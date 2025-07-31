As 25 melhores ideias de sugestões de arte com IA para despertar sua criatividade

A IA tem um credo simples: quanto melhor a entrada, melhor a saída. 🎯

Na terminologia da IA, a entrada é a sugestão e a saída é o resultado gerado. Hoje, artistas e designers, tanto profissionais quanto amadores, estão usando sugestões de arte com IA para gerar obras de arte visuais impressionantes.

Os geradores de obras de arte alimentados por inteligência artificial abriram novos caminhos para a expressão artística. Com a arte gerada por IA a tornar-se cada vez mais popular em todo o mundo, está na hora de se juntar a esta tendência.

Ferramentas como Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E 2 facilitam para que todos possam experimentar geradores de arte com IA. Elas produzem resultados impressionantes — e muito mais rapidamente do que a maioria dos aplicativos de computador para artistas.

Mas tudo começa com saber como escrever a sugestão perfeita. 🎨

O que são sugestões de arte com IA?

As sugestões de arte com IA são instruções inseridas em um gerador de arte alimentado por IA, que permite criar obras de arte e imagens. Imagine que você está dando instruções a um artista, só que, neste caso, o artista é um sofisticado programa de computador.

Uma boa sugestão de arte com IA é clara, específica, detalhada e, o mais importante, criativa. ! 🤖

Por que você precisa de uma boa sugestão de IA?

Para criar conteúdo — texto ou imagens —, os geradores de conteúdo de IA dependem de sua compreensão da sugestão. Em seguida, eles comparam os detalhes da sugestão com o conjunto de dados com o qual foram treinados. Portanto, a entrada ou a sugestão desempenha um papel fundamental no processo.

É claro que não existe um processo padrão para escrever uma boa sugestão. Você pode precisar de algumas tentativas antes que o modelo crie uma imagem que corresponda perfeitamente ao que você tem em mente. Esse processo de tentativa e erro ajuda você a entender como os diferentes elementos da sugestão afetam a obra de arte gerada.

25 melhores exemplos de sugestões de arte com IA para geração de imagens

Selecionamos uma coleção de sugestões que criarão imagens cativantes em praticamente qualquer gerador de arte baseado em IA.

1. Paisagens urbanas futuristas

via Gencraft

“Gere uma imagem de paisagem urbana apresentando uma metrópole futurista e movimentada, com arranha-céus imponentes e designs únicos e intricados. Capture um ambiente urbano vibrante e de alta tecnologia, com outdoors holográficos iluminando o horizonte da cidade e as ruas abaixo.”

2. Cores vibrantes e gradientes

via Gencraft

“Gere uma imagem repleta de cores vibrantes e gradientes, formando uma composição abstrata e visualmente impressionante. As cores devem se misturar, transmitindo uma sensação de movimento e energia.”

3. Paisagens surreais

via Gencraft

“Gere uma imagem de paisagem surreal com ilhas flutuantes, montanhas invertidas e flora não convencional. Inclua uma qualidade onírica, ultrapassando os limites da realidade. Conjure uma cena com elementos imaginativos e sobrenaturais.”

4. Retratos

via Gencraft

“Gere uma imagem de retrato que mostre as expressões, características e emoções de uma pessoa em um close-up. Mantenha o fundo neutro, enfatizando a presença do indivíduo. Realce a profundidade e a personalidade do sujeito, criando um retrato cativante e bem composto.”

5. Corpos celestes

via Gencraft

“Gere uma imagem com corpos celestes na vastidão do espaço. Inclua planetas, estrelas e galáxias para criar uma cena cósmica cativante.”

6. Florestas profundas e escuras

via Gencraft

“Gere uma imagem de uma floresta densa e escura com árvores antigas e imponentes. Capture a atmosfera misteriosa com galhos retorcidos projetando sombras sinistras no chão da floresta. Evoca uma sensação de solidão e intriga.”

7. Características geográficas

via Gencraft

“Gere uma imagem retratando diversas características geográficas, incluindo montanhas imponentes, rios sinuosos, desertos extensos e vales exuberantes. O terreno para criar imagens é variado, mostrando a beleza natural da Terra em todas as suas formas.”

8. Paisagem marinha subaquática

via Gencraft

“Gere uma imagem subaquática que capture a beleza das profundezas do oceano. Inclua recifes de corais, peixes exóticos e plantas aquáticas, com a luz do sol filtrando-se através da água para criar uma iluminação dramática e um jogo de cores.”

