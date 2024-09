11 melhores alternativas ao WhatsApp para uma melhor comunicação

Você já se perguntou se o WhatsApp é realmente a melhor ferramenta de comunicação?

Muitas equipes recorrem a ele por familiaridade e onipresença - especialmente para equipes globais -, mas logo enfrentam desafios como preocupações com a segurança, recursos de trabalho limitados e a luta constante para separar os bate-papos pessoais dos profissionais. Se você já passou por isso, não está sozinho.

Tendo trabalhado com várias equipes que lidam exatamente com esses problemas, eu as ajudei a encontrar ferramentas mais adequadas para a comunicação empresarial. E fico feliz em compartilhar o que aprendi com você!

Minha equipe e eu compilamos uma lista das 11 melhores alternativas ao WhatsApp. Essas opções oferecem segurança mais forte, compartilhamento de arquivos mais suave e recursos avançados de colaboração para ajudar a simplificar seu trabalho e manter sua comunicação organizada.

Vamos mergulhar de cabeça!

**O que você deve procurar em uma alternativa ao WhatsApp?

Existe uma alternativa ideal para o aplicativo de mensagens para empresas que faça o trabalho com eficiência?

O principal objetivo de um aplicativo de mensagens é melhorar a colaboração no local de trabalho especialmente para equipes remotas e distribuídas. No entanto, ele também deve incluir recursos essenciais, como:

Criptografia de ponta a ponta : Sua escolhaaplicativo de bate-papo da equipe deve ter criptografia de ponta a ponta, garantindo que suas mensagens sejam seguras e acessíveis somente aos destinatários pretendidos

: Sua escolhaaplicativo de bate-papo da equipe deve ter criptografia de ponta a ponta, garantindo que suas mensagens sejam seguras e acessíveis somente aos destinatários pretendidos Compatibilidade entre plataformas : O aplicativo deve ser capaz de sincronizar perfeitamente entre dispositivos Android, iOS e desktop

: O aplicativo deve ser capaz de sincronizar perfeitamente entre dispositivos Android, iOS e desktop Compartilhamento de arquivos e suporte de mídia : Seja para compartilhar documentos ou enviar fotos e vídeos para um colega, o aplicativo deve ter recursos robustos de compartilhamento de arquivos

: Seja para compartilhar documentos ou enviar fotos e vídeos para um colega, o aplicativo deve ter recursos robustos de compartilhamento de arquivos Chamadas de voz e vídeo : É importante ter a capacidade de entrar em contato com os colegas por meio de mensagens de voz ou chamadas de vídeo rápidas para reuniões de standup ou atualizações da equipe

: É importante ter a capacidade de entrar em contato com os colegas por meio de mensagens de voz ou chamadas de vídeo rápidas para reuniões de standup ou atualizações da equipe Bate-papos em grupo e colaboração: Você deve ser capaz de gerenciar com eficiência os bate-papos em grupo e a colaboraçãocomunicação da equipe com controles administrativos. Embora a maioria dos serviços de mensagens ofereça recursos de bate-papo em grupo e chamadas de vídeo, é fundamental que a plataforma seja de fácil utilização e ofereça suporte a videoconferências em equipe sempre que possível.

As 11 melhores alternativas ao WhatsApp

Testei vários aplicativos de mensagens, cada um oferecendo recursos e funcionalidades exclusivos. Embora muitos tenham seus pontos fortes, nem todos são adequados para uma comunicação empresarial perfeita ou para experiências fáceis de usar. Para encontrar o serviço de mensagens certo para sua equipe, é essencial entender suas necessidades específicas e objetivos de comunicação .

Aqui está uma lista selecionada dos 11 melhores aplicativos alternativos ao WhatsApp. Se você está buscando mais privacidade, colaboração em grupo aprimorada ou uma nova abordagem para mensagens, essas opções se destacam por suas vantagens e funcionalidades distintas.

