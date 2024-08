10 softwares de fluxo de trabalho criativo para gerenciar projetos em 2024

Os projetos criativos exigem coordenação adequada da equipe, inovação e flexibilidade, garantindo que nenhum prazo seja perdido.

Esses projetos envolvem pessoas de várias funções, como designers, redatores e outros, que seguem um processo criativo iterativo. Alguns gostam de ter todos os seus itens de ação listados em uma lista de tarefas. Outros preferem visualizar seu trabalho em um quadro Kanban ou ver suas entregas em uma visualização de calendário para planejar suas tarefas adequadamente.

Acrescente algumas (ou muitas) partes interessadas à mistura e você terá a receita perfeita para o caos criativo.

Com a ajuda de software de gerenciamento de projetos criativos você pode não apenas atender às diversas necessidades de suas equipes de criação, mas também planejar e acompanhar todos os seus projetos com eficiência, mantendo todas as partes interessadas alinhadas e atualizadas.

Para ajudá-lo a escolher a melhor ferramenta, compilamos uma lista das 10 principais opções de software de fluxo de trabalho criativo. Exploraremos seus principais recursos, estruturas de preços e avaliações de usuários para ajudá-lo a encontrar a melhor solução de gerenciamento de projetos criativos para o seu projeto criativo.

O que você deve procurar em um software de fluxo de trabalho criativo?

O software de gerenciamento de projetos criativos foi projetado especificamente para atender às necessidades de suas equipes criativas, incluindo marketing, criação de conteúdo e vendas, ou agências de criação envolvidas no gerenciamento de projetos criativos complexos de marketing, branding, publicidade, publicação etc.

Para escolher o software de gerenciamento de projetos criativos ideal para a sua equipe específica, é preciso entender os requisitos dela. Por exemplo, as equipes de marketing precisam de um bom software de fluxo de trabalho de conteúdo para ajudá-los a criar, programar e gerenciar o conteúdo de forma eficaz em todas as etapas.

Quadros brancos ClickUp visualize e divida projetos criativos em fluxos de trabalho gerenciáveis

Em geral, há alguns recursos que todo software de fluxo de trabalho criativo deve ter para garantir que os usuários possam ser criativos sem comprometer a eficiência do gerenciamento de projetos. Aqui estão alguns dos recursos obrigatórios:

Customização: Procure um software de gerenciamento de projetos criativos que possa ser adaptado às suas necessidades exclusivas. Isso inclui campos, status e exibições personalizados que reflitam perfeitamente seu fluxo de trabalho

Procure um software de gerenciamento de projetos criativos que possa ser adaptado às suas necessidades exclusivas. Isso inclui campos, status e exibições personalizados que reflitam perfeitamente seu fluxo de trabalho Colaboração: A chave para um projeto bem-sucedido é a colaboração da equipe. Certifique-se de escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos que facilite o brainstorming e a colaboração de suas equipes, com recursos de comunicação em tempo real, como bate-papo, quadro branco, documentos de acesso ao vivo e muito mais

A chave para um projeto bem-sucedido é a colaboração da equipe. Certifique-se de escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos que facilite o brainstorming e a colaboração de suas equipes, com recursos de comunicação em tempo real, como bate-papo, quadro branco, documentos de acesso ao vivo e muito mais Organização visual: O melhor software de fluxo de trabalho criativo permite o pensamento visual. Procure ferramentas de gerenciamento de projetos que ofereçam várias opções de visualização, como quadros Kanban, mapas mentais e quadros brancos. Isso permite que suas equipes tenham uma visão clara do projeto

O melhor software de fluxo de trabalho criativo permite o pensamento visual. Procure ferramentas de gerenciamento de projetos que ofereçam várias opções de visualização, como quadros Kanban, mapas mentais e quadros brancos. Isso permite que suas equipes tenham uma visão clara do projeto Acompanhamento do progresso: Opte por ferramentas criativas de gerenciamento de projetos que lhe permitam acompanhar o progresso de vários projetos por meio de painéis que resumem os dados para fornecer visões gerais rápidas

