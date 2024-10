15 melhores plataformas de bate-papo para 2024

Imagine ir a uma festa em que cada grupo fala um idioma diferente - equipes de vendas e marketing em um canto, suporte ao cliente no outro e amigos conversando do outro lado da sala.

Atualmente, as plataformas de bate-papo se assemelham a essa festa.

Há uma plataforma para cada finalidade, e é difícil saber qual delas usar e quando.

Depois de explorar a maioria delas, compilei uma lista das melhores plataformas de bate-papo para qualquer conversa - seja no trabalho, conversando com amigos ou atendendo a consultas de clientes.

O que você deve procurar nas plataformas de bate-papo?

De acordo com a Forbes, quase 50% dos funcionários afirmam que a falta de comunicação prejudica sua produtividade.

Portanto, para tirar o máximo proveito da sua plataforma de bate-papo, aqui estão alguns recursos que você pode ter em mente ao integrar a sua próxima solução.

Suporte omnichannel : Procure plataformas de bate-papo que integrem vários canais de comunicação - e-mail, bate-papo ao vivo, mídia social e SMS

: Procure plataformas de bate-papo que integrem vários canais de comunicação - e-mail, bate-papo ao vivo, mídia social e SMS Widgets de bate-papo personalizáveis : Sua plataforma de bate-papo deve corresponder à sua marca - widgets de bate-papo personalizáveis e outros recursos ajudam a trazer um nível de personalização à sua experiência

: Sua plataforma de bate-papo deve corresponder à sua marca - widgets de bate-papo personalizáveis e outros recursos ajudam a trazer um nível de personalização à sua experiência Automação e chatbots : Automatizar tarefas repetitivas, como responder a perguntas frequentes ou encaminhar mensagens, economiza tempo e melhora a produtividade da equipe

: Automatizar tarefas repetitivas, como responder a perguntas frequentes ou encaminhar mensagens, economiza tempo e melhora a produtividade da equipe Integração com o CRM : Uma plataforma de bate-papo bem integrada ajuda a centralizar as informações do cliente, facilitando o rastreamento das interações, o monitoramento do progresso do caso e a construção de relacionamentos mais fortes

: Uma plataforma de bate-papo bem integrada ajuda a centralizar as informações do cliente, facilitando o rastreamento das interações, o monitoramento do progresso do caso e a construção de relacionamentos mais fortes Monitoramento em tempo real: A capacidade de monitorar o comportamento do visitante e analisar os bate-papos em tempo real melhora a satisfação do cliente e fornece insights sobre as preferências do cliente

As 15 melhores plataformas de bate-papo

Agora que sabemos quais recursos devemos ter em mente ao selecionar plataformas de chat para mensagens instantâneas, vou compartilhar minha lista dos principais concorrentes:

1. ClickUp (Melhor ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos)

Todos nós já passamos por isso - tarefas dispersas, conversas perdidas e arquivos que parecem desaparecer no vazio digital. Procurá-los é como se aventurar em uma toca de coelho, apenas para ressurgir horas depois sem nada para mostrar além de frustração. ClickUp é o antídoto para esse caos.

Projetado para equipes de qualquer tamanho (sim, mesmo aquelas em continentes diferentes), o ClickUp coloca ordem na loucura com recursos personalizáveis que aumentam a colaboração da equipe, economizam tempo e mantêm todos em sincronia - literalmente.

Precisa centralizar todas essas conversas dispersas? Entre no Visualização de bate-papo do ClickUp o ClickUp Chat é o único aplicativo de bate-papo do ClickUp, onde todas as suas discussões importantes finalmente se encontram em um único local conveniente. Converse com sua equipe diretamente na tarefa ou nos documentos relevantes para que todos tenham contexto!

Com Comentários atribuídos no ClickUp com o ClickUp, os comentários e o feedback se transformam em tarefas rastreáveis que não se perdem. E isso é só o começo.

melhores recursos do #### ClickUp

Múltiplas integrações : Reúna tudo em um só lugar sem precisar trocar de aplicativo constantemente. Com mais de1.000 integrações com ferramentas de trabalho como Slack, Zoom, Google Workspace e Microsoft Office - todos os seus melhores amigos no local de trabalho são bem-vindos aqui.

: Reúna tudo em um só lugar sem precisar trocar de aplicativo constantemente. Com mais de1.000 integrações com ferramentas de trabalho como Slack, Zoom, Google Workspace e Microsoft Office - todos os seus melhores amigos no local de trabalho são bem-vindos aqui. Rastreamento de metas : Mantenha sua equipe focada nos OKRs (Objetivos e principais resultados) com oMetas do ClickUp. Você pode definir, monitorar e eliminar metas enquanto acompanha o progresso em tempo real, seja atingindo marcos de marketing ou lançando um novo produto

: Mantenha sua equipe focada nos OKRs (Objetivos e principais resultados) com oMetas do ClickUp. Você pode definir, monitorar e eliminar metas enquanto acompanha o progresso em tempo real, seja atingindo marcos de marketing ou lançando um novo produto Comentários atribuídos: Garanta que nenhum feedback seja perdido na tradução comComentários atribuídos ao ClickUp em documentos, tarefas e quadros brancos. Tem um comentário específico para Sarah, do marketing, sobre o novo texto do anúncio? Basta @mencioná-la no documento e voilà-comunicação instantânea

Colabore efetivamente com sua equipe usando o ClickUp para criar documentos, atribuir tarefas e monitorar o progresso do projeto

Edição de documentos em tempo real : Aproveite a colaboração em tempo real emDocumentos do ClickUp para editar documentos simultaneamente com vários membros da equipe sem o pesadelo do controle de versão. Chega de "Quem editou isso?"

: Aproveite a colaboração em tempo real emDocumentos do ClickUp para editar documentos simultaneamente com vários membros da equipe sem o pesadelo do controle de versão. Chega de "Quem editou isso?" Recurso de bate-papo integrado: Tenha conversas instantâneas e em tempo real encadeadas diretamente em tarefas, documentos e projetos com oBate-papo do ClickUp. Porque aquelas intermináveis conversas por e-mail eram coisa da década passada!

