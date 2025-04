os 12 melhores geradores de imagens com IA em 2025

A geração de imagens com IA está transformando a forma como criamos recursos visuais, especialmente para materiais de marketing, design e entretenimento.

Essas ferramentas facilitam o trabalho de qualquer pessoa, seja profissional ou amador, para transformar rapidamente ideias de rascunho em imagens de alta qualidade.

Deseja usar a inteligência artificial para criar publicações em mídias sociais, imagens de campanhas publicitárias, designs de produtos em 3D ou ilustrações para livros? Você só precisa de um prompt detalhado ou apenas de uma imagem de referência para obter um excelente resultado.

Nesta postagem do blog, compartilharei os 12 melhores geradores de imagens com IA para criar imagens visualmente impressionantes.

O que você deve procurar nos geradores de imagens com IA?

O fator mais importante a ser considerado ao escolher um gerador de imagens com IA é a fidelidade do prompt à imagem ou alinhamento do prompt. Isso se refere à precisão com que a ferramenta de IA interpreta seu texto e o traduz para o resultado visual desejado.

Portanto, avalie várias ferramentas para ver qual delas pode lidar com descrições complexas e criar as melhores imagens geradas por IA.

Além do alinhamento imediato, vários outros fatores cruciais devem ser considerados ao selecionar a ferramenta certa para gerar imagens com IA.

Eles incluem: 🖼️ Alta resolução de imagem: Certifique-se de que os geradores de IA criem imagens nítidas e de alta qualidade que você possa imprimir ou redimensionar facilmente

Diversos estilos artísticos: Use ferramentas que possam criar uma variedade de imagens, como designs abstratos, imagens realistas ou artísticas, ilustrações, storyboards e histórias em quadrinhos

✏️ Fácil personalização e criação de marca: A ferramenta deve permitir que você edite os visuais gerados por IA e adicione logotipos, marcas d'água ou outros elementos de marca.

Refinamento imediato: Procure geradores de imagens com IA que ofereçam suporte ao refinamento imediato e fácil ou à anexação de imagens de referência para obter os melhores recursos visuais

🛠️ Recursos avançados de design: O melhor gerador de imagens com IA também deve oferecer recursos adicionais de design, como design 3D, criação de diversas variações da mesma imagem e aplicação do estilo de uma imagem a outra

Custo e acessibilidade: A ferramenta deve oferecer versões gratuitas ou de avaliação para que os usuários possam testar a ferramenta antes de se comprometerem com uma assinatura paga

Os 12 melhores geradores de imagens com IA

Após testes e pesquisas minuciosos, a equipe do ClickUp e eu encontramos os melhores geradores de imagens com IA para 2025. Essas ferramentas são como ter um artista pessoal na ponta de seus dedos.

Não importa se você é um profissional ou apenas um iniciante, eles tornam a criação de imagens incríveis rápida, fácil e divertida!

Gerar imagens com o ClickUp Converta texto em tarefas diretamente dos quadros brancos com o ClickUp Brain

O ClickUp Whiteboards cria imagens com IA usando o ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA. Eu apenas adicionei um prompt detalhado, e minha imagem ficou pronta em alguns segundos. Isso ajuda a visualizar melhor as ideias e executá-las mais rapidamente.

Experimente o ClickUp Brain Visualize ideias de projetos nos quadros brancos do ClickUp usando o ClickUp Brain

Com os quadros brancos, você pode colaborar com pessoas em tempo real, atribuir tarefas a pessoas para melhorar a responsabilidade, adicionar notas adesivas e anexar arquivos e documentos.

📮ClickUp Insight: 11% de nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que o ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base em sua solicitação. É o aplicativo ideal para o trabalho que permite que você idealize, visualize e execute mais rapidamente!

Melhores recursos do ClickUp

Aprimore instantaneamente sua redação com prompts alimentados por IA para obter conteúdo claro e profissional

Crie automaticamente resumos e itens de ação para manter-se organizado e concentrado

Traduza textos e verifique a gramática, a ortografia e a pontuação com facilidade

Colabore em tempo real ou de forma assíncrona usando quadros brancos digitais

Simplifique seu processo com fluxos de trabalho e modelos personalizáveis

Limitações do ClickUp

A geração de imagens com IA em quadros brancos ainda não está disponível para dispositivos móveis

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e estruturar objetivos e resultados, as equipes remotas podem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. é tudo muito fluido.