Opte por ferramentas criativas de gerenciamento de projetos que lhe permitam acompanhar o progresso de vários projetos por meio de painéis que resumem os dados para fornecer visões gerais rápidas Integrações: A plataforma escolhida deve ser capaz de se integrar à sua infraestrutura e aos aplicativos existentes. Isso garantirá que os dados com os quais você está trabalhando estejam sempre atualizados e que não haja necessidade de atualizações manuais ou transferência de dados de outros aplicativos ou ferramentas para a plataforma

A plataforma escolhida deve ser capaz de se integrar à sua infraestrutura e aos aplicativos existentes. Isso garantirá que os dados com os quais você está trabalhando estejam sempre atualizados e que não haja necessidade de atualizações manuais ou transferência de dados de outros aplicativos ou ferramentas para a plataforma Escalabilidade: Uma boa plataforma de gerenciamento de criação deve ter recursos escalonáveis que possam lidar até mesmo com seus projetos mais complexos ao longo do tempo

Opte pela plataforma de gerenciamento de projetos criativos que atenda a todas as suas necessidades e você será excelente no planejamento de projetos criativos.

Os 10 melhores softwares de fluxo de trabalho criativo para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar, vamos explorar as 10 melhores opções de software de fluxo de trabalho criativo para 2024.

1. ClickUp

O software de gerenciamento de projetos criativos tudo-em-um do ClickUp ajuda a gerenciar toda a sua equipe criativa em uma única plataforma

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que pode ajudá-lo a planejar, organizar e colaborar no seu processo criativo. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos tem mais de 15 visualizações personalizáveis como List, Board ou Calendar, que ajudam suas equipes de criação a programar e acompanhar suas atividades com eficiência.

As equipes de criação podem idealizar e executar conceitos criativos usando os quadros brancos e documentos colaborativos do ClickUp e compartilhá-los com segurança com as partes interessadas. Com recursos personalizáveis Dashboards do ClickUp para acompanhar as atividades e as metas da equipe, os profissionais de criação podem se concentrar mais no trabalho e menos nas atualizações de progresso.

Indo além do simples gerenciamento de tarefas, o ClickUp oferece ferramentas poderosas projetadas especificamente para estimular a colaboração criativa.

Colabore facilmente com os membros da equipe e dê feedback sobre arquivos com anotações, provas e recursos de comentários no ClickUp 3.0

Por exemplo, as equipes de criação podem usar o recurso recurso de revisão no ClickUp para revisar modelos de design, vídeos, contratos, imagens, etc., e fornecer feedback por meio de comentários no arquivo. Isso ajuda a simplificar o processo de revisão criativa.

Com o ClickUp, você pode eliminar silos e consolidar todas as suas ferramentas em uma única plataforma. As integrações com ferramentas como Figma, Vimeo e Slack ajudam a manter todo o trabalho em um só lugar. Você pode até mesmo simplificar tarefas e projetos repetitivos ao automatizando fluxos de trabalho com base em eventos específicos e ações do usuário, ajudando-o a melhorar a eficiência do gerenciamento do fluxo de trabalho.

Escreva e otimize o conteúdo para obter melhores resultados com o AI Writer for WorkTM do ClickUp Brain

Você também pode utilizar o Cérebro ClickUp para economizar tempo e esforço usando suas ferramentas de IA para criar esboços de blogs e resumos de conteúdo, gerar itens de ação, tarefas e subtarefas com base em suas anotações de reuniões, compartilhar atualizações de projetos automaticamente etc.

Crie um fluxo de trabalho completo para suas equipes de criação e design com este modelo útil do ClickUp

O ClickUp também economiza tempo e esforço com seu modelos de fluxo de trabalho prontos para uso que ajudam suas equipes a começar com o pé direito. Por exemplo, o Modelo de fluxo de trabalho de criação e design do ClickUp ajuda a planejar e organizar projetos criativos, estabelecer e acompanhar prazos e marcos e trabalhar de forma colaborativa com colegas de equipe em tarefas.

