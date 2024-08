os 10 melhores aplicativos de bate-papo em grupo para equipes para empresas em 2024

A comunicação instantânea entre os membros da equipe é essencial para manter a bola rolando em qualquer projeto. Houve um tempo em que os colegas de trabalho trocavam e-mails para se comunicar dentro da equipe. Com o passar do tempo, a comunicação do projeto por meio de linhas de e-mail pesadas tornou-se praticamente uma coisa do passado.

O local de trabalho digital de hoje favorece os aplicativos de mensagens e as ferramentas de bate-papo para uma colaboração de equipe perfeita e eficiente. É claro que eles também são ótimos para enviar fotos de gatos para seus colegas de trabalho! 🐈

Minha equipe e eu passamos muito tempo avaliando os aplicativos de bate-papo em equipe mais populares disponíveis no mercado. Com base em seus recursos e experiências de usuário, compilamos esta lista dos dez melhores aplicativos de bate-papo em equipe para você escolher.

Vamos começar! 🚀

O que você deve procurar nos aplicativos de bate-papo em equipe? Aplicativos de bate-papo em equipe são o centro de todas as atividades no local de trabalho. Aqui estão alguns dos parâmetros que você pode usar para avaliar os aplicativos de bate-papo:

Mensagens instantâneas: Este é um dado adquirido. Um aplicativo de bate-papo em equipe tem como objetivo permitir a comunicação direta e em tempo real entre usuários individuais e grupos

Este é um dado adquirido. Um aplicativo de bate-papo em equipe tem como objetivo permitir a comunicação direta e em tempo real entre usuários individuais e grupos Bate-papo em grupo: Você deve ser capaz de criar grupos para se comunicar e compartilhar arquivos com vários membros da equipe simultaneamente

Você deve ser capaz de criar grupos para se comunicar e compartilhar arquivos com vários membros da equipe simultaneamente Notificações: O aplicativo de bate-papo em equipe deve notificar instantaneamente os usuários sobre novas mensagens e atividades para que eles possam responder sem demora

O aplicativo de bate-papo em equipe deve notificar instantaneamente os usuários sobre novas mensagens e atividades para que eles possam responder sem demora Compartilhamento de arquivos: Um aplicativo de mensagens para equipes ou uma plataforma de bate-papo deve oferecer uma maneira rápida e eficiente de compartilhar arquivos - documentos, imagens e outros - para obter feedback rápido e manter as coisas em andamento

Um aplicativo de mensagens para equipes ou uma plataforma de bate-papo deve oferecer uma maneira rápida e eficiente de compartilhar arquivos - documentos, imagens e outros - para obter feedback rápido e manter as coisas em andamento Aplicativos dedicados em todas as plataformas: Os usuários devem poder acessar o aplicativo de mensagens na Web, no desktop e em aplicativos móveis no Windows/Mac e Android/iOS

Os usuários devem poder acessar o aplicativo de mensagens na Web, no desktop e em aplicativos móveis no Windows/Mac e Android/iOS **Interface amigável: a interface de usuário do aplicativo de bate-papo deve ser intuitiva o suficiente para que os usuários possam navegar pelas funcionalidades do aplicativo sem a necessidade de um programa de treinamento.

Integrações: O aplicativo de bate-papo da sua equipe deve ser bem integrado às ferramentas que você usa em seus fluxos de trabalho diários, como CRM, calendário, solução de videoconferência etc.

Agora que você sabe o que procurar em um aplicativo de mensagens de equipe para sua empresa vamos passar para nossas dez principais recomendações.

Os 10 melhores aplicativos de bate-papo em equipe para usar em 2024

1. ClickUp (melhor ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos)

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o aplicativo de bate-papo da equipe do ClickUp e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço ClickUp é uma ferramenta completa para comunicação, colaboração e gerenciamento de projetos em equipe.

Embora muitos aplicativos de bate-papo em equipe ofereçam recursos básicos de mensagens, eles deixam a desejar em áreas como gerenciamento de projetos e acompanhamento de tarefas. Para entender uma mensagem de bate-papo no contexto do projeto, as equipes são forçadas a fazer malabarismos com várias ferramentas, o que leva a conversas fragmentadas e à redução da produtividade.

No entanto, com um ferramenta completa como o ClickUp, sua equipe pode otimizar a comunicação, a colaboração e o gerenciamento de projetos em uma única plataforma, economizando tempo e aumentando a eficiência.

