As 10 principais alternativas ao Google Chat para aumentar a comunicação da equipe

As equipes remotas dependem muito da comunicação sem atritos para superar a divisão física e possibilitar o trabalho em equipe. Felizmente, a comunicação on-line aplicativos de colaboração e ferramentas de mensagens comerciais possibilitaram que as equipes permanecessem conectadas e acompanhassem as atualizações importantes, independentemente de sua localização física e fuso horário.

Desde que substituiu o Hangouts em 2020, o Google Chat provou ser uma ferramenta eficaz ferramenta de comunicação -especialmente para usuários do Google Workspace, devido à sua integração perfeita com os aplicativos do Workspace.

Apesar de oferecer uma maneira segura e fácil de colaborar e compartilhar arquivos no ecossistema do Google, o Google Chat certamente não é a melhor opção disponível. Na melhor das hipóteses, é uma ferramenta decente; outras ferramentas funcionam tão bem ou até melhor.

Neste artigo, exploraremos as 10 principais alternativas ao Google Chat, detalhando seus recursos de destaque e apontando algumas deficiências para ajudá-lo a escolher sua próxima ferramenta de colaboração em equipe.

O que é o Google Chat?

Via: Bate-papo do Google Adorado por muitos usuários do Google Workspace, o Google Chat é uma ferramenta poderosa que ajuda a sua equipe a colaborar de forma eficaz e a manter o controle das tarefas compartilhadas.

A comunicação é construída em torno de mensagens individuais ou canais, como oSpaces e conversas em grupo.

Em geral, a interface é simples e intuitiva, o que facilita a navegação e o uso. No que se refere ao Spaces, a comunicação é organizada em tópicos para que os usuários possam acompanhar facilmente e responder a mensagens específicas.

O ponto principal do Google Chat é que ele se integra perfeitamente à rede de aplicativos existente do Google. Você pode organizar reuniões virtuais no Meet, compartilhar arquivos do Drive com facilidade ou adicionar tarefas e eventos diretamente ao Google Agenda.

Além disso, ele inclui um recurso de pesquisa bastante otimizado. Portanto, seja vasculhando seu histórico de bate-papo em busca de informações importantes ou procurando documentos em um mar de texto, você pode usar filtros para trazê-los até você!

Recentemente, o Google implementou recursos de IA em seus aplicativos, e o Chat não é exceção. Você pode aproveitar os recursos de assistência do Duet AI para ajudá-lo a se manter informado e obter insights úteis das conversas no seu espaço de trabalho do Chat. 🤖

Como escolher a melhor alternativa ao Google Hangouts

Considerando que o Google Chat tem um número limitado de integrações de terceiros e perde alguns recursos avançados devido ao seu design excessivamente simplista, ele deixa muito a desejar. Como resultado, talvez você queira explorar ferramentas de comunicação de equipe mais abrangentes.

Aqui estão algumas qualidades vitais a serem consideradas ao procurar uma alternativa ao Google Chat:

Facilidade de uso: Deve ser facilmente acessível a todos os membros da sua equipe, com recursos intuitivos e fáceis de navegar Segurança: A ferramenta deve priorizar a segurança e proteger contra violações de dados Integrações: A ferramenta alternativa deve ter uma ampla gama de integrações disponíveis para aprimorar o fluxo de trabalho e a produtividade da sua equipe **Automações: ela deve permitir que você crie fluxos de trabalho personalizados que agilizem as tarefas e economizem tempo Personalização: Recursos personalizáveis para se adaptar às necessidades específicas de comunicação da equipe

10 melhores alternativas ao Google Hangouts para experimentar em 2024

Tendo em mente os fatores acima, vamos nos aprofundar nas 10 melhores alternativas ao Google Chat que você pode usar para melhorar a colaboração e a comunicação da equipe.