Use o modelo de plano de projeto criativo do ClickUp para delinear as tarefas de seus projetos criativos com eficiência

Use o Modelo de plano de projeto do ClickUp para estabelecer os entregáveis da equipe e dividi-los em tarefas, comunicar metas e acompanhar e compartilhar o progresso da equipe, tudo em um só lugar. Ele ajuda você a ter um roteiro claro para o projeto e garante que todos os participantes estejam na mesma página. Ele vem com quatro exibições personalizadas, incluindo Timeline e Project Board, para facilitar o acompanhamento.

Organize o processo de planejamento criativo no ClickUp

Modelo de linha do tempo do projeto criativo do ClickUp é a ferramenta perfeita para qualquer projeto criativo. Esse modelo ajuda você a:

Visualizar toda a linha do tempo do projeto, do conceito à conclusão

Acompanhar e gerenciar o progresso em tempo real com visualizações flexíveis para cada estágio

Organizar tarefas, recursos e membros da equipe com rótulos de prioridade, reações a comentários e subtarefas aninhadas

Melhores recursos do ClickUp

Documentação colaborativa: Crie e armazene os documentos do seu projeto, como briefs criativos, diretrizes de marca, SOPs etc., com a documentação colaborativa baseada na nuvemDocumentos do ClickUp *Definição de metas: Defina metas realistas e visualize seus projetos em um só lugarcom o ClickUp Goals para manter-se no caminho certo e atingir os objetivos de seu projeto

Crie e armazene os documentos do seu projeto, como briefs criativos, diretrizes de marca, SOPs etc., com a documentação colaborativa baseada na nuvemDocumentos do ClickUp *Definição de metas: Defina metas realistas e visualize seus projetos em um só lugarcom o ClickUp Goals para manter-se no caminho certo e atingir os objetivos de seu projeto Ideação coletiva: Colabore e faça um brainstorming com suas equipes de criação usando oQuadros brancos ClickUp para idealizar, criar planos,criar diagramas de fluxo de trabalhoprojetar maquetes e mapear ideias para tarefas. Isso ajuda a promover a comunicação aberta e a garantir que todos estejam na mesma página

Colabore e faça um brainstorming com suas equipes de criação usando oQuadros brancos ClickUp para idealizar, criar planos,criar diagramas de fluxo de trabalhoprojetar maquetes e mapear ideias para tarefas. Isso ajuda a promover a comunicação aberta e a garantir que todos estejam na mesma página Melhoria da eficiência com IA: Use o poder da IA do ClickUp Brain para ajudá-lo com suas tarefas criativas, como extrair informações de suas tarefas e documentos, escrever resumos, criar atualizações de projetos ou gerar itens de ação e atribuir tarefas usando suas anotações de reunião

Use o poder da IA do ClickUp Brain para ajudá-lo com suas tarefas criativas, como extrair informações de suas tarefas e documentos, escrever resumos, criar atualizações de projetos ou gerar itens de ação e atribuir tarefas usando suas anotações de reunião Visão geral do progresso: Acompanhe visualmente o progresso do projeto com os ClickUp Dashboards personalizáveis, aos quais você pode adicionar widgets para tudo, desde a carga de trabalho da equipe até o controle de tempo e muito mais

Acompanhe visualmente o progresso do projeto com os ClickUp Dashboards personalizáveis, aos quais você pode adicionar widgets para tudo, desde a carga de trabalho da equipe até o controle de tempo e muito mais Controle editorial: Revise, anote e aprove com eficiência mockups, vídeos e designs com os recursos de prova do ClickUp e os recursos de compartilhamento seguro

Limitações do ClickUp

Pode ser um pouco intimidador no início devido aos seus muitos recursos, mas é fácil de usar

O aplicativo móvel pode não ter tantos recursos quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Bynder

via Bynder O Bynder é um sistema de gerenciamento de ativos digitais (DAM) que oferece funcionalidades de gerenciamento de projetos juntamente com ferramentas robustas de fluxo de trabalho criativo. Isso permite agilizar a criação e a organização de conteúdo, o gerenciamento de projetos criativos e a utilização de recursos, otimização do fluxo de trabalho e muito mais.

