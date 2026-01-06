Como criar um painel de controle para clientes (+ exemplos)

Hoje em dia, muitos clientes preferem o autoatendimento. 🤖✨

Eles esperam respostas rápidas às suas dúvidas, informações detalhadas ao alcance dos dedos e ferramentas para realizar tarefas de forma independente — como fazer pedidos, agendar, rastrear ou solucionar problemas.

A maioria das empresas sabe disso.

Dado: 53% acreditam que seus clientes estão altamente satisfeitos com suas ofertas de autoatendimento. Mas adivinhe só? A taxa média de sucesso do autoatendimento hoje é de apenas 14%.

Isso porque a maioria dos clientes considera os sistemas de autoatendimento muito rígidos para lidar com a complexidade de suas questões. Em 43% dos casos, eles não encontram conteúdo relevante para suas consultas.

É aqui que um painel de controle do cliente bem projetado pode fazer toda a diferença. Neste blog, vamos nos aprofundar em tudo o que você precisa saber sobre a criação de painéis de controle do cliente que agreguem valor real.

Vamos começar. ✅

O que é um painel do cliente?

Um painel do cliente é um espaço de trabalho digital personalizado que permite que os clientes interajam com sua empresa em tempo real. Ele oferece acesso centralizado a recursos essenciais, como bases de conhecimento, cronogramas de projetos, KPIs e relatórios personalizados, reunindo dados de várias fontes. 📊

Integrado a uma pilha de tecnologias abrangente, incluindo softwares de gerenciamento de projetos pagos ou gratuitos, plataformas de BI, sistemas de CRM e ferramentas de comunicação, o painel do cliente facilita a colaboração harmoniosa em todo o seu ecossistema de negócios.

Essa transparência mantém os clientes informados sobre o andamento do projeto, fortalecendo os relacionamentos ao garantir que nenhum detalhe crítico seja esquecido. O painel também aumenta a eficiência dos recursos ao centralizar dados relevantes e automatizar atualizações.

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Benefícios da criação de um painel do cliente

Você pode pensar: “Tudo isso parece ótimo, mas não podemos simplesmente continuar usando e-mail e telefone para nos comunicarmos com os clientes?” Claro que pode. Mas isso não vai funcionar se você quiser expandir suas operações de forma eficiente. Criar um painel de gerenciamento de projetos para clientes tem suas vantagens. Você consegue:

1. Gerenciar relacionamentos com várias partes interessadas

E se seus agentes de sucesso do cliente precisarem responder a perguntas de 10 ou mais partes interessadas de cada conta de cliente?

Isso não é desgastante a longo prazo?

Quando todas as partes interessadas têm acesso ao mesmo portal prático, com todas as informações à disposição, o gerenciamento de clientes se torna muito mais fácil e eficaz.

2. Ajude os clientes a evitar erros dispendiosos

Se seus clientes atuam em setores regulamentados, como saúde, bancos ou manufatura, oferecer um painel com recursos de conformidade integrados é um divisor de águas. Isso pode ajudá-los a manter a conformidade com os padrões do setor, economizar tempo e dinheiro e evitar problemas legais.

3. Mostre o valor que você oferece

Digamos que você seja uma agência de marketing.

Você pode incorporar visualizações de dados no painel do seu cliente, exibindo métricas específicas como taxa de rejeição do site, classificações de palavras-chave e CTR orgânico. Dessa forma, os clientes podem ver instantaneamente como seus esforços impactam o SEO deles sempre que fazem login.

Quanto mais vantajoso for trabalhar com você, maior será a probabilidade de eles quererem permanecer. E, considerando que um aumento de apenas 5% nas renovações de clientes pode gerar um aumento de mais de 25% no seu lucro (isso ainda será verdade em 2025), criar um painel de controle para clientes é uma decisão óbvia.

4. Destaque-se da concorrência

Nem todas as empresas oferecem painéis de controle para clientes. Mas o melhor é que eles são úteis para qualquer setor.

Por exemplo, como consultor financeiro, você poderia criar um painel para que seus clientes acompanhem seus investimentos. Você pode incentivá-los a pagar um valor adicional por essa conveniência extra.

Dessa forma, não só seus clientes atuais permanecerão com você, como também atrairá novos clientes que desejam ter um melhor controle sobre seus dados novos e históricos.

5. Descubra oportunidades de inovação

Com o tempo, as análises de engajamento integradas ao seu software de portal do cliente lhe darão insights incríveis sobre o que você precisa oferecer, melhorar ou remover de suas ofertas.

