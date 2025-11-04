As 15 melhores ferramentas de colaboração online em 2026 (gratuitas e pagas)

Todos se dizem “espírito de equipe” em seus currículos, até chegar a hora de realmente trabalhar com equipes distribuídas. É nesse momento que todas as suas habilidades de colaboração e comunicação entram em ação e passam por testes rigorosos.

Sem o conjunto certo de aplicativos de colaboração, mesmo as equipes mais fortes fracassam devido à falta de comunicação ou à coordenação inadequada.

Ferramentas eficazes de colaboração online podem melhorar significativamente a forma como os membros da sua equipe (especialmente aqueles em um modelo de trabalho remoto ou híbrido) se conectam, se comunicam e trabalham uns com os outros. Como uma equipe totalmente remota, nós da ClickUp testamos vários desses softwares de colaboração em equipe em diferentes projetos e para diversas partes interessadas.

Nesta publicação do blog, selecionamos cuidadosamente as melhores delas. Continue lendo se você estiver procurando por ferramentas que possam levar suas equipes distribuídas, híbridas ou remotas de boas a excelentes por meio de um trabalho em equipe e uma colaboração eficazes.

Antes de falarmos sobre cada plataforma, aqui está uma rápida visão geral de todas as ferramentas que selecionamos e como elas podem ser usadas para melhorar a sinergia da equipe:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Gerenciamento de tarefas com IA, chat, quadros brancos, documentos, modelos, gravação de tela, integrações Equipes de pequenas empresas a grandes corporações que precisam de gerenciamento de projetos e comunicação centralizados Plano gratuito disponível; Preços personalizados para empresas Google Docs Edição conjunta em tempo real, controle de versões, armazenamento em nuvem via Drive, integração com o Google Workspace Indivíduos e equipes colaborando em documentos e conteúdos Plano gratuito disponível (15 GB); planos pagos a partir de US$ 8,40 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Slack Canais, mensagens diretas, chamadas de vídeo/áudio, resumos de IA do Slack, integrações com ferramentas como o ClickUp Equipes de pequeno a grande porte que precisam de comunicação rápida e pesquisável Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,75 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Zoom Videoconferência, compartilhamento de tela, quadros brancos, salas de discussão, AI Companion para resumos Equipes distribuídas que precisam de reuniões virtuais e webinars de alta qualidade Plano gratuito disponível (limite de 40 minutos); planos pagos a partir de US$ 15,99 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Asana Atribuição de tarefas, várias visualizações (Kanban, Linha do tempo, Calendário), automação, IA do Asana Equipes de pequeno a médio porte que acompanham tarefas e marcos de projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Trello Quadros Kanban, listas/cartões, progresso visual das tarefas, IA da Atlassian para automação Indivíduos e pequenas equipes que gerenciam projetos visuais e de pequena escala Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Miro Quadros brancos, notas adesivas, mapas mentais, ferramentas de design thinking, Miro AI para fluxogramas e resumos Equipes criativas e híbridas gerando ideias visualmente e colaborando em workshops Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8 por usuário por mês; preços personalizados para empresas GitHub Controle de versão, pull requests, revisão de código, Copilot AI, colaboração em comunidade Equipes de desenvolvedores que gerenciam bases de código e colaboração em código aberto Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Figma Design de interface do usuário em tempo real, prototipagem, comentários, quadro branco colaborativo, Figma AI Equipes de design e de produto colaborando em interfaces digitais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Airtable Híbrido de planilha e banco de dados, automações de fluxo de trabalho, aplicativos personalizados, IA do Airtable Equipes de operações, conteúdo e produto criando fluxos de trabalho estruturados e colaborativos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Monday.com Painéis personalizados, automações, fluxos de trabalho visuais, blocos de IA para tarefas de dados Equipes de projeto e multifuncionais personalizando processos em grande escala Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Microsoft Teams Chat em equipe, reuniões, colaboração em arquivos, coautoria em tempo real, integração com a IA Copilot Equipes de médio porte a grandes empresas que utilizam o Microsoft 365 para colaboração interna Os planos pagos custam a partir de US$ 4 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Canva Design do tipo arrastar e soltar, modelos para equipes, Magic Write e IA de conversão de texto em vídeo, kits de marca Equipes de marketing e criativas que produzem conteúdo de forma colaborativa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês; preços personalizados para empresas Notion Documentos, bancos de dados, wikis, gerenciadores de projetos, páginas personalizáveis, Notion AI para redação/pesquisa Startups e equipes criando espaços de trabalho flexíveis e completos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Dropbox Armazenamento em nuvem, compartilhamento seguro de arquivos, rastreamento de documentos, IA do Dropbox para resumos e pesquisa Equipes que precisam de gerenciamento seguro de arquivos com integrações colaborativas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11,99/mês; preços personalizados para empresas

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Agora, analisaremos em profundidade os melhores softwares de colaboração online — para que você possa escolher o mais adequado e fazer com que sua equipe funcione a todo vapor.

1. ClickUp (A melhor ferramenta de colaboração online tudo-em-um com tecnologia de IA)

Comece a usar o ClickUp Colabore com facilidade com todas as suas equipes usando o ClickUp para criar documentos, atribuir tarefas e acompanhá-las em uma única plataforma

Sua pilha de tecnologias é uma mistura de ferramentas de colaboração em equipe? Slack para atualizações rápidas, e-mails para trocas mais longas, notas mantidas no Google Docs, Microsoft Teams para videoconferências e Miro para quadros brancos?

Ferramentas desarticuladas estão gerando muito trabalho extra para você e sua equipe: mais de 1.200 alternâncias entre aplicativos todos os dias, mais de 4 horas por semana para se reorientar e impressionantes 61% do seu tempo gasto atualizando, pesquisando e gerenciando informações em sistemas dispersos.

É por isso que o ClickUp é nossa principal recomendação como a melhor ferramenta de colaboração online.

Como o aplicativo completo para o trabalho, ele reúne suas tarefas, conversas e conhecimentos em um sistema operacional de produtividade com inteligência artificial que ajuda você a realizar suas tarefas — mais rapidamente e sem investir centenas de dólares em ferramentas que não se comunicam entre si.

👀 Você sabia? Equipes que usam o ClickUp relatam: Mais de 3 horas economizadas por semana

3 ou mais aplicativos consolidados/substituídos

Melhor colaboração com gastos reduzidos

Use o poderoso conjunto de recursos de colaboração do ClickUp, como o ClickUp Whiteboards para debater ideias de conteúdo e campanhas, o ClickUp Docs para co-criar e co-editar tudo, desde SOPs e contratos até wikis internos, o ClickUp Clips para capturar vídeos compartilháveis — a lista continua (dê uma olhada na seção de principais recursos se quiser um resumo). E, é claro, você pode gerenciar todas as tarefas de cada projeto com o ClickUp Tasks.

Mas o destaque para a colaboração em equipe é, sem dúvida, o ClickUp Chat. Raramente, ou talvez nunca, um aplicativo de gerenciamento de projetos oferece uma plataforma de chat integrada e completa para colaboração em tempo real ou assíncrona. O trabalho e as discussões sobre o trabalho costumam ficar isolados em ferramentas separadas, criando ineficiências.

Use o ClickUp Chat para interagir com seus colegas em tempo real — sem precisar trocar de aba

É aí que o ClickUp Chat tem sido um divisor de águas para nós.

Conversas agora em tempo real com o trabalho : seja uma tarefa de campanha, um sprint de marca ou o lançamento de um novo produto, cada conversa permanece integrada diretamente em nossas Tarefas, Listas e Espaços. Chega de vasculhar mensagens diretas desconexas ou perguntar “Onde está o contexto?”

