ClickUp Explora: Um dia na vida de um gerente de TI

Quando uma falha no servidor faz com que seus sistemas ajam como se estivessem possuídos por poltergeists, quem você vai chamar?

O gerente de TI, é claro!

Se você está no setor, provavelmente sabe que essa função é fundamental. Os gerentes de TI geralmente estão envolvidos na maioria das decisões e operações da organização. Eles são responsáveis por atender às necessidades dos clientes, dos funcionários e da empresa.

Equipados com amplo conhecimento técnico e habilidades de resolução de problemas, os gerentes de TI podem combater qualquer problema que assombre a infraestrutura de TI, por mais assustador que seja. 👻

Para celebrar os gerentes de TI em todo o mundo, vamos nos aprofundar nas complexidades desse cargo. Descreveremos um dia típico na vida de um gerente de TI, exploraremos a tecnologia da qual eles dependem e analisaremos como o setor em que estão envolvidos pode alterar suas funções.

Gerentes de TI vs. Diretores de TI

Embora pareçam semelhantes e compartilhem algumas responsabilidades, as funções dos gerentes de TI e dos diretores de TI diferem significativamente.

O gerente de projetos de TI tem uma função mais prática e se concentra no dia a dia. Sua principal responsabilidade é gerenciar tarefas e membros da equipe e manter a infraestrutura. Embora esteja frequentemente envolvido na tomada de decisões, sua influência sobre as metas organizacionais de nível superior é limitada.

O Diretor de TI tem uma visão comercial mais sólida e influencia o planejamento estratégico do departamento de TI da organização. Trabalhando com executivos de nível C e outros chefes de departamento, ele ajuda a alinhar os objetivos comerciais gerais com as metas específicas do departamento de TI.

Os diretores de TI colaboram com os gerentes de TI para implementar as estratégias e avaliar as necessidades dos usuários para informar as decisões futuras.

A rotina diária de um gerente de TI

A função de um gerente de projetos de TI pode assumir várias formas. Alguns gerentes são responsáveis por um departamento, enquanto outros atuam como intermediários entre outros departamentos e partes interessadas. Alguns gerentes atuam até mesmo como departamentos de TI de uma só pessoa, adotando a função de administradores de sistemas, desenvolvedores de software e gerentes de TI, tudo ao mesmo tempo. 🤹

Muitos gerentes iniciam sua carreira como desenvolvedores ou agentes de suporte técnico e, gradualmente, vão progredindo à medida que se familiarizam com o setor. Essa experiência e proficiência técnica podem torná-los líderes mais compassivos e práticos.

Além da experiência em ciência da computação e tecnologia da informação, as qualidades preferidas dos gerentes de TI incluem:

Gerenciamento de tempo habilidades

Habilidades de resolução de problemas

Habilidades de comunicação

Adaptabilidade

Ansiedade para aprender e melhorar

**Dica profissional: Mesmo as pessoas talentosas que escolheram o caminho certo para a carreira podem precisar de ajuda. Uma excelente equipe de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade pode ser crucial para o sucesso do gerente.

Com ClickUp com os inúmeros recursos e opções de personalização do ClickUp, os gerentes podem garantir o planejamento e as operações sem problemas em todo o departamento. Usando os recursos do ClickUp Modelos de TI eles podem reduzir a curva de aprendizado e começar a aproveitar os benefícios da plataforma rapidamente.

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

As responsabilidades dos gerentes de TI variam de organização para organização e de dia para dia. Elas são influenciadas por fatores como a fase do projeto, problemas emergentes e mudanças organizacionais. Em geral, o itinerário diário de um gerente de TI pode incluir os seguintes tipos de trabalho:

Governança, estratégia e operações de TI

Considerando a importância e o impacto da função, os gerentes de TI devem entender completamente o trabalho que a empresa está fazendo e por que está fazendo. Para tomar as decisões certas o gerente deve dominar o seguinte:

Os detalhes do produto ou serviço Normas de conformidade Missão da empresa Necessidades dos clientes

Os gerentes de TI normalmente estão envolvidos em ambos Governança de TI processos e planejamento de nível inferior. Eles trabalham com executivos e outras partes interessadas importantes para identificar oportunidades e possíveis gargalos, definir metas e projetar fluxos de trabalho. Eles reconhecem as principais preocupações dos clientes, desenvolvem as soluções mais eficazes e supervisionam sua implementação juntamente com o gerente de projeto.

