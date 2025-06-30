Slack x WhatsApp: qual aplicativo de chat é melhor para o trabalho?

No trabalho, uma comunicação clara e oportuna mantém tudo — e todos — no caminho certo: todos conhecem o plano e seu papel nele, os projetos correm bem, os prazos são cumpridos e as tarefas são concluídas.

É aqui que ferramentas como o Slack e o WhatsApp se destacam. Elas ajudam na comunicação da equipe, mas são mais diferentes do que você imagina.

Então, como eles se comparam e qual deles se encaixa melhor na sua equipe? Vamos explicar tudo para você — e não se preocupe — temos outra opção caso nenhuma das duas pareça adequada.

O que é o Slack?

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A história do Slack é tudo menos comum. O que começou como um recurso de chat em um jogo online em 2002 é hoje a ferramenta de comunicação preferida de empresas em todo o mundo. Sem falar na comunicação interna; eles afirmam que 80% das empresas da Fortune 100 usam o Slack para se comunicar com partes interessadas externas.

É como um centro virtual onde você pode conversar, compartilhar arquivos, enviar mídia (porque quem não gosta de um bom meme?) e participar de videochamadas sem sair do aplicativo.

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Recursos do Slack

O Slack foi desenvolvido pensando nas equipes, facilitando a comunicação e o trabalho em conjunto.

Algumas de suas principais funcionalidades incluem:

1. Canais e threads de conversa

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Os canais no Slack são espaços dedicados a tópicos, projetos ou equipes específicos. E são fáceis de identificar: os canais públicos têm uma hashtag (#), e os privados exibem um ícone de cadeado (🔒). Os primeiros são abertos a todos, enquanto os segundos permanecem seguros, com acesso somente por convite.

Você pode organizá-los usando nomes claros (como projeto-, equipe- ou departamento-) e arquivando canais antigos para manter tudo organizado. Você também pode adicionar automaticamente novos membros aos canais padrão para que eles fiquem por dentro de tudo.

Para conversas mais pessoais, você pode usar mensagens diretas. Você também pode agrupar suas respostas em threads, semelhante ao que você vê no X (Twitter).

💡Dica profissional: Se você quiser alternar entre canais em um piscar de olhos, basta pressionar Command + K ou T (Mac) ou CTRL + K (Windows), digitar algumas letras do nome do canal e pronto.

2. Reuniões rápidas com o Huddles

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Lembra-se daquelas conversas rápidas ao lado da mesa no escritório? O Slack Huddles levou isso para o mundo online com chamadas de áudio para discussões espontâneas em equipe. Você pode iniciar uma em qualquer canal ou mensagem direta com apenas um clique, e os colegas de equipe podem entrar ou sair conforme necessário.

O Huddles mantém a simplicidade com chamadas apenas de voz por padrão, mas você pode ativar o vídeo. São ótimas para colaboração, oferecendo recursos como compartilhamento de múltiplas telas e cursores ao vivo para tarefas como edição ou solução de problemas. Você pode até reagir com emojis ou iniciar conversas durante a chamada.

👀Você sabia? No Slack, você pode lembrar a si mesmo ou a outra pessoa sobre um evento, reunião, prazo, mensagem, arquivo ou o que você tem usando /reminder, seguido de onde, o quê e quando.

Leia também: Dicas do Slack para melhorar a comunicação no trabalho

3. Compartilhamento e armazenamento de arquivos

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O compartilhamento de arquivos no Slack é simples e confiável, ajudando você a transformá-lo em uma espécie de centro de operações. Você pode enviar arquivos de até 10 GB (nos planos pagos) arrastando, soltando ou colando-os nas conversas, com visualizações úteis para PDFs, imagens, vídeos e muito mais.

Você também encontrará filtros de pesquisa avançados no Slack, facilitando a localização de informações importantes. Você pode fixar ou marcar seus arquivos com uma estrela e acessá-los mesmo que a pessoa que os compartilhou saia do grupo.

4. Integrações

O Slack pode se conectar a mais de 2.600 aplicativos e serviços. Você pode integrar facilmente ferramentas populares como o Google Workspace, o Microsoft Office e o Zoom para compartilhar arquivos, participar de reuniões ou gerenciar calendários diretamente do Slack.

Ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento de projetos como GitHub, Jira e Trello podem publicar atualizações, mantendo as equipes informadas sem precisar trocar de aplicativo. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados e sem código para diferentes processos usando o Workflow Builder.

