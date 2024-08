Conselhos de carreira 101: tudo o que você precisa saber antes de começar um novo emprego e se destacar em seu novo espaço de trabalho!

O Coringa de O Cavaleiro das Trevas disse uma vez: Sou como um cachorro perseguindo carros, não saberia o que fazer se pegasse um.

Muitos de nós experimentamos um sentimento semelhante quando finalmente conseguimos um novo emprego - não sabemos exatamente qual será o próximo passo. É claro que há entusiasmo em conhecer novas pessoas e começar de novo. 🤝

No entanto, começar em um novo emprego também pode envolver uma sobrecarga de informações ou uma cultura de trabalho completamente diferente da de sua empresa anterior. É aí que nós entramos.

Hoje, preparamos um guia completo para ajudá-lo a evitar a sobrecarga e a se destacar em seu trabalho logo nos primeiros dias! **Também adicionaremos uma ferramenta valiosa para ajudar os novos contratados a serem mais produtivos e agilizar os processos de integração para os gerentes

Os primeiros dias em seu novo emprego

Os primeiros dias em seu novo emprego exigirão observação dedicada. Se você conseguir entender rapidamente os princípios básicos de adaptação à sua nova função, o restante da jornada se tornará mais fácil. Listaremos sete dicas para ajudá-lo a causar uma primeira impressão de alto nível:

Chegue no horário: Sempre chegue cedo em um novo local de trabalho. Sua pontualidade diz muito sobre o quanto você valoriza a cultura da empresa Familiarize-se com os superiores: Tenha uma boa noção da personalidade de todos. Seu líder é mais rígido do que o anterior? Ele é mais descontraído? Com que frequência ele avalia o desempenho no trabalho? Entenda a atitude de cada superior para saber o que você precisa priorizar desde o primeiro dia Saiba onde ficam as diferentes salas: Você não precisa visitar todo o escritório de uma só vez, mas tente dar uma olhada nas áreas de descanso, café e banheiro para não ficar pedindo indicações Apresente-se: Embora o gerente de contratação deva enviar um e-mail ou apresentá-lo formalmente a todos, não hesite em iniciar uma conversa. Converse com as pessoas com quem você trabalhará diariamente para promover um relacionamento saudável Faça anotações: Anote tudo o que seu novo empregador explicar no primeiro dia. Desde a pessoa a quem você se reportará todos os dias até a carga de trabalho habitual, certifique-se de ter uma boa noção dos detalhes importantes Verifique qual software você usará: A maioria das empresas fornece acesso a diferentes softwares para ajudá-lo a concluir as tarefas. Leia a descrição do cargo e analise todos eles para ver com quais você tem dificuldade e peça ao seu empregador os módulos de treinamento disponíveis Não exagere: Por último, mas não menos importante, não tente se precipitar e colocar a mão na massa imediatamente. É seu primeiro dia, portanto, respire fundo e concentre-se em absorver as informações essenciais

Dica profissional: Use uma ferramenta de produtividade como ClickUp para ter uma vantagem inicial em seu novo ambiente de trabalho. Por exemplo, você pode agilizar a tomada de notas com ClickUp Notepad ! Use listas de verificação para dividir as tarefas de treinamento em seu novo cronograma de trabalho e transforme cada anotação em uma tarefa rastreável - de qualquer dispositivo.

Registre notas rápidas, ideias e lembretes com o ClickUp Notepad

Preparando-se para a primeira semana

Preparar-se com antecedência para qualquer novo emprego é sempre uma boa ideia. Desde o código de vestimenta até o tráfego diário, aqui está tudo o que você deve se esforçar para fazer antes da primeira semana.🚦

Importância de uma mentalidade positiva ao começar em um novo emprego

Antes do início de sua primeira semana, lembre-se de se manter positivo. Ter ansiedade é completamente normal, mas, desde que você tenha confiança em si mesmo, conseguirá diminuí-la em pouco tempo. **Ter uma atitude positiva também o ajudará a causar uma boa primeira impressão e a se comunicar facilmente desde o início

Leitura bônus: Alimente sua curiosidade e aprenda como os RHs planejam suas entrevistas com modelos

Selecionando sua roupa para o primeiro dia e outros preparativos práticos

Não faça preparativos de última hora. Certifique-se de que você entenda o código de vestimenta e tenha todos os itens necessários para o primeiro dia ferramentas do espaço de trabalho com antecedência. Verifique novamente se sua empresa fornece um desktop/laptop ou se segue uma política de BYOD (compre seu próprio dispositivo) antes de se apresentar.