Ideias se transformam em ação instantaneamente : se uma ótima ideia ou feedback surgir durante uma conversa, basta converter essa mensagem em uma tarefa — sem sair do chat. Isso eliminou o atrito de todo o nosso fluxo de trabalho de marketing

A colaboração finalmente está acontecendo em um só lugar : enquanto editamos documentos, atualizamos resumos ou revisamos cronogramas, a equipe conversa ao vivo — dentro do mesmo espaço de trabalho. Sem trocar de ferramenta. Sem sincronização posterior

Chega de excesso de notificações : o ClickUp só nos avisa quando é relevante, e isso tem sido fundamental para mantermos o foco — especialmente quando estamos lidando com vários lançamentos ou revisando criativos

E com o ClickUp Brain , não perdemos tempo rolando a tela para trás em longas conversas. Ele resume as discussões, responde às perguntas e nos mantém em movimento sem que precisemos nos repetir ou perder o contexto , não perdemos tempo rolando a tela para trás em longas conversas. Ele resume as discussões, responde às perguntas e nos mantém em movimento sem que precisemos nos repetir ou perder o contexto

Com o ClickUp Chat, a mudança de contexto (e a sobrecarga cognitiva) ficam fora de questão, graças a:

Conversas em threads vinculadas às suas Tarefas, Listas, Pastas e Espaços do ClickUp : Chega de ficar alternando entre ferramentas ou chats. Cada mensagem permanece conectada ao trabalho ao qual se refere

Criação de tarefas diretamente na conversa : transforme qualquer mensagem em uma tarefa prática sem sair da conversa

Colaboração em tempo real : converse com sua equipe enquanto edita documentos, atualiza tarefas ou planeja sprints — tudo em um só lugar

Notificações inteligentes : receba notificações apenas sobre o que é relevante para você, para que seu foco não seja interrompido

Integração de IA: resuma conversas longas ou obtenha respostas instantâneas para perguntas — sem precisar reler todo o chat — usando : resuma conversas longas ou obtenha respostas instantâneas para perguntas — sem precisar reler todo o chat — usando o ClickUp Brain , a IA sensível ao contexto do ClickUp

Colabore, converse e transforme mensagens em tarefas em tempo real com o ClickUp Chat

📮ClickUp Insight: Mais de 60% do tempo de uma equipe é gasto procurando contexto, informações e itens de ação. Baixe o relatório gratuito De acordo com uma pesquisa da ClickUp, as equipes perdem horas preciosas alternando entre diferentes ferramentas. Acesse o Relatório sobre o Estado da Comunicação no Local de Trabalho da ClickUp para ver o que realmente está acontecendo (e como resolver isso).

O ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, foi projetado especificamente para melhorar a colaboração e ajudar você a aproveitar melhor seu espaço de trabalho. As equipes o utilizam diariamente para escrever melhor, mas ele também pode pesquisar e analisar informações em suas tarefas, documentos, comunicações (chat, comentários) e aplicativos conectados para identificar conexões e responder às suas perguntas.

Receba resumos de atualizações de status das atividades das tarefas em seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

E, por fim, você tem dezenas de modelos para simplificar a colaboração na biblioteca de modelos do ClickUp.

Baixe o modelo gratuito Gerencie facilmente a colaboração interna e o relacionamento com os clientes usando o modelo de colaboração para sucesso do cliente do Clickup

Veja o modelo de colaboração para sucesso do cliente do ClickUp. Ele ajuda você a criar processos de integração tranquilos para novos clientes, estabelecer linhas claras de comunicação com as partes interessadas e centralizar tarefas, entregas e prazos do projeto. Esse modelo também permite que você configure uma plataforma de colaboração visual onde é possível acompanhar o progresso, garantir transparência e facilitar o alinhamento das partes interessadas para uma excelente experiência do cliente

Você também pode aproveitar o modelo de CRM do ClickUp para construir e cultivar relacionamentos sólidos com os clientes. Organize leads, acompanhe negócios ao longo do ciclo de vendas e trabalhe em estreita colaboração com as equipes de vendas. A centralização de dados, a automação de tarefas repetitivas e os insights baseados em dados são um diferencial para construir relacionamentos de sucesso com os clientes.

O modelo de CRM é apenas um dos muitos modelos específicos para projetos disponíveis no ClickUp. Seja para desenvolver software ou planejar um evento, o ClickUp tem um modelo para todas as suas necessidades de colaboração!

⏩ Recursos de IA: O ClickUp AI oferece recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções, como perguntas e respostas interativas, reuniões diárias personalizadas, resumo de tarefas e documentos, e um assistente de redação com IA através do ClickUp Brain. Os Agentes Autopilot no ClickUp gerenciam fluxos de trabalho de forma autônoma — preparando relatórios de trabalho, respondendo a perguntas repetitivas em todo o espaço de trabalho e até mesmo revisando conteúdo — para que você possa se concentrar em tarefas mais estratégicas que fazem a diferença.

Principais recursos do ClickUp

Crie, atribua e acompanhe tarefas com os quadros Kanban do ClickUp e automatize fluxos de trabalho com os recursos avançados de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Trabalhem juntos na documentação usando o ClickUp Docs, que permite fazer edições em tempo real, adicionar comentários e fornecer feedback detalhado às equipes

Planeje, organize e colabore em vários projetos usando o ClickUp Tasks para visualizar todas as atividades do projeto e o espaço de trabalho da equipe

Compartilhe informações específicas e crie vídeos rápidos usando o ClickUp Clips, o novo recurso que ajuda você a gravar a tela, capturar vídeos e se comunicar visualmente

Gerencie toda a sua equipe usando a plataforma ClickUp Remote Work . Ela permite que você alinhe objetivos comuns, acompanhe o progresso e gerencie suas equipes distribuídas e multifuncionais sem estresse

Gere atualizações automatizadas de projetos, descubra informações em toda a plataforma, automatize o trabalho diário e crie textos envolventes com o ClickUp Brain

Substitua chats e e-mails dispersos pelo ClickUp Chat para conversas instantâneas e em tempo real, organizadas em threads dentro de tarefas, documentos e projetos

Faça brainstorming e realize reuniões de equipe eficazes usando modelos de quadro branco para registrar ideias, criar mapas mentais, adicionar notas e muito mais

Integre todas as suas plataformas, como Google Sheets, CRMs e mais de 1.000 aplicativos, em um único espaço de trabalho usando as integrações do ClickUp

💡 Dica profissional: Se você usa o Google Workspace para ferramentas de produtividade como o Sheets, o Docs etc., pode incorporar seus arquivos do Docs e do Sheets nas tarefas do ClickUp para uma colaboração mais fluida 🙌

Limitações do ClickUp

Seu amplo conjunto de recursos pode exigir um período de adaptação para alguns usuários

O aplicativo móvel oferece visualizações limitadas

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ClickUp

Um usuário do Reddit, que migrou do Trello, diz:

Então, migramos para o ClickUp há cerca de 9 meses e, atualmente, temos 7 membros da equipe usando-o como nossa principal ferramenta de gerenciamento e planejamento de tarefas. Principais pontos positivos para mim: 1. Crie quantos espaços de trabalho > pastas > listas desejar e crie visualizações que abranjam todos esses elementos em todos os níveis. 2. Em todas as visualizações (seja Kanban, lista, fluxo de trabalho etc.), a possibilidade de “agrupar por” praticamente qualquer atributo (usuário, status, data, projeto, campo personalizado etc.) 3. Dentro de um cartão, poder criar subtarefas atribuídas e manter uma conversa em thread sobre um ticket sem encher o Slack de todo mundo 4. As páginas Página inicial e Notificações facilitam o acompanhamento de alterações e atualizações, além das suas próprias tarefas futuras No geral, essa tem sido uma ferramenta essencial para nós, especialmente com o aumento do trabalho remoto, e agora estamos pensando em implementá-la para mais dos nossos 135 funcionários.

Então, migramos para o ClickUp há cerca de 9 meses e, atualmente, temos 7 membros da equipe usando-o como nossa principal ferramenta de gerenciamento e planejamento de tarefas.

