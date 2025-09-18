Os 10 melhores aplicativos para anotações no Mac em 2026

Os aplicativos para anotações podem tornar seus fluxos de trabalho muito mais eficientes. Esses aplicativos simplificam a tediosa tarefa de fazer anotações, para que você possa facilmente registrar os pontos principais das reuniões, colocar no papel suas novas ideias criativas de produtos e acompanhar o progresso da sua equipe.
Mas nem todos os aplicativos de anotações funcionam perfeitamente em seus produtos Apple. Você precisa de aplicativos de anotações para MacOS para realmente tirar o máximo proveito dessas ferramentas. (Pense em atalhos de teclado e muitas integrações úteis!)
Aqui, vamos analisar os aplicativos de anotações para Mac e os principais elementos a serem considerados. Além disso, revelaremos os 10 melhores aplicativos de anotações para Mac, com uma análise detalhada do que os torna tão excelentes.
O que são aplicativos de anotações para Mac?
Os aplicativos de anotações para Mac são nativos do sistema operacional Mac. Isso significa que foram projetados para se integrar ao software do Mac. Assim como os aplicativos de escrita para Mac, eles são diferentes das ferramentas que abrem em uma janela do navegador. Eles sincronizam em todos os dispositivos Apple, funcionam na nuvem e foram desenvolvidos para se integrar diretamente ao sistema operacional Mac.
Esses aplicativos de anotações são melhores para a produtividade porque foram desenvolvidos especificamente para os fluxos de trabalho do Mac. Isso significa que você não receberá notificações de fora do seu espaço de trabalho. Além disso, é mais fácil pesquisar suas anotações sem abrir janelas do navegador e se distrair.
Existem vários tipos de aplicativos para anotações no Mac. Eles variam de ferramentas simples, nas quais você pode anotar algumas ideias, a ecossistemas completos de software que funcionam como centros de gerenciamento de projetos. ?
O que você deve procurar em aplicativos de anotações para Mac?
Há uma grande variedade de aplicativos de anotações para Mac, colocando dezenas de opções ao seu alcance. Se você prefere um estilo tradicional ou uma ferramenta avançada que cuida de tudo, há um aplicativo para atender às suas necessidades. ?
Veja o que você deve procurar em aplicativos de anotações para Mac:
- Organização perfeita: é fácil se perder em seus pensamentos — e perdê-los em uma pasta mal organizada. Procure um aplicativo de anotações que mantenha as coisas estruturadas de uma forma que faça sentido para você
- Pesquisa útil: Não adianta fazer anotações se você não conseguir encontrá-las depois. Escolha um aplicativo de anotações que ofereça ferramentas de pesquisa eficazes
- Rápido de usar: escolha um aplicativo de anotações com uma interface intuitiva e ferramentas que permitam começar a usar rapidamente
- Tempo de carregamento rápido: certifique-se de que o aplicativo carregue rapidamente e permita que você faça anotações com rapidez — pontos extras para atalhos de teclado e ferramentas que agilizam ainda mais o processo
Os 10 melhores aplicativos para anotações no Mac
Aqui estão os melhores aplicativos para fazer anotações no Mac. Desde aplicativos simples com ferramentas de editor de texto projetadas para escrever memorandos até ferramentas de gerenciamento de software, há algo para todas as necessidades empresariais. ✨
1. ClickUp
O ClickUp é uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos que funciona perfeitamente no Mac e em outros sistemas operacionais. Ele vai além com funcionalidades para automatizar tarefas, criar painéis personalizados e construir bancos de dados de conteúdo, e seus recursos são perfeitos para suas necessidades de anotações.
O ClickUp AI Notetaker é uma ferramenta de destaque para usuários de Mac que desejam otimizar suas anotações de reuniões e aumentar a produtividade. Com transcrição automática e resumo inteligente, ele captura todos os detalhes importantes de suas reuniões e os transforma em anotações organizadas e úteis.
