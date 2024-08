Gerenciamento de equipes criativas: Como liderar sua equipe para o sucesso

Liderar qualquer equipe de forma eficaz é um desafio. E gerenciar bem equipes criativas é um jogo completamente diferente.

Entre colaborações entre equipes, desenvolvimento de ativos, obtenção de adesão, implementação de feedback e muito mais, os funcionários criativos geralmente têm muito trabalho pela frente.

Eles trabalham na interseção da estratégia e da criatividade para planejar, projetar, desenvolver e executar atividades de marketing e iniciativas de branding uma após a outra. Naturalmente, eles precisam constantemente ultrapassar os limites da criatividade enquanto enfrentam a pressão para inovar.

Nunca é um dia fácil de trabalho para os criativos!

Então, como você os apoia para que se mantenham inspirados e façam seu melhor trabalho? Como você gerencia as expectativas e, ao mesmo tempo, permite que a criatividade prospere?

Quer você esteja liderando uma equipe interna de criativos ou prestando serviços de criação para vários clientes, as sugestões, dicas e modelos a seguir podem ajudá-lo a gerenciar melhor as equipes de criação.

Estruturação e liderança de equipes criativas

Uma equipe criativa é tão boa quanto a sinergia entre seus membros. Para garantir que sua equipe esteja preparada para o sucesso, siga as etapas abaixo.

1. Identifique as funções a serem contratadas

Ao decidir quais funções contratar, considere as necessidades comerciais imediatas e as lacunas de habilidades entre os atuais colegas de equipe.

Se a sua equipe for pequena, é melhor optar por generalistas que possam desempenhar várias funções. Você pode começar a contratar especialistas quando começar a escalar.

A estrutura ideal para uma equipe criativa incluirá as seguintes funções:

Gerente de projeto/Gerente de equipe: Supervisiona a execução dos projetos, simplifica as operações criativas e aumenta o desempenho dos funcionários por meio de feedback

Supervisiona a execução dos projetos, simplifica as operações criativas e aumenta o desempenho dos funcionários por meio de feedback Estrategista: Pesquisa e executa campanhas de marketing e publicidade alinhadas às necessidades do público-alvo

Pesquisa e executa campanhas de marketing e publicidade alinhadas às necessidades do público-alvo **Redator: cria conteúdo claro e de acordo com a marca para diferentes tipos de mídia e canais de marketing

Designer gráfico: Transforma ideias em conceitos visuais atraentes para informar e atrair clientes

Transforma ideias em conceitos visuais atraentes para informar e atrair clientes Especialista em branding: Cultiva egerencia a identidade da marca e a reputação da marca para impulsionar o crescimento

Cultiva egerencia a identidade da marca e a reputação da marca para impulsionar o crescimento Desenvolvedor da Web: Cria, codifica e mantém aplicativos e sites da Web

2. Definir claramente a hierarquia e as responsabilidades da equipe

Embora uma equipe criativa bem-sucedida precise de um certo nível de autonomia para prosperar, ela também precisa de uma estrutura clara para entender a divisão de responsabilidades.

Uma hierarquia de equipe clara, com deveres bem definidos, reduzirá os conflitos internos e promoverá uma cultura de responsabilidade em que os colegas de equipe poderão demonstrar ativamente a propriedade e a vontade de se destacar.

3. Defina processos e fluxos de trabalho claros

Um fluxo de trabalho criativo bem definido com processos comprovados dá a você e aos membros da sua equipe a confiança necessária para concluir as tarefas no prazo.

Portanto, defina e documente todos os seus processos e comunique a metodologia aos membros da sua equipe. Ao mesmo tempo, deixe espaço para questionamentos e curiosidade para continuar refinando os fluxos de trabalho.

Para otimizar as operações criativas, seus processos e fluxos de trabalho devem definir as expectativas do projeto, os processos de aprovação, as práticas recomendadas, os ciclos de feedback e outras instruções.

4 dicas para liderar e inspirar com eficácia uma equipe de criação

Contratar as pessoas certas e formar uma equipe criativa é apenas a primeira etapa do gerenciamento de projetos criativos. Você deve encontrar a abordagem de gerenciamento correta para que tudo se encaixe. Aqui estão algumas dicas:

1. Acenda a centelha criativa deles

Como diretor ou líder de criação, o ônus de inspirar e capacitar sua equipe recai sobre seus ombros.

