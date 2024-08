10 Alternativas ao Pumble para Chat & Comunicação em equipe em 2024

Trabalhar com uma equipe remota oferece mais flexibilidade e melhor produtividade, mas a principal desvantagem é a falta de comunicação. Isso diminui a eficiência e afeta a colaboração e a tomada de decisões da equipe. Para resolver isso, você precisa de uma ferramenta de comunicação de equipe fácil de usar.

Muitas equipes usam o Pumble, um aplicativo gratuito de mensagens instantâneas para equipes remotas que simplifica a comunicação e a produtividade. Mas aqui está o que você deve saber - embora o Pumble tenha muitos recursos valiosos, ele também tem alguns problemas.

Por exemplo, a ferramenta de pesquisa pode ser um pouco inconsistente, e alguns usuários acham que a interface do usuário/UX não é do seu agrado. Além disso, ele tem integrações limitadas e não é possível personalizar o espaço de trabalho com seu logotipo ou cores. Portanto, se você estiver usando o Pumble ou considerando usá-lo para comunicação de equipe remota você deve verificar as 10 principais alternativas do Pumble discutidas abaixo para sua objetivos de comunicação .

O que você deve procurar nas alternativas ao Pumble?

Ao procurar por alternativas ao Pumble ou aplicativos de comunicação em equipe para sua organização, aqui estão alguns fatores que você deve considerar:

As 10 melhores alternativas de Pumble para usar em 2024

1. ClickUp

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um para equipes para aumentar a produtividade. Você pode usá-lo como um aplicativo de mensagens instantâneas, uma ferramenta de colaboração e software de gerenciamento de projetos . Com o Visualização de bate-papo do ClickUp com o ClickUp Chat View, você pode facilmente enviar mensagens aos colegas de trabalho em poucos segundos usando @menções, compartilhar atualizações, discutir projetos e trocar arquivos para colaboração instantânea e ao vivo.

Gerencie toda a comunicação e os recursos do projeto em um só lugar para uma colaboração perfeita com o ClickUp Chat View

A comunicação pode se tornar um desafio quando há várias pessoas envolvidas, especialmente quando alguns membros da equipe trabalham remotamente. É essencial estabelecer um processo para garantir que todos estejam alinhados e na mesma página.

Use o modelo de Matriz de Reunião e Comunicação de Equipe do ClickUp para estabelecer diretrizes claras de comunicação e melhorar a eficiência da equipe

Você pode usar O modelo de comunicação de equipe e matriz de reunião do ClickUp para criar planos e diretrizes de comunicação interna. Ele ajuda a organizar as conversas e atividades da equipe, identificar falhas de comunicação e garantir a responsabilidade.

Em geral, a combinação de bate-papo interno, gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos e ferramentas de colaboração do ClickUp o torna uma plataforma ideal para coordenar tarefas, compartilhar ideias ou fazer brainstorming de soluções criativas. Além disso, a plataforma se integra a mais de 1.000 aplicativos, incluindo ferramentas de comunicação como Slack, Zoom, etc., para que você possa trabalhar de forma conveniente em uma única tela.

Melhores recursos do ClickUp

Além das mensagens instantâneas, o ClickUp oferece todos os recursos para simplificar o trabalho em equipe e aumentar a produtividade, tornando-o um dos melhores ferramentas de comunicação no local de trabalho .

@Menções em tarefas: Marque os colegas de equipe diretamente nas tarefas usando @menções emVisualização de bate-papo do ClickUp para notificar os membros relevantes da equipe e garantir que todos fiquem informados sobre discussões e atualizações relacionadas à tarefa

Marque os colegas de equipe diretamente nas tarefas usando @menções emVisualização de bate-papo do ClickUp para notificar os membros relevantes da equipe e garantir que todos fiquem informados sobre discussões e atualizações relacionadas à tarefa Quadro branco: UseQuadro branco do ClickUp como uma tela virtual para brainstorming, visualização de ideias e colaboração em tempo real. Você também pode usar o Whiteboard paracriar planos de comunicação de projetosdiscutir cronogramas de projetos com sua equipe, desenhar diagramas e compartilhar ideias

