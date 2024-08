9 melhores alternativas ao MediaWiki que tornam a organização de wikis mais fácil do que nunca!

Você provavelmente já acessou a Wikipédia mais vezes do que pode contar. Mas o que torna a plataforma tão boa a ponto de ter mais de 60 milhões de pessoas o utilizam diariamente ?

Bem, o MediaWiki pode ter tido um papel importante nisso. Pouco conhecido por muitos, o MediaWiki alimenta muitos sites da Wikimedia Foundation, incluindo outros projetos wiki como o Wikcionário e o Wikiquote.

Já clicou na página de fandom do seu programa favorito? Essas páginas wiki provavelmente foram criadas usando o MediaWiki! 🤔

Por melhor que seja, o MediaWiki pode acabar sendo muito complexo para configurar e gerenciar a longo prazo, e é por isso que é inteligente ter uma ferramenta de backup para a complexa criação colaborativa de uma base de conhecimento.

Com isso em mente, reunimos uma seleção das nove melhores alternativas ao MediaWiki para ajudá-lo a tomar a decisão certa!

O que é o MediaWiki?

Via: Mídiawiki O MediaWiki é um site gratuito e software de código aberto que permite a qualquer pessoa criar, organizar e apresentar informações em um layout simples e digerível. Usado por milhares de empresas em todo o mundo, ele utiliza a linguagem de script PHP para exibir bancos de dados.

Para as equipes que não são muito experientes em tecnologia, o MediaWiki oferece um formato de wikitexto que ajuda a criar um wiki sem precisar mergulhar em códigos HTML ou CSS complicados. O Sandbox da plataforma funciona muito bem como um campo de testes para os novatos. Nela, os usuários podem criar e modificar páginas fictícias, experimentando várias funções.

O MediaWiki revolucionou a colaboração e o compartilhamento de conhecimento particularmente no âmbito das enciclopédias on-line. Entretanto, devido à sua natureza de código aberto, ele geralmente não oferece às empresas opções de edição avançadas. 🖥️

O que você deve procurar em uma alternativa ao MediaWiki?

Aqui estão algumas características que você deve ter em mente antes de começar a procurar sua alternativa ao MediaWiki:

Escalabilidade: Procure um mecanismo wiki que ofereça uma quantidade adequada de armazenamento para acomodar bancos de dados em constante expansão Colaboração segura: Obtenha uma solução de compartilhamento de conhecimento que permita que toda a sua equipe se comunique e trabalhe em conjunto no mesmo wiki. É ainda melhor se ela permitir controlar os níveis de acesso ao banco de dados com base na hierarquia ou no nível do usuário Facilidade de uso: É melhor se você escolher um sistema de gerenciamento de documentos que use uma linguagem de marcação fácil e que não tenha recursos de código, como arrastar e soltar Suporte multilíngue: O ideal é que você obtenha um mecanismo wiki multilíngue que ofereça suporte a vários idiomas para ampliar o escopo do seu público Pesquisa de texto: Procurar uma palavra específica em um mar de parágrafos pode ser penoso. Uma opção robusta de pesquisa de texto tornará a navegação e a edição de wikis mais rápidas Marcação de arquivos: Com a marcação de arquivos, você pode definir facilmente rótulos para qualquer documento para localizá-los ou atribuí-los a colaboradores para trabalho posterior Controle de versão: Talvez você prefira uma plataforma que permita rastrear alterações e visualizar e restaurar versões anteriores de um documento

9 Alternativas escaláveis ao MediaWiki para projetos versáteis!

Elaboramos uma lista com nove das melhores alternativas ao MediaWiki que você pode encontrar atualmente. Nossas análises o ajudarão a explorar as configurações de cada solução, mas lembre-se de que a escolha final depende do tipo de wiki que você está criando. Vamos mergulhar de cabeça! 🎉

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

O ClickUp é sua solução de documentação completa, com recursos de alto nível para a criação de wikis e documentação de projetos, bem como organização de dados e colaboração em tempo real .

Aproveitamento Documentos do ClickUp para criar e manter extensas bases de conhecimento e, ao mesmo tempo, lidar com tarefas ou projetos relacionados a documentos. Essa ferramenta de uso gratuito lhe dá o poder de:

Criar páginas aninhadas em documentos com uma simples ação de arrastar e soltar

Interligar documentos

Arquivar itens em vez de excluí-los

Aproveitar a formatação de rich text para criar belas wikis

Uma dica bônus: Você não precisa começar do zero - use o Modelo Wiki do ClickUp para centralizar todas as suas tarefas de wiki e criar uma base de conhecimento acessível e com a marca da empresa para qualquer caso de uso!

