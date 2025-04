9 melhores ferramentas de software de quadro de humor para organizar ideias de design de forma coesa

Os artistas de qualquer área - seja escrevendo, pintando ou desenhando - muitas vezes têm dificuldades para transmitir seus conceitos de design aos clientes de forma eficaz. Como se isso não bastasse, as coisas só pioram quando eles se deparam com um obstáculo em projetos criativos e não têm ideia de qual estética adotar! 😅

É aí que entra em cena o poder transformador do software de quadro de humor! Ele oferece uma tela digital limpa e sem bagunça para apresentar e organizar ideias abstratas e adicionar estrutura a qualquer processo criativo.

Se você está lutando para articular sua visão, está cansado de ter ideias imprevisíveis e não consegue fazer nada Ferramentas de IA para criar arte se você é um artista ou está apenas buscando inspiração para seu próximo projeto, nós o ajudamos! Neste guia fácil de seguir, exploraremos os meandros dos quadros de humor de qualidade e apresentaremos as nove melhores ferramentas de software para esse trabalho.

Continue lendo!

O que é um software de mood board?

Os dias dos quadros de humor DIY que envolviam horas de recortes de revistas e colas bagunçadas já se foram há muito tempo! ✂️

Os quadros de humor digitais estão na moda agora devido à sua capacidade de adicionar personalidade a conceitos vagos de design. Assim como as colagens artísticas, essas ferramentas podem reunir habilmente gráficos, textos, amostras de cores, materiais e diversos elementos para encapsular a essência de um design final. @marketingbesties Quadros de humor que levam 3 dias para serem feitos <<< quadros de humor que levam 3 horas para serem feitos #produtividade#marketing#moodboard#dicas para economizar tempo♬ som original - YourMarketingFriend Também conhecidas como quadros de inspiração digital, quadros de ideias ou quadros temáticos, essas ferramentas versáteis são usadas em um amplo espectro de empreendimentos criativos. Desde a criação de artesanato identidades de marca para moldar a estética do produto, ajustar os layouts do site e aprimorando conceitos de estética e estilo, essas ferramentas se tornaram indispensáveis em qualquer projeto de design.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

As ferramentas de quadro de humor geralmente oferecem suporte a designers gráficos, designers de interiores, animadores, ilustradores, cineastas e designers de moda. Você pode encontrar dois tipos principais de aplicativos ou softwares de quadro de humor digital:

Painéis de humor digitais de colagem: O tipo de painel de humor mais comum e fácil de usar, com uma compilação de imagens e textos adequados para iniciantes Renderizações em 3D: Eleva o mood board de colagem simples ao integrar elementos de design em um ambiente 3D

O que você deve procurar em um software de quadro de humor?

Há alguns fatores a serem considerados antes de investir em um software para criar um quadro de humor. Confira algumas qualidades padrão que você deve esperar:

Personalização: Permite a personalização de esquemas de cores, planos de fundo e fontes para que se alinhem à essência do seu projeto e sejam visualmente atraentes Interface de arrastar e soltar: Permite que você adicione elementos de design sem esforço, como imagens, textos, formas e muito mais, além de redimensionar e reposicionar itens Uma variedade de modelos: A disponibilidade de modelos de mood board é um ótimo ponto de partida se você estiver lidando com designs e temas profissionais, como móveis e layout de sites Compatibilidade com dispositivos móveis: Garante que você possa trabalhar em seu quadro de humor em qualquer lugar, a qualquer momento Recursos de integração: Com as integrações, você pode conectar seu quadro de humor aos seus aplicativos de design e imagem favoritos e obter acesso rápido a recursos visuais de alta qualidade Ferramentas de colaboração ao vivo: Facilita a edição conjunta e o feedback ao trabalhar com uma equipe

9 softwares de quadro de humor para criar temas de design interessantes

Vamos ao que interessa: nossa lista de nove softwares de quadro de humor de primeira linha o ajudará a escolher a solução perfeita para seu projeto!