Use o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, vincular recursos e trabalhar em conjunto em um só lugar

Grave e compartilhe instruções: Grave sua tela, capture vídeos e envie instruções detalhadas para sua equipe comClipes do ClickUpo ClickUp Clips é o recurso definitivo para aqueles momentos em que "não consigo explicar isso pelo bate-papo". Confie em mim, é a solução perfeita para evitar que você se perca na tradução

Grave sua tela, capture vídeos e envie instruções detalhadas para sua equipe comClipes do ClickUpo ClickUp Clips é o recurso definitivo para aqueles momentos em que "não consigo explicar isso pelo bate-papo". Confie em mim, é a solução perfeita para evitar que você se perca na tradução Mais de 1000 modelos para escolher: Comece a trabalhar rapidamente com os modelos prontos para usoModelos do ClickUp para tudo, desde a integração de clientes até a colaboração internacional. Precisa de uma configuração rápida para uma campanha de marketing? Há um modelo para isso. Tem uma equipe internacional gerenciando o lançamento de um produto? Também há um modelo para isso

Adicione feedback diretamente aos seus clipes do ClickUp com comentários no vídeo

Aqui está Alfred Titus, gerente de suporte administrativo da Brighten A Soul Foundation, resumindo perfeitamente a experiência do ClickUp:

Para qualquer organização com dificuldades para gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com esse software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Alfred Titus, Gerente de Suporte Administrativo, Brighten A Soul Foundation

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, o ClickUp tem uma curva de aprendizado. Mas aqui está a melhor parte: O processo de integração é tranquilo e, quando você pegar o jeito, será imbatível. 🏃🏻‍♂️

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Slack (melhor para comunicação em equipe e integração de fluxo de trabalho)

via Folga Como o ClickUp, o Slack é um aplicativo de bate-papo de produtividade que oferece às empresas um local central para tudo, desde discussões até colaboração.

Uma das vantagens de usar o Slack são suas mais de 2.600 integrações (sim, é verdade).

Portanto, se você se integrar a essa plataforma de bate-papo, ela provavelmente será compatível com todos os aplicativos de negócios que você já usa. Gerenciamento de projetos do Slack reside em sua capacidade de armazenar e organizar toda a comunicação - para sempre (bem, quase). Quer seja um bate-papo individual, uma reunião em grupo ou até mesmo mensagens trocadas durante o Slack Huddles (seu recurso de chamada rápida de áudio e vídeo), tudo fica em um só lugar para fácil acesso.

Melhores recursos do Slack

Aqui estão alguns dos recursos que considero muito úteis para uma equipe de alto desempenho como a minha (e provavelmente a sua):

Conversas organizadas : Mantenha as conversas organizadas com comentários encadeados. Perfeito para quando você precisa chamar alguém no meio de uma discussão

: Mantenha as conversas organizadas com comentários encadeados. Perfeito para quando você precisa chamar alguém no meio de uma discussão Contato instantâneo : Use o Slack Huddles para reuniões espontâneas de voz ou vídeo, eliminando a necessidade de aplicativos externos como o Zoom ou o Teams

: Use o Slack Huddles para reuniões espontâneas de voz ou vídeo, eliminando a necessidade de aplicativos externos como o Zoom ou o Teams Compartilhe arquivos facilmente : Compartilhe facilmente documentos por meio do Google Workspace ou de sua ferramenta de compartilhamento de arquivos favorita com o compartilhamento de arquivos por arrastar e soltar

: Compartilhe facilmente documentos por meio do Google Workspace ou de sua ferramenta de compartilhamento de arquivos favorita com o compartilhamento de arquivos por arrastar e soltar Colabore visualmente: Faça brainstorming e colabore com sua equipe com o Canvases, uma ferramenta de quadro branco integrada. Pense nela como a versão do Slack para planejamento criativo e interativo

Limitações do Slack

Caro : O Slack pode ser caro, especialmente em comparação com outros aplicativos ou plataformas de bate-papo ao vivo

: O Slack pode ser caro, especialmente em comparação com outros aplicativos ou plataformas de bate-papo ao vivo Plano gratuito limitado : Você está restrito a 90 dias de histórico de mensagens no plano gratuito

: Você está restrito a 90 dias de histórico de mensagens no plano gratuito É necessário um plano pago : Para acessar o histórico de mensagens mais antigas, você precisará de um plano pago

: Para acessar o histórico de mensagens mais antigas, você precisará de um plano pago Barra lateral desorganizada : À medida que as conversas se acumulam, a barra lateral esquerda pode parecer desorganizada

: À medida que as conversas se acumulam, a barra lateral esquerda pode parecer desorganizada Complexidade da pesquisa avançada: Embora poderosa, a pesquisa avançada do Slack pode ser difícil de dominar

Preços do Slack

Plano gratuito

Plano Pro : uS$ 7,25 por usuário por mês

: uS$ 7,25 por usuário por mês Business+ : uS$ 12,50 por usuário por mês

: uS$ 12,50 por usuário por mês Grade corporativa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

3. Intercom (melhor para envolvimento do cliente e mensagens personalizadas)

via Intercomunicação "Arrastar e soltar" é sua ideia de codificação avançada? Então diga olá para a Intercom, sua nova melhor amiga.

A personalização sem código da Intercom permite que até mesmo as pessoas menos experientes em tecnologia criem fluxos de trabalho eficientes. Ele usa recursos como objetos personalizados para criar estruturas de dados adaptadas às suas necessidades comerciais.

Melhores recursos do Intercom

Automação de fluxo de trabalho : Economize tempo e aumente a produtividade automatizando tarefas repetitivas com o mínimo de intervenção manual

: Economize tempo e aumente a produtividade automatizando tarefas repetitivas com o mínimo de intervenção manual Dados e análises : Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do cliente e os padrões de interação para tomar decisões de negócios mais inteligentes

: Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do cliente e os padrões de interação para tomar decisões de negócios mais inteligentes Chatbot : Use o widget de bate-papo para comunicação em tempo real com os visitantes do site, fornecendo suporte instantâneo e melhorando a eficiência do atendimento ao cliente

: Use o widget de bate-papo para comunicação em tempo real com os visitantes do site, fornecendo suporte instantâneo e melhorando a eficiência do atendimento ao cliente Integrações de terceiros : Conecte-se perfeitamente a uma ampla variedade de aplicativos para tornar seus fluxos de trabalho ainda mais fáceis

: Conecte-se perfeitamente a uma ampla variedade de aplicativos para tornar seus fluxos de trabalho ainda mais fáceis Objetos personalizados : Adapte suas estruturas de dados para atender a necessidades comerciais específicas

: Adapte suas estruturas de dados para atender a necessidades comerciais específicas Personalização sem código: Crie fluxos de trabalho personalizados sem precisar de um assistente técnico ao seu lado

Limitações da intercomunicação

Preços altos : Os planos da Intercom podem ser altos para pequenas empresas ou startups com orçamento limitado. Você precisará pesar os recursos em relação às suas necessidades

