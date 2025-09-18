Os 10 melhores aplicativos para anotações no Mac em 2026

Os aplicativos para anotações podem tornar seus fluxos de trabalho muito mais eficientes. Esses aplicativos simplificam a tediosa tarefa de fazer anotações, para que você possa facilmente registrar os pontos principais das reuniões, colocar no papel suas novas ideias criativas de produtos e acompanhar o progresso da sua equipe.

Mas nem todos os aplicativos de anotações funcionam perfeitamente em seus produtos Apple. Você precisa de aplicativos de anotações para MacOS para realmente tirar o máximo proveito dessas ferramentas. (Pense em atalhos de teclado e muitas integrações úteis!)

Aqui, vamos analisar os aplicativos de anotações para Mac e os principais elementos a serem considerados. Além disso, revelaremos os 10 melhores aplicativos de anotações para Mac, com uma análise detalhada do que os torna tão excelentes.

O que são aplicativos de anotações para Mac?

Os aplicativos de anotações para Mac são nativos do sistema operacional Mac. Isso significa que foram projetados para se integrar ao software do Mac. Assim como os aplicativos de escrita para Mac, eles são diferentes das ferramentas que abrem em uma janela do navegador. Eles sincronizam em todos os dispositivos Apple, funcionam na nuvem e foram desenvolvidos para se integrar diretamente ao sistema operacional Mac.

Esses aplicativos de anotações são melhores para a produtividade porque foram desenvolvidos especificamente para os fluxos de trabalho do Mac. Isso significa que você não receberá notificações de fora do seu espaço de trabalho. Além disso, é mais fácil pesquisar suas anotações sem abrir janelas do navegador e se distrair.

Existem vários tipos de aplicativos para anotações no Mac. Eles variam de ferramentas simples, nas quais você pode anotar algumas ideias, a ecossistemas completos de software que funcionam como centros de gerenciamento de projetos. ?

O que você deve procurar em aplicativos de anotações para Mac?

Há uma grande variedade de aplicativos de anotações para Mac, colocando dezenas de opções ao seu alcance. Se você prefere um estilo tradicional ou uma ferramenta avançada que cuida de tudo, há um aplicativo para atender às suas necessidades. ?

Veja o que você deve procurar em aplicativos de anotações para Mac:

Organização perfeita : é fácil se perder em seus pensamentos — e perdê-los em uma pasta mal organizada. Procure um aplicativo de anotações que mantenha as coisas estruturadas de uma forma que faça sentido para você

Pesquisa útil : Não adianta fazer anotações se você não conseguir encontrá-las depois. Escolha um aplicativo de anotações que ofereça ferramentas de pesquisa eficazes

Rápido de usar : escolha um aplicativo de anotações com uma interface intuitiva e ferramentas que permitam começar a usar rapidamente

Tempo de carregamento rápido: certifique-se de que o aplicativo carregue rapidamente e permita que você faça anotações com rapidez — pontos extras para atalhos de teclado e ferramentas que agilizam ainda mais o processo

Os 10 melhores aplicativos para anotações no Mac

Aqui estão os melhores aplicativos para fazer anotações no Mac. Desde aplicativos simples com ferramentas de editor de texto projetadas para escrever memorandos até ferramentas de gerenciamento de software, há algo para todas as necessidades empresariais. ✨

Comece a usar o ClickUp Confira as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos que funciona perfeitamente no Mac e em outros sistemas operacionais. Ele vai além com funcionalidades para automatizar tarefas, criar painéis personalizados e construir bancos de dados de conteúdo, e seus recursos são perfeitos para suas necessidades de anotações.

O ClickUp AI Notetaker é uma ferramenta de destaque para usuários de Mac que desejam otimizar suas anotações de reuniões e aumentar a produtividade. Com transcrição automática e resumo inteligente, ele captura todos os detalhes importantes de suas reuniões e os transforma em anotações organizadas e úteis.