Planejando seu trajeto para o novo emprego

As primeiras impressões são as últimas impressões em um escritório. Uma ótima hábito de trabalho e técnica para chegar no horário na primeira semana é planejar todo o seu trajeto um dia antes. Confirme a data de início, descubra o caminho mais curto para o escritório e conheça o padrão de tráfego habitual durante o horário de viagem.

Isso o ajudará a programar o horário ideal para sair de casa. Você também pode tentar:

Encontrar áreas para estacionar com antecedência

Sair 10 minutos antes do horário programado, por segurança

Configurar lembretes para ajudá-lo a sair no horário

Como navegar nos primeiros meses

Depois de começar a se adaptar à sua nova função, é hora de se tornar mais proativo com os colegas de trabalho e trabalhar para melhorar suas habilidades nos primeiros meses. 🔼

A importância da iniciativa

Dar o primeiro passo para se comunicar com sua equipe ajuda a criar confiança e evita equívocos sobre como você está se adaptando ao seu novo cargo. Tente entrar em contato com os superiores ou gerentes durante uma reunião semanal/mensal do departamento ou com a equipe reunião geral . Esteja aberto a discutir as notícias do dia, esportes ou qualquer assunto que interesse a você e a seus colegas para animar a sala.

Embora ninguém goste de trabalhar mais do que o necessário, dar uma mãozinha de vez em quando não faz mal. **Se você realmente não puder ajudar no momento, diga isso de maneira gentil.

Esses pequenos esforços ajudam a criar melhores relacionamentos em sua equipe e a apresentá-lo como uma pessoa confiável, dando ao seu gerente um motivo para mantê-lo a bordo a longo prazo.

Dica profissional: Use Clipes do ClickUp para gravar sua tela e explicar visualmente qualquer assunto em que esteja trabalhando, basta obter opiniões sobre um novo tutorial em vídeo . Compartilhe clipes com sua equipe instantaneamente por meio de um link público ou como um arquivo multimídia.

Compartilhe sua mensagem de vídeo do ClickUp com um link direto do navegador que não requer downloads e pode ser visualizado imediatamente após a gravação

A importância do aprendizado

Sua empresa pode não fornecer materiais de treinamento para todas as tarefas - e é aí que um pouco de aperfeiçoamento pode fazer maravilhas. Considere a possibilidade de se inscrever em um curso sobre uma habilidade com a qual você está tendo dificuldades ou que deseja adquirir para melhorar o desempenho no trabalho. 🏋️

Várias plataformas educacionais podem ajudá-lo a aprimorar suas habilidades gratuitamente, incluindo:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Além de adquirir habilidades, você pode obter certificados confiáveis que comprovam sua experiência em um determinado campo. Isso é ótimo para recém-formados que acabaram de conseguir seu primeiro emprego e estão buscando desenvolver ainda mais suas funções.

Superando desafios ao começar em um novo emprego

Todo emprego envolve obstáculos variados: para os cientistas de dados, a limpeza de dados brutos pode ser sua principal preocupação, enquanto os gerentes de projeto podem ter dificuldades para criar projetos viáveis estratégias de comunicação . Independentemente de sua função, você pode seguir algumas dicas gerais para superar desafios e maximizar a produtividade . 💯

Passos para evitar fofocas no local de trabalho

Um pouco de conversa aqui e ali pode ajudar a aliviar o clima no seu local de trabalho e ajudar a equipe a relaxar. Ainda assim, você deve evitar passar o dia inteiro parecendo ocupado, conversando e não fazendo nada. Experimente estas etapas para reduzir ao mínimo as fofocas no local de trabalho:

Seja empático: Nem toda fofoca precisa ser sobre falar mal de alguém. Se achar que seu colega de trabalho está falando sobre um problema específico que está enfrentando, em vez de arrastar a conversa, entenda a situação dele e direcione-o para a melhor solução Denuncie ao RH: Se você ouvir uma fofoca que possa ser prejudicial ao espaço de trabalho, denuncie-a ao seu supervisor ou ao RH. Isso permite interromper qualquer comportamento negativo logo no início e até mesmo esclarecer mal-entendidos antes que eles causem danos Confirme a intenção: Como você é um novo contratado, pode haver piadas internas que você desconhece. Nesses casos, evite informar ao RH assim que ouvir uma fofoca. Leia a sala e só tome providências quando sentir que alguém está fazendo uma declaração depreciativa Seja um exemplo: Não prejudique sua influência só porque você é novo. Desde os primeiros meses até sua permanência no cargo, mantenha um tom positivo e evite reclamar. Guarde todas as informações sensíveis ou segredos compartilhados e evite falar sobre a vida pessoal de qualquer pessoa

Criando um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal com habilidades de gerenciamento de tempo

**Não deixe que seu trabalho consuma sua vida pessoal. Sim, superar as expectativas é uma coisa boa, mas não à custa de sua saúde mental. Reserve horas adequadas do dia para se divertir ou fazer o que você gosta. 🎮

Divida sua agenda diária em cinco partes:

Embora você possa ter uma ideia geral de sua programação diária, fatores como o transporte podem, às vezes, ocupar horas.

Dica profissional: Use o Modelo de horário diário do ClickUp para planejar todo o seu dia e dedicar horas específicas a atividades fora do trabalho.

Planeje cada minuto do seu dia facilmente com o modelo de horário diário do ClickUp

Iniciar um novo emprego após uma perda pessoal

Há casos únicos em que você pode descobrir uma nova habilidade depois de tirar um tempo de folga e fazer uma introspecção devido a uma perda pessoal. Eventos como a morte de um membro da família ou o enfrentamento de perdas financeiras muitas vezes podem deixá-lo para baixo e desmotivá-lo a dar o melhor de si.

Uma maneira de superar esses desafios é aceitar seu luto. Você é apenas humano e não há problema algum em aceitar seus sentimentos. Seja você mesmo e não se force a ser forte o tempo todo.

Cause impacto no primeiro dia de trabalho com o ClickUp

Se destacar-se em seu primeiro dia em um novo emprego parece um sonho, então ClickUp está aqui para tornar esse sonho realidade. Como software de gerenciamento de projetos a plataforma é versátil o suficiente para atuar como um companheiro para definir metas, criar listas de verificação, gerenciar sua agenda e organizar todas as tarefas

O ClickUp também permite que você organizar todos os objetivos de acordo com a prioridade, ajudando você a fazer o que é mais importante desde o momento da contratação! Vamos explorar alguns dos recursos dos quais todos os novos contratados podem se beneficiar ao fazer a transição para um novo cargo ou empresa.

1. Metas do ClickUp para manter-se proativo

Já teve um momento em que você perdeu a visão do panorama geral? Bem, com o Metas do ClickUp com o ClickUp Goals, você pode visualizar todos os seus objetivos com uma linha do tempo e nunca sair da estrada. Como um novo contratado, você pode aproveitar esse recurso para adicionar metas como:

Concluir o programa de integração inicial

Treinar no software XYZ da empresa

Apresentar-se a pelo menos três colegas de trabalho

Com o ClickUp Goals, mantenha-se no caminho certo para atingir seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

Visualize várias tarefas e seu progresso em direção a uma meta específica em um só lugar. Você pode medir cada meta de forma diferente e adicionar várias tarefas a uma única meta. Escolha entre regras de verdadeiro/falso, monetárias ou percentuais e comece a monitorar as metas automaticamente.

