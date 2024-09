10 melhores ferramentas de software de anotação em 2024

Seja você um editor, gerente de produto ou até mesmo um CEO, todos os dias você se depara com vários documentos que precisam do seu feedback. No entanto, digitar sugestões no Google Docs pode ser um pouco limitado às vezes.

Tenho certeza de que você sente a necessidade de escrever algo ou desenhar algo para explicar melhor suas ideias. Até mesmo os subordinados gostariam de um novo toque de feedback colorido em um documento em preto e branco.

É aí que entra o software de anotações. 📝

A ferramenta de anotação certa tem vários recursos importantes, como destaques, marcações e rótulos, para tornar a edição mais contextual e detalhada. Há várias ferramentas de anotação no mercado, e não quero que você passe dias analisando cada uma delas para escolher a mais adequada.

Neste blog, tentei compilar os 10 melhores softwares de anotação do mercado. Vamos explorar os diferentes tipos de ferramentas de anotação e encontrar a melhor opção para sua empresa.

Tipos de ferramentas de anotação de dados

Assim como você tem um quadro branco em seu escritório, as ferramentas de anotação digital funcionam como um quadro branco digital.

As melhores ferramentas de anotação de dados permitem que você rabisque várias ideias de trabalho em um quadro branco e o ajudam a editar diferentes formatos de conteúdo. Vamos dar uma olhada nos tipos de ferramentas de anotação disponíveis no mercado:

Ferramentas de anotação de texto: Permitem que os usuários destaquem, comentem e marquem documentos de texto. Você pode usá-las para revisar artigos, contratos e outros materiais escritos Ferramentas de anotação de imagens: Uma ferramenta de anotação de imagens permite que você rotule e anote imagens para modelos de treinamento em tarefas de detecção de objetos e classificação de imagens. Elas são usadas principalmente em aprendizado de máquina Ferramentas de anotação de vídeo: Ajudam a fazer anotações em conteúdo de vídeo. Você pode marcar, rotular e comentar quadros ou sequências específicas Ferramentas de anotação de PDF: Essas ferramentas foram projetadas para fazer anotações em documentos PDF. Elas oferecem recursos como destaque, adição de notas e desenho Ferramentas de anotação em quadro branco: Software de quadro branco permite que os usuários colaborem em tempo real em um quadro branco digital. Eles são ideais para sessões de brainstorming e apresentações interativas

O que você deve procurar nas ferramentas de anotação de dados?

Ao escolher uma ferramenta de anotação, é essencial considerar as necessidades exclusivas de gerenciamento de dados do seu projeto e da sua equipe. Aqui estão os principais fatores que você deve ter em mente:

Facilidade de uso: As ferramentas de anotação devem ter uma interface intuitiva para que qualquer pessoa possa fazer anotações de forma rápida e eficiente, independentemente de seu conhecimento técnico Recursos de anotação: Procure uma ferramenta que ofereça uma variedade de opções de anotação, como comentários de texto, destaques, formas e desenhos à mão livre, para que você possa editar diferentes tipos de conteúdo de forma criativa Recursos de colaboração: A ferramenta de anotação deve permitir que vários usuários façam anotações e forneçam feedback ao mesmo tempo para que colaboração no local de trabalho mais fácil Integração e compatibilidade: Procure uma ferramenta que se integre bem ao seu software e fluxos de trabalho existentes Segurança: Às vezes, você pode trabalhar com documentos confidenciais. Portanto, a ferramenta deve oferecer recursos de segurança robustos, como criptografia e controle de acesso, para proteger seus dados

As 10 melhores ferramentas de anotação para usar em 2024

1. ClickUp (melhor para colaboração)

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado que transforma as ideias da equipe em ações coordenadas

ClickUp

é uma plataforma de gerenciamento de projetos e um software de anotação tudo em um que se destaca pela colaboração. Ele tem vários recursos personalizáveis

modelos de quadro branco

que permitem que as equipes interajam em tempo real. Os quadros brancos são muito úteis para brainstorming de ideias, criação de planos de projetos e edições nítidas em PDFs ou documentos.

Quadros brancos do ClickUp

oferecem um espaço interativo em que os usuários podem desenhar, escrever e conectar ideias. O recurso oferece suporte a uma variedade de anotações, incluindo notas adesivas, desenhos à mão livre e texto. Também é possível mover itens em um quadro branco, aumentar e diminuir o zoom e ver quem está colaborando com você em tempo real.

