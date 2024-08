10 melhores ferramentas de software de aprovação criativa para usar em 2024

Se você está nas trincheiras das equipes de criação há anos, não é estranho às dificuldades do ciclo interminável de revisões e processos de aprovação. Isso pode fazer com que os projetos sejam interrompidos, deixando todos frustrados.

É aí que entra a

software de aprovação criativa

entra em cena. Essas ferramentas agilizam o processo de aprovação final, centralizam o feedback e mantêm todos alinhados. No entanto, com tantas opções, a seleção da ferramenta certa pode ser difícil.

Não se preocupe! Estou aqui para orientá-lo sobre as 10 principais ferramentas de aprovação criativa e opções de software disponíveis atualmente. Exploraremos o que faz com que cada uma se destaque e por que elas podem ser a opção perfeita para a sua equipe.

O que você deve procurar em um software de aprovação criativa?

É comum haver falhas de comunicação, revisões perdidas e feedback disperso, o que leva ao desperdício de tempo e à perda de prazos. O software de aprovação criativa pode ajudá-lo a eliminar a desordem e aumentar a visibilidade do processo de feedback.

No entanto, é sempre melhor considerar alguns fatores antes de selecionar o software de fluxo de trabalho de aprovação criativa certo para suas equipes de design.

Aqui estão alguns recursos essenciais que se acredita serem fundamentais para um software de fluxo de trabalho de aprovação criativa:

Recursos de gerenciamento: Permitem atribuir, rastrear e monitorar o progresso de vários projetos criativos

Permitem atribuir, rastrear e monitorar o progresso de vários projetos criativos Ferramentas de prova visual: Faça anotações diretamente em imagens, vídeos ou PDFs para obter feedback claro e prático

Faça anotações diretamente em imagens, vídeos ou PDFs para obter feedback claro e prático Personalização do fluxo de trabalho: Crie estágios de aprovação que reflitam o processo e o progresso da sua equipe, por exemplo, rascunho, análise, revisão e final

Crie estágios de aprovação que reflitam o processo e o progresso da sua equipe, por exemplo, rascunho, análise, revisão e final Comunicação centralizada: Consolide todos os feedbacks e discussões na plataforma para facilitar a consulta

Consolide todos os feedbacks e discussões na plataforma para facilitar a consulta Controle de versão: Acompanhe as alterações e revisões com perfeição para evitar confusão

Acompanhe as alterações e revisões com perfeição para evitar confusão Integrações: Conecte sua ferramenta de aprovação a outros softwares de gerenciamento de projetos para criar uma visão holística e um fluxo de trabalho conectado

Os 10 melhores softwares de aprovação criativa para usar em 2024

1. ClickUp

Gerencie seus fluxos de trabalho criativos com perfeição com o ClickUp

ClickUp

é uma ferramenta poderosa para o

processo criativo e gerenciamento de projetos

. Além do simples compartilhamento de arquivos, ele oferece recursos robustos que são ideais para processos criativos e de

equipes de design

fornecendo um hub centralizado para gerenciar projetos, tarefas, comunicação e aprovações, tudo em uma interface intuitiva.

Personalização de status de tarefas

O ClickUp se destaca no gerenciamento de tarefas e define claramente quem é responsável por cada etapa do processo de fluxo de trabalho de aprovação automatizado.

Tarefas do ClickUp

permite atribuir tarefas a membros específicos da equipe, garantindo que todos saibam sua função.

Planeje, organize e colabore em qualquer projeto com o gerenciamento de tarefas do ClickUp

O ClickUp também permite que você

definir prazos e priorização

para cada tarefa, promovendo a responsabilidade e garantindo aprovações em tempo hábil.

Mas você se sente sobrecarregado por tarefas grandes? Você pode dividir as aprovações complexas em subtarefas menores e mais gerenciáveis usando

Recurso de subtarefa do ClickUp

. Ele torna o processo mais fácil de acompanhar e mantém todos na mesma página.

Você também pode

criar listas de verificação

em cada subtarefa, descrevendo todas as etapas envolvidas no processo de aprovação. Isso garante que todos os aspectos do ativo criativo sejam revisados antes de prosseguir.

O ClickUp permite que você crie

status personalizados

que reflitam seu processo de aprovação específico. Por exemplo, você pode ter status como "Em revisão", "Precisa de alterações" e "Aprovado" Isso dá à sua equipe uma compreensão clara da posição de cada ativo criativo no pipeline de aprovação.