Melhores recursos do Bynder

Armazene, organize e acesse todos os seus ativos criativos - de materiais de marketing a arquivos de design - em um único local central

Mantenha a consistência da marca criando e compartilhando diretrizes de marca e guias de estilo na Bynder

Mantenha todos na mesma página com ferramentas de colaboração e recursos como controle de versão, revisão no aplicativo e atribuições de tarefas

Limitações da Bynder

Estrutura de preços complexa, especialmente para quem procura uma plataforma simples de gerenciamento de projetos criativos

Pode não ter recursos de gerenciamento de projetos iguais aos das soluções dedicadas de software de fluxo de trabalho

Preços do Bynder

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Bynder

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

3. FigJam

via Figma O FigJam é um quadro branco on-line para equipes desenvolvido pelos criadores do Figma, uma conhecida ferramenta de criação e gerenciamento de design. Essa ferramenta de colaboração em tempo real ajuda você com vários resultados criativos e com o gerenciamento de projetos de design, incluindo brainstorming, diagramação, criação de fluxos de trabalho ágeis, planejamento estratégico e muito mais.

Melhores recursos do FigJam

Gerencie projetos de design com perfeição usando mais de 300modelos de projeto prontos para uso* Trabalhe de forma colaborativa com sua equipe de criação no mesmo arquivo de design simultaneamente, permitindo ciclos de iteração mais rápidos

Crie protótipos interativos para testar e refinar seus designs antes do desenvolvimento usando os recursos de prototipagem incorporados

Limitações do FigJam

Funcionalidades limitadas de gerenciamento de projetos fora das tarefas de design

O plano gratuito restringe os recursos e o armazenamento de arquivos

Preços do FigJam

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: $3/mês (cobrado anualmente)

$3/mês (cobrado anualmente) Organização: US$ 5/mês (cobrado anualmente)

US$ 5/mês (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 5/mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do FigJam

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Robohead

via Robohead O Robohead é uma plataforma de gerenciamento de trabalho projetada para agências de criação e marketing. Ele fornece informações sobre a integridade e a prioridade do projeto, permitindo que as equipes de criação monitorem o tempo, gerenciem projetos e tarefas, aloquem recursos e muito mais.

Melhores recursos do Robohead

Simplifique tarefas repetitivas com o mecanismo de automação do Robohead para enviar automaticamente solicitações de aprovação do cliente ou atribuir trabalhos com base em prazos

Gerencie a carga de trabalho da sua equipe e identifique possíveis gargalos com as ferramentas de gerenciamento de recursos do Robohead

Obtenha insights valiosos sobre o desempenho do projeto com seus recursos de relatórios e análises

Acompanhe o progresso do projeto, identifique áreas de melhoria e demonstre o ROI aos clientes

Limitações do Robohead

Pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com outras opções

A interface pode parecer confusa para equipes menores

Preços do Robohead

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Robohead

G2: 4,3/5 (77 avaliações)

4,3/5 (77 avaliações) Capterra: 4,6/5 (149 avaliações)

5. Krock.io

via Krock.io O Krock.io é um software de colaboração criativa e revisão de vídeo voltado principalmente para agências de criação que trabalham muito com animação ou produção de vídeo. A ferramenta permite que você colabore em projetos de vídeo e animação, com recursos como modelos de vídeo, comentários, histórico de versões e atribuições de tarefas, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Krockio

Organize e compartilhe visualmente ideias e inspiração com quadros de humor e coleções de imagens

Permita o feedback do cliente em tempo real e a colaboração da equipe em vídeos e projetos de animação com anotações e comentários e a capacidade de atribuir tarefas

Dê um pontapé inicial em seus projetos criativos com modelos pré-criados especificamente desenvolvidos para tarefas criativas diárias, como campanhas de mídia social ou lançamentos de sites

Limitações do Krockio

Opções de personalização limitadas em comparação com algumas plataformas de gerenciamento de projetos mais robustas

Pode não ser ideal para grandes equipes criativas ou requisitos complexos de gerenciamento de projetos criativos

Preços do Krockio

Plano gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

Equipe: US$ 50/mês por usuário

Classificações e avaliações do Krockio

G2: 4,8/5 (Não há avaliações suficientes)

4,8/5 (Não há avaliações suficientes) Capterra: 5/5 (avaliações insuficientes)

6. Quip

via Quip O Quip é uma ferramenta de gerenciamento de documentos e planilhas que combina todos os documentos, planilhas e bate-papos da sua organização em um único local dentro do Salesforce. Assim, suas equipes de criação podem colaborar em projetos específicos, acompanhar processos e otimizar projetos de design.