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para localizar rapidamente qualquer conversa

O ClickUp é um dos principais aplicativos de produtividade e colaboração em equipe plataforma que oferece uma ampla gama de recursos para gerenciamento de projetos e comunicação de equipes. Ela oferece uma maneira perfeita de visualizar tarefas compartilhadas e gerenciá-las com eficiência até a conclusão. Visualização do bate-papo do ClickUp é o canal de comunicação central da plataforma. Aqui, você pode iniciar conversas, compartilhar arquivos e recursos e atribuir comentários. Com o Opção de menção marque membros específicos da equipe em conversas, garantindo que eles estejam cientes das atualizações e alterações à medida que forem feitas.

Precisa de uma maneira fácil de mostrar aos membros da sua equipe exatamente do que está falando? Clipe ClickUp é o caminho a seguir. É o recurso de gravação de tela da plataforma - ele permite gravar e compartilhar seu espaço de trabalho com os membros da equipe para que eles possam acompanhar e solucionar problemas facilmente. Comentários no ClickUp são uma das maneiras mais eficazes de se comunicar em tempo real e fornecer feedback sobre o trabalho realizado. Atribua comentários aos membros da equipe em vez de criar novas tarefas. Dessa forma, você pode reduzir o tempo de comunicação e criar pontos de ação menores dentro de tarefas maiores. 📝

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp Documentos do ClickUp é outra ferramenta colaborativa eficaz, ideal para criar, editar e compartilhar documentos com sua equipe. Seja para fazer brainstorming de ideias para um projeto ou criar anotações de reunião, esse recurso permite que você coopere com os membros da equipe para economizar tempo e eliminar idas e vindas desnecessárias. 📃

Você pode aproveitar IA do ClickUp diretamente no Docs para resumir atualizações de tarefas e anotações de reuniões, gerar itens de ação e editar seu conteúdo.

Melhores recursos do ClickUp

Canal de comunicação centralizado para iniciar conversas, compartilhar arquivos e atribuir comentários como tarefas

Recurso de comentários para colaboração assíncrona

Opção de gravação de tela para compartilhar seu espaço de trabalho com a equipe

Espaço de trabalho altamente personalizável com recursos comoCampos personalizadosstatus de tarefas e gerenciamento de fluxo de trabalho

Hub de documentos colaborativo e alimentado por IA para compartilhar e fazer brainstorming de ideias em tempo real

Mais de 1.000 integrações com aplicativos de trabalho populares

Plataforma segura

Limitações do ClickUp

Pode ser um pouco confuso navegar pelos vários recursos da plataforma

O aplicativo móvel não é tão repleto de recursos quanto a versão web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Negócios : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Folga

Via: Folga O Slack é um ótima alternativa ao Google Chat que oferece recursos de mensagens e compartilhamento de arquivos para ajudar as equipes a colaborar com mais eficiência. Além das opções regulares de comunicação, a ferramenta oferece recursos avançados, como chamadas de vídeo e áudio e telas colaborativas.

Os canais são os espaços centrais para as conversas da equipe, com tópicos de discussão para mensagens específicas. Enquanto isso, as mensagens individuais são organizadas em bate-papos diretos. 📩

Com a opção Huddles do Slack, você pode fazer uma chamada facilmente com seus colegas de equipe sem agendar uma reunião em conferência. Ao permitir que você compartilhe telas, reações de emojis, arquivos, links e documentos, o Huddles oferece uma ótima maneira de se manter conectado com sua equipe.

O Slack também oferece filtros de pesquisa avançada - use-os para restringir seus resultados de pesquisa e facilitar a localização de mensagens ou arquivos específicos! 💨

Em cima de tudo, O Slack permite que você integre com várias ferramentas e serviços para manter seu trabalho centralizado e minimizar a distração de alternar entre aplicativos.

