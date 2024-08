os 10 melhores criadores e geradores de sites com IA em 2024

No desenvolvimento da Web, a Inteligência Artificial (IA) desempenha um papel importante na automação e na simplificação das tarefas. Os criadores de sites com tecnologia de IA tornam a criação de sites mais fácil do que nunca e, ao mesmo tempo, permitem que os desenvolvedores se concentrem em elementos importantes, como a personalização do design.

Para ajudá-lo a encontrar o melhor criador de sites com IA para suas necessidades, compilamos uma lista dos softwares mais bem avaliados para restringir sua pesquisa!

O que você deve procurar em um construtor de sites com IA?

Fique atento aos seguintes recursos ao examinar o vasto oceano de criadores de sites com IA e suas amplas ferramentas de IA incorporadas:

Interface amigável: Seu construtor de sites com IA deve priorizar a facilidade de uso. A criação de um site básico completo em poucos minutos usando a ferramenta deve ser um processo contínuo

**Adaptabilidade: escolha um construtor de sites com IA que possa se adaptar às suas preferências de design e incorporar os elementos desejados do site

Recursos de integração: O construtor de sites com IA escolhido deve se integrar perfeitamente a outros aplicativos e ferramentas que você usa para a criação de sites

Personalização: Procure um construtor de sites com IA que respeite sua visão exclusiva e ofereça opções de personalização para corresponder aos seus elementos de design

Escalabilidade: Certifique-se de que o criador de sites com IA possa crescer junto com sua empresa. Seusite deve ser capaz de se expandir sem problemas à medida que sua empresa se expande

Custo-benefício: Ao considerar o preço, priorize um criador de sites com IA que ofereça um valor substancial pelo dinheiro investido

Os 10 melhores construtores de sites com IA para criar um site profissional

via Wix ADI

Melhor para criação de sites com assistência de IA

O Wix Artificial Design Intelligence (ADI) é o futuro do design intuitivo de sites. Ao combinar seus recursos de design existentes com o poder da inteligência artificial, ele cria um criador de sites com IA exclusivo com base em perguntas simples feitas ao usuário.

O processo elimina o design manual extensivo para o seu site gerado por IA, tornando o processo de criação de sites um esforço prazeroso em vez de uma tarefa.

Cada site criado pelo gerador de sites da Wix ADI se destaca, garantindo que não haja dois sites com designs idênticos.

Melhores recursos do Wix ADI

O construtor de sites com IA cria sites personalizados instantaneamente com a opção de um domínio gratuito com determinados requisitos do plano de preços

A otimização para dispositivos móveis garante que seu site gerado por IA tenha uma aparência impecável em todos os dispositivos

A opção de uma página incluída nesse gerador de sites é perfeita para portfólios ou sites de eventos

Use o prático recurso de editor de arrastar e soltar para retomar o controle total do processo do construtor de sites com IA a qualquer momento

O redator de conteúdo de IA sugere a cópia do site

Ferramentas de criação de logotipo com IA

Limitações do Wix ADI

Os modelos podem ser restritivos para construtores de sites com necessidades avançadas de design

A migração de seu site existente para outra plataforma pode ser complicada

Não há versão gratuita desse excelente gerador de sites com IA

Preços do Wix ADI

Light: US$ 16/mês

US$ 16/mês Core : $27/mês

: $27/mês Business : $32/mês

: $32/mês Business Elite : $159/mês

: $159/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Wix ADI avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 9.200 avaliações)

3. IA da GoDaddy

via IA da GoDaddy

Melhor para criação de sites com assistência de IA

Navegar no mundo on-line é uma tarefa complexa, especialmente para pequenas empresas. A IA da GoDaddy surge como uma graça salvadora, especialmente adaptada para elas.

Embora a GoDaddy seja conhecida por seus serviços de registro de domínios e hospedagem, seu empreendimento em IA a posicionou como um provedor de soluções comerciais holísticas.

Os recursos orientados por IA auxiliam na criação de sites responsivos, sugerindo melhorias no conteúdo e até mesmo em iniciativas de marketing digital. O destaque? Sua integração perfeita com a vasta gama de outros serviços da GoDaddy.