2. Adobe Firefly (melhor para criar imagens fotorrealistas)

via Adobe Firefly

O Adobe Firefly é uma ferramenta de IA generativa da Creative Cloud da Adobe, que inclui aplicativos como o Photoshop e o Illustrator. Ele pode converter prompts de texto em imagens de vários estilos, incluindo abstrato, retrato e paisagem.

Posso fornecer uma referência para o estilo da imagem, e ele aplicará efeitos de texto e texturas exclusivos a qualquer imagem, com um simples comando de texto. Seu recurso Generative Fill me ajuda a remover ou adicionar objetos a um visual existente, resultando em uma imagem fotorrealista. O Firefly também permite que os designs de AI sejam salvos como modelos editáveis, possibilitando o gerenciamento de projetos de design sem interrupções.

Melhores recursos do Adobe Firefly

Obtenha arte de alta qualidade gerada por IA com resolução de até 2K por créditos adicionais

Gere designs vetoriais (feitos de formas geométricas) com diversas variações de cores

Redimensione imagens e preencha naturalmente o espaço extra com o recurso Generative Extend

Crie vídeos com prompts de texto (atualmente em modo beta)

Limitações do Adobe Firefly

A qualidade pode cair com várias tentativas e, às vezes, as imagens podem parecer distorcidas ou inconsistentes

Preços do Adobe Firefly

Grátis

uS$ 4. 99/mês por 100 créditos

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Firefly

G2: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Firefly?

Meu recurso favorito é a capacidade de carregar imagens de referência para criar efeitos ou itens para uma composição composta para criar um trabalho artístico novo e original! A integração da plataforma em meu fluxo de trabalho é fácil.

3. DALL-E 3 (melhor para criar imagens com texto)

O DALL-E 3 é um gerador de texto para imagem da OpenAI. Ele foi desenvolvido nativamente no ChatGPT e funciona de forma eficaz para usuários familiarizados com o ChatGPT. Gosto de como ele adiciona texturas vívidas, iluminação e detalhes intrincados para criar visuais mais polidos e nítidos.

Um dos melhores recursos do DALL-E 3 é que ele gera texto preciso e legível dentro das imagens. Você também pode usá-lo para modificar partes de uma imagem existente. Ele ajuda a refinar, substituir ou adicionar elementos a uma cena, mantendo a consistência com o design original. No entanto, você pode criar apenas duas imagens por dia usando o plano ChatGPT Free.

Melhores recursos do DALL-E 3

Crie pôsteres, banners, memes ou outros designs que exijam texto

Especifique estilos artísticos que vão do fotorrealismo ao impressionismo, desenhos animados ou estética futurista

Crie imagens com cenas altamente complexas, vários personagens, planos de fundo detalhados e relacionamentos intrincados

Limitações do DALL-E 3

Gera uma imagem de cada vez com proporções limitadas e detalhes humanos imperfeitos

Preços do DALL-E 3

Grátis

ChatGPT Plus: US$ 20/mês

DALL-E 3 avaliações e resenhas

Avaliações insuficientes

fato divertido: O nome Dall-E é uma combinação de Salvador Dalí, um renomado artista espanhol, e WALL-E, o famoso robô da Pixar. Ele representa a fusão de criatividade e tecnologia.

4. Canva (melhor para visualizar produtos ou esboços)

via Canva

O gerador de imagens AI on-line do Canva é uma ferramenta fácil de usar para iniciantes visualizarem seus esboços e ideias de produtos. Basta adicionar seu texto e escolher um estilo como Aquarela, Cinematográfico, Neon, Lápis de cor ou Retrowave, e o Canva criará uma imagem para você.

Um de seus recursos de destaque são as recomendações com IA para combinações de fontes e paletas de cores, sugeridas automaticamente com base em seu tema de design, tornando o processo criativo mais suave.

O que eu mais gosto no Canva é que ele integra diferentes geradores de arte com IA no aplicativo. Para aumentar sua criatividade, explore o Magic Media do Canva, o Dream Lab do Leonardo.AI, o Dall-E do OpenAI ou o Imagen do Google Cloud.