1. ClickUp (melhor para colaboração em equipe, mensagens instantâneas e compartilhamento de vídeo)

Minha equipe usa ClickUp o ClickUp é um aplicativo de mensagens e produtividade tudo em um para uma comunicação eficaz e para manter o controle dos projetos. O ClickUp é mais do que apenas um aplicativo de mensagens; é uma poderosa plataforma de colaboração que oferece uma variedade de recursos para otimizar seus fluxos de trabalho e gerenciar projetos.

Envie arquivos, links, vídeos, imagens e mensagens com rich text usando o recurso ClickUp Chat View

O recurso Visualização do bate-papo do ClickUp permite reunir todas as suas necessidades de mensagens em um só lugar. Por exemplo, sempre que preciso colaborar com minha equipe em um determinado documento, posso enviar mensagens ou marcá-los usando @menções para atribuir comentários. Eles podem então trabalhar no documento em tempo real e me manter informado nos bate-papos em grupo.

Modelo de mensagem instantânea do ClickUp

Se você quiser começar, aproveite o modelo pronto para uso modelos de planos de comunicação para gerenciar e monitorar suas discussões em grupo. Com o Modelo de mensagem instantânea do ClickUp você pode centralizar facilmente as conversas em várias plataformas em um só lugar. Isso ajuda:

Unificar as discussões e conversas da equipe em um só lugar

Priorizar as conversas que precisam de atenção urgente

Garantir que nenhuma mensagem seja perdida ou esquecida

Colabore, faça brainstorming e capture as ideias de sua equipe usando os quadros brancos Clickup

O ClickUp vem com poderosos recursos de colaboração. Com Quadros brancos do ClickUp com o ClickUp Whiteboards, posso realizar instantaneamente um brainstorming em grupo para um determinado tópico ou projeto. Isso me permite capturar as ideias da equipe, mapear tarefas vinculadas para que façam sentido lógico e converter essas anotações em tarefas para cada membro da equipe.

Esses recursos tornam o ClickUp uma alternativa altamente confiável ao WhatsApp e um poderoso aplicativo multifuncional software de comunicação interna .

Melhores recursos do ClickUp

Conecte-se com sua equipe por meio deChat do ClickUp. Envie mensagens, compartilhe arquivos e até mesmo crie tarefas diretamente do chat

Compartilhe facilmente vídeos ou orientações detalhadas na tela com sua equipe usando oClipes do ClickUpuma ferramenta para gravar sua tela e enviar mensagens de vídeo rápidas

e enviar mensagens de vídeo rápidas Compartilhe arquivos e documentos usando recursos de controle de acesso seguro com oClickUp Docsecolaborar em tempo real* Use o poder deCérebro ClickUpo assistente de IA, para levar sua criação de conteúdo, colaboração e comunicação para o próximo nível

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho diferentes para consolidar todas as suas discussões e comunicações em um só lugar

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem ter uma curva de aprendizado acentuada devido ao grande número de recursos disponíveis

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do espaço de trabalho por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Telegram (melhor para discussões em grandes grupos e compartilhamento seguro de arquivos)

via Telegrama O Telegram é uma alternativa ao WhatsApp conhecida por sua forte ênfase em privacidade e segurança. O Telegram é popularmente usado para compartilhar arquivos.

Seus recursos de segurança, como mensagens autodestrutivas e bate-papos secretos, são particularmente impressionantes. Até mesmo as mensagens comuns têm opções de privacidade aprimoradas que vão além do que o WhatsApp oferece.

Além disso, ele suporta bate-papos em grandes grupos, o que o torna perfeito para o gerenciamento de comunidades e adequado para interações mais amplas, além de chamadas em grupo e discussões internas da equipe.