Melhores recursos de IA da GoDaddy

Sugestões personalizadas de design de sites com base no tipo de negócio

Recomendações de aprimoramento de conteúdo para aumentar o envolvimento do usuário

Orientação de marketing digital para um alcance on-line eficaz

Integração perfeita com os serviços de hospedagem e domínio da GoDaddy

Projetos personalizados de experiência do usuário com base no comportamento do visitante

Sugestões de SEO orientadas por IA para melhorar as classificações nos mecanismos de pesquisa

Análise do site em tempo real para rastrear e otimizar o desempenho

Limitações da IA da GoDaddy

Pode parecer restritiva para desenvolvedores experientes que buscam personalizações complexas

Ferramentas de marketing avançadas limitadas em comparação com plataformas autônomas

Alguns usuários podem achar a transição entre os diversos serviços da GoDaddy um pouco complicada

Preços da IA da GoDaddy

Visite a página de preços do GoDaddy AI para entender todos os diferentes pacotes e recursos disponíveis para compra

Avaliações e resenhas do GoDaddy AI

G2 : 3.9/5 (mais de 800 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 1.100 avaliações)

4. 10Web

via 10Web

Melhor para sites WordPress

o 10Web é um construtor de sites com IA que combina inovação e praticidade, oferecendo aos usuários uma experiência de web design simplificada. Imagine combinar a flexibilidade mundialmente conhecida do WordPress com a conveniência absoluta de um construtor de sites com IA. Esse é o 10Web para você.

Em poucos minutos, esse genial criador de sites com IA pode replicar e criar um site gratuito no WordPress, eliminando horas de trabalho manual.

Para aqueles que adoram o WordPress, mas anseiam por métodos mais simples de criação de sites, como uma interface de arrastar e soltar usando ferramentas orientadas por IA, o 10Web surge como a solução perfeita para sites profissionais.

Melhores recursos do 10Web

Importe qualquer site para obter seu gêmeo do WordPress

Crie sites personalizados com ferramentas intuitivas de geração de sites

Há plugins para tudo, desde galerias de fotos até SEO

Crie sites com aparência impecável em todos os tipos de dispositivos

Ferramentas de IA fáceis de usar ajudam a aumentar a velocidade do site

Backups automatizados em tempo real e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana

Ferramentas para melhorar a visibilidade do site nos mecanismos de pesquisa

limitações do #### 10Web

Limitado à plataforma WordPress

Alguns recursos avançados do gerador de sites têm uma curva de aprendizado mais acentuada

Podem surgir problemas de compatibilidade de plugins

10Web preços

Inicial : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Premium : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Ultimate: uS$ 23/mês

10Web ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

5. CódigoWP

via CodeWP

Melhor para sites do WordPress

No campo dos criadores de sites com IA, o CodeWP brilha intensamente. Esse criador de sites com IA aproveita o poder da IA para transformar designs diretamente em temas responsivos para WordPress.

Primeiro, alimente o gerador de sites com o design desejado. Em seguida, observe com espanto como o criador de sites com IA do CodeWP interpreta e o molda em um tema dinâmico para WordPress, pronto para encantar os visitantes.

Esse é o melhor construtor de sites com IA para combinar sua criatividade com tecnologia de ponta.

Melhores recursos do CodeWP

Embora limitado, o CodeWP oferece um construtor de sites com IA gratuito

Transforma designs em temas do WordPress sem esforço

Garante desempenho consistente em todos os navegadores

Prioriza a velocidade do site para melhorar a experiência do usuário

O gerador de sites é redimensionado para celulares, tablets e desktops

Simplificado para integração com o WooCommerce

As ferramentas de SEO proporcionam melhor visibilidade nos mecanismos de pesquisa

Compatível com plug-ins populares do WordPress

Limitações do CodeWP

Especificamente adaptado para WordPress; não é tão versátil em comparação com outros criadores de sites com IA

Personalizações avançadas podem exigir ajustes manuais no gerador de sites

Discrepâncias ocasionais entre o design original e o tema convertido

Preços do CodeWP

Gratuito

Pro : $12/mês

: $12/mês Agência: uS$ 36/mês

Avaliações e opiniões sobre o CodeWP

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Hostinger

via Hostinger

Melhor para criação de sites com recurso de arrastar e soltar

A Hostinger, embora seja predominantemente celebrada como uma potência de hospedagem na Web, tem um grande impacto com sua integração de ferramentas de IA de última geração para criação de sites.

As ferramentas de criação de sites se aprofundam nas nuances do desempenho do site, garantindo velocidade, segurança e experiência do usuário ideais.

O criador de sites da Hostinger une acessibilidade e desempenho estelar do site com seus pacotes econômicos e ferramentas de IA.