Perfeitamente integrado ao seu espaço de trabalho do ClickUp, o AI Notetaker garante que você nunca perca um ponto importante e facilita transformar insights em tarefas ou acompanhamentos — tudo em um só lugar.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o aplicativo de anotações.

O ClickUp Brain MAX é o seu assistente de desktop com inteligência artificial. Pesquise em seus aplicativos de trabalho e na web usando os melhores modelos de IA e transforme sua voz em ação com o recurso Talk-to-Text.

Esse recurso permite que você dite notas, resumos de reuniões ou ideias sem usar as mãos — em qualquer aplicativo, não apenas no ClickUp. Você pode pesquisar instantaneamente seu espaço de trabalho no ClickUp, aplicativos conectados (como Google Drive, Figma, GitHub) e na web, facilitando a localização e a organização de informações de várias fontes. O Brain MAX também oferece suporte à ditado inteligente, transformando sua voz em notas, e-mails ou documentos bem elaborados com o mínimo de edições.

Registre ideias, compartilhe instruções e realize tarefas 4 vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

O Notepad do ClickUp é uma ferramenta personalizável para anotações. Use-o para fazer anotações em propostas de projetos, criar listas de verificação ou fazer anotações rápidas após uma reunião. Ele oferece recursos avançados de edição e ferramentas de arrastar e soltar para facilitar a organização. Além disso, transforme qualquer anotação em uma tarefa com prazos, prioridades e responsáveis.

O ClickUp Docs oferece uma maneira diferente de fazer anotações. Recursos mais avançados, como páginas aninhadas, tabelas incorporadas e ferramentas de formatação, permitem que você eleve suas anotações simples a um novo patamar. Colabore em suas anotações em tempo real com colegas e encontre-as facilmente mais tarde com a pesquisa intuitiva.

Precisa de ajuda para escrever notas? O ClickUp AI oferece sugestões, edita seu trabalho e economiza tempo com resumos instantâneos. Este software de assistência à redação também gera itens de ação e simplifica a formatação para uma melhor organização.

Principais recursos do ClickUp

Milhares de modelos, incluindo guias de uso do Docs , modelos de organização e modelos de fluxo de trabalho, economizam tempo quando se trata de manter o controle da sua lista de tarefas

Simplifique o gerenciamento de documentos graças a wikis, painéis e filtros personalizados para encontrar tudo em segundos

Use o aplicativo para desktop em todos os seus dispositivos Apple, incluindo iPad, iPhone, computadores Mac e MacBooks

Com colaboração em tempo real, trabalhe com sua equipe para editar notas ou integrá-las a um sistema de gerenciamento de tarefas mais abrangente

A interface de usuário simples facilita a criação e a organização de anotações sem uma grande curva de aprendizado

A ferramenta de pesquisa fácil significa que você encontrará suas anotações e ideias em segundos

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI está disponível atualmente apenas no aplicativo para desktop, mas a versão para dispositivos móveis será lançada em breve

Embora seja fácil entender os recursos de anotação, há uma curva de aprendizado para aproveitar ao máximo a ferramenta de software

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

📮ClickUp Insight: 49% dos participantes da nossa pesquisa sobre eficácia em reuniões ainda fazem anotações à mão — uma tendência surpreendente em uma era que prioriza o digital. Essa dependência de caneta e papel pode ser uma preferência pessoal ou um sinal de que as ferramentas digitais de anotação não estão totalmente integradas aos fluxos de trabalho. Ao mesmo tempo, outra pesquisa da ClickUp revelou que 35% das pessoas gastam 30 minutos ou mais resumindo reuniões, compartilhando itens de ação e mantendo as equipes informadas. 👀 O ClickUp AI Notetaker elimina essa carga administrativa! Deixe a IA capturar, transcrever e resumir automaticamente suas reuniões enquanto identifica e atribui itens de ação — não são mais necessárias anotações manuscritas ou acompanhamentos manuais! Aumente a produtividade em até 30% por meio dos resumos instantâneos de reuniões, tarefas automatizadas e fluxos de trabalho centralizados do ClickUp

2. Apple iCloud Notes

via Apple iCloud Notes

O que é melhor do que uma ferramenta de anotações projetada pela Apple para o Mac? O Apple Notes, disponível na App Store, é um aplicativo nativo do Mac que facilita fazer anotações em reuniões e registrar os pontos principais.