📌 Por exemplo, seus clientes de SaaS podem querer ferramentas baseadas em IA ou opções de personalização de marca (como adicionar o logotipo deles) em seu produto. Você pode, portanto, inovar rapidamente com base no feedback deles e lançar soluções antes mesmo que alguém em seu setor pense nisso.

O que incluir em um painel do cliente?

O objetivo principal de criar um painel para seus clientes é fornecer a eles todas as informações necessárias sem que precisem solicitá-las.

Aqui está um conjunto de todos os recursos que ele normalmente deve oferecer:

Acompanhamento de contratos e acordos: Fácil acesso para revisar, modificar ou assinar digitalmente contratos e acordos

Centro de colaboração em documentos: Um hub para elaborar, compartilhar e editar propostas, relatórios profissionais ou arquivos de design

Segurança e controle de acesso: Proteção de dados confidenciais por meio de autenticação multifatorial (MFA), controle de acesso baseado em funções (RBAC) e criptografia de dados

Funcionalidades de comunicação: Correspondência simplificada com chat, fóruns e integração de e-mail

Agendador de eventos ou reuniões: Uma ferramenta de calendário integrada para marcar compromissos, prazos e reuniões

Visão geral do status do projeto: Visibilidade imediata dos principais marcos das tarefas, prazos e progresso das entregas

Interface intuitiva: Design intuitivo com legendas claras e estruturas de menu organizadas

Análise de desempenho: Um resumo de métricas e KPIs que oferece insights sobre o desempenho geral dos negócios

Biblioteca de treinamento: Um repositório de guias práticos, perguntas frequentes e tutoriais em vídeo para apoiar a capacitação e a integração dos clientes

Como criar um painel de controle do cliente

Criar um painel pode parecer uma tarefa difícil, especialmente se for sua primeira vez. A melhor abordagem é dar um passo atrás e começar pelo básico. Vamos analisar isso detalhadamente.

1. Defina seus objetivos

Antes de fazer qualquer coisa, pense por que você quer criar um painel para seus clientes.

Que problemas você deseja resolver para eles?

Eles precisam de uma maneira de acompanhar os projetos em tempo real? O ponto fraco deles é organizar todos os documentos e faturas que recebem?

Ou você apenas deseja minimizar a carga de trabalho de suas equipes ao gerenciar clientes?

Seja o que for, pergunte primeiro aos seus clientes.

Reúna-se com eles, seja pessoalmente ou virtualmente, ou compartilhe uma pesquisa aberta usando ferramentas de feedback do cliente. Ouça suas opiniões, preocupações e ideias, e compile-as de forma organizada no ClickUp Docs.

Com recursos como páginas aninhadas, opções de estilo e modelos, você pode criar um documento centralizado que capture o “porquê” e o “como” do seu projeto de painel.

Você pode colaborar com sua equipe em tempo real nesses Docs — marcando-os, atribuindo tarefas específicas e até mesmo convertendo feedback em tarefas rastreáveis.

Organize os objetivos no ClickUp Docs Mantenha todos os objetivos do painel do cliente em vista com o ClickUp Docs

Além disso, o Docs Hub do ClickUp facilita manter todos os recursos específicos do cliente acessíveis, verificados e pesquisáveis, para que qualquer membro da equipe possa localizar rapidamente informações essenciais para o projeto.

💡Dica profissional: você também pode realizar discussões internas para entender quais são as dúvidas mais comuns que os clientes atuais costumam ter. Use modelos de portal do cliente para moldar seu painel e torná-lo mais útil desde o primeiro dia.

2. Defina os KPIs do cliente

Os dados coletados na primeira etapa ajudarão você a identificar KPIs relevantes para acompanhar no painel.

📌 Por exemplo, se você cria sites de comércio eletrônico para seus clientes, eles teriam interesse em avaliar a eficácia do seu serviço e como ele afeta seus resultados, desde a velocidade do site até as medidas de segurança.

Nesse caso, suas principais métricas seriam tempos de carregamento de página, confiabilidade do tempo de atividade, conversões de tráfego e taxas de abandono de carrinho. Fornecer qualquer outra informação que não esteja intimamente alinhada com a estratégia de negócios deles seria um desperdício.

O ClickUp Goals, por exemplo, pode ser uma adição valiosa ao seu processo de criação de painéis.

Dentro da plataforma, você pode criar metas mensuráveis específicas para as necessidades de cada cliente e dividi-las em objetivos, incluindo contagens numéricas, valores monetários, conclusão de tarefas ou opções binárias (verdadeiro/falso).