9. Eventos esportivos

via Gencraft

“Gere uma imagem que capture a atmosfera de um evento esportivo em um estádio lotado. Mostre a energia, a emoção e a competição enquanto os atletas se dedicam aos seus respectivos esportes. A cena está repleta de ação, capturando a essência de um evento esportivo emocionante.”

10. Negócios e comércio

via Gencraft

“Gere uma imagem que retrate o cenário empresarial e comercial de uma cidade moderna. Mostre arranha-céus imponentes, ruas movimentadas cheias de profissionais e a atividade dinâmica de um distrito comercial próspero. Mostre pessoas envolvidas em reuniões, movimentando-se pelos distritos financeiros e telões eletrônicos exibindo atualizações do mercado de ações.”

11. Eventos históricos

via Gencraft

“Gere uma imagem que capture a chegada à Lua, mostrando um astronauta solitário em pé na superfície lunar. Mostre o módulo Eagle da Apollo 11 parado nas proximidades.”

12. Visualize notas musicais

via Gencraft

“Gere uma imagem que visualize notas musicais em uma composição abstrata e dinâmica. Deixe as notas musicais dançarem no ar, formando uma sinfonia de formas e símbolos que transmitem a essência do som. Mostre as notas flutuando e entrelaçando-se no ar, criando uma composição visualmente harmoniosa.”

13. Nações e marcos históricos

via Gencraft

“Gere uma imagem que encapsule a essência do Uzbequistão. Mostre a arquitetura intricada de cidades históricas como Samarcanda e Bucara, destacando a riqueza cultural da região. Coloque a imagem contra o pano de fundo da beleza árida do deserto de Kyzylkum.”

14. Flores e jardins

via Gencraft

“Gere uma imagem de um jardim pitoresco adornado com flores diversas e vibrantes em plena floração. Capture a serenidade da cena, com canteiros de flores meticulosamente arranjados e caminhos sinuosos. A cena deve exalar tranquilidade: uma combinação de canteiros de flores meticulosamente arranjados e caminhos sinuosos.”

15. Jardins abstratos e mecânicos

via Gencraft

“Gere uma imagem surreal de um jardim abstrato e mecânico, onde flores metálicas adornadas com engrenagens servem como pétalas e videiras robóticas escalam estruturas imaginárias.”

16. Paisagens serenas

via Gencraft

“Gere uma imagem que capture as paisagens deslumbrantes dos Alpes. Mostre picos imponentes cobertos de neve, prados verdejantes e lagos alpinos cristalinos. Inclua vilarejos pitorescos aninhados nos vales.”

17. Eventos mundiais

via Gencraft

“Gere uma imagem que retrate uma assembleia das Nações Unidas, com representantes de nações de todo o mundo reunidos para discutir e abordar questões globais urgentes. Capture a diversidade de culturas, idiomas e perspectivas na sala, simbolizando o esforço coletivo para promover a paz, a cooperação e a compreensão em escala global.”

18. Fotografias realistas

via Gencraft

“Gere uma série de fotografias realistas que capturam momentos cotidianos de maneira genuína e identificável. Imagine cenas de pessoas vivendo suas vidas cotidianas, expressões espontâneas e a beleza encontrada em detalhes comuns.”

19. Personagens reais ou históricos

via Gencraft

“Gere uma fotografia realista de Malcolm X, o influente líder dos direitos civis. Capture seu carisma, determinação e compromisso com a justiça e a igualdade. Imagine um momento que reflita seu carisma, determinação e compromisso com a defesa da justiça e da igualdade.”

20. Recrie arte

via Gencraft

“Crie uma pintura a óleo em estilo impressionista de um lago tranquilo. Use pinceladas para misturar cores, capturar o jogo de luz e cor e adicionar um brilho quente de luz solar salpicada.”

21. Estações

via Gencraft

“Capture a beleza do inverno em uma única cena, experimentando elementos sazonais e paletas de cores para transmitir a harmonia dos ciclos da natureza.”

22. Diagramas de linhas

via Gencraft

“Gere um gráfico de linhas que ilustre o crescimento da adoção de energia limpa nos últimos cinco anos. Certifique-se de gerar dois eixos e pontos de dados rotulados para comunicar a tendência ascendente no uso de energia limpa.”

23. Slides para uma apresentação

via Gencraft

“Crie um slide de apresentação sobre oportunidades de vendas em uma determinada região geográfica. Inclua um mapa destacando as principais regiões e pontos concisos que descrevam o potencial de mercado, o público-alvo e as áreas de crescimento potencial.”