Principais pontos positivos para mim:

1. Crie quantos espaços de trabalho > pastas > listas desejar e crie visualizações que abranjam todos esses elementos em todos os níveis.

2. Em todas as visualizações (seja Kanban, lista, fluxo de trabalho etc.), a possibilidade de “agrupar por” praticamente qualquer atributo (usuário, status, data, projeto, campo personalizado etc.)

3. Dentro de um cartão, poder criar subtarefas atribuídas e manter uma conversa em thread sobre um ticket sem encher o Slack de todo mundo

4. As páginas Página inicial e Notificações facilitam o acompanhamento de alterações e atualizações, além das suas próprias tarefas futuras

No geral, essa tem sido uma ferramenta essencial para nós, especialmente com o aumento do trabalho remoto, e agora estamos pensando em implementá-la para mais dos nossos 135 funcionários.

📌 Por que escolhemos: O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com tarefas, documentos, metas e painéis em uma única plataforma. É a escolha preferida de equipes que querem tudo em um só lugar — com avaliações consistentemente positivas por sua versatilidade e custo-benefício.

2. Google Docs (A melhor ferramenta gratuita de colaboração em documentos com serviços de armazenamento em nuvem)

via Google Docs

O Google Docs é o software de colaboração em documentos ideal para quem usa o Google Workspace.

Sua beleza está na simplicidade. Sua interface organizada é notavelmente semelhante à interface familiar do processador de documentos original, o MS Word, com a diferença de que tudo é baseado na nuvem. Toda a criação, edição e organização de documentos ocorre diretamente no Google Drive, o que amplia ainda mais sua acessibilidade. Ao mesmo tempo, você tem controle detalhado sobre quem pode visualizar, editar ou comentar um arquivo.

Como parte do Google Workspace, você pode converter documentos em apresentações e planilhas de forma colaborativa e vice-versa.

⏩ Recursos de IA: O Google Docs integra IA para sugerir correções ortográficas e gramaticais, melhorar a colaboração em tempo real ao recomendar edições e aprimorar a acessibilidade com ditado por voz e conversão de texto em fala. Futuras expansões de IA incluem análise automática de dados em planilhas e sugestões de design em apresentações.

Principais recursos do Google Docs

Trabalhe e edite documentos simultaneamente com outros membros da equipe

Gerencie todos os seus arquivos e documentos em um armazenamento seguro na nuvem usando o Google Drive, com recursos avançados como controle de versões e controles de acesso

Integre-se a outros aplicativos do Google Workspace, como o Sheets, o Slides e muito mais

Aproveite o Google Gemini, o assistente de IA, no Google Docs para escrever melhor

Limitações do Google Docs

Opções de formatação limitadas e dificuldade para personalizar a aparência em comparação com outros softwares dedicados ao processamento de texto.

Não há muitos outros recursos de gerenciamento colaborativo de projetos além da edição de documentos

A segurança de documentos confidenciais pode ser uma preocupação, já que os links podem ser facilmente compartilhados com terceiros externos

Preços do Google Docs

O Google Docs faz parte do Google Workspace, que está disponível para:

Gratuito : até 15 GB de espaço no Drive

Business Starter : US$ 8,40/mês por usuário

Business Standard : US$ 16,80/mês por usuário

Business Plus: US$ 26,40/mês por usuário

Avaliações e comentários do Google Docs

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (mais de 28.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Google Docs

Um usuário do Reddit compartilha:

Acho que, pelo fato de ser bem fácil de usar, semelhante ao Word, permitir exportação para o Word e ser gratuito, é minha escolha preferida para escrever, especialmente porque estou sempre em movimento e posso abrir documentos pelo celular <3

Acho que, pelo fato de ser bem fácil de usar, semelhante ao Word, permitir exportação para o Word e ser gratuito, é minha escolha preferida para escrever, especialmente porque estou sempre em movimento e posso abrir documentos pelo celular <3

📌 Por que escolhemos: É gratuito, intuitivo e oferece suporte à coedição e aos comentários em tempo real — tornando-o a escolha ideal para equipes que precisam de colaboração rápida em documentos na nuvem.

🧠 Curiosidade: Integrar o Google Docs ao ClickUp pode ser um divisor de águas para sua equipe: Anexe arquivos do Google Drive às tarefas do ClickUp

Navegue e pesquise unidades pessoais e de equipe sem sair da plataforma

Crie arquivos do Google dentro do ClickUp e salve-os automaticamente no seu Google Drive

3. Slack (Ideal para mensagens instantâneas e bate-papo em equipe)

via Slack

O Slack é uma plataforma popular para mensagens em tempo real em equipe, que permite compartilhar atualizações, colaborar em projetos e criar um ambiente de trabalho online conectado por meio de canais, mensagens diretas, conversas em grupo e videochamadas.

Você pode usá-las para discussões em equipe e mensagens diretas, e até mesmo se conectar com partes interessadas externas (usando grupos especializados que você pode criar com o Slack Connect).

⏩ Recursos de IA: O Slack AI oferece pesquisa inteligente e respostas personalizadas, resumos de threads e canais, além de resumos diários.

💡 Dica profissional: O ClickUp se integra nativamente ao Slack, permitindo que você crie tarefas diretamente a partir das conversas e receba notificações nos seus canais do Slack, mantendo tudo organizado.

Principais recursos do Slack

Faça chamadas de vídeo e voz com seus contatos do Slack

Simplifique o compartilhamento de informações e as atualizações de projetos por meio de canais dedicados

Use o Slack AI para encontrar rapidamente suas informações no Slack, resumir threads de conversas e obter um resumo das mensagens perdidas

Limitações do Slack

Pode se tornar exaustivo com um grande volume de mensagens e canais

Recursos limitados de gerenciamento de projetos colaborativos além da comunicação

Pesquisar mensagens antigas pode ser complicado em equipes grandes

Preços do Slack

Gratuito

Pro : US$ 8,75/mês

Business+: US$ 18/mês

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 35.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.900 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Slack

Uma avaliação de usuário no G2 diz:

Considero o Slack uma plataforma que está em constante aperfeiçoamento e que adiciona recursos novos e relevantes. No entanto, ele é tão fácil de usar que você consegue navegar pelo aplicativo e seus recursos com facilidade. Além disso, oferece uma infinidade de formas de comunicação individual ou em equipe (vídeo, áudio, mensagens, e tudo isso com um ou mais membros da equipe).

Considero o Slack uma plataforma que está em constante aperfeiçoamento e que adiciona recursos novos e relevantes. No entanto, ele é tão fácil de usar que você consegue navegar pelo aplicativo e seus recursos com facilidade. Além disso, oferece uma infinidade de formas de comunicação individual ou em equipe (vídeo, áudio, mensagens, e tudo isso com um ou mais membros da equipe).

📌 Por que escolhemos: O Slack se tornou sinônimo de chat em equipe (apesar de suas limitações). Suas integrações, pesquisa e resumos com IA mantêm as conversas colaborativas organizadas e pesquisáveis.

📮ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação em equipe. Embora ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens costumam se espalhar por vários canais, threads ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, suas conversas são mapeadas para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis.

4. Zoom (A melhor ferramenta de videoconferência para equipes distribuídas)

via Zoom

Com o Zoom, você pode fazer videochamadas, realizar demonstrações online, organizar webinars e colaborar virtualmente com sua equipe. Ele oferece praticamente tudo o que você poderia precisar em uma ferramenta de videoconferência, como compartilhamento seletivo de tela, controles de acesso às reuniões, participação protegida por senha, quadros brancos online, etc. Isso o torna o software de colaboração em equipe ideal para discussões produtivas em um ambiente remoto.

⏩ Recursos de IA: O AI Companion do Zoom atua como um assistente digital, fornecendo resumos de reuniões em tempo real, capítulos inteligentes e itens de ação pós-reunião. A transcrição e a tradução em tempo real com tecnologia de IA melhoram a acessibilidade, enquanto o Smart Gallery e o Intelligent Director usam IA para otimizar as experiências de reuniões híbridas.

