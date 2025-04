mais de 30 prompts de DALL-E 3 para criar visuais incríveis

Está preso em um ciclo de digitação de prompts vagos e obtendo arte medíocre da IA? Você não é o problema - seus prompts é que são.

Os prompts do DALL-E funcionam como um projeto. Dê à IA algo básico para trabalhar e você obterá algo mediano como resultado. Mas crie bem o seu prompt e, voilà, você terá uma obra-prima.

A IA não está aqui para substituir a criatividade - é uma ferramenta poderosa que a aprimora. Artistas e designers a utilizam para explorar estilos, refinar conceitos e dar vida às ideias mais rapidamente.

Esta lista de mais de 30 prompts o ajudará a levar o DALL-E mais longe, obtendo resultados mais nítidos e dinâmicos.

Vamos começar a criar. 🖌️

Resumo de 60 segundos A criação de prompts eficazes para o DALL-E 3 é a chave para gerar arte de IA visualmente impressionante. O prompt certo fornece estrutura e clareza, orientando a IA a produzir imagens de alta qualidade, detalhadas e estilisticamente precisas. Aqui estão mais de 30 exemplos de solicitações de DALL-E 3: Estilos artísticos: Pinturas impressionistas, fotografias hiper-realistas e paisagens surreais Conceitos futuristas e de ficção científica: Cidades cyberpunk, metrópoles com tecnologia de IA e paisagens alienígenas Fantasia e mitologia: Dragões majestosos, deuses gregos e reinos de sereias submarinas Reimaginações históricas: Detetives da Londres vitoriana, guerreiros samurais e estúdios renascentistas Temas de desenhos animados e caprichosos: Animais falantes, mundos de doces e aldeias vivas de contos de fadas Cultura pop e temas cinematográficos: cenas de filmes noir, faroestes espaciais e mundos retrofuturistas Natureza e paisagens: tundras congeladas, florestas encantadas e erupções vulcânicas Prompts experimentais e abstratos: cidades que desafiam a gravidade, relógios que derretem e fusão humano-robô

Como criar melhores prompts para o DALL E 3: Seja específico: Use detalhes descritivos para o tema, o cenário e o estilo Estruture seu prompt: Defina claramente o tema, a ação, o ambiente e o estilo de arte Experimente com estilos diferentes: Incorpore referências a movimentos artísticos, iluminação ou composições Use ferramentas de IA para otimização: O ClickUp Brain ajuda a refinar e gerar variações de prompts para obter resultados mais precisos

Use ferramentas de IA para otimização: O ClickUp Brain ajuda a refinar e gerar variações de prompts para obter resultados mais precisos

Use ferramentas de IA para otimização: O ClickUp Brain ajuda a refinar e gerar variações de prompts para obter resultados mais precisos Quadros brancos: organize visualmente os conceitos de design em um espaço colaborativo Brain: gere, refine e expanda instantaneamente os prompts de arte com IA Docs: armazene, rastreie e estruture prompts de IA, feedback e referências criativas Fluxos de trabalho com IA: simplifique a ideação, a colaboração de design e a criação de conteúdo O ClickUp facilita a criatividade com IA com:

Fluxos de trabalho com IA: Simplifique a ideação, a colaboração de design e a criação de conteúdo

Entendendo DALL-E 3

O DALL-E 3 é o mais recente avanço da OpenAI na geração de imagens orientadas por IA, projetado para transformar prompts de texto em visuais altamente detalhados e conscientes do contexto. Ele aprimora a criatividade e simplifica o processo de design para artistas, profissionais de marketing e criadores de conteúdo.

Aqui estão seus principais recursos:

Geração precisa de imagens: Captura detalhes com precisão, produzindo imagens que se alinham perfeitamente com o prompt

Renderização de texto aprimorada: Gera texto legível nas imagens, melhorando os designs de pôsteres, rótulos e capas de livros

Adaptabilidade estilística: Ajusta-se a estilos artísticos específicos, de composições hiper-realistas a abstratas

Refinamentos interativos: Permite que os usuários ajustem as imagens, garantindo melhor controle sobre a composição, a estética e as tendências de design gráfico

Salvaguardas éticas: Filtra conteúdo prejudicial ou tendencioso, mantendo o uso responsável da IA

Você sabia? O tamanho do mercado global de geradores de imagens com IA deve crescer para US$ 917,175 milhões até 2030. Isso apresenta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,4%.