Atualize os status das tarefas com base em sua prioridade e urgência com o ClickUp

Ferramenta de prova visual

O ClickUp oferece uma seção de comentários dedicada em cada tarefa.

Comentários do ClickUp

permitem que os membros da equipe forneçam feedback diretamente sobre o ativo criativo, eliminando a necessidade de tópicos de e-mail dispersos.

Comente as tarefas da sua equipe como e quando necessário, eliminando a confusão com o ClickUp

As ferramentas de revisão integradas do ClickUp permitem que os usuários façam anotações em imagens e PDFs diretamente. Destaque áreas específicas, deixe comentários e marque os membros da equipe, garantindo que todos entendam as revisões exatas necessárias.

Anotações do ClickUp

mantêm o feedback visual muito claro e eliminam a confusão.

Automatize o fluxo e economize tempo

O ClickUp permite que você

automatizar tarefas repetitivas

no processo de revisão e aprovação. Por exemplo, você pode configurar uma automação para movimentar automaticamente a tarefa para o próximo estágio assim que a aprovação for dada ou uma condição específica for atendida. Isso simplifica o fluxo de trabalho para um processo de aprovação eficiente e reduz a necessidade de intervenção manual.

Por exemplo, quando o status de uma tarefa é alterado para "Aprovado", ela pode ser automaticamente movida para a próxima etapa do fluxo de trabalho. Isso ajuda a garantir um processo suave e eficiente.

Dashboards compartilhados

Painéis compartilhados do ClickUp

oferecem uma visão centralizada do progresso do projeto. Todos na equipe podem ver o status dos ativos criativos, os prazos e quem é responsável pela próxima etapa. Essa transparência mantém todos informados e responsáveis.

Crie painéis totalmente personalizáveis para priorizar seu trabalho e melhorar o desempenho do projeto com o Dashboard do ClickUp

O ClickUp promove a comunicação simplificada

mantendo todos os feedbacks, discussões e atualizações de tarefas dentro da plataforma, melhorando a eficiência da equipe.

E isso não é tudo! Você tem processos de aprovação recorrentes para tipos específicos de ativos criativos? O ClickUp permite que você crie modelos que capturam todas as etapas e tarefas envolvidas. Isso economiza tempo ao configurar novos projetos e garante a consistência em seu fluxo de trabalho criativo.

Dois modelos do ClickUp para projetos de criação

Modelo de formulário de solicitação criativa do ClickUp

simplifica seu processo de solicitação de criação com eficiência. Ele oferece uma estrutura consistente para cada solicitação de criação, garantindo que todas as informações relevantes sejam coletadas de forma rápida e fácil.

Configure um processo de solicitação suave para reunir os detalhes necessários rapidamente com o modelo de formulário de solicitação de criação do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de solicitação e aprovação de projeto do ClickUp

é outro modelo que ajuda a gerenciar suas

da equipe de marketing

fluxo de trabalho. Você pode criar e gerenciar qualquer número de solicitações de aprovação sem problemas com esse modelo pronto.

O modelo de solicitação e aprovação de projeto do ClickUp ajuda você a solicitar, rastrear e aprovar novos projetos de forma rápida e eficiente.

Simplifique a comunicação interdepartamental e garanta que cada solicitação receba a atenção que merece com o modelo de solicitação e aprovação de projetos do ClickUp

Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Modelos do ClickUp: Inicie seus projetos criativos com Modelos pré-construídos do ClickUp . Funciona bem para tarefas como design sprints, campanhas de marketing de conteúdo e produção de vídeo

Inicie seus projetos criativos com Modelos pré-construídos do ClickUp . Funciona bem para tarefas como design sprints, campanhas de marketing de conteúdo e produção de vídeo Mapas mentais do ClickUp: Faça brainstorming e organize visualmente as ideias com Mapas mentais do ClickUp

Faça brainstorming e organize visualmente as ideias com Mapas mentais do ClickUp ClickUp Forms : Precisa de ajuda com formulários on-line para sua empresa?