💡 Dica profissional: O Zoom se integra ao ClickUp para que você possa planejar, iniciar e participar de reuniões diretamente a partir das suas tarefas no ClickUp. E o melhor de tudo? Se a reunião for gravada por um usuário com uma conta paga do Zoom, um link para a gravação e a transcrição será publicado como comentários na atividade da tarefa após o término da reunião. Para receber um link para a gravação, a opção de gravação na nuvem deve estar ativada nas configurações do Zoom do organizador da reunião.

Principais recursos do Zoom

Organize reuniões, webinars, eventos online e até mesmo crie salas de discussão para debates em grupos menores dentro de reuniões maiores

Grave reuniões, adicione notas e enquetes, faça sessões de brainstorming e trabalhe em documentos com compartilhamento de tela

Use o Zoom AI Companion integrado para gerar mensagens e resumir reuniões

Limitações do Zoom

O plano gratuito é bastante limitado, já que você só pode organizar ou participar de reuniões com duração máxima de 40 minutos

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Pro: US$ 15,99 por anfitrião por mês

Business: US$ 21,99 por mês

Business Plus: US$ 26,99 por mês

Enterprise : Preços personalizados

O AI Companion está disponível sem custo adicional para todas as contas pagas do Zoom

Avaliações e comentários sobre o Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 57.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 13.800)

O que os usuários dizem sobre o Zoom

Diretamente de uma avaliação do G2:

Ela oferece os melhores recursos de videoconferência, chat, quadro branco e agendamento de reuniões. A interface é intuitiva e confiável… mas consome muitos recursos do sistema, o que pode causar problemas de desempenho

Ela oferece os melhores recursos de videoconferência, chat, quadro branco e agendamento de reuniões. A interface é intuitiva e confiável… mas consome muitos recursos do sistema, o que pode causar problemas de desempenho

📌 Por que escolhemos: O Zoom continua sendo a referência em videoconferências confiáveis. Suas ferramentas de IA resumem as reuniões e destacam as ações a serem realizadas, tornando-o ideal para equipes híbridas e remotas.

5. Asana (Ideal para gerenciamento básico de tarefas em equipes de pequeno a médio porte)

via Fórum da Asana

O Asana é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e projetos que ajuda as equipes a trabalhar de forma eficaz, colaborar em tarefas diárias e reunir todo o trabalho em um único lugar. Ele não só ajuda a atribuir tarefas aos membros da equipe, mas também facilita notificá-los sobre projetos importantes e acompanhar os marcos do projeto.

⏩ Recursos de IA: O Asana utiliza IA para prever prazos, sugerir prioridades de tarefas e automatizar processos rotineiros por meio da análise de dados de projetos anteriores. Ele foi desenvolvido para o gerenciamento inteligente de tarefas e para ajudar as equipes a atingirem suas metas com eficiência.

Principais recursos do Asana

Simplifique a criação, a atribuição e os prazos das tarefas para uma organização clara do projeto

Visualize projetos em diferentes visualizações, como Kanban, Listas, Linhas do tempo, Calendários e Gráficos de Gantt

Configure facilmente a automação do fluxo de trabalho usando Formulários, Regras, Pacotes e Modelos para lidar com tarefas demoradas, como notificações, lembretes e processos de aprovação

Simplifique a comunicação da equipe com recursos como comentários, anexos e @menções

Automatize atualizações de status e obtenha respostas rápidas para perguntas sobre seu trabalho no Asana com o assistente de IA Asana Intelligence

Conecte o Asana a mais de 200 aplicativos (incluindo o ClickUp) para facilitar a colaboração em equipe, o armazenamento de arquivos, o gerenciamento de projetos e muito mais

Limitações do Asana

Não há suporte para vários destinatários e comentários atribuídos

Inunda você com mensagens de todos os projetos. Não é possível personalizar as notificações

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Enterprise : Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.500 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Asana

Veja a opinião de um avaliador da Capterra:

É fácil ver quem está fazendo o quê, o que está atrasado e onde concentrar os esforços a seguir… O Asana não possui o processo de criação de modelos mais intuitivo. Seria bom ter mais flexibilidade para personalizar os modelos conforme necessário.

É fácil ver quem está fazendo o quê, o que está atrasado e onde concentrar os esforços a seguir… O Asana não possui o processo de criação de modelos mais intuitivo. Seria bom ter mais flexibilidade para personalizar os modelos conforme necessário.

📌 Por que escolhemos: Equipes que buscam visibilidade sem microgerenciamento consideram o Asana uma boa opção. Ele se destaca no gerenciamento de projetos multifuncionais com cronogramas claros, responsabilidades definidas e atualizações de status baseadas em IA.

6. Trello (Ideal para gerenciamento de projetos baseado em Kanban)

via Atlassian Trello

O layout simples do Trello, que permite visualizar o status das tarefas e as atualizações em quadros Kanban, envolve até mesmo as partes interessadas menos familiarizadas com tecnologia, facilitando a colaboração sem esforço. Sem falar que é bastante gratificante mover um cartão da pilha “A fazer” para a pilha “Concluído”.

É uma ótima ferramenta para equipes ágeis que valorizam a comunicação clara e o acompanhamento visual do progresso. No entanto, isso é tudo o que o Trello tem a oferecer. Se você está trabalhando em projetos complexos e tem requisitos avançados, então o Trello não é para você.

⏩ Recursos de IA: Os agentes de IA do Trello automatizam tarefas rotineiras, compreendem entradas em linguagem natural para convertê-las em ações estruturadas e utilizam o reconhecimento de padrões para sugerir atribuições de tarefas e prazos ideais, transformando o Trello em uma plataforma de gerenciamento de projetos dinâmica e inteligente.

Principais recursos do Trello

Colabore com equipes em projetos e atribuições de tarefas usando listas e cartões

Comunique-se com seus colegas de equipe sobre as tarefas por meio de comentários, anexos e menções

Gere e resuma textos com o Atlassian Intelligence integrado

Limitações do Trello

A comunicação por meio de quadros e cartões torna-se insustentável no momento em que o projeto cresce

Não possui recursos de discussão ou chat dentro do aplicativo

Manter itens privados, como notas pessoais, separados dos quadros compartilhados da equipe é complicado, o que pode causar confusão entre os dois durante a colaboração

Preços do Trello

Gratuito:

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.600 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Trello

Um usuário do Reddit recomenda a ferramenta por sua simplicidade:

Acho o Trello útil por oferecer uma maneira de ter uma visão geral dos projetos, tarefas etc. em que estou trabalhando. Acho que o ponto forte do Trello é que ele é muito simples (quadros, listas, cartões) e fácil de usar, por isso pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa em que você precise organizar informações. Não é uma solução 100% perfeita, mas geralmente é “boa o suficiente” e muito menos complexa e cara do que ferramentas focadas em áreas de solução mais específicas.

Acho o Trello útil por oferecer uma maneira de ter uma visão geral dos projetos, tarefas etc. em que estou trabalhando. Acho que o ponto forte do Trello é que ele é muito simples (quadros, listas, cartões) e fácil de usar, por isso pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa em que você precise organizar informações. Não é uma solução 100% perfeita, mas geralmente é “boa o suficiente” e muito menos complexa e cara do que ferramentas focadas em áreas de solução mais específicas.

📌 Por que escolhemos: Os quadros visuais do Trello são simples, mas poderosos, tornando-o um sucesso entre equipes criativas e ágeis que desejam gerenciar fluxos de trabalho com a facilidade do recurso arrastar e soltar.

7. Miro (A melhor ferramenta de quadro branco online)

via Miro

O quadro branco do Miro possui notas adesivas virtuais, molduras, objetos interativos e recursos multimídia para manter a criatividade da sua equipe fluindo durante as sessões de brainstorming. Use-o para workshops, design sprints e sessões de resolução visual de problemas, convertendo conceitos em fluxogramas, desenhos à mão livre e mapas mentais com facilidade.

