10 ferramentas de IA para legendas e conteúdo de mídia social em 2024

Tem dias em que você passa um tempão olhando para uma página em branco, tentando desesperadamente criar uma legenda atraente e informativa?

Nós também já passamos por isso! A luta pela inspiração de uma legenda de mídia social é real. Redação de IA agem como seu assistente de redação, escrevendo legendas personalizadas e envolventes, projetadas para repercutir no seu público-alvo.

Piadas hilárias, histórias comoventes ou mensagens profissionais e precisas - um gerador de legendas com IA cria tudo isso em uma fração do tempo que você levaria para fazer isso.

Entretanto, recomendamos que você use essas ferramentas apenas como inspiração. Não importa o quanto a IA tenha progredido, não há substituto para a criatividade humana.

Dito isso, agora vamos analisar os dez principais geradores de legendas com IA para que você tenha uma visão geral de seus recursos e funcionalidades. Continue lendo.

O que você deve procurar nas ferramentas de legenda com IA?

Muitos geradores de legendas de IA fazem o trabalho, mas para escolher a ferramenta certa é preciso ter um olhar criterioso.

Aqui estão algumas considerações importantes que você deve levar em conta:

Qualidade da legenda: Isso não é negociável. Procure uma ferramenta que ofereça uma variedade de opções de estilo, desde frases de efeito para o Instagram até peças refinadas para o LinkedIn. As legendas devem corresponder à voz de sua marca e ao tipo de conteúdo e chamar a atenção do leitor

As 10 melhores ferramentas de legenda com IA em 2024

Selecionamos as dez melhores ferramentas de geração de legendas com IA que vêm com recursos interessantes e o ajudarão a acertar em cheio nas suas legendas.

Aqui estão as que recomendamos:

1. ClickUp

Use o ClickUp Brain para transformar parágrafos de blogs em legendas cativantes para seu conteúdo.

O ClickUp é uma das melhores e mais conceituadas plataformas de produtividade tudo-em-um do mercado. Nossa ferramenta alimentada por IA, Cérebro ClickUp é excelente para criar novas ideias de legendas e superar o bloqueio do escritor.

Com apenas algumas informações, como seu público-alvo, a voz da marca e a mensagem desejada, o ClickUp Brain pode criar legendas interessantes e perspicazes para qualquer plataforma de mídia social, TikTok ou Instagram.

O Assistente de escrita com IA integra-se perfeitamente a todo o pacote, ajudando você a idealizar e compor conteúdo conforme necessário.

O ClickUp também auxilia com respostas rápidas com tecnologia de IA para suas mensagens abreviadas com sugestões inteligentes e sensíveis ao contexto para que seu envolvimento nunca seja prejudicado.

O ClickUp Brain simplifica a criação de modelos com Tarefas do ClickUp e Documentos do ClickUp . Ele cria até transcrições de gravações do Clips.

O ClickUp Brain foi projetado para ajudá-lo a aumentar a produtividade com prompts baseados em pesquisas para todas as suas necessidades. Use os melhores Hacks de IA para obter sugestões, resumos, estudos de caso, conteúdo interessante para blogs e descrições de projetos dignos de nota.

Melhores recursos do ClickUp

Geração de legendas de alta qualidade : Crie legendas de mídia social de alta qualidade que capturam a voz da sua marca e aumentam o envolvimento

: Crie legendas de mídia social de alta qualidade que capturam a voz da sua marca e aumentam o envolvimento Ferramenta de redação avançada: Ferramenta de redação com IA para elaboração de resumos, curadoria de textos para vendas e marketing, geração de descrições de produtos, legendas e resumos

Ferramenta de redação com IA para elaboração de resumos, curadoria de textos para vendas e marketing, geração de descrições de produtos, legendas e resumos Mais de 1.000 integrações : Simplifique o funcionamento e aprimore a redação em qualquer lugar com várias integrações do ClickUp que permitem o funcionamento suave em várias plataformas