: Os planos da Intercom podem ser altos para pequenas empresas ou startups com orçamento limitado. Você precisará pesar os recursos em relação às suas necessidades Personalização de e-mail : Embora alguns usuários considerem a automação de e-mail da Intercom suficiente, outros acham que ela carece de flexibilidade e profundidade

: Embora alguns usuários considerem a automação de e-mail da Intercom suficiente, outros acham que ela carece de flexibilidade e profundidade Complexidade : Os processos de roteamento e automação de tíquetes de suporte podem parecer uma tentativa de resolver um cubo de Rubik - é possível, mas você precisará de paciência

: Os processos de roteamento e automação de tíquetes de suporte podem parecer uma tentativa de resolver um cubo de Rubik - é possível, mas você precisará de paciência Interface de usuário esmagadora : A interface do usuário pode ser um pouco assustadora à primeira vista, com uma curva de aprendizado que pode atrasar os novos usuários

: A interface do usuário pode ser um pouco assustadora à primeira vista, com uma curva de aprendizado que pode atrasar os novos usuários Problemas de suporte ao cliente: Ironicamente, alguns usuários relataram respostas lentas ou agentes pouco prestativos ao buscar suporte da própria equipe da Intercom

Preços da Intercom

Essencial : uS$ 39 por assento/mês

: uS$ 39 por assento/mês Avançado : uS$ 99 por assento/mês

: uS$ 99 por assento/mês Especialista: $139 por assento/mês

Intercom classificações e comentários

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.5/5

4. Tidio (melhor para bate-papo ao vivo e automação de chatbot)

via Tidio O Tidio combina software de bate-papo ao vivo e chatbots em uma única plataforma elegante, ajudando-o a interagir com os clientes, gerenciar consultas e aumentar as vendas - quer você esteja conversando com os clientes em tempo real ou deixando que os chatbots lidem com as perguntas frequentes.

Além disso, o Tidio se integra perfeitamente ao Facebook Messenger, Instagram e e-mail, reunindo todos os seus canais de comunicação em um só lugar.

Melhores recursos do Tidio

Comunicação unificada : Acompanhe as interações no chat ao vivo, no Messenger e nos e-mails, tudo em uma única página

: Acompanhe as interações no chat ao vivo, no Messenger e nos e-mails, tudo em uma única página Bate-papo em tempo real : Envolva os visitantes diretamente por meio de widgets de bate-papo personalizáveis, aumentando a satisfação do cliente e o tempo de resposta

: Envolva os visitantes diretamente por meio de widgets de bate-papo personalizáveis, aumentando a satisfação do cliente e o tempo de resposta Chatbots : Automatize as perguntas frequentes dos clientes com uma enorme seleção de chatbots que você pode personalizar para lidar com tudo, desde recomendações de produtos até consultas de suporte

: Automatize as perguntas frequentes dos clientes com uma enorme seleção de chatbots que você pode personalizar para lidar com tudo, desde recomendações de produtos até consultas de suporte Integrações profundas : Integre o Tidio com as principais plataformas de comércio eletrônico e vendas, tornando-o uma ferramenta de bate-papo versátil para a sua equipe

: Integre o Tidio com as principais plataformas de comércio eletrônico e vendas, tornando-o uma ferramenta de bate-papo versátil para a sua equipe Aplicativos para celular e desktop: Nunca perca o ritmo - responda aos clientes de qualquer lugar, esteja você em seu telefone ou computador

Limitações do Tidio

Suporte limitado a plataformas sociais : Embora o Tidio se destaque no Messenger e no Instagram, ele não se integra ao WhatsApp ou ao X (antigo Twitter), portanto, você está perdendo essas conexões rápidas

: Embora o Tidio se destaque no Messenger e no Instagram, ele não se integra ao WhatsApp ou ao X (antigo Twitter), portanto, você está perdendo essas conexões rápidas Atrasos nas notificações : Os usuários relataram que o Tidio pode ser lento para alertá-los sobre novos bate-papos, o que não é ideal quando a velocidade é fundamental

: Os usuários relataram que o Tidio pode ser lento para alertá-los sobre novos bate-papos, o que não é ideal quando a velocidade é fundamental Problema com uma única guia : Se você estiver gerenciando vários sites de comércio eletrônico, o Tidio coloca todas as suas mensagens em uma única guia. Parece prático até que fique um pouco cheio demais

: Se você estiver gerenciando vários sites de comércio eletrônico, o Tidio coloca todas as suas mensagens em uma única guia. Parece prático até que fique um pouco cheio demais Caro para escalonamento : O plano básico é acessível, mas os custos podem aumentar rapidamente com cada novo usuário ou quando as conversas gerenciadas excederem o limite do plano

: O plano básico é acessível, mas os custos podem aumentar rapidamente com cada novo usuário ou quando as conversas gerenciadas excederem o limite do plano Problemas com multitarefas : Os operadores não conseguem lidar com várias janelas de bate-papo sem perder as notificações - o que é lamentável para uma plataforma baseada em comunicação

: Os operadores não conseguem lidar com várias janelas de bate-papo sem perder as notificações - o que é lamentável para uma plataforma baseada em comunicação Suporte a idiomas: O Tidio não oferece amplo suporte multilíngue, o que pode ser um obstáculo para empresas globais

Preços do Tidio

**Plano gratuito

Plano inicial : uS$ 29/mês/100 conversações

: uS$ 29/mês/100 conversações Plano de crescimento : uS$ 59/mês/2000 conversas

: uS$ 59/mês/2000 conversas Plano Tidio+: uS$ 749/mês

Avaliações e resenhas do Tidio

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

5. LiveChat (melhor para atendimento ao cliente e suporte de vendas em tempo real)

via Chat ao vivo Imagine o seguinte: Você está administrando uma loja on-line, lidando com consultas de clientes sobre remessa, devoluções e promoções.

Com o LiveChat, você pode ver o que o cliente está digitando antes mesmo de ele clicar em enviar!

Combine isso com respostas predefinidas e mensagens detalhadas (você pode até adicionar GIFs e imagens divertidas), e seu atendimento ao cliente certamente receberá ótimas avaliações.

