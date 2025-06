Domine a tela da IA: exemplos essenciais de prompts do Midjourney para artistas e designers

Criar visuais incríveis nunca foi tão simples. Com geradores de arte com IA como o Midjourney, praticamente qualquer pessoa pode criar obras de arte digital impressionantes em segundos. Como artista, você provavelmente já percebeu o potencial da IA para aprimorar seu trabalho.

Mas, para realmente aproveitar ao máximo o potencial dessas ferramentas de IA, você precisa dominar outra arte: criar o prompt perfeito.

O Midjourney (e outros criadores de arte com IA) funciona por meio de prompts — frases curtas que orientam a IA na geração da imagem desejada. Esses prompts do Midjourney funcionam como instruções, alimentando o vasto banco de dados de informações visuais da IA para traduzir suas palavras em uma ilustração detalhada.

Ao dominar a arte de criar um prompt de imagem, você pode conjurar uma vasta gama de visuais, desde paisagens fotorrealistas extremamente detalhadas até criaturas fantásticas ultrarrealistas.

Este guia irá ajudá-lo a dar os primeiros passos na arte digital com IA, com as melhores sugestões do Midjourney.

Noções básicas sobre prompts do Midjourney

A IA generativa, a tecnologia por trás do Midjourney, se destaca na criação de conteúdo inovador com base em dados existentes. Quando você fornece um prompt, a IA analisa as palavras que o compõem, vasculha uma vasta biblioteca de estilos artísticos, formas, cores e texturas e reúne esses elementos em uma imagem coesa que se alinha à sua visão criativa.

Quanto mais preciso for o seu prompt, mais focada será a pesquisa da IA, resultando em uma imagem final que reflete verdadeiramente a sua intenção artística.

Como criar prompts de alta qualidade? Nossa lista de 35 exemplos de prompts pode servir de inspiração.

35 exemplos de prompts do Midjourney

via Midjourney

Você aprenderá a escrever e refinar prompts do Midjourney com esta seleção diversificada de exemplos categorizados por estilos artísticos. Vamos explorá-los:

Cubismo: explorando formas geométricas

O cubismo é um estilo artístico caracterizado por formas abstratas e fragmentadas.

Essa abordagem revolucionária foi introduzida por nomes como Pablo Picasso e Georges Braque durante 1907-1908 e é melhor representada em suas obras Les Demoiselles d'Avignon, Menina com Mandolina, Garrafa e Peixes e Homem com Violão.

Os exemplos de prompts do Midjourney a seguir podem ajudá-lo a criar sua própria arte digital cubista:

Uma sala de estar moderna renderizada no estilo fragmentado do cubismo, com formas geométricas e planos sobrepostos em cores vibrantes Uma pintura cubista monocromática de natureza morta com uma tigela de frutas, com foco em perspectivas distorcidas e detalhes precisos em linhas planas Uma paisagem urbana majestosa retratada no estilo cubista, capturando o dinamismo da vida urbana em um ambiente sombrio e nebuloso

via Midjourney

Retrate um retrato de uma mulher em estilo cubista com iluminação dramática, inspirado na obra de Georges Braque Pintura a óleo hiper-realista de um instrumento musical, dividida em formas geométricas com cores vibrantes, que lembra o cubismo sintético

Art Déco: capturando o glamour do passado

Em contraste com as formas fragmentadas do cubismo, a Art Déco adotou uma estética glamorosa e simplificada. Esse estilo artístico influente surgiu na década de 1920, floresceu na década de 1930 e celebrou a modernidade.

A Art Déco não tinha medo do luxo e adotava texturas e motivos ricos inspirados em culturas antigas, como o Egito, e ziguezagues da Era das Máquinas. Era essencialmente um movimento de estilos de arte decorativa e um conceito arquitetônico na Europa e nos Estados Unidos.

Aqui estão algumas sugestões de arte com IA que você pode usar para gerar arte digital inspirada em uma pintura Art Déco:

Um pôster Art Déco glamoroso para um espetáculo fictício da Broadway, apresentando uma bela jovem coberta por cortinas de um vestido esvoaçante

via Midjourney

Uma pintura Art Déco fotorrealista de um arranha-céu banhado pela luz dourada do pôr do sol, com detalhes geométricos e intrincados

via Midjourney

Um luxuoso quarto minimalista em estilo Art Déco branco com móveis elegantes, detalhes cromados e um tapete geométrico fotorrealista Crie uma ilustração de moda de uma mulher com um vestido Art Déco esvoaçante, adornado com padrões geométricos ousados e detalhes intricados sob uma iluminação dramática

3. Jogos retrô: brincando com pixels

Os jogos retrô, ao contrário dos gráficos de ponta de um espaço moderno, têm um certo charme em sua simplicidade pixelizada. Eles evocam nostalgia, lembrando-nos da era de ouro dos fliperamas e consoles domésticos dos anos 80 e da era dos 16 bits.