Formulários ClickUp são a solução perfeita, pois oferecem vários campos para os usuários inserirem as informações necessárias. Esses campos passam a fazer parte do banco de dados, acessível aos membros da sua equipe

: Precisa de ajuda com formulários on-line para sua empresa? Formulários ClickUp são a solução perfeita, pois oferecem vários campos para os usuários inserirem as informações necessárias. Esses campos passam a fazer parte do banco de dados, acessível aos membros da sua equipe Rastreamento de tempo e relatórios: Obtenha insights sobre cronogramas de projetos e alocação de recursos com Rastreamento de tempo do ClickUp recursos. Gere relatórios para identificar áreas de melhoria e otimizar seu fluxo de trabalho

Obtenha insights sobre cronogramas de projetos e alocação de recursos com Rastreamento de tempo do ClickUp recursos. Gere relatórios para identificar áreas de melhoria e otimizar seu fluxo de trabalho Integrações: Conecte o ClickUp às suas ferramentas de design favoritas, como Figma e Dropbox, para obter um fluxo de trabalho contínuo

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece uma grande variedade de recursos, o que pode ser um desafio para novos usuários

Há uma curva de aprendizado envolvida no domínio da plataforma

Alguns recursos avançados são ativados somente em planos de nível superior

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

**Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. ProofHub

via

Centro de Provas

O ProofHub vai além do gerenciamento básico de tarefas. Ele permite que a sua equipe faça anotações diretas em imagens e arquivos, eliminando as confusas conversas por e-mail e as revisões intermináveis. Além disso, você pode criar quadros de revisão e fluxos de trabalho personalizados, adaptados ao seu processo criativo específico. O controle de versão permite acompanhar as alterações e reverter para versões anteriores, se necessário, garantindo a transparência e eliminando a confusão.

Com o ProofHub, as discussões acontecem diretamente na plataforma, e todos os arquivos do projeto são armazenados e compartilhados em um local central. Isso mantém todos na mesma página e elimina a necessidade de intermináveis cadeias de e-mail e dores de cabeça com o controle de versões.

Melhores recursos do ProofHub

Faça anotações diretas em imagens, PDFs e até mesmo em páginas da Web com as ferramentas de marcação e anotação incorporadas do ProofHub

Visualize fluxos de trabalho de projetos com quadros Kanban e gráficos de Gantt para rastrear dependências de tarefas

Crie fluxos de trabalho personalizados com estágios de revisão sequenciais, atribua revisores e defina prazos com os quadros de revisão visual do ProofHub

Gere relatórios para analisar o desempenho do projeto, identificar bloqueios e acompanhar o progresso da equipe em direção às metas

Limitações do ProofHub

Oferece uma experiência de fluxo de trabalho um pouco menos personalizável

Recursos limitados na versão móvel

A variedade de integrações não é tão extensa quanto a de alguns concorrentes

Preços do ProofHub

Plano essencial: US$ 50/mês (usuários ilimitados, 15 GB de armazenamento, recursos limitados)

US$ 50/mês (usuários ilimitados, 15 GB de armazenamento, recursos limitados) Plano Plus: US$ 99/mês (usuários ilimitados, 100 GB de armazenamento, recursos adicionais como funções personalizadas e controle de tempo)

US$ 99/mês (usuários ilimitados, 100 GB de armazenamento, recursos adicionais como funções personalizadas e controle de tempo) Plano Enterprise: Preço personalizado (recursos personalizados, armazenamento de alto volume, suporte prioritário)

Avaliações e opiniões sobre o ProofHub

G2: 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Em terra

via Em terra O Ashore permite compartilhar arquivos sem problemas, até mesmo gigabytes de cada vez, sem limitações de e-mail. Mas a segurança é importante. Você pode definir datas de validade para os links compartilhados, restringindo o acesso após um período de tempo específico. A proteção por senha adiciona outra camada de defesa, garantindo que somente usuários autorizados possam visualizar seu trabalho.

Indo além da segurança básica, o Ashore permite que você mantenha uma identidade de marca profissional. Carregue o logotipo de sua empresa e personalize a aparência de suas transferências de arquivos. Isso acrescenta um toque refinado e reforça a imagem de sua marca ao trabalhar com clientes ou parceiros externos.

Melhores recursos do Ashore

Garanta a confidencialidade do seu trabalho definindo datas de validade e senhas em links compartilhados

Oferece suporte a vários tipos de arquivos, incluindo imagens, PDFs, documentos, HTML, sites ao vivo, áudio e vídeo

Faça upload e compartilhe arquivos grandes (até 50 GB) sem limitações de e-mail

Conecte o Ashore com ferramentas de design populares, como Figma e Dropbox, para um fluxo de trabalho mais simplificado

Personalize a experiência de transferência de arquivos com fundos e mensagens personalizados

Limitações do Ashore

O Ashore funciona principalmente como um software de revisão on-line que se concentra no feedback. Para necessidades extensas de gerenciamento de projetos, pode ser necessária a integração com outra plataforma separada

Limitações de funcionalidade na versão móvel em comparação com a versão para desktop

Preços do Ashore

Gratuito: para sempre (recursos limitados)

(recursos limitados) Padrão : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Premium: uS$ 33/mês por usuário

Ashore ratings & reviews

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (250+ avaliações)

4. Rabo alto

via

Rabo alto

Embora não seja uma plataforma completa de gerenciamento de projetos como o ClickUp, o Hightail oferece uma combinação exclusiva de compartilhamento seguro de arquivos e ferramentas de colaboração criativa.