Em empresas menores, Gerenciamento de TI pode envolver tarefas orçamentárias como a elaboração de solicitações de financiamento, a auditoria dos gastos e a apresentação de relatórios aos investidores.

Os gerentes de TI também ajudam a introduzir inovações na empresa. Juntamente com as partes interessadas, eles elaboram roteiros de TI para iniciativas de melhoria e transformação. 🗺️

Embora o planejamento seja um aspecto crucial do trabalho de um gerente de TI, às vezes ele fica em segundo plano. Quando surge um problema grave, geralmente é preciso "todos os esforços no convés", de modo que o gerente precisa intervir para ajudar a resolvê-lo com eficiência. É por isso que a flexibilidade e a experiência são características tão procuradas para o cargo.

**Dica profissional Modelo de plano estratégico para gerentes de TI do ClickUp permite que os gerentes criem um roteiro abrangente e alinhem facilmente as iniciativas de TI com as metas da organização.

Simplifique o planejamento de alto nível com o modelo de plano estratégico para gerentes de TI do ClickUp

Comunicação e coordenação multifacetadas

Além de trabalhar com os superiores para definir metas e estratégias, os gerentes de TI precisam transformá-las em tarefas acionáveis e rastreáveis e comunicar esses planos aos seus departamentos. Eles devem assegurar que todos estejam na mesma página e tenham todas as informações necessárias para realizar a tarefa.

Normalmente, eles comunicam informações cruciais por meio de meticulosos Documentação de TI e reuniões regulares. O gerente também precisa se preparar para as reuniões com antecedência para reduzir a perda de tempo, descobrindo como apresentar as informações de forma clara e eficaz.

Dica profissional: Os gerentes podem usar o simples Modelo de agenda do ClickUp para delinear os tópicos e as metas das reuniões. Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%ref/, o assistente de IA e a rede neural da plataforma, ajuda a elaborar a pauta e também pode transcrever e resumir as reuniões.

Quando o novo projeto estiver em andamento, os gerentes de TI apoiarão o gerente de projeto e sua equipe para facilitar a colaboração multifuncional . É importante manter o equilíbrio - supervisionar o trabalho sem microgerenciá-lo e orientar os funcionários sem fazer todo o trabalho por eles. ⚖️

À medida que surgem feedbacks, novas informações ou problemas, as metas e os planos da empresa evoluem, de modo que os gerentes de TI devem se adaptar e garantir que todos os demais também se adaptem. Eles sempre precisam ter uma visão do progresso e do desempenho das equipes, relatando essas informações aos superiores ou aos clientes.

Liderança e orientação da equipe

Um dos principais fatores que influenciam o sucesso do produto são as pessoas que o produzem; o gerente é responsável por contratar e supervisionar essas pessoas. Por isso, ele deve seguir algumas práticas saudáveis:

Selecionar cuidadosamente os novos candidatos: Fazer a triagem, entrevistá-los e testá-los, levando em conta as principais qualidades necessárias para a função

Fazer a triagem, entrevistá-los e testá-los, levando em conta as principais qualidades necessárias para a função Integrar e treinar os candidatos: Elaborar um plano de treinamento eficaz que prepare o indivíduo para a nova função e o prepare para o sucesso

Elaborar um plano de treinamento eficaz que prepare o indivíduo para a nova função e o prepare para o sucesso Ofereça suporte e orientação contínuos: Descreva as tarefas de forma compreensível, conduza regularmentereuniões individuais com os subordinados diretos e esteja presente para responder às dúvidas dos funcionários

Descreva as tarefas de forma compreensível, conduza regularmentereuniões individuais com os subordinados diretos e esteja presente para responder às dúvidas dos funcionários Fornecer feedback construtivo: Saber quando e como elogiar e repreender e ajudar os funcionários a desenvolver suas capacidades

