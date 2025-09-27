Como [e como não] usar o ChatGPT para mídias sociais

Ser gerente de redes sociais é um trabalho árduo.

Você não só precisa planejar e executar um calendário completo de publicações nas redes sociais que esteja alinhado com sua estratégia de marketing (que quase nunca é estática), mas também precisa estar constantemente atento, acompanhando temas e tendências que possam elevar sua presença nas redes sociais.

Some a isso a coordenação constante com suas equipes de conteúdo, design e até mesmo de produto, e você terá dias de trabalho em que mal consegue encontrar tempo para almoçar.

Felizmente, você pode usar o ChatGPT para mídias sociais a fim de simplificar alguns dos seus fluxos de trabalho de planejamento e execução. 🤖

Como usar o ChatGPT para mídias sociais

Existem seis maneiras de usar o ChatGPT para marketing de mídia social: ideação, elaboração de calendários de mídia social, geração de briefings, criação de publicações nas mídias sociais, reutilização de conteúdo e geração de imagens.

1. Ideação

Você acabou de gastar suas últimas células cerebrais planejando seu calendário de redes sociais, e seu diretor de marketing pede para você “aproveitar” uma tendência atual. Você bate em uma parede de bloqueio criativo e tem ideias que são rejeitadas mais rápido do que você consegue dizer “viral”.

É aqui que o ChatGPT pode se tornar um excelente canal de reflexão e ajudar você a gerar ideias (especialmente quando apoiado por insights de ferramentas de monitoramento de redes sociais ).

Com o contexto certo e uma semente de ideia, o ChatGPT pode indicar o caminho certo em segundos e até mesmo criar legendas para redes sociais e ideias de postagens.

Exemplo: Digamos que você queira criar uma publicação no LinkedIn ou no Facebook usando um modelo de meme que está em alta.

Você pode fornecer o modelo ao ChatGPT, adicionar detalhes sobre seu produto ou serviço e pedir à ferramenta que apresente opções de conteúdo que se relacionem com os principais benefícios ou com os desafios específicos do público-alvo relacionados à(s) sua(s) oferta(s).

Peça para ele gerar uma hashtag cativante, configure a saída em um Google Docs, edite o conteúdo para atender às suas expectativas e pronto!

Gere novas ideias para publicações e campanhas nas redes sociais em segundos com o ChatGPT

💡Dica profissional: Use documentos e imagens para ajudar o ChatGPT a gerar ideias de conteúdo. Por exemplo, digamos que você queira extrair ideias de conteúdo para redes sociais a partir de um white paper que sua empresa publicou recentemente. Envie o PDF para análise pelo ChatGPT e peça para ele sugerir ramificações de tópicos relevantes. Voilá! Ideias ilimitadas.

2. Calendários

Quando recebe o contexto e os detalhes corretos, o ChatGPT pode rapidamente elaborar um calendário abrangente de mídias sociais para você.

Crie calendários detalhados de mídias sociais com o ChatGPT

Exemplo: Digamos que sua empresa de SaaS acabou de lançar um novo recurso de produto. Para divulgar a novidade, pediram que você elaborasse um calendário de conteúdo e uma estratégia de promoção multiplataforma para as redes sociais. Veja como você pode usar o ChatGPT para criar um calendário de campanha.

Primeiro, defina uma direção geral e um tema para a campanha. Existe uma ideia subjacente na qual você deseja que todas as publicações da campanha se baseiem? Em seguida, forneça as instruções corretas ao ChatGPT. Isso inclui detalhes sobre: O novo recurso que está sendo lançado, os objetivos nas redes sociais e seu público-alvo O tema da campanha e os canais de redes sociais que você deseja explorar O número de publicações por plataforma e os formatos a serem explorados A duração total da campanha e a frequência de publicação O novo recurso que está sendo lançado, os objetivos de mídia social e seu público-alvo O tema da campanha e os canais de mídia social que você deseja explorar O número de publicações por plataforma e os formatos a serem explorados A duração total da campanha e a frequência de publicação Em seguida, peça ao ChatGPT para consultar suas instruções e elaborar um calendário com tópicos em potencial. Você pode solicitar que o resultado seja apresentado em formato de tabela ou com marcadores. Por fim, peça à ferramenta para ajustar sua agenda de acordo com suas especificações, e pronto!