Perfeitamente integrado ao seu espaço de trabalho do ClickUp, o AI Notetaker garante que você nunca perca um ponto importante e facilita transformar insights em tarefas ou acompanhamentos — tudo em um só lugar.
Assista a este vídeo para saber mais sobre o aplicativo de anotações.
O ClickUp Brain MAX é o seu assistente de desktop com inteligência artificial. Pesquise em seus aplicativos de trabalho e na web usando os melhores modelos de IA e transforme sua voz em ação com o recurso Talk-to-Text.
Esse recurso permite que você dite notas, resumos de reuniões ou ideias sem usar as mãos — em qualquer aplicativo, não apenas no ClickUp. Você pode pesquisar instantaneamente seu espaço de trabalho no ClickUp, aplicativos conectados (como Google Drive, Figma, GitHub) e na web, facilitando a localização e a organização de informações de várias fontes. O Brain MAX também oferece suporte à ditado inteligente, transformando sua voz em notas, e-mails ou documentos bem elaborados com o mínimo de edições.
O Notepad do ClickUp é uma ferramenta personalizável para anotações. Use-o para fazer anotações em propostas de projetos, criar listas de verificação ou fazer anotações rápidas após uma reunião. Ele oferece recursos avançados de edição e ferramentas de arrastar e soltar para facilitar a organização. Além disso, transforme qualquer anotação em uma tarefa com prazos, prioridades e responsáveis.
O ClickUp Docs oferece uma maneira diferente de fazer anotações. Recursos mais avançados, como páginas aninhadas, tabelas incorporadas e ferramentas de formatação, permitem que você eleve suas anotações simples a um novo patamar. Colabore em suas anotações em tempo real com colegas e encontre-as facilmente mais tarde com a pesquisa intuitiva.
Precisa de ajuda para escrever notas? O ClickUp AI oferece sugestões, edita seu trabalho e economiza tempo com resumos instantâneos. Este software de assistência à redação também gera itens de ação e simplifica a formatação para uma melhor organização.
Principais recursos do ClickUp
- Milhares de modelos, incluindo guias de uso do Docs, modelos de organização e modelos de fluxo de trabalho, economizam tempo quando se trata de manter o controle da sua lista de tarefas
- Simplifique o gerenciamento de documentos graças a wikis, painéis e filtros personalizados para encontrar tudo em segundos
- Use o aplicativo para desktop em todos os seus dispositivos Apple, incluindo iPad, iPhone, computadores Mac e MacBooks
- Com colaboração em tempo real, trabalhe com sua equipe para editar notas ou integrá-las a um sistema de gerenciamento de tarefas mais abrangente
- A interface de usuário simples facilita a criação e a organização de anotações sem uma grande curva de aprendizado
- A ferramenta de pesquisa fácil significa que você encontrará suas anotações e ideias em segundos
Limitações do ClickUp
- O ClickUp AI está disponível atualmente apenas no aplicativo para desktop, mas a versão para dispositivos móveis será lançada em breve
- Embora seja fácil entender os recursos de anotação, há uma curva de aprendizado para aproveitar ao máximo a ferramenta de software
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)
📮ClickUp Insight: 49% dos participantes da nossa pesquisa sobre eficácia em reuniões ainda fazem anotações à mão — uma tendência surpreendente em uma era que prioriza o digital. Essa dependência de caneta e papel pode ser uma preferência pessoal ou um sinal de que as ferramentas digitais de anotação não estão totalmente integradas aos fluxos de trabalho.