Melhores recursos do Slack

Mensagens e bate-papos organizados com filtros de pesquisa

Ampla gama de integrações

Colaboração por vídeo em tempo real por meio do Huddles

Preferências de notificação para canais e palavras-chave específicos

Temas e emojis personalizados do espaço de trabalho

Limitações do Slack

Uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

O sistema de gerenciamento de notificações não é intuitivo

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/mês por usuário

US$ 7,25/mês por usuário Business+ : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 30.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 30.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20.000 avaliações)

3. Discórdia

Via: Discórdia O Discord é uma plataforma de comunicação unificada que permite que os usuários conversem por meio de canais de texto, voz e áudio. Inicialmente projetada para jogadores, ela se tornou popular em várias comunidades on-line. 🕹️

Os usuários podem criar e participar de servidores privados ou públicos criados em torno de vários interesses e grupos de tópicos para se conectar com os membros da equipe. Ele também oferece recursos como compartilhamento de tela e de arquivos.

O Discord conta com uma ampla faixa de integrações que expandem sua funcionalidade. Você pode conectá-lo a bots para automatizar tarefas e fluxos de trabalho ou vinculá-lo a plataformas de jogos e serviços de streaming populares, como YouTube e Twitch.

No entanto, como ele não foi projetado nem totalmente otimizado para a comunicação empresarial, alguns Alternativas ao Discord podem ser mais adequadas para essa finalidade específica.

Melhores recursos do Discord

Comunicação em tempo real por meio de chamadas de voz e vídeo

Compartilhamento de tela e arquivos

Notificações personalizáveis

Suporte para automação de bots

Integrações com aplicativos de mídia social

Limitações do Discord

Não otimizado para comunicação empresarial/em equipe

Preocupações com privacidade e segurança

Preços do Discord

Gratuito

Nitro básico : uS$ 2,99/mês

: uS$ 2,99/mês Nitro: uS$ 9,99/mês

Discord classificações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) TrustRadius: 8.7/10 (mais de 150 avaliações)

4. Telegrama

Via: Telegrama O Telegram é uma plataforma de mensagens baseada em nuvem, ideal para conversas pessoais discretas e transmissões comunitárias em grande escala.

Ele permite que as equipes enviem textos, vídeos e arquivos, além de criar grupos e canais para comunicação em grande escala. Com o Telegram, você também pode colaborar em tempo real por meio de chamadas de vídeo.

Por meio de Canais, o Telegram permite que você se comunique com públicos maiores. Você pode manter um grande número de seguidores (suporta um número ilimitado de assinantes), compartilhar arquivos, colocar enquetes e transmissões ao vivo, e muito mais!

Os aprimoramentos e recursos de segurança do Telegram merecem uma menção especial. Por exemplo, o recurso Chat Secreto permite manter conversas privadas que só podem ser acessadas dentro do chat. Como os usuários não podem encaminhá-las ou fazer capturas de tela, elas são mantidas em segurança contra terceiros. 🔐

Melhores recursos do Telegram

Aprimoramentos de segurança e criptografia de ponta a ponta

Suporte para compartilhamento de arquivos grandes

Bate-papos em grupos grandes de até 20.000 membros

Organização de chats em pastas

Sincronização entre plataformas móveis e de desktop

Limitações do Telegram

Recursos limitados de videoconferência

Integrações limitadas de aplicativos

Preços do Telegram

Gratuito

Premium: $4,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Telegram

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) TrustRadius: 9.2/10 (mais de 70 avaliações)

5. Microsoft Teams

Via: Microsoft Teams O Microsoft Teams é um excelente gerenciamento de tarefas solução de colaboração e gerenciamento de tarefas projetada, como o nome sugere, para equipes. Com extensa ferramentas de reunião on-line você pode colaborar de forma eficaz, compartilhar arquivos e se comunicar em tempo real por meio de Teams and Channels.

A plataforma se integra perfeitamente a outras ferramentas do ecossistema do Microsoft 365, permitindo que você agende reuniões e colabore em documentos diretamente na interface do Teams.