Eu usei

Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp

para priorizar minhas tarefas de edição.

Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp atualizado

Este modelo tem como objetivo ajudá-lo a avaliar de forma rápida e precisa o impacto e a importância das atribuições para que você possa determinar quais projetos devem ser abordados primeiro. O modelo criou um ótimo plano de ação para o meu projeto e eu pude concluir rapidamente as edições importantes em vez de ficar em um documento em branco.

O que diferencia ainda mais os quadros brancos do ClickUp é a capacidade de converter praticamente qualquer item do quadro em uma tarefa com apenas alguns cliques. Eu podia converter notas adesivas nos quadros brancos em tarefas e documentos e editar, anotar, conectar ou duplicá-los sem sair da tela.

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Além dos itens acima, vamos dar uma olhada em mais alguns dos principais destaques do uso do ClickUp como uma ferramenta de anotação.

Melhores recursos do ClickUp

Comprovação e aprovações: Com Prova do ClickUp do ClickUp, pude fornecer feedback visual diretamente sobre imagens, PDFs e vídeos. Isso torna o ClickUp um excelente software de aprovação criativa perfeito para equipes que precisam obter feedback detalhado sobre o conteúdo visual

Com Prova do ClickUp do ClickUp, pude fornecer feedback visual diretamente sobre imagens, PDFs e vídeos. Isso torna o ClickUp um excelente software de aprovação criativa perfeito para equipes que precisam obter feedback detalhado sobre o conteúdo visual Discussões encadeadas: O ClickUp me permite deixar comentários diretamente em tarefas e documentos, criando um encadeamento de comunicação claro. Esse recurso suporta rich text, anexos e até mesmo incorporações, facilitando a discussão de partes específicas do projeto

O ClickUp me permite deixar comentários diretamente em tarefas e documentos, criando um encadeamento de comunicação claro. Esse recurso suporta rich text, anexos e até mesmo incorporações, facilitando a discussão de partes específicas do projeto Exibições personalizadas com anotações incorporadas: Com o recurso personalizável Visualizações ClickUp pude incorporar anotações diretamente em meu fluxo de trabalho, seja em um gráfico de Gantt, quadro Kanban ou calendário

Com o recurso personalizável Visualizações ClickUp pude incorporar anotações diretamente em meu fluxo de trabalho, seja em um gráfico de Gantt, quadro Kanban ou calendário Gravação de tela e anotações de clipes : O ClickUp tem um ferramenta de recorte integrada chamada Clipes do ClickUp para capturar e compartilhar gravações de vídeo. Usando o Clips, eu podia gravar minha tela e deixar comentários de feedback. A melhor parte é que eu podia fazer anotações, o que o torna especialmente útil para equipes que precisam fornecer feedback ou demonstrar processos

: O ClickUp tem um ferramenta de recorte integrada chamada Clipes do ClickUp para capturar e compartilhar gravações de vídeo. Usando o Clips, eu podia gravar minha tela e deixar comentários de feedback. A melhor parte é que eu podia fazer anotações, o que o torna especialmente útil para equipes que precisam fornecer feedback ou demonstrar processos Pesquisar transcriçõess: Além disso, eu poderia usar Cérebro ClickUp para transcrever os clipes e, em seguida, pesquisar as transcrições para qualquer consulta que eu encontrasse

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain está disponível somente em planos pagos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 **4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra : 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Filestage (melhor para simplificar revisões criativas)

via

Página de arquivo

O Filestage é uma plataforma de revisão e aprovação que ajuda a otimizar seus processos criativos. As ferramentas de anotação do Filestage me ajudaram a revisar, comentar e aprovar vários tipos de conteúdo, desde vídeos e imagens até PDFs e documentos.

Melhores recursos do Filestage

Anotações em tempo real: Com o Filestage, fiz anotações diretamente em arquivos, incluindo vídeos, imagens, PDFs e outros, em tempo real. Os membros da minha equipe também podiam destacar áreas específicas de um documento ou quadro e sugerir alterações. Isso tornou o processo de feedback bastante simples

Com o Filestage, fiz anotações diretamente em arquivos, incluindo vídeos, imagens, PDFs e outros, em tempo real. Os membros da minha equipe também podiam destacar áreas específicas de um documento ou quadro e sugerir alterações. Isso tornou o processo de feedback bastante simples Gerenciamento de feedback centralizado: Todas as anotações e feedback são centralizados no Filestage para que minhas equipes possam acompanhar os comentários e as revisões em um só lugar. Isso é ótimo, pois nenhum feedback se perde no processo de revisão