Melhores recursos do Quip

Melhore a colaboração da equipe editando documentos e planilhas simultaneamente, o que leva a ciclos de iteração mais rápidos

Conecte seus aplicativos essenciais, como Slack, Jira, etc., com o Quip para aumentar a produtividade

Acesse e atualize os dados do Salesforce diretamente nos documentos do Quip, eliminando a necessidade de alternar entre plataformas

Mantenha os dados confidenciais dos clientes seguros com permissões de usuário, controles de segurança de conteúdo e práticas de recuperação de desastres

Limitações do Quip

Pode não ter alguns recursos avançados de gerenciamento de projetos em comparação com soluções dedicadas de software de fluxo de trabalho

É adequado apenas para usuários do Salesforce

Preços do Quip

Quip Starter: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente) Quip Plus: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente) Quip Advanced: US$ 100/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Quip

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (199 avaliações)

7. Kantata

via Kantata O Kantata é um software de gerenciamento do ciclo de vida do projeto baseado em nuvem, ideal para equipes de serviços profissionais que desejam colaborar em tempo real nos projetos. Ele oferece todos os recursos de gerenciamento de projetos, gerenciamento financeiro e de recursos, colaboração em equipe e criação de fluxo de trabalho em uma única ferramenta.

Melhores recursos do Kantata

Otimize as programações da equipe e evite conflitos com as ferramentas de gerenciamento de recursos e programação do Kantata

Simplifique os processos de aprovação do cliente com gerenciamento de tráfego e fluxos de trabalho de aprovação incorporados

Acompanhe os orçamentos do projeto, monitore o progresso e gere relatórios para obter insights valiosos sobre o desempenho do projeto

Limitações da Kantata

Pode ser menos fácil de usar para equipes não familiarizadas com a terminologia de gerenciamento de projetos

Preços do Kantata

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Kantata

G2: 4.2/5 (1300+ avaliações)

4.2/5 (1300+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

8. Pasta da marca

via Pasta O Brandfolder é um software intuitivo de gerenciamento de ativos digitais da Smartsheet que ajuda profissionais de marketing e criativos a gerenciar e distribuir seus ativos digitais. O foco principal dessa ferramenta é otimizar os processos de design e facilitar o compartilhamento seguro de ativos de design com controles avançados de privacidade.

Ela tem todos os recursos usuais de um software de gerenciamento de projetos criativos, de modo que você pode criar fluxos de trabalho personalizados, gerenciar equipes criativas e colaborar em projetos e atividades específicos.

Melhores recursos do Brandfolder

Organize, armazene e compartilhe todos os ativos da sua marca, desde logotipos e guias de marca até materiais de marketing, em um local central e de fácil acesso

Garanta a consistência da marca acompanhando as alterações e colaborando com os ativos de forma integrada com os recursos de controle de versão e permissão de usuário

Distribua e gerencie ativos de marca em vários canais, mantendo a conformidade da marca com os fluxos de trabalho de aprovação e as ferramentas de controle de uso do Brandfolder

Limitações do Brandfolder

Podem faltar alguns recursos avançados de gerenciamento de projetos em comparação com soluções dedicadas de software de fluxo de trabalho

A interface do usuário pode ser menos intuitiva para quem não está familiarizado com os sistemas DAM

Preços do Brandfolder

Premium: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas de pastas em branco

G2: 4,5/5 (1200+ avaliações)

4,5/5 (1200+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (442 avaliações)

9. Marq

via Marq A Marq é uma plataforma de capacitação de marca que permite criar, personalizar e compartilhar conteúdo de marca com seu público. Ela também transforma qualquer design em um modelo de marca para suas equipes, permitindo que elas personalizem o conteúdo de acordo com as diretrizes da sua marca e colaborem com ele em toda a organização.