De aplicativos fáceis de usar, adequados para iniciantes, a aplicativos mais sofisticados ferramentas de design para profissionais, há algo para todos. ✏️

1. ClickUp

Use os versáteis quadros brancos do ClickUp para criar quadros de humor fantásticos - atribua tarefas, marque os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Não importa se você está conceituando seu próximo empreendimento ou se deseja um hub centralizado para lidar com a estética de vários projetos, o ClickUp está lá para dar todo o suporte! Em sua essência, ele é uma solução de gerenciamento de projetos, mas seus generosos recursos para colaboração visual o tornam perfeito para a criação de quadros de humor!

Entre Quadros brancos ClickUp para criar quadros de humor instantaneamente em uma interface suave de arrastar e soltar. Você tem uma tela infinita para mapear temas de design abrangentes. Aproveite as ferramentas integradas, como marcadores, canetas e notas adesivas, para dar vida ao seu mapas conceituais .

Você pode experimentar vários layouts de colagem e adicionar fotos, ilustrações e outros elementos de design para planejar seu quadro!

A criatividade exige atenção a elementos intrincados, como fontes, expectativas do usuário e estética geral para passar no teste de vibração. Para os dias em que a criatividade simplesmente não chega, recorra ao Modelo de quadro de humor do ClickUp .

Reúna inspiração e ideias em um único local colorido

Este modelo oferece a você e à sua equipe uma tela compartilhada para fazer brainstorming de ideias em tempo real e brincar com diferentes ícones, ilustrações, esquemas de cores e tipografia.

O ClickUp tem mais de 1.000 outros modelos para todos os tipos de temas e cenários. Sua equipe de design vai adorar o Modelo de quadro de design do ClickUp enquanto os da seção produção de vídeo o setor encontrará o Modelo de storyboard do ClickUp super útil!

Além dos quadros brancos, o ClickUp oferece uma série de ferramentas de colaboração para acelerar seus projetos. Por exemplo, você pode usar o Visualização do ClickUp Chat e Recurso de prova para discutir fluxos de trabalho e compartilhar feedback.

Compartilhe documentos com membros da equipe na tarefa e obtenha feedback sobre ativos de design sem sair do ClickUp

Quando um design estiver concluído, basta marcar seu colaborador e iniciar o processo de aprovação.

Os recursos do ClickUp mais de 15 visualizações pode ser de grande ajuda para profissionais de UI/UX e equipes de produtos que buscam otimizar seus fluxos de trabalho dentro de prazos apertados.

Melhores recursos do ClickUp

Quadro de humor versátil egerenciamento de projetos de design solução

Colaboração e compartilhamento ao vivo habilitado

Quadros brancos e Mapas mentais para personalizar quadros de humor sem esforço

Barra de ferramentas de edição prática com uma grande biblioteca de ativos

Visualização de bate-papo, emojis, menções e comentários para comunicação ao vivo e assíncrona Integra-se a mais de 1.000 ferramentas, incluindo e-mails e aplicativos de imagens de estoque

Quadro de humor pronto para uso emodelos de design Canetas digitais e marcadores para visualização de ideias

Calendário e controle de tempo integrados

Assistente de IA nativo para gerar ideias, esboços criativos, resumos de design, etc.

Disponível em plataformas móveis e de desktop

Opções de automação para tarefas rotineiras

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para os novatos

Mais opções para automações poderiam ser benéficas (atualmente há mais de 100)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. GoMoodboard

Via: GoMoodboard Conhecido por sua interface fácil de usar, o GoMoodboard tem uma sólida reputação como um dos aplicativos de quadro de humor digital mais populares da nossa lista.

Essa ferramenta versátil oferece uma grande variedade de modelos de quadros de humor para criar colagens visuais impressionantes. Você também pode optar por uma tela em branco para personalizar seu quadro do zero.