Com o ClickUp, você pode configurar um Estrutura hierárquica do espaço de trabalho e ajustar as permissões de visualização/edição para os usuários. Use Everything View e Spaces para obter uma visão abrangente de suas wikis e ver quem está encarregado de quê. Pesquisa universal do ClickUp e os práticos recursos de marcação de arquivos permitem localizar itens em um instante! 😍

A Pesquisa Universal do ClickUp permite que os usuários encontrem rapidamente tarefas, documentos, arquivos, usuários, bate-papos e painéis em todo o espaço de trabalho e até mesmo em outros aplicativos de trabalho conectados

Como uma ferramenta wiki integrada, o ClickUp Docs foi projetado para colaboração. Com o Colaboração instantânea e ao vivo com esse recurso, vários usuários podem editar um wiki em tempo real. Eles podem seguir tags de nome e vários cursores para ver o que está sendo trabalhado!

Deseja idealizar projetos wiki com sua equipe? Quadros brancos ClickUp é onde sua equipe pode se reunir para fazer brainstorming e criar itens de conhecimento incríveis. Você também pode marcar os membros da equipe em comentários específicos ou os coloque em fluxos de trabalho de prova !

Para economizar tempo, aproveite o poder do IA do ClickUp e nunca fique sem ideias para concluir um wiki! Basta enviar instruções para esse ajudante de IA e obter documentos vastos como resumos de projetos e planos de teste escritos em segundos! Ele também funciona como um tradutor em tempo integral com a capacidade de navegar em mais de 10 idiomas.

melhores recursos do #### ClickUp

ClickUp Docs para criar e colaborar em wikis incríveis

Pesquisa e marcação sem esforço paramaior eficiência do processo* Organize documentos como páginas/subpáginas usando uma interface de arrastar e soltar

Converta e exporte trabalhos como PDF, HTML ou até mesmo markdown

Documentos armazenados em uma base segura na nuvem

Integra-se a mais de 1.000 plataformas

Aplicativo móvel permite que as equipes gerenciem wikis de qualquer local

Fácil controle de versão

Permite que as equipes compartilhem feedback e se comuniquem por meio de comentários, bate-papos e menções

Controles e permissões baseados em hierarquia

Suporte de IA para redação, resumo e tradução de projetos e conteúdo

Armazenamento escalonável

Opção de formatação de bloco de código para melhorar a legibilidade

Limitações do ClickUp

Pode levar algum tempo para se acostumar com os recursos abrangentes do ClickUp

Os usuários ainda não viram aplicativos móveis com todos os recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.900+ avaliações)

2. DokuWiki

Via: DokuWiki Semelhante ao MediaWiki, o DokuWiki também é executado na linguagem de programação PHP. Ele não requer um banco de dados, pois salva seu trabalho como arquivos de texto simples. Sua sintaxe limpa e legível facilita a organização de wikis para iniciantes.

O DokuWiki tem controles de acesso e conectores de autenticação integrados. Além disso, você pode usar a plataforma como um site interno sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) ou até mesmo um desenvolvimento de projetos espaço de trabalho para sua empresa.

Os usuários têm a opção de baixar e personalizar qualquer modelo que desejarem e criar wikis para um caso de uso específico. Isso inclui modelos para base de conhecimento wordPress e sites.

Melhores recursos do DokuWiki

Instalação e configuração simples

Baixos requisitos de sistema

Oferece suporte a vários idiomas

Fornece modelos de casos de uso específicos

Conector de autenticação integrado

Limitações do DokuWiki

Pode parecer uma ferramenta simples para quem procura recursos extras

Seu processo de renderização inicial pode ser um pouco mais lento

Preços do DokuWiki

**Gratuito

Avaliações e resenhas do DokuWiki

G2: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

3,9/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,5/5 (menos de 10 avaliações)

3. TiddlyWiki

Via: TiddlyWiki Como um bloco de notas não linear on-line, o TiddlyWiki permite que você mantenha anotações, lembretes, histórias ou qualquer outro documento, inclusive wikis. Na verdade, ele também permite que você escolha onde deseja salvar seus dados, garantindo que suas wikis estejam sempre acessíveis.

Ative o salvamento automático para evitar que seus wikis e documentos sejam excluídos acidentalmente. Ele é acionado pelos botões Ok e Delete durante a edição, enquanto o recurso de arrastar e soltar permite a portabilidade dos documentos. 🆗

Se estiver se sentindo sofisticado e quiser dar um toque especial às suas wikis, você pode navegar pela galeria de ícones vetoriais personalizados do TiddlyWiki. Com vários ícones, como ticks, setas e até mesmo o logotipo original do Twitter (agora X), você pode tornar sua escrita mais apresentável. A plataforma permite ainda que você restrinja as personalizações com seu modo seguro.

