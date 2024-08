10 modelos gratuitos de quadros do Trello para acompanhar projetos

O gerenciamento bem-sucedido de um projeto requer foco, planejamento e habilidade para fazer as coisas (GTD). Quanto mais partes móveis houver, mais organizado você precisará ser. É por isso que muitas equipes usam ferramentas como quadros e modelos do Trello para gerenciar seus fluxos de trabalho. 🛠️

Parte do conjunto de ferramentas da Atlassian, o Trello é um aplicativo visual para gerenciamento de fluxos de trabalho ferramenta de gerenciamento de projetos para trabalho no escritório e remoto, e os modelos do Trello oferecem um atalho para planejar e gerenciar seus projetos.

Mas será que um modelo do Trello é o melhor modelo de gerenciamento de projetos para o trabalho? Afinal de contas, existem alguns ótimos Alternativas ao Trello existentes. 🤔

Vamos esclarecer o que é um modelo do Trello e como ele se encaixa no universo mais amplo do Trello. Exploraremos alguns modelos úteis de gerenciamento de projetos do Trello e, em seguida, compartilharemos algumas alternativas que podem ser mais úteis para você.

Afinal de contas, há mais de uma maneira de lidar com gerenciamento de tarefas .

O que é um modelo do Trello?

Um modelo do Trello é um documento pré-projetado que lhe dá uma sugestão de layout para o seu quadro do Trello, para que você não precise criá-lo sozinho. Basta personalizar o modelo básico de acordo com suas necessidades para seu quadro de projeto do Trello e replicá-lo conforme necessário para outros quadros do Trello plano de projeto s. ✅

Os quadros do Trello são ferramentas de gerenciamento de tarefas que lhe dão uma visão geral do progresso do seu projeto. Eles também mantêm todos os membros da sua equipe na mesma página e facilitam que as partes interessadas vejam o que está acontecendo.

Os modelos de quadro do Trello são projetados para fornecer uma visão clara de seu projeto objetivos do projeto facilitando a agendar tarefas e otimizar seu fluxo de trabalho o máximo possível, sem reinventar a roda todas as vezes.

5 Modelos de quadros do Trello

Para que você tenha uma ideia melhor dos modelos de planejamento de projetos do Trello, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como usá-los em seus projetos.

O Modelo incrível de gerenciamento de projetos Kanban usa o recurso Amazing Fields Trello Power-Up para criar um Quadro Kanban e personalizá-lo para que funcione para você. O quadro Kanban facilita para você e sua equipe verem exatamente onde estão em um projeto e no que estão trabalhando.

O Modelo de gerenciamento de projetos oferece uma estrutura para criar o fluxo de trabalho do seu plano de projeto. Armazene com segurança todos os seus recursos, como especificações e documentos do projeto, capture as perguntas que precisam ser respondidas e acompanhe se uma tarefa está em To Do (a fazer), Pending (pendente), Blocked (bloqueada) ou Done (concluída).

O Modelo Premortem incentiva você a pensar no futuro para considerar o que o ajudaria a permanecer no caminho certo com o plano do projeto e quais obstáculos poderiam atrapalhar. Isso permite que você maximize os elementos úteis e elabore um plano para lidar com possíveis obstáculos. 🚧

O Modelo de Agile Board ajuda você a fazer as coisas em um ambiente gerenciamento ágil de projetos estrutura. Ele o orienta em todas as etapas, desde o planejamento e a execução até a reflexão e a iteração.

O Quadro de tarefas da matriz Eisenhower oferece uma maneira de priorizar suas tarefas de acordo com categorias. As categorias incluem Importante e Urgente, Importante, mas Menos Urgente, Urgente, mas Menos Importante, e Não Importante e Não Urgente. Com esse modelo simples, é fácil decidir com o que lidar primeiro.

Limitações do uso de modelos do Trello

Modelos do Trello como esses podem ser extremamente úteis, especialmente para pequenas empresas e startups, mas eles têm algumas limitações. 👀

Por exemplo:

Ineficientes para equipes maiores: Com as mudanças recentes, a versão gratuita do Trello limita os espaços de trabalho a 10 colaboradores e pode não ser a melhor opção para equipes maiores

O acompanhamento de vários projetos ou de projetos mais complexos do que aqueles com fluxos lineares simples pode estar além da funcionalidade do Trello

Embora seja eficaz para o gerenciamento de tarefas, essas tarefas não podem ser vinculadas a um roadmap de visão geral

Embora os quadros Kanban estejam disponíveis em todos os planos de preços, você só obtém visualizações de Painel, Linha do tempo e Calendário nos planos Premium ou Enterprise

As opções de personalização são extremamente limitadas

As permissões de acesso não são simples de controlar, e você provavelmente não quer que todos tenham recursos de edição nos quadros de projeto