⏩ Recursos de IA: O Miro AI possibilita a geração de ideias, imagens e códigos, a criação de protótipos a partir de textos ou capturas de tela, a criação de diagramas UML/ER/fluxogramas na tela, além de resumos e resumos gerados por IA por meio do Intelligent Canvas.

Principais recursos do Miro

Visualize projetos com uma ampla variedade de ferramentas, incluindo notas adesivas, canetas para quadro branco e formas

Melhore a comunicação com uma plataforma centralizada para registrar, organizar e revisar ideias

Crie textos simples, mapas mentais e insights com a ajuda do assistente de IA, Miro Assist

Reúna contribuições e ideias da equipe usando recursos de votação e feedback

Limitações do Miro

Recursos de colaboração limitados, já que a ferramenta é voltada principalmente para brainstorming e quadro branco

Preços do Miro

Gratuito :

Starter : US$ 8/mês por usuário

Business : US$ 16/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Miro

G2: 4,8/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.520 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Miro

Um usuário do G2 destaca:

O Miro nos permite gerar ideias rapidamente, colaborar em novos processos e avançar com nosso planejamento! Adoro a flexibilidade e a natureza visual de uma tela infinita. É ótimo quando você não sabe por onde começar em um projeto. Um quadro do Miro substituiu vários arquivos diferentes e organiza nossa equipe em um único local. Um verdadeiro salva-vidas!

O Miro nos permite gerar ideias rapidamente, colaborar em novos processos e avançar com nosso planejamento! Adoro a flexibilidade e a natureza visual de uma tela infinita. É ótimo quando você não sabe por onde começar em um projeto. Um quadro do Miro substituiu vários arquivos diferentes e organiza nossa equipe em um único local. Um verdadeiro salva-vidas!

📌 Por que escolhemos: O Miro é um dos favoritos do público para sessões de brainstorming, design thinking e planejamento. Sua tela infinita e ferramentas de IA integradas o tornam ideal para a geração colaborativa e distribuída de ideias.

8. GitHub (A melhor plataforma de compartilhamento de código e colaboração)

via GitHub

Pergunte a qualquer desenvolvedor quais são suas ferramentas de colaboração online preferidas, e o GitHub certamente estará no topo da lista. No entanto, ao contrário de outras ferramentas de colaboração em equipe que ajudam equipes internas a se comunicarem de forma eficaz, o GitHub conecta toda uma comunidade — principalmente engenheiros de software e desenvolvedores.

Como plataforma de compartilhamento de código e construção de comunidade, ela permite que os desenvolvedores gerenciem o código de forma colaborativa, acompanhem as alterações e garantam um desenvolvimento de projetos tranquilo.

⏩ Recursos de IA: O GitHub integra modelos de IA diretamente nos fluxos de trabalho, permitindo que os desenvolvedores criem, testem e lancem projetos baseados em IA com chamadas de API e SDKs. O GitHub Copilot agora inclui o modo agente, o Copilot Chat com contexto mais amplo, geração de código, melhorias na pesquisa de repositórios e um novo agente de codificação com IA que corrige bugs e adiciona recursos usando os modelos mais recentes do Calude.

Principais recursos do GitHub

Gerencie fluxos de trabalho de desenvolvimento de código por meio do controle de versões e do compartilhamento de código

Facilite a colaboração entre desenvolvedores geograficamente dispersos

Melhore a qualidade do código por meio de pull requests e recursos de revisão de código

Crie código mais rapidamente e colabore melhor com a ferramenta de IA GitHub Copilot

Limitações do GitHub

Destinadas principalmente a desenvolvedores e programadores, não são uma boa opção para equipes sem conhecimentos técnicos

Sua função principal é o gerenciamento de código, e não a colaboração ou a comunicação

Tem uma curva de aprendizado íngreme, especialmente para usuários não familiarizados com os conceitos de controle de versão do Git

Preços do GitHub

Gratuito:

Team: US$ 4/mês por usuário

Enterprise: US$ 21/mês por usuário

Avaliações e comentários no GitHub

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 6.100 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o GitHub

Uma avaliação do G2 diz:

O GitHub é útil para obter rapidamente revisões de seus colegas e colaborar com eles. É uma maneira incrível de planejar projetos e acompanhar as questões em seus projetos. É também a melhor maneira de organizar seus repositórios Git na internet, quer você queira mantê-los públicos ou privados.

O GitHub é útil para obter rapidamente revisões de seus colegas e colaborar com eles. É uma maneira incrível de planejar projetos e acompanhar as questões em seus projetos. É também a melhor maneira de organizar seus repositórios Git na internet, quer você queira mantê-los públicos ou privados.

📌 Por que escolhemos: O GitHub é a espinha dorsal do desenvolvimento colaborativo de software. Está mais inteligente do que nunca com a programação em pares com IA e a assistência avançada à codificação do Copilot.

9. Figma (A melhor ferramenta de colaboração em design)

via Figma

O Figma é um software de colaboração em design com recursos de edição e prototipagem em tempo real que ajudam as equipes a trabalharem juntas em projetos de design em tempo real. Isso ajuda a acelerar as iterações de design. Ele também é amplamente utilizado por seu quadro branco, que permite aos usuários criar gráficos vetoriais e protótipos que vão além de simples imagens.

⏩ Recursos de IA: Automatize tarefas como renomeação inteligente de camadas, criação de protótipos, geração de texto provisório, sugestões de idiomas, substituição de conteúdo entre telas e tradução usando a IA do Figma. Isso torna a colaboração em design mais rápida e eficiente

Principais recursos do Figma

Crie projetos para várias iniciativas usando maquetes de alta fidelidade e recursos de design

Colabore em projetos com outros designers e partes interessadas usando um sistema centralizado de gerenciamento de projetos

Melhore os ciclos de feedback usando comentários, recursos de apresentação e opções de edição em tempo real

Limitações do Figma

Focadas principalmente em design de UI/UX, podem não ser adequadas para outras equipes

Preços do Figma

Gratuito

Profissional: US$ 20/mês por licença completa

Organização: US$ 55/mês por licença completa

Enterprise: US$ 90/mês por licença completa

Avaliações e comentários sobre o Figma

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 820 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Figma

Uma avaliação no Reddit diz:

Sou designer interno e uso essa ferramenta todos os dias como meu principal software de design. Assim como outros mencionaram, não a usaria para criar ícones ou outros trabalhos de ilustração detalhados, mas confio nela para criar banners, publicações nas redes sociais, e-mails e todos os outros materiais destinados exclusivamente ao meio digital.

Sou designer interno e uso essa ferramenta todos os dias como meu principal software de design. Assim como outros mencionaram, não a usaria para criar ícones ou outros trabalhos de ilustração detalhados, mas confio nela para criar banners, publicações nas redes sociais, e-mails e todos os outros materiais destinados exclusivamente ao meio digital.

📌 Por que escolhemos: O Figma revolucionou a colaboração em design com edição em tempo real, prototipagem e plug-ins da comunidade — conquistando o apreço de equipes de UX/UI em todo o mundo.

10. Airtable (A melhor ferramenta de gerenciamento de banco de dados e colaboração)

via Airtable

O Airtable é mais do que apenas uma planilha — é uma plataforma flexível e colaborativa que permite que as equipes criem aplicativos personalizados sem precisar escrever código. Desde o planejamento de projetos e calendários de conteúdo até CRMs e acompanhamento financeiro, o Airtable se adapta ao seu fluxo de trabalho com blocos de construção fáceis de usar, como registros vinculados, visualizações filtradas, automações e colaboração em tempo real.