UseQuadro branco do ClickUp como uma tela virtual para brainstorming, visualização de ideias e colaboração em tempo real. Você também pode usar o Whiteboard paracriar planos de comunicação de projetosdiscutir cronogramas de projetos com sua equipe, desenhar diagramas e compartilhar ideias Documentos: Crie, edite e colabore em documentos diretamente na plataforma usandoDocumentos do ClickUp. Com opções avançadas de formatação, edição em tempo real e rastreamento do histórico de versões, o ClickUp Docs elimina a necessidade de ferramentas externas

Monitore a atividade em projetos, comentários e alterações de status com a visualização ClickUp Activity para visualizar a progressão e ver todo o trabalho nesse local

Activity View: Acompanhe a atividade da equipe comVisualização de atividade do ClickUpdo ClickUp, um hub centralizado para acompanhar a atividade e o progresso da equipe em tarefas, projetos e conversas. É possível ver rapidamente atualizações, comentários e alterações feitas pelos membros da equipe, o que garante transparência e responsabilidade dentro da equipe

Acompanhe a atividade da equipe comVisualização de atividade do ClickUpdo ClickUp, um hub centralizado para acompanhar a atividade e o progresso da equipe em tarefas, projetos e conversas. É possível ver rapidamente atualizações, comentários e alterações feitas pelos membros da equipe, o que garante transparência e responsabilidade dentro da equipe Gerenciamento de tarefas: Organize tarefas, defina prioridades, atribua responsabilidades e acompanhe o progresso com eficiência. Com opções avançadas de personalização para exibições de tarefas, opções avançadas de filtragem e recursos de automação, você pode gerenciar seus fluxos de trabalho com eficiência e manter-se no topo dos projetos

limitações do #### ClickUp

Pode ser muito complicado para usuários iniciantes devido aos vários recursos e personalizações

O software não possui um recurso nativo de videoconferência para reuniões virtuais (embora seja possível gravar telas). No entanto, é possível integrar plataformas de videochamada gratuitas, como o Zoom

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece quatro planos de preços para atender a todas as equipes:

Gratuito: Para sempre

Para sempre Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Ao procurar por alternativas ao Pumble, você também pode considerar o Microsoft Teams. É uma plataforma centralizada onde você pode conversar, ligar e colaborar com seus colegas de trabalho em tempo real, melhorando a produtividade da equipe.

Você pode fazer chamadas de áudio e vídeo, conduzir reuniões virtuais e colaborar em documentos e projetos. Com seus vários recursos e integrações específicos para empresas, o Microsoft Teams se tornou a opção preferida das grandes organizações.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Acesse facilmente o histórico de bate-papo da equipe para ver as discussões anteriores

Obtenha 5 GB de armazenamento no plano gratuito, com os usuários pagantes tendo a opção de acessar entre 10 GB e 1 TB de armazenamento.

Experimente uma abundância de recursos específicos da empresa, como 1 TB de armazenamento em nuvem e aplicativos adicionais, como Bookings, Planner e Microsoft Forms

Personalize temas para personalizar seu espaço de trabalho de acordo com suas preferências

Limitações do Microsoft Teams

Você pode conduzir um bate-papo por vídeo por até 30 minutos somente com a versão gratuita

O plano mais econômico permite apenas 300 convites de usuários para um espaço de trabalho, o que impõe limitações para equipes ou organizações maiores

Alguns usuários experimentam a complexidade do registro e da interface

Muitos de seus recursos de uso corporativo são irrelevantes para equipes menores e startups

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4 por usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 4 por usuário por mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Basic: US$ 6 por usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 6 por usuário por mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50 por usuário por mês (cobrado anualmente)

Microsoft Teams classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

3. Bate-papo do Google

via Google Chat O Google Chat é outro bom aplicativo de mensagens para equipes e uma das alternativas mais populares do Pumble. Você pode marcar os membros da sua equipe em mensagens ou tarefas importantes e marcar mensagens relevantes com uma estrela para consultá-las mais tarde. Ele oferece formatação de texto avançada e permite emojis e GIFs personalizados para uma comunicação personalizada.

