Como dar as boas-vindas a um novo funcionário à equipe (mensagens + dicas)

Lembra-se do seu primeiro dia de trabalho? A conversa fiada constrangedora, a hesitação entre fazer perguntas ou fingir que já sabia tudo?

Seus novos contratados se sentem da mesma forma. Eles entram no escritório esperando uma recepção calorosa, mas se perguntam silenciosamente: “Será que vou me encaixar bem aqui?”

Este artigo oferece um plano passo a passo sobre como dar as boas-vindas a um novo funcionário e fazê-lo pensar: “Eu fiz a escolha certa!”

Além disso, compartilharemos mais de 20 exemplos de mensagens de boas-vindas à equipe (de amigáveis a profissionais) para fazer com que os novos contratados se sintam apoiados e entusiasmados por fazer parte da sua equipe.

Por que é importante dar as boas-vindas adequadas a um novo funcionário?

Uma ótima recepção é o que dá um bom começo às suas metas de integração. Veja por quê:

🌼 As pessoas se lembram de como você as fez se sentir: muito tempo depois de terem esquecido a senha do Wi-Fi ou onde encontrar o documento com as políticas de RH, os novos funcionários se lembrarão de uma apresentação atenciosa, um pequeno presente ou até mesmo uma mensagem calorosa de boas-vindas “estamos muito felizes por você estar aqui”.

🌼 Espaços seguros incentivam perguntas: com uma mensagem de boas-vindas bem escrita, os funcionários ficam mais propensos a se manifestar, fazer perguntas, trazer novas ideias e admitir quando estão com dificuldades. Essa abertura é preciosa nos primeiros dias.

🌼 Sua cultura fala mais alto do que sua página de carreiras: quando toda a equipe reserva um tempo para cumprimentar ou almoçar com o novo contratado, isso mostra que este é um grupo de pessoas que se preocupam umas com as outras; em resumo, isso reflete a cultura da sua empresa.

🌼 O momento é importante: Os novos contratados que são recebidos com atenção sentem que já fazem parte de algo bom. E essa energia se reflete em seu trabalho, sua confiança e sua contribuição.

🌼 O ghosting começa com o silêncio: às vezes, os novos contratados aceitam a oferta e depois desaparecem, indicando que há uma falta de conexão entre a oferta e a data de início. Uma mensagem rápida antes do início para os novos funcionários pode preencher essa lacuna e criar expectativa em vez de dúvida.

👀 Você sabia? De acordo com a SHRM, uma integração estruturada melhora a retenção de novos funcionários e aumenta em 69% a probabilidade de eles permanecerem na empresa por três anos. Ela promove clareza, confiança, comprometimento e produtividade. Uma mensagem de boas-vindas calorosa e personalizada define o tom, reafirma a decisão certa de ingressar na equipe e demonstra apreço genuíno.

⭐ Modelo em destaque O modelo de lista de verificação de integração do ClickUp fornece uma lista completa de tarefas que você pode reutilizar e adaptar em diferentes funções e departamentos ao integrar novos membros à equipe. Por que usar isso? Porque padronizar os processos de RH reduz as chances de perder etapas críticas e economiza o tempo dos gerentes de contratação. Digamos que você esteja integrando dois novos funcionários: um para Marketing e outro para Engenharia. Usando campos personalizados, você pode registrar o cargo deles (por exemplo, "Especialista em Conteúdo" ou "Desenvolvedor Backend"), departamento, e-mail comercial e data oficial de início. Ou inclua um nome de tag preferencial, como "Jess" em vez de "Jessica", para que a comunicação pareça mais pessoal.

Como dar as boas-vindas a um novo funcionário à equipe?

Dar as boas-vindas a um novo funcionário significa acertar nos pequenos detalhes. Vamos analisar isso.

1. Envie um e-mail antes do início

Pense no e-mail pré-início como a primeira mensagem de boas-vindas que você envia alguns dias (ou uma semana) antes do novo membro da equipe começar oficialmente sua emocionante jornada. Ele tem várias finalidades: mostra que você está animado com a chegada dele, ajuda-o a se preparar para a jornada de sucesso que tem pela frente e alivia a ansiedade do primeiro dia.