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75 por usuário por mês

Business+: US$ 15 por usuário por mês

Enterprise Grid: Preços personalizados

Você pode adicionar o Slack AI a todos os planos pagos por um custo extra de US$ 10 por usuário por mês.

Leia também: Os prós e contras do Slack no trabalho

O que é o WhatsApp?

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O WhatsApp começou como uma maneira simples de enviar mensagens aos amigos. Mas hoje, tornou-se um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo — com nada menos que 3 bilhões de usuários!

Seu charme está na facilidade de uso: cadastre-se com seu número de telefone e pronto. Você pode enviar mensagens de texto e de voz, compartilhar imagens, vídeos e documentos, ou participar de chamadas de voz e vídeo. Você pode até criar chats em grupo para reunir todo mundo, seja para projetos, equipes ou planejamento familiar.

Com criptografia de ponta a ponta, compatibilidade com dispositivos móveis e computadores, o WhatsApp é um aplicativo simples, seguro e versátil para todas as formas de comunicação.

Leia também: Exemplos de estratégias de comunicação para o ambiente de trabalho

Recursos do WhatsApp

Algumas das funcionalidades do WhatsApp incluem:

1. Mensagens e chamadas individuais

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O WhatsApp mantém a comunicação simples. Seus chats individuais, chamadas de voz e chamadas de vídeo são ideais para conversas privadas ou trocas rápidas de mensagens. Ele importa os contatos diretamente do seu celular, para que você possa ver quem já está no WhatsApp e convidar aqueles que ainda não estão.

Você pode enviar mensagens de texto, mensagens de voz e até mesmo marcar com estrela ou encaminhar mensagens importantes para facilitar a consulta. O WhatsApp agora tem um botão de edição para ajustar suas mensagens após o envio. Não gostou de uma mensagem? Você pode excluí-la para todos, mas lembre-se: ambas as opções só ficam disponíveis por um breve período após clicar em enviar.

O aplicativo WhatsApp Business também inclui recursos extras, como a configuração de respostas automáticas e o compartilhamento de catálogos de produtos, facilitando o contato com seus clientes.

💡Dica profissional: Se você tem a Siri ou o Google Assistente, use-os para enviar mensagens pelo WhatsApp sem usar as mãos!

2. Grupos e listas de transmissão

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Os chats em grupo do WhatsApp (ou simplesmente grupos) são um espaço compartilhado onde os membros da sua equipe podem colaborar, compartilhar atualizações e discutir projetos ou tópicos específicos. Para um departamento, uma força-tarefa ou uma sessão de brainstorming, os grupos mantêm todos informados sem a necessidade de cadeias de e-mail separadas.

Por outro lado, as listas de transmissão permitem enviar a mesma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo — sem precisar criar um chat em grupo. É uma maneira rápida de compartilhar anúncios ou atualizações, mantendo as conversas privadas e separadas. Isso é especialmente útil para alcançar equipes grandes ou públicos diferentes com eficiência.

3. Pagamentos no aplicativo com o WhatsApp Pay

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Embora limitado a alguns países selecionados, o WhatsApp Pay simplifica suas operações comerciais, permitindo que você envie e receba dinheiro diretamente nas conversas do chat.

Por exemplo, um cliente que está navegando pelo seu catálogo de produtos no WhatsApp encontra algo de que gosta e decide comprá-lo. Em vez de compartilhar dados bancários ou acessar um site externo, basta tocar no botão “Pagar” no chat, inserir o valor e autorizar o pagamento com um PIN ou verificação biométrica.

Toda a transação ocorre na hora, e você recebe seus recibos no chat.

👀Você sabia? O WhatsApp Pay está (até agora) disponível apenas na Índia e no Brasil — os países com o maior número de downloads do aplicativo WhatsApp Business.

4. Compartilhamento e armazenamento

O WhatsApp permite enviar imagens, vídeos, arquivos de áudio, documentos (incluindo PDFs, Word, Excel e PowerPoint) e contatos. Você também pode compartilhar sua localização em tempo real com atualizações de GPS por um período definido (até 8 horas), facilitando a coordenação com equipes em campo.

O WhatsApp não é um serviço exclusivamente de armazenamento em nuvem. Todo o conteúdo que você compartilha ocupa espaço no seu celular e é salvo na nuvem. Você pode gerenciar isso arquivando mensagens, arquivos e mídias manualmente. Você também pode optar por não salvar automaticamente as mídias na galeria do seu celular e manter apenas aquelas de que precisa.