Leia também: Exemplos de prompts de meia-viagem para elevar sua arte

Por que dominar os prompts é crucial

A elaboração do prompt correto faz toda a diferença na geração de respostas de alta qualidade. Um prompt bem estruturado orienta o modelo, garantindo resultados precisos, relevantes e criativos.

Os principais motivos para refinar os prompts de arte de IA incluem:

Maior precisão: As instruções claras reduzem os mal-entendidos e levam a resultados que correspondem às expectativas

Maior criatividade: O texto específico incentiva respostas mais imaginativas e dinâmicas

Resultados consistentes: Os prompts estruturados aumentam a confiabilidade do gerador de arte de IA, facilitando a reprodução de resultados de alta qualidade

Controle mais forte: Instruções bem definidas moldam o resultado, minimizando a aleatoriedade e a inconsistência dos resultados

iterações mais rápidas: Os prompts precisos reduzem a tentativa e o erro, economizando tempo em ajustes

Solução aprimorada de problemas: A engenharia cuidadosa de prompts ajuda a IA a transformar ideias complexas em insights práticos

Fato curioso: O nome "DALL-E" vem de uma combinação do artista Salvador Dali e do robô WALL-E da Pixar. Essencialmente, ele mescla o conceito de arte surrealista com a ideia de uma máquina criativa e imaginativa que pode gerar imagens com base em descrições de texto.

Exemplos de prompts de DALL-E 3

O DALL-E 3 permite que você gere visuais impressionantes a partir de descrições de texto simples. Sua versatilidade abrange desde campanhas de marketing e projetos de design até narração de histórias e muito mais.

Vamos explorar mais de 30 prompts do DALLE 3 para diferentes estilos, temas e conceitos para ajudá-lo a usar a ferramenta de IA para designers.

Estilos artísticos

1. Fotografia hiper-realista: Uma foto em close-up do rosto de um homem idoso, mostrando rugas profundas, olhos azuis penetrantes e um sorriso caloroso, com uma iluminação natural suave destacando a textura de sua pele*

2. Pintura impressionista: Uma cena vibrante de um parque pintada no estilo de Claude Monet, com pinceladas suaves, luz do sol e pessoas desfrutando de uma tarde de primavera*

3. Paisagem surrealista: Um castelo flutuante feito de livros, suspenso em um céu repleto de águas-vivas brilhantes, com uma paleta de cores azul e roxa etérea*

Um castelo flutuante de livros gerado pelo DALL-E 3

Fato curioso: Um dos primeiros sistemas de arte com IA foi o AARON, criado em 1973 por Harold Cohen. O AARON usava uma abordagem de IA simbólica para criar desenhos em preto e branco.

Conceitos futuristas e de ficção científica

4. Metrópole cyberpunk: Uma cidade iluminada por neon à noite, repleta de carros voadores, outdoors holográficos e um caçador de recompensas solitário em um casaco de trincheira em um telhado*

5. Mundo alienígena: Uma paisagem com plantas bioluminescentes gigantes, um céu com três sóis e criaturas estranhas vagando pela margem brilhante de um rio*

6. Cidade movida a IA: Uma cidade utópica onde robôs e humanos coexistem, com arranha-céus de energia limpa, transporte autônomo e um horizonte futurista refletindo em um rio de vidro*

Uma cidade utópica fotorrealista

Fantasia e mitologia

7. Dragão majestoso: Um imponente dragão dourado empoleirado em um penhasco, cuspindo fogo sobre um reino medieval ao anoitecer*

8. Deuses da Grécia Antiga: Zeus em pé no Monte Olimpo, cercado por nuvens de tempestade, segurando um raio crepitante

9. Reino subaquático das sereias: Um grande palácio nas profundezas do oceano, com sereias nadando entre recifes de coral e peixes brilhantes*

Um reino subaquático de sereias

Reimaginações históricas

10. Londres da era vitoriana: Uma rua enevoada iluminada por lampiões a gás, com um detetive de paletó longo e cartola investigando um caso misterioso

11. Guerreiro samurai: Um samurai feroz em pé em um campo de batalha, segurando uma katana, usando uma armadura detalhada, com flores de cerejeira soprando ao vento*

12. Estúdio do artista renascentista: Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa em uma oficina mal iluminada, cheia de esboços, esculturas inacabadas e luz de velas

Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa

Temas extravagantes e de desenho animado

13. Café animal: Um café aconchegante administrado inteiramente por gatos, onde os gatinhos servem café a outros animais sentados em mesas minúsculas*

14. Vila de conto de fadas viva: Uma pequena vila onde cogumelos funcionam como casas, fadas voam entre pétalas de flores e animais falantes se cumprimentam em ruas de paralelepípedos*

15. Mundo de doces animado: Uma paisagem onde tudo é comestível, com rios de chocolate, montanhas de balas de goma e árvores de pirulito*

Um mundo de doces extravagante

Fato curioso: O preço mais alto pago em leilão por uma obra de arte de IA foi de US$ 432.000 pelo Portrait of Edmond de Belamy em 25 de outubro de 2018. O retrato da pessoa imaginária foi criado por uma Rede Adversária Generativa (GAN) criada por membros do coletivo de arte francês Obvious Art.

Cultura popular e temas cinematográficos

16. Filme clássico noir: Uma cena de detetive em preto e branco, com uma mulher misteriosa em um vestido vermelho parada sob um poste de luz enquanto um detetive observa das sombras*

17. Faroeste espacial: Um cowboy robusto montando um cavalo robótico em um planeta alienígena empoeirado, com dois sóis se pondo atrás dele*

18. Retrofuturismo: Uma visão do futuro no estilo dos anos 50, onde pessoas em jetpacks voam entre elegantes arranha-céus cromados

Uma cidade retro-futurista

Natureza e paisagens

19. Floresta encantada: Um bosque mágico com árvores bioluminescentes, lanternas flutuantes e uma cabana de fadas escondida*

20. Erupção vulcânica: Um momento dramático em que a lava irrompe de um vulcão imponente, iluminando o céu noturno com tons de vermelho e laranja*

21. Tundra congelada: Um urso polar solitário caminhando em uma paisagem gelada sem fim, com as luzes do norte dançando sobre a cabeça

Um urso polar solitário caminhando

Você sabia? Cerca de 71% das imagens compartilhadas nas mídias sociais são geradas por IA. À medida que a arte de IA se torna mais predominante, distinguir fato de ficção é mais importante do que nunca!

Momentos cotidianos com reviravoltas artísticas

22. Rua chuvosa da cidade: Uma rua reflexiva brilhando sob luzes de neon, com pessoas caminhando sob guarda-chuvas enquanto as gotas de chuva criam ondulações nas poças*

23. Livraria aconchegante: Uma livraria charmosa com prateleiras de madeira, uma lareira crepitante e um gato sonolento enrolado em uma cadeira*

24. Pôr do sol sobre o oceano: Uma praia tranquila com ondas rolando suavemente na costa, o céu pintado em laranjas e roxos profundos*

Um pôr do sol fotorrealista sobre o oceano

Prompts experimentais e abstratos

25. Fusão humano-robô: Um retrato digital de um rosto meio humano, meio androide, com linhas de circuito brilhantes atravessando sua pele*

26. Cidade que desafia a gravidade: Uma metrópole onde os arranha-céus flutuam de cabeça para baixo, conectados por pontes brilhantes em um céu de sonho*

27. Melting timepieces: Um mundo surreal onde os relógios se esticam e derretem sobre paisagens retorcidas, inspiradas na arte de Salvador Dalí*

Um mundo surreal com relógios derretendo

Ideias divertidas e peculiares

28. Um gato vestido como um cavaleiro medieval: Um felino de aparência séria em uma armadura completa, parado corajosamente com uma pequena espada e um escudo

29. Um cão pilotando uma espaçonave: Um golden retriever em um traje de astronauta futurista, pilotando com confiança uma espaçonave de alta tecnologia pela galáxia*

30. Uma girafa em um sobretudo de detetive: Uma girafa alta e séria usando uma roupa clássica de detetive, segurando uma lupa enquanto investiga um caso*

Uma girafa detetive séria em um sobretudo

Prompts personalizados e conceituais

31. Um autorretrato como uma criatura mítica: Uma pintura digital inspirada em fantasia em que o sujeito aparece como um ser meio humano, meio dragão, com uma visão de pássaro*

32. Uma paisagem inspirada em um sonho: Uma paisagem de sonho visualmente impressionante baseada em uma memória pessoal, combinando elementos reais e imaginários*