Ao usar o Chat do ClickUp você pode centralizar e contextualizar discussões relacionadas a equipes e projetos, tornando-o uma solução holística para comunicação e colaboração . Você pode adicionar arquivos, tarefas, vídeos, imagens, clipes de áudio e muito mais à exibição de bate-papo e garantir que sua mensagem seja ouvida em alto e bom som.

Dessa forma, você reduz a alternância de contexto, aumenta a produtividade e agiliza a produtividade.

Em uma tarefa do ClickUp, crie e organize facilmente listas de verificação detalhadas com grupos de itens de tarefas que podem até ser atribuídos a outros usuários Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain, assistente integrado com IA do ClickUp, transforma seu espaço de trabalho em uma base de conhecimento pesquisável. Obtenha respostas rápidas sobre tarefas, documentos e outras informações relacionadas ao projeto sem sair de seu bate-papo. Ele economiza tempo automatizando tarefas repetitivas, como a criação de resumos de projetos, atualizações de progresso e relatórios de status, para que você possa se concentrar no trabalho que realmente importa.

melhores recursos do #### ClickUp

Canais de bate-papo específicos do projeto: Participe de discussões em tempo real com sua equipe sobre tarefas e atualizações do projeto criando canais dedicados para cada projeto usando o ClickUp Chat View

Participe de discussões em tempo real com sua equipe sobre tarefas e atualizações do projeto criando canais dedicados para cada projeto usando o ClickUp Chat View Comunicação contextual: Mencione tarefas ou anexe documentos diretamente no bate-papo para fornecer contexto às suas conversas. Esse recurso garante que todos estejam na mesma página sem sair do bate-papo para obter mais informações

Mencione tarefas ou anexe documentos diretamente no bate-papo para fornecer contexto às suas conversas. Esse recurso garante que todos estejam na mesma página sem sair do bate-papo para obter mais informações Mensagens em tempo real: Mantenha a conversa fluindo sem sair do ClickUp. O Chat View permite que você tenha discussões instantâneas sobre tarefas e atualizações

Mantenha a conversa fluindo sem sair do ClickUp. O Chat View permite que você tenha discussões instantâneas sobre tarefas e atualizações Gerenciamento de tarefas: Divida metas de projetos maiores em tarefas e subtarefas gerenciáveis, atribua-as a membros da equipe, defina datas de vencimento, adicione arquivos de áudio e vídeo e atualize o status da tarefa para manter a visibilidade do progresso do projeto usandoTarefas do ClickUp *Criação de tarefas no bate-papo: Transforme rapidamente ideias do seu bate-papo em tarefas com apenas alguns cliques

Crie projetos com tarefas hierárquicas, subtarefas e listas de verificação para acompanhar o progresso do projeto e monitorar a carga de trabalho da equipe por meio do ClickUp Tasks

Gerenciamento de documentos: Crie e compartilhe documentos bem estruturados com oClickUp Docs para capturar e organizar as ideias de sua equipe para facilitar o acesso.

Colabore em seus documentos do ClickUp em tempo real ou assíncrono com indicações de digitação e comentários

Quadros brancos digitais: Convide membros da equipe pelo bate-papo para sessões de brainstorming e colaboração visual comQuadros brancos do ClickUp. Comece a colaborar com sua equipe em uma tela em branco, crie mapas mentais e fluxos de trabalho, faça anotações e adicione notas para iterar e desenvolver ideias

Colabore visualmente e faça brainstorming usando os quadros brancos ClickUp

Gravação de tela: Grave vídeos rápidos de passo a passo ou comunique suas ideias e instruções à sua equipe por vídeo usandoClipes do ClickUp. Compartilhe esses clipes pelo bate-papo

Tenha conversas de vídeo assíncronas com o ClickUp Clips para um bate-papo em equipe sem interrupções

Notificações otimizadas: Personalizenotificações para ficar atualizado sobre o que é mais importante. O ClickUp permite que você ajuste os alertas que recebe, para que você não fique sobrecarregado com as conversas e, ao mesmo tempo, fique por dentro de tudo

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos avançados do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter detalhes sobre preços

Entre em contato para obter detalhes sobre preços ClickUp Brain: Disponível como um complemento para qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Slack (Melhor ferramenta de colaboração e mensagens instantâneas)

via Folga O Slack é um aplicativo de bate-papo amplamente usado que se integra a mais de 2.000 ferramentas e se encaixa perfeitamente na pilha de tecnologia de qualquer organização.