O melhor de tudo é que suas anotações estão sempre atualizadas, graças ao armazenamento em nuvem. Isso significa que você verá a versão mais recente das suas ideias no seu celular, mesmo que as tenha escrito no seu Mac.

Os melhores recursos do Apple iCloud

As pastas permitem que você organize as anotações com base na finalidade, nos objetivos ou em qualquer estrutura que faça sentido para você

Os recursos de compartilhamento permitem que você controle o acesso e as permissões às suas anotações

Use a função de pesquisa para localizar ideias e anotações, sejam elas feitas esta manhã ou há dois anos

Recupere notas excluídas em até 30 dias com apenas duas etapas simples

Use hashtags para marcar notas e facilitar a organização e a pesquisa

Limitações do iCloud da Apple

O aplicativo Apple Notes não acessa notas armazenadas em outros aplicativos, como os do Google ou do Yahoo, e não oferece suporte a Markdown

O aplicativo não sincroniza com o Windows ou o Android, por isso é ideal para usuários que utilizam exclusivamente o software iOS da Apple

Preços do Apple iCloud

Gratuito

Avaliações e comentários do Apple iCloud

G2 : 4,3/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Confira estes modelos do Apple Notes!

3. Evernote

via Evernote

O Evernote é um aplicativo multiplataforma popular que conquistou o mundo das anotações. Seja você um estudante que o usa para fazer anotações em sala de aula, um profissional que o utiliza para organizar a equipe ou alguém que o usa para se organizar pessoalmente, ele vai muito além das anotações tradicionais. ✍️

Principais recursos do Evernote

Crie e atribua tarefas instantaneamente em suas anotações para avançar no fluxo de trabalho

Use a ferramenta de captura de tela para fazer capturas de tela de páginas da web e criar anotações diretamente nelas

Digitalize notas manuscritas e documentos importantes diretamente no aplicativo de anotações para facilitar a consulta

A integração com o Google Agenda ajuda você a se manter organizado e anexa suas anotações às reuniões, para que você sempre saiba como estão as coisas

Limitações do Evernote

A versão gratuita é limitada e os planos pagos podem ser caros para pessoas que precisam apenas de uma ferramenta simples para fazer anotações

Embora seja possível compartilhar notas, o recurso não oferece suporte à colaboração em tempo real

Preços do Evernote

Gratuito

Personal : US$ 14,99/mês

Professional : US$ 17,99/mês

Para equipes: Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2 : 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.100 avaliações)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNote

O OneNote da Microsoft é uma ferramenta que leva a simples tarefa de fazer anotações a um novo patamar. Compartilhe anotações com facilidade e colabore com seus colegas de equipe em um único ecossistema. Ferramentas de estruturação e pesquisa mantêm você organizado e tornam a localização de suas ideias mais fácil do que nunca.

Principais recursos do Microsoft OneNote

A ferramenta oferece uma sensação semelhante ao papel, atraindo os tradicionalistas que sentem saudades dos dias de caneta e papel

As assinaturas incluem os recursos de anotação junto com ferramentas como Excel, PowerPoint, Word e Outline

Organize suas anotações em seções e páginas para nunca mais perder uma ideia importante

Ferramentas como destaque, anotações e desenho permitem que você acrescente mais contexto às suas ideias

Limitações do Microsoft OneNote

Não há armazenamento exclusivamente offline — o que significa que quaisquer anotações feitas offline não serão sincronizadas até que você tenha uma conexão com a internet — e, se você fechar a anotação antes disso, perderá todas as alterações feitas

A ferramenta não possui opções de exportação, portanto, mudar para outro aplicativo significaria transferir manualmente suas anotações