Ao mesmo tempo, outra pesquisa da ClickUp revelou que 35% das pessoas gastam 30 minutos ou mais resumindo reuniões, compartilhando itens de ação e mantendo as equipes informadas. 👀 O ClickUp AI Notetaker elimina essa carga administrativa! Deixe a IA capturar, transcrever e resumir automaticamente suas reuniões enquanto identifica e atribui itens de ação — não são mais necessárias anotações manuscritas ou acompanhamentos manuais! Aumente a produtividade em até 30% por meio dos resumos instantâneos de reuniões, tarefas automatizadas e fluxos de trabalho centralizados do ClickUp
2. Apple iCloud Notes
O que é melhor do que uma ferramenta de anotações projetada pela Apple para o Mac? O Apple Notes, disponível na App Store, é um aplicativo nativo do Mac que facilita fazer anotações em reuniões e registrar os pontos principais.
O melhor de tudo é que suas anotações estão sempre atualizadas, graças ao armazenamento em nuvem. Isso significa que você verá a versão mais recente das suas ideias no seu celular, mesmo que as tenha escrito no seu Mac.
Os melhores recursos do Apple iCloud
- As pastas permitem que você organize as anotações com base na finalidade, nos objetivos ou em qualquer estrutura que faça sentido para você
- Os recursos de compartilhamento permitem que você controle o acesso e as permissões às suas anotações
- Use a função de pesquisa para localizar ideias e anotações, sejam elas feitas esta manhã ou há dois anos
- Recupere notas excluídas em até 30 dias com apenas duas etapas simples
- Use hashtags para marcar notas e facilitar a organização e a pesquisa
Limitações do iCloud da Apple
- O aplicativo Apple Notes não acessa notas armazenadas em outros aplicativos, como os do Google ou do Yahoo, e não oferece suporte a Markdown
- O aplicativo não sincroniza com o Windows ou o Android, por isso é ideal para usuários que utilizam exclusivamente o software iOS da Apple
Preços do Apple iCloud
- Gratuito
Avaliações e comentários do Apple iCloud
- G2: 4,3/5 (mais de 900 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)
Confira estes modelos do Apple Notes!
3. Evernote
O Evernote é um aplicativo multiplataforma popular que conquistou o mundo das anotações. Seja você um estudante que o usa para fazer anotações em sala de aula, um profissional que o utiliza para organizar a equipe ou alguém que o usa para se organizar pessoalmente, ele vai muito além das anotações tradicionais. ✍️
Principais recursos do Evernote
- Crie e atribua tarefas instantaneamente em suas anotações para avançar no fluxo de trabalho
- Use a ferramenta de captura de tela para fazer capturas de tela de páginas da web e criar anotações diretamente nelas
- Digitalize notas manuscritas e documentos importantes diretamente no aplicativo de anotações para facilitar a consulta
- A integração com o Google Agenda ajuda você a se manter organizado e anexa suas anotações às reuniões, para que você sempre saiba como estão as coisas
Limitações do Evernote
- A versão gratuita é limitada e os planos pagos podem ser caros para pessoas que precisam apenas de uma ferramenta simples para fazer anotações
- Embora seja possível compartilhar notas, o recurso não oferece suporte à colaboração em tempo real
Preços do Evernote
- Gratuito
- Personal: US$ 14,99/mês
- Professional: US$ 17,99/mês
- Para equipes: Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários sobre o Evernote
- G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 8.100 avaliações)
4. Microsoft OneNote
O OneNote da Microsoft é uma ferramenta que leva a simples tarefa de fazer anotações a um novo patamar. Compartilhe anotações com facilidade e colabore com seus colegas de equipe em um único ecossistema. Ferramentas de estruturação e pesquisa mantêm você organizado e tornam a localização de suas ideias mais fácil do que nunca.