O aplicativo móvel fácil de usar do Slack oferece funcionalidades avançadas para que você e sua equipe possam continuar as conversas de trabalho em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode simplificar a comunicação da equipe criando canais dedicados (começando com '#') para tópicos, discussões ou finalidades específicas.

Melhores recursos do Slack

Crie canais que sejam públicos ou privados. Você pode adicionar colegas de equipe selecionados a um canal para ter discussões focadas em um projeto ou iniciativa

Adicione novos membros à discussão mencionando-os com "@" em uma resposta, e todos os usuários que participam de um tópico são notificados sobre novas respostas ou atividades

Compartilhe imagens, vídeos, documentos e visualizações de arquivos em uma mensagem direta ou em um canal por meio de uploads e downloads rápidos

Inicie reuniões de vídeo instantâneas ou huddles, ou envie notas de voz diretamente do aplicativo

Limitações do Slack

A estrutura de preços do Slack pode torná-lo inacessível para equipes pequenas. A versão gratuita oferece um histórico de mensagens limitado e suporta menos integrações

Não possui recursos avançados para videoconferência, como agendamento de reuniões e anotações durante a reunião

Preços do Slack

Gratuito para sempre

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

US$ 8,75/mês por usuário Business+: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Grade Empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados Slack AI: Adicione a qualquer plano pago com um prêmio de US$ 10 por usuário

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 32.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

3. Microsoft Teams (melhor plataforma de colaboração de equipes empresariais e videoconferência)

via Microsoft Embora o Microsoft Teams tenha uma interface de mensagens, ele foi criado como uma ferramenta que se concentra principalmente em videoconferências para grandes equipes. Você pode agendar reuniões de vídeo e participar de reuniões on-line e bate-papos por vídeo em um navegador da Web, um aplicativo de desktop ou um aplicativo móvel. O Microsoft Teams também oferece anotações e legendas ao vivo para reuniões de videoconferência.

Criado para o mercado corporativo, o Teams é fornecido com o Office365 e funciona perfeitamente com esse ecossistema de aplicativos.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Troque mensagens com colegas de equipe por meio de conversas privadas ou bate-papo em grupo

Compartilhe arquivos e links com usuários ou grupos. Uma guia Arquivos dedicada, fixada na parte superior de uma conversa, facilita a localização de seus arquivos

Inicie chamadas de áudio e vídeo em uma conversa privada, crie reuniões instantâneas de videoconferência em um bate-papo em grupo com até 300 participantes ou agende uma reunião on-line usando as integrações do Calendar ou do Outlook

Limitações do Microsoft Teams

Alguns usuários podem achar difícil integrar o Teams à sua pilha de tecnologia se sua organização não estiver no Office365

Ele não oferece suporte ao gerenciamento avançado de tarefas e projetos

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mês por usuário

$12,50/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário

Microsoft Teams classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 9.400 avaliações)

4. Google Chat (melhor para usuários do Google Workspace)

via Espaço de trabalho do Google O Google Chat é um aplicativo de bate-papo simples, porém funcional, adequado para equipes que precisam de mensagens instantâneas e recursos de videoconferência em tempo real. Como a maioria dos outros aplicativos de bate-papo, é possível adicionar arquivos de áudio e vídeo e criar "espaços" para abrigar discussões relacionadas a equipes, tópicos ou projetos.

Ele permite conversas individuais e bate-papos em grupo em grande escala com até 50.000 participantes.

Melhores recursos do Google Chat

Funciona perfeitamente com o restante dos aplicativos do Google Workspace: Gmail, Google Agenda, Google Drive, etc

Facilita discussões encadeadas em linha

Ajuda a encontrar informações em conversas de bate-papo usando a ferramenta de pesquisa

Resume as conversas com o Google Assistant

Limitações do Google Chat

Não possui funcionalidades avançadas de bate-papo, como a capacidade de copiar links para mensagens específicas

O armazenamento é limitado nos planos de nível inferior

Preços do Google Chat

Google Workspace Essentials : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Google Workspace Business Starter : uS$ 7,20/mês por usuário

: uS$ 7,20/mês por usuário Google Workspace Business Standard : uS$ 14,40/mês por usuário

: uS$ 14,40/mês por usuário Google Workspace Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

US$ 21,60/mês por usuário Google Workspace Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Chat

G2: 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.300 avaliações)

Leia mais: As 10 principais alternativas ao Google Chat para aumentar a comunicação da equipe

5. Pumble (Melhor alternativa gratuita do Slack para PMEs)

via Pumble O Pumble organiza a comunicação da equipe em canais para equipes, projetos ou tópicos específicos. É possível realizar reuniões de voz ou vídeo 1:1 com usuários ou grandes grupos. Com histórico de mensagens ilimitado, facilita o acesso a mensagens e arquivos.