Todas as anotações e feedback são centralizados no Filestage para que minhas equipes possam acompanhar os comentários e as revisões em um só lugar. Isso é ótimo, pois nenhum feedback se perde no processo de revisão Controle de versão: O Filestage oferece controle de versão, em que cada nova versão de arquivo mantém o controle das anotações anteriores. Com isso, você pode comparar as alterações e garantir que todo o feedback tenha sido implementado

O Filestage oferece controle de versão, em que cada nova versão de arquivo mantém o controle das anotações anteriores. Com isso, você pode comparar as alterações e garantir que todo o feedback tenha sido implementado Automação de tarefas: A plataforma me ajudou a automatizar tarefas como o envio de lembretes aos revisores ou a movimentação de arquivos pelos estágios de aprovação com base em anotações

A plataforma me ajudou a automatizar tarefas como o envio de lembretes aos revisores ou a movimentação de arquivos pelos estágios de aprovação com base em anotações Colaboração com partes interessadas externas: Você pode convidar partes interessadas externas para revisar e fazer anotações em arquivos sem criar uma conta separada. Dessa forma, você pode colaborar facilmente com freelancers ou até mesmo obter revisões da gerência superior

Limitações do Filestage

Alguns usuários acham que a interface poderia ser um pouco mais útil para orientar o usuário no processo de revisão, especialmente se você for novo na plataforma

Em alguns casos, as imagens com um tamanho de arquivo maior são compactadas a ponto de alterar as cores da imagem

Preços do Filestage

**Gratuito

Básico : $109/mês para usuários ilimitados

: $109/mês para usuários ilimitados Profissional: $299/mês para usuários ilimitados

$299/mês para usuários ilimitados Enterprise: Preços personalizados

Filestage avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (238 avaliações)

4,6/5 (238 avaliações) Capterra: 4,7 (102 avaliações)

3. PDF Annotator (melhor para editar PDFs)

via

Anotador de PDF

O PDF Annotator é um software de anotação projetado especificamente para usuários que precisam editar documentos PDF. Seja você um estudante, profissional ou educador, ele tem todas as ferramentas necessárias para marcar PDFs com eficiência.

melhores recursos do #### PDF Annotator

Assinaturas digitais: Permite que você adicione facilmente assinaturas digitais aos documentos. Isso o torna uma ótima ferramenta para profissionais que precisam assinar e compartilhar documentos com segurança

Permite que você adicione facilmente assinaturas digitais aos documentos. Isso o torna uma ótima ferramenta para profissionais que precisam assinar e compartilhar documentos com segurança Carimbos e símbolos personalizados: O software permite que os usuários criem e usem carimbos personalizados. Esses carimbos são perfeitos para anotações repetitivas, como carimbos de aprovado/rejeitado ou símbolos comuns usados em setores específicos

O software permite que os usuários criem e usem carimbos personalizados. Esses carimbos são perfeitos para anotações repetitivas, como carimbos de aprovado/rejeitado ou símbolos comuns usados em setores específicos Gerenciamento de anotações: O PDF Annotator tem vários recursos para localizar anotações. Você pode visualizá-las em uma lista ou ir para anotações específicas e filtrá-las com base no tipo

O PDF Annotator tem vários recursos para localizar anotações. Você pode visualizá-las em uma lista ou ir para anotações específicas e filtrá-las com base no tipo Criação de PDF com um clique: O software permite que os usuários criem PDFs a partir do zero ou de outros tipos de documentos. Depois de criar o PDF, você pode fazer anotações diretamente no software

O software permite que os usuários criem PDFs a partir do zero ou de outros tipos de documentos. Depois de criar o PDF, você pode fazer anotações diretamente no software Integração com o Microsoft Office: O software de anotação se integra perfeitamente ao Microsoft Office. Assim, você pode fazer anotações em PDFs criados a partir de arquivos do Word, Excel e PowerPoint sem sair do ambiente do PDF Annotator

Limitações do PDF Annotator

Aplicável somente em PDFs

Não tem a capacidade de "vincular" ou combinar PDFs por meio do menu de contexto do Explorer, como é possível nas versões completas do Acrobat