Use o recurso de arrastar e soltar para mover objetos pela tela com facilidade. O GoMoodboard permite que você adicione comentários abaixo de cada imagem para obter sua própria imagem objetivos de comunicação com clientes ou colegas.

A melhor parte é que ele é totalmente gratuito e você pode compartilhar facilmente seus quadros usando um único link. Quando terminar, basta salvar e publicar! 🎉

Melhores recursos do GoMoodboard

Não é necessário ter uma conta para criar um quadro de humor

Recurso de arrastar e soltar para mover imagens pelo aplicativo de quadro de humor

Recurso de comentários para colaboração

Publicação rápida

Várias opções de modelos de quadros de humor para trabalhar

Limitações do GoMoodboard

Não há suporte extensivo para colaboração em tempo real

As equipes que procuram opções de design avançadas podem não achar o GoMoodboard muito útil

Preços do GoMoodboard

**Gratuito

Avaliações e resenhas do GoMoodboard

Ainda não há avaliações disponíveis

3. Pinterest

Via: Pinterest Um favorito cult desde que foi lançado em 2010, o Pinterest se destaca como uma escolha popular entre os criativos que buscam inspiração. A plataforma prioriza a facilidade e a simplicidade, o que a torna um excelente recurso para criar quadros de humor para vários projetos sem a necessidade de edições elaboradas.

Oferecendo uma ampla variedade de ativos que abrangem filmes, televisão, fotografia, estilo de vida, receitas e design de interiores, o Pinterest oferece um tesouro de referências de mood boards para praticamente qualquer empreendimento criativo!

Cada recurso, chamado de "pin", é vinculado a um site, permitindo que você faça o download, compartilhe ou carregue-o com facilidade. Fixar esses recursos visuais em seus quadros facilita a seleção de ideias que correspondam às suas aspirações.

Além desses recursos interessantes, o Pinterest conquista nossos corações por ser totalmente gratuito e acessível a todos! 🥰

Melhores recursos do Pinterest

Fácil para iniciantes criarem quadros de humor

Salva seu progresso

Amplos recursos de mídia

Filtros de pesquisa eficazes para seu próprio quadro de humor ou para outros

Oferece extensões de navegador para ajudá-lo a salvar links para seus quadros

Limitações do Pinterest

Os anúncios podem ocasionalmente atrapalhar a experiência do usuário

Pode apresentar erros em determinados dispositivos

Preços do Pinterest

**Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Pinterest

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

4,5/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.7/5 (240+ avaliações)

4. Canva

Via: Canva Originalmente projetado para servir como uma plataforma criativa versátil, o Canva oferece uma rica coleção de modelos de quadros de humor, o que o torna a opção preferida para design e storyboarding.

Embora tenha esses modelos prontos para uso, você também pode criar seus próprios designs exclusivos. Aproveite as ferramentas de arrastar e soltar para integrar perfeitamente vários elementos e criar um mood board que capture seu conceito com perfeição! Criação de storyboards ? Esse software versátil concede acesso a uma ampla biblioteca de fontes, elementos de design e imagens de estoque, garantindo que você possa dar forma às suas ideias ambiciosas.

A interface amigável do Canva dá as boas-vindas a designers iniciantes e experientes, simplificando o processo criativo tanto no computador quanto no dispositivo móvel.

Melhores recursos do Canva

Interface amigável ao usuário

Funcionalidade de arrastar e soltar

Compartilhamento e exportação sem esforço

O aprimorador de imagens eleva seus recursos visuais

Oferece uma vasta coleção de fontes, elementos de design e imagens

Diversas opções de modelos de quadros de humor

Limitações do Canva

Pode não ser adequado para gráficos de alta qualidade devido a limitações de tamanho de arquivo

Pode levar algum tempo para recarregar na versão da Web

Preços do Canva

Canva Free

Canva Pro: $119,99/ano por usuário (faturamento anual)

$119,99/ano por usuário (faturamento anual) Canva para equipes: Entre em contato para obter preços

Canva ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 4.400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.500 avaliações)

5. InVision

Via: InVisionApp A InVision se dedica a aumentar a eficiência da equipe e colaboração em tempo real . Embora seja um dos principais gerenciamento de fluxo de trabalho para designers, ele também oferece um recurso de quadro de humor elegante e fácil de usar.