Um dos maiores pontos fortes da ferramenta são seus recursos de webconferência de alta qualidade. Com até 300 participantes, os membros podem participar via Web ou áudio, gravar chamadas e configurar transmissões ao vivo. Há também recursos colaborativos adicionais, como planos de fundo virtuais, compartilhamento de tela, bate-papos e legendas.

Enquanto isso, os Whiteboards do Microsoft Teams oferecem uma maneira eficaz para as equipes fazerem brainstorming e visualizarem informações. Os membros podem escrever, desenhar e fazer esboços e diagramas nessa tela virtual. A melhor parte? As alterações são sincronizadas automaticamente, para que você possa vê-las no momento em que ocorrem. 💫

Embora alguns Alternativas ao Microsoft Teams oferecem níveis semelhantes de funcionalidade, a ferramenta continua sendo uma opção confiável para a comunicação em equipe.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Amplo suporte a conferências na Web

Integração com outras ferramentas do Microsoft 365

Quadro branco digital para colaboração

Salas de descanso durante as reuniões

Limitações do Microsoft Teams

O sistema de organização de arquivos pode parecer complexo para alguns usuários

Ocasionalmente lento

Preços do Microsoft Teams

Plano gratuito

Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: uS$ 12,50/mês por usuário

Microsoft Teams classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

6. Local de trabalho

Via: Local de trabalho O Workplace é uma ferramenta de comunicação desenvolvida pela Meta que ajuda as equipes a colaborar com segurança por meio de bate-papos, voz e grupos. Ele foi desenvolvido com base na interface do Facebook e permite que as equipes permaneçam conectadas e compartilhem arquivos e atualizações com eficiência.

Assim como o Facebook, o Workplace oferece um feedback de notícias que mantém os membros informados sobre atualizações, anúncios e publicações em toda a organização. Os membros também podem se envolver com essas publicações e adaptá-las às suas preferências.

É possível realizar transmissões de vídeo ao vivo dentro da sua equipe com recursos interativos, como comentários, perguntas e reações. Os espectadores também podem salvar vídeos para assisti-los posteriormente.

Além disso, o Workplace fornece insights e análises para ajudar as equipes a medir o envolvimento. 📉

Melhores recursos do Workplace

Reuniões em grupo

Vídeos ao vivo

Feed de notícias semelhante ao do Facebook

Análise de equipe

Ampla gama de integrações, incluindo aplicativos do Google Workspace e do Microsoft 365

limitações do #### Workplace

Os usuários podem achar que o feed semelhante ao do Facebook distrai

Preocupações com a privacidade dos dados

Preços do local de trabalho

Plano básico : uS$ 4/mês por pessoa

: uS$ 4/mês por pessoa Complemento de administração e suporte aprimorados : uS$ 2/mês por pessoa

: uS$ 2/mês por pessoa Complemento Enterprise Live: uS$ 2/mês por pessoa

Avaliações e resenhas do Workplace

G2: 4,0/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,0/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

7. Flock

Via: Rebanho Com o Flock, você pode manter conversas individuais com mensagens diretas ou criar canais para equipes e grupos.

Essa plataforma facilita a colaboração em equipe, permitindo que os membros compartilhem tarefas pendentes e atribuam tarefas. Além disso, ela inclui um recurso de enquete que ajuda você a obter feedback e opiniões dos colegas sem esforço. 🤓

Além disso, os usuários podem colaborar, compartilhar arquivos e se comunicar por meio de chamadas de vídeo e áudio. O Flock se integra perfeitamente a aplicativos de terceiros, como o Google Drive e o Trello, permitindo que os usuários gerenciem e acompanhem suas tarefas e arquivos com facilidade.