Leve seus clientes ao sucesso com o ClickUp Goals

Você também pode criar pastas dentro da plataforma para acompanhar KPIs por categorias, como ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais e quaisquer metas essenciais, tudo em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa elaboram planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentes 50% não acompanham esses planos com ferramentas específicas. 👀 Com o ClickUp, você transforma metas em tarefas práticas de maneira integrada, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código oferecem representações visuais claras do seu progresso, mostrando o que você já alcançou e proporcionando mais controle e visibilidade sobre o seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp afirmam que conseguem assumir cerca de 10% a mais de trabalho sem se esgotarem.

3. Projete o layout e a interface do usuário

Ao projetar a experiência do painel, priorize a perspectiva do cliente. Seu principal objetivo deve ser a funcionalidade e a facilidade de navegação. Você não quer que seus clientes tenham que procurar informações — eles querem clareza e simplicidade.

Portanto, pense no fluxo de trabalho deles e faça a si mesmo perguntas como:

Qual é a primeira coisa que eles querem ver ao fazer login?

Como garantir que a interface seja o mais intuitiva possível para novos usuários?

Qual o nível de personalização que eles esperam em termos de layout, widgets ou opções de visualização de dados?

Existem recursos de acessibilidade (por exemplo, navegação por teclado, compatibilidade com leitores de tela de tela única ou conversão de texto em fala) que devam ser considerados?

Como plataforma de capacitação de vendas, imagine oferecer aos clientes um portal que exiba métricas em áreas de destaque — na parte superior ou em uma seção marcada como “alta prioridade”.

Agrupe métricas relacionadas de forma lógica para melhorar a usabilidade.

Por exemplo, dados relacionados às interações com o cliente (por exemplo, número de acompanhamentos ou tempo de resposta) podem ficar em uma seção. Ao mesmo tempo, métricas de desempenho de vendas (por exemplo, negócios fechados, crescimento do pipeline e previsões de receita) podem ser agrupadas separadamente.

Esses relatórios estruturados de CRM de vendas permitem que seus clientes interpretem seus dados rapidamente, sem sobrecarga de informações.

Os painéis do ClickUp oferecem, em particular, layouts personalizáveis que permitem que você crie uma interface focada nas necessidades do cliente. Usando widgets como blocos de construção, você pode adicionar gráficos, listas de tarefas e indicadores de status para exibir informações relevantes de forma destacada.

Crie um centro de comando pessoal para fluxos de trabalho eficientes usando os painéis do ClickUp

Por exemplo, suponha que os clientes precisem de uma visão rápida dos cronogramas dos projetos.

Nesse caso, você pode incluir widgets para prazos de tarefas, gráficos de Gantt ou visualizações de carga de trabalho, garantindo que métricas importantes estejam sempre fáceis de encontrar. O ClickUp também oferece a funcionalidade de arrastar e soltar para widgets, para que você possa ajustar e refinar o layout de acordo com as preferências dos seus clientes, criando uma interface intuitiva.

Quer mostrar aos seus clientes como você está acelerando a entrega de software com mecanismos de relatórios específicos, como gráficos de burn up/burn down e velocidade de sprint? Crie um Painel de Sprint com facilidade no ClickUp. Há um modelo para cada setor ou escopo de trabalho.

Além disso, use códigos de cores nas seções e opções de agrupamento para tornar os dados mais acessíveis e visualmente atraentes.

Por fim, o ClickUp Brain leva seus painéis a um novo patamar, fornecendo respostas instantâneas às suas perguntas. Pergunte qualquer coisa à IA, e ela pesquisará em todos os painéis do seu Workspace, ajudando você a identificar insights críticos sem precisar procurar dados manualmente.

Automatize reuniões diárias no seu painel com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: Use tabelas, gráficos e indicadores visuais, como barras de progresso, para apresentar dados complexos. Incorpore menus suspensos ou abas para oferecer insights mais detalhados sob demanda, mantendo a interface organizada. Por fim, crie um layout que se adapte com fluidez a qualquer tamanho de tela, seja em computadores, tablets ou dispositivos móveis.

O valor de um painel de controle do cliente está diretamente ligado à precisão e atualidade dos dados que ele exibe.

É por isso que você precisará integrá-lo à pilha de tecnologias existente deles, desde ferramentas visuais de gerenciamento de projetos, CRMs e softwares de contabilidade, para que o painel seja alimentado por uma ampla variedade de fontes de dados.

