que ofereça suporte a gestos multitoque.

Melhores recursos do Postbox

Arquive mensagens digitando o nome da pasta de destino na barra rápida

Mova as mensagens da Caixa de entrada para uma pasta de arquivo dedicada clicando no botão Arquivar na barra de ferramentas

Criar filtros por conta ou globalmente em todas as contas e executá-los automaticamente, manualmente ou periodicamente

Limitações do Postbox

A interface do usuário/UX precisa ser aprimorada

O excesso de pastas e rótulos pode levar a vários sistemas de lixo eletrônico que parecem não funcionar corretamente em sua configuração padrão

Preços do Postbox

Teste de 30 dias: Gratuito

Gratuito Licença vitalícia do Postbox: $49

Avaliações e resenhas do Postbox

G2: 3,5/5 (mais de 30 avaliações)

3,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Cliente eM

via cliente eM o eM Client oferece uma gama mais ampla de recursos em comparação com clientes de e-mail mais simples. Além de apenas e-mail, ele oferece um calendário abrangente e um conjunto de gerenciamento de tarefas.

Ele também oferece suporte a ferramentas avançadas de organização, como regras e pesquisa no lado do servidor, recursos que não estão prontamente disponíveis no Superhuman.

os melhores recursos do #### eM Client

Localize e-mails específicos com filtros de pesquisa avançados que incluem anexos, informações de contato e conteúdo dos anexos

Adapte a interface ao seu gosto com uma variedade de temas, layouts e opções de notificação

Integre serviços de bate-papo populares, como WhatsApp e Telegram, para uma comunicação centralizada

limitações do #### eM Client

Curva de aprendizado um pouco mais acentuada, especialmente para usuários não técnicos

Alguns usuários relataram lentidão ocasional no desempenho, principalmente em máquinas mais antigas

Preços do eM Client

Gratuito

Pro : uS$ 31,17/dispositivo (pagamento único)

: uS$ 31,17/dispositivo (pagamento único) Business Pro: $148,12/dispositivo (pagamento único)

eM Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,0/5 (mais de 50 avaliações)

4,0/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Faísca

via Faísca O Spark oferece uma alternativa totalmente gratuita ao modelo de pagamento por assinatura do Superhuman. Embora possa não ter alguns dos recursos avançados do Superhuman, ele pode ser uma excelente opção para usuários preocupados com o orçamento.

melhores recursos do #### Spark

Arquive, adie ou exclua e-mails com um simples gesto de deslizar, economizando seu tempo e agilizando gerenciamento de e-mails Colabore com colegas em rascunhos de e-mail e crie modelos reutilizáveis para mensagens usadas com frequência, economizando tempo e garantindo a consistência

Programe o envio de e-mails em um horário específico, garantindo que suas mensagens cheguem em um momento ideal ou quando você estiver fora do escritório

Limitações do Spark

Alguns usuários relataram bugs ocasionais ou problemas de desempenho, principalmente após atualizações

O Spark pode ter menos flexibilidade de personalização em comparação com alguns outros clientes de e-mail

Preços do Spark

Gratuito

Premium Individual : uS$ 4,99/usuário por mês

: uS$ 4,99/usuário por mês Equipe Premium: uS$ 6,99/usuário por mês

Spark avaliações e comentários

G2: 3,7/5 (não há avaliações suficientes)

3,7/5 (não há avaliações suficientes) Capterra: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

7. Mola de correio

via Mailspring O Mailspring é um cliente de e-mail leve e gratuito com versões para todas as principais plataformas, enquanto o Superhuman oferece uma gama mais ampla de recursos avançados e suporte excepcional a um preço premium.

Um recurso de destaque do Mailspring é a capacidade de traduzir e-mails do inglês para vários idiomas a partir do rascunho.

Melhores recursos do Mailspring

Traduzir mensagens escritas em inglês para espanhol, russo, chinês, francês e alemão - diretamente de seu rascunho

Acompanhe links e atividades para ser notificado assim que os contatos lerem suas mensagens

Crie uma biblioteca de e-mails personalizáveis usando modelos de resposta rápida

Leia também Como criar modelos de e-mail no Gmail Assim como o Spark, o Mailbird é um aplicativo gratuito de gerenciamento de e-mail com uma interface amigável. Essa pode ser uma boa opção para usuários que priorizam a acessibilidade e uma experiência de usuário agradável em vez da abordagem focada na velocidade do Superhuman.

Melhores recursos do Mailbird

Personalize seu plano de fundo com uma seleção de imagens

Use o ChatGPT para gerar e-mails com som natural e aparência humana em segundos

Localize qualquer anexo em sua caixa de entrada com uma poderosa função de pesquisa

Envie e-mails em seu idioma nativo, escolhendo entre a crescente lista de idiomas suportados

Limitações do Mailbird

Falhas ao adicionar imagens a um e-mail

Falta de recursos eficientes de automação

Preços do Mailbird

**Gratuito

Padrão anual : uS$ 2,28/usuário por mês

: uS$ 2,28/usuário por mês Premium anual: uS$ 4,03/usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Mailbird

G2: 3,7/5 (mais de 90 avaliações)

3,7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

9. Frente

via Frente Feito sob medida para a colaboração em equipe, o Front se destaca com recursos como caixas de entrada compartilhadas e funcionalidades de equipe.