Melhores recursos da Hostinger

Hospedagem de qualidade premium sem o preço premium

Editor simples de arrastar e soltar com insights de IA

O construtor de sites da Hostinger é otimizado para a criação de sites com o WordPress

Instalação do WordPress com um clique

Segurança e desempenho aprimorados graças à integração com o Cloudflare

Insights de IA para melhor classificação nos mecanismos de pesquisa

Backups diários automatizados para maior tranquilidade

Bate-papo com pessoas reais a qualquer hora, em qualquer lugar

Gerar texto rapidamente com o editor de IA

Limitações do Hostinger

Nenhum IP dedicado nos planos de hospedagem compartilhada

As vendas adicionais durante o processo de checkout podem ser confusas

Armazenamento limitado nos planos básicos

Preços da Hostinger

Premium : uS$ 2,99/mês

: uS$ 2,99/mês Business : uS$ 3,99/mês

: uS$ 3,99/mês Cloud Startup: uS$ 9,99/mês

Hostinger avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (370+ avaliações)

: 4.4/5 (370+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 250 avaliações)

7. Jimdo

via Jimdo

O melhor para criação de sites com recurso de arrastar e soltar

Quando o tempo é essencial, o construtor de sites Jimdo AI é o ideal. Alimentada por seu sistema Dolphin AI, essa plataforma pode criar sites personalizados e responsivos em três minutos.

As ferramentas de IA do Jimdo analisam as preferências do usuário em tempo real, garantindo que cada site seja feito sob medida para repercutir em seu público. Apesar de alguns recursos pagos, o criador de sites com IA gratuito que o Jimdo oferece ainda é poderoso.

Melhores recursos do Jimdo

Cria sites rapidamente com base no tipo de negócio e nas preferências

Interface intuitiva mesmo para iniciantes

Ferramentas de IA integradas para aumentar a visibilidade nos mecanismos de busca

Os sites se ajustam automaticamente a qualquer dispositivo

Nomes de domínio personalizados para a marca

Configuração e gerenciamento fáceis da loja on-line

Conexão perfeita com as principais plataformas

Limitações do Jimdo

Liberdade criativa limitada em comparação com os construtores de sites com IA tradicionais

Os recursos de comércio eletrônico poderiam ser mais avançados

Nenhuma loja de aplicativos de terceiros para integrações

Preços do Jimdo

Play : Grátis

: Grátis Listagem de empresas: $4/mês

$4/mês Início : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Crescer : $14/mês

: $14/mês Comércio eletrônico : $19/mês

: $19/mês Ilimitado: uS$ 39/mês

Avaliações e resenhas do Jimdo

G2 : 3.9/5 (18+ avaliações)

: 3.9/5 (18+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 35 avaliações)

8. Unbounce

via Unbounce

Melhor para criação de páginas de destino com IA

Crie páginas de destino visualmente atraentes que também sejam otimizadas para conversão com a ferramenta de IA da Unbounce. À medida que os usuários trabalham com esse construtor de sites com IA, suas ferramentas de IA aprendem, se adaptam e aprimoram diligentemente suas técnicas de otimização.

A Unbounce entende que o mercado digital atual de sites gerados por IA é extremamente competitivo e, para se destacar, as empresas precisam de mais do que apenas um construtor de IA e designs atraentes.

A Unbounce usa seus robustos recursos de criação de sites com IA para analisar o comportamento dos visitantes, rastrear métricas de conversão e sugerir melhorias em tempo real que são fáceis de implementar sem necessidade de codificação ou experiência técnica.

Quer você seja um profissional de marketing experiente ou esteja prestes a criar um site pela primeira vez, o Unbounce é o melhor criador de sites com IA para fazer com que suas páginas de destino se destaquem e convertam com eficiência.

Melhores recursos do Unbounce

Adapta a cópia da página de destino com base nos critérios de pesquisa dos visitantes

Recomendações baseadas em IA para melhorar as taxas de conversão

Gera um site sem nenhum conhecimento de codificação

mais de 100 modelos personalizáveis para várias campanhas

Compare versões de páginas para obter o desempenho ideal

Páginas móveis ultrarrápidas para melhorar a experiência do usuário

Garante a segurança dos dados para você e seus visitantes

Limitações do Unbounce

Uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários iniciantes

Os recursos avançados podem parecer complexos para alguns usuários

Preços mais altos em comparação com alguns dos melhores criadores de sites com IA

Preços da Unbounce

Lançamento : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Optimize : $145/mês

: $145/mês Accelerate : $240/mês

: $240/mês Concierge: $625/mês

Avaliações e resenhas da Unbounce

G2 : 4.4/5 (350 avaliações)

: 4.4/5 (350 avaliações) Capterra: 4.5/5 (250 avaliações)

9. IA de moldura

via IA do Framer

Melhor para sites de comércio eletrônico

No vasto oceano de ferramentas de web design para sua loja on-line, o Framer AI surge como um farol de inovação no espaço do construtor de sites com IA. Esse construtor de IA não se limita a criar designs, mas a criar experiências.