Melhores recursos do LiveChat

Visualização prévia da mensagem : Obtenha uma vantagem inicial sobre as consultas dos clientes vendo o que eles estão digitando antes de clicar em "enviar

: Obtenha uma vantagem inicial sobre as consultas dos clientes vendo o que eles estão digitando antes de clicar em "enviar Widgets de bate-papo personalizáveis : Personalize suas ferramentas de bate-papo de acordo com o tema e a marca do seu site

: Personalize suas ferramentas de bate-papo de acordo com o tema e a marca do seu site Respostas planejadas : Economize tempo com respostas predefinidas para perguntas comuns, pois ninguém gosta de digitar a mesma resposta 50 vezes por dia

: Economize tempo com respostas predefinidas para perguntas comuns, pois ninguém gosta de digitar a mesma resposta 50 vezes por dia Recursos orientados por IA : Automatize mensagens, reduza o tempo de resposta e melhore as interações com os clientes sem mexer um dedo

: Automatize mensagens, reduza o tempo de resposta e melhore as interações com os clientes sem mexer um dedo Mensagens ricas : Envie imagens, vídeos e até mesmo cartões de produtos diretamente no bate-papo para uma experiência mais interativa

: Envie imagens, vídeos e até mesmo cartões de produtos diretamente no bate-papo para uma experiência mais interativa Compartilhamento de arquivos e arquivos de bate-papo: Compartilhe documentos essenciais em tempo real e mantenha um registro de todas as conversas para facilitar o acesso posterior

Limitações do LiveChat

Tempo de atraso : Ocasionalmente, as mensagens de bate-papo podem ficar atrasadas, causando pequenos atrasos nas conversas, o que pode ser um incômodo quando a velocidade é fundamental

: Ocasionalmente, as mensagens de bate-papo podem ficar atrasadas, causando pequenos atrasos nas conversas, o que pode ser um incômodo quando a velocidade é fundamental Não há verificação ortográfica automática: Os agentes podem deixar passar um erro de digitação ocasional, pois não há corretor ortográfico automático

preços do #### LiveChat

Inicial : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Equipe : uS$ 41/mês por usuário

: uS$ 41/mês por usuário Empresa : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Empresa: Preço personalizado

LiveChat avaliações e comentários

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.6/5

6. Zendesk (melhor para suporte abrangente ao cliente e emissão de tíquetes)

via Zendesk Quer você seja uma pequena empresa ou uma empresa global, a plataforma de bate-papo da Zendesk tem algo para todos.

Você pode gerenciar e-mails, lidar com chats ao vivo, monitorar tíquetes de suporte e até mesmo ajudar a integrar seus funcionários.

Minha parte favorita é o sistema de tíquetes da Zendesk, que centraliza as solicitações de e-mail, chat, voz e canais de mensagens sociais em um único pacote.

Melhores recursos do Zendesk

Sistema de tíquetes : Converta solicitações de e-mail, chat, telefone e mídias sociais em tíquetes de suporte centralizados

: Converta solicitações de e-mail, chat, telefone e mídias sociais em tíquetes de suporte centralizados Bate-papo ao vivo e mensagens : Converse com os clientes em seu site ou por meio de aplicativos de mensagens como o WhatsApp Business e o Facebook Messenger

: Converse com os clientes em seu site ou por meio de aplicativos de mensagens como o WhatsApp Business e o Facebook Messenger Base de conhecimento : Crie e gerencie sua central de ajuda com artigos de perguntas frequentes, com suporte a mais de 40 idiomas para clientes globais

: Crie e gerencie sua central de ajuda com artigos de perguntas frequentes, com suporte a mais de 40 idiomas para clientes globais Relatórios e análises : Obtenha relatórios pré-criados para medir o desempenho da equipe e acompanhar as interações com os clientes

: Obtenha relatórios pré-criados para medir o desempenho da equipe e acompanhar as interações com os clientes Fóruns da comunidade : Crie fóruns em que os clientes possam interagir e solucionar os problemas uns dos outros, reduzindo a carga de trabalho da equipe de suporte

: Crie fóruns em que os clientes possam interagir e solucionar os problemas uns dos outros, reduzindo a carga de trabalho da equipe de suporte CRM de vendas: Aumente a produtividade das vendas centralizando as informações sobre os clientes e melhorandoa comunicação com sua equipe de vendas *Suporte multilíngue: Ofereça suporte ao cliente em vários idiomas para que nenhum cliente fique de fora

Limitações do Zendesk

Preço alto : Os recursos abrangentes da Zendesk têm um custo, especialmente para pequenas empresas ou startups com orçamentos limitados

: Os recursos abrangentes da Zendesk têm um custo, especialmente para pequenas empresas ou startups com orçamentos limitados Interface esmagadora : Com tantos recursos, a interface do usuário pode parecer um labirinto, e há uma curva de aprendizado acentuada

: Com tantos recursos, a interface do usuário pode parecer um labirinto, e há uma curva de aprendizado acentuada Integração limitada de comércio eletrônico: A Zendesk não é tão multifacetada com plataformas de comércio eletrônico como Shopify ou BigCommerce, o que pode ser um obstáculo para lojas on-line

Preços do Zendesk

Equipe Suite : uS$ 55 por agente/mês

: uS$ 55 por agente/mês Suite Growth : uS$ 89 por agente/mês

: uS$ 89 por agente/mês Suite Professional : $115 por agente/mês

: $115 por agente/mês Suite Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.4/5

7. HubSpot (melhor para CRM e automação de marketing com chat)

via HubSpot A Hubspot é uma plataforma de bate-papo popular para empresas de todos os tamanhos.

Ela oferece ferramentas para vendas, marketing e atendimento ao cliente. É possível armazenar até um milhão de contatos sem data de validade.

Isso é particularmente útil para quem gerencia centenas de planilhas bagunçadas.

Melhores recursos da HubSpot

Banco de dados de CRM : Armazene até 1 milhão de contatos e todas as suas interações em um só lugar, sem data de validade

: Armazene até 1 milhão de contatos e todas as suas interações em um só lugar, sem data de validade Painéis personalizados : Visualize seu pipeline de vendas e analise a situação de seus negócios

: Visualize seu pipeline de vendas e analise a situação de seus negócios Gerenciamento de tarefas : Gerencie e agende facilmente tarefas de divulgação, envie e-mails, defina lembretes e nunca perca um prazo

: Gerencie e agende facilmente tarefas de divulgação, envie e-mails, defina lembretes e nunca perca um prazo E-mail marketing : Use ferramentas de arrastar e soltar para criar e-mails personalizados ou escolha entre modelos predefinidos

: Use ferramentas de arrastar e soltar para criar e-mails personalizados ou escolha entre modelos predefinidos Integrações com o Gmail e o Outlook : Sincronize seu CRM com sua caixa de entrada, registre e-mails e acompanhe aberturas e cliques em tempo real

: Sincronize seu CRM com sua caixa de entrada, registre e-mails e acompanhe aberturas e cliques em tempo real Ferramentas de automação e fluxos de trabalho: Automatize os acompanhamentos, envie notificações personalizadas e envolva os leads sem levantar um dedo