O novo recurso que está sendo lançado, os objetivos de mídia social e seu público-alvo

O tema da campanha e os canais de mídia social que você deseja explorar

O número de publicações por plataforma e os formatos a serem explorados

A duração total da campanha e a frequência de publicação

💡Dica profissional: Antes de usar o ChatGPT para criar um calendário de redes sociais, certifique-se de ter definido as diferentes colunas que precisam ser preenchidas no seu rastreador de conteúdo. Em seguida, verifique se o calendário final gerado pelo ChatGPT corresponde às colunas definidas. Isso vai poupar muito tempo de formatação e evitar frustrações.

Se você precisa de um modelo pronto para o seu calendário de redes sociais, o Modelo de Cronograma de Publicações nas Redes Sociais do ClickUp é exatamente o que você precisa.

Baixe este modelo Crie seu calendário de redes sociais com o modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp

Com este modelo, você pode criar sua programação de publicações no ClickUp e colaborar com sua equipe para debater ideias e preencher o calendário com novas sugestões.

Você pode usar a visualização da Lista de Tarefas Semanais para manter tudo sob controle e criar e atribuir tarefas que podem ser classificadas em diferentes estágios de progresso. Você também vai adorar a visualização Por Plataforma, que organiza automaticamente as publicações por plataforma.

Você também pode considerar outros modelos úteis de calendário de conteúdo para redes sociais, incluindo calendários para quaisquer testes A/B que você possa realizar nas campanhas, ou um modelo editorial para publicações nas redes sociais a fim de otimizar seu fluxo de conteúdo nas redes sociais.

3. Briefings

O ChatGPT pode ser ótimo para gerar textos publicitários impactantes e briefings criativos rapidamente.

Crie textos impactantes para redes sociais e briefings de design com o ChatGPT

Existem duas abordagens para a geração de briefings que você pode adotar ao trabalhar com o ChatGPT.

Se você já sabe o que deve constar no seu documento de briefing, defina os parâmetros necessários nas suas instruções, peça ao ChatGPT para preencher esses campos e faça as alterações necessárias

Se você não sabe o que deve constar no briefing, escolha um bom modelo de briefing criativo e peça ao ChatGPT para detalhar seus requisitos. Se você estiver adotando essa abordagem, é uma boa ideia fazer com que o ChatGPT assuma o papel de seu redator ou designer e faça perguntas relevantes que possam fortalecer seu briefing

4. Redação publicitária

A redação publicitária com ferramentas de IA como o ChatGPT pode ser complicada.

Claro, a IA ajuda a produzir conteúdo exponencialmente mais rápido do que os humanos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem habilidades de pensamento criativo muito limitadas, o que gera resultados robóticos que o público consegue perceber a quilômetros de distância (“Neste cenário competitivo…”).

Qual é a melhor maneira de produzir conteúdo gerado por IA que não pareça ter sido escrito por um bot? Adote uma abordagem “ciborgue” para a redação de textos, ou seja, deixe o ChatGPT fazer o trabalho pesado enquanto você se concentra no pensamento. Isso envolve dividir sua tarefa de redação em três etapas.

Passo 1: Forneça um briefing básico

É aqui que você cria um briefing principal, divide-o em briefings menores e usa cada um desses mini-briefings como uma série progressiva de prompts para o ChatGPT.

Nesta fase do processo de redação, espera-se que o ChatGPT acerte no tom e no conteúdo da marca, mas o resultado ainda apresentará trechos que parecem ter sido escritos por um bot.

💡Dica profissional: Está com dificuldade para acertar o tom certo para o texto das suas redes sociais? Peça ao ChatGPT para usar um tom de voz “conversacional e divertido” para qualquer conteúdo educacional, ou um “tom conversacional, assertivo e opinativo” para conteúdos publicados em perfis pessoais. Além disso, você pode simplificar a estrutura das frases definindo o nível de leitura como o de um aluno do 8º ano.