Por exemplo, um painel para uma empresa de serviços pode exibir dados de faturamento do QuickBooks, métricas de tráfego da web do Google Search Console e índices de satisfação do cliente do HubSpot.

O ClickUp CRM oferece integrações com diversas ferramentas que aumentam a precisão dos dados e a conectividade.

Obtenha uma visão geral rápida dos dados do cliente com o ClickUp CRM

Por exemplo, você pode integrá-lo ao Asana ou ao Jira para centralizar atualizações de projetos e marcos em um único painel. Para acompanhar a produtividade, você pode optar pelo Slack, Google Workspace e Microsoft Teams para otimizar a comunicação sem precisar alternar entre aplicativos.

💡Dica profissional: Ao integrar APIs e dados em tempo real, você pode adicionar alertas ou notificações que são acionados quando determinados limites são atingidos (por exemplo, quando a utilização de recursos cai abaixo de um número específico ou ocorre um erro crítico de agendamento).

5. Priorize a segurança

Os últimos anos demonstraram os efeitos devastadores que medidas de segurança insuficientes podem ter sobre as empresas.

Por exemplo, em 2024, uma grande vulnerabilidade em um sistema de gerenciamento de conteúdo usado pela Hathway expôs dados confidenciais de KYC, como nomes, endereços, números de telefone e endereços de e-mail de mais de 4 milhões de clientes, resultando em prejuízos financeiros elevados e graves danos à reputação.

Isso serve como um forte lembrete de que um painel do cliente também pode ser um ponto de entrada para agentes mal-intencionados se não for devidamente protegido. Mesmo algo tão simples quanto uma política de senhas fraca pode deixar seu sistema vulnerável.

É por isso que recursos de segurança como autenticação multifatorial (MFA), controle de acesso baseado em funções (RBAC) e criptografia de dados devem ser um componente indispensável do seu painel do cliente.

Claro, você pode convidar qualquer cliente para o ClickUp como convidado e compartilhar o painel com ele para que possa ver as atualizações do projeto e colaborar em um único lugar. No entanto, manter a segurança é uma parte importante desse processo.

Você pode organizar contas individuais de clientes com uma hierarquia escalável de pastas e listas e definir permissões detalhadas para controlar quem vê o quê — incluindo membros da sua equipe e partes interessadas externas.

💡 Dica profissional: Atualize regularmente seus protocolos de segurança para que as permissões dos usuários permaneçam alinhadas com quaisquer mudanças nas funções ou responsabilidades da equipe. Informe aos seus clientes exatamente como seus dados estão sendo protegidos. Transforme a segurança em um argumento de venda e construa confiança.

Exemplos de painéis de controle para clientes: os melhores modelos do ClickUp para usar

Você não precisa sempre começar do zero ou reinventar a roda ao criar um painel. Muitos modelos de gestão de clientes podem economizar seu tempo e esforço, garantindo um layout profissional. Abaixo estão cinco excelentes exemplos de painéis do ClickUp que você pode usar.

1. Monitor de desempenho do cliente da agência

Como agência, você provavelmente lida com vários clientes ao mesmo tempo. Monitorar os níveis de satisfação deles e o andamento dos projetos sempre estará no topo da sua lista de tarefas, mas sejamos realistas: isso é exaustivo.

O Agency Client Health Tracker da ZenPilot, integrado ao ClickUp, resolve exatamente isso.

Ele centraliza dados importantes, desde e-mails até planilhas, e oferece uma visão clara de quais clientes precisam de suporte imediato e quais contas estão funcionando sem problemas.

O modelo oferece recursos como:

Rastreador de atividades integrado para acompanhar o engajamento e a capacidade de resposta do cliente

Tutoriais em vídeo para ajudá-lo a configurar e personalizar o layout de acordo com as necessidades da sua agência

Oito visualizações pré-configuradas para ver tudo, desde serviços prestados e objetivos alcançados até pontuações de NPS

Baixe este modelo Aumente a capacidade e a taxa de utilização da sua agência com o Agency Client Health Tracker da ZenPilot e da ClickUp

2. Modelo de Sucesso do Cliente do ClickUp

Como em qualquer outro negócio, o sucesso do cliente deve ser seu foco principal. Para analisar o nível de engajamento e comprometimento dos clientes em manter seu relacionamento com você, utilize o modelo de sucesso do cliente do ClickUp.

Na verdade, isso faz ainda mais sentido se você for uma empresa de SaaS que deseja garantir que os clientes obtenham o máximo valor do produto.