Principais recursos do Microsoft OneNote
- A ferramenta oferece uma sensação semelhante ao papel, atraindo os tradicionalistas que sentem saudades dos dias de caneta e papel
- As assinaturas incluem os recursos de anotação junto com ferramentas como Excel, PowerPoint, Word e Outline
- Organize suas anotações em seções e páginas para nunca mais perder uma ideia importante
- Ferramentas como destaque, anotações e desenho permitem que você acrescente mais contexto às suas ideias
Limitações do Microsoft OneNote
- Não há armazenamento exclusivamente offline — o que significa que quaisquer anotações feitas offline não serão sincronizadas até que você tenha uma conexão com a internet — e, se você fechar a anotação antes disso, perderá todas as alterações feitas
- A ferramenta não possui opções de exportação, portanto, mudar para outro aplicativo significaria transferir manualmente suas anotações
Preços do Microsoft OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: US$ 6,00/mês
- Microsoft 365 Personal: US$ 6,99/mês
- Aplicativos do Microsoft 365 para Empresas: US$ 8,25/mês
- Microsoft 365 Family: US$ 9,99/mês
- Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês
- Microsoft 365 Business Premium: US$ 22,00/mês
Avaliações e comentários do Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)
5. Slite
O Slite é uma ferramenta de gestão do conhecimento baseada em IA. Ele permite criar e armazenar conteúdo, seja um wiki da empresa, notas de reuniões de equipe ou processos e guias de integração. Os recursos de IA traduzem, editam e formatam seu trabalho, e são ótimos para simplificar, resumir e encurtar o conteúdo.
Principais recursos do Slite
- Digite uma pergunta no recurso de pesquisa e obtenha uma resposta com base nas suas anotações e documentos
- As sugestões da IA destacam as anotações que precisam ser revisadas, atualizadas ou arquivadas, para que suas anotações estejam sempre atualizadas
- Junte notas rapidamente e exclua duplicatas
- Importe praticamente qualquer tipo de documento de ferramentas como Notion, Evernote e outros aplicativos de anotações, graças ao reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado
Limitações do Slite
- As opções limitadas de exportação e importação dificultam a transferência de notas de outras ferramentas
- Ele não se integra bem com outros aplicativos, por isso pode ser muito limitado para organizações que possuem um conjunto diversificado de ferramentas de fluxo de trabalho
Preços do Slite
- Gratuito
- Standard: US$ 10 por usuário por mês
- Premium: US$ 15 por usuário por mês
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Slite
- G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)
6. Notebooks para Mac
O Notebooks para Mac é uma ferramenta simples de anotações que adiciona estrutura e organização às suas ideias escritas. Organize suas anotações em livros aninhados e crie seções para acompanhar todo o seu conteúdo. ?
Principais recursos dos aplicativos de anotações para Mac
- A interface visual torna a tarefa de fazer anotações divertida
- O Import suporta uma ampla variedade de arquivos, incluindo formatação Markdown, HTML e texto simples
- As anotações são armazenadas como arquivos HTML, reduzindo a complexidade e tornando o carregamento das ferramentas mais rápido
- A sincronização simples permite conectá-lo a outras ferramentas para otimizar os fluxos de trabalho
Limitações do Notebooks para Mac
- Alguns usuários notaram que o aplicativo trava durante o carregamento, especialmente se você tiver muitas anotações
- O novo aplicativo do Dropbox pode fazer com que a função de pesquisa não funcione, mas você pode resolver o problema seguindo algumas etapas indicadas pela equipe de suporte
Preços dos Notebooks para Mac
- Versão de avaliação gratuita
- Assinatura: US$ 43,99
Avaliações e comentários sobre aplicativos de anotações para Mac
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Bear
O Bear é um aplicativo de anotações em Markdown desenvolvido para Apple Mac, iPhone e iPad. Use o aplicativo premiado para fazer anotações, adicionar tabelas, inserir fotos e criar listas de tarefas, tudo em um único lugar.