Passo 2: Edite o conteúdo com a ajuda da IA

Apenas cerca de 30% a 50% do conteúdo gerado pelo GPT na etapa anterior será realmente utilizável. Agora é hora de eliminar os elementos de conteúdo que não parecem ter sido escritos por um ser humano.

Elimine frases de preenchimento que não agreguem nenhum valor real ao leitor

Palavras, frases, terminologias e sinais de pontuação repetidos

Analogias e metáforas desnecessárias ou imprecisas

Uso excessivo ou desnecessário de emojis

Não conformidade com as diretrizes da marca

Falta de humor ou sutileza no texto

Passo 3: Edite o conteúdo você mesmo

Após a etapa anterior, você verá que cerca de 50% a 70% do conteúdo gerado pelo GPT é utilizável. Para chegar a 100%, você precisa fazer edições importantes por conta própria, que o ChatGPT não consegue realizar.

Melhorar o tom (como adicionar humor ao seu conteúdo)

Reestruturação de texto para melhorar o fluxo lógico

Incorporando analogias e metáforas úteis

Incluir terminologias técnicas com as quais seu público se identifique

Eliminar quaisquer instâncias existentes de conteúdo inútil

Encurtar seções para atender aos limites de caracteres da plataforma

Leia também: Um guia para o uso da IA no marketing de conteúdo

5. Reutilização de conteúdo

A reutilização de conteúdo provavelmente constitui uma parte significativa da sua estratégia de redes sociais. E é uma jogada inteligente — você quer tirar o máximo proveito de cada pedaço de conteúdo que produz. O ChatGPT pode ser útil nesse sentido.

Existem três maneiras de pedir ao ChatGPT para reformular seu conteúdo existente.

Compartilhe um link para um conteúdo publicado

Carregue o conteúdo em formato PDF e peça ao ChatGPT para digitalizá-lo

Use o bom e velho Ctrl C + V (ou Cmd C + V, se você for usuário de Mac) e vá direto para a reutilização

Antes de compartilhar o conteúdo que deseja reformular, certifique-se de ter dado ao ChatGPT as instruções corretas em relação à plataforma, ao público-alvo, ao formato do conteúdo, ao tom de voz e a quaisquer limites de caracteres aplicáveis.

6. Imagens

Você sabia que o ChatGPT pode gerar imagens e criativos para você? Não precisa mais ir até a mesa do seu designer ou enviar mensagens diretas toda vez que precisar de um criativo para uma postagem nas redes sociais.

Mas há uma ressalva: neste momento, o ChatGPT e ferramentas de IA generativa semelhantes têm dificuldade em criar peças criativas baseadas em texto — a ponto de o texto dentro da peça ficar completamente ilegível.

Portanto, se você estiver usando o ChatGPT para gerar imagens para redes sociais, limite-se a prompts focados apenas em imagens sem texto. Há duas maneiras de fazer isso.

Sugestões de imagens

Precisa criar uma imagem do zero? Você pode escolher um prompt de arte descritivo, dar instruções específicas sobre o estilo da imagem e gerar imagens em segundos.

Gere novas imagens diretamente no painel do ChatGPT

Imagens de referência

Tem uma imagem que deseja converter em um estilo artístico específico? Você pode compartilhar essa imagem de referência com o ChatGPT, definir o resultado esperado e ajustar suas instruções para obter mais variantes.

Converta imagens existentes no seu estilo artístico preferido com o ChatGPT

💡Dica profissional: Todas as imagens que você criar com o ChatGPT podem ser alinhadas às diretrizes da sua marca. Você pode definir os códigos hexadecimais das cores da sua marca, dividi-las em cores primárias, secundárias e terciárias, e pedir ao GPT para sugerir imagens relevantes nas cores da marca especificadas.