Você também pode criar espaços separados no Google Chat para discutir atualizações de projetos ou colaborar. Além disso, você pode integrar outros Espaço de trabalho do Google ferramentas como Gmail, Drive, Agenda e Meet para otimizar a colaboração e a produtividade. Além disso, o Google Chat oferece recursos de compartilhamento de arquivos, permitindo que você compartilhe facilmente documentos, planilhas e apresentações com colegas.

Melhores recursos do Google Chat

Integre outros aplicativos de produtividade, como Asana, Workday e Jira

Crie espaços de discussão designados para equipes e projetos específicos

Compartilhe arquivos de até 200 MB sem problemas no Google Chat

Personalize suas configurações de notificação para se manter informado sobre novas mensagens, menções ou atualizações, garantindo que você não perca comunicações importantes, mesmo quando não estiver usando ativamente a plataforma

Limitações do Google Chat

As mensagens do Google Chat têm um limite de 4096 caracteres

Você não pode adicionar parceiros externos às discussões do projeto

Preços do Google Chat

O Google Chat é gratuito para uso individual em chat.google.com e faz parte da sua assinatura do Workspace para uso profissional. Os planos de preços do Google Workspace são:

Business Starter: US$ 7,20 por usuário por mês (compromisso de 1 ano)

US$ 7,20 por usuário por mês (compromisso de 1 ano) Business Standard: US$ 14,40 por usuário por mês (compromisso de 1 ano)

US$ 14,40 por usuário por mês (compromisso de 1 ano) Business Plus: US$ 21,60 por usuário por mês (compromisso de 1 ano)

Avaliações e opiniões sobre o Google Chat

G2: 4,6/5 (42.000 + avaliações) (Google Workspace)

4,6/5 (42.000 + avaliações) (Google Workspace) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

Se o Google Chat não foi incluído em sua lista, aqui estão alguns Alternativas ao Google Chat você pode considerar

4. Skype

via Skype Outro item de nossa lista de alternativas ao Pumble é o Skype, uma popular plataforma de comunicação on-line. Você pode usá-lo para fazer chamadas de voz e vídeo em equipe, enviar mensagens instantâneas e compartilhar arquivos. Com sua interface amigável e compatibilidade entre plataformas, você pode usar o Skype para se comunicar entre dispositivos sem problemas. Ele também suporta compartilhamento de tela para colaboração em tempo real, gravação de chamadas e legendas ao vivo para anotar pontos-chave e itens de ação.

Melhores recursos do Skype

Aproveite o bate-papo gratuito em equipe e as chamadas com vídeo individuais com áudio e vídeo de alta qualidade

Experimente a tradução em tempo real para comunicação de voz e texto

Use o compartilhamento de tela para apresentações e colaboração sem interrupções

Envolva-se em mensagens com recursos como compartilhamento de fotos e vídeos, legendas ao vivo, ferramentas de desenho e recursos de perguntas e respostas

Limitações do Skype

Somente 250 participantes podem ser adicionados às chamadas em grupo

Pode apresentar falhas, com baixa qualidade de áudio, queda de chamadas e telas que congelam com frequência

Preços do Skype

Gratuito : Para sempre

: Para sempre Empresarial: As assinaturas começam em US$ 3 por mês por usuário

Skype avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 23.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (443 avaliações)

5. Mais importante

via Mais importante O Mattermost é uma plataforma de mensagens de código aberto e auto-hospedada projetada para colaboração segura em equipe. Você pode usá-lo para mensagens de equipe, compartilhamento de arquivos e chamadas de voz e vídeo. Ele oferece uma solução de comunicação personalizável e dimensionável.

Sua interface semelhante o torna uma das alternativas mais populares do Pumble. Você pode participar de bate-papos pessoais e discussões em grupo, usar comandos de barra, enviar emojis e GIFs personalizados e compartilhar sua tela para colaboração em tempo real.