Ele é excelente para enviar arquivos grandes com facilidade e segurança, além de fornecer recursos importantes de feedback e aprovação, o que o torna um recurso valioso para equipes criativas.

Você pode consolidar o feedback e as discussões na plataforma Hightail anexando comentários a partes específicas e centralizando toda a comunicação para facilitar a consulta.

Melhores recursos do Hightail

Aumenta o controle sobre a segurança dos dados e permite definir controles de acesso granular para arquivos compartilhados

Incorpore marcas d'água em seus arquivos, facilitando a identificação de cópias não autorizadas ou vazamentos

Veja quem acessou seus arquivos, quando os baixou e quanto tempo passou visualizando-os

Conecte o Hightail a ferramentas de design populares, como Dropbox e Slack, para um fluxo de trabalho mais simplificado

Limitações do Hightail

Principalmente uma plataforma de compartilhamento de arquivos que não possui recursos de gerenciamento de projetos

O plano gratuito oferece espaço de armazenamento limitado, o que pode não ser adequado para equipes com grandes ativos criativos

Os recursos de controle de versão são difíceis de rastrear e reverter para revisões específicas

Preços do Hightail

Plano Lite: Gratuito

Gratuito Plano Pro: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Plano para equipes: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Plano comercial: $36/mês por usuário

Hightail ratings & reviews

G2: 4,3/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

5. Estúdio de aprovação

via

Estúdio de aprovação

Com o Approval Studio, você pode criar facilmente fluxos de trabalho personalizados, definir aprovações em vários estágios, atribuir revisores com base em funções ou até mesmo incorporar lógica condicional. Essa personalização garante que as suas aprovações fluam sem problemas e se alinhem perfeitamente à estrutura da sua equipe e aos requisitos do projeto.

Além disso, o Approval Studio oferece recursos de revisão off-line com rastreamento detalhado de atividades. Sua equipe pode revisar e fazer anotações em arquivos em qualquer lugar, mesmo sem uma conexão com a Internet. Isso mantém as aprovações em andamento, e os registros de atividades detalhados fornecem os tempos de revisão e os dados de comportamento do revisor.

Use essas informações para identificar gargalos e otimizar seu processo de aprovação criativa para obter o máximo de eficiência. O Approval Studio coloca você no controle, permitindo que você crie um sistema que funcione para você e sua equipe.

Melhores recursos do Approval Studio

Proporcione uma experiência profissional aos revisores com uma marca personalizada na plataforma Approval Studio

Crie fluxos de trabalho personalizáveis com lógica condicional para definir aprovações em vários estágios

Revisar e fornecer feedback sobre arquivos de vídeo e áudio diretamente no Approval Studio

Acompanhe a atividade dos revisores, identifique gargalos e otimize seus fluxos de trabalho

Limitações do Approval Studio

Oferece uma avaliação gratuita limitada, o que torna difícil testar completamente a plataforma antes de se comprometer

Uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com seus concorrentes

Preços do Approval Studio

Plano Lite: US$ 50/mês (5 usuários incluídos)

US$ 50/mês (5 usuários incluídos) Plano Pro: $160/mês (5 usuários incluídos)

$160/mês (5 usuários incluídos) Plano ProXL: $300/mês (15 usuários incluídos)

$300/mês (15 usuários incluídos) Enterprise: US$ 6599/mês (usuários ilimitados)

Approval Studio classificações e comentários

G2: 4,9/5 (38 avaliações)

4,9/5 (38 avaliações) Capterra: 4,8/5 (33 avaliações)

6. GoProof

via

GoProof

O GoProof se integra diretamente à Adobe Creative Cloud, e você pode manter as revisões fluindo sem problemas dentro do conhecido ambiente Adobe.

O GoProof permite que você deixe anotações precisas diretamente sobre os seus PSDs, PDFs e até mesmo páginas da Web - tudo dentro do aplicativo da Adobe. Destaque áreas específicas, adicione comentários e marque membros da equipe para obter uma comunicação clara.