Melhores recursos do Telegram

Obtenha um aplicativo de mensagens altamente seguro com criptografia de ponta a ponta, recursos de bate-papo secreto e muito mais para manter seus bate-papos privados

Crie grandes comunidades usando o Telegram, pois ele suporta bate-papos em grupo com até 200.000 membros

Armazene mensagens e arquivos na nuvem; acesse-os de vários dispositivos sem problemas

Personalize seu grupo ou chats usando temas e configurações de aparência

Limitações do Telegram

Embora o Telegram suporte chamadas de vídeo, os recursos não são tão avançados quanto os oferecidos por outros aplicativos

Preços do Telegram

**Gratuito

Telegram Premium: $4,99 por mês

Classificação e comentários do Telegram

G2: NA

NA Capítulo: 4.7/5 (6000+reviews)

3. Wire (Melhores recursos de segurança de nível empresarial)

via Fio O Wire é uma ótima alternativa ao WhatsApp para empresas que priorizam a confidencialidade e a conformidade.

Ele fornece criptografia de ponta a ponta em todos os canais de comunicação, incluindo mensagens, chamadas de vídeo e áudio e compartilhamento de arquivos. Isso o torna uma excelente opção para equipes que lidam com informações confidenciais e não precisam dos recursos avançados de mensagens que outros serviços de bate-papo oferecem.

Melhores recursos do Wire

Obtenha criptografia de ponta a ponta como padrão em todas as comunicações, garantindo que os dados sejam protegidos em todas as etapas

Use a mesma conta em vários dispositivos simultaneamente, tornando-a conveniente para uso pessoal e profissional

Compartilhe arquivos com segurança com os membros da equipe, com suporte para uma variedade de tipos de arquivos

Aproveite o poder de sua estrutura de código aberto, em que o código está disponível publicamente para revisão, proporcionando uma camada adicional de confiança e transparência

Limitações de fios

O Wire não oferece tantas integrações de terceiros quanto alguns outros aplicativos de mensagens, o que pode limitar sua eficácia em fluxos de trabalho mais complexos

Embora o Wire seja uma ferramenta poderosa, ele é menos conhecido do que outros aplicativos de mensagens. Esse perfil inferior pode torná-lo menos conveniente para se comunicar com clientes ou conexões comerciais externas

**Preços do Wire

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Empresarial: Preços personalizados

Classificação e avaliações de fios

G2: 4,2/5 (54 avaliações)

4,2/5 (54 avaliações) Capterra: 4,5/5 (69 avaliações)

4. Viber (melhor para chamadas de áudio e vídeo)

via Viber O Viber é um aplicativo de mensagens popular que oferece chamadas de voz e vídeo de alta qualidade. Ele é ideal para quem prefere a comunicação virtual face a face em vez de simples mensagens.

Isso é especialmente bom se você tiver uma equipe espalhada por todo o mundo, pois é possível fazer chamadas internacionais usando o Viber. Além disso, ele oferece recursos populares de mensagens, como adesivos, GIFs e a capacidade de enviar links, vídeos, fotos e muito mais.

Melhores recursos do Viber

Faça chamadas de voz e chamadas de vídeo internacionais a uma tarifa competitiva

Participe ou crie bate-papos em grupo que são públicos para se conectar com pessoas que compartilham seus interesses

Sincronize suas mensagens e chamadas em vários dispositivos, seja no Android, iOS ou desktop

Obtenha segurança em todas as suas conversas com criptografia de ponta a ponta para mensagens e chamadas

Limitações do Viber

A versão gratuita do Viber inclui anúncios, que alguns usuários podem considerar intrusivos

Ele não tem alguns dos poderosos recursos de mensagens em grupo e de colaboração que os aplicativos de mensagens mais populares oferecem

Preços do Viber

**Gratuito

Viber Out: Pagamento por uso para chamadas internacionais

Classificação e comentários do Viber

G2: NA

NA Capítulo: 4.4/5 (4000+Reviews)

5. Lark (melhor para recursos de produtividade integrados)

via Lark A Lark vai além da comunicação básica, como o Google Messages ou o Facebook Messenger, é uma suíte de produtividade completa projetada para aprimorar gerenciamento de equipes e colaboração.