Saber quando e como elogiar e repreender e ajudar os funcionários a desenvolver suas capacidades Ajudar nos desafios: Ajudar a resolver problemas emergentes, como no caso de falhas no servidor ou violações de segurança

Embora os funcionários não possam ser 100% produtivos o tempo todo, é função do gerente levar isso em conta e fazer o possível para garantir o progresso contínuo. Eles atuam como uma ponte entre os níveis superiores e inferiores da organização e harmonizam os objetivos da empresa com as capacidades, necessidades e bem-estar dos funcionários. 🌉

Dica profissional: A coordenação dos membros da equipe é mais simples com Modelo de planejamento de recursos do ClickUp . Ele permite que os gerentes atribuam trabalho de forma eficiente, garantam cargas de trabalho justas e cumpram os cronogramas do projeto.

Gerencie a carga de trabalho da sua equipe de forma eficiente com o modelo de planejamento de recursos do ClickUp

O aspecto técnico

Embora não seja obrigatório, uma sólida formação tecnológica dá ao gerente uma vantagem. Isso permite que ele esteja mais conectado ao produto e à equipe que o desenvolve e mantém.

Os gerentes de TI também desempenham uma função naimplementação , manutenção e otimização da tecnologia que a empresa ou a equipe usa. Isso inclui a infraestrutura, a rede, o hardware e as ferramentas que ajudam a planejar, executar e supervisionar as operações, como as plataformas de desenvolvimento, software de gerenciamento de tarefas e software de emissão de bilhetes .

Também é responsabilidade do gerente de TI acompanhar as tendências e os desenvolvimentos no mundo da tecnologia. Ele deve observar e implementar novas ferramentas que levem a uma maior eficiência e a melhores resultados. 🖥️

Adaptação a prioridades variáveis como gerente de projetos de TI

Circunstâncias imprevistas e mudanças de planos são ocorrências regulares em um departamento de TI. A função do gerente é manter-se atualizado, adaptar-se às mudanças e garantir que todas as outras partes se ajustem de acordo.

Leia sobre algumas mudanças de prioridade comuns que os gerentes de TI enfrentam e como eles as enfrentam:

Emergências: Uma interrupção de rede ou uma ameaça à segurança geralmente se torna a principal prioridade da equipe ou da empresa. O gerente deve coordenar os esforços de resposta para garantir uma resolução rápida. Depois disso, ele deve adotar medidas para evitar futuros incidentes

Uma interrupção de rede ou uma ameaça à segurança geralmente se torna a principal prioridade da equipe ou da empresa. O gerente deve coordenar os esforços de resposta para garantir uma resolução rápida. Depois disso, ele deve adotar medidas para evitar futuros incidentes Mudanças nas necessidades dos clientes: Quando os clientes solicitam novos recursos e melhorias, é função do gerente orquestrar e supervisionar sua implementação por meio da colaboração com a equipe de desenvolvimento

Quando os clientes solicitam novos recursos e melhorias, é função do gerente orquestrar e supervisionar sua implementação por meio da colaboração com a equipe de desenvolvimento Cortes no orçamento: Devido a restrições orçamentárias ou mudanças de estratégia, o cliente ou a empresa pode reduzir o financiamento de projetos em andamento. Nesse caso, o gerente precisa voltar ao desenho, também conhecido como quadro Kanban, e reavaliar o projeto existentealocação de recursos para garantir a máxima eficiência

Devido a restrições orçamentárias ou mudanças de estratégia, o cliente ou a empresa pode reduzir o financiamento de projetos em andamento. Nesse caso, o gerente precisa voltar ao desenho, também conhecido como quadro Kanban, e reavaliar o projeto existentealocação de recursos para garantir a máxima eficiência Mudanças internas: Quando se trata de mudanças organizacionais, estratégicas e de modelo de trabalho, bem como de mudanças para novas tecnologias, o trabalho do gerente é tornar a transição mais suave e fornecer suporte

Exemplo da vida real: A rotina diária de um gerente sênior na Amazon

Dave Anderson, ex-gerente sênior de desenvolvimento da Amazon, compartilhou que suas tarefas eram imprevisíveis e variadas no dia a dia.