Uma reimaginação inspirada em steampunk do pouso na lua

33. Um evento de história alternativa: Um momento historicamente significativo reimaginado com um toque futurista, como o pouso na lua em um mundo steampunk*

34. Uma capa de álbum surreal: *Uma capa de álbum surreal com uma paisagem urbana iluminada por neon à meia-noite, com uma figura solitária em um traje futurista no topo de um arranha-céu, olhando para um céu repleto de galáxias rodopiantes e notas musicais flutuantes

Você sabia? A Generative Adversarial Network (GAN) é um modelo de IA usado na arte gerada por IA, que consiste em duas redes neurais - o gerador e o discriminador - que trabalham em concorrência. O modelo Generator cria novas imagens a partir de ruído aleatório, tentando produzir resultados que se assemelhem o máximo possível a imagens reais. O Discriminator avalia se uma imagem é real (a partir de dados reais) ou falsa (gerada pelo Generator).

Criando seus prompts de DALL-E 3

Um prompt DALL-E bem elaborado pode transformar uma ideia nebulosa em uma imagem detalhada e visualmente impressionante. O desafio está em fornecer instruções claras que orientem a IA sem limitar sua criatividade.

Então, como você refina e estrutura os prompts do DALL-E, garantindo que sejam claros, criativos e otimizados para obter os melhores resultados possíveis?

Vamos detalhar as principais etapas. ⚒️

Etapa 1: Comece com uma ideia clara

Prompts vagos produzem resultados inconsistentes. Antes mesmo de digitar uma palavra, seja específico quanto ao que você deseja.

Defina seu conceito: Você está imaginando uma paisagem urbana futurista? Uma terra de sonhos surrealista? Um retrato hiper-realista? *Seja claro sobre o que você quer ver.

Identifique os principais elementos: Considere o tema, o cenário, o clima e o estilo. Quanto mais detalhes você incluir, melhor a IA capturará sua visão

📌 Exemplo: Digamos que o objetivo seja gerar uma imagem de um gato. Um prompt vago como 'um gato sentado em uma cadeira' gera esse tipo de imagem: Gato em uma cadeira

Você pode refiná-la para:

um gato persa branco e fofo descansa elegantemente em uma poltrona de veludo cor de vinho, com seus olhos verde-esmeralda brilhando à luz fraca das velas. O cômodo em estilo vitoriano é adornado com entalhes de madeira intrincados, papel de parede rico em esmeralda e ouro e cortinas pesadas de veludo. Pintada em um estilo de obra-prima a óleo do século XIX, a cena apresenta pinceladas suaves, iluminação quente e uma atmosfera rica e texturizada. '

Aqui está o resultado refinado:

Imagem aprimorada de um gato sentado

Veja a diferença? Fornecer essas especificações ajuda o DALL-E a entender a estética pretendida.

Dica profissional: Use adjetivos descritivos que destaquem a textura, a qualidade da imagem, as cores vibrantes, o material e a atmosfera em seu prompt de entrada. Palavras como "cintilante", "rústico" ou "caótico" acrescentam profundidade à imagem.

Etapa 2: Estruture os prompts para obter melhores resultados

Dividir um prompt em seções claras aumenta a precisão. Um formato útil inclui:

Assunto: Quem ou o que está na imagem? Seja específico! Em vez de escrever prompts como 'raposa', você pode elaborar, 'uma raposa vermelha com olhos verdes penetrantes'

Ação: O que está acontecendo? A adição de movimento torna a imagem dinâmica. "Um cavaleiro desembainhando sua espada" é mais envolvente do que apenas "um cavaleiro "*

Cenário: Onde se passa? Descreva o plano de fundo para definir o clima. Uma "floresta encantada e úmida " é muito diferente de um "arranha-céu moderno e elegante "

Estilo: Como deve ser a aparência? Não importa se você quer uma "pintura a óleo vintage " ou uma "ilustração cyberpunk vibrante ", a definição do estilo ajuda a inteligência artificial a acertar o visual

Exemplo: Uma velha e sábia coruja com olhos dourados penetrantes (tema) empoleirada em um galho de árvore retorcido, olhando para a lua (ação) em uma floresta enevoada com vaga-lumes brilhantes (cenário). Faça-o como uma pintura digital de fantasia sombria com texturas ricas (estilo). Aqui está a imagem gerada: Uma coruja em um cenário místico

Etapa 3: Experimente estilos diferentes

O DALL-E 3 é um jogo de variedades, portanto, não tenha medo de misturar as coisas!