Melhores recursos do Flock

Compartilhe e crie listas de tarefas

Realizar enquetes

Integrações com terceiros

Canais para comunicação com a equipe

Chamadas de vídeo e áudio

Limitações do Flock

Limitações do compartilhamento de arquivos

Integrações limitadas em comparação com os concorrentes

Preços do Flock

Gratuito

Pro : uS$ 4,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 4,50/mês por usuário (cobrado anualmente) Empresa: Entre em contato para saber o preço

Flock avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

8. Skype

Via: Skype Há mais de duas décadas desde o seu lançamento, o Skype se estabeleceu como uma das plataformas de comunicação e videoconferência mais populares. Embora possa carecer de recursos avançados encontrados em muitas outras alternativas do Google Chat em nossa lista, o Skype ainda é uma solução simples e confiável que mantém as equipes conectadas e alinhadas em seu trabalho diário.

Para chamadas, o Skype permite chamadas gratuitas de áudio e vídeo entre usuários do Skype em todo o mundo. Ele também inclui um recurso de gravação de chamadas para que os usuários possam voltar a elas mais tarde.

Uma das melhores coisas do Skype é sua opção de tradução de idiomas, que é útil para equipes diversas e geograficamente dispersas que se comunicam em idiomas diferentes.

Melhores recursos do Skype

Chamadas de áudio e vídeo gratuitas

Mensagens instantâneas

Tradução de fala

Conversas em grupo

Citações de mensagens

Limitações do Skype

Problemas de qualidade de áudio/vídeo

Contém anúncios e promoções que podem causar distração

Preços do Skype

EUA: a partir de US$ 2,54/mês

Avaliações e opiniões sobre o Skype

G2: 4,3/5 (mais de 20.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 20.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

9. Jitsi

Via: Jitsi O Jitsi é uma versátil ferramenta de videoconferência de código aberto que garante reuniões virtuais seguras e personalizáveis. Além das chamadas de áudio e vídeo padrão, o Jitsi oferece salas de reunião protegidas por senha e recursos exclusivos, como URLs de reunião personalizados.

Com ferramentas como o Etherpad para compartilhar documentos de texto e a opção de áudio por meio de discagem telefônica, o Jitsi é uma solução simples e sem frescuras para as necessidades de comunicação da sua equipe.

Melhores recursos do Jitsi

Chamadas em grupo

Salas de reunião protegidas por senha

Bate-papo/mensagens pela Web

Etherpad para compartilhamento de texto

Limitações do Jitsi

Recursos limitados de colaboração e integração

Conexão lenta durante as chamadas

Preços do Jitsi

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Jitsi

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

10. Sinal

Via: Sinal O Signal é um serviço de software que oferece aos usuários recursos seguros de mensagens instantâneas e chamadas. Seu uso é gratuito, o que o torna uma alternativa econômica ao Google Chat para equipes que buscam uma maneira simples e eficaz de colaborar e permanecer conectadas.

Reconhecido por seu forte foco na privacidade, o Signal oferece recursos como o Sealed Sender e o desaparecimento de mensagens para manter as conversas e as trocas de bate-papo criptografadas de ponta a ponta e protegidas contra violações. 🔒

Melhores recursos do Signal

Criptografia de ponta a ponta

Mensagens instantâneas

Temporizadores de mensagens

Chamadas de vídeo e voz

Limitações de sinal

Recursos limitados devido a considerações de privacidade

A experiência do usuário não é otimizada

Preços do sinal

**Gratuito

Signal ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Aumente a produtividade da equipe com a melhor alternativa ao Google Chat

Considerando sua ampla gama de recursos de produtividade e gerenciamento de projetos, o ClickUp se destaca como uma das melhores alternativas ao Google Chat.

Com sua visualização de Chat para comunicação sem esforço, o Docs for colaboração em tempo real em documentos e o Clip para compartilhar facilmente capturas de tela e vídeos, o ClickUp o equipa com todas as ferramentas necessárias para atingir níveis de produtividade sem precedentes. Além disso, você recebe várias ferramentas prontas modelos prontos para revolucionar a comunicação do projeto .

Portanto, se você deseja obter todos os benefícios de uma comunicação de equipe perfeita em um sistema único, inscreva-se ClickUp hoje e colabore como nunca antes! 👫