Ele descreveu um dia típico:

Ele acorda com uma caixa de entrada de e-mail cheia

investiga os possíveis problemas que a equipe descobriu

_Verifica duas vezes as soluções propostas com a pessoa responsável por essa operação, o engenheiro sênior

Embora esse não seja seu dever típico, ele o faz para garantir que tudo corra bem. Anderson explicou que o trabalho do gerente é manter a equipe longe de distrações e garantir que seu gerente saiba que eles têm tudo sob controle.

Em uma reunião posterior, ele percebe que é o único engenheiro do grupo. ele convida um colega de trabalho para participar, pois sua contribuição é valiosa_, apesar de não ter sido convidado intencionalmente devido a um conflito interpessoal com o gerente de produto.

Essa situação destaca a importância de ter um meio-termo que possa manter o foco no objetivo final e coordenar o trabalho apesar das diferenças pessoais.

Nota lateral: tudo isso acontece antes das 9 horas da manhã!

Como o setor influencia os deveres dos gerentes de TI

Para ilustrar como diferentes setores podem influenciar as rotinas diárias dos gerentes de TI, exploramos dois exemplos: gerenciamento de produtos e o setor de eventos.

No setor de gerenciamento de produtos, os gerentes de TI devem ter um profundo conhecimento do requisitos do produto e objetivos do produto. Em seguida, eles podem ajudar a determinar as soluções tecnológicas ideais para criar o produto. Eles colaboram com os gerentes de produto e supervisionam as operações durante todo o ciclo de vida do projeto, garantindo que estejam alinhadas com as metas mais amplas. A função do gerente também é garantir que o produto atenda às normas de conformidade e segurança.

Agora vamos dar uma olhada nas funções dos gerentes de TI no setor de gerenciamento de eventos. Os avanços tecnológicos permitiram planejadores de eventos para executar os eventos com perfeição e oferecer aos usuários uma experiência de registro perfeita, o que torna a função do gerente de TI fundamental.

Os gerentes de TI coordenam as operações para que tanto os planejadores quanto os participantes fiquem satisfeitos com o serviço. Por exemplo, seu foco pode ser simplificar o sistema de emissão de ingressos, proteger os pagamentos e as informações confidenciais dos usuários e garantir que os dados sejam sincronizados para que todos estejam atualizados.

Se a empresa decidir implementar eventos on-line ao vivo ou até mesmo RV, o dever do gerente de TI será garantir que a infraestrutura técnica possa suportar essas mudanças e supervisionar sua integração.

Ferramentas essenciais no gerenciamento de TI

Embora o gerenciamento de TI seja um processo complexo, há muitas ferramentas para tornar o trabalho menos estressante e mais eficiente. 🛠️

Saiba mais sobre os diferentes tipos de ferramentas que os gerentes de TI e suas equipes costumam usar diariamente:

Software de gerenciamento de negócios e RH

Os gerentes de TI usam vários softwares para operações nos bastidores, como gerenciamento de funcionários, finanças e procedimentos de análise de negócios. Alguns deles incluem:

Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para lidar com vendas e marketing

Software de recursos humanos (RH) e folha de pagamento para gerenciar a papelada e a remuneração

Ferramentas financeiras, contábeis e de documentação

Ferramentas de análise de negócios para acompanhar o desempenho da empresa, as tendências do mercado, o comportamento do cliente e outras métricas cruciais para a tomada de decisões Software de planejamento de recursos empresariais (ERP) tem muitos desses recursos, permitindo que a empresa gerencie as atividades comerciais diárias, inclusive contabilidade, gerenciamento de riscos e compras, em uma plataforma centralizada.

Software de gerenciamento de projetos

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

A ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp é indispensável para o gerenciamento de TI. Ela facilita o planejamento e a execução de projetos, permitindo que os gerentes aloquem recursos de forma eficiente e acompanhem o progresso. Ferramentas de gerenciamento de projetos são essenciais para a colaboração, a definição de prazos e a adaptação a problemas emergentes.

