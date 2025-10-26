Os 10 melhores aplicativos de acompanhamento de metas para 2026 (gratuitos e pagos)

A vida é curta, e nossas listas de desejos? Elas só ficam cada vez mais longas.

Um dia, você quer estar na melhor forma física da sua vida; no outro, o foco é aprimorar suas habilidades para avançar na carreira. A enorme quantidade de metas que perseguimos todos os dias pode ser exaustiva, especialmente se não acompanharmos os resultados e não os usarmos para alimentar nossa motivação.

Como fazemos isso?

Por meio de aplicativos de acompanhamento de metas! Graças aos milagres da tecnologia, os aplicativos de acompanhamento de metas podem atuar como seus treinadores pessoais, incentivadores e supervisores, tudo em um só lugar. Eu os considero úteis para organizar, priorizar e acompanhar cada etapa da minha jornada.

Se você também está procurando um, está no lugar certo.

Com base na minha experiência e nos testes realizados pela nossa equipe na ClickUp, compilei uma lista dos melhores aplicativos de acompanhamento de metas, incluindo alternativas gratuitas e pagas.

Espero que isso ajude você a encontrar a solução de que precisa para conquistar aqueles seus objetivos grandiosos, desafiadores e ousados!

⏰ Resumo em 60 segundos Experimente estes aplicativos de acompanhamento de metas para definir, alcançar e superar suas metas: ClickUp — Ideal para definir e acompanhar metas de projetos — Ideal para definir e acompanhar metas de projetos Hive — Ideal para definir uma rotina diária produtiva Way of Life — Ideal para criar novos hábitos Coach.me — Ideal para o crescimento pessoal e para aprender uma nova habilidade Habitica — O melhor aplicativo para acompanhar hábitos, com elementos lúdicos e divertidos Todoist — Ideal para gerenciamento de tarefas com listas de afazeres minimalistas e organizadas ATracker — Ideal para gerenciamento de tempo para cada meta GoalsOnTrack — Ideal para criar planos de ação detalhados para suas metas Lattice — Ideal para OKRs e metas de funcionários Toodledo — Ideal para aumentar a produtividade em todas as áreas da sua vida

A importância dos aplicativos para acompanhamento e definição de metas

À medida que buscamos grandes (e pequenas) ambições, muitos de nós precisamos de ajuda para manter o foco, avaliar o progresso e permanecer motivados ao longo do tempo.

E é exatamente para isso que os aplicativos de acompanhamento de metas foram criados: definir metas, dividi-las em etapas práticas, comemorar marcos alcançados, se esforçar mais para atingir as metas não alcançadas e monitorar o quanto você já avançou e o quanto ainda precisa avançar.

Ao contrário das agendas tradicionais em papel, que podem ser facilmente perdidas ou danificadas, essas ferramentas digitais fornecem dados acessíveis e em tempo real sobre o progresso. Essa abordagem baseada em dados promove a responsabilidade, a motivação e a adaptabilidade durante a busca pelo alcance das metas.

Elas vão além das simples anotações digitais, oferecendo estruturas organizadas, lembretes e análises que nos incentivam a dar o nosso melhor e a corrigir o rumo quando necessário.

Quer saber quais aplicativos oferecem todos esses benefícios e muito mais? Vamos descobrir.

As 10 melhores apps de acompanhamento de metas em resumo

Para ajudar você a escolher o melhor aplicativo de acompanhamento de metas, compilamos uma tabela que resume as 10 melhores opções disponíveis. Cada aplicativo oferece recursos exclusivos, adaptados a diferentes metas e preferências do usuário. Confira:

Aplicativo Ideal para Recurso de destaque ClickUp Definição e gestão abrangentes de metas com recursos adaptáveis de gerenciamento de tarefas Um conjunto de personalizações para a visão geral das metas, uma variedade de opções de colaboração e modelos prontos para definir metas rapidamente Hive Acompanhamento de metas de projetos Hive Goals para visualizar o progresso em projetos complexos Estilo de vida Cultivar bons hábitos e eliminar conscientemente padrões indesejáveis Diário integrado para identificar os gatilhos de maus hábitos, com uma visão geral cronológica dos padrões de hábitos bons versus maus Coach.me Crescimento pessoal e desenvolvimento de habilidades Acesso a coaches e mentores especializados Habitica Transformando a criação de hábitos em um jogo Missões divertidas e recompensas para mantê-lo no caminho certo Todoist Transformando cada meta ou projeto em tarefas e subtarefas em qualquer lugar Interface bonita, simples e organizada ATracker Gerenciamento de tempo Acompanhamento de tempo em vários dispositivos para cada meta GoalsOnTrack Criação de planos de ação detalhados e quadros de visualização Definição de metas e acompanhamento do progresso de ponta a ponta com agendas, planilhas, visualizações, diários e relatórios Toodledo Aumentando a produtividade geral Classifica seu tempo nas opções Vida, Trabalho e Agenda para gerenciar metas de produtividade em cada área Lattice Definição de metas para funcionários Cinco produtos distintos, incluindo Performance, Goals e Grow, cada um focado em impulsionar o desempenho, OKRs e melhoria contínua

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real dos produtos. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 10 melhores aplicativos para acompanhamento de metas em 2025

Listamos aplicativos que não são apenas populares entre profissionais, mas aqueles que praticamente qualquer pessoa pode usar a seu favor — estudantes, freelancers, empresários ou funcionários de escritório.

Vamos começar com o “aplicativo que faz de tudo” para suas grandes metas, projetos de longo prazo e tarefas simples.

1. ClickUp — Ideal para definir e acompanhar metas de projetos

Comece a acompanhar suas metas com o ClickUp Acompanhe o progresso de suas metas com o Painel do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que se destaca no acompanhamento de metas para indivíduos e equipes.

O ClickUp Goals ajuda equipes e indivíduos a definir, acompanhar e atingir objetivos de forma eficaz. O recurso permite que você crie metas específicas e mensuráveis (incluindo Objetivos e Resultados-chave, ou OKRs) e as divida em tarefas, subtarefas e listas de verificação do ClickUp que podem ser executadas.

Você pode monitorá-las usando o acompanhamento de progresso personalizável com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas.

Defina metas mensuráveis no ClickUp Goals

Se você estiver acompanhando várias metas para uma equipe, o ClickUp permite compartilhá-las, atribuir responsabilidades e acompanhar as conquistas coletivas. Recursos como o ClickUp Chat, tópicos de discussão de tarefas, @menções e a Caixa de Entrada do ClickUp promovem uma colaboração integrada em todos os seus projetos. Você também pode organizar suas metas em pastas específicas para facilitar o acesso.

Armazene e categorize suas metas do ClickUp em pastas para facilitar o acesso

Com recursos como dependências de metas e resumos de progresso, o ClickUp Goals garante que todos estejam alinhados e trabalhando em direção a objetivos comuns.

Além dessas, o ClickUp oferece muitos modelos pré-criados para definir e acompanhar metas com facilidade. Meu favorito é, sem dúvida, o modelo de metas SMART do ClickUp.

Baixe este modelo Defina e acompanhe metas SMART com o modelo de metas SMART do ClickUp

Inclui status personalizáveis para acompanhar o andamento do projeto, campos personalizados para categorizar e visualizar metas com eficiência, além de visualizações personalizadas, como “Esforço na Meta” e “Planilha de Metas SMART”, para se adaptar ao seu fluxo de trabalho.

Eu uso este modelo para:

Acompanhe todas as suas metas e objetivos

Organize suas metas em diferentes status : Concluída, Em andamento, Fora do caminho, Em espera, No caminho, para acompanhar o progresso

Monitore e analise tarefas para garantir a máxima produtividade

Avalie o esforço necessário para cada meta

Defina prazos e cumpra-os

A melhor parte é que o ClickUp não só ajuda no acompanhamento de metas, mas também oferece recursos essenciais e modelos para gerenciamento de projetos, comunicação e colaboração. Pense nele como um único aplicativo para realizar a maior parte do seu trabalho, tanto profissional quanto pessoal!

