10 melhores alternativas de difusão estável para geração de arte em 2024

No último ano, você provavelmente viu muitas notícias sobre o ChatGPT e outros geradores de texto de inteligência artificial (IA) . Mas as palavras em uma página (ou tela) estão longe de ser a única maneira pela qual as organizações e os designers modernos usam a IA. Ferramentas como o Stable Diffusion ajudam você a criar imagens de IA impressionantes para uso pessoal e profissional.

Mas nenhuma ferramenta de geração de imagens é perfeita, nem de perto. Por um motivo ou outro, talvez você precise de uma ferramenta alternativa para criar imagens realistas.

Talvez seja por causa da complexidade do gerador de arte de IA do Stable Diffusion, que pode consumir muito tempo. Ou talvez você tenha tido dificuldades para ajustar os parâmetros necessários para criar imagens de alta qualidade.

Seja qual for o caso, você está procurando outra maneira de criar arte gerada por IA. Viemos em seu socorro com este guia das principais alternativas ao Stable Diffusion.

O que é um gerador de imagens de IA?

Um gerador de imagens com IA é um aplicativo que cria imagens com base em instruções de texto do usuário.

Um modelo de IA que usa aprendizagem profunda torna possível esse processo de geração de texto para imagem. O modelo treina a si mesmo em todos os tipos de visuais e estilos de arte e requer apenas algumas palavras para criar um visual original com base nesse conhecimento. Ele também aprende com o tempo, melhorando sua capacidade de gerar imagens de alta qualidade com o uso contínuo e repetido. Geradores de arte de IA usam um modelo de difusão, um tipo de IA que pode decompor a estrutura de uma imagem que está sendo avaliada. Esse modelo permite que eles criem imagens exclusivas com estruturas semelhantes com base em solicitações de texto.

A popularidade dos modelos de geração de imagens por difusão aumentou rapidamente no último ano. Sua capacidade de criar habilmente trabalhos artísticos ou gráficos funcionais e modificar imagens existentes tornou mais importante do que nunca encontrar um sistema de geração de imagens que atenda às suas necessidades, seja ele o Stable Diffusion ou uma alternativa.

O que você deve procurar nas alternativas ao Stable Diffusion?

Antes de mergulhar na lista completa de alternativas ao Stable Diffusion, vamos examinar os principais fatores a serem observados ao escolher um gerador de imagens:

Facilidade de uso: QualquerFerramenta de IA para designers precisa ser fácil de aprender. Mesmo os recursos mais extraordinários de criação de imagens não importam se o aplicativo for impossível de usar

QualquerFerramenta de IA para designers precisa ser fácil de aprender. Mesmo os recursos mais extraordinários de criação de imagens não importam se o aplicativo for impossível de usar Velocidade de uso: Qual é a velocidade dos recursos de geração de imagens de IA? O Stable Diffusion é notoriamente lento, portanto, qualquer alternativa deve priorizar a velocidade

Qual é a velocidade dos recursos de geração de imagens de IA? O Stable Diffusion é notoriamente lento, portanto, qualquer alternativa deve priorizar a velocidade IA confiável: Independentemente de a ferramenta usar seu próprio modelo de IA ou aproveitar um modelo existente e já ajustado, a ferramenta deve ser confiável o suficiente para criar consistentemente visuais impressionantes que correspondam ao prompt

Independentemente de a ferramenta usar seu próprio modelo de IA ou aproveitar um modelo existente e já ajustado, a ferramenta deve ser confiável o suficiente para criar consistentemente visuais impressionantes que correspondam ao prompt Opções de edição: A ferramenta certa permite que você edite e ajuste as imagens recém-geradas como parte do processo criativo

A ferramenta certa permite que você edite e ajuste as imagens recém-geradas como parte do processo criativo Direitos de uso claros: Até mesmo as imagens mais incríveis não terão importância se o software não oferecer a possibilidade de usar a arte digital depois de gerada

Uma comunidade forte: O Stable Diffusion possui uma grande comunidade em redes como Reddit e Discord, portanto, qualquer alternativa deve oferecer oportunidades semelhantes de ajuda na criação de imagens e na edição de imagens com IA

As melhores alternativas ao Stable Diffusion para usar em 2024

Estas são nossas principais alternativas ao Stable Diffusion, que aproveitam a tecnologia de IA em constante aprimoramento para criar imagens impressionantes com base em suas solicitações de linguagem natural.