Melhores recursos do Mattermost

Crie fluxos de trabalho e processos de negócios colaborativos e automatizados com listas de verificação compartilhadas

Conecte-se com fornecedores externos, parceiros e outras partes interessadas do projeto de forma segura no Mattermost

Interface de experiência semelhante ao Slack e ao Discord

Limitações do Mattermost

É mais adequado para operações e equipes técnicas

Tem opções limitadas de aplicativos e plugins

Preços do Mattermost

Gratuito

Profissional: US$ 10 por usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 10 por usuário por mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Mattermost avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (328 avaliações)

4,3/5 (328 avaliações) Capterra: 4,5/5 (151 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas mais importantes !

6. Mensageiro da tropa

via TroopMesse*nger* O Troop Messenger é um poderoso software de comunicação para equipes de negócios e uma das alternativas mais eficientes do Pumble que visa melhorar o trabalho em equipe e a eficiência. Você pode usar o Troop Messenger para conversas individuais com membros da equipe, enviar mensagens para si mesmo, compartilhar notas de voz no bate-papo em grupo e enviar mensagens em massa.

Você também pode criar uma janela de bate-papo privada para conversas confidenciais. Ele permite que você recupere mensagens, defina lembretes para responder mais tarde e grave telas. Além disso, você pode iniciar bate-papos em grupo para discussões de projetos, adicionar notas adesivas e excluir mensagens automaticamente.

A interface amigável e os recursos personalizáveis do Troop Messenger atendem a diversas necessidades da equipe, tornando-o uma escolha popular para organizações que promovem um trabalho em equipe eficiente.

Melhores recursos do Troop Messenger

Garanta a segurança das conversas de trabalho com criptografia de ponta a ponta

Tenha conversas privadas em um modo de bate-papo anônimo no recurso de janela de burnout

Envie mensagens de áudio, semelhantes às mensagens telefônicas comuns

Limitações do Troop Messenger

Não há recurso para gravar reuniões

As integrações são limitadas

Preços do Troop Messenger

Premium: US$ 2,5 por usuário/mês

US$ 2,5 por usuário/mês Enterprise: US$ 5 por mês

US$ 5 por mês Superior: $9 por usuário/mês

$9 por usuário/mês On-premise: Preços personalizados

Troop Messenger classificações e comentários

G2: 4,6/5 (71 avaliações)

4,6/5 (71 avaliações) Capterra: 4.8/5 (15 avaliações)

7. SnapComms

via snapComms O SnapComms é uma plataforma de comunicação on-line abrangente para personalizar estratégias de comunicação como comunicações internas, de RH, de TI e de emergência.

Você pode redigir mensagens do zero ou usar modelos de comunicação. Com o recurso de sinalização digital, é possível converter telas grandes em quadros de mensagens. Ele também oferece outros recursos, como alertas na área de trabalho, protetores de tela, tickers de rolagem, questionários e pesquisas.

Melhores recursos do SnapComms

Opere-o em vários dispositivos para uma acessibilidade perfeita

Envolva-se emcomunicação diagonal entre diferentes equipes para melhorar a colaboração

Utilize painéis de desempenho e ferramentas de relatórios detalhados para monitorar a eficácia de suas estratégias de comunicação

Limitações do SnapComms

A plataforma é atualizada automaticamente, o que dificulta o acompanhamento das alterações nos recursos

Sua interface móvel não é das melhores

Preços do SnapComms

Informar: Preço personalizado

Preço personalizado Engage: Preços personalizados

SnapComms ratings and reviews

G2: 4,7/5 (60 avaliações)

4,7/5 (60 avaliações) Capterra: 4,8/5 (não há avaliações suficientes)

8. Discórdia

via Di*registro* O Discord é uma plataforma de comunicação versátil conhecida por sua comunidade vibrante e funcionalidade rica em recursos. Ele oferece recursos de bate-papo por texto, voz e vídeo, o que o torna ideal tanto para conversas casuais quanto para discussões em grupo organizadas.