Explore estilos artísticos: Experimente frases como "pintura a óleo", "arte conceitual digital" ou "esboço a carvão"

Combine ideias inesperadas: O que acontece quando você mistura um mundo cyberpunk futurista com a arquitetura egípcia antiga? Experimente e veja!

Use ações dinâmicas: Em vez de "um cavaleiro de armadura", tente "um cavaleiro de armadura brilhante, montando um dragão mecânico em um céu tempestuoso". isso adiciona movimento e profundidade à imagem

Exemplo: 'Uma antiga cidade egípcia iluminada por neon com pirâmides brilhantes e esfinges robóticas. Um faraó futurista em um manto de alta tecnologia está na entrada de um templo sob um céu tempestuoso e cheio de drones. Arte conceitual digital com um toque cinematográfico. ' Aqui está o resultado: Uma antiga cidade egípcia

Dica profissional: Adicionar referências a artistas, técnicas ou períodos de tempo específicos refina o resultado. Experimente os prompts do DALLE 3 como 'uma foto de um filme noir dos anos 1940 de um detetive em um clube de jazz esfumaçado' para obter um efeito cinematográfico.

Etapa 4: Use a assistência da IA para a geração de prompts

Está preso em aperfeiçoar seu prompt? Se você está gastando muito tempo refinando seu prompt, provavelmente não está se beneficiando muito dos recursos de economia de tempo da IA 😅

E se lhe disséssemos que existe um aplicativo gratuito que pode, bem, gerar os prompts de IA mais específicos, detalhados e relevantes para você?

Sim, você ouviu direito.

O ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Expanda e refine os prompts com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, aumenta a produtividade em diferentes fluxos de trabalho. Ele ajuda a gerar, refinar e otimizar prompts para o DALL-E, economizando tempo e melhorando os resultados.

Suponha que um prompt aproximado diga: "uma cidade futurista". o ClickUp Brain pode expandi-lo para "uma cidade futurista em expansão com carros voadores, arranha-céus de vidro e um céu repleto de outdoors holográficos e iluminação cinematográfica". esse nível de detalhe melhora o resultado da IA.

O ClickUp Brain também gera diversas variações de um prompt muito mais rápido do que você faria manualmente.

📌 Exemplo: Digamos que o objetivo seja criar paisagens de fantasia. Digitar 'uma floresta mágica' pode retornar versões como:

Gere diversas variações de prompts usando o ClickUp Brain

Dica profissional: Use modelos de prompts de IA para acelerar o processo de geração de conteúdo ou imagem e manter a consistência. Comece com um modelo e, em seguida, ajuste os detalhes principais de acordo com sua visão. Se um modelo diz "um castelo majestoso", refine-o para "um antigo castelo de pedra empoleirado em um penhasco, faixas tremulando ao vento, iluminação dourada do pôr do sol, ilustração de fantasia". '

Se você acha que os recursos do ClickUp estão limitados à geração de prompts de IA, pense novamente.

Os projetos de design ficam bagunçados: arquivos por toda parte, feedback espalhado por e-mails e revisões intermináveis.

O software de gerenciamento de projetos ClickUp Design corrige isso. 🤩

O ClickUp centraliza arquivos de design, feedback e aprovações em um só lugar com suas ferramentas integradas de documentos, quadros brancos e provas. 🎨✨

Marque os colegas de equipe em comentários encadeados diretamente nas tarefas criativas para compartilhar feedback e atualizações, eliminando e-mails dispersos e falhas de comunicação. Automatize o rastreamento de revisões e as notificações para que nada passe despercebido, mesmo nos sprints de design mais movimentados. 🔄 ✅

Tudo fica em um só lugar: ideias, tarefas, prazos e ferramentas com tecnologia de IA para acelerar as coisas. Não perca mais horas alternando entre aplicativos. Apenas um espaço de trabalho limpo e organizado, onde as equipes podem se concentrar na criação em vez de correr atrás de atualizações.