O design e o estilo artístico são caracterizados por fundos coloridos, personagens icônicos como Mario, trilhas sonoras simples, mas cativantes, e outros elementos nostálgicos. Eles carregam o valor sentimental das memórias da infância e representam uma época mais simples dos jogos.

Para gerar imagens neste estilo artístico, brinque com os prompts do Midjourney, como:

Cena de um jogo de plataforma em pixel art que mostra um herói corajoso lutando contra um dragão cuspidor de fogo Um jogo de corrida em estilo retrô com carros pixelados acelerando por uma paisagem urbana iluminada por neon

via Midjourney

Um retrato colorido em pixel art de um personagem clássico de videogame usando uma armadura finamente detalhada Um retrato pixelizado de um personagem icônico de jogos retrô, como Mario ou Pac-Man, com detalhes incríveis Pôster de jogo esportivo em estilo retrô com um atleta pixelado em uma pose dinâmica em terreno rochoso e arenoso

via Midjourney

representação em 8 bits de um marco famoso, como a Torre Eiffel ou a Grande Muralha da China, com uma borboleta colorida voando

Cyberpunk: imaginando um futuro dominado pela tecnologia

Cyberpunk é um subgênero da ficção científica que mergulha em um futuro sombrio, marcado pelo avanço tecnológico e pelo declínio social.

É um gênero rico em temas. Ele explora o custo humano do progresso, a luta pela identidade em um mundo obcecado por modificações e a batalha para manter um pouco de humanidade em uma sociedade à beira do abismo.

Imagine as linhas tênues entre o humano e a máquina ao criar prompts do Midjourney sobre este tema:

Um movimentado mercado cyberpunk iluminado por anúncios holográficos e letreiros de néon piscantes Um guerreiro ciborgue solitário observando uma vasta paisagem urbana cyberpunk envolta em poluição e luz artificial em um ambiente detalhado e complexo Um retrato de alta tecnologia de um hacker cyberpunk com implantes brilhantes e uma interface digital projetada nos olhos, observando uma borboleta colorida voando Um vendedor ambulante ciberneticamente aprimorado vendendo alimentos e bebidas brilhantes esculpidos em um intrincado design de metal filigranado e exibidos sob luz natural

via Midjourney

Arranha-céu geométrico ultra-detalhado no estilo do Chrysler Building, com tinta acrílica elaborada em spray sobre cromo e detalhes metálicos

Surrealismo: desafiando a realidade com paisagens oníricas

O surrealismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu das cinzas da Primeira Guerra Mundial. Os surrealistas, ao contrário dos cubistas, que fragmentavam a realidade, buscavam liberar o poder da mente inconsciente.

Imagine relógios derretidos espalhados por paisagens áridas, como retratado por Salvador Dalí, ou figuras com chapéus-coco escondendo rostos enigmáticos, cortesia de René Magritte.

Suas obras misturam o ilógico e o familiar, muitas vezes colocando objetos do cotidiano em cenários fantásticos. Pense em um piano de cauda com penas ou uma lagosta empoleirada em um telefone — essas justaposições desafiam nossa percepção da realidade, alimentando a imaginação.

Use estas sugestões do Midjourney como base para a sua ideação:

Um relógio derretido pendurado em um galho de árvore árido contra um céu azul claro com uma linda borboleta fantástica no horizonte de um ambiente detalhado e intricado Um tabuleiro de xadrez onde as peças são criaturas fantásticas envolvidas em uma batalha épica contra flores de vidro hiper-realistas em um espaço elegante e moderno Um piano de cauda ultra-detalhado com as teclas substituídas por cachoeiras que fluem para um vasto oceano de um mundo minúsculo espetacular Crie uma cena inspirada em René Magritte, com uma figura de chapéu-coco e rosto oculto em frente à fachada curva de um edifício No estilo de Salvador Dalí, pinte uma paisagem onírica com relógios derretidos espalhados por uma paisagem árida com detalhes ultra-intricados

via Midjourney

Steampunk: imaginando um mundo de engrenagens e energia a vapor

Este subgênero da ficção científica não é a sua visão típica do futuro. O steampunk reimagina o passado, especificamente a era vitoriana e o Velho Oeste americano, mas com um toque fantástico. Ele incorpora uma estética retrofuturista inspirada nas máquinas industriais a vapor do século XIX.

No entanto, o steampunk não se resume apenas à estética. É um mundo repleto de aventura e inovação, onde o passado e o futuro se chocam em um espetáculo glorioso de latão, vapor e imaginação sem limites.

Suas sugestões do Midjourney para arte digital Steampunk podem imitar:

Uma magnífica aeronave steampunk voando pelas nuvens, movida por pistões de cobre ultra-detalhados e motores a vapor com detalhes precisos em linhas retas Um movimentado mercado steampunk repleto de engenhocas e invenções movidas a engrenagens e vapor Um retrato estoico de um inventor steampunk com um braço mecânico e óculos de proteção, contemplando sua última criação

via Midjourney

Imagine um tramcolante colossal movido a vapor atravessando uma paisagem urbana vitoriana cheia de poluição Crie uma cena urbana steampunk movimentada com autômatos mecânicos, carruagens sem cavalos e iluminação a gás Crie uma cena fotográfica de paisagem com um explorador de cartola e óculos de proteção aventurando-se em uma cidade perdida em um gigantesco caminhante movido a vapor

Papel em camadas: experimentando texturas

A arte em papel em camadas é uma técnica criativa cativante que dá vida a designs bidimensionais. Ela cria profundidade e dimensão, transformando papel plano em obras de arte cativantes.