📩 O que incluir em um e-mail de boas-vindas antes do início:

Data e hora de entrada

Endereço do escritório, detalhes sobre estacionamento/transporte, código de vestimenta e instruções para o primeiro dia

Documentos de integração a serem trazidos (identidade, formulários), credenciais de login e ferramentas/softwares que serão utilizados.

Agenda do primeiro dia ou programação da orientação para novos contratados

Visão geral da função, responsabilidades e gerente responsável

Apresentação da equipe e resumo da cultura da empresa, manual, políticas e valores

💭 Lembre-se disso: uma mensagem atenciosa após a aceitação da oferta de emprego pode dar início à jornada de engajamento do funcionário muito antes do primeiro dia.

O ClickUp Brain, assistente de IA integrado ao ClickUp, pode ajudá-lo a redigir e-mails de integração calorosos e atenciosos.

Seu novo funcionário chega, pronto para começar, mas acaba esperando pela TI, procurando senhas ou sem saber onde se sentar. É por isso que preparar o espaço de trabalho com antecedência ajuda os novos contratados a se adaptarem rapidamente e se concentrarem em se conectar com a equipe.

💼 Veja o que você deve preparar com antecedência:

Prepare sua mesa ou ambiente remoto (limpo, organizado e identificado, se estiver no escritório)

Laptop ou desktop configurado com todas as ferramentas essenciais e software de treinamento

Acesso a e-mail, software de comunicação, calendários e principais ferramentas internas

Acesso e permissões de VPN para sistemas internos

Produtos da empresa (kit de boas-vindas, cadernos, camisetas, garrafas de água)

Acesso a unidades compartilhadas, pastas e links de documentação

Um cartão de boas-vindas assinado pela equipe ou um banner em sua estação de trabalho dizendo “Bem-vindo, [Nome]!”

Um dos principais desafios de integração que você deve evitar nesta fase é a sobrecarga de informações nos primeiros dias.

Naturalmente, você deseja fornecer a eles as informações necessárias para começarem a fazer seu trabalho; a última coisa que você quer é sobrecarregá-los com um excesso de informações. Uma solução aqui é se inspirar na Nordstorm. Eles compartilham um PDF de 30 páginas que detalha todas as informações.

3. Apresente-os à equipe

Não deixe as apresentações ao acaso. Assuma a liderança e apresente seu novo funcionário aos principais membros da equipe, como colegas diretos, parceiros multifuncionais, seu gerente e o CEO (se aplicável).

Isso dá clareza sobre quem faz o quê e com quem entrar em contato, além de criar um relacionamento inicial com as pessoas com quem eles mais interagirão.

🤝 Dicas para apresentações significativas:

Agende uma rápida reunião de boas-vindas à equipe ou uma reunião matinal no primeiro dia.

Faça uma rodada de apresentações em que cada colega de equipe compartilhe sua função e um fato interessante.

Compartilhe uma breve biografia sobre o novo contratado no chat ou e-mail, incluindo uma curiosidade divertida. Isso pode ser um bom ponto de partida para conversas entre os colegas.

Mostre todo o escritório aos novos funcionários ou coloque-os com um colega que possa apresentá-los casualmente durante o almoço ou uma conversa.

🎨 Ideias criativas: experimente ideias criativas, como GIFs personalizados de boas-vindas, notas manuscritas ou playlists de integração, para causar um impacto positivo que eles não esquecerão.

Aqui está um modelo para ajudá-lo a torná-la divertida e atenciosa! 👇🏼

Crie um ambiente de trabalho mais conectado e colaborativo com recursos como o modelo "Conheça a equipe" do ClickUp.

4. Designe um colega ou mentor

Um buddy é um funcionário voluntário que apoia o novo contratado durante as primeiras semanas.

Eles geralmente são da mesma equipe ou função, ou de outro departamento, se você quiser oferecer uma exposição multifuncional. Além disso, eles conhecem os fluxos de trabalho da equipe, as ferramentas internas e o know-how informal que ajudam o recruta a se adaptar mais rapidamente.