: Simplifique o funcionamento e aprimore a redação em qualquer lugar com várias integrações do ClickUp que permitem o funcionamento suave em várias plataformas Verificação ortográfica incorporada : Retifique erros de ortografia sem plug-ins adicionais dentro da plataforma para uma redação e uma cópia da marca sem erros

: Retifique erros de ortografia sem plug-ins adicionais dentro da plataforma para uma redação e uma cópia da marca sem erros Modelos: Modelos gerais para uso futuro, juntamente com modelos mais especializados, como oModelo de mídia social do ClickUp *Segurança de dados: Evite a utilização de dados para treinamento de modelos e mantenha seus dados seguros ao usar o ClickUp Brain

O modelo de mídia social do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar sua presença na mídia social em um só lugar.

Baixar este modelo

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada devido ao número de integrações

Ferramentas dedicadas de geração de legendas seriam uma escolha melhor se você não precisar de maisgerenciamento de projetos de mídia social recursos adicionais

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. AISEO

via AISEO O AISEO é um assistente de redação com tecnologia de IA. Ele se diferencia das legendas tradicionais acionadas por IA ao oferecer recursos exclusivos e úteis, como um parafraseador avançado integrado e um verificador de legibilidade.

A ferramenta de paráfrase do AISEO pode ser útil se você estiver apenas procurando variações de uma única legenda para publicar em vários sites. A reformulação também torna suas frases ou parágrafos mais claros ou mais concisos.

Essa ferramenta também pode ajudá-lo a melhorar a legibilidade de suas legendas, sugerindo alterações na estrutura da frase e no vocabulário. Além das legendas, a AISEO pode gerar publicações em mídias sociais, descrições de produtos e publicações em blogs.

A ferramenta também afirma que seu conteúdo é indistinguível do conteúdo escrito por humanos.

Melhores recursos do AISEO

Capacidade de inserir naturalmente palavras-chave fornecidas pelo usuário nas legendas geradas

Pode gerar conteúdo em vários idiomas

Facilita a personalização da voz na qual as legendas serão escritas

Biblioteca extensa de modelos úteis

Limitações do AISEO

Ocasionalmente gera informações factualmente incorretas

O preço é mais alto em comparação com seus concorrentes

Preços do AISEO

Plano gratuito

Plano de crescimento: $24 por mês

$24 por mês Plano de escala: $44 por mês

$44 por mês Plano de equipe: $99 por mês

Classificações e avaliações do AISEO

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 votos)

3. Copy.ai

via Copy.ai O Copy.ai é uma ferramenta geradora de legendas repleta de recursos que entende a linguagem do engajamento. Fale um pouco sobre sua marca ou sobre a mensagem que deseja transmitir, e ele apresentará uma variedade de legendas, desde peculiares e casuais até refinadas e profissionais.

Com apenas alguns cliques, você tem um balde de opções criadas para chamar a atenção do seu público e iniciar uma conversa se quiser aumentar sua presença com a Ferramentas do Instagram .

O Copy.ai é altamente versátil e ajuda a criar tudo, desde uma legenda divertida para o Instagram até uma pergunta instigante para o LinkedIn. Ele também mantém sua voz consistente e, ao mesmo tempo, captura a tonalidade exclusiva exigida para se adequar a cada plataforma.

O Copy.ai dá maior prioridade a canais como o Instagram. Ele tem vários modelos para gerar legendas atraentes, incluindo modelos separados para vídeos e fotos.

Melhores recursos do Copy.ai

Carregue sua foto para gerar uma legenda com tecnologia de IA em segundos

A análise avançada de imagens considera as tendências atuais para gerar legendas que maximizam o envolvimento

Uma ampla gama de variações de tons está disponível na versão gratuita

Gera legendas precisas e contextualizadas

Limitações do copy.ai

Os usuários gratuitos só podem gerar 2.000 palavras por mês

Houve algumas reclamações sobre o suporte ao cliente

Preços da copy.ai

**Gratuito para sempre

Plano Pro: $49 por mês

$49 por mês Plano de equipe: $249 por mês

$249 por mês Plano empresarial: Preços personalizados

Classificações e resenhas da copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (60 avaliações)

4. Pallyy

via Pallyy O Pallyy é um gerador de legendas inteligente que vai além das sugestões genéricas. Ele cria instantaneamente legendas espirituosas e envolventes que combinam perfeitamente com o contexto da sua publicação para qualquer plataforma de mídia social, não apenas para o Instagram.