Preços do PDF Annotator

Licença para estudantes : uS$ 44,95 por usuário

: uS$ 44,95 por usuário Licença de usuário único: uS$ 79,95 por usuário (taxa única)

PDF Annotator avaliações e comentários

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Ink2Go (melhor para anotações em apresentações ao vivo)

via

Ink2Go

O Ink2Go é uma das únicas ferramentas de anotação de dados que permite fazer anotações durante a gravação. Você pode desenhar, escrever e destacar diretamente na tela em tempo real. É uma ótima opção para educadores, instrutores e profissionais que precisam envolver seu público com anotações ao vivo.

melhores recursos do #### Ink2Go

Anotação na tela ao vivo: O Ink2Go permite fazer anotações diretamente na tela durante apresentações ao vivo, o que o torna uma excelente ferramenta de anotação em vídeo. Você pode destacar pontos importantes, chamar a atenção para áreas específicas ou ilustrar conceitos em tempo real

O Ink2Go permite fazer anotações diretamente na tela durante apresentações ao vivo, o que o torna uma excelente ferramenta de anotação em vídeo. Você pode destacar pontos importantes, chamar a atenção para áreas específicas ou ilustrar conceitos em tempo real Gravação de tela com anotações: Você pode gravar sua tela junto com suas anotações para criar vídeos instrutivos, tutoriais ou materiais de treinamento, o que torna o Ink2Go uma excelente ferramenta de anotação de vídeo

Você pode gravar sua tela junto com suas anotações para criar vídeos instrutivos, tutoriais ou materiais de treinamento, o que torna o Ink2Go uma excelente ferramenta de anotação de vídeo Ferramentas de caneta e marcador: O Ink2Go oferece uma variedade de ferramentas de caneta e marcador com cores e espessuras personalizáveis para que você possa personalizar suas anotações de acordo com suas necessidades e estilo

O Ink2Go oferece uma variedade de ferramentas de caneta e marcador com cores e espessuras personalizáveis para que você possa personalizar suas anotações de acordo com suas necessidades e estilo Modo de quadro branco: Além de fazer anotações sobre o conteúdo existente, o Ink2Go também oferece um modo de quadro branco em que você pode criar um novo conteúdo do zero

Limitações do Ink2Go

A ferramenta é relativamente básica em comparação com softwares de anotação mais abrangentes, o que pode ser limitante para usuários avançados

Preços do Ink2Go

Licença de usuário único: uS$ 19,9 (taxa única)

Avaliações e resenhas do Ink2Go

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Drawboard Projects (melhor para projetos AEC e PDFs)

via

Projetos de prancheta

O Drawboard Projects é uma poderosa ferramenta de anotação de dados para profissionais dos setores de arquitetura, engenharia e construção (AEC). Ele também oferece anotação para PDFs, mas o USP é o recurso colaborativo para desenhos e documentos complexos, como plantas, arquivos CAD e outros documentos técnicos.

Melhores recursos do Drawboard Projects

Ferramentas específicas do setor: Esta é uma das poucas ferramentas de anotação que oferece recursos específicos para o setor de AEC. Oferece ferramentas de medição precisa, calibração e camadas para anotações detalhadas em planos de arquitetura e engenharia

Esta é uma das poucas ferramentas de anotação que oferece recursos específicos para o setor de AEC. Oferece ferramentas de medição precisa, calibração e camadas para anotações detalhadas em planos de arquitetura e engenharia Ferramentas de edição de PDF e anotação de dados : Encontrei um conjunto completo de ferramentas para edição e anotação de PDFs com recursos para destacar texto, adicionar comentários, desenhar à mão livre, inserir formas e muito mais

: Encontrei um conjunto completo de ferramentas para edição e anotação de PDFs com recursos para destacar texto, adicionar comentários, desenhar à mão livre, inserir formas e muito mais Controle de versão do documento: Esse software de anotação mantém o controle de todas as versões de um documento para que você possa ver as alterações ao longo do tempo e garantir que nenhuma anotação ou revisão seja perdida durante o ciclo de vida do projeto

Esse software de anotação mantém o controle de todas as versões de um documento para que você possa ver as alterações ao longo do tempo e garantir que nenhuma anotação ou revisão seja perdida durante o ciclo de vida do projeto Acesso off-line: Você pode baixar documentos para fazer anotações off-line e sincronizar suas alterações quando se reconectar. Esse recurso é muito útil para trabalhos de campo em que o acesso à Internet é limitado