Melhores recursos do TiddlyWiki

Recurso de salvamento automático acionado em determinados botões

Editor simples com recurso de arrastar e soltar

Vasta galeria de ícones vetoriais

O modo de segurança restringe as personalizações

Limitações do TiddlyWiki

Pode não ser adequado para empresas que exigem wikis profissionais

O suporte da comunidade é limitado

Preços do TiddlyWiki

Grátis

Avaliações e resenhas do TiddlyWiki

Ainda não há avaliações disponíveis

4. Nuclino

Via: Nuclino Como alternativa ao MediaWiki, o Nuclino é excepcionalmente leve e se concentra principalmente em fornecer o essencial e ser rápido. Com um editor fácil de arrastar e soltar, as equipes podem editar em um único espaço de trabalho sem problemas.

Apesar da interface minimalista, você pode criar wikis abrangentes na plataforma. Adicione notas, atribua tarefas, incorpore arquivos e muito mais!

Com várias exibições, você pode obter tudo o que precisa, seja um documento ou uma tarefa específica. O mesmo recurso permite filtrar dados e obter itens de conhecimento mais precisos para todos os membros da equipe.

O Nuclino permite que você deixe comentários e fornecer feedback em wikis, permitindo a produção em tempo hábil. Você também pode aproveitar o Nuclino Sidekick, um assistente de IA que pode compor postagens de blog e simplificar conteúdo técnico .

Melhores recursos do Nuclino

Colaboração em tempo real

Editor de arrastar e soltar

Capacidade de adicionar comentários e feedback

Várias exibições para pesquisa rápida

Assistente de redação com IA

limitações do #### Nuclino

O controle de versão precisa ser aprimorado

As integrações limitadas podem ser um problema para quem deseja importar seu trabalho

Preços do Nuclino

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Premium: $10/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Nuclino avaliações e comentários

G2: 4,5/ 5 (mais de 20 avaliações)

4,5/ 5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 70 avaliações)

5. GitBook

Via: GitBook O GitBook é uma plataforma de documentação moderna em que as equipes técnicas podem documentar tudo, desde lançamentos de produtos até diferentes bases de conhecimento internas e APIs. Ele tem uma interface simples que requer uma configuração mínima para ser executada.

Usado principalmente como uma plataforma para armazenar dados abrangentes de projetos, o GitBook suporta a importação de outras plataformas, como o Google Docs. Isso ajuda você a começar exatamente de onde parou, caso tenha escrito o conteúdo do wiki no Google Docs. 📝

O GitBook é excelente para equipes que precisam de um sistema descomplicado e ferramenta colaborativa para criar, organizar e publicar documentação, como processos de desenvolvimento de produtos ou planos de pesquisa .

Com várias integrações, você pode receber alertas de outros aplicativos no GitBook e sugerir alterações na opção Discussões.

Melhores recursos do GitBook

Suporte a importações de outras ferramentas

Feed de atividades da equipe

Configuração mínima

Integrações com plataformas como Slack, Jira e outras

Limitações do GitBook

Os usuários podem ter dificuldades com falhas no editor que causam problemas de formatação

Pode não ser muito intuitivo durante a execução inicial

Preços do GitBook

Gratuito

Plus: $6,70/mês

$6,70/mês Pro : uS$ 12,50/mês

: uS$ 12,50/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do GitBook

G2: 4,7 (mais de 130 avaliações)

4,7 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,5/ 5 (mais de 15 avaliações)

6. WackoWiki

Via: WackoWiki O WackoWiki é um mecanismo wiki funcional que fornece um editor intuitivo WYSIWYG (What You See Is What You Get) para ajudá-lo a fazer alterações no documento em questão de minutos. A plataforma oferece suporte a vários idiomas e é compatível com MariaDB/MySQL.

Os membros da sua equipe podem deixar comentários para sugerir melhorias em todas as suas wikis. Os comentários acionam notificações por e-mail, o que facilita para os criadores se manterem informados.

Além disso, o WackoWiki tem vários temas de design que você pode usar para seus projetos e miniaturas. Para os nerds, a plataforma tem vários níveis de cache que reduzem o tempo necessário para responder aos seus cliques - essa função otimiza seu fluxo de trabalho por meio de velocidades de processamento rápidas! 😏

Melhores recursos do WackoWiki

Editor WYSIWYG

Controle total sobre as revisões

Vários níveis de cache tornam o processamento eficiente

Colaboração por meio de comentários

Criação avançada de miniaturas

Limitações do WackoWiki

Pode não ser a melhor opção para equipes que buscam uma edição detalhada do wiki

Não tem integrações

Preços do WackoWiki

Gratuito

Avaliações e resenhas do WackoWiki

Ainda não há avaliações disponíveis

7. Walling

Via: Parede Como o nome sugere, essa plataforma permite criar paredes na forma de espaços visuais semelhantes a quadros brancos nos quais você e sua equipe podem colaborar. A Walling usa a frase Beauty Meets Function para se descrever. Fofo, não é? 😊

Quer se trate de tabelas, tarefas, documentos ou conteúdo wiki, você pode escrever e projetar quase tudo o que quiser. Com a produtividade é o foco principal os usuários recebem notificações push sobre datas de vencimento de tarefas em seus telefones.