24. Represente emoções visualmente

via Gencraft

“Gere uma visualização que represente uma alegria imensa. Use cores vibrantes, como amarelos e laranjas, combinadas em formas dinâmicas para transmitir alegria e celebração. Tente capturar a alegria através da cor e da forma.”

25. Crie logotipos e emblemas

via Gencraft

“Gere opções de emblemas para uma faculdade de prestígio, com símbolos como um escudo, um livro aberto e uma caneta. Organize esses elementos em um bom esquema de cores, criando uma sensação de conhecimento, tradição e iluminação.”

Usando sugestões de arte com IA

Há duas grandes vantagens em usar sugestões de arte com IA: usar IA para gerar imagens economiza tempo e custos. Outra grande vantagem é que ela não tem as limitações dos seres humanos, como conjuntos específicos de habilidades e conhecimento finito de diferentes estilos artísticos. 💫

Aqui estão alguns grandes benefícios de usar sugestões de IA.

Eficiência de tempo

Com uma boa sugestão, você pode gerar uma imagem em questão de segundos, em vez das horas que levam para criar uma imagem original manualmente. Brincar com a sugestão para personalizar o resultado pode levar mais alguns minutos, no máximo.

Eficiência de custos

Tempo é dinheiro, e com ferramentas de IA baratas e sem código, as empresas podem aumentar significativamente a produção de conteúdo e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de produção. As sugestões dão aos artistas uma vantagem inicial com ideias e orientações iniciais, em vez de experimentar incessantemente para encontrar uma faísca criativa, o que economiza dinheiro em materiais e tempo desperdiçados.

Consistência

O uso de sugestões para geradores de imagens com IA permite que você alcance consistência. Como os geradores de imagens usam instruções textuais e aprendizado de máquina, você pode criar muitos designs originais sem comprometer as diretrizes da marca ou os estilos preferidos.

Acessibilidade

Especialistas também afirmam que ferramentas de IA como Midjourney, Dall-E e Stable Diffusion democratizaram a criação de conteúdo. As sugestões são acessíveis a todos. Portanto, você não precisa ser um especialista em arte ou inteligência artificial para criar imagens visualmente atraentes 👍🏼

Versatilidade

Usar sugestões para arte com IA também oferece uma versatilidade incomparável — a IA é ótima para compreender e imitar vários estilos artísticos. Isso pode incentivar os artistas a experimentar diversos estilos e técnicas.

Inovação

Os geradores de imagens também incentivam os artistas a pensar fora da caixa. Você pode explorar territórios desconhecidos e criar obras de arte impressionantes e nunca antes vistas, usando ideias e combinações não convencionais. As ferramentas de arte com IA também ajudam a gerar sugestões para ajudá-lo a debater ideias e criar obras de arte inovadoras.

Por fim, os geradores de sugestões de arte com IA podem desafiar os artistas a ultrapassar seus limites. À medida que os artistas se envolvem com sugestões novas e desafiadoras, eles refinam suas técnicas e expandem seu conjunto de habilidades.

Desafios e obstáculos comuns ao usar sugestões de IA para arte

O surgimento da IA na criação de conteúdo gerou discussões e debates entre artistas e designers. Além das preocupações com violação de direitos autorais, propriedade e extração de dados, a desvalorização da arte humana continua sendo uma preocupação para artistas experientes.

Uma desvantagem comum do uso de sugestões de IA é que elas são restritivas. Como os geradores de arte com IA funcionam exclusivamente com essas sugestões, não há espaço para experimentar elementos e estilos fora do âmbito da sugestão. Portanto, os geradores de imagens com IA podem não conseguir capturar as nuances e sutilezas que são a marca registrada de uma boa arte. A arte gerada por IA também tende a ser padronizada, sem um toque pessoal.

A dependência excessiva de sugestões geradas por IA é outro desafio. Os artistas podem ter dificuldade em equilibrar o volume de produção com a boa qualidade.

Manter a sua voz criativa única em primeiro plano enquanto confia nas sugestões da IA é outro obstáculo. Apesar destes desafios, os geradores de imagens estão lentamente a tornar-se ferramentas fantásticas para a criação de conteúdo.

Resta apenas o último obstáculo: criar sugestões eficazes, capazes de gerar conteúdo relevante, atraente e útil. 💡

Vamos descobrir como fazer isso.

