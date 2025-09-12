11 alternativas ao Dall-E para criar imagens com IA (gratuitas e pagas)

A IA mudou a criação de conteúdo. E não estamos falando apenas de redação.

As ferramentas de inteligência artificial de hoje podem fazer de tudo, desde escrever posts de blog até gerar obras de arte impressionantes em vários estilos. 🎨

Quer você goste de arte como hobby ou a utilize no seu trabalho, provavelmente já conhece os geradores de arte com IA. Uma das ferramentas mais comentadas é o Dall-E, um criador de imagens a partir de texto da OpenAI, a mesma empresa por trás do ChatGPT.

Embora seja uma ferramenta em alta, o Dall-E não é o único gerador de arte disponível. Se você está procurando ferramentas de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para criar arte, esta lista é para você.

Aqui, vamos falar um pouco mais sobre o Dall-E e o que você deve levar em consideração ao avaliar outros geradores de arte com IA. Em seguida, compartilharemos 11 das melhores alternativas ao Dall-E e outras ferramentas de IA para o seu processo de criação de conteúdo artístico.

⏰ Resumo de 60 segundos Os geradores de arte com IA estão transformando a criação de conteúdo: Ferramentas como Ferramentas como o Dall-E usam prompts de texto para criar obras de arte visual diversificadas e impressionantes, atendendo a diversas necessidades, desde amadores até profissionais

O Dall-E é uma IA de conversão de texto em imagem de destaque, mas existem muitas alternativas: Embora o Dall-E seja bem conhecido, os usuários devem levar em consideração fatores como interface de usuário, recursos de edição, personalização, velocidade, direitos de uso e variedade de estilos artísticos ao escolher um gerador de arte por IA

Uma variedade de alternativas ao Dall-E oferece diversos recursos: O artigo destaca 11 alternativas, incluindo ClickUp, Midjourney, Fotor e outras, cada uma com pontos fortes únicos na O artigo destaca 11 alternativas, incluindo ClickUp, Midjourney, Fotor e outras, cada uma com pontos fortes únicos na geração e edição de imagens , além de recursos adicionais como criação de vídeo ou ferramentas de colaboração

O ClickUp se destaca pela geração integrada de imagens por IA dentro de sua plataforma: o ClickUp permite que os usuários criem imagens geradas por IA diretamente em seu espaço de trabalho, aprimorando a colaboração e otimizando os fluxos de trabalho

Cada alternativa tem seus próprios pontos fortes e limitações: A análise oferece informações sobre os melhores recursos, limitações, preços e avaliações dos usuários de cada ferramenta, ajudando os usuários a tomar decisões informadas com base em suas necessidades específicas

Os geradores de arte com IA oferecem inúmeros benefícios para diversas aplicações: Essas ferramentas economizam tempo, estimulam a criatividade e oferecem soluções versáteis para branding, marketing e criação de conteúdo em geral, permitindo que os usuários aproveitem a IA em seus fluxos de trabalho

O que é o Dall-E?

O Dall-E é um gerador de arte com IA que recebe prompts escritos e cria uma imagem com base nesse texto. Lançado pela OpenAI em 2021, ele usa a tecnologia ChatGPT3 para produzir imagens a partir de palavras-chave.

O nome Dall-E combina referências ao famoso pintor Salvador Dalí e ao famoso robô Wall-E da Disney. O objetivo é imaginar a conexão entre a tecnologia e novas obras de arte inspiradas em talentos famosos. 🤖

O Dall-E é uma rede neural que utiliza processamento de linguagem natural (NLP) e grandes modelos de linguagem (LLMs). Ele consulta 12 bilhões de parâmetros ao analisar prompts e desenvolver imagens.

O Dall-E 2 é a versão mais recente da ferramenta de IA. Ele cria imagens de alta qualidade e mais fotorrealistas em comparação com o produto lançado inicialmente. Ele utiliza dois modelos diferentes para criar imagens e representações mais precisas com base em texto.

O que você deve procurar nas alternativas ao Dall-E?

Embora o Dall-E seja um dos geradores de imagens com IA mais famosos, ele não é a única opção. Existem muitas outras ferramentas de geração de imagens com IA que podem ser mais adequadas às suas necessidades.