Combinando recursos como bate-papo, videoconferência, armazenamento em nuvem e colaboração de documentos, o Lark é uma boa alternativa ao WhatsApp para equipes que precisam de uma solução completa de comunicação e produtividade.

Melhores recursos do Lark

Acesse a funcionalidade padrão de mensagens, bem como recursos de colaboração, como edição de documentos, armazenamento em nuvem e gerenciamento de tarefas, tudo em uma única plataforma

Traduza suas mensagens dentro dos aplicativos para superar a divisão de idiomas

Faça chamadas de vídeo em grupo de alta qualidade com recursos de compartilhamento de tela

Acompanhe todas as suas mensagens e conversas com um histórico de mensagens ilimitado

Limitações do Lark

Sua ampla variedade de recursos pode fazer com que a interface da Lark pareça esmagadora, especialmente para novos usuários

Embora a Lark ofereça muitas ferramentas integradas, ela não oferece suporte a tantas integrações de terceiros quanto algumas outras plataformas

O plano empresarial pode ser caro para empresas menores

Preços da Lark

Inicial: Gratuito

Gratuito Pro : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificação e comentários da Lark

G2: 4,6/5 (147 avaliações)

4,6/5 (147 avaliações) Capterra: 4,4/5 (30 avaliações)

6. Signal (melhor aplicativo de mensagens com foco em privacidade)

via Sinal O Signal é amplamente reconhecido por seu compromisso com a privacidade e a segurança, o que o torna um dos aplicativos de mensagens mais confiáveis.

O aplicativo Signal tem uma plataforma de código aberto que usa criptografia de ponta a ponta para todas as formas de comunicação, garantindo que suas mensagens, chamadas e até mesmo metadados sejam protegidos.

Melhores recursos do Signal

Obtenha proteção contra acesso não autorizado com criptografia de ponta a ponta para todas as suas comunicações, incluindo mensagens, chamadas de voz e chamadas de vídeo,

Obtenha uma experiência de usuário limpa e segura com a interface totalmente livre de anúncios do Signal, que não rastreia os dados do usuário

Configure as mensagens para desaparecerem após um tempo específico, adicionando uma camada extra de segurança às suas conversas

Limitações do Signal

O foco do Signal na privacidade significa menos opções de personalização em comparação com outros aplicativos de mensagens

Como ainda é relativamente novo, a base de usuários do Signal ainda é menor do que a de aplicativos mais populares como o WhatsApp, o que pode limitar sua usabilidade

Preços do Signal

**Gratuito

Classificação e avaliações do sinal

G2: 4.4/5 (400+Reviews)

4.4/5 (400+Reviews) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Element (Melhor aplicativo de mensagens com um protocolo de comunicação descentralizado)

via G2 O Element é um aplicativo de mensagens descentralizado criado com base no protocolo Matrix. Ele prioriza a privacidade, a segurança e o controle dos dados para as equipes. Ao contrário dos aplicativos de mensagens tradicionais, o Element permite que você escolha onde seus dados são hospedados, o que o torna uma boa opção para usuários que desejam ter mais controle sobre sua comunicação.

Melhores recursos do Element

Use a estrutura descentralizada do Element para hospedar dados em servidores ou escolha um provedor confiável, oferecendo controle e privacidade inigualáveis

Obtenha segurança criptografada de ponta a ponta em todas as suas comunicações

Personalize o aplicativo de acordo com suas necessidades, permitindo que você modifique o aplicativo de acordo com suas preferências exclusivas

Use-o em todas as principais plataformas, incluindo celular, desktop e Web, garantindo uma comunicação perfeita

Limitações de elementos

O plano gratuito está disponível para até 200 usuários por grupo

A natureza descentralizada do Element pode tornar sua navegação mais complexa, especialmente para equipes não técnicas