A plataforma também tem recursos semelhantes a outros ferramentas de gerenciamento de projetos criativos incluindo gerenciamento de equipe, automação criativa, gerenciamento do fluxo de trabalho de criação de conteúdo e planejamento de recursos.

Melhores recursos da Marq

Organize projetos visualmente usando quadros de humor, quadros Kanban e calendários em espaços de trabalho criativos dedicados.

Projete e crie conteúdo de marca com facilidade usando modelos prontos para uso que podem ser personalizados de acordo com os padrões de sua marca, usando recursos como edição de imagens, formatação de texto e prototipagem diretamente na plataforma.

Obtenha feedback e aprovação do cliente com ferramentas de anotação e recursos de controle de versão.

Limitações da Marq

Recursos limitados para gerenciamento e planejamento de projetos criativos, pois seu foco principal é o design, e não o gerenciamento de tarefas ou uma plataforma de gerenciamento de projetos

Preços do Marq

Plano gratuito

Pro: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Team: US$ 12/mês por 2 usuários

US$ 12/mês por 2 usuários Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Marq

G2: 4,4/5 (207 avaliações)

4,4/5 (207 avaliações) Capterra: 4,6/5 (279 avaliações)

10. Fluxo

via fluxo_ O fluxo é um software de design de fluxo de trabalho criativo que integra suas tarefas, projetos, linhas do tempo e conversas em uma única plataforma. Projetado para agências de criação e equipes de marketing, ele combina recursos exclusivos de gerenciamento de projetos com fluxos de trabalho criativos.

Você pode criar e acompanhar projetos, planejar tarefas e fazer brainstorming com profissionais de criação na mesma plataforma.

Melhores recursos do Flow

Automatize tarefas repetitivas, como o envio de solicitações de aprovação ou a atribuição de trabalho com base em prazos, usando fluxos de trabalho automatizados

Visualize o progresso do projeto e as principais métricas com painéis personalizáveis que exibem as informações mais relevantes para a sua equipe

Simplifique a comunicação e a colaboração com o bate-papo integrado e as ferramentas de revisão em tempo real

Limitações de fluxo

Falta de recursos avançados de relatórios e análises em comparação com alguns de seus concorrentes

A interface pode parecer complicada para novas equipes, especialmente se elas não tiverem usado nenhuma ferramenta tradicional de gerenciamento de projetos

Preços do Flow

Basic: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Pro: $18/mês por usuário

Classificações e avaliações do Flow

G2: 4,3/5 (54 avaliações)

4,3/5 (54 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Aproveite o ClickUp para o planejamento do seu projeto criativo

O software de fluxo de trabalho criativo deve ajudá-lo a gerenciar projetos criativos, acompanhar o progresso e dar suporte ao processo criativo. Ele também deve permitir que sua equipe de criação trabalhe de forma eficiente com outros membros da equipe e oferecer integração perfeita com o software de criação preferido deles.

A decisão sobre o melhor software de gerenciamento de projetos para a sua equipe depende das necessidades específicas e do orçamento da equipe. Ao decidir, considere fatores como a complexidade do projeto, o tamanho da equipe, os recursos preferidos e o orçamento.

Se você ainda não escolheu um software de fluxo de trabalho criativo experimente o ClickUp. Esse software de gerenciamento de projetos criativos oferece todos os recursos para ajudar as equipes criativas a aumentar a produtividade e acelerar a entrega de projetos.

Com o Plataforma ClickUp para agências de criação com o ClickUp, você pode fazer tudo, desde a criação de um fluxo de trabalho automatizado até o acompanhamento do desempenho financeiro em um único sistema de gerenciamento de projetos.

Seja no acompanhamento de projetos, no gerenciamento de cronogramas de projetos criativos ou no planejamento de projetos, o ClickUp é a solução única para todos os requisitos de sua agência criativa. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e libere produtividade e eficiência de nível superior para sua agência de criação.