Veja o que você deve procurar na sua próxima ferramenta de arte com IA:

Interface intuitiva : escolha uma ferramenta fácil de usar, seja você um especialista ou um iniciante na criação de imagens com IA

Recursos de edição : Embora a ferramenta possa criar uma ótima imagem, é ainda melhor se houver recursos de edição para fazer ajustes e aprimorar o design

Prompts personalizáveis : Ao criar prompts de texto para imagem, procure opções que permitam adicionar parâmetros para obter exatamente o que você deseja

Geração rápida de imagens : você não tem tempo para ficar esperando o dia inteiro enquanto uma ferramenta cria uma imagem. Procure uma que receba sua sugestão de texto e desenvolva uma imagem em segundos, não em minutos

Direitos de uso : Se você planeja usar essas imagens para fins comerciais, certifique-se de verificar os direitos de imagem para evitar problemas legais

Vários estilos artísticos: procure geradores de texto para imagem que ofereçam personalização de temas e vários estilos artísticos para criar imagens realistas

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

As 11 melhores alternativas ao Dall-E para usar em 2025

Procurando os melhores geradores de imagens com IA? Estas 11 alternativas ao Dall-E são uma maneira fantástica de criar imagens de alta qualidade e arte digital. Se você precisa de designs para compartilhar em publicações nas redes sociais, infográficos para blogs ou fotos em estilo retrato, há uma ferramenta para atender às suas necessidades. ✨

Gere imagens com o ClickUp Converta texto em imagens diretamente com o ClickUp Brain

Seja para planejar um projeto, criar wireframes ou visualizar conceitos de marketing, o ClickUp capacita as equipes a transformar ideias abstratas em visuais claros. É a ferramenta perfeita para melhorar a comunicação, estimular a criatividade e otimizar fluxos de trabalho — tudo em uma única plataforma colaborativa.

O ClickUp Brain permite que as equipes gerem imagens com tecnologia de IA diretamente dentro do espaço de trabalho do ClickUp. Basta inserir prompts de texto para que os usuários possam dar vida às ideias visualmente — perfeito para brainstorming, planejamento de projetos e colaboração criativa. É uma maneira simples de transformar conceitos em imagens sem sair da plataforma.

Crie imagens impactantes usando comandos simples no ClickUp Brain

Uma curiosidade?

Enquanto o DALL·E cria imagens, seu companheiro de IA para desktop, o ClickUp Brain MAX, leva você ainda mais longe ao combinar recursos visuais com contexto. Você pode descrever uma ideia com o Talk to Text em vez de digitar um prompt extenso, deixar o Brain MAX pesquisar em seu espaço de trabalho do ClickUp, nos aplicativos conectados e na web em busca de inspiração, e gerar recursos criativos diretamente vinculados ao seu projeto — para que seus designs não apenas tenham uma boa aparência, mas façam parte do seu fluxo de trabalho.

Crie imagens com IA que incluam todo o contexto do seu espaço de trabalho e dos aplicativos conectados, usando o ClickUp Brain MAX

E é por isso que o Brain MAX consegue fazer isso: ele não é um gerador de imagens independente. É um superaplicativo de IA integrado a todo o seu espaço de trabalho do ClickUp e aos aplicativos conectados, o que o torna ciente das tarefas, briefings e feedbacks que orientam seu trabalho criativo.

Com suporte a IA multimodelo (pense no ChatGPT, Gemini, Claude e outros), ela não apenas produz recursos visuais, mas também interpreta o contexto ao redor deles — transformando ideias em bruto em recursos que se alinham aos seus objetivos reais.