Limitações da HubSpot

Os preços aumentam rapidamente : O plano gratuito da HubSpot é ótimo para iniciantes, mas, à medida que sua empresa cresce, os preços também aumentam rapidamente

: O plano gratuito da HubSpot é ótimo para iniciantes, mas, à medida que sua empresa cresce, os preços também aumentam rapidamente Contratos anuais : Uma vez que você está dentro, não há saída fácil. A HubSpot prende você a contratos anuais sem opção de rescisão antecipada

: Uma vez que você está dentro, não há saída fácil. A HubSpot prende você a contratos anuais sem opção de rescisão antecipada Os testes A/B são limitados : Você precisará pagar pelo plano Professional (US$ 800/mês) para ter acesso aos testes A/B

: Você precisará pagar pelo plano Professional (US$ 800/mês) para ter acesso aos testes A/B Não é ideal como uma ferramenta fragmentada: A HubSpot funciona melhor quando você a usa como uma plataforma completa. Se estiver procurando misturar e combinar ferramentas, talvez não seja a ferramenta ideal para você

Preços da Hubspot

Hub de Vendas : A partir de US$ 20/mês para dois usuários

: A partir de US$ 20/mês para dois usuários Marketing Hub : A partir de US$ 20/mês para 1.000 leads

: A partir de US$ 20/mês para 1.000 leads Service Hub : A partir de US$ 20/mês para dois usuários (inclui bate-papo ao vivo)

: A partir de US$ 20/mês para dois usuários (inclui bate-papo ao vivo) SuíteCRM: A partir de US$ 20/mês

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2 : 4.4/5

: 4.4/5 Capterra: 4.5/5

8. Olark (melhor para chat ao vivo e atendimento ao cliente para pequenas empresas)

via Olark Já sentiu que está perdendo clientes só porque eles não conseguiram encontrar o botão "Fale conosco" ou navegar pela sua seção de ajuda?

A plataforma de bate-papo ao vivo do Olark vem em seu socorro.

O Olark oferece caixas de bate-papo personalizáveis e recursos fáceis de usar, como ferramentas de bate-papo automatizadas, rastreamento de visitantes, transferência de bate-papo e compartilhamento de arquivos para empresas pequenas e em crescimento.

Melhores recursos do Olark

Personalização do widget de bate-papo : Personalize sua caixa de bate-papo de acordo com a aparência do seu site ou vá além com o PowerUp Non-Branded Chatbox

: Personalize sua caixa de bate-papo de acordo com a aparência do seu site ou vá além com o PowerUp Non-Branded Chatbox Ferramentas avançadas de bate-papo : Simplifique a comunicação com compartilhamento de arquivos, notificações na área de trabalho e transferências de bate-papo

: Simplifique a comunicação com compartilhamento de arquivos, notificações na área de trabalho e transferências de bate-papo Análise de bate-papo : Monitore o volume do bate-papo, adicione tags personalizadas e receba relatórios por e-mail diariamente, semanalmente ou mensalmente

: Monitore o volume do bate-papo, adicione tags personalizadas e receba relatórios por e-mail diariamente, semanalmente ou mensalmente Mensagens automatizadas : Envolva os visitantes de forma proativa com saudações automáticas, roteamento de bate-papo e respostas predefinidas para economizar o tempo da sua equipe

: Envolva os visitantes de forma proativa com saudações automáticas, roteamento de bate-papo e respostas predefinidas para economizar o tempo da sua equipe Bate-papo direcionado: Alcance o cliente certo no momento certo com o rastreamento de visitantes e acionadores de bate-papo

Limitações do Olark

Integrações limitadas : Embora o Olark se conecte com algumas ferramentas de CRM e de helpdesk, suas integrações são menores em comparação com outras plataformas de bate-papo ao vivo

: Embora o Olark se conecte com algumas ferramentas de CRM e de helpdesk, suas integrações são menores em comparação com outras plataformas de bate-papo ao vivo Caixa de bate-papo básica : Se você estiver procurando por recursos chamativos, como emojis ou GIFs, o bate-papo somente de texto do Olark pode parecer um pouco simples

: Se você estiver procurando por recursos chamativos, como emojis ou GIFs, o bate-papo somente de texto do Olark pode parecer um pouco simples PowerUps podem se somar: Recursos personalizados, como Visitor Insights e Co-browsing, exigem taxas adicionais, o que torna o Olark caro para empresas menores

Preços do Olark

Plano padrão : uS$ 29/mês por assento

: uS$ 29/mês por assento Plano Pro: Preços personalizados

Olark ratings and reviews

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.5/5

9. Re:Amaze (Melhor para suporte ao cliente multicanal e integração de helpdesk)

via Re:Amaze Você já sentiu que está tentando equilibrar um milhão de tarefas de suporte ao cliente ao mesmo tempo? E-mails, bate-papo ao vivo, mídias sociais e talvez até mesmo uma seção de perguntas frequentes do cliente - isso pode se tornar uma sobrecarga rapidamente.

Os widgets de bate-papo personalizáveis, a integração com CRM e os fluxos de trabalho automatizados do Re:amaze são, bem, "incríveis" para as equipes!

Melhores recursos do Re:amaze

Suporte omnicanal : Gerencie tíquetes de suporte de bate-papo ao vivo, e-mail, mídia social, SMS, VOIP e até mesmo bases de conhecimento de perguntas frequentes em uma plataforma unificada

: Gerencie tíquetes de suporte de bate-papo ao vivo, e-mail, mídia social, SMS, VOIP e até mesmo bases de conhecimento de perguntas frequentes em uma plataforma unificada Fluxos de trabalho automatizados : Acelere os tempos de resposta e aumente a produtividade automatizando tarefas repetitivas, como classificação de tíquetes e respostas

: Acelere os tempos de resposta e aumente a produtividade automatizando tarefas repetitivas, como classificação de tíquetes e respostas Widgets de bate-papo personalizáveis : Personalize seus widgets de bate-papo para combinar com a estética de sua marca e envolver seus clientes com estilo

: Personalize seus widgets de bate-papo para combinar com a estética de sua marca e envolver seus clientes com estilo Monitoramento em tempo real : Acompanhe os visitantes ao vivo em seu site e inicie bate-papos proativos, oferecendo suporte antes mesmo que os clientes o solicitem

: Acompanhe os visitantes ao vivo em seu site e inicie bate-papos proativos, oferecendo suporte antes mesmo que os clientes o solicitem Ferramentas de colaboração em equipe : Atribua tarefas, adicione notas internas e colabore de forma eficiente com sua equipe em consultas de clientes