🫂 Dicas para criar um sistema de acompanhamento eficaz:

Agende check-ins regulares: organize conversas curtas diárias na primeira semana e, depois, quinzenalmente ou conforme necessário para identificar problemas antecipadamente.

Incentive o acompanhamento: deixe o recém-contratado observar as reuniões ou tarefas que o colega realiza. Mesmo que as funções sejam diferentes, o colega ainda pode acompanhá-lo durante um dia típico para mostrar como a empresa funciona.

Integração social: os colegas devem convidá-los para participar de conversas em grupo e garantir que eles não comam sozinhos, a menos que queiram.

Mentoria (se aplicável): se você estiver atuando como mentor, ajude os funcionários a definir se você estiver atuando como mentor, ajude os funcionários a definir metas profissionais , dê feedback antecipado e conecte-os com as principais partes interessadas além de sua equipe.

🧠 Curiosidade: a Netflix é um ótimo exemplo disso. Cecili Reid, que ingressou na Netflix como engenheiro de software, compartilha seu processo de integração na empresa em uma postagem pessoal no Medium: “Quando abri meu e-mail no primeiro dia, recebi um plano de integração do meu colega de integração. Um colega de integração é uma pessoa dedicada da minha equipe que mostra aos novos contratados como tudo funciona durante a integração. O plano de integração foi personalizado para minha equipe e para mim e consistia em materiais que eu deveria ler ou coisas necessárias que eu deveria fazer para obter minhas credenciais e configurar meu ambiente, ou sugestões para tornar minha integração mais tranquila. Trabalhei no plano no meu tempo livre, entre reuniões de equipe ou sessões de integração, e me reunia com meu colega de integração diariamente. Meu colega e o plano foram essenciais para me ajudar a decidir no que eu realmente precisava me concentrar durante minha integração.”

🎯 Dica de produtividade: simplifique o processo de treinamento preparando com antecedência um sistema de duplas e um kit de boas-vindas. Isso garante uma transição tranquila e permite que a equipe se concentre em alcançar resultados incríveis. Mas o amigo não precisa ser humano. 😉Você também pode configurar um agente de respostas automáticas para os novos contratados, que pode ser especificamente configurado para ajudá-los com perguntas específicas sobre integração.

Use o Agente de respostas automáticas no ClickUp Chat para ajudar os novos membros da equipe a obter informações mais rapidamente!

5. Compartilhe um plano de 30-60-90 dias

Um plano de 30-60-90 dias é um documento que divide a integração de um novo funcionário em três fases: os primeiros 30, 60 e 90 dias.

Este plano é criado pelo gerente de contratação e ajuda a:

Defina expectativas claras para cada fase

Forneça marcos mensuráveis para acompanhar o progresso

Alinhe os esforços do funcionário com os objetivos da equipe e da empresa.

Cronograma Foco Objetivos Dias 1 a 30 Aprenda e observe – Conclua os módulos de treinamento e os cursos de conformidade – Leia e reconheça as políticas da empresa – Configure contas, ferramentas e integração ao sistema – Agende reuniões individuais com o gerente e os colegas de equipe – Acompanhe as chamadas da equipe e documente os principais processos – Conclua uma tarefa de baixo risco (por exemplo, atualização de documentos internos, e-mail de acompanhamento) Dias 31-60 Comece a contribuir – Lidar de forma independente com tarefas básicas ou interações com clientes – Assumir a responsabilidade por um pequeno projeto ou uma parte de um projeto maior – Atingir 50-70% das KPIs alvo (por exemplo, número de tickets de suporte resolvidos) – Participar de reuniões de equipe com contribuições ou atualizações Dias 61-90 Assuma a responsabilidade – Gerencie um projeto inteiro do início ao fim – Alcance 100% das expectativas de desempenho – Documente e compartilhe aprendizados ou melhorias com a equipe – Lidere uma reunião, apresentação ou treinamento interno

Para criar esse plano, você pode usar o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp para definir metas, resultados e marcos para cada fase. Ele conecta o planejamento à execução — atribua tarefas a um membro específico da equipe usando o campo personalizado “Quem está no comando” e categorize cada tarefa com base no cronograma usando “Estágio de integração”.