Dicas para usar o ChatGPT nas redes sociais

Para aproveitar ao máximo o ChatGPT na geração de ideias e na criação de conteúdo para redes sociais, faça o seguinte: divida as solicitações em partes menores, crie seus próprios GPTs personalizados, construa um repositório de solicitações compartilhável e compartilhe exemplos.

Adote uma abordagem iterativa de solicitação

Aqui está um erro a evitar ao dar instruções: fornecer a um modelo LLM um briefing completo de uma só vez.

Ferramentas como o ChatGPT não funcionam bem com grandes volumes de informações e tendem a esquecer instruções. Isso significa gastar mais tempo fazendo comentários de acompanhamento, reiniciando todo o processo ou, pior ainda, fazendo a maioria das alterações você mesmo.

A melhor ideia? Divida seu briefing em partes menores e adote uma abordagem iterativa para gerar o resultado desejado.

Exemplo: Digamos que você queira um texto excelente para um carrossel no LinkedIn. Em vez de dar todas as instruções de uma vez ao ChatGPT, forneça mais contexto à ferramenta, comece com um wireframe e, em seguida, dedique algumas instruções a cada slide do carrossel.

Uma abordagem iterativa de prompts gera mais mensagens por conversa, o que significa que você atingirá seu limite de conversas mais rapidamente (falaremos mais sobre isso daqui a pouco). Mas isso é muito melhor do que trabalhar com resultados medíocres que você acabará tendo que refinar ou retrabalhar por conta própria.

Configure GPTs personalizados para objetivos específicos

Nos planos pagos do ChatGPT, você pode configurar GPTs específicos para cada objetivo, ou seja, definir suas próprias instruções personalizadas ou usar os modelos de GPT da OpenAI.

Crie assistentes personalizados do ChatGPT para objetivos específicos de marketing

A ideia de criar seu próprio GPT é reduzir o tempo de instrução. Você não precisa ficar definindo o tom e o público-alvo em cada conversa nem compartilhar repetidamente referências importantes toda vez que precisar de conteúdo para redes sociais.

Para criar ou usar GPTs personalizados no ChatGPT, clique na guia “Explorar GPTs” na barra lateral da ferramenta, clique no botão “Criar” ou encontre modelos de GPT predefinidos e comece a usar.

Crie um repositório de prompts

O ChatGPT é definitivamente um impulsionador de produtividade.

Mas o verdadeiro segredo para aumentar a produtividade é o compartilhamento de conhecimento, ou seja: “Ei, essa sugestão funcionou muito bem para esse tipo específico de conteúdo ou tópico. Você deveria experimentar!”

É uma boa ideia criar um repositório robusto (mas bem gerenciado) de prompts do ChatGPT que você possa compartilhar com sua equipe. A maneira mais rápida de fazer isso é em uma planilha, mas a maneira mais gerenciável e personalizável é através da Visualização em Tabela no ClickUp.

Crie um repositório de prompts personalizável com a Visualização em Tabela do ClickUp

💡Dica profissional: Ao criar um repositório de prompts, certifique-se de ter medidas de segurança definidas. Isso significa manter um controle rigoroso sobre quem pode adicionar e visualizar prompts, quem pode compartilhar o repositório com outras pessoas, a qualidade dos resultados associados a prompts específicos, etc. Com permissões personalizadas no ClickUp Docs, isso é fácil de fazer!

Defina um contexto melhor com exemplos

Qualquer criador de conteúdo que trabalhe com um briefing sempre se beneficiará de bons exemplos. Isso se aplica também a ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT.

Uma área em que as ferramentas de IA têm dificuldade é em imitar a voz ou o tom da sua marca para conteúdo de redes sociais. Com a capacidade do ChatGPT de vasculhar a web, isso agora é facilmente solucionável.

Exemplo: Digamos que você adote um tom coloquial, mas autoritário, para qualquer conteúdo de marketing de produto. No entanto, você está tendo dificuldade para fazer com que o ChatGPT entenda isso. A solução mais fácil é fornecer ao ChatGPT um link para o conteúdo cujo tom você deseja imitar e deixar que ele elabore alguns rascunhos iniciais.