Se você puder ajudar sua equipe a entender o grande PORQUÊ por trás do que eles fazem, poderá estimular o pensamento criativo e motivar seus colegas de equipe a assumir o comando de novas iniciativas.

Dessa forma, você promoverá uma equipe de empreendedores que não têm medo de desafiar o status quo e encontrar a melhor solução para um problema, em vez de simplesmente pular de uma tarefa para outra

2. Aperfeiçoe a arte da delegação

Nenhuma pessoa pode fazer tudo. Seu designer gráfico avaliará melhor o alinhamento do texto em sua publicação no Instagram. Ao mesmo tempo, seu gerente de mídia social pode ser excelente na conversão de longas publicações de blog em legendas sociais nítidas.

Se quiser que seus projetos criativos sejam perfeitos, você deve delegar o trabalho às pessoas que podem fazê-lo melhor. Envolva e oriente os colegas de equipe, fornecendo as ferramentas e as orientações corretas. Certifique-se de que eles entendam as expectativas do projeto e concordem com os prazos para a tarefa atribuída.

Dessa forma, você pode fazer o melhor uso dos talentos disponíveis e, ao mesmo tempo, fazer com que eles se sintam envolvidos e promover uma cultura de responsabilidade, em vez de estressar os recursos ou sobrecarregar um determinado colega de equipe.

3. Garanta a comunicação diária da equipe

Ao gerenciar pessoas criativas, a comunicação diária não é negociável. Você pode agendar check-ins individuais ou reuniões diárias com todos os colegas de equipe para discutir projetos, progressão de metas e desafios.

Isso garantirá que todos os membros da equipe se sintam ouvidos, mantenham o foco e entendam bem as expectativas.

Essas sessões diárias também são ótimas para reconhecer os colegas de equipe e oferecer incentivo, o que inevitavelmente o ajudará a estabelecer uma cultura de trabalho colaborativa.

Mantenha sempre uma comunicação aberta por meio de canais seguros e acessíveis, como o Slack e o e-mail.

4. Permita que a autonomia e a flexibilidade floresçam

Nenhum dos dois criativos de uma equipe terá o mesmo estilo de trabalho, nem trabalharão de forma linear. Portanto, quando você impõe horários de trabalho rígidos, cronogramas de projetos ou protocolos, você cria, sem saber, pontos de atrito.

Ao oferecer flexibilidade na forma como sua equipe criativa aborda o trabalho e permitir que os membros da equipe assumam o controle por meio da autogestão, você pode cultivar uma cultura de responsabilidade, colaboração e confiança mútua.

Erros comuns ao gerenciar equipes de criação

Apesar de seus melhores esforços para alinhar os membros da equipe e manter as operações criativas funcionando sem problemas, você ainda pode cometer alguns erros comuns.

Quais são eles e como você pode evitá-los? Vamos descobrir.

Erro 1: Não fazer críticas construtivas

Quando um feedback é opinativo, negativo, carece de especificidade e não fornece justificativa suficiente para o ponto fraco identificado, ele não é construtivo. Por exemplo, uma crítica do tipo: "_Não acho que a introdução esteja boa

Esse tipo de comentário pode parecer duro e enfraquecer as habilidades do indivíduo. Além disso, se essa prática persistir sem controle ao longo do tempo, ela poderá abalar seriamente o moral da sua equipe e sufocar o pensamento independente e criativo.

A crítica construtiva, entretanto, esclarecerá os pontos positivos e negativos do trabalho criativo. Para cada preocupação levantada, ela oferecerá explicações claras e sugestões de melhoria, apresentadas com empatia e compreensão.

Por exemplo, "Como o público-alvo são estudantes do ensino fundamental e médio, devemos usar palavras mais simples na introdução. Por favor, refaça o trabalho de acordo." é um feedback melhor, pois é claro e prático.