⏩ Recursos de IA: Descreva os fluxos de trabalho de que você precisa, e o Omni Builder do Airtable irá gerar aplicativos completos, com interfaces e automações. Além disso, os Field Agents do Airtable (assistentes de IA) funcionam em segundo plano, analisando dados recebidos — como feedback de clientes, leads de eventos ou uploads de PDF — para categorizar, enriquecer, encaminhar e gerar conteúdo automaticamente.

Principais recursos do Airtable

Use a estrutura flexível de banco de dados relacional para organizar e gerenciar vários tipos de dados (texto, números, anexos, etc.)

Visualize dados em visualizações personalizadas, como quadros Kanban, calendários e formulários

Crie textos, gere fórmulas, desenvolva automação com tecnologia de IA e resuma comentários com o Airtable AI

Melhore a colaboração por meio de visualizações compartilhadas, comentários e atribuições de tarefas em registros

Limitações do Airtable

Curva de aprendizado íngreme, pois é necessário entender como funcionam os blocos e as relações

Requer planejamento e configuração prévia para projetar a estrutura ideal do banco de dados

Preços do Airtable

Gratuito

Team: US$ 24/mês por usuário

Business: US$ 54/mês por usuário

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.980 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.180 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Airtable

Uma avaliação de usuário no Capterra destaca:

Possui recursos poderosos de banco de dados com a simplicidade de uma planilha, sendo altamente personalizável com automações e integrações. A colaboração em tempo real e o fluxo de trabalho integrado da equipe permitem que a ferramenta se adapte às necessidades da empresa. Foi realmente uma virada de jogo para a minha pequena empresa.

Possui recursos poderosos de banco de dados com a simplicidade de uma planilha, sendo altamente personalizável com automações e integrações. A colaboração em tempo real e o fluxo de trabalho integrado da equipe permitem que a ferramenta se adapte às necessidades da empresa. Foi realmente uma virada de jogo para a minha pequena empresa.

📌 Por que escolhemos: O Airtable oferece às equipes a estrutura de uma planilha com o poder de um banco de dados e aprimora a colaboração com agentes de IA e ferramentas de criação de aplicativos.

11. Monday.com (Ideal para personalizar a visualização de projetos)

O Monday.com é um popular software de gerenciamento de projetos que promove a transparência e a colaboração. Ele ajuda você a gerenciar e visualizar todas as tarefas da sua equipe. As equipes podem usar essa ferramenta para colaborar, criar fluxos de trabalho, acompanhar o andamento dos projetos e analisar informações relacionadas a eles. A plataforma oferece a opção de alternar entre diferentes visualizações, como gráficos de Gantt, quadros Kanban e uma visualização de calendário.

A única reclamação de alguns usuários é que a integração com outras ferramentas de software é um desafio.

⏩ Recursos de IA: Os Blocos de IA do Monday são ações modulares, sem código e impulsionadas por IA, que você pode inserir em seus painéis, fluxos de trabalho ou colunas. Seja para organizar dados, resumir atualizações, extrair informações de documentos ou até mesmo traduzir conteúdo, há um bloco que faz isso por você. O bloco de IA personalizada permite que você escreva seu prompt diretamente no Monday.com — no estilo GPT. Você escolhe as colunas de entrada, ajusta a tarefa da IA, visualiza os resultados e refina conforme necessário.

Principais recursos do monday.com

Atribua tarefas e acompanhe metas para você e sua equipe

Crie e compartilhe painéis personalizáveis com mais de 30 widgets

Aproveite a IA e a automação para simplificar tarefas repetitivas e melhorar a eficiência

Colabore com sua equipe usando recursos como comentários, menções e compartilhamento de arquivos

Limitações do monday.com

Opções de personalização abrangentes podem exigir tempo e esforço para serem configuradas

Preços do monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 13.630 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.500 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o monday.com

No G2, um usuário compartilha:

O que mais gosto no Monday Work Management é a facilidade com que se visualizam e organizam projetos complexos. Os quadros personalizáveis, os status codificados por cores e as automações fazem com que acompanhar o progresso seja muito fácil

O que mais gosto no Monday Work Management é a facilidade com que se visualizam e organizam projetos complexos. Os quadros personalizáveis, os status codificados por cores e as automações fazem com que acompanhar o progresso seja muito fácil

📌 Por que escolhemos: Os usuários consideram o Monday altamente personalizável e visualmente intuitivo. Sua IA é útil para automatizar e dimensionar processos entre departamentos.

12. Microsoft Teams (A melhor ferramenta de videoconferência para usuários do ecossistema Microsoft)

via Microsoft Apps

Antes do boom do Zoom, muitos de nós usávamos o Microsoft Teams como nossa principal ferramenta de videoconferência. E por um bom motivo. Ele ajuda as equipes internas a colaborar, sincronizar-se e até mesmo definir lembretes uns para os outros.

Para empresas que utilizam o pacote Microsoft Office, o Microsoft Teams é o aplicativo ideal para videochamadas, bate-papos e outras necessidades de colaboração em equipe. Ele possui uma interface intuitiva, integra-se facilmente a outros aplicativos da Microsoft e permite que você mantenha todas as suas conversas em uma única plataforma.

O Microsoft Teams também oferece um aplicativo móvel, para que você nunca perca uma notificação. O aplicativo possui recursos básicos de colaboração, incluindo compartilhamento de tela e chamadas de áudio e vídeo.

⏩ Recursos de IA: O Teams está se tornando multilíngue com o agente de interpretação, que oferece tradução de fala para fala em tempo real. Além disso, o Copilot ajuda a resumir reuniões, marcar arquivos automaticamente e até mesmo melhorar a qualidade do vídeo — tudo isso fazendo com que a colaboração virtual pareça um pouco mais com a vida real.

💡 Dica profissional: Quer manter um centro centralizado para comunicação de projetos e gerenciamento de tarefas? O ClickUp se integra ao Microsoft Teams, permitindo que você crie tarefas do ClickUp diretamente a partir das conversas do Teams e receba notificações nos canais do Teams.

Principais recursos do Microsoft Teams

Use canais dedicados para discussões específicas sobre projetos, compartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real

Organize reuniões online, apresentações ou encontros virtuais com recursos de compartilhamento de tela

Integre-se ao OneDrive e ao SharePoint para trabalhar com sua equipe em documentos, planilhas e apresentações

Atribua tarefas, acompanhe o progresso e colabore em projetos diretamente no Teams

Faça e receba chamadas de voz e envie mensagens diretas, eliminando a necessidade de sistemas telefônicos separados

Resuma as reuniões e recapitule as ações discutidas com a IA integrada do Copilot

Limitações do Microsoft Teams

Pode parecer um pouco complicado com um grande número de canais e integrações

Pode não ser a opção ideal se você não estiver usando o restante das soluções do Microsoft Office

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Basic : US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard : US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 16.150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.200 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Microsoft Teams

Aqui está uma avaliação da G2 sobre a ferramenta:

É especialmente ótimo para equipes que já usam o Microsoft 365, porque tudo se conecta com muita facilidade. Você pode colaborar em documentos em tempo real, agendar reuniões facilmente e gerenciar tarefas diretamente no Teams

É especialmente ótimo para equipes que já usam o Microsoft 365, porque tudo se conecta com muita facilidade. Você pode colaborar em documentos em tempo real, agendar reuniões facilmente e gerenciar tarefas diretamente no Teams

📌 Por que escolhemos: Desenvolvido para empresas, o Teams integra-se perfeitamente ao Microsoft 365 e oferece traduções, resumos e aumentos de produtividade com tecnologia de IA. Esses recursos o tornam excelente para colaboração global.

13. Canva (A melhor ferramenta de colaboração em design)

via Canva

O Canva é uma ferramenta fantástica para colaboração em design — mesmo para quem não é designer. Sua interface intuitiva e vasta biblioteca de modelos fazem dele uma escolha popular para criar de tudo, desde imagens para redes sociais até apresentações e materiais de marketing, sem a necessidade de um conhecimento aprofundado em design.