Dê exemplos ao ChatGPT para refinar a produção de conteúdo

Se a ferramenta não conseguir analisar um link específico, você pode até copiar e colar um parágrafo ou frase específica para referência (mas certifique-se de não plagiar nada).

Limitações do uso do ChatGPT para mídias sociais

O ChatGPT pode, sem dúvida, ajudar você a melhorar sua presença nas redes sociais. Mas, apesar de todos os seus benefícios, a ferramenta apresenta algumas deficiências significativas.

Por um lado, ele pode gerar informações imprecisas e até mesmo links para fontes incorretas. Além disso, ele pode ter dificuldade em produzir respostas criativas.

O ChatGPT também tem um limite estrito para o número de conversas que você pode ter com ele em um determinado período de tempo. Se você quiser um limite maior de conversas, terá que pagar mais.

Inacurências factuais

Informações imprecisas têm sido um desafio para o ChatGPT desde o início. A OpenAI chegou a adicionar um aviso (abaixo de cada conversa) para alertar os usuários sobre possíveis erros nos resultados.

Quando você não pode confiar na exatidão factual de uma fonte de conteúdo, você está diante de uma enorme perda de tempo. O tempo que você gastaria verificando os resultados do ChatGPT anula o propósito de atribuir a tarefa à ferramenta: a produtividade.

Por enquanto, evite usar o ChatGPT para criar conteúdo de mídia social que dependa fortemente da precisão factual. Se você precisar usar a ferramenta para criar conteúdo preciso, peça que ela forneça fontes para cada dado e fato incluído na saída.

Respostas automáticas

Infelizmente, os modelos atuais do ChatGPT não são criativamente sólidos.

A ferramenta não consegue compreender as nuances criativas e do público como os humanos, por isso sua saída padrão são respostas robóticas e sem inspiração. O resultado é um conteúdo medíocre que o público consegue distinguir facilmente do conteúdo gerado por humanos.

O maior desafio é que, mesmo quando você define um tom de voz específico ou dá orientações criativas à ferramenta, o ChatGPT tende a esquecer as instruções e, muitas vezes, recorre aos seus dados de treinamento para produzir resultados abaixo do esperado.

Limites de uso

Como já mencionamos anteriormente, a única maneira de chegar perto do resultado desejado com o ChatGPT é por meio de prompts iterativos. Naturalmente, isso exigirá mais mensagens por conversa.

No entanto, o desafio é que, mesmo nos planos pagos do ChatGPT, você só pode enviar até 160 mensagens a cada três horas. E isso no plano mais caro.

Esses limites de chat são administráveis se você for um usuário individual. Mas se você tiver uma conta compartilhada de equipe, esse limite pode se esgotar rapidamente, ou seja, adeus produtividade.

Se o ChatGPT é parte integrante dos seus fluxos de trabalho de redes sociais, a única solução por enquanto é criar várias contas com um número limitado de usuários por conta.

Leia também: As 15 melhores alternativas ao ChatGPT

ClickUp AI para marketing de mídia social

O ClickUp Brain é o primo mais robusto e versátil do ChatGPT. 🧠

Portanto, embora seja um ótimo assistente de redação e geração de ideias (como o ChatGPT) para profissionais de marketing de mídia social, o ClickUp Brain também oferece suporte aos seus fluxos de trabalho de gestão de marketing.

Acelere, automatize e aprimore o marketing de mídia social com o ClickUp Brain

Dê contexto ao conteúdo

Assim como o ChatGPT, o ClickUp Brain é um assistente de redação com IA capaz de gerar conteúdo e ideias para você. Mas há uma diferença fundamental aqui: o ClickUp Brain é inteligência artificial, mas com muito mais contexto.

O ClickUp Brain funciona com redes neurais (daí o nome “brain”) que conectam seus projetos, documentos e tarefas em uma única plataforma. Isso significa que, sempre que você usa o ClickUp Brain, o resultado é baseado em uma profunda compreensão dos seus projetos e fluxos de trabalho.