Acompanhe o progresso dos novos contratados nos primeiros 90 dias usando o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp.

O modelo possui uma visualização em quadro, que transforma todas as tarefas de integração em um fluxo de trabalho no estilo Kanban.

Armazene todos os documentos de integração na Visualização de referências para facilitar o acesso. Há documentos de amostra, como contrato, links úteis, feriados da empresa etc., para ajudá-lo a começar, e você pode adicionar mais, como materiais de treinamento e políticas da empresa, conforme necessário.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de cronograma de orientação de funcionários

6. Organize um almoço ou café de boas-vindas

Planeje um almoço ou café com a equipe no primeiro dia do novo contratado ou na primeira sexta-feira em um restaurante local favorito. Além disso, pague a refeição ou opte por um sistema em que cada um paga a sua parte, dependendo da cultura da sua empresa.

🍕 Dicas para tornar isso fácil e agradável:

Reserve um tempo na agenda de todos durante a primeira semana do novo contratado.

Escolha um local onde as pessoas possam conversar (evite lugares muito barulhentos ou apertados). Se você souber as preferências alimentares delas, leve isso em consideração.

Não pode sair? Peça pizza ou traga o almoço para o escritório.

Se não for possível almoçar, compre alguns doces e café e reúna-se em uma sala de estar ou sala de conferências para 30 minutos de conversa informal.

Para equipes remotas, organize um bate-papo virtual no Zoom ou no Teams. Todos trazem uma bebida e participam da chamada. Ganhe pontos extras se enviar uma caixa de lanches ou um cartão-presente do Uber Eats.

⚡ Arquivo de modelos: se você deseja criar processos de RH repetíveis, recomendamos o uso de modelos e formulários de RH pré-construídos para esse fim. Certifique-se de que eles sejam personalizáveis para o seu caso de uso, processos e documentos.

7. Adicione-os a um espaço de trabalho dedicado à integração

Comece definindo um espaço de trabalho centralizado para integração que inclua:

Começar um novo emprego já é confuso o suficiente. Não faça com que os novos contratados tenham que procurar informações de integração de funcionários em e-mails e pastas aleatórias do Google Drive para começar.

Documentos importantes: crie e armazene documentos importantes, como o manual do funcionário, guias de treinamento, instruções de configuração de TI, visões gerais de projetos, políticas da empresa, perguntas frequentes e um glossário de ferramentas internas e siglas.

Tarefas de treinamento: atribua módulos de treinamento, como treinamento de conformidade, e-learning baseado em funções ou sessões de segurança, como tarefas individuais com instruções claras e prazos.

Listas de verificação para novos contratados : adicione uma lista de verificação para itens essenciais, como preencher formulários de RH, configurar depósito direto, concluir treinamento de segurança ou se reunir com o CEO. Os novos contratados podem marcar cada item à medida que avançam.

Calendário: destaque datas importantes, como sessões de orientação, prazos de treinamento, almoços de boas-vindas e check-ins de 30, 60 e 90 dias. Além disso, adicione eventos recorrentes, como chamadas semanais de integração ou encontros mensais para conhecer os novos funcionários.

Veja como fazemos isso na Clickup:

Como líder de engenharia na ClickUp, um dos maiores desafios que enfrentei foi tornar o processo de integração mais rápido, intuitivo e valioso (tanto para gerentes quanto para novos contratados). Durante anos, a integração de novos engenheiros foi lenta e muitas vezes ineficiente, mas a IA da ClickUp mudou isso completamente. Veja como revolucionamos a integração na ClickUp: 𝟭. 𝗔𝗴𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗞𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗢𝗻𝗲 𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲: O ClickUp AI reúne toda a documentação, conversas e retrospectivas relevantes para a integração, garantindo que os novos contratados tenham tudo o que precisam ao seu alcance. 𝟮. 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗤&𝗔 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗮𝗹-𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Em vez de vasculhar documentos desatualizados, os novos engenheiros podem fazer perguntas no ClickUp e receber respostas instantâneas baseadas em IA e sensíveis ao contexto. 𝟯. 𝗖𝗼𝗱𝗲𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: A IA fornece resumos dos principais componentes do código e visões gerais da arquitetura, reduzindo o tempo que os engenheiros gastam tentando entender a estrutura da base de código. 𝟰. 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝗵𝘀: Com o ClickUp AI, criamos experiências de integração personalizadas com base na função de cada engenheiro, ajudando-os a contribuir desde a primeira semana.

❗️Pronto para acabar com o caos da integração com um milhão de aplicativos diferentes? Com o ClickUp Brain MAX, você pode dar as boas-vindas aos novos membros da equipe como um profissional — tudo a partir de um poderoso aplicativo para desktop. Chega de enviá-los em uma busca inútil por pastas intermináveis, threads do Slack ou documentos espalhados. O Brain MAX unifica tudo: materiais de treinamento, bate-papos em equipe, informações sobre projetos e listas de verificação de integração estão a apenas um comando de voz ou uma pesquisa rápida de distância. Os novos contratados podem fazer perguntas em voz alta, obter respostas instantâneas e até mesmo gerar seus próprios relatórios de integração — sem dores de cabeça com tecnologia, sem confusão.

📚 Leia mais: Como nossa equipe de integração usa o ClickUp

Mais de 20 mensagens de boas-vindas para novos funcionários

Mensagens de boas-vindas perfeitas acalmam o nervosismo do primeiro dia, aumentam o envolvimento dos funcionários e lembram ao novo contratado que ele tomou a decisão certa. Para ajudá-lo, compilamos exemplos de mensagens de “boas-vindas à equipe” que você pode personalizar com o tom e os detalhes da sua empresa.

A melhor parte? Essas mensagens podem ser multicanais — envie-as por chat, e-mail, escreva-as em um cartão de boas-vindas ou diga-as pessoalmente.

Amigável e informal

1. Olá, [Nome]! Bem-vindo à equipe! 🎉 Estamos muito animados por ter você aqui. Se precisar de alguma coisa enquanto se adapta, é só me avisar; todos nós já fomos “os novos” antes, então estamos aqui para ajudar. Mal posso esperar para começar a trabalhar com você!

💡 Dica profissional: Se você estiver procurando inspiração, pode usar o ClickUp Brain para escrever uma boa mensagem de boas-vindas.

2. Bem-vindo, [Nome]! Estou muito feliz por você se juntar a nós. Temos a tradição de tomar café no primeiro dia, então passe na minha mesa por volta das 10h e nós lhe ofereceremos a bebida de sua preferência. Um brinde à sua nova aventura com a [Empresa]! ☕️

3. Olá, [Nome], é seu primeiro dia! 😁 Bem-vindo à [Empresa]. Estamos ansiosos para ver suas habilidades únicas em ação e esperamos que você se sinta bem aqui. Sua estação de trabalho está toda preparada e até colocamos uma pequena surpresa para você. Aproveite e não hesite em entrar em contato se precisar de alguma coisa!

4. “Uhuuu, [Nome] está aqui! 🎉 Bem-vindo à nossa equipe louca e divertida. Somos um grupo tagarela e provavelmente vamos sobrecarregá-lo com informações e piadas ruins na primeira semana, mas prometo que é tudo por amor. Estamos muito felizes por você estar conosco; vamos arrasar juntos!”

5. “Novo emprego, nova mesa, novos colegas de equipe e muitas boas-vindas! [Nome], estamos entusiasmados por você se juntar à nossa equipe. Ouvimos coisas incríveis sobre você e estamos honrados por você ter escolhido trazer seus talentos para a [Empresa]. Mergulhe de cabeça, faça perguntas e vamos fazer um ótimo trabalho juntos. Bem-vindo!”

6. “Olá e bem-vindo, [Nome]! Queria dizer pessoalmente como estou feliz por você se juntar à nossa equipe. Lembro-me do meu primeiro dia aqui e de quantas siglas passaram pela minha cabeça — não se preocupe, você vai pegar o jeito logo. 😅 Se precisar de um decodificador ou qualquer outra coisa, estou aqui. Bem-vindo à equipe!”

7. “Bem-vindo, [Nome]. Estamos contando os dias para você se juntar a nós! Sua função é muito importante para nossa missão e estamos entusiasmados por ter alguém do seu calibre se juntando à equipe. Mas, antes de mais nada: respire fundo, aproveite o processo de integração e divirta-se conhecendo todos. Estamos todos ansiosos para conhecê-lo!”

🌸 Lembrete amigável: use uma mensagem bem elaborada com um tom positivo para preparar o terreno para a jornada de um novo contratado — é um pequeno esforço que faz toda a diferença.

Acolhedora e profissional

9. Bem-vindo à [Empresa], [Nome]! Estamos entusiasmados por tê-lo conosco como nosso novo [Cargo]. Suas habilidades e perspectiva serão um recurso valioso, e estamos ansiosos para vê-lo prosperar em sua função.

10. Olá, [Nome], e bem-vindo à equipe! Começar um novo cargo pode ser um pouco assustador, mas estamos aqui para lhe dar apoio em cada etapa do caminho. Não hesite em entrar em contato — estamos felizes por você estar aqui.

11. Estamos muito felizes por você se juntar a nós, [Nome]. Você conhecerá a equipe dinâmica esta semana e começará sua jornada de integração. Estamos confiantes de que você terá um ótimo desempenho e contribuirá de forma significativa.

12. Bem-vindo, [Nome]! Você se juntou a uma equipe que valoriza a colaboração, o crescimento e a comunicação aberta. Estamos entusiasmados em trabalhar com você e ansiosos para ver o que vamos realizar juntos.

13. Bem-vindo à equipe, [Nome]. Temos uma longa e bem-sucedida jornada pela frente e estamos felizes por você estar aqui para fazer parte dela. Sinta-se à vontade para fazer perguntas, compartilhar ideias inovadoras e se adaptar ao seu próprio ritmo.

14. É um prazer lhe dar as boas-vindas, [Nome]! Estamos entusiasmados por tê-lo conosco e mal podemos esperar para ver suas novas ideias e contribuições moldarem o futuro de nossa equipe.

15. Bem-vindo a bordo, [Nome]! Sua chegada marca o início de um novo capítulo para você e para nossa equipe. Estamos ansiosos para aprender com sua nova perspectiva e colaborar no que está por vir. Vamos realizar coisas incríveis juntos.

🌸 Lembrete amigável: inclua uma mensagem no chat da equipe ou no boletim informativo para enviar os melhores votos e destacar como este é um momento emocionante para a empresa e para o novo contratado.

Mensagens para toda a equipe

16. Bem-vindo(a), [Nome], à [Empresa]! 👏 [Nome] está assumindo o cargo de [Cargo] e traz uma grande experiência em [área específica]. Curiosidade: [ele/ela/eles] adora(m) [hobby]! Vamos todos fazer com que se sinta em casa.

17. Seja muito bem-vindo, [Nome]! Você é novo na [Empresa], mas traz uma experiência valiosa em [setor/ferramenta/função]. Se tiver oportunidade, compartilhe suas dicas de integração ou tradições favoritas da equipe — você vai receber muito apoio.

18. Equipe, conheçam [Nome]! A partir de hoje, como [Cargo], [Nome] traz uma sólida experiência em [área ou projeto]. Não deixem de cumprimentá-lo e ajudá-lo a se adaptar!

19. Junte-se a mim para dar as boas-vindas a [Nome] à equipe! 🎉 [Ele/Ela/Eles] está baseado(a)(s) em [Local] e trabalhará no [Projeto ou Equipe]. Sinta-se à vontade para entrar em contato, dizer olá ou convidá-lo(a)(s) para uma conversa rápida!

20. Bem-vindo, [Nome]! Ele se junta a nós hoje como nosso novo [Cargo] e participará de algumas reuniões esta semana. Se você o vir por aí, não se esqueça de acenar e dar um rápido olá. Estamos muito felizes por tê-lo conosco!

21. Conheça [Nome], nosso mais novo [Cargo], que se juntou a nós esta semana! Seus primeiros dias serão dedicados a aprender o funcionamento da empresa, então, se você o vir por aí, apresente-se rapidamente ou responda a quaisquer perguntas que ele possa ter. Vamos ajudar a tornar seu início tranquilo e acolhedor.