Áreas de aprimoramento:

Ouça primeiro as perspectivas dos membros da equipe: Deixe que eles expliquem a abordagem, o pensamento e o processo por trás do resultado criativo. Isso pode ajudá-lo a entender melhor as lacunas no entendimento deles antes de oferecer feedback

Deixe que eles expliquem a abordagem, o pensamento e o processo por trás do resultado criativo. Isso pode ajudá-lo a entender melhor as lacunas no entendimento deles antes de oferecer feedback Seja direto sem ser ofensivo: Seja objetivo e prescritivo ao abordar os erros que eles cometeram. Aponte o que funciona e o que não funciona e, ao mesmo tempo, sugira etapas acionáveis

Seja objetivo e prescritivo ao abordar os erros que eles cometeram. Aponte o que funciona e o que não funciona e, ao mesmo tempo, sugira etapas acionáveis Explique consistentemente seu pensamento: Ao fazer críticas, forneça razões e justificativas lógicas para cada comentário que fizer. Além disso, certifique-se de que essas justificativas estejam relacionadas a problemas com a compreensão do público ou com as necessidades do projeto

Erro 2: não oferecer briefs criativos claros e detalhados

De acordo com Relatório de operações criativas de 2023 da Lytho) 94% das partes interessadas afirmam que comunicam claramente suas solicitações criativas. No entanto, apenas 69% dos profissionais de criação concordam com isso. Essa aparente desconexão e incompatibilidade de entendimento não é tão óbvia quanto no caso dos briefs criativos.

Os briefs criativos que não são claros ou detalhados podem causar atrasos desnecessários no projeto, prejudicar as relações de trabalho, custar recursos e deixá-lo com uma equipe de criativos muito insatisfeita.

Por outro lado, você também não quer que o briefing seja muito restritivo, com diretrizes rígidas. Enfatize os principais detalhes, como a mensagem e o tom da marca, mas deixe espaço para a criatividade.

O segredo aqui é o equilíbrio.

Áreas de aprimoramento:

Assegurar que o briefing cubra os objetivos do projeto, o público-alvo, os cronogramas e as métricas em detalhes: Ele deve conter informações completas sobre o projeto para que os criativos possam começar rapidamente

Ele deve conter informações completas sobre o projeto para que os criativos possam começar rapidamente Templatize o processo de criação do briefing: Isso garante que todos os detalhes sejam fornecidos à equipe rapidamente e de forma simplificada. Basta preencher os detalhes do projeto no arquivomodelo de briefing criativoe você estará pronto.

Erro 3: não proporcionar um ambiente seguro para o desenvolvimento do pensamento independente e criativo

Sua equipe está sempre fazendo as coisas da mesma maneira? Então, há uma chance maior de a mediocridade se infiltrar em seus projetos.

As equipes com um processo criativo definitivo geralmente restringem o pensamento divergente e sufocam a inovação. Para piorar a situação, como há pouco ou nenhum desafio para os funcionários, o trabalho se torna monótono e desinteressante.

Isso só cria funcionários facilmente entediados que têm maior probabilidade de pedir demissão.

Áreas de melhoria:

Não se precipite em desencorajar ideias prontas para uso: Deixe que sua equipe use a ideia e volte para convencê-lo. Dar aos funcionários a liberdade de experimentar coisas fora da rotina fará com que eles se tornem adeptos da solução criativa de problemas

Deixe que sua equipe use a ideia e volte para convencê-lo. Dar aos funcionários a liberdade de experimentar coisas fora da rotina fará com que eles se tornem adeptos da solução criativa de problemas Descreva aescopo do projeto Claramente: Quando os membros da sua equipe conhecerem as necessidades e expectativas do projeto, eles aprenderão a exercitar a criatividade dentro do escopo do projeto. Você estará matando dois coelhos com uma cajadada só - convidando novas ideias interessantes e formando um espaço seguro para que os funcionários pensem de forma criativa e independente

Desafios comuns enfrentados por equipes criativas

Aqui estão três das armadilhas mais comuns enfrentadas pelas equipes criativas:

A velocidade com que se espera que as equipes criativas trabalhem

A maioria das equipes criativas é frequentemente pressionada a entregar um trabalho de alta qualidade dentro de prazos rigorosos. No entanto, essas expectativas são injustas, dada a natureza não linear e aleatória da criatividade, que sofre em ambientes de ritmo acelerado.

Usar a velocidade como métrica crítica de desempenho só cria atritos desnecessários e reduz a qualidade do resultado. Uma métrica melhor seria a qualidade do trabalho produzido.