A personalização intensa permite que você altere a cor de tudo, desde o plano de fundo até cada seção e texto. Os usuários também têm o assistente de IA Walling para delegar tarefas e configurar seus quadro branco visual com mais eficiência.

Melhores recursos do Walling

Assistente de IA para concluir tarefas

Espaços visuais fáceis de usar

Permite adicionar tabelas e calendários às paredes

Notificações personalizadas para prazos

IA de parede para planejar projetos

Limitações do Walling

A ferramenta pode demorar um pouco para ser utilizada

Recursos como a pesquisa podem não estar disponíveis no plano gratuito

Preços da Walling

Gratuito

Premium: $6/mês

$6/mês Equipe: US$ 6/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Walling classificações e comentários

Product Hunt: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

4,9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/ 5 (25+ avaliações)

8. XWiki

Via: XWiki O XWiki é um site de código aberto software wiki solução escrita em Java. Ele fornece aos usuários um editor WYSIWYG simples. Você pode importar arquivos como CSV e Excel, bem como exportá-los para vários formatos, incluindo PDFs, RTF e XML.

Um dos principais recursos do XWiki é que ele permite o armazenamento de dados estruturados em bancos de dados de relacionamento e fornece uma API RESTful para integrá-los a outros aplicativos.

Quando se trata de colaboração, o XWiki permite que as equipes adicionem e removam membros de um wiki, editem permissões e recebam notificações por meio de feeds RSS para saber quando uma alteração foi feita. Usando o controle de versão, é possível rastrear as edições feitas em um wiki ou até mesmo restaurar uma iteração anterior.

melhores recursos do #### XWiki

Oferece suporte à edição colaborativa

Informações estruturadas armazenadas em bancos de dados de relacionamento

Fornece API RESTful para integração

Editor WYSIWYG

Importação e exportação de vários tipos de arquivos

Oferece suporte ao controle de versão

Limitações do XWiki

As funcionalidades básicas do XWiki podem não atender a todas as equipes

Pode haver casos em que a plataforma apresente falhas durante o dia

Preços do XWiki

Gratuito

Standard Bronze : €1,92/mês por usuário

: €1,92/mês por usuário Pro Silver : €3,83/mês por usuário

: €3,83/mês por usuário Pro Gold : 19,17 euros/mês por usuário

: 19,17 euros/mês por usuário **Pro Platinum: 38,33 euros/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

XWiki ratings and reviews

G2: 4.4/ 5 (10+ avaliações)

4.4/ 5 (10+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

9. Wiki.js

Via: Wiki.js Disponível nos marketplaces da AWS e da DigitalOcean, o Wiki.js é um mecanismo wiki executado no node.js e escrito em Javascript. Esse software gratuito oferece várias configurações avançadas, como a capacidade de habilitar o Pandoc para converter entre formatos de marcação.

Você pode usar vários editores aqui, incluindo WYSIWYG, WikiText ou até mesmo o bom e velho HTML. O Wiki.js também permite que você personalize a aparência geral do seu wiki - configure-o no modo claro ou escuro ou crie e insira elementos visuais em seu wiki elementos visuais, como fluxogramas e Diagramas UML .

Você tem a opção de armazenar dados na nuvem, no GitHub ou em seu dispositivo de armazenamento local. Adicione membros da equipe com apenas alguns cliques, edite suas permissões e reforce a segurança extra usando 2FA. 🔏

Melhores recursos do Wiki.js

Várias opções de editor

Personalizações avançadas disponíveis

Suporte a vários idiomas

Permite diagramação

Autenticação de dois fatores para maior segurança

Limitações do Wiki.js

A experiência do usuário poderia ser aprimorada

Pode levar um bom tempo para se acostumar com a interface

Preços do Wiki.js

Gratuito

Avaliações e resenhas do Wiki.js

G2: 4.2/ 5 (10+ avaliações)

4.2/ 5 (10+ avaliações) Capterra: 4.1/ 5 (mais de 20 avaliações)

Melhor alternativa ao MediaWiki? Organize, edite e aproveite a IA no ClickUp!

As alternativas ao MediaWiki que apresentamos o ajudarão a criar wikis com o mínimo de esforço.

Mas se você ainda estiver em dúvida, vale a pena experimentar o ClickUp! Use essa ferramenta de gerenciamento de projetos para gerenciar sua documentação , gerar conteúdo escrito com IA e faça com que seu wiki se destaque dos demais! Registre-se para obter uma conta gratuita e comece a criar wikis de alto nível em minutos! 💃