🌸 Lembrete amigável: certifique-se de que todo o escritório receba o novo membro da equipe com o mesmo entusiasmo. Mensagens em grupo, breves reuniões de apresentação ou um almoço com a equipe podem fazer com que os novos funcionários se sintam valorizados imediatamente.

📚 Leia mais: Ferramentas de software para acompanhamento da produtividade dos funcionários

Como o ClickUp pode otimizar seu processo de integração?

As plataformas modernas de RH têm recursos integrados de integração, como listas de verificação, formulários de assinatura eletrônica e módulos de treinamento. Mas eles podem parecer desajeitados, difíceis de personalizar e desconectados das ferramentas que sua equipe já usa.

O ClickUp permite que você crie espaços e fluxos de trabalho dedicados à integração que são claros, fáceis de gerenciar e prontos para usar sempre que você receber alguém novo. Os benefícios são duplos: os novos funcionários sabem exatamente por onde começar e o que fazer, e os gerentes de RH podem automatizar a papelada, os cronogramas de treinamento e os e-mails de boas-vindas, para que os novos contratados possam começar a trabalhar com menos atritos.

A plataforma de gestão de recursos humanos da ClickUp ajuda os gerentes de RH a criar fluxos de trabalho estruturados de integração. Você pode criar um espaço de trabalho que seja repetível — depois de configurá-lo para uma contratação, use-o para a próxima contratação e assim por diante.

Veja como funciona:

Crie um repositório centralizado

Evite enviar dezenas de anexos em PDF (por e-mail ou Slack) e use o ClickUp Docs para criar, armazenar e gerenciar recursos relevantes de integração — facilmente acessíveis em um só lugar.

Por exemplo, mantenha um “Manual de Integração do Funcionário” com a apresentação da sua empresa, valores fundamentais, resumo das políticas, links para documentos completos sobre políticas, etc., ou um documento com “Perguntas Frequentes para Novos Funcionários”, onde as perguntas mais comuns são respondidas.

Crie documentos de políticas, SOPs, manuais do funcionário, wikis e muito mais com o ClickUp Docs.

Você também pode marcar colegas de equipe para ajudar o novo contratado diretamente no documento. Por exemplo, se ele tiver uma dúvida sobre o acesso à VPN no documento “Guia de configuração de TI”, poderá marcar o gerente de TI e obter uma resposta no mesmo lugar.

Não sabe o que incluir nos seus documentos de integração? O ClickUp Brain pode ajudá-lo a começar. Por exemplo, ele pode gerar uma lista de verificação detalhada para o primeiro dia cobrindo tudo o que um novo funcionário deve fazer no seu primeiro dia. Ou, se você precisar de um Guia Cultural, peça à IA para redigir seções sobre os valores da sua empresa, como as decisões são tomadas e como o feedback é compartilhado.

Use o ClickUp Brain para criar guias e manuais para sua equipe.

💡 Dica profissional: use modelos de manual do funcionário para obter uma estrutura pronta para seções importantes, como horário de trabalho, políticas de licença, normas de comunicação e expectativas da equipe. Basta personalizar os detalhes para sua empresa e compartilhá-los no espaço de trabalho de integração.

Atribua tarefas de integração

A integração não é uma tarefa para uma única pessoa — ela envolve o RH, a TI, o gerente de contratação, o colega e o novo contratado.

Com o ClickUp Tasks, você pode atribuir tarefas às pessoas certas e incluir vários colegas de equipe, se necessário. Você também pode adicionar observadores para que eles possam acompanhar a tarefa sem serem os responsáveis por ela. E defina prazos para cada um para manter todos dentro do cronograma.

Atribua tarefas de integração a toda a equipe e aos novos contratados com prazos claros por meio do ClickUp Tasks.

E para tarefas com várias etapas, você pode adicionar uma lista de verificação dentro da própria tarefa. Isso dá ao novo contratado etapas claras e fáceis de seguir, que podem ser marcadas ao longo da jornada de integração.