1. Midjourney

Via

Viagem intermediária

Como uma das mais conhecidas ferramentas de geração de texto para imagem disponíveis, o Midjourney é uma das alternativas mais populares do Stable Diffusion. Ele gera imagens por meio de bate-papos do Discord, permitindo a curadoria fácil de arte de IA sem a necessidade de experiência ou conhecimento de codificação.

Melhores recursos do Midjourney

Um bot integrado fornece dicas para ajudar os usuários a gerar obras de arte digitais em minutos

Sua existência no Discord oferece aos usuários uma comunidade forte com a qual se envolver desde o início

Uma galeria de favoritos ajuda a rastrear e salvar suas melhores imagens geradas

Os níveis de preços permitem que os usuários criem imagens ilimitadas por um único preço

limitações do #### Midjourney

Está disponível apenas para usuários com contas Discord ativas

O Midjourney é relativamente caro em comparação com outros modelos de difusão desta lista

Preços do Midjourney

Plano básico: US$ 10/mês

Plano padrão: US$ 30/mês

Plano Pro: US$ 60/mês

Plano Mega: US$ 120/mês

Midjourney ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: nenhuma avaliação até o momento

2. Craiyon

Via

Craiyon

O Crayon é um criador de imagens de IA fácil de usar, perfeito para iniciantes. Seu prompt simples de geração de texto para imagem permite que você escolha entre criar arte, desenhos e fotos. Ao contrário de muitas alternativas ao Stable Diffusion, ele tem um nível de preço gratuito que permite que você teste o criador de imagens sem nenhum compromisso inicial.

melhores recursos do #### Craiyon

Os prompts negativos permitem que você seja específico ao gerar imagens, por exemplo, especificando que uma imagem existente não deve incluir nenhuma tecnologia

o "Next Prompt" usa o ChatGPT para sugerir uma nova consulta de linguagem natural com base em suas entradas anteriores

As maquetes integradas ajudam a ver como a arte gerada pela IA fica em camisetas e outros produtos

Não há limite para o número de imagens que você pode gerar em seu nível de preço

limitações do #### Craiyon

A velocidade limitada do servidor pode tornar a geração de imagens não confiável em horários de pico de tráfego

Sua geração de texto para imagem somente para desktop não tem suporte para aplicativos móveis

Preços do Craiyon

Gratuito

Apoiador: US$ 5/mês

Profissional: US$ 20/mês

Enterprise: entre em contato para obter preços

Craiyon classificações e comentários

G2: 4,3/5 (3+ avaliações)

Capterra: nenhuma avaliação até o momento

3. ArtSmart

Via

ArtSmart AI

O ArtSmart AI é um gerador de imagens inovador graças aos modelos de difusão que adicionam outra camada de complexidade. Além dos avisos de texto, você pode carregar seus próprios gráficos para ajudar o mecanismo a aprender e melhorar sua produção ao longo do tempo. O melhor de tudo é que esse modelo de geração de arte realiza essa façanha e, ao mesmo tempo, continua sendo uma das opções de geração de imagens baseadas em IA mais fáceis de usar que existem.

melhores recursos do #### ArtSmart

O upload de imagens com seus prompts de texto ajuda a criar imagens mais realistas

A edição de imagens com base em IA otimiza seu trabalho artístico após a criação inicial

As predefinições auxiliadas facilitam a criação de imagens realistas sem muita configuração

A capacidade de organizar as imagens geradas em coleções facilita a localização posterior das mesmas

limitações do #### ArtSmart

Algumas das imagens geradas podem ter cores erradas, o que leva à perda de tempo e de créditos