O design da interface do usuário, os recursos e as funcionalidades do Pumble são muito parecidos com os do Slack. Portanto, se sua equipe precisar de um Alternativa ao Slack que o ajude a evitar as altas taxas de usuário sem comprometer os recursos de comunicação, procure o Pumble.

Melhores recursos do Pumble:

Obtenha usuários ilimitados e histórico de mensagens no plano "Free Forever"

Facilite uma adoção tranquila para as equipes com uma interface amigável, semelhante à do Slack

Envie mensagens instantâneas de forma privada ou para grupos, crie tópicos de mensagens e compartilhe arquivos

Limitações do Pumble

O suporte para integrações é limitado no nível de preço mais baixo

O compartilhamento de tela em chamadas de vídeo é compatível apenas com os planos pagos

Preços do Pumble

Gratuito para sempre

Pro: $2,99/mês por usuário

$2,99/mês por usuário Business: $4,99/mês por usuário

$4,99/mês por usuário Enterprise: $7,99/mês por usuário

Pumble ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Leia mais: 10 alternativas ao Pumble para bate-papo e comunicação de equipe em 2024

6. Chanty (Melhor ferramenta de gerenciamento de mensagens e tarefas)

via Chanty O Chanty é uma plataforma de comunicação e bate-papo em equipe com recursos integrados de gerenciamento de tarefas e projetos que o diferenciam da maioria das outras ferramentas desta lista. Ele pode ser usado para anúncios em toda a empresa e mensagens privadas com mensagens programadas e que desaparecem.

Melhores recursos do Chanty

Crie e atribua tarefas a partir de mensagens, organize-as em quadros Kanban, defina datas de vencimento e receba lembretes de prazos

Discuta atualizações com sua equipe usando mensagens de texto e de voz

Faça chamadas de áudio e vídeo e apresente sua tela para uma colaboração mais rápida

Limitações do Chantly

Não há exibição de calendário para visualizar as tarefas em uma linha do tempo, de modo que os usuários precisam examinar manualmente as datas de vencimento das tarefas

Ele tem um número limitado de integrações nativas

Preços do Chanty

**Gratuito para sempre

Empresarial: uS$ 4/mês por usuário

Chanty classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Twist (Melhor ferramenta de comunicação assíncrona para equipes remotas)

via Torcer O Twist é um aplicativo de comunicação de equipe criado para tornar as equipes remotas mais produtivas por meio de conversas assíncronas. Em vez de postar mensagens diretamente nos canais, os usuários criam ou contribuem com tópicos dentro de um canal como se estivessem participando de um fórum. A interface foi projetada para minimizar a desordem, de modo que nenhuma conversa se perca.

melhores recursos do #### Twist

Mantenha as conversas concentradas e organizadas com tópicos assíncronos

Formate suas respostas de texto usando o editor de mensagens e reaja às mensagens usando emojis

Envie mensagens diretas para colegas de equipe e tenha conversas particulares 1:1

Encontre informações em todos os tópicos rapidamente usando o poderoso recurso de pesquisa

Limitações do Twist

Não há comunicação em tempo real

Se a sua equipe está acostumada a usar mensagens instantâneas, pode ser mais difícil adaptar-se a conversas assíncronas em sequência

Integrações nativas limitadas com software de terceiros

Preços do Twist

Gratuito

Ilimitado: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Twist

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Flock (Melhor hub de colaboração para organizações)

via Rebanho O Flock Team Messenger inclui todos os recursos essenciais que você espera de um aplicativo de bate-papo em equipe - canais de conversa, chamadas de videoconferência, compartilhamento de arquivos etc.