Alterne entre os principais modelos de IA diretamente no ClickUp usando o Brain MAX

Principais recursos do ClickUp:

Transforme seus textos em segundos para que soem mais profissionais, diretos ou envolventes

Crie conteúdo de alta qualidade rapidamente usando prompts baseados em IA

Selecione qualquer texto e deixe a barra de ferramentas de IA otimizá-lo

Gere resumos e itens de ação instantaneamente para otimizar tarefas administrativas

Traduza idiomas e verifique a ortografia e a gramática dentro da plataforma ClickUp

Dê vida às suas ideias em poucos minutos com quadros brancos digitais para colaboração em tempo real ou assíncrona

Brainstorming visual: transforme ideias em imagens para uma comunicação mais clara

Colaboração integrada: gere e compartilhe recursos visuais diretamente nos quadros brancos

Fluxo de trabalho integrado: salve, exporte ou vincule imagens geradas por IA a tarefas

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem achar difícil navegar pelas diversas funcionalidades e opções de personalização do ClickUp

Quadros brancos com geração de imagens por IA ainda não podem ser usados no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Midjourney

via Midjourney

Desde o momento em que você acessa o site, o Midjourney é hipnotizante. Linhas de código brilham diante dos seus olhos, atraindo você para criar arte digital impressionante em segundos. Digite um prompt e, em segundos, você terá uma obra-prima digital. 🖼️

Principais recursos do Midjourney

Os parâmetros de estilização permitem ajustar os designs para que as imagens geradas fiquem exatamente como você deseja

Ajuste os designs com personalizações para deixar as imagens geradas exatamente como você deseja

O modelo de IA oferece um recurso de remix que permite combinar duas imagens em um único design

O peso da imagem, a proporção e os parâmetros de mosaico permitem que você controle suas imagens

Limitações do Midjourney

A ferramenta não consegue gerar imagens com palavras que façam sentido — todo o texto acaba sendo uma mistura de letras

Alguns usuários notaram que as mãos e os dentes tendem a ficar deformados nas imagens geradas

Preços do Midjourney

Básico : US$ 10/mês

Padrão : US$ 30/mês

Pro : US$ 60/mês

Mega: US$ 120/mês

Avaliações e comentários sobre o Midjourney

G2 : 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: N/A

📌Leia mais: Exemplos essenciais de prompts do Midjourney para artistas e designers

3. Fotor

via Fotor

O Fotor é um gerador e editor de imagens com IA projetado para facilitar a limpeza e o aprimoramento de fotos. Use o recurso de geração de texto para imagem para criar um novo design do zero ou envie uma imagem existente para melhorá-la instantaneamente. Use as ferramentas integradas para alterar o fundo, remover objetos ou adicionar filtros. 👀

Principais recursos do Fotor

Filtros e efeitos facilitam a criação de imagens com estilos específicos, como fotos vintage ou com clima de anime

Use o gerador de fontes para adicionar texto que combine com o estilo da sua imagem

Com dezenas de modelos, crie colagens, colorir fotos e crie designs elegantes para compartilhar em várias plataformas

Use atalhos para melhorar uma foto ou remover o fundo com um clique

Limitações do Fotor

Alguns usuários notaram que recursos como histórico de edições e camadas estão faltando

A interface do usuário não é muito intuitiva e pode apresentar falhas, com tempos de carregamento lentos

Preços do Fotor

Básico : Gratuito

Pro : US$ 8,99/mês

Pro+: US$ 19,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Fotor

G2 : 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4. Artguru AI

via Artguru

O Artguru recebe uma entrada de texto e cria imagens em segundos. Envie uma foto e escolha um estilo, como punk ou arte clássica, para gerar uma imagem estilizada. Procurando inspiração? Navegue pelo catálogo de imagens clicando nas seções “Explorar” ou “Tendências”.

Principais recursos do Artguru

O Gerador de Avatares e Retratos com IA tira uma selfie e gera imagens realistas com base em filtros de estilos diferentes

Junte-se à comunidade do Discord para conversar com outros criadores, discutir arte e encontrar inspiração

O Background Remover permite aprimorar uma imagem existente em segundos, sem muito esforço

Use o Photo Enhancer para ajustar instantaneamente a iluminação, a cor e o estilo para correções rápidas

Limitações do Artguru

Não existe uma versão offline do Artguru, portanto, você precisará estar conectado para usá-lo

Você não tem tanto controle sobre os detalhes finos quanto tem na fotografia da vida real

Preços do Artguru

Mini : US$ 1,99/semana

Pro: US$ 3,99/semana

Avaliações e comentários sobre o Artguru

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Simplified

via Simplified

O Simplified é uma ferramenta completa de criação de conteúdo com IA. Ele oferece arte gerada por IA, redação publicitária e gerenciamento de redes sociais em um único espaço. Com um clique, gere imagens com IA e acesse milhões de modelos e imagens gratuitos.