💡Dica profissional: Ative a opção “Mensagens que desaparecem” para excluir automaticamente as conversas após um determinado tempo. Assim, você não precisa se preocupar em liberar espaço manualmente.

Preços do WhatsApp

Aplicativo padrão: Gratuito

Aplicativo empresarial: Gratuito

API empresarial: Pagamento por conversa

Slack x WhatsApp: comparação de recursos

Aqui está uma visão geral dos diferentes recursos do Slack e do WhatsApp:

Recursos Slack WhatsApp/WhatsApp Business Chamadas de voz e vídeo (inclui chamadas individuais e em grupo) Sim Sim Limite do histórico de mensagens Até 90 dias no plano gratuito Ilimitado Compartilhamento de tela Sim Sim Anotações durante o compartilhamento de tela Sim Não Bate-papos em grupo Sim. Canais para discussões sobre diferentes temas e grupos personalizados para conversas mais privadas Sim. Grupos e listas de difusão podem ser usados para enviar mensagens em massa para um grande número de pessoas Função de pesquisa Sim. Possui filtros de pesquisa avançados para localizar arquivos e mensagens Sim. Recursos básicos de pesquisa para conversas Compartilhamento de arquivos Sim. É possível compartilhar qualquer tipo de arquivo de até 10 GB Sim. É possível compartilhar qualquer tipo de arquivo de até 2 GB Compartilhamento de localização Não Sim. É possível compartilhar a localização em tempo real por até 8 horas Pagamentos no aplicativo Não; pode ser integrado a ferramentas de pagamento como o PayPal Sim. É possível enviar e receber dinheiro dentro do aplicativo Armazenamento Sim. Até 20 GB no plano pago Sim. Armazena tudo no dispositivo Notificações Sim. Altamente personalizável Sim. Imediata e básica Segurança Sim. Possui criptografia de dados e várias certificações Sim. Oferece criptografia de ponta a ponta Integrações Abrangente; conecta-se a mais de 2.600 aplicativos Limitado; conecte-se ao HubSpot e a algumas plataformas Aplicativos para celular e desktop Sim Sim Preços Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 8,75 por usuário por mês Gratuito; aplicam-se tarifas regionais para a API após 1.000 conversas

Vamos dar uma olhada mais de perto nessa comparação entre os recursos:

Recurso nº 1: Configuração e interface do usuário

O Slack oferece uma interface altamente personalizável, mas, inicialmente, a configuração pode parecer um pouco complexa. Os usuários devem criar espaços de trabalho e canais e atribuir funções aos usuários antes de poderem usar a plataforma.

Depois de configurada, a interface é fácil de navegar, com as conversas ocupando a maior parte da tela e uma barra lateral para canais, tópicos e contatos. O Slack também oferece uma variedade de opções de personalização, incluindo temas, emojis e até mesmo a criação de emojis personalizados.

O WhatsApp, por outro lado, prioriza a simplicidade. A configuração é rápida e fácil, exigindo apenas um número de telefone e verificação. A interface é minimalista, com os chats exibidos à esquerda e a conversa ativa à direita no desktop.

O aplicativo móvel oferece um layout clean com abas fáceis de usar para chamadas e atualizações de status. A criação de grupos é simples, e o WhatsApp Business adiciona catálogos de produtos à interface familiar. Tanto o aplicativo principal quanto o WhatsApp Business oferecem opções de personalização para os planos de fundo do chat.

🏆 Vencedor: WhatsApp. Qualquer pessoa pode configurar o WhatsApp em poucos minutos e começar a conversar. O Slack leva mais tempo — você precisa de um e-mail profissional, convidar membros e configurar um espaço de trabalho primeiro, o que muitas vezes leva os usuários a escolherem alternativas mais fáceis.

Recurso nº 2: Comunicação empresarial

O Slack foi projetado para uma comunicação eficiente em equipe. Ele oferece recursos como formatação de mensagens, organização e agendamento. Também oferece opções para gerenciar grupos com canais públicos ou privados, permissões personalizadas e funções dos membros.

Ele oferece chamadas de voz e vídeo individuais com compartilhamento de tela, anotações e gravação para reuniões. No entanto, reuniões maiores exigem planos pagos.