Melhores recursos do Canva

Gere modelos totalmente personalizados com base em suas instruções com o Magic Design

Crie imagens a partir de descrições de texto selecionando estilos de arte usando a ferramenta Text to Image AI

Gere rapidamente conteúdo curto gerado por IA, como títulos e legendas para imagens com o Magic Write

Ajuste facilmente as imagens geradas com IA usando ícones e ilustrações para aperfeiçoar seu design na plataforma

Limitações do Canva

Ele oferece menos variações de estilo e recursos do que alguns outros geradores de imagens com IA

Preços do Canva

Gratuito (até 50 gerações de imagens)

Profissional: US$ 15 por mês

Equipes: US$ 10 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do Canva

Capterra : 4. 7/5 (mais de 12.000 avaliações)

G2: 4. 7/5 (4.300+) comentários

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

O Canva é meu aplicativo preferido para qualquer tipo de design. Eu o utilizei para criar logotipos, cartões de visita, miniaturas do YouTube e até mesmo para mesclar vídeos. Adoro o fato de que ele é para todos os usuários de todos os níveis. Ele não exige muita habilidade técnica para ser usado. Sua integração com as diferentes ferramentas de IA o tornou ainda mais interessante, e é como um balcão único para tudo. Gosto muito do Canva e continuarei a usá-lo e recomendá-lo às pessoas.

5. Midjourney (melhor para criar variações de imagens)

via Midjourney

O Midjourney é outro gerador de imagens de IA popular entre artistas e designers gráficos para gerar imagens fotorrealistas a partir de instruções de texto. Ele funciona por meio do Discord, onde você pode ajustar seus prompts e obter diversas variações do resultado.

A melhor parte é que posso definir parâmetros padrão para todos os prompts do Midjourney para ajustar a proporção, o estilo, a variedade de imagens ou a velocidade de geração. Embora o MidJourney esteja migrando para uma interface da Web, ela ainda está em fase alfa e só está disponível para alguns usuários.

Melhores recursos do Midjourney

Escolha entre diferentes modelos de IA, incluindo V6 e Niji, para criar vários estilos artísticos

Gere imagens de alta resolução com configurações ajustáveis de brilho, contraste e saturação

Baixe, organize e filtre imagens usando a guia Archive

Acesse os direitos de uso comercial, os recursos de criação privada e os recursos da comunidade para obter inspiração

Limitações do Midjourney

A interface do Discord é complicada para iniciantes, e os canais públicos podem afetar a privacidade

Preços do Midjourney

Básico: US$ 10/mês

Padrão: US$ 30/mês

Profissional: US$ 60/mês

Mega: US$ 120/mês

Avaliações e resenhas de Midjourney

G2: 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Midjourney?

O Midjourney produz consistentemente imagens visualmente impressionantes e de alta resolução que geralmente superam as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua capacidade de interpretar prompts de forma criativa faz dele uma ferramenta fantástica para arte conceitual, quadros de humor e projetos experimentais. A maior limitação do Midjourney é a falta de integração com outros softwares de design, o que pode tornar os fluxos de trabalho mais lentos. Ele exige etapas extras para exportar e importar imagens para ferramentas como o Photoshop para edições adicionais, o que pode interromper o fluxo criativo.

Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Midjourney para geração de imagens com IA

6. Ideogram (melhor para criar imagens personalizadas)

via Ideogram

O Ideogram é outro gerador de imagens de IA fácil de usar para iniciantes que cria fotos de alta qualidade com base na entrada do usuário. Você pode selecionar uma paleta de cores personalizada para garantir que todos os designs de IA estejam alinhados com as diretrizes de sua marca.

Ele também permite que você adicione suas próprias imagens para refinamento ou como referência para criar uma nova imagem. O recurso Tile do Ideogram ajuda a criar arte digital sem bordas, garantindo que suas imagens tenham fundos, padrões ou texturas perfeitos.

Melhores recursos do Ideogram

Gere imagens de alta qualidade com resolução nítida de 2K e opções de renderização rápida, incluindo os modos turbo, padrão e alto nível de detalhes

Faça o polimento de suas imagens usando o Magic Fill and Extend

Mantenha a privacidade com a geração de imagens confidenciais, mesmo após o término de sua assinatura

Crie imagens em massa usando o recurso profissional

Limitações do ideograma

A maioria de seus recursos, incluindo o Tile e o upload de imagens, está disponível em planos pagos

Preços do ideograma

Grátis

Básico: US$ 8/mês

Mais: US$ 20/mês

Profissional: US$ 60/mês

Avaliações e resenhas do Ideogram

Avaliações insuficientes

fato interessante: Mais de 34 milhões de imagens com IA são criadas por dia. Isso nos diz que as ferramentas de IA agora desempenham um papel crucial na democratização da criatividade, permitindo que as pessoas gerem visuais personalizados e de alta qualidade em grande escala.

7. WOMBO Dream (melhor para criar imagens abstratas)

via WOMBO Dream

O Wombo Dream é um gerador de imagens de IA comumente usado para criar objetos, designs abstratos e NFTs. Ele fornece um fundamento básico para a criação de arte gerada por IA e é destinado a artistas e iniciantes.