Falta de recursos e maneiras eficazes de combatê-la

À medida que o número de canais de marketing aumenta, também aumenta a necessidade de recursos criativos. Infelizmente, nem todas as equipes contam com um bom pessoal ou suporte, o que significa que os criativos têm que assumir vários papéis.

É possível evitar isso com um planejamento eficiente de recursos e delegação de trabalho. Modelo de plano de projeto criativo do ClickUp é um ótimo recurso para realizar o trabalho rapidamente.

Use o modelo de plano de projeto criativo do ClickUp para delinear as tarefas de seus projetos criativos com eficiência

Você pode usá-lo para criar cronogramas, estabelecer entregas, atribuir e monitorar o progresso das tarefas do seu trabalho criativo de forma rápida e eficiente - tudo em um só lugar.

Como os profissionais de criação geralmente estão sobrecarregados, eles podem usar esse modelo para dividir os projetos em tarefas menores e priorizar as mais importantes.

Análise imprecisa da quantidade de trabalho criativo necessário

Não se deve julgar a produtividade de uma equipe de criação com base no volume de trabalho que ela produz, pois projetos criativos diferentes têm necessidades e desafios diferentes.

Você subestimará os cronogramas do projeto se tentar padronizar excessivamente o processo criativo para aumentar o volume de produção. Isso geralmente causa frustração e reduz a produtividade.

Técnicas eficazes para gerenciar equipes de criação

Agora que você conhece os problemas comuns enfrentados pelas equipes de criação, vamos analisar técnicas criativas para combatê-las e liderar melhor as equipes criativas.

Fornecer feedback contínuo

O que exatamente é feedback contínuo? É a prática de compartilhar feedback construtivo e constante por meio de conversas formais e informais entre os gerentes de projeto e os membros da equipe.

Portanto, em vez de esperar meses para agendar chamadas de avaliação de desempenho, comece a dar feedback agora.

Você pode fazer dos check-ins regulares e das conversas informais uma parte do processo de feedback para abordar vários tópicos, inclusive expectativas de trabalho, desempenho do funcionário e muito mais.

Dê feedback regularmente usando a visualização do ClickUp Chat

Não seria bom ter um recurso de bate-papo na mesma plataforma do seu documento? Visualização do bate-papo do ClickUp pode ajudar. Durante a revisão de um arquivo, você pode enviar uma mensagem rápida ao seu funcionário sobre o que funciona bem e onde você sugere melhorias.

Isso dá contexto a todos e economiza tempo em vez de redigir um e-mail formal.

Aqui estão alguns recursos de colaboração em equipe da visualização do ClickUp Chat.

Comunicação centralizada da equipe : Reúna toda a comunicação da equipe em um só lugar. Compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore perfeitamente sem alternar entre plataformas diferentes

: Reúna toda a comunicação da equipe em um só lugar. Compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore perfeitamente sem alternar entre plataformas diferentes Colaboração em tempo real : Mantenha sua equipe no caminho certo com canais de bate-papo em tempo real. Mencione membros da equipe diretamente com @menções e atribuaitens de ação para garantir que todos mantenham o foco

: Mantenha sua equipe no caminho certo com canais de bate-papo em tempo real. Mencione membros da equipe diretamente com @menções e atribuaitens de ação para garantir que todos mantenham o foco Compartilhamento integrado de recursos : Compartilhe facilmente vários recursos, como páginas da Web, planilhas e vídeos, em conversas de bate-papo. Essa integração torna o acesso a materiais importantes rápido e direto, promovendo o progresso eficiente da tomada de decisões e do fluxo de trabalho

: Compartilhe facilmente vários recursos, como páginas da Web, planilhas e vídeos, em conversas de bate-papo. Essa integração torna o acesso a materiais importantes rápido e direto, promovendo o progresso eficiente da tomada de decisões e do fluxo de trabalho Visualizações de chat personalizáveis: Crie visualizações de bate-papo adaptadas às necessidades da sua equipe, seja para atualizações de toda a empresa ou discussões específicas de projetos. Controle o acesso a cada chat e mantenha-se organizado com as notificações para garantir que as conversas importantes sejam facilmente acessíveis e gerenciadas

Em uma configuração criativa, essa maneira sistemática de colaborar garante que seus colegas de equipe possam começar a trabalhar e desenvolver habilidades mais rapidamente.