O modelo oferece uma visão abrangente da jornada de cada cliente, cobrindo etapas desde a integração até as renovações, ao mesmo tempo em que monitora riscos potenciais e desempenho. Ele permite que você defina objetivos claros para eles e avalie o sucesso de seus serviços em relação a essas metas.

Baixe este modelo Crie uma excelente experiência do cliente com o modelo de sucesso do cliente do ClickUp

Com o modelo, você pode:

Use a visualização do gráfico de Gantt para visualizar os cronogramas dos projetos

Distribua tarefas internamente aos membros da equipe adequados

Faça o acompanhamento com os clientes para obter feedback com integração de e-mail

3. Modelo de colaboração para sucesso do cliente do ClickUp

Este artigo é voltado especificamente para o alinhamento das equipes de vendas e produção que precisam coordenar esforços para garantir fluxos de trabalho tranquilos e a entrega pontual dos projetos.

O modelo de colaboração para sucesso do cliente do ClickUp mantém os dois departamentos em sintonia com visualizações compartilhadas, reduzindo falhas de comunicação e erros durante as transferências de clientes, o que é uma boa estratégia.

Baixe este modelo Aumente a responsabilidade das equipes de vendas e produção com o modelo de colaboração para sucesso do cliente do ClickUp

Com ele, você pode:

Acesse ferramentas essenciais como o Docs para anotações internas, o Forms para coletar informações de clientes e o Boards para acompanhar o andamento das tarefas

Simplifique o acompanhamento com status como “Em aberto” e “Concluído” para que todos os membros da equipe possam entender rapidamente em que ponto a conta se encontra

Defina gatilhos automáticos, como a atualização de campos personalizados quando novas tarefas são criadas

4. Guia rápido do ClickUp: modelo de serviços ao cliente

Quem não quer fechar negócios de forma rápida e eficiente enquanto gerencia contas de clientes, avalia solicitações e otimiza recursos? Seja você um representante de vendas, um gerente de relacionamento com o cliente ou um chefe de projeto, você precisa das ferramentas certas de gestão de clientes para o trabalho.

E o ClickUp Quick Start: Modelo de Serviços ao Cliente é uma estrutura na qual você pode confiar plenamente. Embora possa parecer complexo de usar à primeira vista, ele é fácil de usar para iniciantes.

Baixe este modelo Simplifique a integração de clientes e a prestação de serviços com o ClickUp Quick Start: Modelo de Serviços ao Cliente

Os principais recursos incluem:

Crie tarefas e defina responsáveis, prazos, status e muito mais

Monitore o andamento do projeto com campos personalizados, como estimativas de tempo, prioridades, marcos e dependências

Armazene processos, recursos e informações essenciais com o Team Wiki

5. Modelo de quadro “Voz do Cliente” do ClickUp

Em meio a uma infinidade de modelos de CRM, como encontrar algo que ajude você a entender melhor as necessidades, os desejos e as preferências dos seus clientes?

O feedback deles é inestimável para aprimorar suas ofertas. Mas coletar, organizar e agir com base nisso pode ser um desafio — não se você usar o modelo de quadro “Voz do Cliente” do ClickUp.

Com seu layout no estilo Kanban, você reúne insights dos clientes de maneira organizada e garante prontamente que eles sejam priorizados e tratados pelas equipes certas.

Baixe este modelo Ajuste suas ofertas com base no feedback oportuno dos clientes usando o modelo “Voz do Cliente” do ClickUp

O modelo permite que você:

Incorpore controle de tempo, alertas de dependência e tags para a resolução rápida de problemas

Use visualizações personalizadas, como Lista, Quadro e Comece aqui, para visualizar o feedback em várias configurações

Organize o feedback em campos especializados, como “Necessidade do cliente”, “Fonte de VoC” e “Solução”

Mantenha seus clientes satisfeitos e impulsione o crescimento dos negócios com painéis

Agora que você entende o valor dos painéis, eles são mais do que apenas ferramentas úteis — são essenciais para capacitar os clientes a tomar decisões confiantes e baseadas em dados.

Quando os clientes ficam satisfeitos com as informações que veem no portal e reconhecem suas contribuições, todos saem ganhando. 🎉

Além disso, com ferramentas como o ClickUp, você pode criar facilmente os melhores painéis de controle para atender às necessidades específicas dos clientes. Um grande benefício é sua extensa biblioteca de modelos prontos para uso, o que torna o início do trabalho simples e rápido.

Crie hoje mesmo uma conta gratuita no ClickUp e comece a elevar a satisfação do cliente. 🚀