Ele também ajuda a rastrear tarefas com notas, lembretes e tarefas pendentes. Devido a várias semelhanças na interface e na navegação, ele pode ser um ótimo aplicativo de bate-papo para equipes Alternativa ao Microsoft Teams .

Melhores recursos do Flock

Simplifique as conversas com toda a sua equipe usando canais e crie tópicos de discussão respondendo a publicações em um canal

Faça chamadas de áudio e vídeo em conversas privadas ou em um canal para chamadas em grupo

Compartilhe arquivos de forma segura com usuários ou equipes e acesse rapidamente todos os arquivos compartilhados em seu espaço de trabalho

Limitações do Flock

Alguns usuários relataram que a baixa qualidade da imagem afetou a comunicação durante reuniões cruciais

Ele pode não se integrar a todas as ferramentas ou aplicativos específicos dos quais sua equipe depende, exigindo soluções manuais ou etapas adicionais

Preços do Flock

Gratuito

Pro: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Flock avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

9. Troop Messenger (Melhor aplicativo de comunicação para equipes remotas)

via TroopMessenger O Troop Messenger é uma ferramenta de colaboração e mensagens instantâneas criada para equipes que buscam uma plataforma segura para comunicação empresarial e gerenciamento de tarefas. Ele facilita a comunicação da equipe por meio de bate-papo, voz e chamadas de vídeo com compartilhamento de tela. O USP do Troop é a segurança, de modo que você pode até mesmo enviar mensagens confidenciais em uma janela de bate-papo privada que se autodestrói e não deixa nenhum histórico de bate-papo.

Melhores recursos do Troop

Proteja suas conversas de trabalho com criptografia de ponta a ponta

Envie mensagens e arquivos simultaneamente para vários usuários sem criar canais adicionais

Compartilhe arquivos em conversas 1:1 ou em bate-papos em grupo e veja visualizações prévias dos arquivos compartilhados

Limitações do Troop

A versão móvel pode ser mais lenta do que o aplicativo para desktop

Não há plano gratuito; o Troop oferece apenas uma avaliação gratuita de sete dias

Preços do Troop

Premium: $2,50/mês por usuário

$2,50/mês por usuário Enterprise: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Superior: $9/mês por usuário

Troop classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Zoho Cliq (Melhor aplicativo de comunicação de equipe para organizações no ecossistema Zoho)

via Zoho O Cliq é o aplicativo de mensagens empresariais do pacote de aplicativos Zoho. É um software de bate-papo em equipe leve e rápido que se integra perfeitamente ao conjunto de aplicativos de negócios Zoho. Você pode transformar conversas importantes de um canal em uma mensagem direta privada e hospedar transmissões de vídeo para fazer anúncios importantes ou realizar prefeituras.

Melhores recursos do Zoho Cliq

Visualize várias conversas em uma única janela

Faça chamadas de áudio e vídeo ilimitadas com opções de compartilhamento de tela

Compartilhe arquivos com canais e tenha discussões em tópicos por meio de comentários

Limitações do Zoho Cliq

Falta de opções para personalizar as notificações ou o layout da janela de bate-papo

Não há suporte para marcar ou fazer anotações em PDFs e imagens

Preços do Zoho Cliq

Gratuito

Padrão : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Profissional: $2/mês por usuário

$2/mês por usuário Enterprise: uS$ 4/mês por usuário

Zoho Cliq avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

Use o ClickUp para uma comunicação eficaz com a equipe

Os aplicativos de bate-papo em equipe oferecem muitos recursos que podem simplificar a comunicação na sua organização: mensagens instantâneas, chamadas de áudio e vídeo, compartilhamento de arquivos etc. No entanto, a comunicação no local de trabalho geralmente gira em torno de tarefas e projetos. Se o aplicativo de bate-papo da sua equipe não for compatível com o gerenciamento de tarefas, as conversas da sua equipe ficarão espalhadas por várias ferramentas.

Sabemos que a alternância de contexto entre vários aplicativos pode reduzir significativamente a produtividade. E é aí que o ClickUp ajuda como uma solução completa. Ele combina gerenciamento de tarefas e projetos, colaboração em equipe e bate-papo em equipe em uma única plataforma.

Sua equipe pode começar a usar o ClickUp hoje mesmo. Tarefas, sprints, quadros Kanban, documentos, quadros brancos e bate-papo em tempo real estão disponíveis em todos os planos, inclusive no plano Free Forever. Registre-se no ClickUp gratuitamente .