Preços do Element

Inicial : Gratuito

: Gratuito Business : € 5 por mês por usuário

: € 5 por mês por usuário Enterprise : € 10 por usuário por mês

: € 10 por usuário por mês Sovereign: Preços personalizados

Classificação e avaliações de elementos

G2: 4,3/5 (23 avaliações)

4,3/5 (23 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Threema (Melhor aplicativo de mensagens com recursos de alta privacidade)

via Threema O Threema é um aplicativo de mensagens altamente seguro projetado para maximizar a privacidade com o mínimo de dados do usuário. O que eu gostei no aplicativo é que, ao contrário da maioria dos aplicativos de mensagens, o Threema não exige um número de telefone ou endereço de e-mail para se registrar. Portanto, é uma excelente opção para usuários que desejam permanecer anônimos.

Toda a comunicação no Threema é criptografada de ponta a ponta, incluindo mensagens de texto, chamadas de voz, chamadas de vídeo e compartilhamento de arquivos.

Melhores recursos do Threema

Registre-se e use o aplicativo Threema sem fornecer nenhuma informação pessoal identificável, como um número de telefone ou endereço de e-mail

Obtenha criptografia segura de ponta a ponta em todas as suas comunicações, garantindo que seus dados permaneçam privados

Crie enquetes e pesquisas anônimas para as suas equipes nos chats

Beneficie-se de regulamentos rigorosos de proteção de dados, o que o torna ideal para uso na região europeia, pois adere ao forte GDPR

Limitações do Threema

O Threema exige uma compra única, o que pode desencorajar os usuários que preferem aplicativos gratuitos

Como alguns outros aplicativos voltados para a privacidade, o Threema não possui alguns dos recursos avançados encontrados em aplicativos de mensagens gratuitos

Preços do Threema

Essencial : uS$ 2 por usuário por mês

: uS$ 2 por usuário por mês Avançado : uS$ 2,50 por usuário por mês

: uS$ 2,50 por usuário por mês Profissional: uS$ 3,50 por usuário por mês

Classificação e avaliações do Threema

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Discord (Melhor aplicativo de criação de comunidade)

via Discórdia O Discord é uma plataforma de comunicação popular voltada para a comunidade de jogos ou NFT. Seus recursos de criação de comunidades e os recursos clássicos de mensagens, incluindo comunicação por texto, voz e vídeo, fazem dele a plataforma ideal para equipes, comunidades e até mesmo empresas.

O aplicativo também tem amplo suporte para personalizações e chatbots, o que o torna ideal para diversos requisitos. O recurso de mensagens pessoais do Discord permite que você se conecte individualmente com usuários da comunidade, ajudando-o a criar uma rede sólida na área de negócios escolhida.

Melhores recursos do Discord

Organize e gerencie a comunicação em tempo real em grandes grupos ou comunidades usando canais dedicados de voz e vídeo

Crie vários canais de texto em um servidor, atribua funções com diferentes permissões e gerencie discussões com eficiência

Integre-se a várias ferramentas e serviços, como Spotify e Twitch, para aprimorar a experiência de sua comunidade

Compartilhe sua tela durante chamadas de voz ou vídeo

Limitações do Discord

A variedade de recursos e as opções de personalização podem ser excessivas para novos usuários, especialmente aqueles que não estão familiarizados com ferramentas de gerenciamento de comunidades

Alguns usuários relatam problemas de desempenho com o aplicativo, especialmente ao gerenciar grandes servidores com muitos usuários ativos

Preços do Discord

**Gratuito

Discord Nitro Basic : uS$ 2,99 por mês

: uS$ 2,99 por mês Discord Nitro: uS$ 9,99 por mês

Classificação e resenhas do Discord

G2: NA

NA Capítulo: 4.7/5 (400+Reviews)

10. KIK Messenger (melhor aplicativo de mensagens gratuito para comunidades e grupos públicos)

via Google Play O KIK Messenger é um aplicativo da Web conhecido por sua interface simples e pelo foco no anonimato do usuário. Ao contrário de muitos outros aplicativos de mensagens, o KIK não exige um número de telefone para se inscrever, permitindo que os usuários se registrem e se comuniquem apenas com um endereço de e-mail ou nome de usuário.