Para manter todas as suas metas organizadas, crie várias pastas que rotulam os tipos de metas que elas contêm - o que é bastante útil quando você precisa separar objetivos de comunicação e treinamento.

2. ClickUp Tasks para criar listas de tarefas

Desde a enorme variedade de perguntas até os detalhes essenciais que você deseja anotar Tarefas do ClickUp ajuda você a cuidar de tudo. Gerencie todas as suas atividades diárias criando fluxos de trabalho individuais e mantendo o controle de tudo o que deseja fazer diariamente.

Planeje, organize e colabore em qualquer projeto com o ClickUp Tasks

Monte sua própria lista de tarefas criando tipos de tarefas personalizadas para colaborar, fazer perguntas sobre o espaço de trabalho e aprender sobre seu novo ambiente de trabalho. Com Campos personalizados se você quiser que a sua tarefa seja mais fácil de ser executada, cada tarefa pode incluir um nível de prioridade e um prazo, o que o ajudará a lidar primeiro com as tarefas mais importantes.

Obtenha uma visão holística de todas as tarefas que você criou com mais de 15 visualizações do ClickUp que permitem ver todas as entradas em formato de lista ou quadro. Para gerenciar as programações diárias, recomendamos usar o Visualização do calendário .

Veja suas tarefas agendadas em um formato diário, semanal ou mensal com a visualização Calendar do ClickUp

Usando um recurso intuitivo de arrastar e soltar, você pode adicionar tarefas a datas específicas e visualizar o mês inteiro. Adicione o trabalho prioritário primeiro e insira as tarefas mais recentes depois para criar uma hierarquia de atividades que você precisa concluir.

já mencionamos que você também pode adicionar todas as suas reuniões de integração?

Tente alternar entre cada visualização para ver qual delas se adapta às suas necessidades estilo de trabalho melhor e nunca se atrase em nenhuma tarefa!

Leitura bônus: Saiba como esses ferramentas de mapeamento de processos de negócios ajudam a visualizar seu fluxo de trabalho diário!

3. Rastreamento de tempo do ClickUp para manter o ritmo

Aqui está um conselho gratuito para sua carreira: ir devagar em sua primeira tentativa é perfeitamente aceitável. Ninguém na sua equipe espera que você acerte em cheio no início ou cause um grande impacto. **Ainda assim, é fundamental controlar quanto tempo você gasta fazendo o trabalho

Com o passar dos primeiros meses, o ideal é que você se esforce para diminuir o tempo que leva para concluir o trabalho. Com Rastreamento de tempo do ClickUp com o ClickUp Time Tracking, você pode monitorar e documentar facilmente quantos minutos/horas você gasta em uma tarefa. Use seu telefone ou laptop para começar a monitorar o tempo e sincronizá-lo em todos os dispositivos.

Organize-se melhor e faça melhor uso do seu tempo usando o controle de tempo de projeto do ClickUp

Adicione notas e rótulos e classifique todas as tarefas para identificar rapidamente quais delas pertencem a um tipo específico de trabalho. Esqueceu-se de apertar o botão de parar quando terminou? Sem pressão! O ClickUp permite que você edite o tempo registrado de qualquer tarefa ou simplesmente exclua-a em segundos.

Dica profissional: Já use uma ferramenta de controle de tempo como o TimeDoctor ou Toggl ? O ClickUp pode se integrar a ambos para ajudá-lo a sincronizar as coisas!

Buscando e aceitando feedback

Seja em um novo emprego ou em um emprego que você já tem há anos, uma coisa nunca mudará: o feedback. Talvez você nem sempre se destaque em sua nova função, e é aí que alguns conselhos de carreira são úteis. ✨

Por que pedir feedback é importante

**O feedback acionável ajuda você a identificar as deficiências de sua abordagem. É a única coisa que mostra o outro lado da moeda - como as pessoas veem o seu trabalho. Além disso, pedir feedback mostra ao seu gerente que você está realmente se esforçando para corrigir as coisas.