Você pode baixar documentos para fazer anotações off-line e sincronizar suas alterações quando se reconectar. Esse recurso é muito útil para trabalhos de campo em que o acesso à Internet é limitado Integração com softwares populares de AEC: A ferramenta de anotação de dados se integra a outras ferramentas comumente usadas no setor de AEC, como a Autodesk, para que você não precise transferir arquivos manualmente

Limitações do Drawboard Projects

A versão gratuita Basic não permite o acesso ao aplicativo Android e não oferece suporte a anotações de áudio, uploads de e-mail, instantâneos e redação

Preços do Drawboard Projects

Equipe : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Crescimento : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Drawboard Projects ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Prodigy (melhor para modelos de aprendizado de máquina)

via

Prodígio

O Prodigy é uma ferramenta versátil de anotação de dados projetada especificamente para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Essa ferramenta é ideal para cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina e pesquisadores

Os melhores recursos do Prodigy

Integração de aprendizagem ativa : O Prodigy usa o aprendizado ativo para priorizar as amostras de dados mais informativas e sugerir anotações com maior probabilidade de melhorar o desempenho de seus modelos de aprendizado de máquina

: O Prodigy usa o aprendizado ativo para priorizar as amostras de dados mais informativas e sugerir anotações com maior probabilidade de melhorar o desempenho de seus modelos de aprendizado de máquina Fluxos de trabalho de anotação de dados personalizáveis: Permite que os usuários criem fluxos de trabalho de anotação personalizados, adaptados às suas necessidades específicas. Se estiver trabalhando com texto, imagens ou outros tipos de dados, você terá uma estrutura flexível para projetar o processo de anotação mais adequado ao seu projeto

Permite que os usuários criem fluxos de trabalho de anotação personalizados, adaptados às suas necessidades específicas. Se estiver trabalhando com texto, imagens ou outros tipos de dados, você terá uma estrutura flexível para projetar o processo de anotação mais adequado ao seu projeto Treinamento de modelos em tempo real: Um dos recursos de destaque do Prodigy é sua capacidade de treinar modelos em tempo real à medida que você faz anotações. Esse ciclo de feedback imediato ajuda os usuários a ver como suas anotações afetam o desempenho do modelo

Um dos recursos de destaque do Prodigy é sua capacidade de treinar modelos em tempo real à medida que você faz anotações. Esse ciclo de feedback imediato ajuda os usuários a ver como suas anotações afetam o desempenho do modelo Manuseio eficiente de dados: A ferramenta é otimizada para grandes conjuntos de dados para que você possa lidar com milhões de pontos de dados com facilidade

A ferramenta é otimizada para grandes conjuntos de dados para que você possa lidar com milhões de pontos de dados com facilidade Integração perfeita: O Prodigy se integra perfeitamente a bibliotecas populares de aprendizado de máquina, como spaCy, TensorFlow e PyTorch, permitindo que você incorpore anotações diretamente nos pipelines de treinamento

Limitações do Prodigy

O Prodigy foi projetado principalmente para usuários técnicos, portanto, pode não ser a melhor opção para equipes não técnicas ou para quem procura uma ferramenta de anotação de uso geral

Preços do Prodigy

Pessoal: $390/licença vitalícia

$390/licença vitalícia Empresa: US$ 490/assento, em pacotes de 5 assentos

Prodigy avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. SuperAnnotate (melhor para anotação de imagens e vídeos)

via

Superanotação

O SuperAnnotate é uma ferramenta de anotação de imagens popular entre as equipes de IA e de aprendizado de máquina. Projetada para lidar com projetos de anotação em grande escala, ela pode criar dados de treinamento de alta qualidade para modelos de visão computacional.

Melhores recursos do SuperAnnotate

Ferramentas avançadas de anotação de dados: O SuperAnnotate oferece uma variedade de ferramentas de anotação de vídeo e imagem, incluindo polígono, caixa delimitadora, cuboide, ponto-chave e ferramentas de segmentação semântica que podem criar anotações precisas necessárias para o treinamento de modelos de IA de alto desempenho

O SuperAnnotate oferece uma variedade de ferramentas de anotação de vídeo e imagem, incluindo polígono, caixa delimitadora, cuboide, ponto-chave e ferramentas de segmentação semântica que podem criar anotações precisas necessárias para o treinamento de modelos de IA de alto desempenho Colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho: Essa ferramenta de anotação de dados permite que vários usuários trabalhem no mesmo projeto simultaneamente. O controle de versão o mantém atualizado sobre todas as alterações