Muitas funcionalidades, como relatórios, controle de tempo e controle de despesas, dependem de integrações com ferramentas de terceiros por meio do recurso Power-Up - e você precisa pagar a mais por muitos dos Power-Ups

Não há funcionalidade nativa de dependência de tarefas, portanto, você precisará de outro recurso do Power-Up se quiser ver gráficos de Gantt

A comunicação da equipe é limitada à publicação de comentários nos cartões do Trello

10 modelos alternativos de quadros do Trello

Se os modelos do Trello não forem adequados para sua empresa, há muitas outras opções disponíveis - e uma das melhores é o Trello Board alternativas ao Trello é o ClickUp. ✨

O ClickUp é ideal para o gerenciamento de projetos. Ele facilita o planejamento, a criação e a implementação de projetos, com recursos como:

Uma plataforma que lida com os projetos mais complexos com facilidade, com modelos gratuitos, visibilidade em seu próprio quadro e os mesmos recursos de configuração ou de arrastar e soltar

Alternar facilmente entre a visão geral do painel e os detalhes das tarefas em nível micro

Acesso a várias visualizações de projeto, incluindo gráficos de Gantt para acompanhar as dependências de todas as tarefas

Campos e status personalizados que permitem personalizar praticamente tudo, mesmo se você for um usuário iniciante

Permissões que protegem os diferentes níveis do projeto e gerenciam quem tem permissão para fazer o quê

Muito mais funcionalidades incorporadas e extrasIntegrações do ClickUp são gratuitas, incluindo integrações com outras ferramentas da Atlassian, comoTrelloconfluence eJira* Bate-papo ao vivo que mantém todas as discussões sobre seu projeto em um só lugar

Obtenha relatórios sobre todos os tipos de métricas, desde o progresso do projeto até o controle de despesas e tempo 📊

O ClickUp também abrange muitos outros casos de uso. Use-o como um CRM por seu helpdesk de serviços ao cliente, um ferramenta de desenvolvimento de aplicativos por seu departamento de TI, ou uma gerenciamento de mídia social pela sua equipe de marketing de conteúdo.

Em poucas palavras, o ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos e software de fluxo de trabalho facilitado.

E os muitos modelos de gerenciamento de projetos e modelos de produtividade tornam tudo ainda mais fácil. Vamos dar uma olhada em alguns dos modelos que simplificarão seus projetos.

1. Modelo de roteiro do ClickUp Kanban

Visualize o roteiro de seu projeto e acompanhe o progresso das tarefas com o modelo de roteiro Kanban do ClickUp

Enquanto o Trello mostra todas as suas tarefas em um determinado quadro, um Quadro Kanban do ClickUp oferece supervisão total de todo o seu fluxo de trabalho da maneira que você deseja vê-lo. Você pode ver vários quadros de projetos ao mesmo tempo ou apenas um, e organizar cada quadro de várias maneiras, por exemplo, por prioridade, data de vencimento, status ou responsável.

No nível de gerenciamento de tarefas, o Modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp é comparável a um modelo de gerenciamento de projetos do Trello. É ideal para iniciantes ou empreendedores que desejam gerenciar suas tarefas diárias usando listas de verificação.

O que faz o ClickUp realmente brilhar é sua capacidade de mostrar como os detalhes se conectam ao panorama geral. Como a Modelo de roteiro Kanban do ClickUp que permite visualizar seu roadmap e gerenciá-lo usando a funcionalidade de arrastar e soltar para adicionar ou remover tarefas. 🛣️

Status personalizados, como Backlog, To Do, In Progress, Testing e Done, acompanham o progresso de cada tarefa. Escolha entre várias visualizações para ver o seu roadmap de todos os ângulos: como uma linha do tempo ou de acordo com as prioridades ou a carga de trabalho da equipe.

Você também pode acompanhar o tempo, as dependências, a comunicação relacionada e muito mais.

2. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Mantenha seu projeto e sua equipe no caminho certo com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma estrutura clara para planejar seu projeto do início ao fim. Defina metas com cronogramas e, em seguida, crie e atribua tarefas para atingir essas metas. Organize as tarefas em listas de tarefas e acompanhe o progresso delas usando status personalizados.

Os modelos de gerenciamento de projetos do Trello têm algumas dessas funcionalidades, mas o ClickUp vai muito além. O controle de tempo e as dependências ajudam a manter o projeto no caminho certo. Além disso, as exibições personalizadas, como Gantt, Fase do Projeto ou Exibição de Riscos e Problemas, oferecem a você percepções exclusivas do seu projeto.