Por exemplo, com o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain, você pode obter respostas para perguntas relacionadas a documentos específicos, wikis, pessoas, produtos ou tarefas no ClickUp ou conectadas a ele. Assim, se você quisesse converter um dos blogs da sua central de ajuda no ClickUp em uma postagem em carrossel nas redes sociais, precisaria dedicar um tempo mínimo para definir o contexto certo para que a ferramenta de IA integrada gerasse as postagens.

Para fazer isso com o ChatGPT, você gastaria metade do seu tempo dando instruções extremamente detalhadas à ferramenta.

Automatize as tarefas rotineiras

O ClickUp Brain é uma ferramenta útil para criação de conteúdo. Mas, ao contrário do ChatGPT, o ClickUp Brain também traz a IA para seus projetos de marketing e fluxos de trabalho de gerenciamento de tarefas.

Por exemplo, com o Gerenciador de Projetos com IA do ClickUp, você pode gerar atualizações de status e relatórios precisos para qualquer tarefa ou subtarefa associada a um projeto específico.

Você também pode solicitar que a ferramenta execute ações específicas (como alterar o status de tarefas), crie planos de projeto detalhados e os converta em documentos colaborativos, além de extrair automaticamente os dados corretos e preencher os campos relevantes dos documentos.

O ClickUp Brain também pode gerar transcrições de reuniões, configurar respostas rápidas que parecem ter sido escritas por uma pessoa, resumir itens de ação e criar modelos para tarefas repetitivas.

Você não terá nada disso com o assistente de IA generativa do ChatGPT.

Trabalhe sem limites

Ao contrário do ChatGPT, o ClickUp Brain não impõe um limite ao número de prompts que você pode inserir. Isso significa que você pode adotar uma abordagem mais deliberada ao criar prompts e produzir conteúdo envolvente que esteja muito mais próximo do resultado desejado.

ClickUp para gestão de marketing

A amplitude dos recursos de IA não é a única diferença entre o ClickUp e o ChatGPT.

Ao analisar mais a fundo, a verdadeira diferença fica evidente: o ClickUp é uma plataforma estratégica baseada em IA, enquanto o ChatGPT é um assistente tático de IA.

Em outras palavras, se você quer um ótimo redator de marketing ou um parceiro para brainstorming de publicações nas redes sociais, tanto o ClickUp quanto o ChatGPT podem fazer um ótimo trabalho.

Mas se você precisa de uma plataforma robusta de gestão de marketing baseada em IA (incluindo gestão de projetos de redes sociais ) que venha com IA generativa integrada, o ClickUp é o que você deve adicionar ao seu conjunto de ferramentas tecnológicas.

Além do gerenciamento de redes sociais, o ClickUp para equipes de marketing agrega muito valor às suas operações diárias de marketing de várias maneiras.

Planejamento

Crie e organize calendários detalhados de conteúdo para redes sociais através da Visualização de Calendário do ClickUp

Crie um calendário detalhado para suas campanhas de marketing nas redes sociais usando para suas campanhas de marketing nas redes sociais usando a Visualização de Calendário no ClickUp . Programe tarefas e atribua trabalhos com apenas alguns cliques

Visualize suas ideias e planos de marketing como fluxogramas com e planos de marketing como fluxogramas com o ClickUp Mind Maps . Transforme automaticamente os fluxogramas em tarefas e personalize-as conforme necessário

Acompanhe suas atividades de marketing com as diversas outras com as diversas outras visualizações do ClickUp — a visualização Lista para visões gerais detalhadas das tarefas, a visualização Quadro para um relatório de progresso no estilo Kanban, a visualização Caixa para gerenciar a capacidade e assim por diante