Estabeleça padrões criativos e cumpra-os

Embora a liberdade criativa seja vital para a geração de ideias, sua equipe não deve ter liberdade de ação o tempo todo.

É importante estabelecer e documentar os padrões criativos e fazer uma referência à qualidade do resultado que você espera da equipe até o formato do arquivo.

Escreva, edite e armazene informações usando o ClickUp Docs Documentos do ClickUp ajudará você a documentar esses padrões. Use o Docs para adicionar ou criar amostras e compartilhar o acesso com os funcionários relevantes. Suas colaboração em tempo real também permite que seus colegas de equipe adicionem conteúdo ou informações.

Com o ClickUp Docs, você pode gerenciar sem esforço todos os seus documentos e processos de trabalho em um local conveniente, como segue:

Adapte seus documentos para atender a qualquer projeto com páginas aninhadas e várias opções de estilo. Desde a incorporação de marcadores até a adição de tabelas, você pode formatar seus documentos para atender às necessidades específicas da sua equipe, seja para delinear roteiros ou criar bases de conhecimento

Colabore com a sua equipe em tempo real, editando documentos em conjunto e marcando os colegas com comentários. Atribua itens de ação diretamente no documento e converta o texto em tarefas rastreáveis para garantir que nada seja esquecido

Vincule seus documentos diretamente ao seu fluxo de trabalho, garantindo acesso contínuo a todas as tarefas e atualizações relacionadas. Com widgets personalizáveis, você pode atualizar o status do projeto, atribuir tarefas e muito mais - tudo isso sem sair do editor de documentos

Mantenha seu trabalho organizado, categorizando os documentos para facilitar o acesso e a pesquisa. Sejam recursos importantes ou wikis da empresa, você pode colocá-los em qualquer lugar do seu espaço de trabalho para consulta rápida

Garanta a segurança dos seus documentos com controles personalizáveis de privacidade e edição. Crie links compartilháveis e gerencie permissões para controlar os níveis de acesso de sua equipe, convidados ou do público. Com o ClickUp, você pode compartilhar seu trabalho com confiança e, ao mesmo tempo, controlar quem pode visualizar e editar seus documentos

Com os recursos acima, você não precisa recorrer a documentos simples e enfadonhos. Mantenha-os interessantes para os membros da sua equipe criativa!

Além disso, destaque como você está cumprindo e elevando os padrões acordados como uma prática regular. Isso proporcionará um desafio saudável para seus funcionários e facilitará uma cultura de pensamento lateral, além de garantir um trabalho colaborativo eficiente.

Incentive a colaboração dentro da equipe

O gerenciamento de equipes criativas vai além do cumprimento de prazos. Como líder, você deve promover a colaboração da equipe para criar uma equipe altamente produtiva.

Quando uma equipe se engaja em um diálogo aberto e significativo para trocar novas ideias com seus colegas de equipe, independentemente dos limites hierárquicos ou departamentais, ela geralmente produz seu melhor trabalho.

Para formar uma equipe como essa, comece por fundamentar as ideias de relacionamentos colaborativos na filosofia da equipe, recompensando o trabalho em equipe.

Em segundo lugar, em vez de ser desdenhoso, convide e incentive ideias e perspectivas diferentes para que seus colegas de equipe possam contribuir sem medo de críticas.

Repense o gerenciamento de projetos com o ClickUp

As ferramentas são para as equipes criativas o que as chuteiras são para os jogadores de futebol. Você pode jogar o jogo sem elas, mas não com a mesma eficiência.

Você não quer que seus profissionais de criação percam tempo procurando no Slack e em tópicos de e-mail instruções ou feedback em vez de fazer o trabalho real. Como gerente da equipe do projeto, é sua responsabilidade fornecer aos membros da equipe o conjunto certo de ferramentas para otimizar o gerenciamento de projetos e aprimorar o processo criativo.

Tenha um lugar para planejar todo o seu trabalho e gerenciar equipes com o Software de Gerenciamento de Projetos para Agências Criativas da ClickUp

Não importa se você está atendendo a vários clientes como agência ou lidando com projetos de várias equipes internamente, Software de gerenciamento de projetos de agências criativas da ClickUp pode ajudá-lo a organizar os projetos em um só lugar.