O Pallyy não é uma solução única para todos os casos. Diga à ferramenta sobre o que você está postando (hashtags e palavras-chave fazem maravilhas aqui), e ela gerará legendas que falam diretamente com o seu conteúdo.

Além de gerar legendas, o Pallyy é uma plataforma completa de gerenciamento de mídia social. Ele tem todos os recursos que você esperaria de uma ferramenta completa de gerenciamento de mídia social, como monitoramento social e escuta social . Isso inclui a publicação de posts programados em várias plataformas, a resposta a mensagens e análises detalhadas.

A interface amigável do Pallyy facilita a navegação, mesmo para iniciantes. As sugestões criativas do Pallyy podem despertar a inspiração e fazer com que as curtidas apareçam quando você não consegue escrever legendas para as mídias sociais.

Melhores recursos do Pallyy

O gerador de legendas é integrado ao fluxo de trabalho de agendamento de postagens de mídia social da Pallyy

Não exige que os usuários façam login

Pode sugerir automaticamente até 30 hashtags relevantes para acompanhar a legenda

Limitações da Pallyy

Deixa os usuários desejosos de mais opções de personalização

Não é a melhor opção para usuários que procuram legendas específicas de contexto ou de nicho

Preços do Pallyy

**Gratuito para sempre

Plano Premium: uS$ 18 por mês

Classificações e avaliações do Pallyy

G2: Não há classificações suficientes

Não há classificações suficientes Capítulo: 4.6/5 (60+ votos)

5. StoryLab

via StoryLab O gerador de legendas de mídia social com IA do StoryLab permite gerar legendas envolventes e de alta qualidade para seus identificadores de mídia social. Ele se concentra em recursos específicos de histórias e elementos interativos, como enquetes e questionários.

O gerador de legendas do StoryLab é pré-configurado com estilos de escrita precisos, como profissional, persuasivo, atrevido, ousado e muito mais. Essa variedade estilística permite que você crie suas legendas de uma forma que combine com sua marca e seu público.

A interface de usuário simples facilita o uso; essa ferramenta praticamente não tem curva de aprendizado.

Melhores recursos do StoryLab

Oferece suporte a uma ampla variedade de estilos de escrita

Apresenta uma interface de usuário simples, minimalista e intuitiva

Suporte a várias plataformas

Gera legendas criativas a partir de instruções bastante básicas

Limitações do StoryLab

Anúncios que distraem prejudicam a experiência

Os concorrentes oferecem mais recursos por um preço semelhante

Preços do StoryLab

Cinco execuções gratuitas por mês

Plano Plus Ilimitado: US$ 19 por mês

Classificações e resenhas do StoryLab

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

6. Hipotenusa AI

via Hipotenusa AI O gerador de legendas de mídia social da Hypotenuse AI se destaca entre os demais, concentrando-se em legendas específicas do contexto e semelhantes às humanas.

Criado desde o início para equipes de SEO, marcas de comércio eletrônico e empresas, o Hypotenuse AI permite que você crie sem esforço postagens de blog, descrições de produtos, postagens de mídia social, anúncios e muito mais, além de legendas.

O Hypotenuse AI é confiável e usado por marcas de renome, como YCombinator, Vodafone, Blue Zone Sports, Qatar Airways e Dell.

Essa ferramenta se destaca porque treina a IA para entender a voz da sua marca quando você fornece a redação e as diretrizes da marca. O resultado? Você obtém um conteúdo incrivelmente personalizado e exclusivo.