Principais recursos simplificados

Inúmeras ferramentas de design gráfico , incluindo kits de marca, permitem que você crie imagens que combinem com seu estilo, garantindo uma aparência coesa

O removedor de fundo economiza tempo na hora de editar fotos

Modelos profissionais, incluindo criadores de animações, ampliam suas opções de design personalizado

A ferramenta Magic Resizer permite recortar e ajustar instantaneamente o tamanho da imagem para compartilhar em diferentes plataformas

Limitações simplificadas

Há uma curva de aprendizado, já que há muitos recursos e modelos

A interface pode ser confusa, dificultando a localização imediata da ferramenta certa

Preços simplificados

Design Free : $0

Design Pro : US$ 9/mês

Design Business: US$ 15/mês

Avaliações e comentários simplificados

G2 : 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e geração de ideias. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com inteligência artificial, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você tenha ideias, visualize e execute tudo mais rápido!

6. Starryai

via starryai

Essa ferramenta utiliza descrições textuais e emprega modelos e algoritmos de aprendizado profundo para criar belíssimas obras de arte. Crie até cinco imagens gratuitamente por dia e desfrute da propriedade total das criações. Personalize estilos e proporções para usar em diversas plataformas.

Principais recursos do StarryAI

Mais de 1.000 estilos permitem que você crie obras-primas, seja você fã de anime, imagens realistas ou algo diferente

Use a função “Criação em massa” para gerar várias imagens em estilos semelhantes com apenas um clique

Use o aplicativo móvel no iOS ou Android para criar em qualquer lugar

Desfrute de direitos de propriedade total para compartilhar da maneira que você quiser

Limitações do StarryAI

Há muitas oportunidades de personalização ao inserir prompts, mas poucas funcionalidades de edição

Os créditos limitam o número de imagens que você pode criar por dia

Preços do StarryAI

Gratuito: Sem custo, mas há um limite de cinco imagens por dia

Avaliações e comentários sobre o starryai

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Hotpot.ai

O Hotpot oferece uma coleção de ferramentas de imagem com IA generativa para criar obras-primas. Remova objetos, personalize obras de arte e veja a si mesmo como um avatar de IA. Outros recursos incluem a capacidade de atualizar imagens existentes, colorindo fotos antigas e restaurando imagens danificadas. 📸

Principais recursos do Hotpot

Modelos para diferentes tipos de imagens, segmentados por plataforma, permitem que você crie as imagens necessárias para diversos fins de marketing

Um banco de dados de fotos de banco de imagens com IA facilita o compartilhamento de imagens para fins comerciais

Dezenas de ferramentas simplificam a criação de imagens para que você faça as alterações desejadas

As ferramentas Device MockUps e Graphics são ideais para desenvolvedores que desejam adicionar designs artísticos aos seus produtos

Limitações do Hotpot

A personalização é limitada em comparação com outras ferramentas de criação artística

Depois que a imagem é criada, não é possível fazer nenhuma edição

Preços do Hotpot

Com base em créditos: diferentes recursos e configurações exigem quantidades diferentes de créditos, portanto, o preço depende exatamente do uso que você faz da ferramenta

Avaliações e comentários sobre o Hotpot

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Synthesia

via Synthesia

O Synthesia difere da maioria das ferramentas desta lista, pois transforma texto em vídeos, e não apenas em imagens. Com vozes de IA em mais de 120 idiomas, é fácil alcançar seu público, não importa onde ele esteja. As ferramentas de edição fáceis de usar não exigem experiência ou habilidades, de modo que até mesmo membros da equipe com menos experiência podem participar e fazer alterações. 🤩

Principais recursos do Synthesia

Escolha entre mais de 140 avatares para representar sua marca ou voz nos vídeos

A ferramenta substitui apresentações e textos enfadonhos para criar uma abordagem mais envolvente e informativa

Crie um roteiro, personalize o vídeo, colabore em tempo real e faça o download, tudo em um único espaço

Com um editor de slides simples, você não precisa ser um profissional para usar a ferramenta

Limitações do Synthesia

Alguns planos limitam o número de vídeos que você pode criar

Alguns usuários consideraram o nível de qualidade abaixo do profissional, tornando-a útil apenas em determinadas situações

Preços do Synthesia

Pessoal : US$ 30/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Synthesia

G2 : 4,8/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Confira estas alternativas ao Synthesia!