Talvez nem sempre funcione como você deseja e talvez você não ouça as palavras que gostaria de ouvir, mas, no final das contas, isso o ajuda a crescer e a ter sucesso em sua área.

Se isso não for suficiente, aqui estão mais alguns benefícios de pedir feedback ao começar em um novo emprego:

Aumenta a produtividade desde cedo

Promove a comunicação colaborativa saudável sessões

Aumenta a autoconfiança

Ajuda você a explorar o futurodecisões futuras sob diferentes ângulos* Constróiconfiança entre funcionários e gerentes ## Agilize e simplifique o recebimento de feedback com o ClickUp

O ClickUp não é apenas seu companheiro em uma nova função. Como uma plataforma que ajuda todo gerente a se comunicar melhor, lidar com vários projetos e, por fim, alcançar seus objetivos metas de gerenciamento de projetos o ClickUp pode ter várias funções.

O ClickUp elimina a necessidade de entrar em contato pessoalmente com cada membro da equipe para obter feedback. Com seus recursos de criação de formulários, a ferramenta permite que os gerentes otimizem o processo de integração com modelos de RH pré-criados e gratuitos e uma seção dedicada de Suíte de recursos humanos ClickUp .

Vamos explorar algumas de suas funcionalidades que permitem que o recebimento de feedback seja muito fácil! 🥧

Visualização do formulário ClickUp para receber feedback

Não perca horas encontrando uma ferramenta de formulário e navegando em seus recursos de design. Na seção Visualização do formulário ClickUp com o ClickUp Form View, você tem um espaço fácil de usar onde pode adicionar lógica condicional a cada pergunta em um formulário. Isso permite que as perguntas continuem mudando de acordo com as respostas.

Transforme qualquer resposta de feedback em uma tarefa rastreável, defina sua prioridade e dê à sua equipe a liberdade de fornecer feedback além das palavras usando opções de formato como listas suspensas.

Esse recurso abre a porta para fazer perguntas mais sutis, porém diretas, como:

Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria meu trabalho durante a primeira semana?

Qual é o prazo ideal para que eu conclua a tarefa X?

Em que aspecto devo melhorar mais?

Permita que seus funcionários compartilhem facilmente feedbacks ricos e relevantes e, em seguida, organize automaticamente os dados com o ClickUp Form View

Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Como um gerente responsável por vários fluxos de trabalho, você deve empregar Metas SMART de RH para melhorar o moral dos funcionários e ajudá-los a manter o foco no cumprimento das metas comerciais atuais. 🎯

Isso inclui a criação de um processo de integração rápido e fácil. Quanto mais rápido um novo funcionário se juntar à equipe, mais cedo ele poderá começar a aprender.

A Modelo de integração de funcionários do ClickUp é sua solução completa para ajudar os novos contratados a entender a cultura de seu escritório desde o primeiro dia.

Em três etapas, você pode garantir um processo de integração tranquilo:

Defina o objetivo de sua integração Criar tarefas recorrentes com base nessas metas e atribuí-las aos funcionários Crie uma linha do tempo e verifique o progresso de cada tarefa

Simplifique a integração de novos funcionários com o modelo de integração de funcionários do ClickUp

Além disso, você também obtém uma visão completa de cada funcionário e seu status atual na empresa, e pode filtrar os registros de acordo com o departamento, o estágio de integração e o tipo de contratação.

Leitura bônus: Inspire-se nesses ótimos modelos de integração de funcionários exemplos de integração de funcionários !

Conquiste seu novo emprego desde o primeiro dia com a versatilidade do Clickup

Começar em um novo emprego traz uma tonelada de emoções para todos os funcionários. É nesse momento que você precisa organizar as coisas, evitar o pânico e ser você mesmo.

Ser bom em seu novo emprego desde o início não é tão difícil quanto muitos fazem parecer. Depois de entrar, use a ampla gama de recursos de gerenciamento de tarefas, programação e rastreamento do ClickUp para ajudá-lo a ser um candidato de destaque desde o primeiro dia! Registre-se no ClickUp e se destaque em seu novo emprego!🍀