Preços do Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : US$ 6,00/mês

Microsoft 365 Personal : US$ 6,99/mês

Aplicativos do Microsoft 365 para Empresas : US$ 8,25/mês

Microsoft 365 Family : US$ 9,99/mês

Microsoft 365 Business Standard : US$ 12,50/mês

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22,00/mês

Avaliações e comentários do Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

5. Slite

via Slite

O Slite é uma ferramenta de gestão do conhecimento baseada em IA. Ele permite criar e armazenar conteúdo, seja um wiki da empresa, notas de reuniões de equipe ou processos e guias de integração. Os recursos de IA traduzem, editam e formatam seu trabalho, e são ótimos para simplificar, resumir e encurtar o conteúdo.

Principais recursos do Slite

Digite uma pergunta no recurso de pesquisa e obtenha uma resposta com base nas suas anotações e documentos

As sugestões da IA destacam as anotações que precisam ser revisadas, atualizadas ou arquivadas, para que suas anotações estejam sempre atualizadas

Junte notas rapidamente e exclua duplicatas

Importe praticamente qualquer tipo de documento de ferramentas como Notion, Evernote e outros aplicativos de anotações, graças ao reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado

Limitações do Slite

As opções limitadas de exportação e importação dificultam a transferência de notas de outras ferramentas

Ele não se integra bem com outros aplicativos, por isso pode ser muito limitado para organizações que possuem um conjunto diversificado de ferramentas de fluxo de trabalho

Preços do Slite

Gratuito

Standard : US$ 10 por usuário por mês

Premium : US$ 15 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Slite

G2 : 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

6. Notebooks para Mac

via Notebooks para Mac

O Notebooks para Mac é uma ferramenta simples de anotações que adiciona estrutura e organização às suas ideias escritas. Organize suas anotações em livros aninhados e crie seções para acompanhar todo o seu conteúdo. ?

Principais recursos dos aplicativos de anotações para Mac

A interface visual torna a tarefa de fazer anotações divertida

O Import suporta uma ampla variedade de arquivos, incluindo formatação Markdown, HTML e texto simples

As anotações são armazenadas como arquivos HTML, reduzindo a complexidade e tornando o carregamento das ferramentas mais rápido

A sincronização simples permite conectá-lo a outras ferramentas para otimizar os fluxos de trabalho

Limitações do Notebooks para Mac

Alguns usuários notaram que o aplicativo trava durante o carregamento, especialmente se você tiver muitas anotações

O novo aplicativo do Dropbox pode fazer com que a função de pesquisa não funcione, mas você pode resolver o problema seguindo algumas etapas indicadas pela equipe de suporte

Preços dos Notebooks para Mac

Versão de avaliação gratuita

Assinatura: US$ 43,99

Avaliações e comentários sobre aplicativos de anotações para Mac

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Bear

via Bear

O Bear é um aplicativo de anotações em Markdown desenvolvido para Apple Mac, iPhone e iPad. Use o aplicativo premiado para fazer anotações, adicionar tabelas, inserir fotos e criar listas de tarefas, tudo em um único lugar.

Principais recursos do Bear

Exporte notas em vários formatos e compartilhe-as da maneira que você quiser

A interface deslumbrante ganhou o Apple Design Award e é intuitiva de usar

Recursos de segurança, como notas criptografadas, mantêm seus dados e ideias protegidos

A funcionalidade de pesquisa OCR permite pesquisar texto dentro de PDFs e imagens

Limitações do Bear

A versão gratuita é limitada, então você precisará pagar para ter acesso a todos os recursos

Não há integração com aplicativos de terceiros, o que significa que você só pode trabalhar dentro do aplicativo

Preços do Bear

Teste gratuito : 7 dias de teste

Bear Pro: US$ 2,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Bear

G2 : 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

8. Obsidian

via Obsidian

O Obsidian é um aplicativo de anotações totalmente personalizável que permite acessar suas ideias tanto online quanto offline. Com centenas de plugins e temas, você pode manter diários, fazer anotações e criar bancos de dados de conhecimento que se adaptem ao seu estilo.