: Atribua tarefas, adicione notas internas e colabore de forma eficiente com sua equipe em consultas de clientes Análises e relatórios : Meça o desempenho, os tempos de resposta e a satisfação do cliente com relatórios detalhados

: Meça o desempenho, os tempos de resposta e a satisfação do cliente com relatórios detalhados Suporte multimídia: Manipule facilmente anexos, sejam eles imagens, vídeos ou arquivos

Limitações do Re:amaze

Curva de aprendizado mais rápida : Com tantos recursos, as equipes menores podem achar que é difícil começar a usar

: Com tantos recursos, as equipes menores podem achar que é difícil começar a usar Interface complicada : A interface poderia ser um pouco mais simplificada - tarefas simples podem, às vezes, exigir muitos cliques

: A interface poderia ser um pouco mais simplificada - tarefas simples podem, às vezes, exigir muitos cliques Limitações do chatbot : Ocasionalmente, o chatbot não percebe a intenção do cliente, o que leva a respostas incompatíveis

: Ocasionalmente, o chatbot não percebe a intenção do cliente, o que leva a respostas incompatíveis Não há integração com o WhatsApp : Apesar de sua versatilidade, o Re:amaze ainda não é compatível com o WhatsApp

: Apesar de sua versatilidade, o Re:amaze ainda não é compatível com o WhatsApp Suporte a idiomas: O Re:amaze não oferece suporte integrado para idiomas populares como o espanhol

Preços do Re:amaze

Básico : uS$ 29 por membro da equipe/mês

: uS$ 29 por membro da equipe/mês Pro : uS$ 49 por membro da equipe/mês

: uS$ 49 por membro da equipe/mês Plus: $69 por membro da equipe/mês

Re:amaze ratings and reviews

G2 : 4.6/5

: 4.6/5 Capterra: 4.8/5

10. LiveAgent (melhor solução completa de helpdesk e bate-papo ao vivo)

via LiveAgent E se você pudesse rastrear e responder às consultas dos clientes em vários canais, sem precisar suar muito?

Essa é a vantagem que você obtém quando se junta ao LiveAgent.

Além disso, além de centralizar o suporte, o LiveAgent permite que você monitore os visitantes do seu site em tempo real.

Melhores recursos do LiveAgent

Chamadas de vídeo integradas : Converse cara a cara com os clientes diretamente da plataforma

: Converse cara a cara com os clientes diretamente da plataforma Sistema de tickets : Converta as solicitações dos clientes de qualquer canal - e-mail, mensagens sociais, chat ao vivo e outros - em tíquetes para facilitar o gerenciamento

: Converta as solicitações dos clientes de qualquer canal - e-mail, mensagens sociais, chat ao vivo e outros - em tíquetes para facilitar o gerenciamento Suporte multicanal : Trate as consultas dos clientes por e-mail, chat ao vivo, telefone, chamadas de vídeo e até mesmo fóruns, tudo em um só lugar

: Trate as consultas dos clientes por e-mail, chat ao vivo, telefone, chamadas de vídeo e até mesmo fóruns, tudo em um só lugar Monitoramento do site: Acompanhe como os visitantes interagem com seu site e ofereça convites de bate-papo personalizados em tempo real

limitações do #### LiveAgent

Integrações limitadas : Embora o LiveAgent se destaque no gerenciamento de comunicação, ele poderia usar mais opções de integração com outras ferramentas de negócios

: Embora o LiveAgent se destaque no gerenciamento de comunicação, ele poderia usar mais opções de integração com outras ferramentas de negócios Não há chatbots com IA: Ao contrário de alguns concorrentes, o LiveAgent não oferece chatbots com IA para respostas automatizadas, o que pode reduzir o tempo de resposta para consultas comuns

Preços do LiveAgent

**Gratuito para sempre

Plano Pequeno: $9/mês por usuário.

$9/mês por usuário. Plano Médio : uS$ 29/mês por usuário.

: uS$ 29/mês por usuário. Large Plan : uS$ 49/mês por usuário.

: uS$ 49/mês por usuário. Plano Enterprise: uS$ 69/mês por usuário

Avaliações e resenhas do LiveAgent

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

11. ClickDesk (melhor para bate-papo ao vivo e suporte por voz)

Via ClickDesk Já desejou poder conversar com seus clientes e, ao mesmo tempo, permitir que eles façam uma chamada, sem sair da mesma plataforma?

Conheça o ClickDesk, a popular combinação de bate-papo ao vivo e suporte por voz.

Eu o experimentei recentemente e gostei de como ele combinava conversas em tempo real, suporte por voz e integração de mídia social em uma única plataforma.

Melhores recursos do ClickDesk

Bate-papo ao vivo e suporte por voz: Gerencie o bate-papo ao vivo e as chamadas de voz com os clientes diretamente da plataforma, oferecendo a eles várias maneiras de obter suporte

Gerencie o bate-papo ao vivo e as chamadas de voz com os clientes diretamente da plataforma, oferecendo a eles várias maneiras de obter suporte Integração com mídias sociais: Permita que os clientes se conectem pelo Facebook e X (antigo Twitter) para obter ainda mais flexibilidade de comunicação

Permita que os clientes se conectem pelo Facebook e X (antigo Twitter) para obter ainda mais flexibilidade de comunicação Análise em tempo real: Monitore o desempenho do chat e o comportamento dos visitantes com dados em tempo real para melhorar o suporte ao cliente e aumentar o envolvimento

Monitore o desempenho do chat e o comportamento dos visitantes com dados em tempo real para melhorar o suporte ao cliente e aumentar o envolvimento Widget click-to-call: Permite chamadas de voz instantâneas pelo site com apenas um clique, ajudando os clientes a obter suporte imediato sem sair da página

Permite chamadas de voz instantâneas pelo site com apenas um clique, ajudando os clientes a obter suporte imediato sem sair da página Integração com aplicativos de terceiros: Integra-se perfeitamente com sistemas de CRM, ferramentas de marketing por e-mail e software de helpdesk para otimizar o gerenciamento de clientes

Limitações do ClickDesk

Recursos básicos de chatbot : O ClickDesk oferece automação limitada com chatbots, o que o torna menos robusto para lidar com consultas comuns sem agentes humanos

: O ClickDesk oferece automação limitada com chatbots, o que o torna menos robusto para lidar com consultas comuns sem agentes humanos Não há suporte para chamadas de vídeo: Embora a voz e o bate-papo ao vivo estejam disponíveis, o ClickDesk não tem chamadas de vídeo integradas, o que pode ser uma desvantagem para as equipes que precisam de interações face a face com os clientes

Preços do ClickDesk

Plano Lite: Gratuito

Gratuito Plano Pro: US$ 14,99/mês por agente

US$ 14,99/mês por agente Plano Plus: US$ 24,99/mês por agente

US$ 24,99/mês por agente Plano Enterprise: US$ 39,99/mês por agente

ClickDesk avaliações e comentários

G2: 3.8/5

Capterra: 3,4/5

12. Acquire (Melhor para suporte ao cliente com navegação conjunta e bate-papo por vídeo)

via Acquire.io Você sabe, o suporte ao cliente por vídeo deve crescer em 150% nos próximos anos. Quero dizer, isso faz sentido. Você não gostaria de poder fazer uma chamada de vídeo rápida com um cliente confuso ou compartilhar telas para resolver um problema em segundos?