Melhores recursos da Hypotenuse AI

O modelo de IA gera resultados de legendas que se ajustam à voz de sua marca

Fornece serviço de imagem para legenda

Permite que você visualize como a legenda ficará em suas postagens do Instagram ou do TikTok antes de publicá-las

Recursos especializados, como geração de legendas em massa, otimização automatizada de SEO e integrações diretas com PIMs, atendem às marcas de comércio eletrônico

A verificação de plágio integrada garante que as legendas geradas sejam exclusivas de sua marca

Limitações da IA de hipotenusa

Falta de uma avaliação gratuita para usuários individuais

Curva de aprendizado relativamente acentuada

Preços do Hypotenuse AI

Plano individual: US$ 24 por mês

US$ 24 por mês Plano para equipes : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Plano Empresarial: Preços personalizados

Classificações e análises do Hypotenuse AI

G2: 4,7 (mais de 15 avaliações)

4,7 (mais de 15 avaliações) Capterra: Não há classificações suficientes

7. Jasper

via Jasper O Jasper é uma ferramenta de criação de conteúdo de IA versátil e dinâmica. Juntamente com as legendas do Instagram, o Jasper pode produzir instantaneamente textos de alta qualidade para canais sociais, bem como para e-mails e blogs.

Usando os modelos de legendas de postagem de fotos fáceis de usar do Jasper, você pode criar conteúdo envolvente de mídia social em vários idiomas.

Com o Jasper, você pode lançar e coordenar o conteúdo de mídia social em várias plataformas, mantendo a mensagem da sua marca consistente. O Jasper também fornece assistência de IA na marca para desenvolver rapidamente o conteúdo da marca em qualquer lugar.

Melhores recursos do Jasper

Forte integração com o Google Workspace

Cria conteúdo adaptável que é feito sob medida para diferentes públicos, formatos e idiomas, mantendo a voz da marca

Permite o gerenciamento de campanhas completas de mídia social

Modelos de IA multimodais que criam conteúdo visual alinhado com suas legendas

Limitações do Jasper

A versão gratuita tem capacidade de personalização limitada e deixa os usuários querendo mais

Não é a melhor opção para fornecer legendas técnicas e detalhadas, podendo ser imprecisa às vezes

Preços do Jasper

Teste gratuito

Plano Creator : uS$ 39 por mês

: uS$ 39 por mês Plano Pro : uS$ 59 por mês

: uS$ 59 por mês Plano comercial: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1800+ votos)

8. SocialBee

via SocialBee O SocialBee é uma ferramenta ideal para compor legendas consistentes, criativas e produtivas para mídias sociais. Ele apresenta uma série de modelos de prompt adaptados para plataformas sociais como LinkedIn, Pinterest, TikTok e outras plataformas populares.

Ao criar suas legendas com o extenso modelo de prompt, o SocialBee permite que você especifique o tom desejado, a contagem aproximada de palavras, o número de postagens e outros parâmetros. Essa ferramenta inteligente também facilita seu trabalho ao gerar automaticamente as hashtags certas para sua postagem.

Além da geração de legendas para o Instagram, o SocialBee oferece recursos avançados de gerenciamento de mídia social e geração de conteúdo visual.

Melhores recursos do SocialBee

Capacidade de criar diversas variações do resultado e ajustá-lo conforme necessário

O gerenciador de hashtags adiciona automaticamente hashtags e emojis relevantes às legendas das mídias sociais

O SocialBee Copilot recomenda as melhores plataformas e horários de postagem para publicar seu conteúdo

Analisa as métricas de desempenho do conteúdo publicado para fornecer insights sobre o engajamento

Limitações do SocialBee

Muitos usuários tiveram problemas com o agendamento

A geração de legendas em massa não é seu ponto forte

Preços do SocialBee

Teste gratuito de 14 dias

Plano Bootstrap : uS$ 29 por mês

: uS$ 29 por mês Plano Accelerate : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Plano Pro: $99 por mês

Classificações e resenhas da SocialBee

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4,8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 35 votos)

9. SocialBu

via SocialBu Diferentemente de seus concorrentes, o gerador gratuito de legendas com IA do SocialBu não exige um longo processo de registro nem informações de cartão de crédito para ser usado sem limitações. Isso torna o uso do SocialBu uma das maneiras mais fáceis de criar legendas de mídia social atraentes e exclusivas.