Ele oferece um espaço de trabalho personalizável em que sua equipe pode gerenciar tarefas e projetos com a funcionalidade simples de arrastar e soltar, facilitando a identificação de qual recurso deve ser destinado a qual cliente.

Você também pode visualizar o progresso do projeto para detectar gargalos e gerenciar bem os recursos. O ClickUp permite que você visualize os fluxos de tarefas por meio de mais de 15 exibições personalizáveis, como gráficos de Gantt e quadros Kanban.

Use os quadros brancos do ClickUp para visualizar e dividir projetos criativos em fluxos de trabalho gerenciáveis

Se estiver trabalhando extensivamente com designers, Software de gerenciamento de projetos de design do ClickUp é um software que você deve considerar.

É uma ferramenta criada especificamente para atender às necessidades das equipes criativas em todas as funções. Por exemplo, rastrear a carga de trabalho dos funcionários para verificar se alguém está sobrecarregado ou subutilizado e gerenciar os recursos de acordo.

Capacite sua equipe de criação para atingir o desempenho máximo e entregar um trabalho excepcional usando o software de gerenciamento de projetos de design do ClickUp:

Coordene perfeitamente as fases de planejamento, criação e apresentação em uma única plataforma

Visualize cronogramas de projetos, acompanhe o progresso e promova a dinâmica do trabalho em equipe

Simplifique com eficiência os processos de produção criativa e o gerenciamento do fluxo de trabalho

Acelere a colaboração e os ciclos de feedback para agilizar a conclusão do projeto e melhorar os resultados

Ao fazer um brainstorming, use Escritor de IA do ClickUp para o trabalho para criar personas de design e histórias de usuários. Isso ajudará a acelerar o processo e lhe dará novas ideias, que podem ser modificadas de acordo com suas necessidades.

Use os quadros brancos do ClickUp para visualizar e dividir projetos criativos em fluxos de trabalho gerenciáveis

Além disso, com o Quadros brancos ClickUp com o ClickUp, você pode ajudar sua equipe a colaborar e visualizar projetos criativos em tempo real. Seus colegas de equipe podem usar a tela para criar roteiros, adicionar anotações ou vincular tarefas, arquivos e muito mais para obter contexto adicional.

Faça brainstorming coletivo, faça anotações e reúna ideias inovadoras

Converta perfeitamente as ideias geradas nos quadros brancos em tarefas acionáveis do ClickUp. Aumente a clareza das tarefas associando-as a contextos relevantes, como arquivos, documentos, etc.

Equipe-se com uma variedade de instrumentos criativos - de desenhos à mão livre a formas e anotações. Conecte suas ideias a projetos em andamento no fluxo de trabalho da sua equipe

O que mais uma equipe criativa pode pedir?

Gerencie equipes criativas de forma eficaz com o ClickUp

Gerenciar equipes criativas é meio arte e meio ciência.

É preciso uma combinação de habilidades de liderança e a tecnologia certa para reunir uma equipe de criativos e produzir um trabalho de qualidade. O trabalho não é fácil, pois as equipes criativas podem enfrentar um conjunto diversificado de desafios.

Como gerente de uma equipe criativa, você pode garantir que as operações da sua equipe fluam sem problemas e que todos permaneçam no topo da carreira. Iniciar a gerenciar seus projetos de design é uma plataforma de produtividade completa com toda a flexibilidade que sua equipe de criação vai adorar. Registre-se no ClickUp aqui e comece a usar gratuitamente!

FAQs comuns

1. Como é possível gerenciar uma equipe de criativos?

Para gerenciar com eficácia uma equipe de criativos, você deve incentivar o pensamento independente e a colaboração, permitir a comunicação aberta, fornecer feedback constante e investir em software de gerenciamento de projetos para simplificar as operações.

2. Como você estrutura uma equipe criativa?

Ao estruturar uma equipe criativa, você deve considerar o tamanho da organização, os requisitos dos projetos em andamento e a lacuna de habilidades no conjunto atual de funcionários.

3. Qual é a função de uma equipe de criação?

Uma equipe criativa reúne indivíduos de disciplinas criativas, como redação e design gráfico, para idealizar, planejar e executar campanhas de marketing e publicidade para uma empresa.