Além disso, seu Magic Studio, alimentado por IA, torna 10 vezes mais simples criar materiais com aparência profissional! Outro recurso favorito dos usuários é, sem dúvida, o recurso de conversão de texto em vídeo. Além disso, seu recurso Magic Write funciona de maneira semelhante ao AI Writer do ClickUp Brain. No entanto, ele não atua como um assistente virtual ou gerenciador de conhecimento como o ClickUp Brain.

⏩ Recursos de IA: O Canva leva a IA para equipes criativas com ferramentas como Magic Write e Magic Brief. Esses recursos ajudam a gerar textos, analisar o que faz os anúncios terem bom desempenho e até mesmo planejar campanhas visualmente — tornando a colaboração entre design e marketing perfeita.

Principais recursos do Canva

Crie qualquer coisa usando a interface de design do tipo arrastar e soltar com recursos fáceis de usar

Colabore em projetos com outros membros da equipe para coedição ou aprovações

Mantenha um kit de marketing da marca para garantir que todos os designs sejam consistentes em todos os projetos

Crie e programe publicações nas redes sociais usando o Content Planner

Aproveite modelos prontos e recursos de design para economizar tempo e recursos

Limitações do Canva

Opções limitadas de personalização de design em comparação com softwares de design profissionais

Preços do Canva

Canva Free

Canva Pro: US$ 14,99/mês para um usuário

Canva for Teams: US$ 29,99/mês para os primeiros cinco usuários

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 5.100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.800 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Canva

Um usuário do Reddit compartilha sua experiência:

Eu administro as redes sociais de algumas empresas diferentes e adoro isso. Sei usar o Illustrator e o Design, mas muitas vezes opto por usar o Canva porque é fácil. Você pode postar diretamente do Canva (no seu celular) para o Instagram, o que é ótimo.

Eu administro as redes sociais de algumas empresas diferentes e adoro isso. Sei usar o Illustrator e o Design, mas muitas vezes opto por usar o Canva porque é fácil. Você pode postar diretamente do Canva (no seu celular) para o Instagram, o que é ótimo.

📌 Por que escolhemos: O Canva torna o design acessível a todos e, com recursos como o Magic Write e os kits de marca, tornou-se uma referência para a criação colaborativa de conteúdo em grande escala

14. Notion (Ideal para criar um espaço de trabalho personalizável e colaborativo)

via Notion

O Notion oferece um espaço de trabalho completo que pode ser adaptado para atender às necessidades específicas de colaboração da sua equipe. Seja para gerenciar projetos, debater ideias ou construir uma base de conhecimento, o Notion permite que você crie um centro centralizado para sua equipe. Além disso, a IA do Notion simplifica os fluxos de trabalho respondendo às suas dúvidas profissionais, escrevendo por você e realizando tarefas repetitivas, como preencher automaticamente dados em tabelas.

No entanto, personalizar modelos e projetos no início pode levar tempo, pois não é a ferramenta mais fácil de usar.

⏩ Recursos de IA: O Notion AI está integrado diretamente ao seu espaço de trabalho. Seja para resumir notas, redigir documentos ou pesquisar em bancos de dados, ele agiliza o processo e mantém tudo perfeitamente organizado.

Principais recursos do Notion

Use o Blocks para gerenciar textos, listas de tarefas, tabelas, bancos de dados e quadros Kanban — e até mesmo combine esses elementos para criar espaços de trabalho personalizados

Organize informações com uma variedade de layouts de página — colunas, cartões, calendários, etc.

Edite, adicione comentários e mencione usuários com @ para garantir que todos estejam em sintonia

Dê o pontapé inicial em seus projetos com uma vasta biblioteca de modelos prontos para reuniões, planos de projeto, wikis, etc.

Salve trechos da web diretamente no seu espaço de trabalho do Notion para facilitar a consulta e a organização

Integre-se a várias ferramentas, como Slack, Google Drive e Agenda, para otimizar o fluxo de trabalho

Limitações do Notion

Pode parecer algo exaustivo e demorado, especialmente ao criar projetos do zero

Vários modelos oficiais e criados por usuários estão disponíveis para diversos casos de uso, mas encontrar o ideal pode ser difícil. Alguns modelos são pagos, e você terá que pagar a mais mesmo que tenha um plano premium

O aplicativo móvel é um pouco complicado de usar

Preços do Notion

Gratuito

Plus: US$ 12/mês por usuário

Business : US$ 24/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.260 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.160 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Notion

Diretamente de uma avaliação do G2:

Como plataforma para otimizar minha produtividade, ela é perfeita. O que acho difícil é entender como posso usá-la da melhor maneira, logo desde o início. Acho que muitas pessoas vão experimentar o aplicativo, ao ouvir falar de sua utilidade, mas ficarão desapontadas quando o experimentarem pela primeira vez e acharem que é apenas mais um aplicativo de notas.

Como plataforma para otimizar minha produtividade, ela é perfeita. O que acho difícil é entender como posso usá-la da melhor maneira, logo desde o início. Acho que muitas pessoas vão experimentar o aplicativo, ao ouvir falar de sua utilidade, mas ficarão desapontadas quando o experimentarem pela primeira vez e acharem que é apenas mais um aplicativo de notas.

📌 Por que escolhemos: O Notion combina documentos, bancos de dados e IA em um único espaço de trabalho flexível. As equipes adoram a facilidade com que ele se adapta a tudo, desde wikis até planos de desenvolvimento de produtos.

15. Dropbox (Ideal para armazenamento seguro na nuvem e compartilhamento de arquivos)

via Dropbox

A Dropbox, a plataforma pioneira de compartilhamento e armazenamento de arquivos, continua popular devido à sua simplicidade.

Como pioneira em armazenamento em nuvem, ela oferece uma plataforma confiável e segura para armazenar, acessar e compartilhar seus arquivos de qualquer lugar. Embora não seja estritamente uma ferramenta de colaboração, o Dropbox se integra perfeitamente a várias plataformas de colaboração, permitindo que suas equipes trabalhem com eficiência com documentos e arquivos compartilhados.

⏩ Recursos de IA: O Dropbox AI ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente, respondendo a perguntas, resumindo documentos longos e destacando os pontos principais — para que você gaste menos tempo vasculhando arquivos. Sua ferramenta de IA, o Dash, permite pesquisar em vídeos, e-mails, chats e documentos (até mesmo do Slack ou do Teams) e pode criar rascunhos de conteúdo a partir de informações extraídas de suas anotações e e-mails — tudo isso mantendo seus dados privados e seguros.

Principais recursos do Dropbox

Desfrute de um armazenamento em nuvem seguro com criptografia de dados robusta e controles de acesso

Gerencie seus arquivos em uma interface intuitiva

Acesse seus arquivos de qualquer computador, celular ou tablet com o aplicativo do Dropbox

Acompanhe as alterações e identifique quem fez edições nos seus arquivos

Compartilhe arquivos e pastas com membros da equipe ou colaboradores externos

Integre-se a várias ferramentas de produtividade e colaboração, como Slack, Zoom e Microsoft Office

💡 Dica profissional: O Dropbox se integra ao ClickUp, permitindo que você anexe arquivos do Dropbox diretamente às tarefas do ClickUp, colabore em documentos dentro do Dropbox e mantenha um hub centralizado para armazenamento de arquivos e gerenciamento de projetos.

Limitações do Dropbox

Focadas principalmente no armazenamento e compartilhamento de arquivos, e não em recursos robustos de colaboração, como edição ou comentários dentro da plataforma

Preços do Dropbox

Básico : Gratuito

Plus : US$ 11,99/mês

Professional : US$ 19,99/mês

Standard : US$ 18/mês por usuário

Avançado : US$ 30/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 29.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 21.760 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Dropbox

Veja a opinião de um usuário do G2:

Gosto muito disso! Posso salvar meus vídeos e fotos aqui e depois excluí-los do meu celular, onde estavam salvos no aplicativo de fotos. Assim, tenho mais espaço de armazenamento no celular para atualizar e instalar aplicativos e coisas do tipo!!