Apesar de sua facilidade de uso, ele funciona melhor para pessoas que desejam ideias rápidas e experimentais em vez de trabalhos complexos ou sofisticados. Gostei de criar imagens com seus estilos exclusivos, incluindo argila, anime, pintura a óleo e pop retrô.

Melhores recursos do WOMBO Dream

Personalize os designs com prompts e configurações personalizadas para obter criatividade sem fim

Desfrute de uma experiência rápida e fácil de usar que produz resultados profissionais em minutos

Compre impressões de imagens geradas por IA e participe de concursos de arte no Discord

Limitações do WOMBO Dream

Talvez não funcione bem para projetos tradicionais ou realistas

Preços do WOMBO Dream

Plano gratuito

uS$ 9. 99/mês

pagamento único de US$ 169,99

Avaliações e resenhas do WOMBO Dream

Avaliações insuficientes

Dica profissional: Use contraste e combinações inesperadas em seus prompts para abrir novas possibilidades criativas. Por exemplo, em vez de simplesmente pedir uma "estação espacial", tente algo como "um castelo medieval flutuando no espaço, com cavaleiros em trajes espaciais guardando a entrada". " Esses avisos levam a IA a combinar épocas, estilos ou temas drasticamente diferentes, resultando em imagens visualmente cativantes e imaginativas.

8. DreamStudio (melhor para criar imagens de alta qualidade)

via DreamStudio

O DreamStudio, criado pela Stability AI, é uma ferramenta com tecnologia de IA para criar imagens a partir de texto. Ele oferece suporte a uma ampla gama de estilos artísticos, o que o torna ideal para uma variedade de projetos criativos, como arte conceitual, design de jogos e visuais de marketing. A plataforma também inclui um recurso de aumento de escala para manter a qualidade da imagem consistente em vários usos.

A interface amigável do DreamStudio o torna acessível tanto para iniciantes quanto para profissionais. É uma maneira simples de converter ideias em visuais de alta qualidade, com a flexibilidade necessária para atender a uma ampla gama de requisitos de design.

Melhores recursos do DreamStudio

Mantenha o controle de todos os seus designs gerados

Remova elementos extras de sua imagem com inpainting

Adicione profundidade e dimensão às suas imagens com a ferramenta Depth-to-Image

Limitações do DreamStudio

Ele oferece opções limitadas de personalização de imagens

Preços do DreamStudio

uS$ 10 por 1.000 créditos

Avaliações e resenhas do DreamStudio

Avaliações insuficientes

Você sabia? Muitos designers de jogos e criadores de mundos usam geradores de imagens com IA para visualizar mundos complexos de fantasia ou ficção científica que levariam semanas para serem desenhados à mão.

9. Meta AI (melhor para gerar fotos de estoque)

via Meta AI

Usando um enorme conjunto de dados de 1,1 bilhão de fotos do Facebook e do Instagram, o novo gerador de imagens com IA da Meta, alimentado pelo modelo Emu, adota uma nova abordagem para a criação de imagens. Em comparação com outras ferramentas, como o DALL-E ou o Midjourney, ele oferece uma experiência mais simples e fácil de usar.

A ferramenta gera quatro opções de imagem a partir de um prompt de texto que os usuários simplesmente inserem. Apesar da falta de recursos sofisticados, como controle de proporção de aspecto e prompts negativos, ela se destaca na produção de imagens rápidas e de alta qualidade, como fotos de banco de imagens, visuais de blog e conteúdo de mídia social .

Melhores recursos do Meta AI

Gere imagens de alta qualidade instantaneamente com demonstrações de IA ao vivo

Edite e personalize fotos sem esforço usando comandos simples

Anime imagens estáticas e salve-as em vários formatos para uso futuro

Limitações da Meta AI

Requer login no Facebook ou no Instagram e tem opções limitadas de estilo e edição

Preços da Meta AI

Grátis

Avaliações e resenhas do Meta AI

Avaliações insuficientes

🧠 Você sabia? A Meta AI usa um modelo de IA Make-A-Scene para criar imagens. É um conceito que combina esboços grosseiros com entrada de texto para criar imagens mais detalhadas e realistas.

Leia mais: Meta AI vs. ChatGPT

10. Stable Diffusion (melhor para gerar imagens em diversos estilos)

O Stable Diffusion é um gerador de imagens de IA de código aberto que produz imagens de alta qualidade de até um megapixel. Ele está disponível em várias plataformas, como Playground AI e Google Colab, com créditos gratuitos disponíveis.