A assinatura mensal vem com créditos limitados que você provavelmente usará rapidamente, especialmente no nível Basic

Preços do ArtSmart

Básico: US$ 16/mês

Padrão: US$ 24,50/mês

Business: US$ 32,50/mês

ArtSmart avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 5/5 (1 avaliação)

4. Dall-E 2

Via

OpenAI

O Dall-E 2 é um dos principais concorrentes entre as melhores alternativas ao Stable Diffusion. Os fundadores do ChatGPT da OpenAI usaram uma premissa simples para criá-lo: Digite seu prompt de texto e você obterá quatro imagens que oferecem interpretações diferentes, mas exclusivas, do seu prompt.

Melhores recursos do Dall-E 2

O Outpainting permite que você continue expandindo sua imagem por meio de rolagem horizontal e vertical

A criação simultânea de quatro opções facilita a geração de imagens artísticas que correspondem à sua visão

Atualizações frequentes garantem que sua capacidade de gerar imagens continue a se expandir por meio de modelos de difusão vivos

Ele usa fotos isentas de royalties, de modo que você pode usar todos os resultados comercialmente, conforme necessário

Limitações do Dall-E 2

Às vezes, ele confunde ou ignora avisos longos ao criar imagens

O tempo de processamento pode ser maior do que o do Stable Diffusion e de algumas de suas alternativas

Preços do Dall-E 2

imagem de 1024×1024 pixels: US$ 0,02 por solicitação de imagem

imagem de 512×512 pixels: US$ 0,018 por solicitação de imagem

imagem de 256×256 pixels: US$ 0,016 por solicitação de imagem

Dall-E 2 avaliações e comentários

G2: 3.7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 3 avaliações)

5. Invoque a IA

Via

Invocar IA

O Invoke AI é um criador de imagens exclusivo para profissionais criativos. Além de usar prompts de texto, ele combina habilidades de geração de IA com fluxos de trabalho existentes para gerar imagens que correspondam à sua visão e às suas necessidades profissionais.

Melhores recursos do Invoke AI

Oferece recursos avançados de geração de imagens, incluindo a capacidade de os usuários desenharem, editarem e iterarem suas criações

A interface de tela integrada permite que as equipes trabalhem juntas para criar imagens

Integra-se diretamente com ferramentas de design, como o Photoshop e o Illustrator

Recursos avançados de segurança protegem o banco de dados e o histórico de solicitações

Limitações do Invoke AI

Alguns prompts somente de texto podem ser imprecisos, tornando esse criador de imagens melhor para trabalhos mais avançados

Os modelos de difusão têm menos filtros contra conteúdo potencial ou negativo em comparação com alternativas como o Dall-E 2

Preços do Invoke AI

Community Edition: gratuito

Indie: US$ 13/mês

Enterprise: entre em contato para saber o preço

Invoke AI avaliações e comentários

G2: nenhuma avaliação até o momento

Capterra: nenhuma avaliação até o momento

6. DreamStudio

Via

DreamStudio

O DreamStudio usa o mecanismo Stable Diffusion, mas ainda é uma alternativa viável para gerar imagens por meio de IA. É uma excelente ferramenta de código aberto e fácil de usar que gera imagens em qualquer formato usando prompts de upload de texto e imagem.

O gigante do setor Stability AI é proprietário do DreamStudio (anteriormente Stable Diffusion). Essa ferramenta de design de IA ajuda a criar trabalhos artísticos de alta qualidade para qualquer finalidade, inclusive ilustrações e imagens fotorrealistas. 🖼️

Digite seu prompt ou carregue uma foto e, em seguida, selecione o estilo e o tamanho desejados. O DreamStudio trabalhará prontamente, gerando diversas variações de sua visão. A ferramenta memoriza seu histórico para que você possa acompanhar todas as suas criações e revisitá-las posteriormente.