Principais recursos do Bear
- Exporte notas em vários formatos e compartilhe-as da maneira que você quiser
- A interface deslumbrante ganhou o Apple Design Award e é intuitiva de usar
- Recursos de segurança, como notas criptografadas, mantêm seus dados e ideias protegidos
- A funcionalidade de pesquisa OCR permite pesquisar texto dentro de PDFs e imagens
Limitações do Bear
- A versão gratuita é limitada, então você precisará pagar para ter acesso a todos os recursos
- Não há integração com aplicativos de terceiros, o que significa que você só pode trabalhar dentro do aplicativo
Preços do Bear
- Teste gratuito: 7 dias de teste
- Bear Pro: US$ 2,99/mês
Avaliações e comentários sobre o Bear
- G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)
8. Obsidian
O Obsidian é um aplicativo de anotações totalmente personalizável que permite acessar suas ideias tanto online quanto offline. Com centenas de plugins e temas, você pode manter diários, fazer anotações e criar bancos de dados de conhecimento que se adaptem ao seu estilo.
Principais recursos do Obsidian
- Use este aplicativo altamente personalizável como um mini assistente pessoal que sabe exatamente onde todas as suas informações estão armazenadas
- Vincule notas com facilidade para criar conexões entre ideias e projetos
- Trace a conexão entre seus pensamentos e anotações em um gráfico visualmente atraente para obter insights sobre como você pensa
- Use o recurso Canvas como um espaço criativo para brincar com ideias
Limitações do Obsidian
- Você precisa pagar por recursos simples, como sincronização, que já estão incluídos no preço de outras ferramentas
- Não há recurso de colaboração nativo, o que limita as equipes de negócios
Preços do Obsidian
- Uso pessoal: Grátis
- Uso comercial: US$ 50 por usuário por ano
Avaliações e comentários sobre o Obsidian
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)
9. UPDF
O UPDF é um editor de PDF online com recursos de IA. Carregue PDFs e, em seguida, anote, edite e resuma instantaneamente as informações em notas simples.
Principais recursos do UPDF
- A compatibilidade com dezenas de formatos, incluindo HTML, XML e PDF, permite que você envie uma variedade de documentos para transformá-los em notas
- Use a funcionalidade de OCR para pesquisar texto em PDFs
- A IA integrada torna o resumo, o destaque dos pontos principais e a anotação de notas mais rápidos do que nunca
- Uma ampla variedade de ferramentas de anotação, como marcadores, formas e caixas de texto, transforma cada anotação em uma obra de arte
Limitações do UPDF
- Os usuários relatam que a ferramenta às vezes apresenta falhas, o que atrasa o processo de raciocínio
- A ferramenta de assinatura do trackpad não é intuitiva e pode ser complicada de usar
Preços do UPDF
- Plano Anual do UPDF Pro: US$ 59,99 cobrados anualmente
- Plano Perpétuo do UPDF Pro: US$ 109,99 em pagamento único, acesso vitalício
- UPDF AI Add-On: US$ 12/mês
- Plano Empresarial do UPDF: taxa única de US$ 109
Avaliações e comentários do UPDF
- G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)
- Capterra: 3,8/5 (mais de 5 avaliações)
10. Joplin
O Joplin é um aplicativo de anotações de código aberto que permite acessar seu trabalho de qualquer lugar. A ferramenta suporta texto, imagens e arquivos de áudio, levando suas anotações a novos patamares e formatos.
Principais recursos do Joplin
- Use os recursos de colaboração e compartilhamento para trabalhar em conjunto com colegas de equipe ou amigos em novas ideias
- A extensão Clipper para Firefox e Chrome transforma páginas da web em anotações editáveis
- Plug-ins e temas permitem que você personalize o aplicativo
- Os recursos de criptografia mantêm suas anotações seguras e protegem suas ideias dos concorrentes
Limitações do Joplin
- Os recursos de colaboração funcionam apenas no Joplin Cloud
- Não possui recursos avançados como OCR ou digitalização móvel
Preços do Joplin
- Basic: US$ 2,99/mês
- Pro: US$ 5,99/mês
- Teams: US$ 7,99/mês
Avaliações e comentários sobre o Joplin
- G2: 5/5 (mais de 1 avaliação)
- Capterra: N/A
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