Principais recursos do ClickUp

Tenha uma visão geral do progresso das metas e do tempo gasto em projetos com os diversos widgets do ClickUp Dashboards , incluindo barras de progresso, gráficos de pizza, gráficos de burndown, etc.

Receba notificações sobre prazos futuros usando os Lembretes do ClickUp . O ClickUp lembra você sobre suas tarefas de cinco minutos a três dias antes do prazo

Visualize suas próximas tarefas em uma lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt e qualquer outro estilo de sua preferência usando as Visualizações do ClickUp

Colabore em tarefas, compartilhe feedback e trabalhe em objetivos coletivos usando o ClickUp Chat

Adapte seu fluxo de trabalho a qualquer tipo de tarefa com os valiosos recursos do ClickUp Tasks, como status personalizados, níveis de prioridade e dependências

Limitações do ClickUp

Não é possível exportar painéis facilmente

Curva de aprendizado mais íngreme em comparação com ferramentas que oferecem apenas acompanhamento de metas

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Muitos usuários do ClickUp concordam que a plataforma se tornou uma ferramenta essencial para suas metas de projeto:

O ClickUp Goals ajuda a manter o foco de cada membro de todos os departamentos no que é realmente importante, o que é fundamental quando um novo produto está sendo lançado.

O ClickUp Goals ajuda a manter o foco de cada membro de todos os departamentos no que é realmente importante, o que é fundamental quando um novo produto está sendo lançado.

2. Hive — Ideal para definir uma rotina diária produtiva

via Hive

O Hive é um dos poucos aplicativos desta lista que combina o acompanhamento de metas com recursos robustos de gerenciamento de projetos. Ele oferece flexibilidade para estruturar suas metas usando listas de tarefas, prazos, marcos e métricas de progresso. Seja para definir hábitos pessoais ou gerenciar objetivos de equipe, o Hive se adapta à sua melhor forma de trabalhar.

O principal ponto forte do aplicativo está em ajudar você a criar uma rotina que promova tanto a produtividade quanto a consistência. Você pode definir metas como projetos, atribuir subtarefas, acompanhar as porcentagens de conclusão e usar lembretes automáticos para manter o cronograma.

Principais recursos do Hive

Escolha entre diferentes formas de acompanhar metas — use projetos para acompanhamento baseado em marcos, tarefas para hábitos diários e painéis para ter uma visão geral de tudo em um só lugar

Veja seu progresso ao longo do tempo com filtros por semana, mês ou ano

Use análises integradas, como taxas de conclusão, atualizações de status e insights sobre a produtividade da equipe, para manter o foco

Limitações do Hive

Sem sistema de recompensas integrado ou recursos de gamificação para aumentar a motivação

A versão móvel está disponível, mas é mais eficaz como aplicativo para desktop ou web

Preços do Hive

Gratuito

Starter: US$ 5 por mês por usuário

Equipes: US$ 12 por mês por usuário

Empresas: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários do Hive

G2 : 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

3. Way of Life — Ideal para criar novos hábitos

via App Store

O Way of Life combina dicas para criar hábitos, como manter um diário e listas de tarefas, em um rastreador digital intuitivo de hábitos.

Adoramos como ela te responsabiliza pelos maus hábitos. Assim, em vez de apenas destacar seus bons hábitos, você pode descobrir uma maneira de lidar com situações que possam te levar a ficar para trás em suas metas de formação de hábitos.

Com o recurso Gráficos, você pode identificar tendências positivas e negativas ao longo de semanas, meses ou até anos.