Se você precisar fazer alterações em uma imagem, recorra ao editor. É um espaço de trabalho infinito com camadas, que permite adicionar, remover e modificar elementos individuais de sua obra-prima. Você também pode melhorar a resolução de suas imagens em segundos!

melhores recursos do #### DreamStudio

Os amplos recursos de edição permitem aprimorar, expandir ou modificar suas imagens de outra forma

A memória de prompts ajuda você a retornar e melhorar prompts anteriores para criar imagens

A integração da API traz seus modelos de difusão para suas ferramentas e espaço de trabalho existentes

Ele pode gerar até 10 imagens com base em um único prompt

Limitações do DreamStudio

Fazer login depois de usar a versão gratuita redefine a memória do prompt, exigindo que você comece do zero

Oferece menos predefinições do que a maioria das alternativas do Stable Diffusion nesta lista, exigindo uma configuração mais extensa

Preços do DreamStudio

uS$ 1,18 por 100 créditos de geração

Avaliações e resenhas do DreamStudio

G2: sem comentários até o momento

Capterra: nenhuma avaliação até o momento

7. CLIP

via

CLIPE

A OpenAI combinou o melhor do ChatGPT e do Dall-E 2 para criar o CLIP. Diferentemente de outras ferramentas desta lista, o CLIP pode aprender com a linguagem natural para criar imagens melhores e mais abrangentes. Em outras palavras, não se trata apenas de um gerador de imagens de IA, como o Stable Diffusion; é uma ferramenta que permite que os computadores realmente "vejam" a Internet e, como resultado, criem obras de arte melhores.

melhores recursos do #### CLIP

Sua rede neural abrangente cria um banco de dados mais completo para desenhar do que outras opções

A integração com o ChatGPT e o Dall-E 2 aproveita a tecnologia existente líder de mercado

Oferece um banco de dados de imagens exponencialmente maior, com cerca de 400 milhões de imagens

Limitações do CLIP

O CLIP não é um verdadeiro gerador de imagens, o que o torna muito mais complexo do que a maioria das opções desta lista

O uso só está disponível para usuários selecionados à medida que a OpenAI refina o modelo

Preços do CLIP

OpenAI ainda não forneceu os preços

CLIP avaliações e comentários

G2: nenhuma avaliação até o momento

Capterra: nenhuma avaliação até o momento

8. IA do Playground

Via

IA do playground

O Stable Diffusion é excelente para criar imagens, enquanto o Playground AI se destaca como um editor de imagens automatizado. Existe alguma capacidade geral de criar arte original, mas os recursos que fazem dessa uma das melhores alternativas ao Stable Diffusion se concentram na modificação da arte existente.

Melhores recursos do Playground AI

Oferece a capacidade de usar prompts de edição baseados em texto, destacando uma seção da imagem e, em seguida, escrevendo como deseja que o aplicativo edite essa seção

Os prompts de exclusão permitem que você remova quaisquer elementos indesejados da imagem

A edição de imagens mistas permite combinar várias imagens existentes em uma criação nova e original

O recurso Moodboard permite a colaboração fácil com a sua equipe ao criar uma tela visual maior

Limitações da IA do Playground

Ele oferece opções limitadas de criação de imagens originais em comparação com outras opções

A versão gratuita tem tempos de espera durante os horários de pico e limitações de qualidade e resolução

Preços do Playground AI

Gratuito

Pro: US$ 12/mês

Turbo: US$ 36/mês

Playground AI avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 2 avaliações)

Capterra: nenhuma avaliação até o momento

9. Synthesia

Via

Síntese

Nem todos os recursos visuais são estáticos. O Synthesia conquistou seu lugar na lista de alternativas do Stable Diffusion por ser o melhor gerador de vídeo com IA disponível no mercado. Basta escrever um texto, escolher seus recursos visuais e ver o software criar um vídeo envolvente para seu público.

melhores recursos do #### Synthesia

Personalize seu vídeo com uma extensa lista de modelos de estilo e mais de 140 avatares virtuais