Suponha que a tarefa seja “Configurar o acesso ao dispositivo e ao sistema”. Veja como fica a lista de verificação:

Crie listas de verificação para acompanhar as ações em ClickUp Tasks.

⚒️ Dica rápida: se uma tarefa estiver atrasada, use os lembretes do ClickUp para enviar um aviso rápido ao responsável. Dessa forma, você não fica preso enviando lembretes ou se perguntando se a tarefa foi esquecida.

Acompanhe o progresso da integração

É fácil perder o controle quando várias pessoas estão sendo integradas ao mesmo tempo. O ClickUp Dashboard oferece uma visão geral do seu programa de integração, extraindo dados das suas tarefas. Você pode ver:

Quem está na semana 1, semana 2 ou check-ins de 30-60-90 dias

Quais tarefas estão atrasadas, concluídas ou em risco

O que ainda está pendente por parte do RH, TI ou gerentes

Como os cronogramas de integração se comparam entre as funções

Visualize o progresso dos novos contratados e os cronogramas de integração em um painel central do ClickUp.

📚 Leia mais: Os melhores modelos de avaliação de desempenho para impulsionar o crescimento dos funcionários

Programe uma comunicação perfeita

A integração sem um cronograma claro leva a confusão e atrasos. O Calendário ClickUp resolve isso organizando todos os eventos e prazos relacionados à integração em uma visualização compartilhada. Se os planos mudarem, basta arrastar e soltar para reprogramar, e o ClickUp atualiza tudo instantaneamente, sem necessidade de acompanhamento manual.

Programe eventos de integração, sessões de treinamento e check-ins com o Calendário alimentado por IA do ClickUp.

Além disso, o ClickUp Chat é o espaço ideal onde as equipes podem ter discussões rápidas e focadas diretamente nas tarefas de integração, documentos e cronogramas.

Compartilhe atualizações rápidas, links e lembretes com novos funcionários usando o ClickUp Chat.

Você também pode marcar colegas de equipe para responder às perguntas dos funcionários, criar links diretos para tarefas ou documentos e até mesmo transformar mensagens (como “Você pode agendar a avaliação de 30 dias da Jane?”) em uma tarefa com um clique. E se um bate-papo se transformar em uma conversa mais longa, você pode iniciar instantaneamente uma chamada no Zoom a partir do mesmo tópico.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Automatize e personalize com modelos pré-criados.

O ClickUp também oferece modelos de integração para você iniciar seu processo de integração sem precisar começar do zero.

O modelo de integração de funcionários do ClickUp define o fluxo de trabalho de integração no primeiro dia, na primeira semana e nos primeiros 90 dias. Você obtém uma visualização de lista estruturada para acompanhar as tarefas e uma visualização de documento colaborativa para compartilhar recursos de integração, como políticas, listas de verificação e mensagens calorosas de boas-vindas.

Personalize os fluxos de trabalho de integração usando o modelo de integração de funcionários do ClickUp.

O modelo inclui oito status de tarefas, como “A fazer”, “Em andamento”, “Precisa de ajuda” e “Pronto para revisão”. Acompanhe facilmente se um novo contratado iniciou sua configuração de TI, está com dificuldades para enviar formulários de RH ou está aguardando feedback sobre um treinamento concluído.

Além disso, o campo personalizado “Semana de integração” permite que você saiba se eles precisam concluir a tarefa da Semana 1 de configurar as ferramentas antes de passar para os módulos de treinamento da Semana 2.

Crie uma maneira repetível de integrar novos funcionários com o ClickUp

Uma experiência de integração desorganizada pode deixar os novos contratados perdidos e desmotivados antes mesmo de começarem. O ClickUp ajuda a simplificar o processo, reunindo tudo em um único espaço organizado.

Você pode compartilhar materiais de integração por meio do Docs, atribuir responsabilidades e verificar o progresso com o Tasks, ter conversas rápidas com os membros da equipe no Chat e manter a consistência usando modelos de integração pré-concebidos. Você também pode usar os Dashboards para obter uma visão em tempo real das tarefas de integração concluídas, das que estão atrasadas e das que podem estar com dificuldades.

Quer criar experiências de integração consistentes e organizadas?