Os melhores recursos do Way of Life

Acompanhe suas rotinas com um sistema exclusivo de código de cores

Mantenha o rumo para alcançar suas metas com lembretes eficazes

Anote o que desencadeia maus hábitos usando a função de diário integrada

Limitações do Way of Life

No plano gratuito, você só pode acompanhar três hábitos

Não há como saber o quanto você está perto de alcançar uma meta. Só há a opção de sim ou não

Preços do Way of Life

Gratuito

Premium: A partir de US$ 4,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Way of Life

G2: Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

4. Coach.me — Ideal para o crescimento pessoal e para aprender uma nova habilidade

O Coach.me é uma excelente plataforma que conecta você a coaches e mentores certificados em diversas especialidades. Se o seu objetivo principal é o crescimento pessoal, recomendo fortemente o Coach.me.

Achei extremamente útil para o desenvolvimento de habilidades, pois você recebe apoio total para aprender a habilidade de sua escolha — amigos, colegas e até mesmo um coach pessoal podem ajudar a mantê-lo no caminho certo.

Você também pode aproveitar sua versatilidade — ele funciona como um aplicativo de acompanhamento de hábitos, permitindo que você desfrute de várias funções mesmo sem se inscrever em um plano de coaching pessoal.

Principais recursos do Coach.me

Defina metas e lembretes sobre quantas vezes você quer praticar uma habilidade ou trabalhar um hábito por semana

Veja as tendências semanais e mensais do seu progresso

Siga as instruções diárias dos treinadores para alcançar sua meta

Faça check-in pelo widget da tela Hoje do seu iPhone ou no seu smartwatch sem abrir o aplicativo

Limitações do Coach.me

Falhas ocasionais no check-in que podem interromper sua sequência

Funcionalidade limitada de acompanhamento de projetos

Preços do Coach.me

Rastreador de hábitos: Gratuito

Coaching pessoal: US$ 100 por mês (a partir de US$ 25 por semana)

Avaliações e comentários do Coach.me

G2: Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

5. Habitica — O melhor aplicativo de acompanhamento de hábitos com elementos lúdicos e divertidos

via Habitica

O Habitica transforma sua lista de hábitos em um jogo e permite que você crie avatares divertidos que ficam mais fortes à medida que você conclui tarefas. Você também ganha recompensas que permitem comprar upgrades legais para o seu avatar.

O que mais gostei foi a integração com redes sociais. Acho mais fácil manter a motivação com parceiros de responsabilidade. Com a integração gamificada do Habitica com redes sociais, fica mais fácil envolver seus contatos em suas “missões” e trabalhar juntos em direção aos mesmos objetivos.

Principais recursos do Habitica

Acompanhe hábitos e tarefas diárias em qualquer lugar com interfaces móveis e web

Ganhe recompensas divertidas por atingir suas metas para decorar seu avatar com armaduras de batalha, animais de estimação misteriosos, habilidades mágicas e até mesmo missões

Use moedas do jogo para comprar benefícios na vida real, como acesso gratuito a programas de TV

Limitações do Habitica

Opções limitadas para personalizar desafios

A navegação pode ser complicada para alguns usuários

Preços do Habitica

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Habitica

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações indisponíveis

6. Todoist — Ideal para gerenciamento de tarefas com listas de afazeres minimalistas e organizadas

via Todoist

O Todoist é um aplicativo de lista de tarefas bonito e automatizado para gerenciamento de tarefas em qualquer lugar. Ele simplifica suas metas, transformando-as em itens de ação. E a satisfação que você sente ao marcar um item de ação ou subtarefa como “concluído” é imbatível. Sim, você pode fazer isso com um único toque ou clique.

Outro recurso notável é o reconhecimento de linguagem natural, que classifica suas tarefas nas visualizações Hoje, Próximas e filtros personalizados. Isso ajuda você a priorizar suas metas sem esforço. Também me permitiu criar um espaço compartilhado para tarefas colaborativas, separado das minhas metas e projetos pessoais.