O ClickUp também envia notificações aos membros da sua equipe à medida que os prazos se aproximam, otimizando a produtividade e o desempenho. 📫

Essa alternativa de modelo do Trello é ideal para usuários intermediários que têm alguma experiência de trabalho com o ClickUp.

3. Modelo de Kanban simples do ClickUp

Aproveite ao máximo os recursos de sua equipe com o Modelo Kanban Simples do ClickUp

Outro modelo intermediário, o Modelo de Kanban simples do ClickUp divide seu grande projeto em partes gerenciáveis para acompanhar e gerenciar até a conclusão. Use-o para gerenciar seus fluxos de trabalho e concluir seus projetos no prazo e com estilo. 😊

As tarefas são divididas em colunas de acordo com o status - A fazer, Em andamento ou Concluído - da mesma forma que nos modelos de gerenciamento de projetos do Trello. As regras de fluxo de trabalho automatizam a movimentação das tarefas de uma coluna para a outra, economizando tempo e esforço.

Uma vantagem do ClickUp é a funcionalidade de painel personalizável, que permite escolher o nível em que você gostaria de visualizar os relatórios - por exemplo, uma visão geral de alto nível ou informações detalhadas.

O layout visual permite que você veja facilmente as tarefas diárias de cada membro da equipe e exatamente onde eles estão no processo, nivelando a forma como você gerencia a equipe recursos e tempo de forma mais eficaz.

4. Modelo de planejamento de sprint ágil do ClickUp

Cumpra os prazos apertados do projeto com o modelo de planejamento Agile Sprint do ClickUp

A estrutura ágil de gerenciamento de projetos é uma maneira altamente eficaz de fazer as coisas rapidamente - e, embora os modelos do Trello possam lidar com a realização das coisas, o ClickUp é excelente em metodologias ágeis. 🏆

O Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint é ideal para o planejamento de sprints complexos com prazos apertados e para lidar com qualquer problema ou risco em potencial com bastante antecedência. Use este modelo para esclarecer suas tarefas, cronogramas e dependências e comunicá-los à sua equipe.

Gerencie os recursos, a carga de trabalho e os itens do Sprint Backlog e fique de olho no tempo que lhe resta para concluir o sprint. Quando você acompanha o progresso visualmente, é fácil fazer ajustes rápidos se as coisas não saírem conforme o planejado.

5. Modelo de post mortem do projeto ClickUp

Identifique problemas e áreas de melhoria com o Modelo Post Mortem de Projeto do ClickUp

O modelo Modelo Post Mortem do Projeto ClickUp oferece um formato estruturado para capturar tudo o que você aprendeu com um projeto, de modo que você se beneficie tanto dos seus sucessos quanto dos seus fracassos.

Projetado para usuários mais avançados do ClickUp, esse modelo captura o que funcionou e o que não funcionou no seu plano de projeto e fornece informações sobre tendências ou padrões. A partir daí, é fácil identificar áreas de melhoria e quaisquer problemas subjacentes, para que seu próximo plano seja mais inteligente e eficiente.

Embora exista um modelo semelhante de gerenciamento de projetos do Trello, o modelo do ClickUp modelo post mortem permite que você acompanhe o progresso dos problemas com status personalizados, como Nova entrada, Investigação, Não resolvido e Resolvido.

Além disso, visualize as informações do projeto em vários formatos, como por status ou tarefas pendentes, e registre o que aprendeu no Insight Input Form incorporado. 📝

6. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Comece a trabalhar com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

O modelo Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp orienta você a definir metas, identificar seus marcos e colocar em prática as etapas de ação para alcançá-los. Embora esse modelo tenha sido criado para ajudar os recém-contratados a se adaptarem rapidamente à nova função, ele funciona para qualquer pessoa como um modelo de gerenciamento de projeto para os próximos três meses. 🗓️

Com uma visão clara do que precisa ser feito nesse período, divida-o em planejamento semanal e tarefas diárias para manter-se organizado e no caminho certo.

Indo além do que o modelo similar do Trello oferece, a versão do ClickUp apresenta status personalizados como A fazer, Em andamento, Aguardando cliente ou Concluído para acompanhar exatamente onde cada tarefa está no processo. Você também poderá ver suas tarefas como um calendário, controlar o tempo e as dependências ou conversar com colegas diretamente na plataforma ClickUp.

7. Modelo de plano de negócios ClickUp

Planeje suas metas de negócios, estratégias e etapas de ação com o Modelo de Plano de Negócios do ClickUp

O modelo Modelo de plano de negócios do ClickUp é imprescindível para empreendedores e proprietários de pequenas empresas. Ele o orienta a esclarecer todos os aspectos de sua estratégia de negócios, começando com sua missão, visão e equipe.