Esse sistema operacional é ideal para usuários que gerenciam a comunicação por e-mail em um ambiente de equipe, enquanto o Superhuman é mais voltado para a eficiência do usuário individual.

Melhores recursos do Front

Gerencie caixas de entrada compartilhadas para todos os canais em um só lugar

Organizar, encaminhar e resolver comunicações em escala usando IA

Encaminhe as conversas não resolvidas para sua equipe para um acompanhamento mais rápido por chat ou e-mail

Limitações do Front

Encontrar mensagens antigas, arquivar e importar contatos pode ser difícil para alguns usuários

Para usuários que estão saindo de um programa como o Outlook, há uma pequena curva de aprendizado e leva algum tempo para se ajustar à vasta gama de recursos

Preços iniciais

Inicial: US$ 29/assento por mês

US$ 29/assento por mês Crescimento : $79/assento por mês

: $79/assento por mês Escala : $99/assento por mês (disponível apenas como um plano anual)

: $99/assento por mês (disponível apenas como um plano anual) Premier: $229/assento por mês (disponível apenas como plano anual)

Avaliações e opiniões sobre o Front

G2: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Leia também: Como criar modelos de e-mail no Outlook O Mailman oferece uma abordagem totalmente diferente em comparação com o aplicativo de desktop do Superhuman. Essa pode ser uma boa opção se você preferir uma solução baseada na Web.

Ele funciona como um firewall de e-mail que se integra aos seus aplicativos de e-mail preferidos. Assim, você pode bloquear intervalos de tempo para trabalho profundo e eliminar as distrações da sua caixa de entrada.

Melhores recursos do Mailman

Predefina os horários do "Do Not Disturb" (Não Perturbe) para um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional e um tempo de concentração sem e-mails

Configure o Mailman para gerenciar sua lista de e-mails e entregá-los em intervalos de hora em hora, um número definido de vezes por dia

Bloqueie e-mails sem importância e escolha como deseja tratar cada remetente no futuro

Adicione remetentes, domínios ou palavras-chave importantes à lista VIP para que eles ignorem os filtros e você sempre veja o que precisa ver

Limitações do Mailman

O mecanismo de pesquisa pode não funcionar corretamente em alguns momentos

Você precisa alimentar os dados para obter os melhores resultados manualmente

Preços do Mailman

Teste gratuito por 21 dias

Padrão: uS$ 10 por mês

Mailman classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 11 avaliações)

4,6/5 (mais de 11 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de gerenciamento de e-mail

Talvez você nem sempre precise de um software de gerenciamento de e-mail para atender às suas necessidades de envio de e-mails. Ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, também podem oferecer recursos robustos de integração de e-mail.

Essa solução abrangente também pode facilitar o acompanhamento do progresso do trabalho por meio de atualizações de e-mail e outros meios.

Vamos dar uma olhada mais de perto.

Imagine responder a e-mails dentro de contextos de projetos, atribuir tarefas diretamente de conversas e acompanhar os prazos com foco total.

Esse é o poder do Gerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp !

Envie mensagens e publique respostas a partir do ClickUp Integrações do ClickUp transforma a desordem de e-mails em um superpoder colaborativo. Ele se integra perfeitamente a serviços de e-mail populares, como o Gmail e o Outlook, permitindo que você gerencie e-mails em sua interface intuitiva. ClickUp Brain e seus recursos de IA podem automatizar tarefas como agendamento de e-mails, acompanhamentos, notificações e respostas inteligentes, organizando ainda mais seu fluxo de trabalho.

Gerencie e-mails e sua agenda com o ClickUp Brain

O ClickUp oferece um plano gratuito para uso pessoal. Por exemplo, ele oferece uma opção econômica para pessoas que gerenciam e-mails e seus projetos com apenas alguns cliques e um único pacote de software.

Melhores recursos do ClickUp

Crie itens de ação a partir de e-mails de clientes, tíquetes, bugs e muito mais

Adicione anexos, vincule e-mails a tarefas e marque sua equipe para manter a comunicação organizada e acionável

Envie e-mails com base em campos personalizados, envios de formulários ou eventos de tarefas no ClickUp

Integre qualquer conta de e-mail do Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários notam uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 10/usuário por mês

: uS$ 10/usuário por mês Empresarial : $19/usuário por mês

: $19/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também: 10 estratégias eficazes de gerenciamento de e-mail para aumentar a produtividade

Escolhendo a plataforma certa de gerenciamento de e-mail

Escolher o cliente de e-mail empresarial certo pode parecer uma tarefa árdua, mas você pode encontrar a opção perfeita com uma análise cuidadosa.

O ClickUp se destaca como uma solução excelente, permitindo que você mantenha toda a sua comunicação e colaboração em um hub centralizado. Experimente o ClickUp hoje.