Ao recortar formas estrategicamente e sobrepor em camadas ligeiramente desalinhadas, os artistas podem criar efeitos impressionantes de luz e sombra. Pense em uma borboleta delicada com as asas parecendo bater com a brisa, obtida pela sobreposição de recortes progressivamente menores.

Inspirado por este estilo de arte e artesanato fácil para iniciantes, você pode solicitar ao Midjourney que crie imagens digitais como:

Um retrato vibrante composto por recortes de papel em camadas com cores e texturas contrastantes na fachada curva de um edifício Uma cena paisagística caprichosa criada a partir de pedaços de papel texturizado, com colinas onduladas e um rio que corre

via Midjourney

Uma obra de arte em papel em camadas de uma flor, com cada pétala em um tom diferente de vermelho, colocada em uma casa em estilo de marcenaria Uma majestosa cordilheira usando papéis texturizados para representar rochas ásperas e neve suave, ideal para um espaço moderno

Criar prompts eficazes para o Midjourney

A chave para criar prompts eficazes no Midjourney está em usar seus recursos avançados:

URLs de referência

Você pode incorporar URLs em suas instruções para fazer referência a imagens específicas como inspiração. Isso ajuda a orientar a IA em direção a um estilo, composição ou tema específico.

Digamos que você queira uma imagem com a qualidade onírica de uma pintura de Salvador Dali. Na sua solicitação, você pode incluir uma URL para uma obra-prima de Dali.

O Midjourney analisará as cores, formas e a vibe surreal geral da obra de Dalí e usará isso como base para a imagem gerada.

Parâmetros

Os parâmetros permitem ajustar aspectos como estilo, paleta de cores e composição da sua imagem.

Anexados com "–" no final do seu prompt, os parâmetros permitem especificar aspectos como a proporção da imagem (por exemplo, "–ar 16:9" para tela widescreen) ou o estilo artístico (por exemplo, "–style anime").

Estilo: Este parâmetro permite especificar diretamente um estilo artístico pelo nome. Por exemplo, –style baroque instruirá o Midjourney a gerar uma imagem no estilo barroco. Você pode encontrar uma lista de estilos artísticos compatíveis aqui

Proporção: O parâmetro –ar ou –aspect permite controlar as proporções da imagem. Um valor de 1:1 produzirá uma imagem quadrada, enquanto 2:1 criará uma imagem paisagem

via Midjourney

O segredo para criar prompts eficazes no Midjourney está no uso de uma linguagem precisa. Quanto mais específico você for, melhor a IA poderá entender e traduzir sua visão em uma imagem.

Opte por adjetivos e detalhes específicos para orientar a IA na direção desejada. Por exemplo, em vez de "um gato", tente "um gato ruivo fofo enrolado no parapeito da janela"

via Midjourney

via Midjourney

Modelo de difusão

O Midjourney também usa um modelo de difusão, uma técnica poderosa de IA usada para gerar novos dados, geralmente na forma de imagens ou texto, que se assemelham muito aos dados do mundo real.

Aqui está uma breve explicação de como funciona:

Imagine que você tem uma imagem nítida. Um modelo de difusão funciona adicionando ruído gradualmente à imagem até que ela se torne indistinguível de estática. Em seguida, o modelo aprende a reverter esse processo, pegando a imagem com ruído e transformando-a novamente em uma imagem nítida, passo a passo.

Você pode experimentar diferentes formulações e detalhes para orientar o modelo de difusão em direção ao resultado desejado.

Comece com um conceito amplo e, em seguida, introduza detalhes específicos nas instruções subsequentes.

Por exemplo, você pode começar com "uma pintura em aquarela de uma paisagem" e, em seguida, continuar com sugestões como "com montanhas cobertas de neve ao fundo" e "um rio sinuoso fluindo por um vale exuberante em um ambiente nebuloso e sombrio"

Feedback e iterações

Não se contente com o primeiro resultado. Refine suas instruções com base nas imagens geradas, guiando o modelo para mais perto da sua visão. O Midjourney permite variações nas suas instruções, então experimente e divirta-se

Durante o processo de geração, use os botões do Midjourney para indicar quais variações você gosta ou não gosta. Isso orienta o modelo em direção ao resultado desejado

As sugestões do Midjourney permitem que os designers explorem inúmeras possibilidades criativas, gerem rapidamente iterações de design e superem obstáculos criativos.

A versatilidade e a funcionalidade dos prompts do Midjourney são realmente notáveis. Seja você um designer experiente ou um novato, o Midjourney oferece uma plataforma única para brincar com sua criatividade e dar vida às suas ideias visuais.