O WhatsApp se concentra em mensagens rápidas e confiáveis, com confirmadores de leitura, indicadores de digitação e chamadas de voz e vídeo nítidas. Embora a versão para desktop agora inclua chamadas e compartilhamento de tela, ela pode apresentar falhas e carece de recursos colaborativos, como anotações durante as chamadas.

O aplicativo Business oferece mensagens automáticas, respostas rápidas e etiquetas para organizar as conversas. Os grupos podem ser grandes, com até 1.024 membros, e incluem ferramentas como controles de administrador, enquetes e listas de difusão. O WhatsApp também oferece perfis verificados, estatísticas de mensagens e suporte a vários dispositivos para gerenciar conversas com clientes em diferentes dispositivos.

🏆 Vencedor: Empate. O Slack é ótimo para equipes, especialmente empresas de tecnologia, que trabalham juntas em um único espaço. Para vendas e gerenciamento de muitos chats com clientes, o WhatsApp é mais rápido e economiza tempo na organização.

Recurso nº 3: Notificações

O Slack oferece amplo controle sobre as notificações, permitindo que você escolha quais alertas receber e personalize suas configurações. Você pode definir horários específicos para as notificações ou receber alertas no celular quando estiver inativo no computador. Para trabalhar com concentração, você pode usar o modo “Não perturbe” para pausar temporariamente as notificações.

O sistema de notificações do WhatsApp é mais simples, mas ainda oferece algumas opções de personalização. Você pode optar por receber notificações para conversas individuais, conversas em grupo e chamadas, e até mesmo selecionar tons de notificação ou toques personalizados.

O aplicativo mostra o status de entrega e leitura das mensagens, e os usuários Business podem configurar notificações prioritárias e respostas automáticas. Para momentos de silêncio, você pode silenciar bate-papos, grupos ou chamadas por períodos prolongados.

🏆 Vencedor: Slack. Com mais opções de personalização, o Slack é mais adequado para ambientes de trabalho agitados. Você não encontra essa profundidade e flexibilidade na simplicidade do WhatsApp.

Recurso nº 4: Compartilhamento e armazenamento de arquivos

O Slack simplifica o compartilhamento de arquivos para equipes remotas, permitindo que você compartilhe arquivos de até 10 GB a partir do seu dispositivo ou de aplicativos como o Dropbox. Ele salva e arquiva automaticamente arquivos, mensagens e mídias na nuvem. O espaço de armazenamento varia de acordo com o plano: a versão gratuita oferece 5 GB e mantém os arquivos por 90 dias, enquanto os planos pagos oferecem 10 GB ou 20 GB por usuário.

O WhatsApp suporta o compartilhamento de arquivos de até 2 GB, incluindo PDFs, imagens, vídeos e GIFs. Ele também permite compartilhar contatos e localizações, mas não funciona com arquivos do Google Suite. O WhatsApp armazena mensagens, arquivos e mídia no seu celular, o que pode exigir backups manuais ou automáticos para evitar a perda de dados.

🏆 Vencedor: Slack. Arquivos de negócios costumam ser importantes e grandes. Usar o Slack para trocá-los sem se preocupar com questões de armazenamento faz sentido.

Recurso nº 5: Integrações

O Slack se integra a mais de 2.600 aplicativos, como Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira e Trello. Isso permite a automação de tarefas, o compartilhamento de arquivos e a visualização prévia diretamente nos canais. Os bots do Slack gerenciam atualizações e alertas; as equipes podem criar fluxos de trabalho ou aplicativos personalizados.

As integrações do WhatsApp concentram-se principalmente no atendimento ao cliente e nas vendas. As empresas podem sincronizar catálogos de produtos com o Facebook Shops, usar a API para conectar-se a sistemas de CRM e automatizar respostas ou fluxos de trabalho.

🏆 Vencedor: Slack. Sua equipe provavelmente já conta com um conjunto robusto de ferramentas essenciais para as operações diárias. O Slack se encaixa facilmente nesse conjunto, enquanto o WhatsApp pode ficar significativamente em desvantagem em comparação com suas alternativas.

Slack x WhatsApp no Reddit

Para entender o debate entre o Slack e o WhatsApp, consultamos o Reddit em busca de opiniões reais e mais autênticas — e os comentários são variados.

As pessoas gostam do Slack por como ele mantém tudo organizado, com todos os chats e discussões em um só lugar e fáceis de encontrar usando sua ferramenta de busca.

mrbkkt1, que administra um restaurante, diz:

O Slack me permitiu que todos os funcionários se comunicassem e mantivessem todas as mensagens em um único local organizado e conciso. Agora posso publicar agendas que as pessoas podem ver em seus celulares, em vez de enviar mensagens em grupo ou individualmente. Agora posso publicar memorandos online, em vez de imprimi-los e afixá-los.

O Slack me permitiu que todos os funcionários se comunicassem e mantivessem todas as mensagens em um único local organizado e conciso. Agora posso publicar agendas que as pessoas podem ver em seus celulares, em vez de enviar mensagens em grupo ou individualmente. Agora posso publicar memorandos online, em vez de imprimi-los e afixá-los.

Por outro lado, algumas pessoas preferem o WhatsApp por sua rapidez e praticidade, especialmente para trabalhos voltados para o cliente. Como comenta kevin4076,

Ao optar pelo Slack, você está obrigando seus clientes a baixar e configurar mais um aplicativo, enquanto eles provavelmente já têm o WhatsApp instalado. Por outro lado, optar pelo WhatsApp significaria menos complicações para seus clientes.

Ao optar pelo Slack, você está obrigando seus clientes a baixar e configurar mais um aplicativo, enquanto eles provavelmente já têm o WhatsApp instalado. Por outro lado, optar pelo WhatsApp significaria menos complicações para seus clientes.

A maioria das pessoas, no entanto, entende que os dois aplicativos atendem a diferentes necessidades de trabalho. Assim, em vez de tirar conclusões precipitadas, muitos usuários do Reddit, como o fumo7887, consideram primeiro a finalidade.

Qual é o uso? Toda ferramenta tem seus prós e contras, mas depende do que você quer usar. Grupo de amigos? Colegas de trabalho? Vizinhos? Comunidade aberta?

Qual é o uso? Toda ferramenta tem seus prós e contras, mas depende do que você quer usar. Grupo de amigos? Colegas de trabalho? Vizinhos? Comunidade aberta?

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Slack e ao WhatsApp

O Slack e o WhatsApp são ótimos para manter as equipes conectadas, mas a maioria dos locais de trabalho precisa de mais do que apenas um aplicativo de chat. Alternar entre ferramentas de comunicação, projetos e tarefas pode se tornar confuso e desperdiçar um tempo valioso.

É aí que entra o ClickUp!

É mais do que apenas uma ferramenta de comunicação — é o aplicativo completo para o trabalho —, reunindo gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em um só lugar, com tecnologia de IA de última geração para automação e pesquisa mais inteligentes.

Veja como o ClickUp pode mudar a sua forma de trabalhar:

Vantagem nº 1 do ClickUp: converse para melhorar o trabalho em equipe

O ClickUp Chat é uma ferramenta integrada que combina mensagens com gerenciamento de projetos. Ele foi projetado para otimizar seu fluxo de trabalho, trazendo as conversas diretamente para o seu centro de trabalho.

Ao contrário do Slack ou do WhatsApp, onde as conversas muitas vezes ficam enterradas ou desconectadas das tarefas reais, o ClickUp Chat vincula as discussões a itens e projetos passíveis de ação, tornando o trabalho em equipe mais integrado.

Com a ajuda da IA nativa do ClickUp, ele combina gerenciamento de projetos e conhecimento em uma única entidade, conectando facilmente conversas a tarefas, documentos e projetos, tornando a comunicação da equipe (e a colaboração em tempo real ) uma parte natural do seu fluxo de trabalho existente.

Os recursos do ClickUp Chat permitem que você:

Converse diretamente nos Espaços ou nas Listas para manter as discussões vinculadas às tarefas ou projetos certos

Transforme qualquer mensagem de chat em uma tarefa com um clique, capturando o contexto e criando tarefas automaticamente, para que nada importante seja esquecido

Use o AI CatchUp para resumir as conversas perdidas e o AI CleanUp para extrair itens de ação das mensagens, ajudando você a manter o foco e evitar a sobrecarga de informações

Colabore ao vivo com videochamadas e compartilhamento de tela através do SyncUps . Ele permite que você converse com 200 pessoas ao mesmo tempo, vincule tarefas e as atribua aos seus colegas de equipe, agende reuniões e até mesmo verifique a carga de trabalho da equipe diretamente no chat

Compartilhe atualizações e arquivos, vinculando-os diretamente aos projetos

Além disso, se você precisar dar uma olhada rápida nos seus projetos enquanto conversa, pode alternar para a visualização do projeto e manter suas discussões atualizadas.