Colaboração

Colabore de forma mais rápida e eficaz com o ClickUp Docs

Crie conteúdo automaticamente com IA e edite rascunhos de conteúdo de marketing com sua equipe em tempo real pelo e edite rascunhos de conteúdo de marketing com sua equipe em tempo real pelo ClickUp Docs . Adicione comentários, atribua e acompanhe tarefas, crie páginas aninhadas e muito mais

colabore com suas equipes de forma mais rápida e eficaz com Pare de ficar alternando entre ferramentas de comunicação ecom a Visualização de Chat do ClickUp . Compartilhe links e arquivos multimídia nos chats e marque comentários de chat para membros específicos da equipe

Relatórios

metas individuais e da equipe com Defina e compartilhecom o ClickUp Goals para garantir transparência e responsabilidade

visualizam os resultados das campanhas e o progresso em direção às metas da equipe Mantenha todos sincronizados e no caminho certo com os painéis do ClickUp , quee o progresso em direção às metas da equipe

Modelos

A ampla gama de recursos de automação do ClickUp não é a única maneira pela qual a plataforma economiza seu tempo — você também pode economizar horas valiosas por meio de nossa enorme biblioteca de modelos para tarefas específicas e fluxos de trabalho de projetos.

Abaixo estão alguns modelos que os profissionais de marketing de redes sociais podem usar para começar no ClickUp.

Modelo de mídia social do ClickUp

Baixe este modelo Desenvolva sua estratégia de redes sociais com o modelo de redes sociais do ClickUp

O modelo de redes sociais do ClickUp ajuda você a visualizar sua estratégia de redes sociais em blocos organizados. Cada bloco detalha cada postagem, incluindo responsáveis pelas tarefas, datas de publicação, plataformas nas quais serão publicadas, links para rascunhos de conteúdo, hashtags a serem usadas e muito mais.

Para uma maneira diferente de visualizar essas informações, você também pode baixar o modelo de postagem em redes sociais do ClickUp.

O modelo de fluxo de trabalho de estratégia de redes sociais do ClickUp também oferece um excelente ponto de partida para desenvolver e organizar suas campanhas nas redes sociais.

Integrações

O ClickUp é uma plataforma altamente extensível e oferece suporte a mais de 1.000 integrações, incluindo CRMs, centrais de atendimento, ferramentas de produtividade e colaboração, bancos de dados e muito mais.

Precisa atribuir tarefas de redes sociais no ClickUp por meio de uma mensagem no Slack? É possível! Precisa trazer rascunhos de conteúdo do Google Drive para o ClickUp? Fácil. Tem um arquivo de design do Figma ou um quadro branco do Miro que deseja incluir no seu briefing de redação? Importe-o. Quer ajudar seus redatores a manterem a consistência gramatical? Sincronize o ClickUp com o Grammarly.

Há muito que você pode fazer com a ampla variedade de conectores de aplicativos do ClickUp. Mas esse não é o caso do ChatGPT, que é amplamente utilizável como um assistente de IA independente. Ele se integra a outras ferramentas por meio de APIs, mas isso é complexo e até mesmo caro de se fazer.

Você é o cérebro, deixe a IA ser a força

Um bom marketing é resultado de um bom pensamento.

Embora algumas das melhores ferramentas de IA para redes sociais, como o ChatGPT, sejam ótimas executoras, elas não são ótimas pensadoras. Como profissionais de marketing, às vezes esquecemos isso e presumimos que a IA generativa tem tanto contexto e capacidade criativa quanto nós. Mas não é assim.

Quer você esteja usando ferramentas de IA para gerar legendas para redes sociais ou para ter ideias para campanhas temáticas, sempre pense nelas como uma ferramenta poderosa que ajuda você a realizar suas tarefas com mais rapidez e eficiência. O controle criativo, no entanto, deve permanecer com você.

Além disso, lembre-se de que a verdadeira eficiência de processos não vem apenas da redução do tempo de produção de conteúdo de duas horas para dois minutos (embora isso ajude) — ela também vem da IA dando suporte a outros fluxos de trabalho no seu dia a dia e tirando tarefas da sua lista.

É para isso que ferramentas como o ClickUp foram criadas. Experimente o ClickUp gratuitamente e aumente a produtividade no seu dia a dia de trabalho!