Você pode usar seus servidores e canais personalizáveis para criar espaços dedicados a vários tópicos e interesses. Sua integração com plataformas de jogos e o amplo suporte a bots aumentam ainda mais seu apelo, tornando-o uma plataforma de referência para jogadores, comunidades e pequenas empresas se conectarem, colaborarem e socializarem.

Melhores recursos do Discord

Destaque-se com o recurso somente para convidados do Discord, que permite criar grupos privados com acesso limitado por meio de links de convite dos administradores da equipe

Organize a comunicação de forma eficaz criando canais baseados em tópicos para vários assuntos no Discord

Participe de chamadas de voz públicas e promova a colaboração espontânea com os canais de voz do Discord, facilitando a comunicação em tempo real entre os membros da equipe

Limitações do Discord

É mais adequado para a criação de comunidades de mídia social do que para a comunicação em equipe

O acesso ao histórico de mensagens pode ser difícil

Preços do Discord

Gratuito

Nitro Basic: $2,99 por mês

$2,99 por mês Nitro Classic : uS$ 4,99 por mês

: uS$ 4,99 por mês Server Boosting: $4,99 por mês

$4,99 por mês Nitro: uS$ 9,99 por mês

Classificações e avaliações do Discord

G2: Não disponível

Não disponível Capítulo: 4,7/5 (240 avaliações)

9. Chanty

via Chanty O Chanty é uma plataforma de comunicação e colaboração em equipe fácil de usar que simplifica os fluxos de trabalho e aumenta a produtividade. Ele permite enviar mensagens instantâneas e arquivos, atribuir tarefas a partir de qualquer mensagem, criar novas tarefas e definir prioridades de tarefas para que os membros da sua equipe estejam na mesma página.

Você também pode criar canais diferentes para tarefas específicas e projetar fluxos de trabalho para realizá-las. Além disso, o Chanty oferece suporte ao compartilhamento de tela em tempo real para melhorar a colaboração. Você pode usá-lo para reduzir a confusão de e-mails e promover um ambiente de trabalho mais produtivo.

Melhores recursos do Chanty

Pesquise facilmente os membros da equipe para acessar o histórico de mensagens

Fixe mensagens importantes e renomeie facilmente conversas relacionadas a projetos

Compartilhe conteúdo de mídia social sem problemas

Otimizar o fluxo de trabalho por meio de sua visualização de quadro Kanban

Organize, atribua e acompanhe tarefas de forma eficiente dentro da plataforma com os recursos integrados de gerenciamento de tarefas do Chanty

Limitações do Chanty

O suporte ao cliente pode ser lento

Oferece integrações limitadas de aplicativos

Preços do Chanty

**Gratuito

Empresarial: US$ 3 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Chanty

G2: 4,5/5 (41 avaliações)

4,5/5 (41 avaliações) Capterra: 4,7/5 (34 avaliações)

10. Folga

via Sla*ck* O Slack é outra ferramenta popular de comunicação de equipe e gerenciamento de trabalho para organizações de todos os tamanhos. Ele oferece ferramentas inteligentes de mensagens e compartilhamento de arquivos e suporta integrações com vários aplicativos de produtividade.

Você pode usar os canais e tópicos personalizáveis do Slack para organizar as discussões da equipe. Além disso, você pode se comunicar facilmente com fornecedores ou agências, convidando-os para discussões específicas usando o Slack Connect.

Melhores recursos do Slack

Organize conversas para projetos ou departamentos específicos usando canais no Slack, que funcionam como espaços dedicados

Utilize o recurso Huddle do Slack nos canais para se comunicar por meio de chamadas de áudio ou vídeo e compartilhar telas

Conecte-se facilmente a várias ferramentas e softwares por meio de extensas integrações de aplicativos, com suporte a plataformas como Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams e muito mais

Limitações do Slack

No plano gratuito, as mensagens, os arquivos e as conversas com mais de 90 dias são ocultados automaticamente

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75 por usuário por mês

US$ 8,75 por usuário por mês Business+: US$ 15 por usuário por mês

US$ 15 por usuário por mês Enterprise Grid: Preços personalizados

O Slack AI está disponível a um preço personalizado além de cada plano

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 32.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 32.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