Gosto muito disso! Posso salvar meus vídeos e fotos aqui e depois excluí-los do meu celular, onde estavam salvos no aplicativo de fotos. Assim, tenho mais espaço de armazenamento no celular para atualizar e instalar aplicativos e coisas do tipo!!

📌 Por que escolhemos: O Dropbox continua sendo uma opção confiável e segura para armazenamento de arquivos, e as novas ferramentas de pesquisa e resumo baseadas em IA tornam o conteúdo mais acessível do que nunca.

Entendemos que a lista de recomendações acima pode não ser perfeita para você! Abaixo, listamos outras cinco das melhores ferramentas de colaboração a serem consideradas, desde opções simples até soluções poderosas:

1. Basecamp : Uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos e comunicação, ideal para equipes pequenas que querem tudo em um só lugar — tarefas, mensagens, agendas e documentos. Sua interface clara e intuitiva foi criada para oferecer clareza e tranquilidade, não complexidade 2. Zoho Projects : Parte do ecossistema mais amplo da Zoho, essa ferramenta ajuda as equipes a gerenciar tarefas, cronogramas e recursos, ao mesmo tempo em que oferece amplas opções de personalização, relatórios e controle de tempo. É ideal se você já estiver usando outros aplicativos da Zoho 3. ProofHub : Criado para equipes que precisam de colaboração estruturada sem precisar alternar entre ferramentas. O ProofHub inclui gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos, discussões, notas e até mesmo revisão integrada para ativos criativos 4. Quip (da Salesforce) : Uma ferramenta focada em documentos e planilhas, criada para equipes que trabalham no ambiente da Salesforce. Ela combina edição em tempo real com chat em threads para manter as conversas diretamente no contexto do seu trabalho 5. Coda : Pense no Coda como uma combinação de documentos, planilhas e aplicativos interativos. É ótimo para criar fluxos de trabalho personalizados e centros de conhecimento que parecem mais dinâmicos do que os documentos tradicionais

Como escolher a melhor ferramenta de colaboração online para sua equipe

Com tantas opções disponíveis, escolher a certa pode ser um grande desafio. Embora não possamos tomar a decisão por você, podemos fornecer uma lista de verificação que o ajudará a decidir:

Fator Por que isso é importante Tamanho e estrutura da equipe Pequenas startups podem se dar bem com ferramentas leves, enquanto equipes maiores e multifuncionais precisam de plataformas mais robustas, com funções, permissões e automações. Tipo de trabalho Escolha uma ferramenta que se adapte ao seu fluxo de trabalho — por exemplo, profissionais de criação podem preferir quadros visuais (como o Miro ou o Canva), enquanto equipes de desenvolvimento precisam de recursos no estilo do GitHub. Recursos de IA Ferramentas modernas com IA integrada (como o ClickUp Brain ou o Slack AI) podem automatizar tarefas repetitivas, resumir atualizações e melhorar a eficiência na tomada de decisões. Ecossistema de integração Uma ferramenta que se integra aos seus aplicativos existentes (por exemplo, Slack, Google Drive, Zoom) reduz a necessidade de alternar entre tarefas e centraliza seu trabalho. Facilidade de uso e adoção Uma plataforma repleta de recursos é inútil se sua equipe não a utilizar. Procure por uma experiência do usuário intuitiva, boa integração e baixa curva de aprendizado para impulsionar a adoção.

A Melhor Ferramenta de Colaboração Online (Tudo em Um)

Transforme seu conhecimento em insights práticos por meio de resumos gerados por IA, colaboração em tempo real e gerenciamento centralizado com o ClickUp

Essa imersão no mundo das ferramentas de colaboração online foi uma revelação. Existem algumas opções fantásticas disponíveis, cada uma com seus próprios pontos fortes e público-alvo.

Exploramos as melhores ferramentas de colaboração online disponíveis atualmente, cada uma com seu próprio caso de uso específico. Embora todas as ferramentas se destaquem em suas áreas de foco, há uma ferramenta colaborativa que se destaca por sua capacidade de unificar comunicação, colaboração e gerenciamento de projetos: o ClickUp.

Faça brainstorming de ideias, crie conteúdo e refine rascunhos com o ClickUp Brain

Com o ClickUp em seu kit de ferramentas, você provavelmente não precisará de nenhuma outra ferramenta de colaboração online da nossa lista. Você terá acesso a chat em tempo real, gerenciamento de documentos, quadro branco integrado ao aplicativo e outras ferramentas poderosas de colaboração em projetos como parte do pacote ClickUp. Além disso, você ganha um impulso com automação, personalização, integração e a alavanca mais poderosa: a inteligência artificial.

O ClickUp acertou em cheio. Ele faz jus ao seu slogan de ser “um aplicativo para substituir todos os outros”, permitindo que as equipes colaborem de forma eficaz em uma única plataforma. Esse recurso permite que todos fiquem em sintonia, visualizando as contribuições, comentários e atualizações uns dos outros. Em nossa organização, consideramos extremamente útil dividir as tarefas em vários níveis, projetos e listas. Os lembretes por e-mail nos ajudam a manter o foco, enquanto a capacidade de acompanhar o progresso em tarefas recorrentes é uma grande vantagem. Além disso, a ferramenta tem um preço razoável e o atendimento ao cliente é excepcional. Configurar e começar a usar o ClickUp é muito fácil

O ClickUp acertou em cheio. Ele faz jus ao seu slogan de ser “um aplicativo para substituir todos os outros”, permitindo que as equipes colaborem de forma eficaz em uma única plataforma. Esse recurso permite que todos fiquem em sintonia, visualizando as contribuições, comentários e atualizações uns dos outros. Em nossa organização, consideramos extremamente útil dividir as tarefas em vários níveis, projetos e listas. Os lembretes por e-mail nos ajudam a manter o foco, enquanto a capacidade de acompanhar o progresso em tarefas recorrentes é uma grande vantagem. Além disso, a ferramenta tem um preço razoável e o atendimento ao cliente é excepcional. Configurar e começar a usar o ClickUp é muito fácil

O ClickUp não é apenas uma plataforma de colaboração ou comunicação — é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que existe. Na verdade, é o aplicativo que faz de tudo para o trabalho. Não acredite apenas na nossa palavra; veja o que os usuários têm a dizer:

Usamos o Clickup há pelo menos 4 anos e, sinceramente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidirmos pelo Clickup. A melhor escolha de todas! Nunca tive nenhum problema grave e o atendimento ao cliente tem sido muito útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, ela fica cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela vasta gama de ferramentas, o Clickup definitivamente superou todas as minhas expectativas. Eu definitivamente ganhei novas perspectivas sobre nossos processos de fluxo de trabalho depois de aprender a usar o Clickup de forma eficaz.

Usamos o Clickup há pelo menos 4 anos e, sinceramente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidirmos pelo Clickup. A melhor escolha de todas! Nunca tive nenhum problema grave e o atendimento ao cliente tem sido muito útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, ela fica cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela vasta gama de ferramentas, o Clickup definitivamente superou todas as minhas expectativas.

Eu definitivamente ganhei novas perspectivas sobre nossos processos de fluxo de trabalho depois de aprender a usar o Clickup de forma eficaz.

Você pode personalizar o ClickUp para atender às suas necessidades em constante mudança e expandir ou reduzir a escala sem custos significativos. Além disso, você sempre pode usar a versão gratuita para ter uma experiência prática do impacto do ClickUp nos seus negócios. E o mais importante: o ClickUp se adapta aos fluxos de trabalho e processos da sua empresa, e não o contrário.

Seja você uma pequena startup ou uma grande empresa, o ClickUp é para todos.

Pronto para gerenciar projetos e alcançar essas metas de equipe juntos? Experimente o ClickUp gratuitamente!