Como uma ferramenta de colaboração, o GoProof também ajuda você a se comunicar perfeitamente com os membros da sua equipe, mantendo a sua visão criativa no caminho certo.

Melhores recursos do GoProof

Permite que os colaboradores forneçam feedback e anotações diretamente sobre seus designs no Photoshop, Illustrator, InDesign e outros aplicativos Adobe CC

Concede acesso temporário a revisores externos sem exigir que eles criem contas GoProof

Gera um link de prova exclusivo para compartilhar seus ativos criativos com os revisores

Revisar e aprovar ativos criativos em qualquer lugar com o aplicativo móvel do GoProof

Limitações do GoProof

Opções de personalização limitadas

Excelente em revisão e feedback, mas carece de alguns recursos de gerenciamento de projetos para fornecer soluções abrangentes

O plano gratuito oferece recursos e espaço de armazenamento restritos, o que o torna inadequado para equipes com grandes necessidades de revisão

Preços do GoProof

Plano básico: US$ 150/mês

GoProof ratings & reviews

G2: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

4,3/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 55 avaliações)

7. Filestage

via

Página de arquivo

O FileStage vai além do compartilhamento básico de arquivos. Você pode criar portais de clientes com marcas personalizadas e um espaço on-line profissional para mostrar seu trabalho e obter feedback. Além disso, o FileStage permite o acesso de revisores convidados, eliminando a necessidade de os clientes criarem contas, o que economiza tempo e aborrecimento para todos.

Ele também oferece lembretes automáticos por e-mail que mantêm os projetos em dia e o rastreamento detalhado de atividades fornece informações valiosas. Veja quanto tempo os revisores gastam em seu trabalho e identifique as áreas que precisam de esclarecimento. Use esses dados para otimizar seu fluxo de trabalho e garantir um processo de aprovação mais tranquilo para projetos futuros.

Os recursos de controle de versão do Filestage ajudam a rastrear alterações e revisões sem problemas. Você pode reverter facilmente para versões anteriores, garantindo transparência e comunicação clara durante todo o ciclo de vida do projeto.

Melhores recursos do Filestage

Crie portais de clientes com marcas personalizadas. Faça upload de ativos de projetos, apresente revisões e obtenha feedback em um ambiente on-line profissional e seguro

Utilize a tecnologia de IA para analisar o conteúdo de vídeo e gerar automaticamente registros de data e hora para cada cena

Mantenha os projetos em andamento com lembretes e notificações automatizados por e-mail

Obtenha insights valiosos sobre o processo de revisão com registros detalhados de atividades

Limitações do Filestage

Recursos limitados de gerenciamento de projetos

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Poucas integrações de terceiros

Preços do Filestage

**Gratuito

Plano básico: $59/mês (membros ilimitados da equipe)

$59/mês (membros ilimitados da equipe) Plano profissional: $299/mês (membros ilimitados da equipe)

$299/mês (membros ilimitados da equipe) Enterprise: Preços personalizados

Filestage ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

4,6/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

8. Miro

via

Miro

O Miro oferece uma tela sem limites onde você pode adicionar notas adesivas, mapas mentais, fluxogramas e vários elementos visuais. Estruture suas sessões de brainstorming, organize projetos complexos e explore ideias de forma criativa.

Ele permite que todos participem do quadro simultaneamente, adicionando ideias, deixando comentários e refinando conceitos. Os recursos de colaboração do Miro promovem um ambiente dinâmico de brainstorming e garantem que todos estejam na mesma página desde o início.

O Miro também se integra perfeitamente a ferramentas populares de gerenciamento de projetos e permite que você incorpore conteúdo externo. Simplifique seu fluxo de trabalho incorporando tarefas e recursos existentes diretamente no quadro do Miro.

Melhores recursos do Miro

Fornece uma tela digital sem limites para as equipes explorarem ideias livremente

As notas adesivas e as ferramentas de quadro branco do Miro recriam a experiência familiar de brainstorming em um quadro branco físico em um espaço digital

Visualize fluxos de trabalho de projetos com quadros Kanban. Arraste e solte facilmente as tarefas entre os estágios (por exemplo, A fazer, Em andamento, Concluído, etc.) para uma compreensão clara do progresso do projeto

Oferece uma vasta biblioteca demodelos pré-criados para várias atividades de brainstorming, mapeamento da jornada do usuário e planejamento de projetos

Estimule a criatividade em qualquer lugar e capture ideias em qualquer lugar com o aplicativo móvel Miro. Acesse quadros, contribua com sessões de brainstorming e até mesmo trabalhe off-line