Principais recursos do Obsidian

Use este aplicativo altamente personalizável como um mini assistente pessoal que sabe exatamente onde todas as suas informações estão armazenadas

Vincule notas com facilidade para criar conexões entre ideias e projetos

Trace a conexão entre seus pensamentos e anotações em um gráfico visualmente atraente para obter insights sobre como você pensa

Use o recurso Canvas como um espaço criativo para brincar com ideias

Limitações do Obsidian

Você precisa pagar por recursos simples, como sincronização, que já estão incluídos no preço de outras ferramentas

Não há recurso de colaboração nativo, o que limita as equipes de negócios

Preços do Obsidian

Uso pessoal : Grátis

Uso comercial: US$ 50 por usuário por ano

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

9. UPDF

via UPDF

O UPDF é um editor de PDF online com recursos de IA. Carregue PDFs e, em seguida, anote, edite e resuma instantaneamente as informações em notas simples.

Principais recursos do UPDF

A compatibilidade com dezenas de formatos, incluindo HTML, XML e PDF, permite que você envie uma variedade de documentos para transformá-los em notas

Use a funcionalidade de OCR para pesquisar texto em PDFs

A IA integrada torna o resumo, o destaque dos pontos principais e a anotação de notas mais rápidos do que nunca

Uma ampla variedade de ferramentas de anotação , como marcadores, formas e caixas de texto, transforma cada anotação em uma obra de arte

Limitações do UPDF

Os usuários relatam que a ferramenta às vezes apresenta falhas, o que atrasa o processo de raciocínio

A ferramenta de assinatura do trackpad não é intuitiva e pode ser complicada de usar

Preços do UPDF

Plano Anual do UPDF Pro : US$ 59,99 cobrados anualmente

Plano Perpétuo do UPDF Pro : US$ 109,99 em pagamento único, acesso vitalício

UPDF AI Add-On : US$ 12/mês

Plano Empresarial do UPDF: taxa única de US$ 109

Avaliações e comentários do UPDF

G2 : 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (mais de 5 avaliações)

10. Joplin

via Joplin

O Joplin é um aplicativo de anotações de código aberto que permite acessar seu trabalho de qualquer lugar. A ferramenta suporta texto, imagens e arquivos de áudio, levando suas anotações a novos patamares e formatos.

Principais recursos do Joplin

Use os recursos de colaboração e compartilhamento para trabalhar em conjunto com colegas de equipe ou amigos em novas ideias

A extensão Clipper para Firefox e Chrome transforma páginas da web em anotações editáveis

Plug-ins e temas permitem que você personalize o aplicativo

Os recursos de criptografia mantêm suas anotações seguras e protegem suas ideias dos concorrentes

Limitações do Joplin

Os recursos de colaboração funcionam apenas no Joplin Cloud

Não possui recursos avançados como OCR ou digitalização móvel

Preços do Joplin

Basic : US$ 2,99/mês

Pro : US$ 5,99/mês

Teams: US$ 7,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Joplin

G2 : 5/5 (mais de 1 avaliação)

Capterra: N/A

Melhore a sua forma de fazer anotações com o ClickUp

Escolha um desses melhores aplicativos de anotações para Mac e comece a otimizar seus fluxos de trabalho e a fazer anotações melhores. Com recursos como colaboração em tempo real, compartilhamento simples e segurança, você envolverá toda a equipe e superará a concorrência ao lançar novos produtos. Além disso, essas ferramentas facilitam a simplificação da sua vida pessoal ou a organização dos seus pensamentos.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e melhore seus processos de anotação. Crie tarefas, adicione responsáveis e marque prioridades diretamente nas suas anotações. Ou resuma os principais pontos das reuniões e crie bases de conhecimento em segundos — e não em horas — graças à IA integrada. Com essas ferramentas, você estará pronto para criar ideias melhores, compartilhá-las com sua equipe e colocar tudo em prática. ?