Melhores recursos do KIK Messenger

Inscreva-se e use o aplicativo sem fornecer um número de telefone; mantenha a privacidade e o anonimato

Navegue sem problemas com uma interface fácil de usar

Acesse recursos interativos, como chatbots para entretenimento, informações e utilidade

Crie e gerencie bate-papos em grupo com facilidade; dê suporte a discussões entre vários usuários

Limitações doKIK Messenger

Embora o KIK não exija um número de telefone, o aplicativo enfrentou críticas em relação a questões de privacidade e segurança no passado

O KIK pode não ser ideal para uso profissional, pois é voltado para grupos de idade mais jovem para discussões em grupo e criação de comunidades

Preço do KIK Messenger

Gratuito

Classificação e comentários doKIK Messenger

G2 : NA

: NA Capterra: NA

11. Skype (melhor para chamadas de vídeo integradas com alcance global)

via Microsoft O Skype, que existe desde 2003, é um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais antigos. Graças a seus recursos robustos de mensagens e de chamadas de voz e vídeo, eu sempre volto a usar esse aplicativo.

O Skype evoluiu desde seu foco inicial em recursos de mensagens e chamadas com vídeo. Ele é especialmente útil para a comunicação internacional, devido ao seu suporte para chamadas internacionais de baixo custo e à integração com outros produtos da Microsoft.

Melhores recursos do Skype

Obtenha um aplicativo de mensagens confiável com recursos de videochamada de alta qualidade

Faça chamadas internacionais com opções de assinaturas mensais ou um modelo de pagamento conforme o uso

Compartilhe arquivos e documentos sem problemas nos bate-papos; suporta uma ampla variedade de tipos de arquivos

Integre discussões e bate-papos com outros serviços da Microsoft, como Outlook e Office 365

Limitações do Skype

O Skype tem enfrentado críticas sobre questões de privacidade, especialmente relacionadas ao manuseio de dados e à integração com o ecossistema mais amplo da Microsoft

Os usuários às vezes relatam problemas de desempenho, como atrasos ou problemas de conectividade, especialmente durante chamadas com vídeo

Preços do Skype

**Gratuito

Crédito Skype : Pagamento conforme o uso para chamadas para telefones fixos e celulares

: Pagamento conforme o uso para chamadas para telefones fixos e celulares Assinaturas do Skype: Planos mensais para chamadas ilimitadas para países específicos

Classificação e resenhas do Skype

G2: 4,3/5 (mais de 23.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (450+Comentários)

Transforme seu jogo de comunicação com o ClickUp

Com tantos aplicativos de mensagens disponíveis, é fundamental escolher o mais adequado às suas necessidades e ao seu orçamento. Certifique-se de avaliar cuidadosamente os principais recursos, as capacidades de integração e a facilidade de uso para encontrar a melhor opção para a sua equipe.

Se estiver procurando um aplicativo de mensagens que vá além dos bate-papos em grupo e das chamadas de vídeo para se integrar perfeitamente ao seu trabalho, projetos e equipes, considere explorar o ClickUp.

Como um aplicativo tudo-em-um, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos, incluindo mensagens instantâneas, chamadas de vídeo, compartilhamento de tela e integrações robustas de terceiros, todos projetados para otimizar seu fluxo de trabalho.

A melhor parte? Você pode começar com o plano gratuito do ClickUp para sempre e fazer o upgrade para opções mais avançadas à medida que sua equipe e seus negócios crescerem.

Descubra como o ClickUp pode transformar a comunicação e a produtividade de sua equipe hoje mesmo. Comece agora para experimentar a diferença do ClickUp!