Como escrever sugestões de arte com IA para geração de imagens

Para escrever uma sugestão que funcione, certifique-se de incluir estes detalhes: o formato da imagem, o tema central, detalhes associados ao tema, características estilísticas ou referências e detalhes associados à composição completa.

Aqui está uma explicação detalhada, passo a passo.

Comece detalhando o tipo de arte que você deseja. Decida se será uma fotografia, desenho, esboço, pintura a óleo ou renderização 3D. Em seguida, defina claramente o foco principal da obra. Pode ser uma pessoa, animal, objeto ou conceito abstrato.

Em seguida, descreva as especificidades dos principais elementos da sua imagem. Inclua informações sobre cores, formas, tamanhos e texturas para orientar a ferramenta na geração de detalhes precisos. Forneça detalhes sobre a forma e o estilo artístico que você tem em mente, usando palavras-chave como “abstrato”, “minimalista”, “expressionista” ou “surreal” para descrever a estética.

Por fim, defina a composição com o máximo de detalhes possível. Especifique a escola de arte, o estilo de iluminação, a proporção da imagem, as proporções e os ângulos da câmera. Caso contrário, você pode se concentrar no fundo e no contexto.

Digamos que você precise de uma imagem de um viking colocado em um fundo moderno. Vejamos as etapas envolvidas na criação da sugestão certa para este exemplo:

Especifique o formato: Gere uma fotografia... Descreva o assunto: Gere uma fotografia de um senhor da guerra viking... Adicione detalhes: Gere uma fotografia de um senhor da guerra viking segurando um machado... Descreva o estilo: Gere uma fotografia em estilo pop art de um senhor da guerra viking segurando um machado em um plano longo monocromático... Adicione detalhes adicionais: gere uma fotografia em estilo pop art de um senhor da guerra viking segurando um machado em um plano longo monocromático, em frente à Times Square, em Nova York.

Você pode continuar adicionando detalhes e nuances, como descrições detalhadas, para gerar obras de arte e dicas de design, incluindo elementos como estilos artísticos específicos, como pop art, escolas ou gêneros, referências a ícones da cultura pop ou elementos textuais.

Quanto mais claras e específicas forem suas sugestões, mais detalhada e matizada será a imagem.

Use o ClickUp para criar sugestões criativas de IA

Use o ClickUp Brain como uma poderosa fonte de inspiração para fazer tudo — desde redigir e-mails diários até criar obras de arte impressionantes.

E se lhe disséssemos que você pode trabalhar mais rápido com IA usando... bem, IA?

Aprender a escrever prompts de arte com IA leva tempo e prática. Mas com o gerador de prompts de arte do ClickUp, você obtém um poderoso modelo de IA que interpreta suas instruções e cria prompts para praticamente qualquer gerador de arte com IA gratuito.

O ClickUp também possui uma biblioteca de modelos de sugestões para tornar a criação de sugestões mais rápida e fácil. Também há sugestões prontas. 👏🏼

Você pode digitar suas ideias e preferências, e o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, irá sugerir temas, conceitos e elementos que correspondam a essas ideias. Você pode criar sugestões completas para alimentar seu gerador de imagens de IA com apenas alguns cliques.

Use o ClickUp Brain para gerar sugestões descritivas de arte com IA mais rapidamente.

E mais: você pode gerar imagens de IA diretamente no ClickUp Brain.

Crie arte com IA no seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain.

💡 Dica profissional: gere arte com IA sem digitar uma sugestão! Sim, você leu certo. Por que digitar quando você pode ditar a sugestão com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX? É quatro vezes mais rápido do que digitar e reduz o tempo necessário para colocar sua visão na tela! Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX.

Que tal dar vida às suas ideias durante as suas sessões de brainstorming?

Ao mapear seus pensamentos, ideias e estratégias no ClickUp Whiteboards, você também pode digitar uma sugestão em linguagem natural para gerar uma imagem que os represente visualmente!

Gere imagens no ClickUp Whiteboards Converta texto em tarefas diretamente do Whiteboards com o ClickUp Brain.

Mergulhe em um mundo de temas, estilos e assuntos diversos. De maravilhas abstratas a retratos hiper-realistas, há algo para todos os gostos. Cada sugestão permite que você crie arte com IA enquanto explora territórios desconhecidos em sua expressão artística.

Junte-se a uma comunidade vibrante de artistas, designers e professores que adotaram o ClickUp para se manterem inspirados e produtivos. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✨