Com Tarefas do ClickUp você pode facilmente atribuir, priorizar e programar tarefas mensuráveis em diferentes modos de visualização, incluindo o favorito de todos Visualização do quadro Kanban . Os membros da equipe podem visualizar os planos mais atualizados, reunir informações sobre tarefas e verificar as tarefas à medida que as concluem. ✅ Dashboards do ClickUp oferecem uma visão geral de alto nível das horas de trabalho e do progresso de toda a empresa ou equipe. Com mais de 50 cartões para escolher, eles são altamente personalizáveis.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Plataformas de desenvolvimento de produtos

Os gerentes de TI usam as mesmas plataformas de desenvolvimento que suas equipes usam. Essas plataformas hospedam o código e permitem o controle de versão para garantir a coesão.

No entanto, as ferramentas mais comuns no kit de ferramentas do gerente de TI são a interface do usuário (UI) e as plataformas de gerenciamento de ideias. Elas simplificam o estágio de planejamento do produto e permitem a colaboração.

Fato divertido: O ClickUp integra com as plataformas de desenvolvimento de software mais populares, como GitHub, GitLab e BitBucket, além de mais de 1.000 outras ferramentas.

Evite alternar entre plataformas e crie um branch ou uma nova solicitação pull em uma tarefa usando a integração com o Github

Software de gerenciamento de infraestrutura

A espinha dorsal da maioria dos produtos de software é uma plataforma de computação em nuvem, como AWS e Azure. Esses serviços hospedam o aplicativo e os bancos de dados, protegem-nos e permitem que eles sejam dimensionados.

Os gerentes de TI usam ferramentas de monitoramento de carga do servidor para avaliar o desempenho do sistema, detectar problemas rapidamente e evitar que eles aumentem. A equipe de TI também pode desenvolver ferramentas internas para suas necessidades específicas, como soluções personalizadas para automação de tarefas.

Ferramentas de comunicação

Para comunicações internas em geral, as equipes de TI usam plataformas de mensagens como o Slack. Ocasiões mais notáveis e formais geralmente exigem plataformas de videoconferência como o Zoom. Você pode acessar essas plataformas em um só lugar, pois o ClickUp se integra a ambas Slack e Zoom para colaboração ininterrupta.

Quando se trata de interações com o cliente, uma opção comum é o serviço de VoIP (Voice Over Internet Protocol). Ele oferece uma comunicação mais rápida e personalizada que promove o engajamento. 📞

Se você usar o ClickUp, poderá se comunicar via Visualização do bate-papo , comentários e e-mail integrado para evitar que você tenha que fazer malabarismos com várias plataformas. Ao mesmo tempo, Quadros brancos ClickUp oferecem uma maneira visualmente atraente de fazer brainstorming coletivo em tempo real.

Conduza discussões cruciais relacionadas a produtos e compartilhe suas ideias com a visualização de bate-papo do ClickUp

Software de central de serviços Software de central de serviços permite que o gerente crie formulários e colete informações dos clientes, incluindo

relatórios de bugs e solicitações de recursos ou serviços. Dessa forma, eles podem detectar e resolver problemas e atender às necessidades dos clientes rapidamente, garantindo sua satisfação e uma colaboração duradoura.

Você pode fazer tudo isso com a ajuda de Visualização do formulário do ClickUp do ClickUp, que apresenta um construtor de formulários avançado e permite que você distribua formulários aos clientes. A plataforma pode transformar automaticamente as respostas em tarefas rastreáveis, prontas para serem trabalhadas ou movidas para o backlog.

Use o ClickUp para criar formulários personalizados e transformar automaticamente as respostas dos usuários em tarefas

Alcance a excelência no gerenciamento de TI com o ClickUp

O trabalho meticuloso e árduo que os gerentes de TI realizam pode ser decisivo para uma organização. Eles participam da tomada de decisões críticas e garantem o funcionamento perfeito dos sistemas de informação - tudo isso enquanto equilibram as necessidades da gerência sênior e dos funcionários.