Você também fará uma análise completa do mercado para identificar suas vantagens competitivas e planejar suas estratégias de vendas, marketing e operacionais. Os marcos e as métricas medem os recursos e o progresso do seu projeto para ajudá-lo a identificar os riscos logo no início, para que você possa se planejar para eles. 🚩

Esse modelo tem várias vantagens em relação ao modelo equivalente de gerenciamento de projetos do Trello, como os recursos de gráfico de Gantt para planejar as etapas de ação e definir as datas de vencimento. Os status e campos personalizados, como A fazer, Em andamento, Referência, Aprovado, Precisa de revisão ou Concluído, informam exatamente o que está acontecendo com cada etapa.

Quando o plano do projeto estiver organizado, visualize tudo sob a perspectiva do plano de negócios ou opte por visualizá-lo de acordo com tópicos, cronogramas ou status.

8. Modelo de registro de decisões e alterações do ClickUp

Acompanhe o raciocínio e o progresso de suas decisões de negócios com o modelo de registro de decisões e alterações do ClickUp

No mundo de hoje, as coisas mudam rapidamente e, se você quiser acompanhar o ritmo, sua empresa também precisa evoluir. O Modelo de registro de decisões e alterações do ClickUp é um modelo de nível intermediário projetado para capturar suas decisões, juntamente com todos os dados de backup que dão suporte a essas decisões. Isso melhora a transparência e a responsabilidade e garante que todas as partes interessadas sejam informadas em cada etapa do processo. 💪

Como um passo à frente de um modelo do Trello, você pode transformar essas decisões em tarefas rastreáveis com um cronograma, documentar seu impacto e a decisão final tomada e atribuí-las aos membros da equipe. Os campos personalizados esclarecem qual é a categoria da decisão - por exemplo, uma decisão de processo, orçamento ou mão de obra - e os status personalizados informam se uma decisão está em revisão, em revisão, aprovada, recusada ou abandonada.

9. Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp

Visualize seu projeto como uma visão geral ou em um nível de tarefa detalhado com o Modelo de Plano de Projeto de Alto Nível do ClickUp

O planejamento bem-sucedido de um projeto é complexo, mas o Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp simplifica o processo e faz com que você comece a trabalhar rapidamente. Ele também esclarece suas metas, identifica as partes interessadas e define as expectativas para todos os membros da sua equipe, para que todos estejam na mesma página e possam se concentrar nas tarefas em questão. 🎯

Comece com uma visão geral de alto nível de todas as fases do seu projeto. Em seguida, defina tarefas com datas de vencimento e atribua-as aos membros da equipe. Acompanhe essas tarefas em cada etapa do processo com campos personalizados, como Copy Stage ou Design Stage, além de status personalizados como To Do, In Progress e Deployed.

Como sempre, o ClickUp tem várias vantagens em relação aos modelos de gerenciamento de projetos do Trello, entre elas as várias opções de visualização disponíveis, incluindo uma Entregáveis Lista, cronograma, quadro do designer gráfico e quadro do redator.

10. Modelo de matriz ClickUp Eisenhower

Tenha clareza de suas prioridades com o modelo de matriz Eisenhower da ClickUp

Quando você tem muitas coisas para fazer, não é fácil decidir em que se concentrar. A Modelo de matriz ClickUp Eisenhower resolve esse problema, reduzindo seus níveis de estresse e aumentando a produtividade. 📈

Use o quadro branco incorporado para fazer brainstorming e capturar todas as suas tarefas e atribuí-las a categorias por urgência e importância, para que você sempre saiba exatamente quais são suas maiores prioridades. Em seguida, crie tarefas com datas de vencimento que se alinhem a essas prioridades, para que você realize primeiro o trabalho mais importante. Visualize sua matriz em um nível mais alto para ter uma visão geral imediata ou faça drill down em qualquer quadrante para ver os detalhes.

Enquanto o modelo do Trello mostra suas prioridades apenas em raias, no ClickUp você pode vê-las em raias, classificadas por status como A fazer ou Concluído, como uma lista de tarefas, agenda ou uma matriz de quadro branco.

Domine seus projetos com os modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos bem conhecida e respeitável, e os modelos do Trello podem lhe dar uma boa vantagem inicial em seu projeto, mas não são a única opção - nem mesmo a melhor.

O ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos e produtividade que oferece tudo o que o Trello oferece e muito mais. Com modelos que abrangem todos os aspectos do gerenciamento de projetos, além de campos personalizados e status para ajudá-lo a acompanhar as categorias e o progresso, você sempre estará por dentro do que está acontecendo. Acrescente a isso uma opção de várias visualizações do seu plano de projeto e o ClickUp é difícil de ser superado. 🥇 Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje e leve seu gerenciamento de projetos - e o sucesso de sua empresa - para o próximo nível. 🙌