A Acquire é uma plataforma que já está tirando o máximo proveito dessa tendência.

Seu bate-papo ao vivo com vídeo incorporado e suporte a VoIP o torna perfeito para o atendimento ao cliente em tempo real e face a face.

Melhores recursos do Acquire

Chamadas de vídeo e VoIP : Faça chamadas de vídeo unidirecionais ou bidirecionais e conecte-se com os clientes por meio de VoIP, tudo integrado à plataforma - sem downloads adicionais

: Faça chamadas de vídeo unidirecionais ou bidirecionais e conecte-se com os clientes por meio de VoIP, tudo integrado à plataforma - sem downloads adicionais Navegação conjunta e compartilhamento de tela : Interaja diretamente com o navegador do seu cliente, orientando-o por meio de formulários, cliques e decisões em tempo real

: Interaja diretamente com o navegador do seu cliente, orientando-o por meio de formulários, cliques e decisões em tempo real Visualização unificada do agente : Gerencie todas as conversas com seus clientes - do chat ao vivo aos chatbots - em um único painel para um suporte ao cliente perfeito

: Gerencie todas as conversas com seus clientes - do chat ao vivo aos chatbots - em um único painel para um suporte ao cliente perfeito Integração com a base de conhecimento: Sugira automaticamente artigos de ajuda durante os bate-papos, minimizando a necessidade de um agente ao vivo

Limitações do Acquire

Sem ferramentas de marketing de saída : O Acquire é excelente em bate-papo ao vivo, mas não tem os recursos de marketing de saída encontrados em outras plataformas de bate-papo

: O Acquire é excelente em bate-papo ao vivo, mas não tem os recursos de marketing de saída encontrados em outras plataformas de bate-papo Canais de marketing limitados: Nenhuma integração com o Facebook Messenger e opções básicas de SMS limitam seu potencial de marketing

Preços da Acquire

Plano de serviço : uS$ 500/mês, mais US$ 25 por agente/mês

: uS$ 500/mês, mais US$ 25 por agente/mês Plano de solução integrada: uS$ 2.000/mês, mais US$ 45 por agente/mês

Acquire classificações e resenhas

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: Não há avaliações suficientes

12. Facebook Messenger (melhor para comunicação com clientes de mídia social)

via Facebook Sejamos realistas: quase todo mundo já está no Facebook

3 bilhões de usuários ativos

para ser mais preciso. Então, por que não usar o Facebook Messenger como sua plataforma de suporte ao cliente?

Ele é gratuito, familiar e permite que você se conecte com seus clientes onde eles se sentem mais confortáveis.

Melhores recursos do Facebook Messenger

Compartilhamento de arquivos : Envie facilmente arquivos, documentos e imagens durante os bate-papos, da mesma forma que faria por e-mail - tornando a comunicação com o cliente mais rápida e tranquila

: Envie facilmente arquivos, documentos e imagens durante os bate-papos, da mesma forma que faria por e-mail - tornando a comunicação com o cliente mais rápida e tranquila Mensagens de voz e vídeo : Envie mensagens rápidas de voz ou vídeo para dar um toque mais personalizado quando o texto não for suficiente

: Envie mensagens rápidas de voz ou vídeo para dar um toque mais personalizado quando o texto não for suficiente Bots automatizados : Configure chatbots com IA para lidar com consultas comuns de clientes, coletar feedback e até mesmo promover seus serviços - perfeito para liberar sua equipe de suporte

: Configure chatbots com IA para lidar com consultas comuns de clientes, coletar feedback e até mesmo promover seus serviços - perfeito para liberar sua equipe de suporte Chats em grupo : Coordene-se com equipes ou clientes em tempo real configurando chats em grupo - ideal para comunicação baseada em projetos oucolaborações com clientes em tempo real *Compartilhamento de localização: Compartilhe sua localização em tempo real, o que é ótimo para empresas que gerenciam entregas ou serviços presenciais

: Coordene-se com equipes ou clientes em tempo real configurando chats em grupo - ideal para comunicação baseada em projetos oucolaborações com clientes em tempo real *Compartilhamento de localização: Compartilhe sua localização em tempo real, o que é ótimo para empresas que gerenciam entregas ou serviços presenciais Configurações de contato personalizadas: Personalize as cores do bate-papo para cada cliente ou silencie as conversas quando precisar de uma pausa

Limitações do Facebook Messenger

Nem todo mundo usa o Facebook : Ok, ao contrário da nossa introdução, algumas pessoas abandonaram as mídias sociais, portanto, talvez você ainda precise de uma plataforma de bate-papo ao vivo de backup

: Ok, ao contrário da nossa introdução, algumas pessoas abandonaram as mídias sociais, portanto, talvez você ainda precise de uma plataforma de bate-papo ao vivo de backup Expectativas de resposta instantânea: Os clientes esperam que você responda rapidamente. Felizmente, você pode definir o horário comercial para gerenciar as expectativas deles

Preços do Facebook Messenger

**Plano gratuito

Avaliações e resenhas do Facebook Messenger

G2 : 4.2/5

: 4.2/5 Capterra: 4.3/5

14. WhatsApp (melhor para mensagens de negócios e atendimento ao cliente)

via WhatsApp Eu uso o WhatsApp; você usa o WhatsApp; 50 milhões de empresas usam o WhatsApp.

O quê?

Sim, startups e empresas de todo o mundo estão migrando para o WhatsApp para se conectar com seu público.

Todos nós sabemos como ele funciona em um nível pessoal, mas como ele serve para uma empresa? Vamos descobrir.

Melhores recursos do WhatsApp

Perfil comercial : Crie um rosto profissional para sua empresa adicionando seu endereço comercial, site e muito mais. Um selo de verificação ao lado de seu nome ajuda a criar confiança com os clientes

: Crie um rosto profissional para sua empresa adicionando seu endereço comercial, site e muito mais. Um selo de verificação ao lado de seu nome ajuda a criar confiança com os clientes Respostas rápidas : Economize tempo configurando mensagens pré-escritas para perguntas frequentes. Basta pressionar "/" e selecionar a resposta rápida - não é necessário ficar digitando a mesma coisa várias vezes!

: Economize tempo configurando mensagens pré-escritas para perguntas frequentes. Basta pressionar "/" e selecionar a resposta rápida - não é necessário ficar digitando a mesma coisa várias vezes! Mensagens de saudação e de despedida : Cumprimente os clientes automaticamente e até mesmo envie mensagens de ausência quando você estiver off-line, pois as primeiras impressões são importantes e ninguém gosta de esperar

: Cumprimente os clientes automaticamente e até mesmo envie mensagens de ausência quando você estiver off-line, pois as primeiras impressões são importantes e ninguém gosta de esperar Etiquetas : Organize contatos e bate-papos com rótulos como "Novo cliente" ou "VIP", o que facilita a classificação rápida das conversas

: Organize contatos e bate-papos com rótulos como "Novo cliente" ou "VIP", o que facilita a classificação rápida das conversas Catálogos e coleções : Exiba seus produtos em catálogos. Os clientes podem navegar sem sair do WhatsApp

: Exiba seus produtos em catálogos. Os clientes podem navegar sem sair do WhatsApp Mensagens interativas: Adicione botões para respostas rápidas e chamadas para ação (CTAs) para facilitar a navegação. Chega de digitação manual - basta clicar e pronto!

Limitações do WhatsApp

Não há suporte para números VoIP : Infelizmente, o WhatsApp não oferece mais suporte a números VoIP. Você precisará de um cartão SIM físico

: Infelizmente, o WhatsApp não oferece mais suporte a números VoIP. Você precisará de um cartão SIM físico Uma única conta por dispositivo : Só é possível usar uma conta por dispositivo de cada vez, o que pode limitar o alcance para equipes maiores

: Só é possível usar uma conta por dispositivo de cada vez, o que pode limitar o alcance para equipes maiores Possibilidade de envio excessivo de mensagens : Cuidado para não enviar spam aos clientes com muitas mensagens - isso pode se tornar irritante rapidamente!

: Cuidado para não enviar spam aos clientes com muitas mensagens - isso pode se tornar irritante rapidamente! Ligado ao Facebook: Como o WhatsApp é propriedade do Facebook, isso pode ser um obstáculo para aqueles que desconfiam do gigante da mídia social

Preços do WhatsApp

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do WhatsApp

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

15. WeChat (melhor para comunicação global e integração de pagamentos móveis)

via WeChat Mais de um bilhões de pessoas usam o WeChat todos os meses. É uma plataforma poderosa para mensagens individuais e em grupo, promoções de marketing e suporte ao cliente.

Entretanto, como o WeChat é baseado na China, vamos descobrir como ele funcionará para sua empresa no exterior.

Melhores recursos do WeChat

Conta oficial do WeChat : Crie um perfil comercial verificado e interaja diretamente com seus clientes. É como ter seu mini site no WeChat. Você pode publicar artigos, fazer promoções e aumentar a credibilidade de sua marca

: Crie um perfil comercial verificado e interaja diretamente com seus clientes. É como ter seu mini site no WeChat. Você pode publicar artigos, fazer promoções e aumentar a credibilidade de sua marca Miniprogramas do WeChat : Crie miniprogramas para interagir com seu público sem que ele precise sair do aplicativo. Pense neles como aplicativos dentro do ecossistema WeChat para tudo, desde comércio eletrônico até atendimento ao cliente

: Crie miniprogramas para interagir com seu público sem que ele precise sair do aplicativo. Pense neles como aplicativos dentro do ecossistema WeChat para tudo, desde comércio eletrônico até atendimento ao cliente Lojas WeChat : Configure uma loja on-line diretamente no WeChat! Seus clientes podem navegar, comprar e até mesmo obter suporte ao cliente - tudo em um só lugar

: Configure uma loja on-line diretamente no WeChat! Seus clientes podem navegar, comprar e até mesmo obter suporte ao cliente - tudo em um só lugar Integração de pagamento : Permita transações perfeitas com pagamentos on-line por meio do WeChat Pay.

: Permita transações perfeitas com pagamentos on-line por meio do WeChat Pay. WeChat CRM : Colete dados sobre as interações e o comportamento dos clientes. Você pode acompanhar quando eles falam sobre sua marca, oferecer suporte e usar esses insights para ajustar sua estratégia de marketing

: Colete dados sobre as interações e o comportamento dos clientes. Você pode acompanhar quando eles falam sobre sua marca, oferecer suporte e usar esses insights para ajustar sua estratégia de marketing Transmissão ao vivo e canais do WeChat: Crie vídeos curtos e organize eventos de compras ao vivo para interagir com seu público

Limitações do WeChat

Configuração complicada : A configuração de uma conta oficial do WeChat pode ser complicada, especialmente para empresas não chinesas. Você precisará passar por alguns obstáculos e pagar uma taxa de verificação

: A configuração de uma conta oficial do WeChat pode ser complicada, especialmente para empresas não chinesas. Você precisará passar por alguns obstáculos e pagar uma taxa de verificação Vinculado à China : O WeChat é dominante na China, mas se sua empresa opera globalmente, você precisará de outras plataformas para alcançar clientes internacionais.

: O WeChat é dominante na China, mas se sua empresa opera globalmente, você precisará de outras plataformas para alcançar clientes internacionais. Personalização limitada: Embora a plataforma ofereça ferramentas poderosas, as opções de personalização para empresas são um pouco restritas em comparação com aplicativos autônomos

Preços do WeChat

Empresas no exterior: O preço começa em US$ 500, e há uma taxa de verificação adicional de US$ 99/ano

ClickUp: Bom para bate-papos, ainda melhor para comunicação

Vamos levar a conversa de volta ao que interessa: encontrar uma plataforma de bate-papo que atenda às suas necessidades e às metas da sua empresa.

Com tantas opções disponíveis, cada uma delas afirmando ser a melhor de alguma forma, o ClickUp se destaca por um motivo simples: ele oferece exatamente o que você precisa, sem complicações. Por que perder tempo (e dinheiro) com recursos que você nunca usará?

O ClickUp foi projetado para proporcionar a experiência mais eficiente de gerenciamento de projetos e está repleto de ferramentas que mantêm sua equipe e seus clientes satisfeitos.

Pronto para facilitar seus fluxos de trabalho? Suba a bordo e registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!