Principais recursos do Todoist

Registre e organize tarefas assim que elas surgirem, com uma linguagem natural e fluida

Crie hábitos e acompanhe prazos usando o reconhecimento automático de dados

Transforme qualquer coisa em uma tarefa na sua lista de afazeres de qualquer lugar usando mais de 80 integrações

Acompanhe seu progresso de várias maneiras: visualizações de produtividade, histórico de atividades e arquivo de tarefas concluídas

Limitações do Todoist

A qualidade dos resumos gerados varia, portanto, é necessário verificá-los e revisá-los manualmente para garantir a precisão

Personalizações limitadas para estatísticas de produtividade e exibição de relatórios

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Pro: US$ 5/mês

Negócios: US$ 8/mês

Avaliações e comentários sobre o Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. ATracker — Ideal para gerenciamento de tempo para cada meta

via ATracker

O ATracker é um aplicativo de gerenciamento de metas baseado no tempo que gera insights sobre como você gasta seu tempo em cada meta. Isso permite que você planeje estrategicamente cada tarefa e subtarefa para otimizar o uso do seu tempo.

Explorei as configurações avançadas do aplicativo e descobri que é possível monitorar o tempo total gasto em um grupo de tarefas. O ATracker armazena todos os seus registros e os apresenta tanto em visualização de lista quanto em calendário. Você também pode atualizar suas entradas ou registrar o tempo posteriormente.

Principais recursos do ATracker

Comece e pare uma tarefa com apenas um toque, sem precisar desbloquear o dispositivo

Acompanhe seu tempo em aplicativos móveis, tablets, Apple Watches ou computadores

Defina metas diárias e semanais com base em tarefas e tags, incluindo tags numéricas e suspensas

Crie relatórios diários de progresso na forma de belos gráficos de pizza e de barras

Limitações do ATracker

Falhas ocasionais na sincronização do calendário

Não consegue monitorar o tempo de várias tarefas simultaneamente

Preços do ATracker

Gratuito

Pro: US$ 4,99 no iOS e US$ 2,99 no Android (custo único)

Premium: US$ 2,99/mês

Avaliações e comentários do ATracker

G2: Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

8. GoalsOnTrack — Ideal para criar planos de ação detalhados para suas metas

via GoalsOnTrack

O GoalsOnTrack é um software de definição de metas SMART com estruturas de metas em vários níveis. Isso significa que você pode criar planos de ação detalhados para cada meta e submeta. Isso não só o torna um aplicativo de lista de tarefas, mas também um rastreador de agenda detalhado, completo com recursos de acompanhamento de hábitos, tempo e progresso.

Fiquei agradavelmente surpreso com o quanto esse software facilita o seu trabalho. Por exemplo, você recebe um formulário de métricas de metas para preencher, garantindo que sua meta seja SMART — específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo definido.

Da mesma forma, existem quadros de visualização, modelos para definição de metas e diários para você colocar todas as suas ideias no papel. É como se todas as suas ideias sobre suas metas morassem em um prédio de vários andares. Tudo fica dentro do mesmo complexo, mas separado o suficiente para uma organização adequada.

Principais recursos do GoalsOnTrack

Planeje cada etapa de suas metas com agendas e planilhas para impressão

Acompanhe o progresso das metas de quatro maneiras: por submetas, por tarefas, pelo resultado e manualmente

Agendamento por arrastar e soltar com calendário de tarefas que se integra a calendários externos, como o Google Agenda, o iCal e o Outlook

Acompanhe a execução dos seus hábitos com marcas de verificação diárias

Compartilhe metas com sua equipe, registre as atividades da equipe em tempo real e publique mensagens ou comentários em um quadro de mensagens centralizado para trabalhar em conjunto

Limitações do GoalsOnTrack

Requer conexão com a internet

Não há versão de teste nem versão gratuita

Preços do GoalsOnTrack

A assinatura custa US$ 68 por ano

Avaliações e comentários do GoalsOnTrack

G2: Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

9. Lattice — Ideal para OKRs e metas de funcionários

via Lattice

O Lattice é uma solução de definição de metas para equipes. É ideal para organizações que desejam acompanhar o desempenho profissional, permitindo que os funcionários alinhem seu desenvolvimento profissional aos objetivos da empresa.