Essa ferramenta de anotação de dados permite que vários usuários trabalhem no mesmo projeto simultaneamente. O controle de versão o mantém atualizado sobre todas as alterações Pré-anotações com IA: Seus recursos de pré-anotação com IA ajudam a gerar anotações iniciais, que podem ser ajustadas posteriormente

Seus recursos de pré-anotação com IA ajudam a gerar anotações iniciais, que podem ser ajustadas posteriormente Ferramentas de garantia de qualidade: O SuperAnnotate inclui ferramentas integradas de garantia de qualidade para revisar e validar as anotações antes de serem finalizadas

Limitações do SuperAnnotate

Às vezes, a estimativa de tempo para a conclusão de um projeto pode ser imprecisa

Alguns recursos e funcionalidades avançados podem exigir uma curva de aprendizado mais acentuada, especialmente para usuários menos técnicos

Preços do SuperAnnotate

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

SuperAnnotate avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

4,9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Labelbox (Melhor ferramenta de anotação de dados para equipes de IA corporativas)

via

Caixa de rótulos

O Labelbox é uma ferramenta líder de anotação de dados projetada para projetos de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Ela ajuda na rotulagem de dados, o que a torna a escolha ideal para cientistas de dados e profissionais de IA.

Melhores recursos do Labelbox

Ferramentas versáteis de anotação de dados: O Labelbox é compatível com uma ampla variedade de tipos de dados, incluindo imagens, vídeos e textos. Ele oferece várias ferramentas de anotação, como caixas delimitadoras, polígonos, segmentação semântica e pontos-chave, permitindo que os usuários anotem dados para diferentes tarefas de aprendizado de máquina

O Labelbox é compatível com uma ampla variedade de tipos de dados, incluindo imagens, vídeos e textos. Ele oferece várias ferramentas de anotação, como caixas delimitadoras, polígonos, segmentação semântica e pontos-chave, permitindo que os usuários anotem dados para diferentes tarefas de aprendizado de máquina Automação com rotulagem assistida por modelo: O Labelbox apresenta rotulagem assistida por modelo que pode ser integrada aos seus conjuntos de dados, reduzindo o esforço manual necessário no processo de rotulagem

O Labelbox apresenta rotulagem assistida por modelo que pode ser integrada aos seus conjuntos de dados, reduzindo o esforço manual necessário no processo de rotulagem Colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho: Você também obtém ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho que permitem atribuir tarefas, revisar anotações e gerenciar projetos dentro da plataforma

Você também obtém ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho que permitem atribuir tarefas, revisar anotações e gerenciar projetos dentro da plataforma Ferramentas de garantia de qualidade: Recursos incorporados, como pontuação de consenso, fluxos de trabalho de revisão e detecção de anomalias, garantem anotações precisas e consistentes

Limitações do Labelbox

Não é capaz de lidar com imagens multicanais que raramente são vistas na visão computacional normal, mas que são onipresentes na geração de imagens científicas

Preços do Labelbox

**Gratuito

Inicial: US$ 0,10 por LBU

US$ 0,10 por LBU Empresa: Preço personalizado

Labelbox classificações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Adobe Acrobat (melhor para anotação em PDF)

via

Adobe Acrobat

O Adobe Acrobat é considerado o padrão do setor quando se trata de criar, editar e fazer anotações em documentos PDF. Ele tem um conjunto de ferramentas de anotação para marcar documentos para uso pessoal e profissional.

Os melhores recursos do Adobe Acrobat

Ferramentas de anotação abrangentes: O Adobe Acrobat tem destaques, notas adesivas, comentários de texto, tachinhas e desenho à mão livre que podem ajudar os usuários a marcar documentos de forma eficaz e eficiente

O Adobe Acrobat tem destaques, notas adesivas, comentários de texto, tachinhas e desenho à mão livre que podem ajudar os usuários a marcar documentos de forma eficaz e eficiente Comentários e colaboração: O Acrobat permite que vários usuários revisem e comentem em PDFs. Você pode acompanhar esses comentários em tempo real. O software de anotações também fornece uma trilha de auditoria clara de todas as anotações para que você possa fazer revisões com base no feedback