Essa funcionalidade permite a fácil organização do conteúdo, garantindo um processo visualmente atraente e intuitivo.

É bastante fácil para os designers criarem quadros aqui, graças ao recurso de arrastar e soltar e aos vários modelos para trabalhar. O que diferencia a InVision é a sua versatilidade - ela não se limita a uma única plataforma.

Seja em um dispositivo móvel ou em um computador, esse aplicativo de quadro de humor é compatível com vários tipos de arquivos, garantindo uma experiência tranquila.

Melhores recursos do InVision

Ferramentas centradas na equipe para trabalho colaborativo

Oferece uma interface fácil de usar com arrastar e soltar

Oferece suporte a caixas de texto

Oferece uma ampla variedade de modelos de fabricantes de modelos renomados

Integra-se com ferramentas como Microsoft Teams e Slack

Limitações do InVision

Pode ser lento para carregar às vezes

Não está disponível no Android

Preços da InVision

**Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas da InVision

Capterra : 4.6/5 (mais de 730 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 730 avaliações) iOS App Store: 4.3/5 (mais de 2.500 avaliações)

6. StudioBinder

Via: Fichário de estudo O StudioBinder fornece modelos personalizados para criadores de conteúdo de imagem e vídeo. Essa plataforma versátil permite que você organize seus projetos de forma eficiente com recursos como Shot Lists e Storyboards. Você pode até mesmo modificar o tamanho do quadro, o layout e as especificações da imagem em questão de segundos.

Essa ferramenta de software de quadro de humor oferece seções dedicadas a elementos como locais, personagens, figurinos, adereços e muito mais, tudo isso impulsionado por um design elegante e eficiente.

O StudioBinder otimiza o seu fluxo de trabalho, permitindo que você carregue roteiros sem esforço e reorganize cenas ou configurações por meio de ações rápidas de arrastar e soltar. Se estiver fazendo o mood-boarding para longas programações de produção, adicione intervalos de dias e notas importantes e atribua locais de filmagem.

Além disso, a ferramenta oferece controle de versões para manter seu projeto organizado e no caminho certo.

melhores recursos do #### StudioBinder

Permite impressão e compartilhamento

Colaboração e feedback rápidos

Oferece personalização flexível do layout com relação aos tamanhos dos quadros

Criador abrangente de listas de fotos e storyboards para aprimorar seu processo criativo

Limitações do StudioBinder

A ausência do recurso Desfazer pode ser inconveniente para alguns usuários

A interface do usuário pode ser confusa para quem está começando

Preços do StudioBinder

Inicial : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Indie : uS$ 42/mês

: uS$ 42/mês Profissional: uS$ 85/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do StudioBinder

G2 : 3.7/5 (mais de 10 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (menos de 10 avaliações)

7. Mural

Via: Mural O Mural é mais do que apenas uma ferramenta digital de quadro de humor; é uma ferramenta abrangente de software de colaboração visual que simplifica os fluxos de trabalho. Com a ajuda dos recursos de imagens e anotações do Mural, você pode discutir e compartilhar facilmente suas ideias de design com a sua equipe.

Desde a oferta de um recurso de arrastar e soltar até a criação de quadros de humor complexos, o Mural é um ótimo lugar para empregar técnicas de brainstorming e crie experiências dinâmicas e interativas com sua equipe. Você pode até incluir enquetes, acrescentando uma camada extra de envolvimento ao seu processo criativo.

O Mural vai além do tradicional registro de anotações, permitindo que você adicione ideias e itens de ação por meio de notas adesivas e caixas de texto personalizáveis. Aumente a clareza alterando as cores e agrupando as informações para identificar padrões e criar novas soluções.