Sua interface intuitiva é semelhante à dos aplicativos de apresentação, como o PowerPoint, para facilitar a transição para o uso do gerador

Seus recursos de colaboração integrados permitem que você e sua equipe trabalhem juntos de forma eficaz

É um aplicativo baseado em navegador, que permite criar vídeos dinamicamente em qualquer dispositivo

limitações do #### Synthesia

As vozes de IA podem soar sintéticas e não são tão autênticas quanto uma locução real

Pode ser difícil treinar a voz da IA para pronunciar com precisão algumas palavras incomuns

Preços do Synthesia

Pessoal: US$ 22,50/mês

Empresa: entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Outras ferramentas de IA

As ferramentas acima podem ser excelentes para gerar imagens de IA, mas não são o único playground de processamento de linguagem natural que existe. A IA entrou no mundo da gerenciamento de projetos de design com muitas plataformas de Ferramentas de gerenciamento de projetos de IA disponíveis para organizações modernas.

Essas ferramentas, com o ClickUp na vanguarda, têm o potencial de transformar seu eficiências de processo e criar dinamicamente um texto de marketing atraente e muito mais.

ClickUp

Gerencie todos os aspectos de ideação, criação e uso de mídia gerada por IA com as ferramentas, os modelos e os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Não pense no ClickUp apenas como uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Pense nele como uma suíte de produtividade abrangente, completa com os recursos de Ferramentas de IA que você precisa para mudar sua forma de trabalhar com apenas alguns cliques. IA do ClickUp pode otimizar seu fluxo de trabalho de várias maneiras. Ele pode ajudar você a:

Criar conteúdo e cópia para qualquer tópico, inclusive e-mails, publicações em mídias sociais e outros materiais de marketing

Resumir e gerar dinamicamente etapas de ação a partir de qualquer documento de qualquer tamanho

Transformar as etapas de ação em tarefas que se encaixam em sua agenda maiorplano de projeto* Verifique a ortografia e a gramática para ter certeza de que tudo o que você enviar está correto

Em poucas palavras, é um dos melhores Ferramentas de marketing de IA que você pode encontrar. Por meio de entradas simples de linguagem natural, o modelo ajustado do ClickUp permite que você e sua equipe trabalhem melhor, de forma mais inteligente e eficiente.

Melhores recursos do ClickUp

Oferece geração de conteúdo extremamente rápida por meio de modelos de IA pré-treinados dentro da plataforma

Permite que você transforme a redação de marketing existente para ser mais direta, sucinta e focada no público

Você pode gerar resumos eitens de ação com base em documentos longos para reuniões, projetos e muito mais

Os recursos integrados de gerenciamento de projetos permitem que você passe da ferramenta de IA diretamente para o seu fluxo de trabalho diário

Limitações do ClickUp

Não é um gerador de imagens de IA; ele usa seus modelos de IA somente para funções baseadas em texto

A versão gratuita não inclui os recursos de IA no software

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Enterprise: entre em contato para saber o preço

O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Transforme sua geração de imagens com as ferramentas certas

O Stable Diffusion pode ser uma opção popular, mas não é a única oportunidade de gerar arte com IA. Muitas alternativas ao Stable Diffusion podem ajudá-lo a adicionar IA ao seu processo criativo, aproveitando os modelos de arte de IA mais recentes para criar imagens que seu público vai adorar.

E isso é antes mesmo de entrarmos nas oportunidades que você descobrirá ao levar suas integrações de IA para além da IA de texto para imagem.

O ClickUp não é um criador de imagens; é um gerenciador de projetos de última geração e uma ferramenta de gerenciamento de imagens ferramenta de produtividade que pode ser o complemento perfeito para a sua equipe. O melhor de tudo é que os planos introdutórios são totalmente gratuitos, ajudando você a experimentar a ferramenta juntamente com suas alternativas preferidas ao Stable Diffusion.

Então, o que está esperando? Crie sua conta ClickUp gratuita para começar hoje mesmo!