Vamos ver como seus recursos afetam a IA no design gráfico e no gerenciamento da criatividade. 🎨

Dê vida às suas ideias com uma tela interativa

Organize ideias de design usando os quadros brancos do ClickUp

Os quadros brancos ClickUp são espaços digitais de brainstorming onde as equipes podem organizar conceitos de design e criar quadros de humor visualmente.

Ao contrário dos quadros brancos estáticos, estes permitem que os usuários adicionem notas adesivas, desenhem conexões entre ideias e até mesmo convertam ideias de brainstorming em tarefas ClickUp acionáveis diretamente. Tudo isso é atualizado em tempo real, tornando a colaboração perfeita.

Por exemplo, uma equipe de branding que está trabalhando na reformulação de um site pode usar os quadros brancos para definir esquemas de cores, opções de tipografia e esboços de interface do usuário no quadro de ideias. Em vez de folhear diferentes aplicativos, eles podem fixar tudo em um só lugar, refinando os conceitos à medida que avançam.

O ClickUp tem sido fundamental para ampliar nossas operações de design. Os novos designers estão se preparando mais rapidamente do que antes, e nossa equipe de gerenciamento tem um novo nível de percepção de nossa carga de trabalho e metas.

Você sabia? A arte orientada por IA prospera no design generativo, em que os artistas definem parâmetros específicos e a IA assume o controle para criar visuais exclusivos dentro desses limites. Essa combinação de criatividade humana e inteligência de máquina gerou estilos artísticos totalmente novos e, ao mesmo tempo, reimaginou a arte tradicional por meio de uma lente alimentada por IA.

Geração de conceitos com tecnologia de IA exatamente onde você precisa

Gere conceitos de design com tecnologia de IA dentro dos quadros brancos ClickUp

Com o ClickUp Brain, os quadros brancos se tornam mais do que apenas um espaço para ideias - eles se tornam um playground criativo. Precisa de imagens de arte de IA para um projeto? Basta digitar um prompt de texto e o Brain gera imagens com tecnologia de IA em seu espaço de trabalho.

Por exemplo, uma equipe criativa que trabalha em uma campanha publicitária pode esboçar ideias de conceitos de produtos e, em seguida, usar o Brain para dar vida a essas ideias com visuais gerados por IA. Os modelos de brainstorming incorporados ajudam a estruturar seus pensamentos antes de mergulharem na criação de imagens.

E se o primeiro resultado não for muito bom? Não tem problema - eles podem ajustar o prompt, explorar variações e aperfeiçoar a visão, tudo isso sem sair do ClickUp.

📮 Insight do ClickUp: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve a alternância entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de escrita com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais - tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Se você está curioso para saber mais casos de uso de IA para aumentar a produtividade pessoal, temos o vídeo curto ideal para você 👇🏽

Mantenha todos os avisos, referências e notas de feedback em um só lugar

Colabore com os prompts de design usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs funciona como o centro de comando da sua equipe, perfeito para armazenar prompts de design, detalhes do projeto e feedback da equipe. Tudo fica conectado ao seu fluxo de trabalho, para que você possa vincular tarefas, marcar colegas de equipe e acompanhar as revisões em tempo real.

Digamos que sua equipe de mídia social esteja planejando uma campanha sazonal. Você pode documentar sugestões de design, técnicas criativas e anotações diretamente no Docs. No próximo ano, em vez de começar do zero, você terá uma referência organizada de designs anteriores, facilitando a manutenção da consistência da sua marca em todas as campanhas.

📖 Leia também: Alternativas ao Dall E

Fato curioso: Em 202 3, uma imagem gerada por IA de uma falsa explosão perto do Pentágono se tornou viral, provocando um breve tumulto no mercado de ações antes de ser rapidamente desmascarada.

Mantenha-se alerta e criativo com o ClickUp

Um prompt forte e simples é a chave para transformar as imagens finais geradas por IA de medianas em extraordinárias. Não importa se o seu objetivo é o fotorrealismo ou uma paisagem surrealista, os detalhes certos ajudam o DALL-E 3 a dar vida às suas ideias.

Mas a criação de visuais incríveis é apenas o começo: gerenciar projetos, refinar ideias e acompanhar revisões pode se tornar uma bagunça rapidamente.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, mantém tudo em um só lugar e lhe dá mais liberdade com o Whiteboards para brainstorming, o ClickUp Brain para refinar os prompts e o Docs para organizar o feedback.

Uma ótima arte merece um ótimo fluxo de trabalho. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