Limitações do Miro

Embora o Miro ofereça recursos de gerenciamento de tarefas, ele não possui os recursos robustos de uma plataforma dedicada de gerenciamento de projetos

Quadros complexos com vários elementos podem causar lentidão ou atraso, especialmente em dispositivos menos potentes

Preços do Miro

Gratuito

Plano inicial: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Plano comercial: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Miro ratings & reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1500 avaliações)

9. Pastel

via

Pastel

O Pastel é seu aliado para revisões simplificadas de sites e um processo de desenvolvimento mais suave. Clientes, designers ou qualquer pessoa envolvida no projeto podem deixar comentários diretamente no próprio site ao vivo, como se estivessem usando notas adesivas. Destaque áreas específicas para aprimoramento com um simples clique.

Explique suas sugestões com um texto claro na nota adesiva e até mesmo marque os membros relevantes da equipe para garantir que todos estejam na mesma página. Essa comunicação clara mantém as revisões no caminho certo e elimina a confusão sobre o que precisa ser alterado.

O Pastel se integra perfeitamente às ferramentas populares de gerenciamento de projetos que você já usa. Isso centraliza o seu fluxo de trabalho e elimina a alternância entre várias plataformas, economizando tempo valioso e frustração.

Melhores recursos do Pastel

Capture capturas de tela para áreas que exigem explicações mais detalhadas

Deixe comentários diretamente em uma página da Web usando notas adesivas virtuais

Atribuir tarefas e acompanhar o progresso da implementação do feedback no Pastel

Compartilhe facilmente páginas da Web com feedback com partes interessadas externas ou clientes por meio de links públicos facilmente compartilháveis

Limitações do Pastel

O Pastel atende apenas a uma finalidade específica, ou seja, a coleta de feedback em sites ativos. Ele não tem outros recursos

Opções de personalização limitadas

Preços do Pastel

Gratuito

Solo: $29/mês (1 usuário)

$29/mês (1 usuário) Studio: $99/mês (5 usuários)

$99/mês (5 usuários) Enterprise: $350/mês (a partir de 10 usuários)

Pastel ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

4,6/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

10. Fluxo de beijo

via

Fluxo de beijo

O Kissflow é uma plataforma avançada para simplificar tarefas repetitivas, gerenciar processos complexos e obter insights valiosos de seus dados.

Com o Kissflow, você pode projetar fluxos de trabalho personalizados com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar. Use-o para criar fluxos de trabalho automatizados, tarefas, notificações e aprovações adaptadas às suas necessidades específicas.

O Kissflow atribui tarefas a membros específicos da equipe, acompanha o progresso de casos complexos por meio de estágios personalizáveis e colabora de forma eficaz para resolver até mesmo os problemas mais complicados.

Além disso, a ferramenta oferece recursos robustos de relatórios com ferramentas de visualização de dados.

Melhores recursos do Kissflow

Permite a criação de fluxos de trabalho e aplicativos personalizados sem conhecimento extenso de codificação

Gerencie fluxos de trabalho e tarefas em qualquer lugar com o aplicativo móvel do Kissflow

Oferece recursos dedicados de gerenciamento de casos que facilitam o acompanhamento do progresso de casos complexos

Conecte o Kissflow a ferramentas comerciais populares, como Salesforce, Google Drive e Slack, centralizando seus dados e simplificando os fluxos de trabalho

Prioriza a segurança dos dados e oferece recursos para cumprir as normas do setor

Limitações do Kissflow

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos mais simples

Recursos de relatório limitados, embora ofereça painéis e relatórios

Preços do Kissflow

Básico: US$ 1.500/mês

US$ 1.500/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

Gerencie suas aprovações criativas como um profissional com o ClickUp

A escolha do software de aprovação perfeito para equipes de criação pode fazer uma grande diferença. Agilizar o feedback,

gerenciar fluxos de trabalho

e garantir que todos estejam na mesma página são cruciais para qualquer equipe criativa que almeje eficiência e excelência.

Depois de examinar os outros softwares, o ClickUp definitivamente se destaca por seus recursos abrangentes, incluindo recursos de gerenciamento de tarefas, soluções personalizáveis de fluxo de trabalho de aprovação e poderosas ferramentas de prova visual. Sua versatilidade e integração com outras ferramentas garantem o progresso contínuo do projeto, do conceito à execução, tornando-o inestimável para os profissionais de criação.

Então, o que está esperando?

para ter sucesso em todas as suas metas de gerenciamento de projetos criativos.