Achamos isso útil para o gerenciamento de projetos multifuncionais e para garantir uma colaboração clara. Por exemplo, você pode definir metas de marketing em um único lugar e metas de atendimento ao cliente separadamente em outro. Você também pode definir objetivos para o desenvolvimento de software e metas SMART para gerentes. Todas elas podem ser interconectadas e colaboradas em uma única plataforma.

O software OKR se integra ao Jira, Salesforce, Slack e Microsoft Teams para garantir que as metas estejam sempre em destaque e sejam continuamente colocadas em prática.

Principais recursos do Lattice

Relacione metas individuais às metas do departamento e da empresa para avaliação de desempenho

Integre os OKRs à gestão de desempenho para alinhar as conquistas às principais prioridades da empresa

Incentive o engajamento dos funcionários por meio de reuniões individuais e interações com o RH e os gerentes

Limitações do Lattice

O site pode ficar lento durante o carregamento inicial

Não há versão gratuita

Preços do Lattice

Gestão de Desempenho + OKRs e Metas: US$ 11 por pessoa por mês

Engagement: US$ 4 por pessoa por mês

Grow: US$ 14 por pessoa por mês

Custo: US$ 6 por pessoa por mês

Avaliações e comentários do Lattice

G2 : 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

10. Toodledo — Ideal para aumentar a produtividade em todas as áreas da sua vida

via Toodledo

O Toodledo é uma ferramenta de produtividade sofisticada. Ele oferece várias opções para organizar e acompanhar metas, com foco no aumento da produtividade. Ele pega a ideia de uma simples lista de tarefas e a transforma em um espaço de trabalho detalhado para que você consiga realizar mais com cada meta ou tarefa.

Achei suas categorizações bastante interessantes:

Life: Permite criar listas de tarefas e notas e compartilhá-las com amigos e familiares com base no método Getting Things Done

Trabalho: Ajuda você a delinear seus projetos, atribuir tarefas à sua equipe e monitorar o tempo gasto em cada projeto

Agenda: Incentiva você a aproveitar ao máximo seu tempo livre com seu agendador integrado, que inclui lembretes baseados na sua localização, tarefas recorrentes e integrações com calendários

Principais recursos do Toodledo

Use pastas, tags, contextos e subtarefas para ajudar a organizar suas listas de tarefas

Classifique, filtre e pesquise em sua lista para saber o que precisa ser concluído. O aplicativo envia alertas quando as tarefas estão vencidas

Acompanhe seu desenvolvimento pessoal; mantenha-se motivado e alcance seus objetivos

Anote suas memórias, use como um diário — registre receitas, anotações de viagens e muito mais

Use um esboço para planejar seu próximo projeto, registrar a árvore genealógica da sua família ou qualquer outro caso de uso que você imaginar

Limitações do Toodledo

O recurso Notas precisa de uma funcionalidade de pesquisa melhor

Preços do Toodledo

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Toodledo

G2 : 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Escolha o melhor aplicativo de acompanhamento de metas

Os aplicativos que testei e selecionei têm algumas coisas em comum: todos são fáceis de usar e me ajudam a ficar mais organizado e produtivo. Embora sejam ótimos para definir e acompanhar metas, poucos vão além dos recursos básicos.

Prefiro ferramentas de planejamento de metas de longo prazo que me ajudem a equilibrar tarefas pessoais e profissionais. Portanto, uma plataforma com recursos avançados de colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas e gerenciamento de projetos é ideal para mim.

Nesse contexto, apenas uma ferramenta atende a todos os requisitos: o ClickUp!

Ele simplifica o acompanhamento de metas com seus recursos versáteis e modelos prontos para uso. As ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp nos permitem manter o controle das listas de tarefas e colaborar com equipes multifuncionais.

No geral, em vez de um rastreador de metas apenas individual, o ClickUp oferece a flexibilidade de trabalhar em metas profissionais em equipe. Embora você possa manter seus rastreadores pessoais separadamente, as funções colaborativas oferecem uma vantagem.

Experimente o ClickUp hoje mesmo! Você não vai se arrepender.