O Acrobat permite que vários usuários revisem e comentem em PDFs. Você pode acompanhar esses comentários em tempo real. O software de anotações também fornece uma trilha de auditoria clara de todas as anotações para que você possa fazer revisões com base no feedback Segurança do documento: Oferece recursos avançados de segurança, incluindo proteção por senha e criptografia. Você pode controlar quem visualiza, imprime ou faz anotações em um documento

Oferece recursos avançados de segurança, incluindo proteção por senha e criptografia. Você pode controlar quem visualiza, imprime ou faz anotações em um documento Integração com a Adobe Creative Cloud: O Adobe Acrobat se integra a outros aplicativos da Adobe Creative Cloud. Você pode alternar facilmente entre diferentes ferramentas e fluxos de trabalho, o que é muito útil para profissionais de criação que precisam trabalhar em várias plataformas da Adobe

Limitações do Adobe Acrobat

Às vezes, ele exibe erros ao editar os PDFs que contêm fontes não latinas

Aprender a usar os recursos é menos intuitivo do que em outros tipos de software

Preços do Adobe Acrobat

Acrobat Reader : Gratuito

: Gratuito Acrobat Standard : uS$ 12,99/mês

: uS$ 12,99/mês Acrobat Pro : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Acrobat Standard para equipes : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Acrobat Pro para equipes : uS$ 23,99/mês

: uS$ 23,99/mês Acrobat Pro para equipes com 5 pacotes: uS$ 22,19/mês

Adobe Acrobat ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

10. RectLabel (Melhor ferramenta de anotação de imagem)

via

RectLabel

O RectLabel é uma ferramenta de anotação de dados off-line criada para anotar imagens para fins de aprendizado de máquina, usada principalmente para criar caixas delimitadoras e rótulos de segmentação para treinar modelos em detecção de objetos, classificação de imagens e outras tarefas de reconhecimento visual

RectLabel melhores recursos

Anotação de caixa delimitadora: Com o RectLabel, você pode desenhar e editar caixas delimitadoras em torno de objetos em imagens para treinar modelos de detecção de objetos. Você obtém controle preciso sobre as dimensões da caixa, garantindo anotações de alta qualidade

Com o RectLabel, você pode desenhar e editar caixas delimitadoras em torno de objetos em imagens para treinar modelos de detecção de objetos. Você obtém controle preciso sobre as dimensões da caixa, garantindo anotações de alta qualidade Máscaras de segmentação: O RectLabel suporta máscaras de segmentação poligonais que você pode desenhar delineando a forma exata dos objetos. Esse recurso fornece precisão em nível de pixel às suas anotações

O RectLabel suporta máscaras de segmentação poligonais que você pode desenhar delineando a forma exata dos objetos. Esse recurso fornece precisão em nível de pixel às suas anotações Anotação de dados de ponto-chave: Com a anotação de ponto-chave, é possível marcar pontos específicos em um objeto, como marcos faciais ou articulações em um corpo humano. Esse recurso ajuda a treinar modelos de estimativa de pose e tarefas relacionadas

Com a anotação de ponto-chave, é possível marcar pontos específicos em um objeto, como marcos faciais ou articulações em um corpo humano. Esse recurso ajuda a treinar modelos de estimativa de pose e tarefas relacionadas Processamento em lote: O RectLabel permite que os usuários façam anotações em várias imagens simultaneamente para acelerar o processo de anotação, principalmente ao trabalhar com grandes conjuntos de dados

Limitações do RectLabel

A ferramenta foi projetada especialmente para aprendizado de máquina e pode não ser adequada para tarefas gerais de anotação, como a edição de um PDF

Preços do RectLabel

RectLabel : Gratuito

: Gratuito RectLabel Pro: $19.99

RectLabel avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Escolha o melhor software de anotação para sua empresa

Uma ferramenta de anotação fácil de usar pode ajudá-lo a editar documentos, fazer brainstorming de ideias e rabiscar ideias criativas em um papel digital. Transforme um documento enfadonho em um recurso colorido repleto de ideias criativas de todos os membros da sua equipe.

Embora todas as ferramentas de anotação da lista sejam amplamente utilizadas, eu tenho uma favorita: ClickUp.

O quadro branco, os clipes, as visualizações, o cérebro e outros recursos do ClickUp oferecem a solução perfeita para todas as necessidades de anotação.

Não importa se você está trabalhando com PDFs, imagens ou vídeos, a anotação do ClickUp está ao seu alcance. A melhor parte é que ele é gratuito para começar, portanto, você pode experimentá-lo imediatamente.