O Mural não se limita aos recursos visuais; ele se integra perfeitamente ao Noun Project, ao GIPHY e ao Unsplash, permitindo que você expresse visualmente ideias complexas.

Melhores recursos do Mural

Perfeito para colaboração em equipe

Interface intuitiva de arrastar e soltar

Diversos modelos

Acessibilidade para vários dispositivos

Limitações do mural

Os preços podem ser relativamente mais altos

Sua interface de usuário pode não atender a todos os designers

Preços do mural

Gratuito

Equipe+: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Business: $17,99/mês por usuário

$17,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Mural ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 1.350 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.350 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 115 avaliações)

8. Moodzer

Via: Ambiente O Moodzer, uma ferramenta de quadro de humor fácil de usar e gratuita, simplifica o processo criativo com seu design intuitivo. Seus recursos versáteis permitem que você o utilize como quadro de humor e ferramenta de colagem simultaneamente.

A versatilidade do Moodzer se estende à incorporação de texto, permitindo que você o coloque em qualquer lugar da imagem. Você pode personalizar paletas de cores e fontes, além de poder definir tamanhos de espaços entre as imagens. Dessa forma, você obtém um kit de ferramentas abrangente para criar um quadro de humor impressionante.

Com o redimensionamento, os filtros, os ajustes de cores e os elementos de sobreposição, os designers podem causar o impacto visual desejado. O Moodzer permite que você dê vida às suas ideias criativas com facilidade e precisão.

Melhores recursos do Moodzer

Organização de imagens em um sistema de grade estruturado

Filtros e ajustes de cores

Plataforma fácil de usar para iniciantes e profissionais

Edição de imagens incorporada

Limitações do Moodzer

A falta de modelos pode não ser atraente

Os anúncios no plano gratuito podem causar distrações

Preços do Moodzer

Trial: Grátis para sempre

Grátis para sempre Padrão: $5/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Moodzer

Ainda não há avaliações disponíveis

9. Evernote

Via: Evernote O Evernote se destaca como uma ferramenta versátil de software de quadro de humor, oferecendo uma abordagem rápida para traçar ideias de design. Personalize sua experiência criando cadernos específicos para projetos e integre perfeitamente imagens a esses cadernos para criar quadros de humor personalizados. Você também pode salvar todas as anotações off-line.

Colabore sem esforço com equipes e desfrute de uma variedade de personalizações para se adequar ao seu processo criativo. O Evernote permite que você arraste e adicione imagens sem esforço, fornecendo uma tela acessível em seu telefone, tablet ou navegador para ajudá-lo a atualizar seu gerenciamento visual de projetos .

A barra de ferramentas também permite que você altere a cor, o tamanho ou o estilo da fonte. Você pode adicionar facilmente imagens, tabelas e texto em uma nota para dar asas à sua criatividade. Esse aplicativo é particularmente adequado para cineastas e agências que buscam melhor técnicas de ideação .

Melhores recursos do Evernote

Cadernos específicos para projetos

Recurso de pesquisa abrangente

Salva todas as notas off-line

Adequado para cineastas

Limitações do Evernote

Os usuários talvez não consigam acessar as notas off-line no plano gratuito

Às vezes, pode apresentar falhas no Macbook

Preços do Evernote

Gratuito para sempre

Pessoal: $10,83/mês por usuário

$10,83/mês por usuário Profissional: US$ 14,17/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Dê mais brilho aos seus quadros de humor com o ClickUp!

Quando as palavras não são suficientes, os quadros de humor entram em cena como uma forma de comunicação e expressão visualmente atraente e complexa, articulando ideias e estética sem esforço.

Eleve a jornada de seu projeto com os quadros brancos e modelos do ClickUp, projetados para guiá-lo da concepção à conclusão. É a plataforma de lançamento ideal para seus esforços criativos, ajudando-o a dar o pontapé inicial em seus projetos de qualquer lugar! Comece por criando sua conta gratuita hoje! 🎨