Para os criadores que buscam uma combinação de arte e tecnologia, o gerador de sites Framer AI promete exatamente isso.

Com seus recursos avançados de IA, esse criador de sites com IA oferece recursos de design preditivos, sugerindo melhorias e aprimoramentos para seu site com IA em qualquer lugar.

Quer você precise de um gerador de sites com IA para uma página inicial simples ou para um aplicativo da Web complexo, o Framer AI garante que seus designs sejam visualmente atraentes e tenham uma interface amigável.

Melhores recursos do Framer AI

Gere um site e, em seguida, projete, edite e revise esse site com IA em um único espaço compartilhado

Use o gerador de sites com IA para adicionar facilmente componentes interativos, como efeitos de foco, controles deslizantes e muito mais

Valide os designs em seu construtor de sites antes do desenvolvimento completo

O gerador de sites com IA converte sites profissionais em código utilizável

Reverta para designs anteriores em seu construtor de sites com um único clique

Amplie a funcionalidade do site com IA com plug-ins da comunidade e ferramentas de marketing

Transição perfeita do design para o desenvolvimento de seu site com IA

Limitações da IA do Framer

Os inúmeros recursos de IA exigem algum aprendizado para começar a criar sites funcionais, especialmente para iniciantes

Mais adaptado à prototipagem do que à criação completa de sites com IA

Certos componentes interativos podem aparecer de forma diferente no produto final

Preços do Framer AI

**Gratuito

Mini: US$ 5/mês

US$ 5/mês Basic: $15/mês

$15/mês Pro: $30/mês

Framer AI avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

10. Shopify

via Shopify

Melhor para sites de comércio eletrônico

A jornada da Shopify no mundo do comércio eletrônico é lendária, mas sua incursão na integração de sites com IA estabelece um novo padrão.

Além de fornecer uma plataforma para configurar lojas on-line, os recursos de IA da Shopify agora capacitam os proprietários de lojas com insights orientados por dados para seu site de IA.

Ao aproveitar os recursos de IA, ele pode prever tendências de compras, analisar o comportamento dos visitantes e até mesmo automatizar tarefas de rotina. Isso deixa os proprietários de lojas com mais tempo para se concentrarem no produto e na estratégia, em vez de se preocuparem com o site de IA.

Os chatbots orientados por IA da Shopify aprimoram a interação com o cliente, orientando-o nas seleções de produtos e respondendo a perguntas em tempo real.

À medida que o mundo do comércio eletrônico se torna mais complexo, o criador de sites com IA da Shopify garante que os proprietários de lojas estejam sempre um passo à frente, tomando decisões de negócios com base em dados e inteligência.

Melhores recursos do Shopify

Entenda os comportamentos e as tendências dos clientes com recursos alimentados por IA

Use o gerador de sites com IA para personalizar sua loja on-line sem codificação

Crie um site e desfrute de um domínio personalizado

Aceite pagamentos sem problemas

Mantenha o controle dos níveis de estoque com facilidade

Compre em qualquer lugar com designs responsivos para dispositivos móveis

Aumente o tráfego e as vendas

Obtenha assistência de pessoas reais a qualquer momento

Limitações da Shopify

Taxas de transação, a menos que use o Shopify Payments

Os recursos avançados do gerador de sites com IA podem ser excessivos para usuários iniciantes no gerenciamento de sites inteiros

Algumas integrações de aplicativos de terceiros não estão incluídas no gerador de sites com IA básico

Preços da Shopify

Básico : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Shopify : $105/mês

: $105/mês Advanced: uS$ 399/mês

Avaliações e resenhas da Shopify

G2 : 4.4/5 (mais de 4.300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 4.300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 6.100 avaliações)

Por que o ClickUp reina supremo no gerenciamento de projetos com IA

Embora muitas plataformas ofereçam uma infinidade de recursos, o ClickUp se destaca como o melhor construtor de sites. Por quê? Porque a IA do ClickUp não é apenas um recurso - é uma plataforma para os desenvolvedores da Web colaborar com equipes e clientes em um só lugar.

Não importa se você está alocando tarefas, prevendo cronogramas de projetos para a criação de sites ou mergulhando fundo na experiência do usuário do site, os insights orientados por IA do ClickUp são inigualáveis.

Pronto para aproveitar todo o poder das ferramentas de IA no gerenciamento de projetos? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !