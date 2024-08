10 najlepszych alternatyw i konkurentów SmartSuite w 2024 r

SmartSuite reklamuje się jako jedna platforma dla każdego procesu i każdego projektu, ale nie jest to jedyne rozwiązanie do zarządzania projektami. Istnieje wiele innych alternatyw w automatyzacja cyklu pracy są niszowe i warto się z nimi zapoznać przed podjęciem lub kontynuowaniem pracy ze SmartSuite.

W tym przewodniku przyjrzymy się najlepszym dostępnym obecnie alternatywom dla SmartSuite. Porównamy internetowe zarządzanie cyklem pracy w tym celu przygotowaliśmy naszą ostateczną listę pretendentów do wypróbowania w 2024 r., obejmującą automatyzację przepływu pracy, zarządzanie zadaniami i narzędzia do współpracy. 📚

Czego należy szukać w alternatywie dla SmartSuite?

SmartSuite to oparta na chmurze platforma do automatyzacji i zarządzania pracą, która obejmuje szeroki zakres zastosowań, w tym zarządzanie projektami, HR i zarządzanie ludźmi, marketing i zgodność. Możesz używać go do wszystkich tych funkcji lub tylko do kilku z nich.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy, wykresów Gantta i kalendarza

Rozważając alternatywę dla SmartSuite, weź pod uwagę następujące kwestie:

Łatwość użytkowania : Czy platforma jest łatwa w użyciu? Czy wymagane jest znaczące szkolenie?

Czy platforma jest łatwa w użyciu? Czy wymagane jest znaczące szkolenie? Ekspertyza: Czy nowe narzędzie oferuje większą funkcję w obszarze, na którym się koncentrujesz?

Czy nowe narzędzie oferuje większą funkcję w obszarze, na którym się koncentrujesz? Dostosowanie: Czy nowa alternatywa jest bardziej elastyczna? Czy można ją w pełni niestandardowo dostosować?

Czy nowa alternatywa jest bardziej elastyczna? Czy można ją w pełni niestandardowo dostosować? Automatyzacja: Czy narzędzie może zautomatyzować zadania, których potrzebuję? Czy oferuje więcej niż SmartSuite?

Czy narzędzie może zautomatyzować zadania, których potrzebuję? Czy oferuje więcej niż SmartSuite? Cena : Czy nowe narzędzie jest przystępne cenowo? Czy jest ono do zrobienia?

: Czy nowe narzędzie jest przystępne cenowo? Czy jest ono do zrobienia? Skalowalność: Czy alternatywne rozwiązanie może być skalowane razem z Tobą? Czy skalowanie jest zbyt kosztowne?

Przy tak wielu produktach dostępnych w przestrzeni automatyzacji cyklu pracy, istnieje wiele opcji dla firm o dowolnej wielkości, budżecie i potrzebach - niezależnie od tego, czy jesteś małym biznesem, który potrzebuje zarządzania zasobami ludzkimi, czy szybko rozwijającą się firmą SaaS, która wymaga oprogramowanie do automatyzacji marketingu . Pomyśl o swoim osobistym zastosowaniu i potrzebach swojego zespołu, abyś mógł stworzyć krótką listę najlepszych alternatyw do wypróbowania.

10 najlepszych alternatyw SmartSuite do wykorzystania w 2024 roku

Odpowiednie narzędzie do zarządzania pracą ułatwia zrobienie czegoś, współpracę w zespole i osiągnięcie większego powodzenia. Oto najlepsze alternatywy i konkurenci SmartSuite, które mogą przybliżyć Cię do osiągnięcia celów związanych z wydajnością.

1. ClickUp

Tworzenie niestandardowych automatyzacji, które uruchamiają się na podstawie wyzwalaczy i wybranych warunków w ClickUp

ClickUp jest wyróżniającą się alternatywą dla SmartSuite, ponieważ jest to również platforma typu "wszystko w jednym" zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności i zysków. Szeroki zakres funkcji ClickUp sprawia, że organizowanie pracy, zarządzanie zadaniami i zasobami oraz współpraca z członkami zespołu nie wymagają wysiłku. ✨

Od kampanii po planowanie sprintów, Automatyzacja ClickUp mogą usprawnić każdą operację. Nasza biblioteka ponad 100 niekodowanych automatyzacji zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby uprościć cykl pracy, usprawnić rutynowe zadania i ułatwić przekazywanie projektów.

Skorzystaj z naszych gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je za pomocą własnej logiki i niestandardowych statusów. Przepisy obejmują szeroki zakres zastosowań - w tym zadania, komentarze, aktualizacje statusu i wiele innych.

Możesz nie tylko automatyzować swoją pracę w ClickUp, ale także rozszerzyć tę funkcję na inne aplikacje, z których korzystasz. Dodaj swoje zewnętrzne aplikacje, takie jak GitHub, Slack, Dropbox i Calendly, do cyklu pracy ClickUp. Biblioteka integracji powiększa się z każdym miesiącem.

Poza ClickUp Automatyzacja, platforma ma wiele do zaoferowania teamom, które chcą pozostać zorganizowane i pracować bardziej efektywnie. Zastosowanie Zadania ClickUp do zarządzania zadaniami osobistymi i zespołowymi, wizualizacji postępów w swoich Pulpit ClickUp i przenieś swoje dane kontaktowe do ClickUp CRM dzięki czemu można uruchomić system zarządzania powiązaniami z klientami z tego samego miejsca.

ClickUp najlepsze funkcje

Używaj automatyzacji ClickUp i logiki warunkowej do tworzenia potężnych cykli pracy

Zarządzanie zadaniami, listami do zrobienia i procesami biznesowymi

Ustawienie i śledzenie postępów w odniesieniu dowskaźniki KPI w zarządzaniu projektami Umożliwiaj przesyłanie wiadomości i współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym dziękiClickUp Chat Zarządzanie projektami technicznymi i kreatywnymi

Tworzenie dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych do współpracy i udostępniania zespołowi

Zarządzaj zasobami i czasem członków zespołu, wydajnością i godzinami rozliczeniowymi

Ustawienie uprawnień i udostępnianie projektów w celu zwiększeniaprzejrzystość projektów Skorzystaj zSzablony ClickUp aby szybko rozpocząć, w tymszablony planów pracy Dostosuj swoje doświadczenie dzięki niestandardowym widokom, niestandardowym polom i koordynacji kolorów

Integracja z tysiącami zewnętrznych aplikacji

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach i niestandardowych opcjach, niektórzy użytkownicy zgłaszają początkową krzywą uczenia się

Być może nie ma dedykowanej integracji dla każdej aplikacji zewnętrznej, ale zawsze można połączyć ClickUp z tysiącami innych narzędzi za pomocąZapier Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 opinii)

2. Przepływ

przez Przepływ Flow określa siebie jako nowoczesny projekt i oprogramowanie do zarządzania zadaniami rozwiązanie dla Teams. Platforma łączy kluczowe elementy, takie jak zarządzanie projektami, rozmowy i zarządzanie zadaniami, tworząc kompleksowe miejsce do zrobienia. ✔️

Przepływ najlepsze funkcje

Efektywniejsze zarządzanie zadaniami dzięki automatyzacji powtarzających się zadań

Zapraszanie członków Teams do projektów i kontrolowanie prywatności za pomocą uprawnień

Niestandardowe projekty z kolorami i ikonami

Limity przepływu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że synchronizacja może być powolna w wersjach internetowych i aplikacyjnych

Konto można jedynie dezaktywować, więc nie ma możliwości usunięcia danych konta

Ceny Flow

Podstawowy: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Plus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Pro: $10/miesiąc za użytkownika

Przepływ oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

4.3/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

3. FunctionFox

przez FunctionFox FunctionFox jest kartą czasu pracy oraz narzędzie do zarządzania projektami używane do śledzenia czasu, zwiększania wydajności zespołu i mierzenia ogólnej wartości. Narzędzie to jest idealne dla kreatywnych profesjonalistów i teamów, które chcą zorganizować swój wewnętrzny plan i skupić się na wielu projektach . ⚒️

Najlepsze funkcje FunctionFox

Wizualizacja ilości pracy zaplanowanej dla każdego członka zespołu

Śledzenie czasu pracy za pomocą kart czasu pracy i wbudowanego stopera

Podgląd otwartych i zakończonych zadań

Limity FunctionFox

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby dostępna była funkcja automatyzacji i powtarzalnych zadań

Istnieje kilka niestandardowych opcji

Cennik FunctionFox

Classic: 35 USD/miesiąc dla pierwszego użytkownika, a następnie 5 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

35 USD/miesiąc dla pierwszego użytkownika, a następnie 5 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika Premier: $50/miesiąc dla pierwszego użytkownika, następnie $10/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

$50/miesiąc dla pierwszego użytkownika, następnie $10/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika In-House: $150/miesiąc dla pierwszego użytkownika, następnie $20/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

FunctionFox oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (40+ recenzji)

4.3/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4. Plutio

przez PlutioPlutio jest wszechstronnym narzędzie do współpracy w zarządzaniu projektami które umożliwia Teams śledzenie projektu od początku do końca. Użytkownicy mogą przygotowywać się do projektów, planować oś czasu, przydzielać zadania i wysyłać propozycje do klientów z jednego centralnego miejsca - jest to idealne rozwiązanie dla zespołów i agencji. 🤝

Najlepsze funkcje Plutio

Automatyczne tworzenie projektów na podstawie szablonu po podpisaniu umowy

Używanie szablonów do tworzenia powtarzających się zadań dla regularnie wykonywanych zadań

Automatyczne wyświetlanie faktury, harmonogramu lub propozycji po podpisaniu umowy przez klienta

Limity Plutio

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że edycja propozycji może być powolna

Nie ma łatwego sposobu na eksport danych do innych narzędzi

Ceny Plutio

Solo: $19/miesiąc dla jednego użytkownika

$19/miesiąc dla jednego użytkownika Studio: $39/miesiąc dla 10 współpracowników

$39/miesiąc dla 10 współpracowników Agencja: $99/miesiąc dla 30 współpracowników

$99/miesiąc dla 30 współpracowników Dodatkowych współpracowników można dodać do planów Studio i Agency za 5 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Plutio

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4.4/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

5. Nintex

przez Nintex Nintex jest procesem i oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy narzędzie wykorzystujące automatyzację do usprawnienia procesów i zwiększyć wydajność. To reinżynieria procesów biznesowych i narzędzie oprogramowania do mapowania procesów umożliwia użytkownikom odkrywanie możliwości usprawnienia procesów, ich powodzenie w automatyzacji oraz dalszą optymalizację i doskonalenie. 🔗

Najlepsze funkcje Nintex

Tworzenie procesów i dostosowywanie cykli pracy w celu zwiększenia ich efektywności

Automatyzacja procesów i ich regularne uruchamianie

Tworzenie szablonów i ich niestandardowe dostosowywanie bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania

Limity Nintex

Nintex specjalizuje się w zarządzaniu procesami, więc brakuje mu niektórych innych funkcji, które mają alternatywne rozwiązania typu "wszystko w jednym

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że krzywa uczenia się jest stroma

Ceny Nintex

Nintex oferuje różne plany pro, premium i niestandardowe dla każdej z sześciu platform automatyzacji:

Pro: Ceny początkowe mieszczą się w zakresie od 15 000 do 35 000 USD rocznie

Ceny początkowe mieszczą się w zakresie od 15 000 do 35 000 USD rocznie Premium: Ceny początkowe mieszczą się w zakresie od $2,400 do $60,000/rok

Ceny początkowe mieszczą się w zakresie od $2,400 do $60,000/rok Niestandardowe: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Nintex

G2: 4,2/5 (ponad 700 recenzji)

4,2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 80 recenzji)

6. Process Street

przez Ulica procesu Process Street to standardowa procedura operacyjna (SOP), lista kontrolna i narzędzie do zarządzania cyklem pracy. Jego celem jest zarządzanie procesami proste, prowadzące do większej wydajności operacyjnej. Zautomatyzuj zadania, usprawnij procesy i skorzystaj z projektowania przepływu pracy opartego na AI, aby poprawić sposób pracy. 🙌

Najlepsze funkcje Process Street

Ustawienie powtarzalnych procesów napoprawić wydajność* Wykorzystanie logiki warunkowej do niestandardowego przepływu w ramach procesów

Wizualizuj, co będzie dalej i śledź swój postęp

Limity Process Street

Użytkownicy twierdzą, że opcje raportowania mogą wydawać się ograniczone

Niektórzy twierdzą, że przydatna byłaby funkcja wyszukiwania dokumentów i zadań

Cennik Process Street

Startup : $100/miesiąc

$100/miesiąc Pro: Zaczyna się od 415 USD/miesiąc

Zaczyna się od 415 USD/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $1,660/miesiąc

Process Street oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

4,6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

7. Teamhood

przez Teamhood Teamhood to platforma do zarządzania projektami, która łączy całą pracę w jednym miejscu. Platforma obejmuje śledzenie czasu, zarządzanie obciążeniem pracą harmonogramy, cykle i procesy pracy, konwersacje i inne. 📣

Najlepsze funkcje Teamhood

Wizualizacja postępu prac nad projektem w wielu widokach, w tym na tablicach Kanban i wykresach Gantta

Bardziej efektywne planowanie czasu dzięki szacowanym godzinom i wglądowi opartemu na algorytmach

Automatyzacja zadań, które powtarzają się regularnie, dzięki powtarzającym się zadaniom

Limity Teamhood

Użytkownicy nie mogą dodawać plików do komentarzy w ramach zadań, co może mieć wpływ na niektóre zespoły

Niektórzy użytkownicy chcieliby móc dezaktywować funkcje, które nie są używane

Cennik Teamhood

**Free

Professional: $9.50/miesiąc za użytkownika

$9.50/miesiąc za użytkownika Premium: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Ultimate: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Teamhood oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 10 opinii)

8. Rippling

przez Rippling Rippling to platforma do zarządzania pracownikami, która specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR), IT i finansami. Zarządzaj świadczeniami pracowniczymi, płacami i wydatkami za pomocą niestandardowych cykli pracy, które automatyzują procesy w celu usprawnienia pracy. 🌻

Rippling najlepsze funkcje

Automatyzacja prawie każdego procesu HR, IT lub finansowego za pomocą automatyzacji if/then

Niestandardowe wyzwalacze do tworzenia spersonalizowanych cykli pracy

Połączenie z aplikacjami innych firm w celu rozszerzenia możliwości automatyzacji cyklu pracy poza dane Rippling

Limity Rippling

Rippling specjalizuje się w HR, IT i finansach, więc jeśli Twój obszar zainteresowania jest inny, inne narzędzie może być dla Ciebie lepsze

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby funkcja onboardingu była bardziej kompleksowa

Ceny Rippling

Zaczyna się od 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

4.8/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (2,000+ recenzji)

9. Workfront

przez WorkfrontWorkfront to narzędzie do zarządzania projektami i pracą od giganta oprogramowania Adobe. Platforma pozwala użytkownikom planować i prowadzić projekty, zarządzać budżetami i korzystać z automatyzacji w celu lepszego zarządzania procesami. 💰

Najlepsze funkcje Workfront

Przypisywanie i śledzenie zadań między członkami zespołu, działami i projektami

Używanie niestandardowych reguł logicznych do automatycznej synchronizacji danych między Teamsami

Zarządzanie oczekiwaniami i automatyczne nadawanie priorytetów zadaniom dzięki wbudowanej kolejce zgłoszeń

Limity Workfront

Niektórzy twierdzą, że nowi użytkownicy muszą się wiele nauczyć

Użytkownicy zgłaszają, że ilość powiadomień i alertów w skrzynce odbiorczej może być przytłaczająca

Ceny Workfront

Select: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Prime: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Ultimate: Kontakt w sprawie wyceny

Workfront oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 900 recenzji)

4.1/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

10. Fluix

przez Fluix Fluix to automatyzacja cyklu pracy platforma zaprojektowana w celu ułatwienia digitalizacji procesów dokumentowych i automatyzacji powtarzalnych, rutynowych zadań. Usprawnij codzienne zadania, takie jak audyty, inspekcje, szkolenia, zarządzanie fakturami i wiele innych dzięki automatyzacji zadań Fluix. 📝

Najlepsze funkcje Fluix

Odejście od dokumentów papierowych i przejście na wersje cyfrowe z możliwością dodawania adnotacji

Zaprojektowanie spersonalizowanego cyklu pracy, który odpowiada konkretnym potrzebom

Automatyzacja powtarzalnych zadań ręcznych i śledzenie ich postępów aż do ich zakończenia

Limity Fluix

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby kreator formularzy był bardziej przyjazny dla użytkowników nietechnicznych

Obecnie nie ma aplikacji na Androida, choć dostępna jest aplikacja na iOS

Ceny Fluix

Fluix Core: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Dodatek Conditional Logic: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Dodatek Power Analytics: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Dodatek do wypełniania formularzy i dokumentów: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Dodatek do Przeglądu Kwartalnego: 50 USD/miesiąc za użytkownika

Fluix oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

4.8/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

Usprawnij cykl pracy dzięki alternatywie SmartSuite

SmartSuite to świetne narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia rozproszonym zespołom bardziej wydajną pracę. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyna opcja, a niniejszy przewodnik pokazuje, jak wielu jest imponujących konkurentów SmartSuite. Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim celom i ciesz się korzyściami płynącymi z bardziej skoordynowanego, wydajnego i dobrze zarządzanego zespołu.

Jeśli szukasz oprogramowania, które oferuje wszystko to, co SmartSuite, a nawet więcej, wypróbuj ClickUp. Ta kompleksowa platforma jest pełna funkcji, które ułatwiają zarządzanie projektami, zadaniami i ludźmi. Poznaj wszystkie korzyści i wypróbuj ClickUp za darmo już dziś . 🤩