9. Gencraft

via Gencraft

Escreva algumas palavras e transforme-as em imagens e vídeos usando o Gencraft. Gere novas ideias adicionando algumas palavras-chave e veja o que o gerador de imagens cria. Crie imagens de marca coesas, solicitando que a ferramenta incorpore a voz e o estilo da sua marca nas imagens.

Principais recursos do Gencraft

Estilos como streetwear, cósmico e luxo permitem que você gere imagens com a vibe que você deseja

Leva 30 segundos ou menos para criar imagens

Se você não tem certeza do que deseja criar, digite algumas palavras-chave e a ferramenta lhe dará ideias

Limitações do Gencraft

Assinantes não pagantes não podem usar as imagens para fins comerciais

As imagens ficam armazenadas por apenas 30 dias para usuários de contas gratuitas

Preços do Gencraft

Starter : US$ 3,99/semana

Pro: US$ 9,99/semana

Avaliações e comentários sobre o Gencraft

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Visme

via Visme

O Visme é uma ferramenta de criação de conteúdo com IA que gera de tudo, desde apresentações e gráficos de dados até imagens. Use-o para criar rapidamente imagens com a identidade visual da sua marca, como gráficos e vídeos para redes sociais. Aproveite-o como uma ferramenta de marketing com IA para adicionar gráficos a apresentações de marketing ou documentos internos para a equipe. 🙌

Principais recursos do Visme

A biblioteca de imagens contém milhões de gráficos e fotos exclusivos

Pesquise por caso de uso para filtrar a biblioteca de imagens de acordo com suas necessidades

Colabore em tempo real com sua equipe de design para obter feedback e gerar ideias para novos elementos gráficos

A ferramenta também oferece um calendário de conteúdo integrado e designs interativos

Limitações do Visme

Os usuários descobriram que os erros nos layouts eram difíceis de corrigir

A curva de aprendizado é íngreme, incluindo aprender a navegar pela interface

Preços do Visme

Básico : Gratuito

Starter : US$ 29/mês

Pro : US$ 59/mês

Para equipes: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Visme

G2 : 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

11. DeepAI

via DeepAI

A DeepAI oferece um conjunto de ferramentas para criar imagens e impulsionar sua criatividade, seja você um gerente de produto, artista ou profissional de marketing. Explore a biblioteca de imagens de IA em busca de inspiração ou envie seu próprio design e faça edições usando os recursos de IA.

Principais recursos do DeepAI

Crie rapidamente uma imagem digitando um prompt de texto, escolhendo um estilo e clicando no botão “Gerar”

Use o editor de imagens para fazer ajustes rápidos em uma foto

Use os recursos de super-resolução e difusão estável para criar imagens personalizadas

Pesquise na comunidade para encontrar inspiração e designs criados por outros usuários

Limitações do DeepAI

Alguns usuários perceberam que a ferramenta frequentemente gerava imagens desfocadas

Pode apresentar falhas e ser lento

Preços do DeepAI

Pagamento conforme o uso: Compre créditos de US$ 5 a US$ 1.000

Torne-se um DeepAI Pro: US$ 4,99/mês com limites de crédito

Avaliações e comentários sobre o DeepAI

G2 : N/A

Capterra: N/A

Aproveite a IA para aprimorar seus processos

Com essas alternativas ao Dall-E, ficou mais fácil do que nunca gerar imagens a partir de texto. Economize tempo e aumente a criatividade usando uma dessas ferramentas para branding, divulgação e marketing.

E quando você precisar de uma ferramenta mais abrangente, não há nada melhor do que o ClickUp. Cadastre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a usar a IA para otimizar todos os seus processos e se sentir como um artista no trabalho. 🙌