A versão mais recente, Stable Diffusion 3. 5, oferece fotorrealismo aprimorado e um foco mais preciso nas solicitações do usuário. Também oferece suporte a inpainting (fixação ou modificação de partes de uma imagem) e outpainting (expansão da imagem além de seus limites originais). Embora seja eficiente, os usuários podem se deparar com uma curva de aprendizado.

Melhores recursos do Stable Diffusion

Traduza instruções complexas em resultados visuais precisos e personalizados

Gere textos claros e legíveis nas imagens, perfeitos para marcas e marketing

Remixe as imagens geradas para aumentar a criatividade

Ajuste configurações como iluminação, emoções e esquema de cores para criar imagens detalhadas

Limitações de difusão estável

A personalização pode ser complexa e requer conhecimento técnico sólido

Preço de difusão estável

Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Stable Diffusion

Avaliações insuficientes

Você sabia? O modelo Stable Diffusion Large 3. 5 tem mais de 8 bilhões de parâmetros que ajudam a criar imagens de alta qualidade.

11. Leonardo AI (melhor para projetar retratos)

via Leonardo AI

O Leonardo AI é uma ferramenta de geração de arte que permite aos usuários criar arte conceitual de alta qualidade, designs digitais, retratos, animações em 3D e ilustrações a partir de textos ou desenhos. Ele ajuda os usuários a se manterem atualizados com as tendências de design gráfico.

A plataforma usa modelos de difusão estável para gerar imagens, videogames e design gráfico. A melhor coisa sobre essa ferramenta é que ela converte uma ideia de prompt simples em um prompt complexo para criar imagens mais precisas.

Melhores recursos do Leonardo AI

Oferece visuais impressionantes e de alta qualidade a partir de prompts detalhados e complexos

Selecione o número de imagens que deseja criar a partir de um único prompt

Crie designs de personagens gerados por IA fazendo upload de imagens de referência

Limitações do Leonardo AI

Ele oferece opções limitadas para editar imagens geradas por IA

Alguns usuários relatam que a interface do usuário não é suave

Preços do Leonardo AI

Grátis

Aprendiz: US$ 12/mês

Artisan Unlimited: US$ 30/mês

Maestro Unlimited: $60/mês

Leonardo para equipes: US$ 24/assento

Avaliações e resenhas do Leonardo AI

Avaliações insuficientes

Leia mais: Melhores ferramentas de software de design UX para designers

12. Craiyon (melhor para criar ilustrações simples)

via Craiyon

O Craiyon, anteriormente conhecido como DALL-E Mini, é um gerador de imagens de IA gratuito que pode criar fotos, desenhos ou ilustrações vetoriais. Você pode adicionar uma imagem de referência, selecionar o formato da imagem e mencionar o que deseja excluir dos resultados gerados.

A ferramenta inclui uma variedade de modelos, como animais, pessoas e planos de fundo, para ajudar você a começar. Embora o Craiyon seja simples de usar e gratuito, suas imagens podem ocasionalmente parecer semelhantes e menos exclusivas.

Ainda assim, é uma maneira simples de experimentar os prompts de arte de IA sem se inscrever.

Melhores recursos do Craiyon

Cria até nove imagens de alta qualidade em menos de um minuto

Baixe imagens sem marcas d'água

Remova o plano de fundo das imagens com o gerador de plano de fundo

Limitações do Craiyon

A versão gratuita oferece recursos limitados e experimenta alto tráfego

Preços do Craiyon

Gratuito

Apoiador: US$ 12 por mês

Profissional: US$ 24 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Craiyon

Avaliações insuficientes

Leia mais: Como usar a IA para design gráfico

Crie imagens impressionantes e visualize projetos com o ClickUp

Os geradores de imagens com IA evoluíram de ferramentas inovadoras para ativos essenciais para criativos de todos os setores. Com ferramentas como Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney e Canva, as linhas entre a imaginação e a realidade se tornaram mais tênues.

Qualquer pessoa, independentemente do nível de habilidade, pode criar imagens que antes eram limitadas a artistas profissionais. Essas plataformas não se referem apenas à automação; elas aprimoram a criatividade humana, oferecendo infinitas possibilidades de experimentar e inovar.

No entanto, se estiver procurando um criador de imagens com IA para estimular a criatividade e ajudá-lo a visualizar melhor o trabalho, experimente o ClickUp. Você pode criar imagens e fazer brainstorming de ideias com sua equipe em tempo real.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e visualize suas metas e o progresso do trabalho.