Vantagem nº 2 do ClickUp: registre conversas para comunicação em tempo real

Trabalhe de forma assíncrona com o ClickUp Clips Grave sua tela com o ClickUp Clips e compartilhe com sua equipe para discussões aprofundadas

Seja para documentar processos, explicar etapas de solução de problemas ou fornecer atualizações sobre projetos, o ClickUp Clips permite que você capture tudo em um vídeo, com ou sem imagens da webcam para fornecer mais contexto.

Depois que o vídeo é gravado, ele é transcrito automaticamente usando o ClickUp Brain. Isso significa que você não perderá nada do vídeo. Você pode pesquisar rapidamente palavras-chave na transcrição para encontrar as partes importantes imediatamente.

Você pode então anexar esses clipes a tarefas e projetos ou compartilhá-los com colegas de equipe para manter todos alinhados. Sua equipe também pode:

Deixe seus comentários diretamente no vídeo para um feedback rápido

Transforme os clipes em tarefas para transformar ideias em resultados

Acesse todos os clipes gravados em um local centralizado chamado Clips Hub

Leia também: Os melhores softwares de compartilhamento de tela para reuniões remotas

Atribua tarefas e responsabilidades a membros específicos com os Comentários Atribuídos

Sejam Clips ou mensagens no Chat, você pode transformar qualquer um deles em tarefas executáveis e atribuí-las a membros específicos da equipe com o recurso Comentários Atribuídos do ClickUp. Dessa forma, cada tarefa ou solicitação tem um responsável claro, e nada fica de lado.

Quando você tem todos os comentários atribuídos em um único local centralizado, fica fácil acompanhar o progresso e manter o controle das prioridades. Você pode converter os comentários em tarefas e garantir que seus projetos continuem avançando sem perder detalhes importantes.

📮ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação em equipe. Embora ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens costumam se espalhar por vários canais, threads ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus threads de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicas, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis.

Vantagem nº 4 do ClickUp: colaboração em tempo real

Dê vida às suas ideias anotando-as nos Quadros Brancos do ClickUp e colabore visualmente com sua equipe de qualquer lugar

Em vez de procurar um quadro branco vazio no escritório, basta usar os Quadros Brancos do ClickUp para fazer um brainstorming online.

Esta tela digital permite que sua equipe faça brainstorming, colabore e transforme ideias em ação, não importa onde você esteja. Com ferramentas como desenho à mão livre e criação de formas, você pode dar vida aos seus conceitos e mapear fluxos de trabalho ou processos para obter o máximo de clareza.

Monitore a atividade dos membros da sua equipe em tempo real com a Detecção de Colaboração do ClickUp

Quando suas ideias estiverem prontas para avançar, você pode transformá-las instantaneamente em tarefas e atribuí-las aos membros certos da equipe. Você também pode acompanhar de perto as atividades deles em tempo real com a Detecção de Colaboração do ClickUp.

Você pode ver quando sua equipe visualiza ou edita tarefas, criando um ambiente de trabalho mais conectado e eficiente. Isso mantém as equipes sincronizadas com atualizações instantâneas sobre tarefas compartilhadas e reduz as conversas constantes de vai-e-vem, já que todos sabem quem está trabalhando em quê.

Além disso, se você já usa o Slack e ainda quer aproveitar as vantagens do ClickUp, basta usar a integração do ClickUp com o Slack, e pronto.

Mantenha-se conectado à sua equipe com o ClickUp!

Tanto o Slack quanto o WhatsApp são ótimos para mensagens instantâneas e para se manter conectado com suas equipes.

O Slack cuida de todas as suas necessidades profissionais, reunindo equipes e organizando todas as suas mensagens e arquivos em um só lugar. Já o WhatsApp adiciona um toque pessoal à comunicação da equipe por meio de bate-papos e chamadas instantâneas.

Mas e se você quiser algo que seja uma mistura dos dois? Algo que você possa usar para conversar e resolver tarefas.

A solução é o ClickUp, uma plataforma de produtividade abrangente que reúne tudo o que você precisa em um só lugar, incluindo comunicação.

Experimente o ClickUp hoje mesmo.