O SocialBu gera legendas personalizadas e de alta qualidade para o Instagram, analisando a foto, o vídeo ou a descrição de texto que você fornece por meio de algoritmos de IA patenteados. A ferramenta considera o humor, o tema e o contexto do seu conteúdo para gerar legendas precisas e relevantes.

Além da geração de legendas, a SocialBu também é capaz de gerar postagens completas, prompts para Text2img, postagens de blog e citações com sua IA. É uma ferramenta bacana para gerentes, com vários recursos úteis de gerenciamento de mídia social, como uma ferramenta de mídia social calendário de conteúdo .

Melhores recursos do SocialBu

Processo de geração de legendas perfeito, eficiente e divertido

O fluxo de trabalho de geração de conteúdo de IA é totalmente gratuito

Interface simples e limpa; sem lembretes irritantes de pagamento ou de registro

Ele vem com amplas opções de pós-agendamento

Limitações do SocialBu

Funcionalidade mínima, não vem com recursos de nível avançado

A geração de legendas com base em imagens é um sucesso ou um fracasso

Preços do SocialBu

**Gratuito para sempre

Plano padrão : uS$ 19 por mês

: uS$ 19 por mês Plano Super: $59 por mês

$59 por mês Plano Supremo: $199 por mês

Classificações e resenhas do SocialBu

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,4/5 (50 avaliações)

10. Qualquer palavra

Fonte da imagem: Qualquer palavraQualquer palavra é um gerador de legendas com IA poderoso e repleto de recursos que atende às necessidades de marketing de mídia social. Essa ferramenta usa a arquitetura GPT-4 e se destaca pela composição de legendas envolventes e atraentes para plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, X e outras.

O Anyword se destaca na segmentação precisa. Ele fortalece a identidade de sua marca e os dados do público e gera legendas que falam diretamente com seu mercado-alvo. Ele também pode criar postagens de mídia social com emojis e hashtags para maximizar o envolvimento e o alcance.

O Anyword facilita a criação de conteúdo exclusivo e personalizado de acordo com o perfil de seu cliente ideal, bastando inserir um prompt.

Melhores recursos do Anyword

A previsão de desempenho analisa o desempenho estimado de suas legendas, permitindo que você escolha variações de alto desempenho antes de publicar

Integração suave com ChatGPT, Notion, HubSpot e outras ferramentas de IA

Permite que você gerencie a mensagem, o tom e as diretrizes do público-alvo da sua marca em um só lugar

Fluxo de trabalho de geração de legendas responsivo e intuitivo

Limitações de qualquer palavra

O preço é mais alto

A IA ocasionalmente gera resultados imprecisos

Preço de qualquer palavra

Plano inicial: US$ 49 por mês

US$ 49 por mês Plano orientado por dados: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Plano de negócios : uS$ 499 por mês

: uS$ 499 por mês Plano empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Anyword

G2: 4,8/5 (1100+ avaliações)

4,8/5 (1100+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (350+ votos)

Ferramentas de criação de conteúdo de IA especialmente os geradores de legendas com IA, mudaram a forma como os profissionais de marketing e os gerentes de mídia social lidam com a criação de conteúdo e os fluxos de trabalho de publicação. Essas ferramentas tornaram possível gerar legendas criativas e envolventes para todos os tipos de publicações sociais em segundos.

Com os companheiros alimentados por IA cuidando da redação, os gerentes de mídia social podem se concentrar em fornecer melhores resultados em outras áreas.

Com os companheiros alimentados por IA cuidando da redação, os gerentes de mídia social podem se concentrar em fornecer melhores resultados em outras áreas.

